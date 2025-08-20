Khám phá top 15 công cụ chatbot AI tốt nhất hiện nay [2025]

Không chỉ hỗ trả lời câu hỏi nhanh chóng, tự nhiên, các công cụ chatbot AI còn giúp sáng tạo nội dung, lập trình, phân tích dữ liệu và thậm chí xử lý đa phương thức. Với sự cạnh tranh khốc liệt giữa các “ông lớn” như OpenAI, Google, xAI hay các startup châu Á, việc chọn lựa công cụ chatbot AI tốt nhất trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Bài viết này sẽ giới thiệu top 15 công cụ chatbot AI tốt nhất hiện nay, giúp bạn có lựa chọn phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình.

Tại sao các công cụ chatbot AI ngày càng phổ biến và quan trọng?

Chi phí thấp và tính tiếp cận cao

Nhiều chatbot AI cung cấp phiên bản miễn phí hoặc chi phí thấp, giúp người dùng phổ thông dễ dàng tiếp cận công nghệ tiên tiến. Các mô hình mã nguồn mở còn cho phép nhà phát triển tùy chỉnh, giảm chi phí triển khai so với các giải pháp độc quyền. Chính sách giá cạnh tranh và sự hỗ trợ đa ngôn ngữ, bao gồm tiếng Việt đã mở rộng đối tượng người dùng, từ sinh viên đến doanh nghiệp nhỏ.

Khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên ngày càng thông minh

Nhờ sự phát triển của Natural Language Processing (NLP), chatbot AI có thể hiểu ngữ cảnh, trả lời tự nhiên, thậm chí sáng tạo nội dung như con người. Điều này làm cho trải nghiệm người dùng trở nên thân thiện và dễ tiếp cận hơn bao giờ hết.

Giải quyết bài toán thiếu hụt nhân lực

Trong bối cảnh nhiều ngành thiếu nhân công chất lượng cao (ví dụ: IT, dịch thuật), AI như Claude hay ChatGPT đóng vai trò trợ lý ảo, bù đắp khoảng trống kỹ năng. Từ giáo dục, marketing, chăm sóc khách hàng, lập trình cho đến nghiên cứu khoa học, chatbot AI đều có thể tham gia hỗ trợ. Chúng hỗ trợ lập trình viên debug code, giúp biên tập viên chỉnh sửa bài viết, hoặc thậm chí tạo kịch bản video.

Khả năng cá nhân hóa trải nghiệm

Các công cụ chatbot AI bây giờ có thể ghi nhớ và phân tích nhu cầu của người dùng để đưa ra câu trả lời hoặc gợi ý phù hợp. Nhờ vậy, trải nghiệm ngày càng cá nhân hóa, giúp người dùng cảm thấy được “chăm sóc riêng biệt” thay vì trả lời chung chung.

Khả năng xử lý đa phương thức và thông tin thời gian thực

Sự phát triển của các mô hình đa phương thức cho phép chatbot AI xử lý không chỉ văn bản mà còn hình ảnh, âm thanh và video. Ngoài ra, nhiều công cụ còn tích hợp tìm kiếm web thời gian thực, cung cấp thông tin cập nhật từ các nguồn đáng tin cậy. Đây là ưu điểm vượt trội so với việc tìm kiếm thủ công trên internet.

Thúc đẩy đổi mới và dân chủ hóa công nghệ AI

Nhiều công cụ chatbot AI cam kết mã nguồn mở, cho phép cộng đồng nhà phát triển tham gia tối ưu hóa và xây dựng ứng dụng mới. Điều này không chỉ thúc đẩy đổi mới mà còn dân chủ hóa AI, giúp cá nhân và tổ chức nhỏ tiếp cận công nghệ tiên tiến mà không cần nguồn lực lớn.

Sự cạnh tranh giữa các “ông lớn” cũng đẩy nhanh sự cải tiến, mang lại nhiều lựa chọn chất lượng cho người dùng.

Các tiêu chí quan trọng để đánh giá một công cụ Chatbot AI chất lượng

Hiệu suất và độ chính xác: Chatbot AI chất lượng cần xử lý yêu cầu phức tạp chính xác, hiểu ngữ cảnh tốt và tránh thông tin sai lệch. Đặc biệt, công cần phải xử lý được ngữ cảnh dài để phù hợp cho lập trình, phân tích dữ liệu.

Hỗ trợ đa phương thức: Một chatbot xuất sắc phải xử lý văn bản, hình ảnh, âm thanh và video.Điều này giúp đáp ứng nhu cầu sáng tạo, giáo dục và nghiên cứu.

Tốc độ và chi phí hợp lý: Tốc độ phản hồi nhanh và chi phí thấp là yếu tố quan trọng. Công cụ cần cung cấp phản hồi tức thì và phải có bản miễn phí hoặc chi phí thấp để phù hợp cho cá nhân lẫn doanh nghiệp nhỏ.

Hỗ trợ đa ngôn ngữ: Chatbot chất lượng cần hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, đặc biệt tiếng Việt để đảm bảo trải nghiệm tự nhiên và phù hợp với người dùng toàn cầu.

Tính an toàn và kiểm soát nội dung: Một công cụ chất lượng phải có cơ chế lọc nội dung độc hại, sai lệch hoặc nhạy cảm. Điều này không chỉ đảm bảo trải nghiệm lành mạnh cho người dùng mà còn giúp doanh nghiệp yên tâm khi triển khai chatbot cho khách hàng.

Tích hợp và tùy chỉnh: Chatbot tốt phải được tích hợp dễ dàng qua API và khả năng tùy chỉnh linh hoạt, phù hợp với chuyên gia lẫn người dùng không chuyên.

Truy cập thông tin thời gian thực: Khả năng truy cập web thời gian thực rất hữu ích cho nghiên cứu và tin tức. Một chatbot đáng tin cậy thường đưa ra câu trả lời có nguồn tham khảo rõ ràng, tránh gây nghi ngờ cho người dùng.

Giao diện thân thiện: Giao diện trực quan, dễ dùng cũng là một yếu tố quan trọng. Trải nghiệm người dùng tốt không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn khuyến khích sử dụng lâu dài, từ đó nâng cao giá trị của chatbot.

Khả năng học hỏi: Một chatbot AI chất lượng cần có khả năng học hỏi từ tương tác người dùng để cải thiện hiệu suất. Tính năng này giúp chatbot ngày càng hiểu rõ nhu cầu người dùng, mang lại kết quả chính xác và phù hợp hơn theo thời gian.

Đánh giá cộng đồng: Các bài kiểm tra chuẩn (như LMSYS, Hugging Face) là thước đo quan trọng để xác định chất lượng chatbot AI. Ngoài ra, phản hồi tích cực từ người dùng trên các nền diễn đàn công nghệ cũng góp phần khẳng định độ tin cậy của công cụ.

Top 15 công cụ chatbot AI tốt nhất hiện nay

#1. ChatGPT

ChatGPT (Chat Generative Pre-trained Transformer) là một chatbot AI do OpenAI phát triển và ra mắt lần đầu vào ngày 30/11/2022. Công cụ này đã tạo nên cơn sóng lớn ngay khi mới ra mắt, trở thành ứng dụng tiêu dùng phát triển nhanh nhất trong lịch sử, thu hút hàng triệu người dùng chỉ sau vài tuần

Phiên bản mới nhất, ChatGPT-5 (tương ứng với mô hình GPT-5), được OpenAI chính thức ra mắt ngày 7/8/2025. GPT-5 là mô hình đa phương tiện (multimodal), kết hợp văn bản, hình ảnh, âm thanh, video và tích hợp khả năng suy luận phức tạp, xử lý ngữ cảnh dài, đồng thời gộp nhiều mô hình trước đây vào một kiến trúc duy nhất, giúp trải nghiệm người dùng liền mạch hơn.

ChatGPT

Các mô hình AI chính:

GPT-3.5, GPT-4 Turbo, GPT-4o và ChatGPT-5.

Các tính năng nổi bật:

ChatGPT-5 đã mang đến nhiều nâng cấp đáng kể:

Thông minh hơn: Kiến trúc hợp nhất độc đáo (mô hình nhẹ/nhanh và mô hình suy luận sâu – GPT-5 Thinking) giúp tự động “nghiên cứu sâu” khi cần.

Kiến trúc hợp nhất độc đáo (mô hình nhẹ/nhanh và mô hình suy luận sâu – GPT-5 Thinking) giúp tự động “nghiên cứu sâu” khi cần. Giảm “ảo tưởng” và sai sót: Giảm đáng kể lỗi và tỷ lệ thông tin sai so với các phiên bản trước.

Giảm đáng kể lỗi và tỷ lệ thông tin sai so với các phiên bản trước. Hiệu suất vượt trội: Đạt điểm cao trong các bài kiểm tra toán học, lập trình và nhận thức đa phương thức, đồng thời tiết kiệm tài nguyên tính toán.

Đạt điểm cao trong các bài kiểm tra toán học, lập trình và nhận thức đa phương thức, đồng thời tiết kiệm tài nguyên tính toán. Giao tiếp tự nhiên, cảm xúc hơn: Giảm xu hướng “nịnh nọt” quá mức.

Giảm xu hướng “nịnh nọt” quá mức. Tương tác đa phương tiện & cá nhân hóa: Hỗ trợ xử lý văn bản, hình ảnh, giọng nói và video, bổ sung “cá tính” cho AI.

Hỗ trợ xử lý văn bản, hình ảnh, giọng nói và video, bổ sung “cá tính” cho AI. Nâng cao khả năng lập trình: Hỗ trợ lập trình và gỡ lỗi tốt hơn.

Hỗ trợ lập trình và gỡ lỗi tốt hơn. Tùy chỉnh giao diện: Cho phép người dùng tùy chỉnh giao diện.

Cho phép người dùng tùy chỉnh giao diện. Tính năng giọng nói nâng cao: Cải thiện khả năng nhận diện và phản hồi giọng nói.

Cải thiện khả năng nhận diện và phản hồi giọng nói. Bộ nhớ thông minh & Chế độ học tập: Khả năng ghi nhớ thông tin và học hỏi từ tương tác.

Nhược điểm:

Phiên bản miễn phí giới hạn tính năng, đôi khi vẫn trả lời sai (hallucination) dù bản ChatGPT-5 đã cải thiện rất nhiều.

Hỗ trợ API:

ChatGPT có API mạnh mẽ, dễ tích hợp vào website, ứng dụng để tự động hóa hoặc lập trình. Chi phí API khoảng $1.25 (đầu vào) và $10.00 (đầu ra) mỗi triệu token. Xem chi tiết tại đây.

Chi phí sử dụng:

Miễn phí (Free), Plus ($20/tháng), Pro ($200/tháng), Nhóm ($25/người/tháng) và Enterprise (Liên hệ).

#2. Perplexity AI

Perplexity AI là công cụ chatbot AI được ra mắt vào năm 2022 bởi startup cùng tên có trụ sở tại San Francisco, Mỹ. Khác với ChatGPT thiên về sáng tạo nội dung, Perplexity tập trung vào khả năng tìm kiếm thông tin chính xác, có trích dẫn nguồn rõ ràng. Nhờ đó, công cụ này nhanh chóng trở thành lựa chọn đáng tin cậy cho nghiên cứu, học tập và phân tích dữ liệu.

Perplexity AI

Điểm đặc biệt:

Mạnh về tìm kiếm và cập nhật thông tin thời gian thực, cung cấp câu trả lời tổng hợp từ nhiều nguồn thay vì chỉ danh sách liên kết, kèm theo trích dẫn nguồn minh bạch.

Các tính năng nổi bật:

Tìm kiếm và Trả lời (sử dụng RAG, trích dẫn nguồn, ngôn ngữ tự nhiên),

Pro Search & Deep Research, Perplexity Labs, Perplexity Spaces

Đa ngôn ngữ & Sáng tạo

Tải file & Phân tích,

Comet Browser

Nhược điểm:

Phiên bản miễn phí giới hạn số lượt, ít hỗ trợ lập trình sâu, Ít sáng tạo nội dung so với các công cụ khác.

Chi phí sử dụng:

Có cả phiên bản miễn phí và gói Perplexity Pro (khoảng 20 USD/tháng)

Hỗ trợ API:

Có Sonar API. Xem chi tiết tại đây.

#3. Claude AI

Claude AI là chatbot AI do Anthropic – một công ty AI tại Mỹ được thành lập năm 2021 bởi các cựu thành viên OpenAI – phát triển. Claude AI ra mắt chính thức vào tháng 3/2023, đặt tên theo triết gia và nhà toán học Claude Shannon, “cha đẻ của lý thuyết thông tin”. Khác với nhiều chatbot AI trên thị trường, Claude được xây dựng với triết lý “AI an toàn và đáng tin cậy”, ưu tiên đạo đức và khả năng hạn chế rủi ro nội dung.

Claude AI

Các mô hình AI chính:

Claude 3 Series (Haiku, Sonnet, Opus), Claude 4 Series (Sonnet 4, Opus 4).

Các tính năng nổi bật:

Xử lý văn bản dài/phức tạp

Khả năng lập trình/suy luận vượt trội

An toàn và ít thiên kiến nhờ Constitutional AI

Hiểu ngữ cảnh/giao tiếp tự nhiên

Đa ngôn ngữ/đa nhiệm

Tích hợp linh hoạt/tùy biến

Nhược điểm:

Ít sáng tạo nội dung so với ChatGPT.

Phiên bản miễn phí giới hạn số lượt.

Tập trung tìm kiếm, ít hỗ trợ lập trình sâu.

Chi phí sử dụng:

Miễn phí (giới hạn), Claude Pro, các gói API (theo token).

Hỗ trợ API:

Có hỗ trợ các gói API. Xem thêm tại đây.

#4. Manus AI

Manus AI là AI tự chủ đầu tiên trên thế giới do Monica (Butterfly Effect) – một công ty tại Trung Quốc phát triển và ra mắt ngày 6/3/2025. Đây là hệ thống AI tiên tiến, hoạt động như một tác nhân AI tổng quát (General AI Agent) có khả năng tự động thực hiện các nhiệm vụ phức tạp mà không cần sự can thiệp liên tục của con người.

Nói cách khác, Manus AI có thể tự động hóa quy trình viết lách: từ nghiên cứu từ khóa, lập dàn ý, viết nháp, cho đến tối ưu nội dung chuẩn SEO.

Manus AI

Điểm khác biệt:

Kiến trúc đa tác nhân, khả năng tự chủ hoàn toàn, khả năng kết nối suy nghĩ và hành động, khả năng học hỏi và thích nghi liên tục.

Các tính năng nổi bật:

Tạo website, phân tích cổ phiếu, viết báo cáo, lập kế hoạch du lịch.

Nhiều AI phối hợp xử lý (nghiên cứu, kiểm tra, xuất kết quả).

Xử lý đa phương thức, từ văn bản, hình ảnh, code đến bảng tính.

Tự động truy cập website, điền biểu mẫu, chạy script trong Linux sandbox.

Ghi nhớ thói quen người dùng, cải thiện kết quả.

Nhược điểm:

Chủ yếu tập trung vào mảng viết lách và SEO, ít ứng dụng trong lập trình hoặc phân tích dữ liệu.

Cần chỉnh sửa thủ công để phù hợp với giọng văn thương hiệu.

Mỗi ngày chỉ được 300 tín dụng miễn phí. Tín dụng cao cho tác vụ phức tạp.

Hỗ trợ API:

Manus AI hiện chưa phổ biến API mạnh mẽ như ChatGPT hay Claude. Chủ yếu hoạt động dưới dạng nền tảng web SaaS cho người làm nội dung.

Chi phí sử dụng:

Miễn phí: Cung cấp 300 tín dụng/ngày.

Cung cấp 300 tín dụng/ngày. Basic: $19/tháng

$19/tháng Plus: $39/tháng.

$39/tháng. Pro: $199/tháng

$199/tháng Team: $1950/năm/5 thành viên

#5. Qwen AI

Qwen AI (trước đây gọi là Tongyi Qianwen – 通义千问) là mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) được phát triển bởi Alibaba Cloud. Đây là một trong những đối thủ mạnh tại thị trường Trung Quốc, cạnh tranh trực tiếp với Baidu Ernie, iFlytek và các công cụ AI toàn cầu như ChatGPT hay Claude.

Qwen được thiết kế để phục vụ cả doanh nghiệp và người dùng cá nhân, với khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên, tạo nội dung, hỗ trợ code, phân tích dữ liệu và tích hợp vào hệ sinh thái đám mây của Alibaba.

Qwen AI

Các mô hình AI chính:

Qwen 2.5, Qwen 3, Qwen-VL, Qwen-Omni.

Các tính năng nổi bật:

Hỗ trợ hơn 100 ngôn ngữ (có tiếng Việt), tích hợp sâu vào hệ sinh thái Alibaba.

Trò chuyện tự nhiên, đa ngôn ngữ, trong đó tiếng Trung được tối ưu hóa đặc biệt và hỗ trợ tiếng Việt tốt.

Đa phương thức từ xử lý văn bản, hình ảnh, âm thanh, video (Qwen-VL, Qwen-Audio).

Tích hợp chặt chẽ với Alibaba Cloud, dễ dàng ứng dụng cho doanh nghiệp thương mại điện tử, tài chính, logistics.

Có phiên bản mã nguồn mở (Qwen-7B, Qwen-14B, Qwen-72B). Cộng đồng có thể tải về, huấn luyện và triển khai tùy chỉnh.

Qwen3-Coder hỗ trợ viết, sửa code (Python, JavaScript) mạnh mẽ.

Ngữ cảnh dài lên đến 128k token, lý tưởng cho tài liệu dài.

Truy cập thời gian thực, tạo JSON, phân tích bảng.

Nhược điểm:

Ít phổ biến tại thị trường quốc tế, hạn chế tài liệu và cộng đồng hỗ trợ.

Một số dịch vụ API yêu cầu sử dụng hệ sinh thái Alibaba Cloud, gây khó khăn cho doanh nghiệp bên ngoài.

Hỗ trợ tích hợp với API:

Alibaba cung cấp Qwen API thông qua Alibaba Cloud AI Platform. Doanh nghiệp có thể:

Tích hợp chatbot AI vào website, app thương mại điện tử.

Dùng cho phân tích dữ liệu lớn trên đám mây.

Tùy chỉnh mô hình (fine-tuning) phù hợp nhu cầu đặc thù.

Ngoài ra, phiên bản Qwen open-source có thể triển khai tự lưu trữ (self-host).

Chi phí sử dụng:

Gói dùng thử miễn phí, trả phí theo token, ưu đãi Alibaba Cloud. Xem thêm tại đây.

#6. Grok AI

Grok AI là chatbot AI do xAI – công ty của Elon Musk phát triển, lần đầu tiên ra mắt năm 2023 và tích hợp trực tiếp trên nền tảng X (Twitter cũ). Công cụ này được thiết kế với phong cách trò chuyện hài hước, sắc sảo và “troll nhẹ”, lấy cảm hứng từ cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy.

Phiên bản mới nhất Grok 4 (ra mắt 10/7/2025) và Grok 4 Heavy sử dụng siêu máy tính Colossus (200.000 GPU) được đánh giá là siêu vượt trội về khả năng suy luận cũng như đa phương thức.

Grok AI

Các mô hình AI chính:

Grok-1, Grok-2, Grok-3, Grok-4.

Các tính năng nổi bật:

Trả lời câu hỏi nhanh chóng, cập nhật thông tin thời gian thực từ X.

Phong cách trò chuyện độc đáo, hài hước, khác biệt so với các chatbot khác.

Hỗ trợ người dùng tìm kiếm, phân tích dữ liệu, gợi ý nội dung trên X.

Có khả năng học hỏi từ các xu hướng thảo luận để phản hồi gần gũi và “có cá tính”.

Hỗ trợ toán học, lập trình, nghiên cứu khoa học mạnh mẽ

Nhược điểm:

Đôi khi tạo nội dung gây tranh cãi (bị cấm ở Thổ Nhĩ Kỳ).

Độ chính xác đôi khi chưa cao do thiên về “cá tính hóa” nội dung.

Tích hợp hạn chế ở một số khu vực (chưa có GDPR).

Hỗ trợ tích hợp với API:

Grok cung cấp API cho lập trình, phân tích dữ liệu, tích hợp vào ứng dụng hoặc doanh nghiệp. Chi phí API: $3 (đầu vào) và $15 (đầu ra) mỗi triệu token, hỗ trợ đa vùng với độ trễ thấp. Xem thêm tại đây.

Chi phí sử dụng:

Đăng ký qua gói X Premium, gói SuperGrok/SuperGrok Heavy, giá API cho nhà phát triển, phiên bản miễn phí (giới hạn).

#7. Gemini AI

Gemini AI là mô hình AI đa phương thức tiên tiến do Google DeepMind phát triển và được ra mắt tháng 12/2023. Kế thừa và vượt trội hơn các mô hình trước LaMDA và PaLM 2, Gemini đặt mục tiêu cạnh tranh “sòng phẳng” với ChatGPT. Phiên bản mới nhất, Gemini 2.5 Pro (ra mắt 8/2025) được đánh giá vượt trội về xử lý văn bản, hình ảnh, âm thanh, video và tích hợp sâu với Google Workspace.

Gemini AI

Các mô hình AI chính:

Gemini 2.5 Pro, Gemini 2.5 Flash, Gemini 2.5 Flash-Lite, Gemini Deep Think và Mô hình cá nhân hóa.

Các tính năng nổi bật:

Khả năng xử lý sâu văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, code…

Khả năng suy luận mạnh (Gemini 2.5), có khả năng reasoning, giải quyết tác vụ logic, toán học và lập trình phức tạp

Hỗ trợ đa nền tảng như chat qua web, tích hợp trong Gmail, Docs, Slides… phục vụ công việc và sáng tạo nội dung hiệu quả.

Phân tích hàng trăm nguồn, tạo báo cáo chi tiết.

Hỗ trợ viết, sửa code, ngữ cảnh dài (1 triệu token).

Nhược điểm:

Tốc độ phản hồi chậm hơn Grok ở tác vụ cơ bản.

Một số tính năng chỉ dành cho Pro/Ultra.

Đôi khi phản hồi lệch hoặc lỗi cảm xúc

Những sai sót và thiên kiến vẫn tồn tại

Hỗ trợ API:

Gemini cung cấp API qua Google AI Studio, dễ tích hợp vào website, ứng dụng cho chatbot, phân tích dữ liệu. Chi phí API là ~$0.35-$2.5 (đầu vào) và $1-$7.5 (đầu ra) mỗi triệu token, tùy mô hình. Xem thêm tại đây.

Chi phí sử dụng:

Miễn phí: Dùng Gemini 2.0, giới hạn tin nhắn.

Dùng Gemini 2.0, giới hạn tin nhắn. Google AI Pro: $19.99/tháng, truy cập Gemini 2.5 Pro, thêm Veo 3, 2TB Google Drive.

$19.99/tháng, truy cập Gemini 2.5 Pro, thêm Veo 3, 2TB Google Drive. Google AI Ultra: $249/tháng, thêm Veo 3, Deep Research, Agent Mode.

$249/tháng, thêm Veo 3, Deep Research, Agent Mode. API: Pay-as-you-go, miễn phí hạn mức cơ bản.

#8. DeepSeek AI

DeepSeek AI là mô hình trí tuệ nhân tạo đột phá được phát triển bởi DeepSeek, một công ty khởi nghiệp của Trung Quốc thành lập vào tháng 5/2023. Ra mắt các mô hình đầu tiên vào đầu năm 2025, DeepSeek nhanh chóng tạo ra tiếng vang lớn trong cộng đồng công nghệ toàn cầu nhờ chiến lược mã nguồn mở và hiệu năng ấn tượng, đặc biệt trong lĩnh vực lập trình và suy luận, định vị mình là đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ với các mô hình độc quyền như GPT của OpenAI hay Gemini của Google.

DeepSeek AI

Các mô hình AI chính:

DeepSeek R1, DeepSeek V3, DeepSeek Coder V2, DeepSeek VL, DeepSeek V2, DeepSeek Coder, Math, DeepSeek LLM.

Các tính năng nổi bật:

Các mô hình của DeepSeek, đặc biệt là Coder, thể hiện sức mạnh vượt trội trong việc hiểu và tạo ra các đoạn mã phức tạp, cũng như giải quyết các bài toán logic.

Việc công khai mã nguồn mở cho phép cộng đồng tự do nghiên cứu, tùy chỉnh và tích hợp, phá vỡ rào cản chi phí so với các mô hình đóng.

Nhờ kiến trúc MoE, DeepSeek chỉ kích hoạt các “chuyên gia” cần thiết cho từng tác vụ thay vì toàn bộ mô hình, giúp giảm đáng kể chi phí và tài nguyên tính toán.

Mô hình có khả năng xử lý nhiều ngôn ngữ khác nhau, bao gồm cả tiếng Việt với chất lượng tốt.

Hỗ trợ xử lý ngữ cảnh dài, cho phép phân tích và tóm tắt các tài liệu lớn một cách hiệu quả.

Nhược điểm:

So với các đối thủ như Gemini, DeepSeek hiện tại chủ yếu tập trung vào xử lý văn bản và code, chưa có khả năng xử lý và tạo ra hình ảnh, âm thanh, video một cách tự nhiên.

Kiến thức về các lĩnh vực văn hóa, xã hội, lịch sử hoặc các sự kiện mới có thể chưa sâu rộng bằng các mô hình được huấn luyện trên bộ dữ liệu lớn và đa dạng hơn.

Vì là một sản phẩm tương đối mới, DeepSeek chưa được tích hợp sâu vào các ứng dụng và nền tảng công việc phổ biến.

Hỗ trợ tích hợp API:

DeepSeek cung cấp API thông qua nền tảng Platform DeepSeek, cho phép các nhà phát triển dễ dàng tích hợp sức mạnh của AI vào website và ứng dụng của họ.

Xem thêm tại đây.

Chi phí sử dụng:

Miễn phí: Người dùng có thể trải nghiệm trực tiếp và miễn phí các mô hình của DeepSeek qua giao diện web chat tại chat.deepseek.com.

Người dùng có thể trải nghiệm trực tiếp và miễn phí các mô hình của DeepSeek qua giao diện web chat tại chat.deepseek.com. API: Theo mô hình Pay-as-you-go (dùng bao nhiêu trả bấy nhiêu). DeepSeek cung cấp một hạn mức tín dụng ban đầu (khoảng 5 USD) cho các nhà phát triển đăng ký tài khoản mới để thử nghiệm API.

#9. Mistral AI

Mistral AI là một công ty trí tuệ nhân tạo của Pháp, được thành lập vào tháng 4 năm 2023 bởi các cựu nhà nghiên cứu từ Google DeepMind và Meta. Dù chỉ mới ra mắt, Mistral AI đã nhanh chóng khẳng định vị thế là một trong những đối thủ hàng đầu của OpenAI tại châu Âu, gây ấn tượng mạnh mẽ với triết lý ưu tiên mã nguồn mở, hiệu suất cao và chi phí hợp lý.

Công ty phát triển song song cả hai dòng mô hình: mã nguồn mở cho cộng đồng và mô hình thương mại hiệu suất cao.

Mistral AI

Các mô hình AI chính:

Dòng mã nguồn mở: Mistral 7B, Mixtral (8x7B, 8x22B), Devstral.

Mistral 7B, Mixtral (8x7B, 8x22B), Devstral. Dòng thương mại (API): Mistral Large 2, Mistral Medium 3, Mistral Small

Các tính năng nổi bật:

Mistral AI công khai nhiều mô hình mạnh mẽ, cho phép các nhà phát triển toàn cầu tự do sử dụng, tùy chỉnh và triển khai, thúc đẩy sự đổi mới và minh bạch.

Nhờ các kỹ thuật tiên tiến như Grouped-Query Attention (GQA) và Mixture-of-Experts (MoE), các mô hình của Mistral đạt được hiệu năng cao với chi phí tính toán thấp hơn so với đối thủ.

Có khả năng suy luận logic và xử lý tốt nhiều ngôn ngữ (đặc biệt là các ngôn ngữ châu Âu như Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Ý).

Có trụ sở tại châu Âu, Mistral AI xây dựng các mô hình tuân thủ các quy định về dữ liệu như GDPR, tạo lợi thế cho các khách hàng doanh nghiệp trong khu vực.

Nhược điểm:

So với OpenAI hay Google, hệ sinh thái các công cụ, plugin và ứng dụng tích hợp của bên thứ ba cho Mistral vẫn còn hạn chế hơn.

Dù đã ra mắt các mô hình xử lý hình ảnh, khả năng này vẫn còn mới và chưa được kiểm chứng rộng rãi như các đối thủ đã có kinh nghiệm lâu năm hơn.

Các mô hình có xu hướng rất mạnh về lập trình và khoa học, nhưng kiến thức về các lĩnh vực văn hóa – xã hội đặc thù có thể chưa sâu bằng.

Hỗ trợ tích hợp API:

Mistral AI cung cấp quyền truy cập vào các mô hình thương mại của mình thông qua nền tảng “La Plateforme“. Xem giá chi tiết tại đây.

Chi phí sử dụng:

Miễn phí: Cung cấp chatbot “Le Chat” để người dùng trải nghiệm miễn phí các mô hình. Các mô hình mã nguồn mở có thể được tải về và tự triển khai hoàn toàn miễn phí.

Cung cấp chatbot “Le Chat” để người dùng trải nghiệm miễn phí các mô hình. Các mô hình mã nguồn mở có thể được tải về và tự triển khai hoàn toàn miễn phí. Le Chat Pro: $14.99/tháng.

$14.99/tháng. Le Chat Team: $24.99/tháng

$24.99/tháng Le Chat Enterprise: Giá liên hệ,

Giá liên hệ, API: Theo mô hình Pay-as-you-go, trả phí dựa trên lượng token sử dụng thực tế.

#10. Ernie Bot AI

Ernie Bot (tên tiếng Trung: 文心一言, phiên âm: Văn Tâm Nhất Ngôn) là chatbot trí tuệ nhân tạo do tập đoàn công nghệ hàng đầu Trung Quốc, Baidu, phát triển. Được giới thiệu lần đầu vào tháng 3 năm 2023, Ernie Bot là kết quả của nhiều năm nghiên cứu mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) của Baidu. Đây là sản phẩm chiến lược của Baidu nhằm cạnh tranh trực tiếp với các mô hình AI toàn cầu như ChatGPT và là lá cờ đầu trong cuộc đua AI tại thị trường tỷ dân này.

Ernie Bot AI

Các mô hình AI chính:

ERNIE 3.5, ERNIE 4.0, ERNIE 4.5 & ERNIE X1, ERNIE 5.0 (dự kiến ra mắt cuối năm 2025).

Các tính năng nổi bật:

Mô hình được huấn luyện chuyên sâu với dữ liệu tiếng Trung, giúp nó có khả năng hiểu sâu sắc các sắc thái, thành ngữ, văn hóa và bối cảnh của Trung Quốc tốt hơn bất kỳ AI nào khác.

Tên gọi ERNIE (Enhanced Representation through Knowledge Integration) nhấn mạnh khả năng tích hợp đồ thị tri thức (knowledge graph) khổng lồ vào quá trình huấn luyện, giúp AI suy luận và trả lời các câu hỏi phức tạp một cách chính xác hơn.

Các phiên bản mới có thể tạo hình ảnh từ văn bản, phân tích dữ liệu từ biểu đồ, tóm tắt video và thực hiện nhiều tác vụ kết hợp văn bản – hình ảnh.

Ernie Bot được tích hợp vào các sản phẩm chủ lực của Baidu như công cụ tìm kiếm, bản đồ, loa thông minh và nền tảng đám mây, tạo ra một hệ sinh thái AI toàn diện cho người dùng.

Nhược điểm:

Hoạt động trong môi trường pháp lý của Trung Quốc, Ernie Bot phải tuân thủ các quy định kiểm duyệt chặt chẽ.

Khi xử lý các tác vụ bằng tiếng Anh hoặc các ngôn ngữ khác, hiệu suất của Ernie Bot có thể không bằng các mô hình hàng đầu của phương Tây.

Việc đăng ký và sử dụng Ernie Bot cũng như API của nó có thể gặp khó khăn cho người dùng và nhà phát triển quốc tế do các rào cản về khu vực và ngôn ngữ.

Hỗ trợ tích hợp API:

Baidu cung cấp quyền truy cập API cho các mô hình ERNIE thông qua nền tảng đám mây Baidu AI Cloud (hay Wenxin Qianfan).

Chi phí sử dụng:

Miễn phí: Kể từ tháng 4 năm 2025, Baidu đã cung cấp Ernie Bot miễn phí cho toàn bộ người dùng đại chúng, bao gồm cả các tính năng nâng cao của mô hình ERNIE 4.0, nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh và thu hút người dùng.

Kể từ tháng 4 năm 2025, Baidu đã cung cấp Ernie Bot miễn phí cho toàn bộ người dùng đại chúng, bao gồm cả các tính năng nâng cao của mô hình ERNIE 4.0, nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh và thu hút người dùng. API: Theo mô hình Pay-as-you-go. Dù không công bố bảng giá chi tiết rộng rãi ra quốc tế, Baidu định vị dịch vụ API của mình là một giải pháp AI hiệu năng cao với chi phí thấp cho các doanh nghiệp.

#11. Groq Chat

Groq là một công ty công nghệ phần cứng đã tạo ra một cuộc cách mạng về tốc độ suy luận AI. Điểm đột phá của họ là LPU (Language Processing Unit) – một loại chip xử lý được thiết kế đặc biệt để chạy các mô hình AI đã được huấn luyện với tốc độ cực nhanh. Trong đó, Groq Chat là nền tảng demo cho phép người dùng trải nghiệm tốc độ “nhanh như chớp” này bằng cách chạy các mô hình mã nguồn mở phổ biến trên phần cứng LPU của Groq.

Groq Chat

Các mô hình AI được hỗ trợ:

Groq không phát triển mô hình riêng mà cung cấp dịch vụ chạy các mô hình mã nguồn mở hàng đầu từ các công ty khác. Danh mục này liên tục được cập nhật và bao gồm: Llama 3.1 & Llama 4 (Meta), Mixtral (Mistral AI), Gemma (Google), các mô hình mã nguồn mở mới của OpenAI (gpt-oss), Whisper (OpenAI).

Các tính năng nổi bật:

Nhờ chip LPU, nền tảng này có thể tạo ra văn bản với tốc độ lên tới 500-1000 token/giây, trong khi các dịch vụ khác thường chỉ đạt 20-50 token/giây.

Phản hồi từ AI gần như xuất hiện ngay lập tức sau khi người dùng gửi câu hỏi, giúp cuộc hội thoại trở nên tự nhiên hơn rất nhiều.

Groq cung cấp API cho các nhà phát triển và thiết kế nó tương thích cao với API của OpenAI.

Nhà phát triển có thể lựa chọn và chuyển đổi giữa nhiều mô hình AI hàng đầu để tìm ra mô hình phù hợp nhất cho ứng dụng của mình.

Nhược điểm:

Groq hoàn toàn phụ thuộc vào các mô hình mã nguồn mở do các công ty khác (Meta, Mistral, Google…) phát triển. Họ chỉ mạnh ở khâu “chạy” mô hình, không phải “tạo” ra chúng.

Chip LPU được tối ưu cho việc chạy AI (suy luận), không phải để huấn luyện (training) AI. Thị trường huấn luyện AI khổng lồ vẫn do GPU của Nvidia thống trị.

Vì chỉ cung cấp nền tảng phần cứng, chất lượng câu trả lời, độ thông minh và khả năng của AI trên Groq hoàn toàn phụ thuộc vào mô hình mã nguồn mở mà người dùng chọn.

Tên gọi “Groq” khá giống với “Grok” – mô hình AI của xAI (Elon Musk), gây ra một số nhầm lẫn cho người dùng mới.

Hỗ trợ tích hợp API:

Groq cung cấp dịch vụ API thông qua nền tảng GroqCloud. Xem bảng giá API tại đây.

Chi phí sử dụng:

Miễn phí: Người dùng có thể truy cập và sử dụng Groq Chat trên trang web của Groq để trải nghiệm miễn phí tốc độ của các mô hình AI khác nhau.

Người dùng có thể truy cập và sử dụng Groq Chat trên trang web của Groq để trải nghiệm miễn phí tốc độ của các mô hình AI khác nhau. API: Theo mô hình Pay-as-you-go. Groq cung cấp một mức giá API rất cạnh tranh và một gói miễn phí cho các nhà phát triển bắt đầu.

#12. POE AI

Poe, viết tắt của “Platform for Open Exploration“, là một nền tảng ứng dụng AI toàn diện được phát triển bởi Quora (trang web hỏi đáp nổi tiếng thế giới). Ra mắt vào cuối năm 2022, Poe không tự tạo ra mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) mà hoạt động như một “siêu thị AI”, cung cấp một giao diện duy nhất để người dùng có thể truy cập, tương tác và so sánh hàng loạt chatbot và mô hình AI hàng đầu từ nhiều nhà phát triển khác nhau.

POE AI

Các mô hình AI được hỗ trợ:

Nền tảng này tích hợp một danh sách khổng lồ và liên tục cập nhật các mô hình AI từ những tên tuổi lớn nhất:

OpenAI: GPT-4o, GPT-4, GPT-3.5-Turbo.

Anthropic: Claude 3 Opus, Claude 3 Sonnet, Claude 3 Haiku.

Google: Gemini 1.5 Pro, Gemini 1.5 Flash.

Meta: Llama 3.1 (bao gồm cả phiên bản 405B khổng lồ).

Mistral AI: Các mô hình của Mistral.

Ngoài các chatbot đa năng, Poe còn tích hợp các mô hình chuyên tạo hình ảnh như Playground v2.5, tạo nhạc như Stable Audio, và nhiều mô hình khác.

Các tính năng nổi bật:

Người dùng không cần tạo nhiều tài khoản, chỉ cần một nền tảng duy nhất để trải nghiệm.

Bất kỳ ai cũng có thể tạo ra chatbot của riêng mình trên Poe. Người dùng có thể “ra lệnh” cho bot đóng một vai trò cụ thể (ví dụ: chuyên gia marketing, người sửa lỗi code, nhà văn…) và chia sẻ nó với cộng đồng.

Trò chuyện đa bot (Multi-bot Chat), cho phép người dùng hỏi một câu và nhận câu trả lời từ nhiều chatbot khác nhau trong cùng một cuộc trò chuyện.

Poe cho phép các nhà sáng tạo bot có thể kiếm tiền dựa trên mức độ phổ biến và lượng tương tác của bot mà họ tạo ra.

Hoạt động mượt mà trên website, ứng dụng di động (iOS, Android), mang lại trải nghiệm liền mạch.

Nhược điểm:

Chất lượng và khả năng của Poe hoàn toàn phụ thuộc vào các mô hình của bên thứ ba.

Vì cho phép người dùng tự do tạo bot, chất lượng của các bot tùy chỉnh trên nền tảng rất đa dạng, từ cực kỳ hữu ích đến gần như vô dụng.

Gói miễn phí có giới hạn số lượng tin nhắn hàng ngày cho các mô hình cao cấp (như GPT-4o, Claude 3 Opus), có thể gây gián đoạn cho người dùng thường xuyên.

Số lượng bot khổng lồ có thể khiến người dùng mới khó khăn trong việc lựa chọn công cụ phù hợp nhất cho nhu cầu của mình.

Hỗ trợ tích hợp API:

API của Poe không phải để bạn sử dụng các mô hình AI (như GPT-4o hay Claude 3) trong ứng dụng của riêng bạn. Thay vào đó, API của họ là để các nhà phát triển kết nối mô hình AI của chính họ VÀO nền tảng Poe.

Hãy coi nó như thế này:

API của OpenAI, Groq, Mistral: Bạn trả tiền để “gọi” AI của họ và tích hợp vào sản phẩm của bạn.

API của Poe: Bạn tạo ra một AI và dùng API để “cắm” nó vào Poe, cho phép hàng triệu người dùng của Poe có thể trò chuyện với AI của bạn.

Chi phí sử dụng:

Miễn phí: Cung cấp quyền truy cập cơ bản vào nhiều mô hình (như GPT-3.5, Llama 3.1 8B) và cho phép gửi một lượng tin nhắn giới hạn mỗi ngày tới các mô hình cao cấp.

Cung cấp quyền truy cập cơ bản vào nhiều mô hình (như GPT-3.5, Llama 3.1 8B) và cho phép gửi một lượng tin nhắn giới hạn mỗi ngày tới các mô hình cao cấp. Gói trả phí (Premium): Khoảng $19.99/tháng hoặc $199.99/năm. Gói này sử dụng hệ thống “điểm tính toán” (compute points). Người dùng nhận một lượng điểm rất lớn mỗi tháng và sử dụng chúng để trò chuyện với bất kỳ bot nào. Các bot cao cấp sẽ tiêu tốn nhiều điểm hơn cho mỗi tin nhắn.

#13. Microsoft Copilot

Microsoft Copilot là một hệ sinh thái trợ lý AI toàn diện, được Microsoft định vị là “người bạn đồng hành AI hàng ngày”. Khác với các chatbot độc lập, sức mạnh lớn nhất của Copilot đến từ việc nó được tích hợp sâu vào toàn bộ hệ điều hành Windows và bộ ứng dụng Microsoft 365 (trước đây là Office). Copilot được thiết kế để nâng cao năng suất bằng cách hiểu ngữ cảnh công việc của người dùng, tự động hóa các tác vụ và sáng tạo nội dung ngay bên trong các ứng dụng họ sử dụng hàng ngày.

Microsoft Copilot

Mô hình & Phiên bản chính:

Copilot không phải là một sản phẩm đơn lẻ mà là một thương hiệu bao gồm nhiều phiên bản, được cung cấp sức mạnh bởi các mô hình AI tiên tiến nhất từ OpenAI (như GPT-4, GPT-4o) và các mô hình do chính Microsoft phát triển.

Các tính năng nổi bật:

Tích hợp tuyệt vời vào hệ sinh thái của Microsoft

Copilot “sống” bên trong các ứng dụng của bạn, do đó nó hiểu bạn đang làm gì để đưa ra gợi ý phù hợp mà không cần giải thích dài dòng.

Với Copilot for Microsoft 365, Microsoft cam kết dữ liệu của doanh nghiệp sẽ được xử lý an toàn, tuân thủ các chính sách bảo mật và quyền riêng tư hiện có của tổ chức.

Nhờ tích hợp sâu với công cụ tìm kiếm Bing, Copilot luôn có khả năng truy cập và cung cấp thông tin mới nhất từ Internet, kèm theo trích dẫn nguồn rõ ràng.

Nhược điểm:

Mức giá $30/người dùng/tháng (ngoài chi phí bản quyền Microsoft 365) là một khoản đầu tư đáng kể cho các tổ chức.

Để khai thác tối đa giá trị của Copilot, người dùng và doanh nghiệp phải sử dụng sâu rộng bộ công cụ của Microsoft.

Việc một AI có quyền truy cập vào toàn bộ dữ liệu công việc vẫn là một mối lo ngại về quyền riêng tư đối với một số cá nhân và tổ chức.

Hỗ trợ tích hợp API:

Microsoft không cung cấp một API “pay-as-you-go” đơn giản cho Copilot. Thay vào đó, họ cung cấp một nền tảng low-code/pro-code toàn diện gọi là Microsoft Copilot Studio.

Copilot Studio cho phép các doanh nghiệp tùy chỉnh và mở rộng Copilot for Microsoft 365. Họ có thể kết nối Copilot với các nguồn dữ liệu của riêng mình (như SAP, Salesforce, cơ sở dữ liệu nội bộ), tạo ra các plugin tùy chỉnh và xây dựng các chatbot độc lập phục vụ cho các quy trình nghiệp vụ cụ thể.

Chi phí sử dụng:

Copilot (Miễn phí): Phiên bản tiêu chuẩn tích hợp trong Windows, trình duyệt Edge và có sẵn trên web/di động. Cung cấp khả năng trò chuyện, trả lời câu hỏi dựa trên thông tin web mới nhất (nhờ tích hợp Bing) và tạo hình ảnh với giới hạn.

Phiên bản tiêu chuẩn tích hợp trong Windows, trình duyệt Edge và có sẵn trên web/di động. Cung cấp khả năng trò chuyện, trả lời câu hỏi dựa trên thông tin web mới nhất (nhờ tích hợp Bing) và tạo hình ảnh với giới hạn. Copilot Pro ($20/tháng): Gói cao cấp dành cho người dùng cá nhân. Cung cấp hiệu suất nhanh hơn, quyền truy cập ưu tiên vào các mô hình mới nhất (như GPT-4o) ngay cả trong giờ cao điểm và quan trọng nhất là mở khóa sức mạnh của Copilot bên trong các ứng dụng Microsoft 365 Personal/Family (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).

Gói cao cấp dành cho người dùng cá nhân. Cung cấp hiệu suất nhanh hơn, quyền truy cập ưu tiên vào các mô hình mới nhất (như GPT-4o) ngay cả trong giờ cao điểm và quan trọng nhất là mở khóa sức mạnh của Copilot bên trong các ứng dụng Microsoft 365 Personal/Family (Word, Excel, PowerPoint, Outlook). Copilot for Microsoft 365 ($30/người dùng/tháng): Gói mạnh mẽ nhất dành cho doanh nghiệp. Điểm khác biệt cốt lõi là khả năng kết nối và “suy luận” trên dữ liệu nội bộ của tổ chức (email, chat, tài liệu, lịch họp…) thông qua Microsoft Graph, mang lại sự trợ giúp mang tính ngữ cảnh và cá nhân hóa cao độ.

#14. Ollama

Ollama không phải là một mô hình AI. Đây là một công cụ mã nguồn mở miễn phí, được thiết kế để đơn giản hóa một cách triệt để việc tải xuống, cài đặt và chạy các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) ngay trên máy tính cá nhân (Windows, macOS, Linux). Thay vì phải phụ thuộc vào các dịch vụ đám mây, Ollama cho phép bất kỳ ai, từ lập trình viên đến người dùng thông thường, có thể thiết lập một “bộ não AI” riêng tư ngay tại nhà.

Ollama

Các mô hình AI chính:

Ollama hoạt động như một trình quản lý, cung cấp quyền truy cập vào một thư viện khổng lồ các mô hình mã nguồn mở hàng đầu. Người dùng có thể dễ dàng tải và chuyển đổi giữa các mô hình này chỉ bằng một dòng lệnh. Các mô hình phổ biến bao gồm:

Meta: Llama 3.1, Llama 4, Code Llama.

Llama 3.1, Llama 4, Code Llama. Mistral AI: Mistral, Mixtral.

Mistral, Mixtral. Google: Gemma, Gemma 2.

Gemma, Gemma 2. Microsoft: Phi-4, Phi-4-mini.

Phi-4, Phi-4-mini. Khác: DeepSeek Coder, Qwen, StarCoder2 và các mô hình đa phương thức (có thể “nhìn” ảnh) như LLaVA, Moondream.

Các tính năng nổi bật:

Vì mọi thứ đều chạy trên máy của bạn, nên dữ liệu và các câu lệnh của bạn không bao giờ bị gửi ra ngoài Internet.

Một khi mô hình đã được tải về, bạn có thể sử dụng AI mà không cần kết nối mạng.

Bản thân công cụ Ollama và các mô hình mã nguồn mở nó cung cấp đều miễn phí. Chi phí duy nhất là phần cứng máy tính của bạn.

Biến quá trình cài đặt AI phức tạp (vốn đòi hỏi nhiều kiến thức kỹ thuật) thành một vài câu lệnh đơn giản trong Terminal.

Cho phép người dùng tạo ra các phiên bản tùy chỉnh của mô hình gốc thông qua một file cấu hình tên là Modelfile, tương tự như Dockerfile trong lập trình.

Nhược điểm:

Yêu cầu phần cứng mạnh mẽ. Tốc độ phản hồi của AI hoàn toàn phụ thuộc vào sức mạnh phần cứng của bạn.

Để có trải nghiệm trò chuyện giống như ChatGPT, người dùng cần cài đặt thêm các ứng dụng giao diện của bên thứ ba (ví dụ: Open WebUI, LobeChat).

Ollama được thiết kế cho mục đích sử dụng cá nhân hoặc nhóm nhỏ, không phù hợp để triển khai cho các ứng dụng doanh nghiệp có lượng truy cập lớn.

Hỗ trợ tích hợp API:

Đây là một trong những tính năng mạnh mẽ nhất của Ollama. Ngay sau khi bạn chạy một mô hình, Ollama sẽ tự động tạo ra một máy chủ API ngay tại local (thường ở địa chỉ http://localhost:11434).

API này cho phép các nhà phát triển và ứng dụng khác trên máy tính của bạn có thể “giao tiếp” và sử dụng mô hình AI đang chạy. API của Ollama tương thích với chuẩn API của OpenAI, giúp việc tích hợp vào các công cụ và framework lập trình có sẵn trở nên cực kỳ dễ dàng.

Chi phí sử dụng:

Miễn phí 100%. Không có phí đăng ký, không có phí sử dụng. Ollama là một dự án mã nguồn mở và miễn phí cho tất cả mọi người.

#15. Llama (Meta)

Llama (Large Language Model Meta AI) là họ mô hình ngôn ngữ lớn do Meta AI (bộ phận nghiên cứu AI của Facebook) phát triển và phát hành. Kể từ khi ra mắt lần đầu vào tháng 2 năm 2023, Llama đã trở thành biểu tượng của phong trào AI mã nguồn mở. Thay vì giữ kín công nghệ, Meta đã công bố các mô hình Llama cho cộng đồng, tạo ra một làn sóng phát triển mạnh mẽ và định vị Llama là đối thủ cạnh tranh trực tiếp, mạnh mẽ nhất với các mô hình độc quyền như GPT của OpenAI hay Gemini của Google.

Llama (Meta)

Các mô hình chính (Thế hệ Llama 4, 4/2025):

Thế hệ mới nhất, Llama 4, đã đánh dấu một bước tiến vượt bậc về hiệu năng và tính đa dạng.

Llama 4 Maverick (~400B): Là mô hình flagship, sử dụng kiến trúc Mixture-of-Experts (MoE) để đạt hiệu suất ngang ngửa GPT-4o với chi phí tính toán thấp hơn.

Là mô hình flagship, sử dụng kiến trúc Mixture-of-Experts (MoE) để đạt hiệu suất ngang ngửa GPT-4o với chi phí tính toán thấp hơn. Llama 4 Scout (~109B): Một mô hình đột phá được tối ưu cho các tác vụ cần ngữ cảnh dài, lên tới 10 triệu token.

Một mô hình đột phá được tối ưu cho các tác vụ cần ngữ cảnh dài, lên tới 10 triệu token. Llama 4 Behemoth (~2T): Siêu mô hình khổng lồ chỉ được sử dụng nội bộ tại Meta để nghiên cứu và chắt lọc kiến thức cho các mô hình nhỏ hơn. Mô hình này không được công khai.

Các tính năng nổi bật:

Việc Meta công khai “bộ não” của Llama cho phép bất kỳ ai cũng có thể tải về, nghiên cứu, tùy chỉnh và xây dựng ứng dụng trên đó.

Các mô hình Llama, đặc biệt là Llama 4 đã chứng tỏ năng lực không thua kém, thậm chí vượt trội hơn các đối thủ độc quyền trong nhiều tác vụ.

Do là mã nguồn mở, chi phí sử dụng Llama thông qua các dịch vụ API của bên thứ ba rẻ hơn đáng kể (thường chỉ bằng 1/10).

Giấy phép của Llama cho phép các cá nhân và doanh nghiệp (kể cả các công ty lớn) được sử dụng miễn phí cho mục đích thương mại.

Xung quanh Llama là một cộng đồng khổng lồ gồm các nhà phát triển, nhà nghiên cứu và công ty khởi nghiệp, liên tục tạo ra các công cụ và ứng dụng mới.

Nhược điểm:

Để chạy các mô hình Llama trên hạ tầng riêng, doanh nghiệp cần có đội ngũ kỹ thuật giỏi và phần cứng (GPU) rất đắt tiền.

Meta không cung cấp dịch vụ hỗ trợ thương mại trực tiếp hay một hệ sinh thái ứng dụng tích hợp chặt chẽ như Microsoft Copilot.

Vì là mã nguồn mở, Meta có ít quyền kiểm soát hơn đối với việc mô hình bị sử dụng cho các mục đích xấu như tạo tin giả, lừa đảo.

Hỗ trợ API:

Meta không cung cấp một dịch vụ API “chính chủ” theo kiểu pay-as-you-go. Thay vào đó, việc truy cập Llama được thực hiện qua hai con đường chính:

Thông qua các nhà cung cấp bên thứ ba.

Tự triển khai (Self-hosting.

Chi phí sử dụng:

Miễn phí: Người dùng cuối có thể trò chuyện miễn phí với các mô hình Llama mới nhất thông qua trợ lý Meta AI (trên web, Messenger, Instagram, WhatsApp). Việc tải về và chạy mô hình trên máy tính cá nhân (qua Ollama) cũng hoàn toàn miễn phí (chỉ tốn chi phí phần cứng).

Người dùng cuối có thể trò chuyện miễn phí với các mô hình Llama mới nhất thông qua trợ lý Meta AI (trên web, Messenger, Instagram, WhatsApp). Việc tải về và chạy mô hình trên máy tính cá nhân (qua Ollama) cũng hoàn toàn miễn phí (chỉ tốn chi phí phần cứng). API (Pay-as-you-go): Chi phí phụ thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ API mà bạn chọn. Tuy nhiên, mức giá luôn cực kỳ cạnh tranh.

So sánh các công cụ AI – Đâu là lựa chọn tốt nhất?

Dưới đây là bảng so sánh 15 công cụ Chatbot AI tốt nhất hiện nay: Tên công cụ Nhà phát triển Mô hình nổi bật Điểm mạnh cốt lõi Đối tượng phù hợp nhất Khả năng hỗ trợ API Chi phí (tham khảo) ChatGPT OpenAI (Mỹ) GPT-5 Sáng tạo nội dung đa năng, giao tiếp tự nhiên, hệ sinh thái lớn nhất. Người dùng phổ thông, nhà sáng tạo nội dung, lập trình viên. Có, cung cấp API mạnh mẽ, dễ tích hợp theo mô hình Pay-as-you-go. Miễn phí, Plus ($20/tháng), Pro ($200/tháng). Perplexity AI Perplexity (Mỹ) Sonar Tìm kiếm thông tin chính xác, tổng hợp và trích dẫn nguồn rõ ràng. Nhà nghiên cứu, sinh viên, người cần thông tin chính xác. Có, cung cấp Sonar API cho nhà phát triển. Miễn phí, Pro (~$20/tháng). Claude AI Anthropic (Mỹ) Claude 4 Series Xử lý tài liệu dài, an toàn, ít thiên kiến, suy luận phức tạp. Doanh nghiệp, luật sư, nhà phân tích, người dùng ưu tiên đạo đức AI. Có, cung cấp các gói API linh hoạt theo lượng token sử dụng. Miễn phí (giới hạn), Claude Pro, Gói API. Manus AI Monica (Trung Quốc) Tác nhân AI tổng quát Tự động hóa hoàn toàn quy trình viết lách, SEO từ A-Z. Chuyên gia SEO, marketer, người làm nội dung chuyên nghiệp. Chưa phổ biến API mạnh mẽ, chủ yếu là nền tảng web SaaS. Miễn phí (giới hạn), trả phí từ $19/tháng. Qwen Alibaba Cloud (TQ) Qwen 3, Qwen-Omni Tối ưu cho tiếng Trung, tích hợp sâu hệ sinh thái Alibaba, đa phương thức. Doanh nghiệp trong hệ sinh thái Alibaba, thị trường châu Á. Có, cung cấp API qua Alibaba Cloud hoặc tự triển khai bản mã nguồn mở. Dùng thử miễn phí, trả phí theo token. Grok AI xAI (Mỹ) Grok 4 Cập nhật thông tin thời gian thực từ X, cá tính hài hước, độc đáo. Người dùng mạng xã hội X, người thích sự mới lạ, sáng tạo. Có, cung cấp API Pay-as-you-go cho nhà phát triển. Tích hợp trong gói X Premium, gói trả phí riêng. Gemini AI Google (Mỹ) Gemini 2.5 Pro Xử lý đa phương thức, tích hợp sâu vào Google Workspace, suy luận mạnh mẽ. Người dùng hệ sinh thái Google, doanh nghiệp, nhà phát triển. Có, cung cấp API dễ tích hợp qua Google AI Studio. Miễn phí (giới hạn), Pro ($19.99/tháng), Ultra ($249/tháng). DeepSeek AI DeepSeek (Trung Quốc) DeepSeek Coder V2, R1 Mã nguồn mở, cực mạnh về lập trình và suy luận logic, chi phí thấp. Lập trình viên, nhà nghiên cứu, startup muốn tùy chỉnh AI. Có, cung cấp API Pay-as-you-go qua nền tảng riêng. Miễn phí, API Pay-as-you-go. Mistral AI Mistral AI (Pháp) Mistral Large 2 Mã nguồn mở, hiệu suất cao, chi phí hợp lý, tuân thủ GDPR. Doanh nghiệp châu Âu, nhà phát triển, người ủng hộ mã nguồn mở. Có, cung cấp API Pay-as-you-go qua nền tảng “La Plateforme”. Miễn phí, Pro ($14.99/tháng), API Pay-as-you-go. Ernie Bot Baidu (Trung Quốc) ERNIE 4.0, 4.5 Vượt trội về ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc, tích hợp hệ sinh thái Baidu. Người dùng và doanh nghiệp tại thị trường Trung Quốc. Có, cung cấp API qua nền tảng Baidu AI Cloud. Miễn phí, API Pay-as-you-go. Groq Chat Groq (Mỹ) (Chạy mô hình khác) Tốc độ suy luận nhanh nhất thế giới nhờ chip LPU, độ trễ cực thấp. Nhà phát triển cần ứng dụng AI phản hồi tức thì. Có, cung cấp API Pay-as-you-go qua GroqCloud, tương thích API của OpenAI. Miễn phí (demo), API Pay-as-you-go. Poe AI Quora (Mỹ) (Tổng hợp nhiều mô hình) “Siêu thị AI”, truy cập hàng loạt chatbot ở một nơi, tạo bot tùy chỉnh. Người dùng muốn trải nghiệm, so sánh nhiều AI cùng lúc. Có, nhưng API dùng để KẾT NỐI bot của bạn VÀO Poe, không phải để dùng AI của Poe. Miễn phí (giới hạn), Premium (~$19.99/tháng). Microsoft Copilot Microsoft (Mỹ) GPT-4o & mô hình MS Tích hợp sâu vào Windows và Microsoft 365, hiểu ngữ cảnh công việc. Người dùng doanh nghiệp, người dùng hệ sinh thái Microsoft. Không có API Pay-as-you-go. Tùy chỉnh và tích hợp qua nền tảng Microsoft Copilot Studio. Miễn phí, Pro ($20/tháng), M365 ($30/user/tháng). Ollama (Mã nguồn mở) (Chạy mô hình khác) Chạy AI ngay trên máy tính cá nhân, riêng tư, bảo mật, miễn phí. Lập trình viên, người dùng ưu tiên bảo mật tuyệt đối. Có, tự động tạo API local trên máy tính, tương thích chuẩn OpenAI. Miễn phí 100%. Llama (Meta) Meta (Mỹ) Llama 4 Series Mã nguồn mở hiệu năng cao nhất, chi phí sử dụng API rẻ, cộng đồng lớn. Startup, nhà phát triển, doanh nghiệp muốn xây dựng trên nền tảng mở. Không có API chính chủ. Truy cập qua API của bên thứ ba hoặc tự triển khai. Miễn phí (tự chạy), API qua bên thứ ba (giá rẻ).

Cách lựa chọn mô hình phù hợp với nhu cầu sử dụng

Việc lựa chọn công cụ AI tốt nhất phụ thuộc hoàn toàn vào mục đích và thói quen làm việc của bạn. Dưới đây là một số gợi ý dựa trên các nhu cầu phổ biến:

Dành cho người dùng phổ thông, sinh viên và nhà sáng tạo nội dung

Lựa chọn hàng đầu: ChatGPT và Gemini.

ChatGPT và Gemini. Lý do: Cả hai đều rất mạnh về khả năng sáng tạo (viết lách, lên ý tưởng), giao diện thân thiện, có phiên bản miễn phí chất lượng cao và hỗ trợ tiếng Việt tốt. Gemini có lợi thế tích hợp sẵn với các công cụ của Google (Gmail, Docs).

Dành cho nhà nghiên cứu, học thuật và người cần độ chính xác cao

Lựa chọn hàng đầu: Perplexity AI và Claude AI.

Perplexity AI và Claude AI. Lý do: Perplexity được mệnh danh là “công cụ tìm kiếm đối thoại”, luôn cung cấp câu trả lời kèm trích dẫn nguồn học thuật rõ ràng, đáng tin cậy. Claude lại có khả năng xử lý và tóm tắt các tài liệu khoa học, báo cáo dài và phức tạp một cách xuất sắc.

Dành cho lập trình viên và nhà phát triển phần mềm

Lựa chọn hàng đầu: DeepSeek AI, Llama (Meta), Mistral AI.

DeepSeek AI, Llama (Meta), Mistral AI. Lý do: Đây là những mô hình mã nguồn mở hàng đầu với khả năng viết và gỡ lỗi code vượt trội. Việc là mã nguồn mở cho phép lập trình viên tùy chỉnh sâu, tích hợp linh hoạt và chi phí triển khai thấp.

Đây là những mô hình mã nguồn mở hàng đầu với khả năng viết và gỡ lỗi code vượt trội. Việc là mã nguồn mở cho phép lập trình viên tùy chỉnh sâu, tích hợp linh hoạt và chi phí triển khai thấp. Nếu cần tốc độ phản hồi tức thì: Groq Chat là lựa chọn không đối thủ để chạy các mô hình trên.

Groq Chat là lựa chọn không đối thủ để chạy các mô hình trên. Nếu muốn chạy AI offline và bảo mật: Ollama là công cụ hoàn hảo để triển khai các mô hình này ngay trên máy tính cá nhân.

Dành cho người dùng doanh nghiệp và môi trường văn phòng

Lựa chọn hàng đầu: Microsoft Copilot.

Microsoft Copilot. Lý do: Không có công cụ nào có khả năng tích hợp sâu vào hệ sinh thái văn phòng (Word, Excel, PowerPoint, Teams) tốt hơn Copilot. Nó có thể hiểu ngữ cảnh công việc, tóm tắt cuộc họp, soạn email dựa trên dữ liệu nội bộ, giúp tăng năng suất vượt trội.

Dành cho người muốn trải nghiệm và so sánh nhiều loại AI

Lựa chọn hàng đầu: Poe AI.

Poe AI. Lý do: Poe hoạt động như một “siêu thị AI”, cho phép bạn truy cập và trò chuyện với hàng loạt mô hình từ OpenAI, Google, Anthropic, Meta… chỉ trong một ứng dụng duy nhất, giúp bạn dễ dàng tìm ra AI phù hợp nhất cho từng tác vụ.

Kết luận

Hành trình khám phá AI chỉ mới bắt đầu. Với tốc độ phát triển chóng mặt, những công cụ hàng đầu hôm nay có thể sẽ sớm có những đối thủ mới vào ngày mai. Hy vọng qua bài viết này, bạn đã có được cái nhìn tổng quan để lựa chọn cho mình một người bạn đồng hành AI đắc lực nhất trên con đường chinh phục tri thức và sự sáng tạo.

Những câu hỏi thường gặp

Chatbot AI là gì và nó hoạt động như thế nào? Chatbot AI là một chương trình máy tính sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) để hiểu và phản hồi lại cuộc trò chuyện của con người một cách tự nhiên. Nó hoạt động bằng cách phân tích câu hỏi của bạn, dự đoán chuỗi từ hợp lý nhất để trả lời, và tạo ra văn bản mạch lạc dựa trên kho dữ liệu khổng lồ mà nó đã được huấn luyện.

Sự khác biệt chính giữa phiên bản miễn phí và trả phí là gì? Thông thường, phiên bản trả phí sẽ cung cấp quyền truy cập vào các mô hình AI mạnh mẽ và mới nhất, tốc độ phản hồi nhanh hơn, không bị giới hạn số lượng tin nhắn hàng ngày, và mở khóa các tính năng nâng cao như phân tích file, tạo hình ảnh chất lượng cao, hoặc tích hợp vào các ứng dụng công việc.

Sử dụng chatbot AI có an toàn không? Dữ liệu của tôi được xử lý thế nào? Các công ty lớn như Google, Microsoft, OpenAI đều có chính sách bảo mật rõ ràng, nhưng về cơ bản, dữ liệu bạn nhập vào có thể được sử dụng để huấn luyện mô hình. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn và riêng tư tuyệt đối, đặc biệt với thông tin nhạy cảm, bạn nên sử dụng các công cụ chạy nội bộ trên máy tính cá nhân như Ollama.

AI nào hỗ trợ lập trình tốt nhất? DeepSeek Coder, Llama (Meta), và Mistral AI là những cái tên hàng đầu trong lĩnh vực lập trình nhờ được huấn luyện chuyên sâu trên dữ liệu code. Chúng có khả năng viết code, tìm lỗi và giải thích các đoạn mã phức tạp rất hiệu quả.

Chatbot AI nào hỗ trợ tiếng Việt tốt nhất? Hiện nay, hầu hết các mô hình hàng đầu như ChatGPT-5, Gemini 2.5 Pro, và Claude 4 đều hỗ trợ tiếng Việt rất tốt, có thể hiểu và phản hồi một cách tự nhiên, thậm chí cả với các thành ngữ và ngữ cảnh phức tạp của người Việt.

Mô hình mã nguồn mở khác gì so với mô hình độc quyền? Mô hình độc quyền (Closed-source) như GPT-5 được phát triển và kiểm soát bởi một công ty. Trong khi đó, mô hình mã nguồn mở (Open-source) như Llama (Meta) cho phép cộng đồng tự do tải về, tùy chỉnh, và triển khai, giúp giảm chi phí và thúc đẩy sự đổi mới.