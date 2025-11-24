Vercel là gì? Hướng dẫn cách deploy ứng dụng lên Vercel chi tiết A-Z

Trước đây, khi muốn đưa sản phẩm từ môi trường local (máy cá nhân) lên môi trường Internet để người dùng có thể truy cập, các lập trình viên phải tốn nhiều thời gian cấu hình máy chủ, thiết lập mạng hay loay hoay với các khái niệm DevOps phức tạp. Tuy nhiên, sự ra đời của các nền tảng triển khai đám mây đã đơn giản hóa công đoạn này một cách triệt để. Một trong những cái tên nổi bật là Vercel. Vậy Vercel là gì? Cùng Tino tìm hiểu cách deploy ứng dụng lên Vercel qua bài viết này nhé!

Tổng quan về Vercel

Vercel là gì?

Vercel là một nền tảng đám mây (cloud platform) tiên tiến, được tối ưu hóa đặc biệt cho các Frontend Framework và Static Site. Được phát triển bởi chính đội ngũ đứng sau Next.js, giải pháp công nghệ này cung cấp một môi trường Serverless (không máy chủ) mạnh mẽ, cho phép các lập trình viên triển khai trang web và ứng dụng web ngay lập tức mà không cần tốn công sức cấu hình hạ tầng phức tạp.

Vercel có thể tự động hóa toàn bộ quy trình từ việc tích hợp mã nguồn, biên dịch (build) đến phân phối nội dung trên mạng lưới Edge Network toàn cầu. Nhờ đó, các sản phẩm công nghệ khi chạy trên nền tảng này luôn đảm bảo tốc độ truy cập nhanh chóng, độ trễ thấp và khả năng mở rộng linh hoạt theo nhu cầu thực tế.

Vercel là gì?

Tại sao developer nên sử dụng Vercel?

Tích hợp quy trình CI/CD tự động và mượt mà

Điểm mạnh lớn nhất của Vercel là khả năng tích hợp sâu với các kho lưu trữ mã nguồn phổ biến như GitHub, GitLab và Bitbucket. Ngay khi lập trình viên thực hiện thao tác đẩy mã nguồn (push code) lên nhánh chính, Vercel sẽ tự động kích hoạt quy trình xây dựng và triển khai phiên bản mới nhất. Cơ chế này giúp loại bỏ hoàn toàn các bước cấu hình thủ công rườm rà, giảm thiểu rủi ro sai sót do con người gây ra.

Hiệu suất vượt trội với Global Edge Network

Mọi ứng dụng được triển khai trên Vercel đều mặc định được phân phối thông qua mạng lưới máy chủ biên (Edge Network) đặt tại nhiều khu vực trên toàn thế giới. Cơ sở hạ tầng này giúp nội dung được lưu trữ (cache) tại vị trí gần người dùng nhất, giảm thiểu đáng kể độ trễ khi tải trang. Tốc độ phản hồi nhanh là yếu tố then chốt giúp cải thiện trải nghiệm người dùng và nâng cao thứ hạng SEO cho website.

Tại sao developer nên sử dụng Vercel?

Hỗ trợ Serverless Functions mạnh mẽ

Không chỉ giới hạn ở việc lưu trữ nội dung tĩnh (Static Hosting), nền tảng này còn hỗ trợ Serverless Functions, cho phép lập trình viên chạy các đoạn mã phía backend (phía máy chủ) mà không cần quản lý một máy chủ riêng biệt. Tính năng này đặc biệt hữu ích khi xây dựng các API, xử lý dữ liệu form hoặc xác thực người dùng ngay trong cùng một dự án frontend.

Tính năng Preview Deployment (Triển khai xem trước)

Với mỗi Pull Request được tạo ra, Vercel sẽ tự động tạo một đường dẫn (URL) riêng biệt để chạy thử phiên bản code đó. Tính năng Preview Deployment cho phép các thành viên trong nhóm, tester hoặc khách hàng có thể xem trước và phản hồi về những thay đổi mới mà không ảnh hưởng đến phiên bản chính thức đang chạy (Production). Điều này giúp quy trình làm việc nhóm trở nên minh bạch và hiệu quả hơn.

Chi phí linh hoạt và gói miễn phí hấp dẫn

Đối với các dự án cá nhân hoặc quy mô nhỏ, Vercel cung cấp gói Hobby miễn phí với tài nguyên hào phóng, bao gồm băng thông lớn, SSL tự động và kết nối tên miền tùy chỉnh (Custom Domain) không giới hạn. Khi dự án phát triển lớn hơn, việc nâng cấp lên các gói trả phí cũng diễn ra rất đơn giản, đảm bảo khả năng mở rộng tài nguyên tức thì mà không làm gián đoạn dịch vụ.

Các điều kiện cần chuẩn bị trước khi deploy ứng dụng lên Vercel

Mã nguồn ứng dụng (Source Code) hoàn chỉnh

Điều kiện tiên quyết là bạn phải sở hữu một mã nguồn ứng dụng sạch và đã được kiểm thử kỹ lưỡng. Ứng dụng cần hoạt động ổn định trên môi trường Local (máy tính cá nhân) trước khi đưa lên Cloud. Vercel hỗ trợ tối ưu nhất cho các Framework dựa trên JavaScript như Next.js, React, Vue.js, Nuxt, Angular hoặc Svelte. Hãy đảm bảo mã nguồn không còn các lỗi (bug) nghiêm trọng có thể gây gián đoạn quy trình Build.

Tài khoản quản lý mã nguồn (Git Provider)

Mặc dù Vercel cho phép deploy thủ công từ máy tính, nhưng phương pháp tối ưu nhất vẫn là thông qua các dịch vụ lưu trữ mã nguồn như GitHub, GitLab hoặc Bitbucket. Do đó, bạn cần có tài khoản tại một trong các dịch vụ này và đã đẩy (push) toàn bộ mã nguồn lên một Repository (kho chứa) riêng biệt. Việc này giúp kích hoạt tính năng CI/CD, cho phép Vercel tự động cập nhật ứng dụng mỗi khi có thay đổi mới trong code.

Các điều kiện cần chuẩn bị trước khi deploy ứng dụng lên Vercel

Tài khoản Vercel đã được kích hoạt

Bạn cần truy cập trang chủ Vercel và đăng ký một tài khoản. Cách nhanh nhất và thuận tiện nhất là sử dụng chính tài khoản GitHub, GitLab hoặc Bitbucket để đăng nhập. Việc liên kết trực tiếp này giúp Vercel dễ dàng truy cập vào các Repository và đơn giản hóa quy trình cấp quyền deploy sau này.

Cấu hình file package.json chuẩn xác

Đối với các dự án Node.js hoặc JavaScript Framework, file package.json đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Vercel sẽ dựa vào tệp tin này để nhận diện các thư viện cần cài đặt (dependencies) và câu lệnh để biên dịch ứng dụng. Hãy kiểm tra kỹ phần scripts trong file, đảm bảo lệnh build (ví dụ: next build hoặc react-scripts build) đã được khai báo chính xác. Nếu file cấu hình này bị sai hoặc thiếu, quá trình deploy sẽ thất bại ngay lập tức.

Chuẩn bị danh sách Biến môi trường (Environment Variables)

Nếu ứng dụng có sử dụng các thông tin nhạy cảm như API Key, chuỗi kết nối Database (Database Connection String) hoặc các khóa bí mật khác, bạn tuyệt đối không được lưu cứng (hardcode) các thông tin này trong mã nguồn khi đẩy lên Git. Thay vào đó, hãy liệt kê sẵn danh sách các giá trị này ra một file ghi chú riêng. Khi tiến hành deploy, bạn sẽ cần nhập các thông tin này vào mục “Environment Variables” trên giao diện quản trị của Vercel để ứng dụng có thể kết nối và hoạt động đúng chức năng.

Hướng dẫn chi tiết: Cách Deploy App lên Vercel thông qua Git

Phương pháp deploy thông qua Git được xem là tiêu chuẩn trong quy trình phát triển phần mềm hiện đại.

Trong bài viết này, Tino sẽ giả định bạn chưa có mã nguồn trên GitHub và hướng dẫn từng bước thực hiện ngay từ đầu. Nếu đã có sẵn mã nguồn trên GitHub, bạn có thể bỏ qua và chuyển đến phần 4.

Để minh họa cho bài viết một cách trực quan và chuyên nghiệp, bạn có thể sử dụng Next.js Blog Starter. Đây là một dự án mẫu chính thức do đội ngũ Vercel phát triển. Dự án này rất nhẹ, code chuẩn, miễn phí hoàn toàn và được thiết kế để tương thích tuyệt đối với nền tảng Vercel.

Tên dự án: Next.js Blog Starter

Next.js Blog Starter Link GitHub: https://github.com/vercel/next.js/tree/canary/examples/blog-starter

1. Khởi tạo Repository mới trên GitHub

Đầu tiên, hãy tạo một “ngôi nhà” mới cho mã nguồn trên GitHub:

Bước 1: Truy cập trang chủ GitHub và đăng nhập. Sau khi đăng nhập, nhấn vào dấu + ở góc trên bên phải và chọn New repository.

Khởi tạo Repository mới trên GitHub

Bước 2: Đặt tên cho Repository (ví dụ: my-blog-starter).

Chọn chế độ Public (Công khai) hoặc Private (Riêng tư).

Lưu ý quan trọng: Không tích chọn Add a README file, .gitignore hoặc license để đảm bảo kho chứa hoàn toàn rỗng.

Khởi tạo Repository mới trên GitHub

Nhấn Create repository. Hãy giữ nguyên màn hình này để lấy đường dẫn HTTPS (ví dụ: https://github.com/username/my-blog-starter.git).

Khởi tạo Repository mới trên GitHub

2. Chuẩn bị mã nguồn trên máy tính (Local)

Để lấy đúng thư mục blog-starter về máy tính một cách “sạch sẽ” nhất, hãy sử dụng Terminal (hoặc Command Prompt) và gõ lệnh sau (yêu cầu máy đã cài Node.js):

Để lấy đúng thư mục blog-starter về máy tính một cách sạch sẽ nhất, hãy sử dụng Terminal (hoặc Command Prompt) và gõ lệnh sau (yêu cầu máy đã cài Node.js) (Tải ở đây: https://nodejs.org/en/download):

npx create-next-app --example blog-starter my-blog-starter

Chuẩn bị mã nguồn trên máy tính (Local)

3. Kết nối và đẩy mã nguồn lên GitHub

Sau khi mã nguồn đã nằm trên máy tính, hãy mở Terminal tại thư mục dự án vừa tạo và thực hiện lần lượt các lệnh Git sau để đưa toàn bộ code lên GitHub.

Lưu ý quan trọng: Máy tính của bạn yêu cầu đã được cài đặt Git (Tải ở đây: https://git-scm.com/download/win)

Vào thư mục dự án vừa tải về:

cd my-blog-starter

Khởi tạo Git:

git init

Thêm toàn bộ file vào danh sách theo dõi:

git add .

Lưu trạng thái (Commit):

git commit -m "First commit: Init blog starter"

Đổi tên nhánh chính thành ‘main’ (Chuẩn mới của GitHub):

git branch -M main

Kết nối với Repository trên GitHub (Thay URL của bạn vào đây):

git remote add origin https://github.com/Tên-User-Của-Bạn/my-blog-starter.git

Đẩy code lên (Push):

git push -u origin main

Kết nối và đẩy mã nguồn lên GitHub

Sau khi lệnh chạy xong, hãy quay lại trang GitHub và tải lại (F5). Lúc này, bạn sẽ thấy toàn bộ mã nguồn blog-starter đã xuất hiện trong tài khoản của mình, sẵn sàng cho việc kết nối với Vercel.

Kết nối và đẩy mã nguồn lên GitHub

4. Kết nối tài khoản Vercel với GitHub

Để Vercel có thể “đọc” được mã nguồn vừa tải lên, bạn cần cấp quyền truy cập vào tài khoản GitHub.

Bước 1: Truy cập địa chỉ vercel.com và nhấn nút Sign Up (nếu chưa có tài khoản) hoặc Log In.

Kết nối tài khoản Vercel với GitHub

Tại màn hình đăng nhập, hãy chọn “Continue with GitHub”. Đây là cách tối ưu nhất vì tài khoản sẽ tự động liên kết mà không cần cấu hình thêm.

Kết nối tài khoản Vercel với GitHub

Bước 2: Một cửa sổ xác nhận của GitHub sẽ hiện ra. Hãy nhấn “Authorize Vercel”. Thao tác này cho phép nền tảng Vercel truy cập danh sách kho lưu trữ (Repository) để phục vụ việc lấy mã nguồn.

Kết nối tài khoản Vercel với GitHub

5. Import dự án và khởi tạo Deploy

Sau khi đăng nhập thành công vào bảng điều khiển (Dashboard) Vercel, bạn sẽ tiến hành đưa dự án my-blog-starter vào hệ thống.

Bước 1: Tại giao diện chính, nhấn vào nút “Add New…” (thường nằm ở góc phải) và chọn “Project”.

Kết nối tài khoản Vercel với GitHub

Bước 2: Cấp quyền cho Vercel.

Click chuột vào nút Install. Một cửa sổ mới (popup) của GitHub sẽ bật ra.

Kết nối tài khoản Vercel với GitHub

Tại đây, hệ thống sẽ hỏi bạn muốn cấp quyền cho Repository nào. Để thuận tiện nhất và tránh lỗi không tìm thấy dự án sau này, hãy tích chọn vào ô “All repositories” (Tất cả kho lưu trữ).

Nhấn nút màu xanh lá cây “Install” ở cuối bảng.

Kết nối tài khoản Vercel với GitHub

Ngay sau khi cấp quyền xong, cửa sổ popup sẽ tắt và trang Vercel sẽ tự động tải lại. Lúc này, danh sách các dự án (bao gồm my-blog-starter) sẽ xuất hiện ngay lập tức ở cột bên trái. Bạn chỉ cần nhấn nút Import bên cạnh tên dự án là xong.

Kết nối tài khoản Vercel với GitHub

Bước 3: Cấu hình thông số (Configure Project):

Project Name: Bạn có thể đổi tên dự án nếu muốn (ví dụ: blog-cong-nghe-2025). Tên này sẽ quyết định đường dẫn mặc định của trang web (ví dụ: blog-cong-nghe-2025.vercel.app).

Bạn có thể đổi tên dự án nếu muốn (ví dụ: blog-cong-nghe-2025). Tên này sẽ quyết định đường dẫn mặc định của trang web (ví dụ: blog-cong-nghe-2025.vercel.app). Framework Preset: Vercel sở hữu khả năng tự động nhận diện thông minh. Hệ thống sẽ tự chọn Next.js ngay khi thấy mã nguồn. Bạn hãy giữ nguyên lựa chọn này.

Vercel sở hữu khả năng tự động nhận diện thông minh. Hệ thống sẽ tự chọn ngay khi thấy mã nguồn. Bạn hãy giữ nguyên lựa chọn này. Root Directory: Để mặc định là ./.

Để mặc định là ./. Build & Output Settings: Do chúng ta sử dụng mã nguồn chuẩn của Next.js, các câu lệnh Build đã được tối ưu sẵn. Bạn không cần chỉnh sửa bất kỳ thông số nào tại đây.

Do chúng ta sử dụng mã nguồn chuẩn của Next.js, các câu lệnh Build đã được tối ưu sẵn. Bạn không cần chỉnh sửa bất kỳ thông số nào tại đây. Environment Variables: Với dự án Blog Starter cơ bản này, chúng ta chưa cần thiết lập biến môi trường.

Sau khi kiểm tra các thông tin, hãy nhấn nút “Deploy” màu đen ở cuối bảng.

Kết nối tài khoản Vercel với GitHub

6. Theo dõi quá trình build và deploy tự động

Ngay sau khi nhấn Deploy, Vercel sẽ chuyển sang màn hình trạng thái (Deployment Status). Tại đây, bạn có thể quan sát hệ thống thực hiện các công việc sau:

Building: Hệ thống tải mã nguồn về, cài đặt các thư viện cần thiết (Dependencies) và thực hiện biên dịch ứng dụng.

Hệ thống tải mã nguồn về, cài đặt các thư viện cần thiết (Dependencies) và thực hiện biên dịch ứng dụng. Assigning Domains: Hệ thống tự động gán một tên miền miễn phí có dạng project-name.vercel.app cho ứng dụng.

Hệ thống tự động gán một tên miền miễn phí có dạng project-name.vercel.app cho ứng dụng. Completing: Quá trình hoàn tất.

Màn hình sẽ hiển thị hiệu ứng chúc mừng “Congratulations!” kèm theo hình ảnh xem trước (thumbnail) của trang web.

Kết nối tài khoản Vercel với GitHub

Hãy nhấn Continue to Dashboard rồi click vào nút “Visit” để truy cập ngay vào website vừa được deploy.

Kết nối tài khoản Vercel với GitHub

Lúc này, ứng dụng đã chính thức hoạt động trên môi trường Internet toàn cầu với chứng chỉ bảo mật SSL (HTTPS) được kích hoạt sẵn. Bạn có thể copy đường dẫn trên thanh địa chỉ và gửi cho bạn bè hoặc truy cập thử trên điện thoại để kiểm tra độ tương thích.

Kết nối tài khoản Vercel với GitHub

Bên cạnh đó, bạn có thể thêm tên miền riêng của mình cho ứng dụng bằng cách click vào nút Domain.

Kết nối tài khoản Vercel với GitHub

Tại đây, bạn có thể đổi lại tên miền cũ, mua 1 tên miền mới hoặc thêm tên miền đã có.

Kết nối tài khoản Vercel với GitHub

Kết luận

Với tốc độ tải trang vượt trội nhờ mạng lưới Edge Network và khả năng tích hợp CI/CD tự động, Vercel xứng đáng là trợ thủ đắc lực cho mọi dự án web từ cá nhân đến doanh nghiệp. Hy vọng qua bài hướng dẫn chi tiết này, bạn đã tự tin làm chủ công nghệ và sẵn sàng đưa những sản phẩm tâm huyết của mình vươn ra thế giới Internet. Chúc dự án của bạn hoạt động ổn định và gặt hái được nhiều thành công!

Những câu hỏi thường gặp

Vercel có thực sự miễn phí hoàn toàn không? Vercel cung cấp gói Hobby miễn phí trọn đời dành cho các dự án cá nhân và phi thương mại. Gói dịch vụ này cung cấp tài nguyên rất lý tưởng (băng thông 100GB/tháng, 6000 phút build/tháng) và đầy đủ các tính năng cốt lõi như HTTPS, tên miền tùy chỉnh và mạng lưới Edge toàn cầu. Tôi có thể sử dụng tên miền riêng (Custom Domain) trên Vercel không? Hoàn toàn được. Vercel cho phép người dùng trỏ tên miền riêng đã mua từ các nhà cung cấp khác (như Tino) về hệ thống một cách dễ dàng. Quy trình cấu hình DNS diễn ra nhanh chóng và Vercel sẽ tự động cấp chứng chỉ bảo mật SSL miễn phí cho tên miền đó. Vercel hỗ trợ tốt nhất cho những ngôn ngữ và Framework nào? Nền tảng này được thiết kế tối ưu nhất cho các Frontend Framework dựa trên JavaScript và TypeScript như Next.js, React, Vue.js, Angular, Svelte và Nuxt. Ngoài ra, Vercel cũng hỗ trợ Python, Go, Ruby thông qua Serverless Functions, nhưng hiệu suất cao nhất vẫn thuộc về hệ sinh thái JavaScript. Làm thế nào để bảo mật các thông tin nhạy cảm (API Key, Database Password)? Lập trình viên tuyệt đối không nên lưu trực tiếp các thông tin nhạy cảm trong mã nguồn. Thay vào đó, hãy sử dụng tính năng Environment Variables (Biến môi trường) trong phần cài đặt của dự án trên Vercel. Các giá trị này sẽ được mã hóa và chỉ được hệ thống truy xuất khi ứng dụng đang chạy hoặc đang trong quá trình build. Vercel khác biệt gì so với việc thuê VPS truyền thống? Vercel hoạt động theo mô hình Serverless và PaaS (Platform as a Service), nghĩa là người dùng không cần quan tâm đến việc cài đặt hệ điều hành, cấu hình web server hay vá lỗ hổng bảo mật như khi dùng VPS. Vercel tự động xử lý việc mở rộng tài nguyên (scaling) khi lượng truy cập tăng đột biến, giúp giảm tải gánh nặng quản trị hệ thống. Tôi có thể sử dụng gói miễn phí cho dự án thương mại (kiếm tiền) không? Theo điều khoản sử dụng, gói Hobby chỉ dành cho mục đích cá nhân, phi thương mại. Nếu trang web của bạn phục vụ mục đích kinh doanh, bán hàng hoặc thuộc sở hữu của một tổ chức/doanh nghiệp, bạn bắt buộc phải nâng cấp lên gói Pro để tuân thủ quy định và nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật tốt hơn.