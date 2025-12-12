Cách đăng ký email tên miền công ty đơn giản nhất với TinoMail

Email theo tên miền riêng không chỉ là công cụ giao tiếp mà còn là tài sản số giúp doanh nghiệp khẳng định vị thế thương hiệu và tạo dựng lòng tin vững chắc nơi đối tác. Tuy nhiên, rào cản về kỹ thuật và chi phí vận hành thường khiến nhiều chủ doanh nghiệp e ngại khi triển khai hệ thống này. Hãy yên tâm, Tino sẽ hướng dẫn bạn cách đăng ký email tên miền công ty đơn giản qua bài viết dưới đây!

Tại sao doanh nghiệp cần sử dụng email theo tên miền riêng?

Khẳng định vị thế và xây dựng lòng tin thương hiệu

Khách hàng thường có xu hướng tin tưởng một email có định dạng tennhanvien@tencongty.com hơn là tencongty@gmail.com. Việc sử dụng đuôi tên miền riêng giúp doanh nghiệp thể hiện sự nghiêm túc, chỉn chu trong hoạt động.

Chi tiết nhỏ này ngầm khẳng định với đối tác rằng công ty là một thực thể hoạt động hợp pháp, có quy mô và định hướng phát triển lâu dài. Ngược lại, việc sử dụng email miễn phí dễ khiến đối tác cảm thấy thiếu an tâm, thậm chí nghi ngờ về tính chính danh của doanh nghiệp.

Tăng tỷ lệ vào Hộp thư đến (Inbox) và hạn chế Spam

Các dịch vụ email doanh nghiệp uy tín như TinoMail thường được trang bị những tiêu chuẩn xác thực khắt khe như SPF, DKIM và DMARC (như đã đề cập trong tính năng sản phẩm). Những chứng thực kỹ thuật này giúp các máy chủ nhận thư xác định rõ nguồn gốc email là an toàn và chính chủ.

Nhờ đó, thư gửi đi sẽ có tỷ lệ vào thẳng Hộp thư đến (Inbox) cao hơn rất nhiều so với email cá nhân. Email miễn phí thường dễ bị các bộ lọc tự động đánh dấu là thư rác hoặc thư quảng cáo, làm gián đoạn luồng thông tin quan trọng với khách hàng.

Quản lý nhân sự và bảo vệ tài sản dữ liệu

Nếu nhân viên sử dụng email cá nhân để làm việc, doanh nghiệp sẽ hoàn toàn mất quyền kiểm soát lượng thông tin này khi nhân sự đó nghỉ việc. Hệ thống email theo tên miền giải quyết triệt để vấn đề trên bằng cách trao quyền quản trị cao nhất cho chủ doanh nghiệp. Người quản lý có thể dễ dàng tạo mới, khóa tài khoản, đổi mật khẩu hoặc thu hồi dữ liệu từ tài khoản của nhân viên đã nghỉ để bàn giao cho người mới. Quy trình này đảm bảo dòng chảy công việc luôn được duy trì liên tục và bảo mật.

Đồng bộ hóa nhận diện và tác phong chuyên nghiệp

Khi toàn bộ đội ngũ nhân sự sử dụng chung một định dạng email, hình ảnh của công ty sẽ trở nên đồng bộ và chuyên nghiệp hơn trong mắt đối tác. Ngoài ra, các hệ thống email doanh nghiệp thường hỗ trợ thiết lập chữ ký điện tử thống nhất. Chữ ký này có thể bao gồm logo, slogan, số điện thoại và liên kết website, biến mỗi email gửi đi trở thành một công cụ marketing hiệu quả mà không tốn thêm chi phí.

TinoMail: Giải Pháp Email Doanh Nghiệp An toàn – Thông minh – Tiết kiệm

Giữa vô vàn lựa chọn trên thị trường, TinoMail nổi lên như một điểm sáng về giải pháp email tên miền riêng, được thiết kế chuyên biệt cho nhu cầu của doanh nghiệp Việt.

Không chỉ đơn thuần cung cấp một địa chỉ thư điện tử, TinoMail mang đến trọn bộ công cụ giao tiếp mạnh mẽ, giúp doanh nghiệp xóa bỏ nỗi lo về bảo mật và tập trung hoàn toàn vào việc phát triển kinh doanh.

Tiên phong tích hợp AI: TinoMail trang bị trợ lý ảo thông minh (AI) hỗ trợ soạn thảo, giúp người dùng trau chuốt câu từ để mỗi email gửi đi đều sắc sảo và chuyên nghiệp nhất.

TinoMail trang bị trợ lý ảo thông minh (AI) hỗ trợ soạn thảo, giúp người dùng trau chuốt câu từ để mỗi email gửi đi đều sắc sảo và chuyên nghiệp nhất. Bảo mật “đa lớp” tuyệt đối: Lá chắn thép với các chuẩn xác thực SPF, DKIM, DMARC giúp quét sạch Spam/Virus và đảm bảo thư gửi đi luôn vào đích danh Hộp thư đến (Inbox) của khách hàng.

Lá chắn thép với các chuẩn xác thực SPF, DKIM, DMARC giúp quét sạch Spam/Virus và đảm bảo thư gửi đi luôn vào đích danh Hộp thư đến (Inbox) của khách hàng. Hiệu năng vượt trội – Giá siêu hời: Chỉ từ 65.000đ/tháng, doanh nghiệp sở hữu ngay 20GB lưu trữ tốc độ cao, đồng bộ mượt mà trên mọi thiết bị (iOS, Android, Outlook) và giao diện quản trị tiếng Việt cực kỳ dễ dùng.

Hướng dẫn cách đăng ký email tên miền công ty với TinoMail

Quy trình đăng ký dịch vụ email tên miền tại Tino

Để sở hữu hệ thống email chuyên nghiệp, bạn chỉ cần thực hiện 4 thao tác đơn giản dưới đây:

Bước 1: Đầu tiên, hãy truy cập trang đăng ký chính thức của TinoMail (https://tino.vn/tino-mail).

Tại bảng giá niêm yết, bạn cân nhắc nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp để chọn gói phù hợp, sau đó nhấn nút “Mua ngay”.

Bước 2: Hệ thống sẽ chuyển hướng sang giao diện cấu hình. Tại đây, bạn cần:

Đăng ký tên miền mới: Nếu chưa có tên miền.

Nếu chưa có tên miền. Chuyển về tiên miền về Tino: Chuyển tên miền đã mua từ nhà cung cấp khác về Tino để tiện cấu hình ở bước sau.

Chuyển tên miền đã mua từ nhà cung cấp khác về Tino để tiện cấu hình ở bước sau. Sử dụng tên miền đã có: Chọn tab này nếu bạn đã sở hữu tên miền. Hãy nhập tên miền (ví dụ: doanhnghiepcuaban.com) và nhấn “Kiểm tra”.

Nếu có mã khuyến mãi, bạn nhập vào ô “Mã giảm giá” để nhận ưu đãi, sau đó nhấn “Thêm vào giỏ hàng”.

Bước 3: Tiếp theo, bạn cần đăng nhập tài khoản Tino (hoặc tạo mới nếu chưa có tài khoản).

Tại bước thanh toán, hãy kiểm tra kỹ lại thông tin đơn hàng, chọn phương thức thanh toán mong muốn và nhấn “THANH TOÁN”.

Quét mã QR hiển thị trên màn hình là cách nhanh nhất để hoàn tất giao dịch.

Bước 4: Sau khi thanh toán thành công, hệ thống sẽ gửi một email chứa thông tin đăng nhập quan trọng (đường dẫn quản trị, tên người dùng, mật khẩu). Bạn hãy kiểm tra hộp thư đến để nhận các dữ liệu này.

Cấu hình DNS để email hoạt động

Đây là bước kỹ thuật quan trọng nhất giúp kết nối tên miền với dịch vụ email.

Bước 1: Truy cập trang quản trị mail (https://mail.tino.vn/login) và đăng nhập bằng tài khoản Admin đã nhận ở trên.

Cấu hình DNS để email hoạt động

Bước 2: Tại lần đăng nhập đầu tiên, giao diện sẽ chuyển đến trang Quản lý tên miền. Lúc này trạng thái sẽ báo “Chưa xác thực“.

Cấu hình DNS để email hoạt động

Bước 3: Tiến hành xác thực theo 2 trường hợp cụ thể sau:

Trường hợp A: Tên miền được mua tại Tino

Quy trình này cực kỳ đơn giản. Trước tiên, bạn truy cập vào trang cấu hình DNS của tên miền trên trang khách hàng Tino.

Cấu hình DNS đối với tên miền được mua tại Tino

Sau đó nhấn vào nút màu xanh “Bản ghi TinoMail”.

Cấu hình DNS đối với tên miền được mua tại Tino

Hệ thống sẽ tự động thêm toàn bộ các bản ghi cần thiết.

Cấu hình DNS đối với tên miền được mua tại Tino

Nhấn “Lưu lại” và quay về trang quản lý mail để kiểm tra, trạng thái chuyển sang “Đã xác thực” là thành công.

Cấu hình DNS đối với tên miền được mua tại Tino

Trường hợp B: Tên miền mua tại nhà cung cấp khác

Quy trình này yêu cầu thực hiện thủ công qua 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Xác minh quyền sở hữu:

Tại trang Quản lý tên miền TinoMail, nhấn nút Cấu hình DNS.

Cấu hình DNS đối với tên miền được mua tại nhà cung cấp khác

Sao chép đoạn mã trong phần Giá trị của bản ghi TXT (thường bắt đầu bằng tino-platform-site-verification=…).

Cấu hình DNS đối với tên miền được mua tại nhà cung cấp khác

Đăng nhập vào trang quản lý DNS nơi bạn mua tên miền, tạo một bản ghi mới:

Loại (Type): TXT

TXT Tên (Host): @ (hoặc nhập tên miền của bạn)

@ (hoặc nhập tên miền của bạn) Giá trị: Dán đoạn mã vừa sao chép.

Cấu hình DNS đối với tên miền được mua tại nhà cung cấp khác

Lưu lại bản ghi rồi quay lại TinoMail nhấn “Kiểm tra DNS” để hoàn tất xác thực.

Giai đoạn 2: Thêm bản ghi dịch vụ:

Sau khi tên miền đã xác thực, bạn nhấn lại vào “Cấu hình DNS” trên TinoMail.

Cấu hình DNS đối với tên miền được mua tại nhà cung cấp khác

Hệ thống sẽ liệt kê danh sách đầy đủ các bản ghi (MX, SPF, DKIM, CNAME…).

Cấu hình DNS đối với tên miền được mua tại nhà cung cấp khác

Nhiệm vụ của bạn là sao chép chính xác từng thông số này và THÊM BẢN GHI vào trang quản lý DNS của tên miền tương tự như cách làm ở GIAI ĐOẠN 1.

Sau khi thêm đầy đủ các bản ghi, quá trình cấu hình hoàn tất. Bạn có thể bắt đầu tạo tài khoản email con và sử dụng.

Kiểm tra hoạt động và quản lý người dùng

Kiểm tra gửi nhận (Test mail)

Sau khi cấu hình xong, hãy vào mục Inbox trên TinoMail.

Kiểm tra gửi nhận (Test mail)

Soạn một thư mới và gửi đến email cá nhân (Gmail/Outlook).

Kiểm tra gửi nhận (Test mail)

Kết quả:

Kiểm tra gửi nhận (Test mail)

Sau đó, bạn dùng email cá nhân trả lời lại. Nếu bên TinoMail nhận được email, hệ thống đã hoạt động ổn định.

Kiểm tra gửi nhận (Test mail)

Tạo tài khoản và phân quyền người dùng

Tạo tài khoản người dùng:

Để cấp tài khoản cho nhân sự, bạn truy cập Dashboard bằng cách nhấn vào nút Quản lý phía trên bên phải.

Tạo thêm tài khoản

Chọn tab “Người dùng” > “Tạo người dùng”.

Tạo tài khoản người dùng

Điền đầy đủ các thông tin gồm: Họ tên, địa chỉ email muốn tạo (ví dụ: sales@tenmien.com) và mật khẩu.

Tạo tài khoản người dùng

Nhấn “Tạo người dùng” để hoàn tất.

Phân quyền quản trị viên (Admin):

Nếu muốn ủy quyền một người dùng nào đó làm Admin, hãy vào mục “Administrators” ở menu trái.

Tại ô “Thêm Quản trị viên mới“, bạn chọn tài khoản email của nhân sự đó và nhấn nút thêm.

Phân quyền quản trị viên

Tài khoản này sẽ ngay lập tức có toàn quyền thiết lập hệ thống như tài khoản gốc.

Phân quyền quản trị viên

Kết luận

Với quy trình đăng ký đơn giản, giao diện quản trị thân thiện và chi phí đầu tư cực kỳ hợp lý, TinoMail xứng đáng là người bạn đồng hành tin cậy của cộng đồng doanh nghiệp Việt trong kỷ nguyên số. Hy vọng qua bài hướng dẫn chi tiết trên, bạn đã nắm vững quy trình và có thể tự tay thiết lập hệ thống thư điện tử chuyên nghiệp cho công ty mình.

Nếu gặp bất kỳ khó khăn nào trong quá trình cài đặt hay sử dụng, bạn có thể liên hệ ngay với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của Tino thông qua Ticket, Livechat trên trang chủ hoặc Hotline 1800 6734. Đội ngũ kỹ thuật viên túc trực 24/7 sẽ giải quyết vấn đề nhanh chóng.

Những câu hỏi thường gặp

Chi phí mỗi tháng tại TinoMail là tính cho 1 email hay trọn gói? Dựa trên bảng giá của TinoMail, mức phí này áp dụng cho toàn bộ gói dịch vụ (bao gồm dung lượng 20GB và khả năng tạo tối đa 10 tài khoản email), không phải tính phí riêng lẻ trên từng người dùng. Đây là ưu điểm giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí vận hành đáng kể.

Tôi có thể cài đặt email này trên điện thoại không? Hoàn toàn được. Hệ thống TinoMail hỗ trợ đầy đủ các giao thức kết nối tiêu chuẩn như POP3/IMAP. Người dùng dễ dàng tích hợp địa chỉ email công ty vào các ứng dụng phổ biến trên điện thoại (iOS Mail, Gmail App, Outlook Mobile) hoặc máy tính (Outlook, Thunderbird) để làm việc mọi lúc mọi nơi.

Dữ liệu email có được bảo mật không? Vấn đề bảo mật luôn được đặt lên hàng đầu. TinoMail trang bị sẵn các lớp xác thực tiên tiến (DKIM, SPF, DMARC) cùng hệ thống tường lửa chống Spam và Virus chủ động. Mọi luồng dữ liệu gửi và nhận đều được mã hóa để đảm bảo an toàn thông tin tối đa cho doanh nghiệp.

Nếu tôi muốn nâng cấp dung lượng thì có mất dữ liệu cũ không? Quá trình nâng cấp gói dịch vụ diễn ra liền mạch và không gây gián đoạn. Toàn bộ dữ liệu email cũ, danh bạ và cấu hình sẽ được giữ nguyên vẹn khi bạn chuyển đổi sang gói cao hơn.

Tôi chưa có tên miền thì có đăng ký được email không? Để sử dụng dịch vụ email theo thương hiệu, bạn bắt buộc phải sở hữu một tên miền (ví dụ: congtyabc.com). Bạn có thể đăng ký mua tên miền ngay trong quá trình đặt mua gói email tại Tino để thuận tiện cho việc quản lý và cấu hình tự động.

Thời gian để email hoạt động sau khi đăng ký là bao lâu? Sau khi thanh toán và cập nhật đầy đủ các bản ghi DNS theo hướng dẫn, hệ thống thường cần khoảng 15 phút đến 1 giờ để các máy chủ toàn cầu cập nhật dữ liệu. Sau khoảng thời gian này, đường truyền gửi/nhận thư sẽ hoạt động ổn định.

Nếu tôi chuyển từ nhà cung cấp khác về TinoMail, dữ liệu cũ có chuyển qua được không? Việc di chuyển dữ liệu giữa các nhà cung cấp là hoàn toàn khả thi thông qua giao thức IMAP. Đội ngũ kỹ thuật của Tino thường sẽ có các công cụ hoặc tài liệu hướng dẫn chi tiết để hỗ trợ khách hàng thực hiện việc chuyển đổi email cũ sang hệ thống mới một cách an toàn.