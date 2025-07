Hướng dẫn cách backup workflow n8n lên Google Drive chi tiết A-Z

Bạn có thể cấu hình tần suất sao lưu trong node Schedule Trigger như hướng dẫn. Ví dụ, bạn có thể thiết lập để sao lưu hàng ngày, hàng tuần, hoặc theo bất kỳ khoảng thời gian nào phù hợp với nhu cầu của bạn bằng cách điều chỉnh các thông số như Trigger Interval, Days Between Triggers, Trigger at Hour và Trigger at Minute.