Gemini Omni là gì? Mô hình AI tạo video mới của Google có gì đặc biệt?

Google Gemini Omni là một trong những bước tiến đáng chú ý của Google trong lĩnh vực AI đa phương thức, đặc biệt dành cho tạo và chỉnh sửa video. Nếu Gemini thường thường được biết đến như một trợ lý AI để hỏi đáp, viết nội dung, phân tích tài liệu, tạo hình ảnh hoặc hỗ trợ công việc hằng ngày, Gemini Omni lại tập trung mạnh vào khả năng biến nhiều loại dữ liệu đầu vào thành video hoàn chỉnh. Vậy cụ thể Gemini Omni là gì? Khác gì với Gemini thường? Cùng Tino tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

Tổng quan về Gemini Omni

Gemini Omni là gì?

Google Gemini Omni là một mô hình AI đa phương thức của Google ra mắt giữa tháng 5 năm 2026. Mô hình này được thiết kế để tạo và chỉnh sửa video từ nhiều loại đầu vào khác nhau như văn bản, hình ảnh, âm thanh và video. Thay vì chỉ nhận một câu lệnh dạng chữ rồi tạo phản hồi, Gemini Omni có thể hiểu nhiều dạng dữ liệu cùng lúc và biến chúng thành video có chuyển động, hình ảnh, âm thanh và ngữ cảnh rõ ràng.

Gemini Omni là gì?

Điểm đáng chú ý của Gemini Omni là khả năng kết hợp “trí thông minh cốt lõi” của Gemini với các mô hình tạo nội dung đa phương tiện. Nhờ vậy, Gemini Omni không chỉ tạo hình ảnh chuyển động, mà còn cố gắng hiểu bối cảnh, logic đời thực, chuyển động, vật lý, văn hóa và ý định sáng tạo của người dùng.

Gemini Omni Flash – Phiên bản đầu tiên



Gemini Omni Flash là phiên bản đầu tiên được Google giới thiệu trong dòng Gemini Omni, tập trung vào tạo và chỉnh sửa video AI. Mô hình này có thể nhận các đầu vào như:

Văn bản

Hình ảnh

Âm thanh

Video

Sau đó, Gemini Omni Flash có thể tạo video chất lượng cao, độ phân giải cao và có âm thanh. Đây là điểm giúp Gemini Omni Flash khác biệt rõ so với nhiều công cụ tạo video AI thế hệ cũ vốn chủ yếu dựa vào prompt văn bản.

Ví dụ, thay vì chỉ nhập: “Tạo video một thành phố tương lai vào ban đêm”, người dùng có thể cung cấp thêm ảnh nhân vật, ảnh bối cảnh, một đoạn nhạc hoặc một video gốc. Gemini Omni Flash sẽ dựa trên toàn bộ dữ liệu đó để tạo kết quả sát ý tưởng hơn.

Sự khác biệt giữa Gemini Omni và Gemini thường là gì?

1. Khác biệt về mục đích sử dụng

Gemini thường phù hợp với các tác vụ như hỏi đáp, viết nội dung, phân tích thông tin, hỗ trợ học tập, nghiên cứu và làm việc. Đây là dạng trợ lý AI đa năng cho nhiều tình huống.

Gemini Omni tập trung vào sáng tạo video. Mô hình này giúp người dùng biến ý tưởng thành video, biến ảnh thành video, chỉnh sửa video bằng câu lệnh, phối hợp nhiều loại dữ liệu đầu vào và tạo nội dung trực quan có âm thanh.

Ví dụ:

Muốn viết bài blog: dùng Gemini thường.

Muốn tạo video quảng cáo từ ảnh sản phẩm: dùng Gemini Omni.

Muốn tóm tắt tài liệu PDF: dùng Gemini thường.

Muốn chỉnh sửa một video có sẵn bằng câu lệnh: dùng Gemini Omni.

2. Khác biệt về đầu vào

Gemini thường có thể nhận văn bản, hình ảnh, tài liệu và một số loại dữ liệu đa phương thức tùy tính năng. Tuy nhiên, trải nghiệm phổ biến vẫn xoay quanh hội thoại, phân tích và hỗ trợ công việc.

Gemini Omni được thiết kế rõ hơn cho đầu vào đa phương thức phục vụ video. Người dùng có thể kết hợp văn bản, ảnh, âm thanh và video trong cùng một yêu cầu. Đây là điểm rất quan trọng với quá trình sản xuất nội dung sáng tạo, vì video thường cần nhiều dữ liệu tham chiếu hơn so với văn bản.



Ví dụ, khi tạo video giới thiệu sản phẩm, người dùng có thể đưa vào:

Ảnh sản phẩm

Mô tả phong cách video

Nhạc nền hoặc âm thanh tham chiếu

Video mẫu về chuyển động mong muốn

Yêu cầu chỉnh sửa bằng ngôn ngữ tự nhiên

Gemini Omni sẽ cố gắng hiểu toàn bộ dữ liệu này để tạo kết quả đồng nhất hơn.

Sự khác biệt giữa Gemini Omni và Gemini thường là gì?

3. Khác biệt về đầu ra

Gemini thường thường trả về văn bản, ý tưởng, bảng biểu, nội dung phân tích, hình ảnh hoặc phản hồi dạng hội thoại.

Gemini Omni hướng đến đầu ra là video có âm thanh. Đây là khác biệt rất lớn. Thay vì chỉ đưa ra kịch bản video, Gemini Omni có thể trực tiếp tạo video hoặc chỉnh sửa video theo yêu cầu.

Ví dụ, với câu lệnh: “Tạo video 10 giây về một chiếc laptop đang hiển thị giao diện AI trong văn phòng hiện đại”, Gemini thường có thể gợi ý prompt, kịch bản hoặc ý tưởng hình ảnh. Gemini Omni có thể tạo video hoàn chỉnh dựa trên mô tả đó.

4. Khác biệt về khả năng chỉnh sửa

Gemini thường có thể gợi ý cách chỉnh sửa video, viết kịch bản dựng phim hoặc tạo nội dung mô tả cảnh quay. Tuy nhiên, công việc chỉnh sửa thực tế thường cần phần mềm dựng video riêng.

Gemini Omni cho phép chỉnh sửa video bằng hội thoại tự nhiên. Người dùng có thể yêu cầu:

Đổi phông nền

Thay đổi chuyển động nhân vật

Điều chỉnh góc máy

Thêm hiệu ứng chuyển động

Giữ nguyên cảnh chính nhưng đổi ánh sáng

Đồng bộ chuyển động theo nhạc

Chỉnh sửa nhiều lượt mà không cần viết lại toàn bộ prompt

Đây là cách làm rất gần với việc trao đổi cùng một biên tập viên video, nhưng thay vì thao tác thủ công trên timeline, người dùng chỉ cần mô tả bằng ngôn ngữ tự nhiên.

5. Khác biệt về trải nghiệm người dùng

Gemini thường thiên về tương tác hỏi đáp. Người dùng nhập câu hỏi, Gemini phản hồi bằng câu trả lời, bản nháp, phân tích hoặc đề xuất.

Gemini Omni thiên về quá trình sáng tạo lặp lại. Người dùng có thể tạo video ban đầu, xem kết quả, yêu cầu chỉnh sửa, tiếp tục tinh chỉnh và hoàn thiện từng phần.

Ví dụ:

Lần 1: “Tạo video một robot AI đang hỗ trợ con người trong văn phòng.”

Lần 2: “Giữ nguyên robot, đổi bối cảnh thành phòng server hiện đại.”

Lần 3: “Thêm ánh sáng xanh lá, phong cách công nghệ cao.”

Lần 4: “Làm chuyển động camera chậm hơn và điện ảnh hơn.”

Quá trình này giúp người không rành kỹ thuật dựng phim vẫn có thể điều chỉnh video theo ý muốn.

Bảng so sánh nhanh Gemini Omni và Gemini thường: Tiêu chí Gemini thường Gemini Omni Mục đích chính Trợ lý AI tổng quát Tạo và chỉnh sửa video AI Đầu vào phổ biến Văn bản, hình ảnh, tài liệu, dữ liệu Văn bản, hình ảnh, âm thanh, video Đầu ra phổ biến Văn bản, phân tích, ý tưởng, hình ảnh tùy tính năng Video có âm thanh Cách sử dụng Hỏi đáp, viết, phân tích, hỗ trợ công việc Tạo video, chỉnh video, biến ảnh thành video Khả năng chỉnh sửa video Chủ yếu gợi ý hoặc viết kịch bản Chỉnh sửa trực tiếp bằng câu lệnh Phù hợp với ai Người học, nhân viên văn phòng, marketer, lập trình viên, người làm nội dung Nhà sáng tạo video, marketer, đội truyền thông, giáo viên, doanh nghiệp Mức độ tập trung vào video Không phải trọng tâm chính Là trọng tâm chính Trải nghiệm Hội thoại AI đa năng Sáng tạo video qua hội thoại

Phân biệt Gemini Omni và VEO 3

VEO 3 (hay mô hình VEO nói chung) là mô hình tạo video AI của Google, được biết đến với khả năng tạo video chất lượng cao từ prompt. Trong khi đó, Gemini Omni được giới thiệu như bước phát triển mới, kết hợp khả năng tạo video với năng lực suy luận, hiểu ngữ cảnh và chỉnh sửa đa phương thức.

Nhìn chung, hệ thống này hoạt động như một cỗ máy kép: Gemini đảm nhận vai trò bộ não tư duy, hiểu ngữ cảnh và yêu cầu; trong khi đó, công cụ xuất video chuyên dụng (VEO 3) sẽ thực thi việc biến các ý tưởng đó thành những thước phim mượt mà.

Theo thông tin từ Google, Gemini Omni sẽ thay thế VEO 3 trong ứng dụng Gemini cho nhu cầu tạo và chỉnh sửa video AI. Điều này cho thấy Google muốn đưa trải nghiệm video AI trong Gemini theo hướng linh hoạt hơn, dễ kiểm soát hơn và phù hợp hơn với quy trình sáng tạo thực tế.

Những tính năng nổi bật của Gemini Omni

Tạo video từ văn bản

Người dùng có thể nhập mô tả bằng văn bản để Gemini Omni tạo video. Đây là cách sử dụng đơn giản nhất, phù hợp với người mới.

Ví dụ prompt:

“Tạo video 10 giây về một văn phòng công nghệ hiện đại, có robot AI hỗ trợ nhân viên làm việc, ánh sáng xanh dương, phong cách điện ảnh, chuyển động camera chậm.”

Với dạng prompt này, Gemini Omni sẽ dựa vào mô tả để dựng bối cảnh, hành động, ánh sáng, chuyển động và phong cách tổng thể.

Biến hình ảnh thành video

Gemini Omni có thể dùng hình ảnh làm đầu vào để tạo video chuyển động. Tính năng này rất hữu ích khi người dùng có ảnh sản phẩm, ảnh nhân vật, ảnh giao diện phần mềm hoặc ảnh minh họa thương hiệu.

Ví dụ:

Biến ảnh sản phẩm thành video quảng cáo ngắn

Tạo chuyển động cho ảnh nhân vật

Biến ảnh giao diện ứng dụng thành video giới thiệu

Tạo video social media từ một poster tĩnh

Đây là tính năng rất phù hợp với marketer và designer, vì có thể tận dụng hình ảnh sẵn có để tạo thêm định dạng nội dung mới.

Những tính năng nổi bật của Gemini Omni

Kết hợp nhiều đầu vào cùng lúc

Một điểm mạnh của Gemini Omni là khả năng kết hợp nhiều loại dữ liệu trong cùng một yêu cầu. Người dùng không bị giới hạn ở văn bản hoặc hình ảnh đơn lẻ.

Ví dụ, bạn có thể đưa vào:

Một bức ảnh nhân vật

Một video mẫu về chuyển động

Một đoạn nhạc nền

Một mô tả phong cách

Một yêu cầu chỉnh sửa cụ thể

Sau đó, Gemini Omni sẽ cố gắng tạo video dựa trên toàn bộ ngữ cảnh. Cách làm này giúp kết quả có nhiều thông tin tham chiếu hơn, từ đó giảm tình trạng video lệch phong cách hoặc sai ý tưởng ban đầu.

Chỉnh sửa video bằng hội thoại tự nhiên

Đây là tính năng làm Gemini Omni khác biệt mạnh so với Gemini bình thường. Người dùng có thể chỉnh sửa video bằng các câu lệnh đơn giản.

Ví dụ:

“Giữ nguyên nhân vật, đổi nền thành thành phố tương lai.”

“Thêm ánh sáng điện ảnh hơn.”

“Làm camera tiến lại gần sản phẩm.”

“Giữ bố cục hiện tại, chỉ thay đổi màu sắc sang xanh lá.”\

“Làm chuyển động chậm hơn và chuyên nghiệp hơn.”

Điểm tiện lợi là người dùng không cần biết dùng phần mềm dựng video chuyên nghiệp. Chỉ cần mô tả điều muốn thay đổi, Gemini Omni sẽ xử lý theo yêu cầu.

Hiểu bối cảnh, vật lý và chuyển động

Gemini Omni không chỉ tạo khung hình đẹp, mà còn được Google định hướng để hiểu tốt hơn về thế giới thực. Điều này gồm ánh sáng, vật lý, chuyển động, bối cảnh văn hóa, hành động của nhân vật và mối quan hệ giữa các vật thể trong cảnh.

Ví dụ, nếu yêu cầu tạo cảnh “một ly nước rơi xuống bàn”, Gemini Omni cần hiểu nước sẽ đổ, ly có thể va chạm, chất lỏng có chuyển động riêng, ánh sáng phản chiếu trên mặt nước và camera cần bắt được hành động hợp lý.

Khả năng hiểu thế giới giúp video có cảm giác tự nhiên hơn, thay vì chỉ là chuỗi hình ảnh chuyển động thiếu logic.

Tạo video có âm thanh

Gemini Omni Flash có thể tạo video có âm thanh. Đây là yếu tố rất quan trọng với video ngắn, video quảng cáo, video mạng xã hội hoặc video giải thích.

Âm thanh giúp video sống động hơn, đồng thời giảm công đoạn hậu kỳ. Thay vì tạo hình ảnh trước rồi thêm nhạc, hiệu ứng hoặc lời thoại sau, người dùng có thể yêu cầu Gemini Omni tạo nội dung đồng bộ hơn ngay từ đầu.

Hỗ trợ chỉnh sửa nhiều lượt

Trong quá trình sáng tạo, kết quả đầu tiên hiếm khi hoàn hảo. Gemini Omni hỗ trợ chỉnh sửa nhiều lượt, giúp người dùng tinh chỉnh video từng bước.

Ví dụ:

Lượt 1: Tạo video sản phẩm.

Lượt 2: Đổi ánh sáng.

Lượt 3: Thêm hiệu ứng công nghệ.

Lượt 4: Điều chỉnh góc máy.

Lượt 5: Làm video phù hợp hơn với quảng cáo Facebook.

Cách làm này rất phù hợp với quy trình sáng tạo thực tế, vì người dùng thường cần thử nhiều phiên bản trước khi chọn kết quả cuối cùng.

Ai nên sử dụng Gemini Omni?

Người làm Marketing: Tạo nhanh video quảng cáo, giới thiệu sản phẩm và mạng xã hội bằng cách biến ảnh/banner tĩnh thành video hoặc dựng nhanh ý tưởng chiến dịch.

Tạo nhanh video quảng cáo, giới thiệu sản phẩm và mạng xã hội bằng cách biến ảnh/banner tĩnh thành video hoặc dựng nhanh ý tưởng chiến dịch. Nhà sáng tạo nội dung (Content Creator): Hỗ trợ làm video ngắn (TikTok, Shorts, Reels) qua việc tạo concept, cảnh minh họa, intro hoặc chuyển cảnh mà không cần quay dựng từ đầu.

Hỗ trợ làm video ngắn (TikTok, Shorts, Reels) qua việc tạo concept, cảnh minh họa, intro hoặc chuyển cảnh mà không cần quay dựng từ đầu. Doanh nghiệp nhỏ: Tự sản xuất video truyền thông nhanh chóng từ các tư liệu sẵn có (ảnh sản phẩm, logo) mà không cần tốn chi phí cho đội ngũ quay dựng chuyên nghiệp.

Tự sản xuất video truyền thông nhanh chóng từ các tư liệu sẵn có (ảnh sản phẩm, logo) mà không cần tốn chi phí cho đội ngũ quay dựng chuyên nghiệp. Giáo viên và Người đào tạo: Dựng các video giải thích và mô phỏng trực quan để minh họa bài học (ví dụ: sự quay của Trái Đất, cách hoạt động của mạch điện).

Dựng các video giải thích và mô phỏng trực quan để minh họa bài học (ví dụ: sự quay của Trái Đất, cách hoạt động của mạch điện). Đội ngũ sản xuất video & Truyền thông: Dùng để lên ý tưởng, thử nghiệm concept, tạo bản nháp và làm storyboard động, giúp rút ngắn đáng kể thời gian chuẩn bị trước khi đi vào sản xuất thực tế.



Chi phí sử dụng Gemini Omni như thế nào?

Chi phí sử dụng Gemini Omni không được tính theo một mức giá riêng cố định cho từng người dùng phổ thông. Thay vào đó, quyền truy cập Gemini Omni thường nằm trong các gói Google AI trả phí như Google AI Plus, Google AI Pro hoặc Google AI Ultra, tùy khu vực, tài khoản và tính năng được Google mở tại từng thời điểm.

Nói đơn giản, nếu bạn muốn dùng Gemini Omni trong ứng dụng Gemini hoặc Google Flow, bạn cần kiểm tra tài khoản Google đang dùng có thuộc gói hỗ trợ hay chưa. Với người dùng tại Việt Nam, Google đang hiển thị các gói AI trả phí theo tháng, trong đó mỗi gói sẽ có hạn mức sử dụng và quyền truy cập khác nhau.

Trải nghiệm miễn phí (Gói Cơ Bản – $0/tháng): Lựa chọn hoàn hảo để làm quen. Ở mức này, người dùng nhận được khoảng 100 tín dụng AI (AI credits) mỗi tháng để thử nghiệm tạo video ngắn, thao tác ở mức độ cơ bản.

Lựa chọn hoàn hảo để làm quen. Ở mức này, người dùng nhận được khoảng 100 tín dụng AI (AI credits) mỗi tháng để thử nghiệm tạo video ngắn, thao tác ở mức độ cơ bản. Gói Google AI Plus (Từ $7.99/tháng): Dành cho cá nhân có nhu cầu sáng tạo vừa phải. Gói này mở khóa đầy đủ tính năng Omni, tăng gấp đôi giới hạn sử dụng so với bản miễn phí và kèm theo dung lượng lưu trữ đám mây.

Dành cho cá nhân có nhu cầu sáng tạo vừa phải. Gói này mở khóa đầy đủ tính năng Omni, tăng gấp đôi giới hạn sử dụng so với bản miễn phí và kèm theo dung lượng lưu trữ đám mây. Gói Google AI Pro ($19.99/tháng): Đây là lựa chọn phổ biến nhất cho người làm truyền thông và nhà sáng tạo nội dung. Mức giá này cung cấp 1.000 tín dụng AI mỗi tháng (đủ để đạo diễn rất nhiều video chất lượng cao bằng hệ thống Veo 3.1), tích hợp sâu vào không gian làm việc Google Workspace và đi kèm 2TB dung lượng lưu trữ.

Đây là lựa chọn phổ biến nhất cho người làm truyền thông và nhà sáng tạo nội dung. Mức giá này cung cấp 1.000 tín dụng AI mỗi tháng (đủ để đạo diễn rất nhiều video chất lượng cao bằng hệ thống Veo 3.1), tích hợp sâu vào không gian làm việc Google Workspace và đi kèm 2TB dung lượng lưu trữ. Gói Google AI Ultra (Từ $100/tháng trở lên): Thiết kế riêng cho các studio, đội ngũ sản xuất hoặc doanh nghiệp cần khối lượng nội dung khổng lồ. Phân khúc này mang lại hạn mức cực lớn (lên tới 25.000 tín dụng), ưu tiên tốc độ xử lý nhanh nhất cùng các đặc quyền kỹ thuật tối đa.

Thiết kế riêng cho các studio, đội ngũ sản xuất hoặc doanh nghiệp cần khối lượng nội dung khổng lồ. Phân khúc này mang lại hạn mức cực lớn (lên tới 25.000 tín dụng), ưu tiên tốc độ xử lý nhanh nhất cùng các đặc quyền kỹ thuật tối đa. Dành cho nhà phát triển (Thông qua kết nối API): Nếu doanh nghiệp muốn đưa sức mạnh của công cụ này vào ứng dụng riêng, chi phí sẽ không tính theo tháng mà tính theo lượng dữ liệu xử lý thực tế (Pay-as-you-go). Giá thành thay đổi linh hoạt dựa trên dung lượng video, hình ảnh và âm thanh đầu vào hoặc đầu ra.

Xem chi tiết tại: https://gemini.google/subscriptions/

Chi phí sử dụng Gemini Omni như thế nào?

Lời khuyên: Nếu chỉ mới bắt đầu tìm hiểu, hãy tận dụng trước tài khoản miễn phí để làm quen với cách ra lệnh bằng hội thoại tự nhiên và cách đưa tài liệu vào hệ thống. Khi công việc đòi hỏi xuất video liên tục với chất lượng 4K, gói AI Pro sẽ là điểm dừng chân cân bằng và hợp lý nhất.

Hãy hướng cách tạo video AI bằng Gemini Omni

Bước 1: Truy cập Gemini hoặc Google Flow

Bạn có thể bắt đầu từ ứng dụng Gemini hoặc Google Flow nếu tài khoản được hỗ trợ. Tùy khu vực, gói thuê bao và độ tuổi, tính năng Gemini Omni có thể hiển thị khác nhau.

Bước 2: Chọn tính năng tạo video

Sau khi truy cập Gemini, hãy tìm khu vực tạo video. Nếu tài khoản đã được hỗ trợ Gemini Omni, người dùng có thể thấy tùy chọn Tạo video.

Cách tạo video AI bằng Gemini Omni

Bước 3: Nhập ý tưởng hoặc tải tệp tham chiếu

Người dùng có thể nhập prompt bằng văn bản hoặc tải lên dữ liệu tham chiếu như hình ảnh, video, âm thanh. Với người mới, nên bắt đầu bằng prompt văn bản hoặc một hình ảnh đơn giản để dễ kiểm soát kết quả.

Cách tạo video AI bằng Gemini Omni

Bước 4: Viết prompt rõ ràng

Một prompt tốt nên có đủ các yếu tố:

Chủ thể và bối cảnh: Mô tả rõ nhân vật chính và không gian xung quanh.

Mô tả rõ nhân vật chính và không gian xung quanh. Hành động và cảm xúc: Sự vật đang tương tác như thế nào? Không khí chung của cảnh quay ra sao?

Sự vật đang tương tác như thế nào? Không khí chung của cảnh quay ra sao? Góc máy và chuyển động: Chỉ định rõ góc quay (cận cảnh, góc rộng, từ trên xuống) và cách camera di chuyển (zoom in, lia máy ngang, tĩnh).

Chỉ định rõ góc quay (cận cảnh, góc rộng, từ trên xuống) và cách camera di chuyển (zoom in, lia máy ngang, tĩnh). Định dạng: Nếu muốn video dọc hoặc ngang, bạn nên ghi rõ ở phần này (mặc định của Omni thường là video ngang trừ khi bạn tải lên ảnh dọc).

Ví dụ prompt:

“Tạo video 10 giây về một chiếc laptop đang hiển thị giao diện AI trong văn phòng hiện đại. Phong cách siêu chân thực, ánh sáng điện ảnh, camera xoay nhẹ từ trái sang phải, không có chữ trong video.”

Cách tạo video AI bằng Gemini Omni

Nhấn nút Gửi. Màn hình sẽ hiển thị thông báo “Tôi đang tạo video…”. Bạn sẽ cần chờ vài phút để hệ thống xử lý vật lý, ánh sáng và render toàn bộ các khung hình.

Bước 5: Chỉnh sửa kết quả bằng câu lệnh tiếp theo

Khi có thông báo “Video của bạn đã sẵn sàng”, hãy xem lại thành phẩm. Điểm mạnh nhất của Omni là tính năng chỉnh sửa nhiều lượt (multi-turn editing). Nếu bạn muốn thay đổi, đừng tạo lại từ đầu. Hãy nhập thêm các câu lệnh bổ sung ngay trong đoạn chat:

Ví dụ:

“Giữ nguyên laptop, đổi nền thành phòng server.”

“Làm ánh sáng xanh lá hơn.”

“Tăng cảm giác công nghệ AI.”

“Camera di chuyển chậm hơn.

“Giữ bố cục hiện tại nhưng làm hình ảnh chuyên nghiệp hơn.”

Bước 6: Kiểm tra, tải xuống hoặc tiếp tục tinh chỉnh

Cuối cùng, hãy xem lại video, kiểm tra chi tiết hình ảnh, chuyển động, âm thanh và mức độ phù hợp với mục tiêu sử dụng. Nếu chưa đạt, tiếp tục chỉnh sửa theo từng yêu cầu nhỏ thay vì viết lại toàn bộ prompt từ đầu.

Cách tạo video AI bằng Gemini Omni

Mẹo sử dụng Gemini Omni hiệu quả

Cụ thể hóa từ khóa chất lượng: Để có đầu ra đẹp mắt, hãy luôn bổ sung các từ khóa định hướng phong cách và chất lượng vào cuối câu lệnh (ví dụ: “chất lượng siêu cao”, “độ phân giải 4K”, “siêu chân thực”, “phong cách chuyên nghiệp”).

Để có đầu ra đẹp mắt, hãy luôn bổ sung các từ khóa định hướng phong cách và chất lượng vào cuối câu lệnh (ví dụ: “chất lượng siêu cao”, “độ phân giải 4K”, “siêu chân thực”, “phong cách chuyên nghiệp”). Chỉ định rõ bố cục và tỷ lệ: Khi tạo hình ảnh hoặc video, hãy nói rõ tỷ lệ khung hình bạn cần ngay từ đầu (ví dụ: “kích thước ngang 16:9” cho màn hình máy tính, hoặc “9:16” cho điện thoại) và các yêu cầu về bố cục (ví dụ: “màn hình xoay sang phải”, “không chèn text trong hình”).

Khi tạo hình ảnh hoặc video, hãy nói rõ tỷ lệ khung hình bạn cần ngay từ đầu (ví dụ: “kích thước ngang 16:9” cho màn hình máy tính, hoặc “9:16” cho điện thoại) và các yêu cầu về bố cục (ví dụ: “màn hình xoay sang phải”, “không chèn text trong hình”). Tận dụng tối đa dữ liệu đầu vào (Đa phương thức): Gemini Omni hiểu ngữ cảnh tốt nhất khi có tài liệu tham khảo. Hãy đính kèm hình ảnh gốc, logo, hoặc video mẫu kết hợp với văn bản mô tả để AI đi đúng hướng thay vì chỉ dùng văn bản thuần túy.

Gemini Omni hiểu ngữ cảnh tốt nhất khi có tài liệu tham khảo. Hãy đính kèm hình ảnh gốc, logo, hoặc video mẫu kết hợp với văn bản mô tả để AI đi đúng hướng thay vì chỉ dùng văn bản thuần túy. Chỉnh sửa nối tiếp (Multi-turn editing): Đừng vội tạo mới hoàn toàn nếu kết quả chưa ưng ý. Bạn chỉ cần yêu cầu AI chỉnh sửa tiếp trên kết quả vừa tạo (ví dụ: “Giữ nguyên bối cảnh, chỉ thay đổi màu áo của nhân vật”).

Đừng vội tạo mới hoàn toàn nếu kết quả chưa ưng ý. Bạn chỉ cần yêu cầu AI chỉnh sửa tiếp trên kết quả vừa tạo (ví dụ: “Giữ nguyên bối cảnh, chỉ thay đổi màu áo của nhân vật”). Tách nhỏ các yêu cầu phức tạp: Nếu ý tưởng của bạn có quá nhiều chi tiết hoặc chuyển động khó, hãy chia nhỏ thành từng câu lệnh riêng biệt và tạo từng đoạn ngắn, sau đó ghép lại thay vì nhồi nhét tất cả vào một lần tạo.

Nếu ý tưởng của bạn có quá nhiều chi tiết hoặc chuyển động khó, hãy chia nhỏ thành từng câu lệnh riêng biệt và tạo từng đoạn ngắn, sau đó ghép lại thay vì nhồi nhét tất cả vào một lần tạo. Kiểm tra tính nhất quán: Nếu đang tạo một chuỗi nội dung liên quan đến nhau, hãy giữ nguyên bối cảnh và họa tiết chủ đạo trong các câu lệnh kế tiếp để đảm bảo sự đồng bộ về mặt hình ảnh.

Những tính năng nổi bật của Gemini Omni

Kết luận

Tóm lại, Google Gemini Omni không đơn thuần là một phiên bản Gemini khác tên. Đây là mô hình được Google định hướng cho nhu cầu tạo và chỉnh sửa video đa phương thức, nơi người dùng có thể kết hợp văn bản, hình ảnh, âm thanh và video để tạo ra nội dung trực quan có âm thanh, chuyển động và ngữ cảnh rõ ràng.

Nếu Gemini thường phù hợp với hỏi đáp, viết nội dung, phân tích dữ liệu, hỗ trợ học tập và làm việc hằng ngày, Gemini Omni lại phù hợp hơn với các tác vụ sáng tạo video, dựng ý tưởng, chỉnh sửa cảnh quay, tạo video từ ảnh tham chiếu hoặc biến mô tả thành nội dung chuyển động. Với người làm marketing, sáng tạo nội dung, đào tạo, truyền thông hoặc sản xuất video ngắn, Gemini Omni có thể mở ra một cách làm việc nhanh hơn, trực quan hơn và ít phụ thuộc vào kỹ năng dựng phim truyền thống.

Những câu hỏi thường gặp

Điều gì tạo nên sự khác biệt giữa VEO3 và Gemini Omni? Có thể hiểu đơn giản: Veo3 mạnh về tạo video từ mô tả. Gemini Omni mạnh về tạo và chỉnh sửa video từ nhiều loại đầu vào.

Veo3 yêu cầu prompt càng rõ càng tốt. Gemini Omni có thể hiểu ý định tổng thể tốt hơn, đồng thời cho phép chỉnh sửa qua hội thoại tự nhiên.

Gemini Omni có chỉnh sửa video được không? Có. Gemini Omni hỗ trợ chỉnh sửa video bằng hội thoại tự nhiên. Người dùng có thể yêu cầu đổi nền, đổi ánh sáng, thay đổi góc máy, thêm hiệu ứng, chỉnh chuyển động hoặc tinh chỉnh nhiều lượt.

Có nên dùng Gemini Omni cho marketing không? Có. Gemini Omni phù hợp với marketing vì có thể tạo video quảng cáo ngắn, video giới thiệu sản phẩm, video mạng xã hội, video minh họa dịch vụ và bản nháp ý tưởng nhanh. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn nên kiểm duyệt kỹ nội dung trước khi đăng chính thức.

Gemini Omni có tạo video từ ảnh được không? Có. Gemini Omni có thể biến hình ảnh thành video. Người dùng có thể dùng ảnh sản phẩm, ảnh nhân vật, ảnh giao diện hoặc ảnh minh họa làm dữ liệu tham chiếu để tạo video chuyển động.