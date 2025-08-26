Veo 3 là gì? Hướng dẫn cách đăng ký và sử dụng Veo 3 [2025]

Nếu như năm 2024, cộng đồng toàn cầu đã phải kinh ngạc trước khả năng biến văn bản thành video siêu thực của Sora, thì bước sang năm 2025, một đối thủ đáng gờm đã chính thức bước ra ánh sáng, hứa hẹn định hình lại toàn bộ cuộc chơi. Đó chính là Veo 3 – “siêu vũ khí” video AI thế hệ mới nhất từ Google. Vậy cụ thể Veo 3 là gì? Cách đăng ký như thế nào? Cùng Tino khám phá qua bài viết dưới đây nhé!

Tổng quan về Veo 3

Veo 3 là gì?

Veo 3 là thế hệ mới nhất của công nghệ AI tạo video do Google DeepMind phát triển, chính thức ra mắt tại sự kiện Google I/O vào tháng 5/2025. Đây là phiên bản nâng cấp mạnh mẽ từ Veo và Veo 2 trước đó, không chỉ dừng lại ở việc tạo ra những đoạn video ngắn chân thực mà còn có khả năng đồng bộ âm thanh, lời thoại và nhạc nền một cách tự nhiên.

Veo 3 là gì?

Với Veo 3, người dùng chỉ cần nhập prompt bằng văn bản hoặc cung cấp hình ảnh đầu vào, hệ thống sẽ tạo ra một đoạn video dài khoảng 8 giây với chất lượng hình ảnh, chuyển động và hiệu ứng âm thanh gần như phim quay thật.

Sự ra đời của Veo 3 đánh dấu bước ngoặt lớn, khi AI không còn chỉ tạo ra video “câm”, mà đã tiến tới giai đoạn video có âm thanh đồng bộ hoàn chỉnh, mở ra nhiều tiềm năng ứng dụng trong sáng tạo nội dung, quảng cáo, điện ảnh và giáo dục.

Điều gì làm nên sự khác biệt của Veo 3?

“Gia thế” khủng từ Google DeepMind

Khác với nhiều startup AI, Veo 3 được sinh ra từ “gã khổng lồ” Google DeepMind – nơi quy tụ những bộ óc AI hàng đầu thế giới và có bề dày thành tích với những đột phá như AlphaFold. Điều này mang lại cho Veo 3 một lợi thế nghiên cứu và tài nguyên khổng lồ ngay từ ngày đầu ra mắt. Đây không phải là một sản phẩm khởi nghiệp đầy rủi ro, mà là một bước đi chiến lược có tính toán kỹ lưỡng từ một trong những công ty dẫn đầu toàn cầu về AI. Sự hậu thuẫn này hứa hẹn một lộ trình phát triển bền vững, lâu dài và đáng tin cậy.

Triết lý “nhất quán” và hướng đến tính hiện thực toàn diện

Khác với nhiều công cụ AI thế hệ đầu chỉ tập trung vào việc tạo ra những khoảnh khắc ấn tượng nhưng rời rạc, Veo 3 được xây dựng dựa trên triết lý về sự nhất quán. Tham vọng của Google không chỉ là tạo ra một video đẹp, mà là tạo ra một “thế giới kỹ thuật số” đáng tin cậy bên trong video đó. Điều này có nghĩa là các nhân vật, đối tượng và bối cảnh sẽ duy trì được sự logic và ổn định trong suốt các cảnh quay, không bị biến dạng hay thay đổi một cách vô lý.

Điều gì làm nên sự khác biệt của Veo 3?

Tư duy như một “đạo diễn ai” am hiểu ngôn ngữ điện ảnh

Veo 3 được phát triển không chỉ để hiểu mệnh lệnh bề mặt (“tạo video một chiếc ô tô”) mà còn để thấu hiểu “ý đồ nghệ thuật” đằng sau mệnh lệnh đó. Việc nó có thể diễn giải các thuật ngữ điện ảnh chuyên nghiệp như “timelapse”, “aerial shot” hay “dolly zoom” cho thấy một sự khác biệt sâu sắc trong tư duy. Google đang định vị Veo 3 không phải là một người thợ máy thực thi, mà là một người cộng sự sáng tạo, một “đạo diễn AI” có kiến thức về cách kể chuyện bằng hình ảnh.

Chiến lược tích hợp sâu rộng vào hệ sinh thái sẵn có

Không giống như các đối thủ hoạt động như một công cụ độc lập, Veo 3 được định vị là “trái tim” của khả năng tạo video trong toàn bộ hệ sinh thái khổng lồ của Google. Nó không chỉ tồn tại một mình mà sẽ được tích hợp sâu vào Google Workspace (thông qua các ứng dụng như Google Vids), vào trợ lý ảo Gemini và cung cấp cho doanh nghiệp qua nền tảng Vertex AI.

Tóm lại, Veo 3 không chỉ là một sản phẩm, nó là một năng lực nền tảng được dân chủ hóa, đưa sức mạnh tạo video AI đến tay hàng tỷ người dùng thông qua các công cụ họ đã và đang sử dụng hàng ngày.

Các tính năng nổi bật của Veo 3

Tạo video chất lượng điện ảnh lên đến 4k

Mô hình này có khả năng tạo ra các video với độ phân giải siêu nét lên tới 4K, đảm bảo độ chi tiết, màu sắc và ánh sáng chân thực. Không chỉ dừng lại ở độ phân giải, Veo 3 còn xuất sắc trong việc mô phỏng các hiệu ứng vật lý phức tạp như chuyển động của mặt nước, sự bay của mái tóc trong gió, hay các kết cấu vật liệu tinh vi, mang lại cảm giác chân thực và sống động cho từng khung hình.

Đồng bộ hóa âm thanh toàn diện

Đây chính là tính năng “thay đổi cuộc chơi” giúp Veo 3 vượt trội so với nhiều đối thủ. Công cụ có khả năng tạo ra một trải nghiệm nghe – nhìn hoàn chỉnh ngay từ đầu:

Lời thoại và Đồng bộ môi (Lip-Sync): Veo 3 có thể tạo ra giọng nói và lời thoại cho nhân vật, đồng thời đảm bảo chuyển động của môi khớp một cách chính xác và tự nhiên.

Veo 3 có thể tạo ra giọng nói và lời thoại cho nhân vật, đồng thời đảm bảo chuyển động của môi khớp một cách chính xác và tự nhiên. Hiệu ứng âm thanh (Sound Effects) : Mô hình tự động thêm vào các tiếng động môi trường phù hợp với bối cảnh như tiếng mưa rơi, tiếng sóng biển, tiếng bước chân…

: Mô hình tự động thêm vào các tiếng động môi trường phù hợp với bối cảnh như tiếng mưa rơi, tiếng sóng biển, tiếng bước chân… Nhạc nền (Music Score): AI có thể tự sáng tác và lồng ghép nhạc nền phù hợp với tâm trạng và nhịp điệu của video.

Các tính năng nổi bật của Veo 3

Thấu hiểu ngôn ngữ điện ảnh chuyên nghiệp

Veo 3 không chỉ là một cỗ máy thực thi mà còn là một “đạo diễn AI”. Người dùng có thể sử dụng các thuật ngữ làm phim chuyên nghiệp trong câu lệnh (prompt) để kiểm soát và định hướng nghệ thuật cho video của mình.

Ví dụ: Bạn có thể yêu cầu “Một cú máy lia theo (tracking shot) chiếc xe đang chạy tốc độ cao”, “Cận cảnh (close-up) vào đôi mắt của nhân vật”, “Một cảnh quay từ trên cao (aerial shot) toàn bộ thành phố” hoặc “Hiệu ứng quay chậm (slow motion) khi cô ấy quay lại”.

Duy trì tính nhất quán của nhân vật

Một trong những thách thức lớn nhất của AI tạo video đã được Veo 3 giải quyết hiệu quả. Bằng cách cung cấp một hình ảnh tham chiếu, người dùng có thể yêu cầu AI duy trì ngoại hình, trang phục và đặc điểm của một nhân vật cụ thể qua nhiều cảnh quay khác nhau. Tính năng này cực kỳ quan trọng cho việc kể một câu chuyện mạch lạc.

Chỉnh sửa và kiểm soát sáng tạo bằng văn bản

Veo 3 mang đến khả năng kiểm soát chi tiết quá trình sáng tạo. Người dùng có thể tinh chỉnh các yếu tố bên trong video bằng các câu lệnh văn bản, cho phép chỉnh sửa và lặp lại ý tưởng một cách linh hoạt mà không cần đến các phần mềm dựng phim phức tạp.

Đầu vào đa phương thức (Text-to-Video và Image-to-Video)

Veo 3 xử lý linh hoạt nhiều loại đầu vào khác nhau:

Văn bản thành video (Text-to-Video): Tính năng cốt lõi, biến những mô tả chi tiết bằng chữ viết thành các thước phim sống động.

Tính năng cốt lõi, biến những mô tả chi tiết bằng chữ viết thành các thước phim sống động. Hình ảnh thành video (Image-to-Video): Người dùng có thể tải lên một hình ảnh tĩnh và yêu cầu Veo 3 “làm sống dậy” bức ảnh đó bằng cách thêm vào các chuyển động, hiệu ứng và âm thanh theo mô tả.

Tích hợp sâu vào hệ sinh thái Google

Sức mạnh của Veo 3 được nhân lên khi nó không hoạt động độc lập. Tính đến nay, công cụ đã được tích hợp sâu vào:

Google Vids: Một ứng dụng trong bộ Google Workspace, cho phép người dùng doanh nghiệp dễ dàng tạo video thuyết trình, marketing, đào tạo… ngay trong môi trường làm việc quen thuộc.

Một ứng dụng trong bộ Google Workspace, cho phép người dùng doanh nghiệp dễ dàng tạo video thuyết trình, marketing, đào tạo… ngay trong môi trường làm việc quen thuộc. Vertex AI: Cung cấp Veo 3 dưới dạng một mô hình nền tảng cho các nhà phát triển và doanh nghiệp để xây dựng các ứng dụng tùy chỉnh.

Cung cấp Veo 3 dưới dạng một mô hình nền tảng cho các nhà phát triển và doanh nghiệp để xây dựng các ứng dụng tùy chỉnh. Gemini: Nâng cao khả năng đa phương thức của Gemini, cho phép người dùng tạo video trực tiếp trong cuộc trò chuyện với trợ lý AI này.

Tích hợp sâu vào hệ sinh thái Google

Một số điểm còn hạn chế của Veo 3

Thời lượng ngắn — chỉ 8 giây mỗi clip: Mỗi video tạo ra bởi Veo 3 chỉ dài tối đa khoảng 8 giây, gây hạn chế khi muốn kể một câu chuyện dài hơn hay chi tiết hơn. Mặc dù có thể ghép nhiều clip bằng Flow, nhưng quy trình này vẫn là “gánh nặng kỹ thuật” thay vì giải pháp liền mạch

Mỗi video tạo ra bởi Veo 3 chỉ dài tối đa khoảng 8 giây, gây hạn chế khi muốn kể một câu chuyện dài hơn hay chi tiết hơn. Mặc dù có thể ghép nhiều clip bằng Flow, nhưng quy trình này vẫn là “gánh nặng kỹ thuật” thay vì giải pháp liền mạch Thời gian xử lý lâu ở các video chất lượng cao: Việc tạo ra các video ở độ phân giải 4K với thời lượng dài và nhiều chi tiết phức tạp, đòi hỏi khả năng xử lý khổng lồ. Điều này dẫn đến thời gian render (kết xuất) video có thể khá lâu, từ vài phút đến hàng chục phút hoặc hơn.

Việc tạo ra các video ở độ phân giải 4K với thời lượng dài và nhiều chi tiết phức tạp, đòi hỏi khả năng xử lý khổng lồ. Điều này dẫn đến thời gian render (kết xuất) video có thể khá lâu, từ vài phút đến hàng chục phút hoặc hơn. Chi phí cao: Chi phí sử dụng Veo 3 khá đắt đỏ. Google AI Pro Plan ($19.99/tháng) giới hạn ở 1,000 credit (khoảng 50 video 1080p), trong khi Google AI Ultra Plan ($249.99/tháng) mới mở khóa các tính năng cao cấp như video 60 giây. API pricing ($0.35/giây video) cũng không thân thiện với người dùng có ngân sách hạn chế.

Chi phí sử dụng Veo 3 khá đắt đỏ. Google AI Pro Plan ($19.99/tháng) giới hạn ở 1,000 credit (khoảng 50 video 1080p), trong khi Google AI Ultra Plan ($249.99/tháng) mới mở khóa các tính năng cao cấp như video 60 giây. API pricing ($0.35/giây video) cũng không thân thiện với người dùng có ngân sách hạn chế. Tính logic trong các kịch bản dài và phức tạp: Mặc dù tính nhất quán của nhân vật là một thế mạnh, nhưng khi tạo ra các video có thời lượng dài với nhiều cảnh và cốt truyện phức tạp, AI đôi khi vẫn có thể tạo ra những điểm bất hợp lý nhỏ về logic hoặc sự liên tục của câu chuyện mà một đạo diễn con người sẽ dễ dàng nhận ra và loại bỏ.

Mặc dù tính nhất quán của nhân vật là một thế mạnh, nhưng khi tạo ra các video có thời lượng dài với nhiều cảnh và cốt truyện phức tạp, AI đôi khi vẫn có thể tạo ra những điểm bất hợp lý nhỏ về logic hoặc sự liên tục của câu chuyện mà một đạo diễn con người sẽ dễ dàng nhận ra và loại bỏ. Phụ thuộc rất lớn vào chất lượng câu lệnh (prompt): Kết quả đầu ra của Veo 3 phụ thuộc trực tiếp vào kỹ năng viết prompt của người dùng. Để tạo ra một video như ý, người dùng cần cung cấp những mô tả cực kỳ chi tiết, rõ ràng và không mơ hồ.

Kết quả đầu ra của Veo 3 phụ thuộc trực tiếp vào kỹ năng viết prompt của người dùng. Để tạo ra một video như ý, người dùng cần cung cấp những mô tả cực kỳ chi tiết, rõ ràng và không mơ hồ. Các rào cản đạo đức đôi khi quá giới hạn: Nhằm ngăn chặn việc lạm dụng công cụ để tạo ra nội dung giả mạo (deepfake), bạo lực, hoặc phản cảm, Google đã tích hợp các bộ lọc an toàn rất nghiêm ngặt. Tuy nhiên, những rào cản này đôi khi có thể hoạt động quá mức cần thiết, giới hạn sự tự do sáng tạo trong một số bối cảnh nghệ thuật hoặc kể chuyện không có ý đồ xấu.

Một số điểm còn hạn chế của Veo 3

Chi phí sử dụng Veo 3 như thế nào?

Gói Google AI Pro

Đối tượng: Phù hợp với cá nhân, sinh viên, freelancers, và các nhà sáng tạo nội dung muốn trải nghiệm và sản xuất video AI ở mức độ vừa phải.

Chi phí: $19.99/tháng (hoặc tương đương $239.88/năm nếu thanh toán hàng năm). Google thường có chương trình khuyến mãi cho người dùng mới như miễn phí tháng đầu tiên hoặc giảm giá khi đăng ký theo năm.

Quyền lợi:

1.000 credit/tháng, tương đương khoảng 50 video 1080p (8 giây/video) hoặc 100 video 720p (8 giây/video).

Hỗ trợ tạo video nhanh (720p) với giới hạn 3 video/ngày.

Truy cập tính năng cơ bản như tạo âm thanh đồng bộ, hiểu prompt điện ảnh, và độ phân giải tối đa 4K (8 giây).

Gói Google AI Ultra

Đối tượng: Doanh nghiệp, nhà làm phim chuyên nghiệp, hoặc các dự án cần video dài và chất lượng cao.

Chi phí: $249.99/tháng (khuyến mãi $125/tháng trong 3 tháng đầu cho người dùng mới đăng ký trước 30/9/2025).

Quyền lợi:

12,500 credit/tháng, tương đương khoảng 625 video 1080p hoặc 100 video 4K (8 giây/video).

Truy cập Google Flow với các tính năng nâng cao như video dài tối đa 60 giây, điều khiển góc quay, và chỉnh sửa cảnh.

Ưu tiên xử lý nhanh hơn (render video trong 2-3 phút thay vì 3-5 phút).

Hỗ trợ tích hợp API cơ bản (vẫn cần whitelisting cho Vertex AI).

Xem chi tiết tại đây.

Các gói Google AI hỗ trợ Veo 3

Credit Top-Up (nạp thêm tín dụng)

Chi phí: $25 cho 2,500 credit, tương đương khoảng 125 video 1080p hoặc 250 video 720p.

$25 cho 2,500 credit, tương đương khoảng 125 video 1080p hoặc 250 video 720p. Cách hoạt động: Người dùng có thể mua thêm credit khi dùng hết quota hàng tháng của gói Pro hoặc Ultra.

Người dùng có thể mua thêm credit khi dùng hết quota hàng tháng của gói Pro hoặc Ultra. Lưu ý: Credit không hết hạn trong vòng 12 tháng kể từ ngày mua.

Tích hợp với nền tảng thứ ba

Veo 3 được tích hợp vào các nền tảng thứ ba với chi phí dựa trên gói đăng ký của các nền tảng này. Ví dụ:

Canva:

Người dùng Canva Pro ($12.99/tháng) hoặc Canva Enterprise ($30/người/tháng) có thể sử dụng Veo 3 để tạo video ngắn (tối đa 8 giây, 1080p) trong giao diện Canva.

Giới hạn 10 video/tháng với Canva Pro, 50 video/tháng với Canva Enterprise.

Freepik:

Gói Freepik Premium (€9.99/tháng) hỗ trợ tạo video bằng Veo 3, giới hạn 5 video/tháng (720p).

Gói Freepik Turbo (€24.99/tháng) cho phép tạo 20 video/tháng (1080p).

Leonardo.Ai:

Cung cấp Veo 3 từ khoảng $10 USD mỗi tháng (dựa trên gói Apprentice hàng năm khoảng $120/năm) và chi phí tạo video tương đương ~$0.30/video (rẻ hơn so với gốc Google).

Veo 3 có hỗ trợ API không?

Có, Veo 3 có hỗ trợ API mạnh mẽ, cho phép các nhà phát triển, doanh nghiệp và các studio tích hợp sâu khả năng tạo video AI vào sản phẩm, ứng dụng hoặc quy trình làm việc tự động của họ.

API Veo 3 được hỗ trợ chính thức thông qua nền tảng AI hợp nhất của Google là Google Cloud Vertex AI.

Các nhà phát triển có thể sử dụng tài khoản Google Cloud của mình để thực hiện các lệnh gọi API (API calls) đến mô hình Veo 3. Bằng cách gửi đi các yêu cầu chứa câu lệnh (prompt) và các tham số cần thiết, hệ thống của Google sẽ xử lý và trả về kết quả là một video hoàn chỉnh.

Xem hướng dẫn tích hợp API Veo 3 tại đây.

Giá API Veo 3 như thế nào?

Hình thức API của Veo 3 sử dụng mô hình định giá Pay-as-you-go (trả theo mức sử dụng thực tế) và đơn vị tính phí chính là số giây video được tạo ra.

Veo 3 Fast:

Mô tả: Đây là phiên bản được tối ưu hóa cho tốc độ và hiệu quả chi phí, phù hợp cho các tác vụ cần tạo video nhanh và lặp lại nhiều lần.

Chi phí: Khoảng $0.40 / giây video được tạo.

Veo 3 (Quality):

Mô tả: Đây là phiên bản tiêu chuẩn, cho ra chất lượng hình ảnh và âm thanh cao nhất, phù hợp cho các sản phẩm cuối cùng đòi hỏi sự hoàn hảo.

Đây là phiên bản tiêu chuẩn, cho ra chất lượng hình ảnh và âm thanh cao nhất, phù hợp cho các sản phẩm cuối cùng đòi hỏi sự hoàn hảo. Chi phí: Khoảng $0.75 / giây video được tạo.

Xem chi tiết giá tại đây.

Ví dụ:

Video 8 giây (Veo 3): 8 × $0.75 = $6

Video 8 giây (Veo 3 Fast): 8 × $0.40 = $3.20

Video 30 giây (Veo 3): 30 × $0.75 = $22.50

Veo 3 có hỗ trợ API

Ưu đãi cho người dùng mới (tùy đợt):

Để khuyến khích các nhà phát triển dùng thử, Google Cloud thường có chương trình tặng tín dụng miễn phí (khoảng $300 USD) cho các tài khoản mới đăng ký. Số tín dụng này có thể được sử dụng để trải nghiệm và thử nghiệm API của Veo 3 mà không tốn chi phí ban đầu.

Hướng dẫn cách đăng ký và sử dụng Veo 3 (qua Gemini)

Cập nhật mới nhất: Google Veo 3 đã chính thức hỗ trợ tại Việt Nam từ ngày 3/7/2025 thông qua ứng dụng Gemini. Trước đó, người dùng Việt Nam có thể gặp hạn chế và cần sử dụng VPN để kết nối server Mỹ, nhưng hiện tại, tính năng đã được mở rộng đến Việt Nam mà không cần công cụ hỗ trợ thêm.

Veo 3 khả dụng cho người dùng cá nhân qua gói Google AI Pro (với thử nghiệm miễn phí 30 ngày) hoặc Google AI Ultra cho tính năng nâng cao. Dưới đây là các bước chi tiết để đăng ký và sử dụng, dành riêng cho người dùng tại Việt Nam.

Lưu ý: Bạn cần có tài khoản Google và kết nối internet ổn định; một số tính năng nâng cao (như video dài 60 giây) chỉ có trong gói Ultra.

Cách đăng ký Veo 3

Bước 1: Kiểm tra tính khả dụng và yêu cầu hệ thống

Veo 3 hiện đã có mặt tại Việt Nam qua Gemini, bao gồm cả tính năng photo-to-video (không còn hạn chế như ở EU hoặc UK). Bạn có thể kiểm tra bằng cách truy cập ứng dụng Gemini trên điện thoại hoặc web (gemini.google.com/app). Nếu không thấy tùy chọn tạo video, hãy cập nhật ứng dụng lên phiên bản mới nhất.

Yêu cầu thiết bị:

Điện thoại: Android/iOS hỗ trợ Gemini app (tải từ Google Play hoặc App Store).

Android/iOS hỗ trợ Gemini app (tải từ Google Play hoặc App Store). Máy tính: Trình duyệt Chrome hoặc Edge để truy cập web.

Trình duyệt Chrome hoặc Edge để truy cập web. Phần cứng: Không yêu cầu phần cứng cao, nhưng khuyến nghị RAM 4GB+ để render video mượt mà.

Không yêu cầu phần cứng cao, nhưng khuyến nghị RAM 4GB+ để render video mượt mà. Lưu ý: Nếu bạn ở khu vực nông thôn với kết nối yếu, video render có thể mất 5-10 phút thay vì 3-5 phút.

Bước 2: Tạo hoặc đăng nhập tài khoản Google

Nếu chưa có tài khoản Google, truy cập accounts.google.com và nhấp “ Tạo tài khoản “.

“. Điền thông tin cá nhân bao gồm tên, email (hoặc sử dụng số điện thoại Việt Nam để xác thực), mật khẩu và xác minh qua SMS hoặc email.

Đăng nhập vào tài khoản Google của bạn trên thiết bị bạn muốn sử dụng Veo 3.

Tạo hoặc đăng nhập tài khoản Google

Bước 3: Đăng ký gói Google AI Pro (miễn phí tháng đầu tiên)

Mở ứng dụng Gemini hoặc truy cập gemini.google.com/app. Nhấp vào biểu tượng “Nâng cấp” hoặc nút Thử ngay nếu có popup thông báo ưu đãi.

Đăng ký gói Google AI Pro (miễn phí tháng đầu tiên)

Chọn “Nhận ưu đãi” (khả dụng cho người dùng mới tại Việt Nam đến hết năm 2025).

Đăng ký gói Google AI Pro (miễn phí tháng đầu tiên)

Chọn Đồng ý điều khoản.

Đăng ký gói Google AI Pro (miễn phí tháng đầu tiên)

Bạn sẽ được yêu cầu thêm thông tin thanh toán (thẻ Visa/Mastercard hoặc ví điện tử như MoMo, ShopeePay, VTC Pay, Zalo Pay), nhưng không bị trừ tiền trong 30 ngày (bạn có thể được yêu cầu chuyển sang trang xác minh khi thêm phương thức đăng ký).

Đăng ký gói Google AI Pro (miễn phí tháng đầu tiên)

Xem lại thông tin rồi nhấn nút Đăng ký.

Đăng ký gói Google AI Pro (miễn phí tháng đầu tiên)

Ưu đãi đặc biệt: Sinh viên Việt Nam có thể nhận thêm ưu đãi nếu sử dụng email .edu.vn (kiểm tra tại google.com/ai/education). Nếu bạn mua Pixel 9 Pro, nhận 1 năm Pro miễn phí.

Lưu ý: Nếu đăng ký qua web, chọn ngôn ngữ tiếng Việt để dễ theo dõi. Tránh mua tài khoản Veo 3 từ bên thứ ba (như trên Facebook) vì rủi ro bị khóa tài khoản cao, theo cảnh báo từ Google.

Cách sử dụng Veo 3 trong Gemini

Bước 1: Sau khi đăng ký thành công, bạn hãy truy cập ứng dụng Gemini (phiên bản web hoặc ứng dụng trên di động).

Nếu thấy tùy chọn “Tạo video bằng Veo 3” nghĩa là tài khoản của bạn bạn đã sẵn sàng.

Cách sử dụng Veo 3 trong Gemini

Bước 2: Trong Gemini chat, nhập mô tả chi tiết (prompt):

Ví dụ, “Tạo video 8 giây về một con phố cổ Hà Nội đang chào mừng lễ Quốc Khánh 2/9, với người dân đi lại, âm thanh tiếng xe máy và nhạc nền khơi gợi niềm tự hào dân tộc theo phong cách điện ảnh”.

Lưu ý: Veo 3 hiện hoạt động hiệu quả nhất với các câu lệnh bằng tiếng Anh. Bạn có thể chuyển câu lệnh trên thành tiếng Anh.

Cách sử dụng Veo 3 trong Gemini

Nhấn Tạo và chờ render (1-2 phút). Video sẽ xuất hiện với âm thanh đồng bộ và watermark.

Cách sử dụng Veo 3 trong Gemini

Kết quả:

Cách sử dụng Veo 3 trong Gemini

Bạn thấy thông báo số lần tạo video trong ngày bên dưới.

Bước 4: Sử dụng tính năng nâng cao (nếu dùng Ultra):

Truy cập Google Flow (tích hợp trong Gemini): Cho phép chỉnh sửa cảnh, thêm góc quay (pan, zoom), hoặc mở rộng video lên 60 giây.

Cho phép chỉnh sửa cảnh, thêm góc quay (pan, zoom), hoặc mở rộng video lên 60 giây. Sử dụng đầu vào đa dạng: Tải ảnh từ thư viện điện thoại để chuyển thành video động.

Bước 5: Tải video về thiết bị (định dạng MP4) hoặc chia sẻ trực tiếp lên YouTube/Google Drive.

Cách sử dụng Veo 3 trong Gemini

Hủy gói đăng ký (nếu dùng thử)

Nếu không muốn tiếp tục sử dụng sau khi hết thời gian dùng thử, hãy nhớ vào phần Quản lý gói thuê bao của Google để hủy, tránh bị tự động tính phí ~489.000 VNĐ/tháng.

Trong Gemini, bạn vào Cài đặt -> chọn Quản lý gói thuê bao

Hủy gói đăng ký (nếu dùng thử)

Chọn Hủy gói thành viên -> nhấn Hủy

Hủy gói đăng ký (nếu dùng thử)

Xác nhận Hủy -> bạn sẽ được chuyển sang trang Thanh toán và gói thuê bao

Tại đây, nhấn vào nút Quản lý tại gói đang đăng ký.

Hủy gói đăng ký (nếu dùng thử)

Chọn Hủy gói thuê bao và thực hiện theo hướng dẫn để kết thúc gói đăng ký Google AI Pro.

Hủy gói đăng ký (nếu dùng thử)

Kinh nghiệm sử dụng Veo 3 hiệu quả

Tư duy như một đạo diễn, không phải người ra lệnh

Thay vì chỉ đưa ra một ý tưởng chung chung, hãy hình dung bạn là một đạo diễn đang chỉ đạo trên phim trường và mô tả chính xác những gì bạn muốn “máy quay AI” ghi lại.

Thay vì nghĩ: “Một cô gái buồn ở bến tàu.”

“Một cô gái buồn ở bến tàu.” Hãy tư duy: “Máy quay đặt ở đâu? Ánh sáng thế nào? Cô ấy trông ra sao? Hành động cụ thể là gì?” -> Điều này sẽ dẫn đến một câu lệnh (prompt) hiệu quả hơn rất nhiều.

Kinh nghiệm sử dụng Veo 3 hiệu quả

Nắm vững “công thức vàng” cho một prompt hoàn hảo

Một câu lệnh hiệu quả cho Veo 3 luôn bao gồm 5 yếu tố chính. Hãy luôn đảm bảo bạn cung cấp đủ thông tin cho AI.

[Chủ thể] + [Hành động] + [Bối cảnh] + [Góc máy & Ánh sáng] + [Phong cách & Âm thanh]

Chủ thể (Subject): Mô tả chi tiết nhân vật hoặc đối tượng. Ví dụ: a young Vietnamese woman with long black hair, wearing a traditional white Ao Dai (Một cô gái Việt Nam trẻ với mái tóc đen dài, mặc áo dài trắng truyền thống).

Mô tả chi tiết nhân vật hoặc đối tượng. Hành động (Action): Hành động càng cụ thể càng tốt. Ví dụ: is slowly walking and smiling gently (đang bước đi chậm rãi và mỉm cười dịu dàng).

Hành động càng cụ thể càng tốt. Bối cảnh (Setting): Không gian, thời gian, thời tiết. Ví dụ: through a bustling market in Hanoi during a sunny afternoon (xuyên qua một khu chợ nhộn nhịp ở Hà Nội vào một buổi chiều nắng đẹp).

Không gian, thời gian, thời tiết. Góc máy & Ánh sáng (Shot & Lighting): Đây là yếu tố “ăn tiền”, giúp video của bạn chuyên nghiệp hơn. Hãy học và sử dụng các thuật ngữ điện ảnh. Góc máy: close-up shot (cận cảnh), wide shot (toàn cảnh), tracking shot (cú máy lia theo), slow motion (chuyển động chậm), drone shot (quay từ flycam). Ánh sáng: cinematic lighting (ánh sáng điện ảnh), golden hour (giờ vàng), neon lights (đèn neon), dramatic shadows (đổ bóng kịch tính).

Đây là yếu tố “ăn tiền”, giúp video của bạn chuyên nghiệp hơn. Hãy học và sử dụng các thuật ngữ điện ảnh. Phong cách & Âm thanh (Style & Audio): Xác định “gu” của video. Phong cách: photorealistic (siêu thực), anime style (phong cách anime), fantasy (kỳ ảo), vintage film (phim cũ). Âm thanh: ambient sound of the market (âm thanh môi trường của khu chợ), no background music (không có nhạc nền), she says: “Xin chào” (cô ấy nói: “Xin chào”).

Xác định “gu” của video.

Kết hợp lại thành một prompt hoàn chỉnh:

Cinematic tracking shot, slow motion, of a young Vietnamese woman with long black hair, wearing a traditional white Ao Dai, as she is slowly walking and smiling gently through a bustling market in Hanoi during a sunny afternoon. Golden hour lighting, photorealistic style. Include the ambient sound of the market.

Chia nhỏ cảnh quay, dựng phim bằng công cụ bên ngoài

Veo 3 tạo ra các clip ngắn (thường dưới 1 phút). Đừng cố nhồi nhét cả một câu chuyện dài vào một prompt duy nhất. Thay vào đó, hãy:

Viết kịch bản phân cảnh: Chia câu chuyện của bạn thành các cảnh quay ngắn (Cảnh 1, Cảnh 2, Cảnh 3…).

Chia câu chuyện của bạn thành các cảnh quay ngắn (Cảnh 1, Cảnh 2, Cảnh 3…). Tạo từng clip riêng lẻ: Sử dụng Veo 3 để tạo từng cảnh một. Hãy cố gắng duy trì sự nhất quán về nhân vật và phong cách.

Sử dụng Veo 3 để tạo từng cảnh một. Hãy cố gắng duy trì sự nhất quán về nhân vật và phong cách. Dựng lại thành phim hoàn chỉnh: Sử dụng các phần mềm dựng phim miễn phí như CapCut, DaVinci Resolve để ghép các clip này lại với nhau, thêm nhạc nền và hiệu ứng chuyển cảnh.

Những mẹo nâng cao khác

Sử dụng tiếng Anh: Hiện tại, Veo 3 hiểu và cho kết quả tốt nhất với các câu lệnh bằng tiếng Anh. Hãy dùng Google Dịch hoặc ChatGPT để hỗ trợ nếu cần.

Hiện tại, Veo 3 hiểu và cho kết quả tốt nhất với các câu lệnh bằng tiếng Anh. Hãy dùng Google Dịch hoặc ChatGPT để hỗ trợ nếu cần. Nhấn mạnh bằng dấu ngoặc: Đôi khi, bạn có thể đặt các từ khóa quan trọng vào trong ngoặc () hoặc [] để AI chú ý hơn, dù tính năng này không được công bố chính thức.

Đôi khi, bạn có thể đặt các từ khóa quan trọng vào trong ngoặc () hoặc [] để AI chú ý hơn, dù tính năng này không được công bố chính thức. Thử nghiệm với “Veo 3 Fast”: Khi đang trong giai đoạn lên ý tưởng và cần thử nghiệm nhiều, hãy dùng phiên bản “Fast”. Vì nó rẻ hơn (nếu dùng API) và nhanh hơn, giúp bạn lặp lại ý tưởng hiệu quả. Khi đã có prompt cuối cùng, hãy chuyển sang chế độ “ Quality ” để có chất lượng tốt nhất.

Khi đang trong giai đoạn lên ý tưởng và cần thử nghiệm nhiều, hãy dùng phiên bản “Fast”. Vì nó rẻ hơn (nếu dùng API) và nhanh hơn, giúp bạn lặp lại ý tưởng hiệu quả. Khi đã có prompt cuối cùng, hãy chuyển sang chế độ “ ” để có chất lượng tốt nhất. Tránh các yêu cầu quá phức tạp hoặc trừu tượng: Veo 3 vẫn gặp khó khăn với việc mô tả các tương tác vật lý siêu phức tạp hoặc các khái niệm quá trừu tượng. Hãy giữ cho hành động và bối cảnh rõ ràng và có thể hình dung được.

Kết luận

Veo 3 không chỉ là bước tiến vượt bậc trong công nghệ tạo video AI mà còn là một dấu mốc trong hành trình số hóa nội dung riêng biệt. Dù vẫn tồn tại những hạn chế và chi phí nhất định, nhưng Veo 3 hoàn toàn có thể trở thành công cụ sáng tạo mạnh mẽ cho cá nhân, doanh nghiệp và nhà làm phim. Tương lai là cơ hội cho những ai biết tận dụng công cụ này để tạo nên những nội dung vừa chân thật, vừa sáng tạo.

Những câu hỏi thường gặp

Veo 3 có hỗ trợ tiếng Việt không? Có, Veo 3 hỗ trợ prompt bằng tiếng Việt, nhưng prompt tiếng Anh (kết hợp thuật ngữ như “cinematic” hoặc “drone shot”) thường cho kết quả chính xác hơn. Ví dụ: “Tạo video về cầu Rồng Đà Nẵng phun lửa ban đêm, ánh sáng neon, phong cách cinematic” sẽ hiệu quả hơn “Video cầu Rồng đẹp.”

Tôi có thể tạo video bao lâu với Veo 3? Gói Pro: Video tối đa 8 giây (4K hoặc 1080p).

Video tối đa 8 giây (4K hoặc 1080p). Gói Ultra/Google Flow: Lên đến 60 giây (1080p).

Lên đến 60 giây (1080p). API: Hiện giới hạn 60 giây, 720p. Google đang thử nghiệm video dài hơn (lên đến 120 giây) và độ phân giải 8K, dự kiến ra mắt cuối 2025.

Veo 3 có tích hợp âm thanh không? Có, Veo 3 tự động tạo lời thoại, nhạc nền, và hiệu ứng âm thanh đồng bộ (độ chính xác môi 99.5%). Bạn cần mô tả âm thanh trong prompt, ví dụ: “Tiếng sóng biển và nhạc đàn tranh.” Tuy nhiên, tùy chỉnh âm thanh chi tiết (như chọn giọng cụ thể) chưa được hỗ trợ, cần chỉnh sửa hậu kỳ nếu muốn.

Video của Veo 3 có bị gắn watermark không? Có, mọi video được gắn watermark kỹ thuật số SynthID (ẩn trong metadata, không thấy bằng mắt thường) để xác nhận nguồn gốc AI, đảm bảo tuân thủ quy định chống deepfake. Một số video có thể hiển thị watermark “Veo” ở góc.

Tôi có được phép sử dụng video tạo từ Veo 3 cho mục đích thương mại không? Theo chính sách hiện tại của Google, người dùng sở hữu các tác phẩm mà họ tạo ra thông qua các dịch vụ trả phí. Do đó, bạn có thể sử dụng video cho mục đích thương mại (quảng cáo, bán hàng…). Tuy nhiên, bạn nên luôn kiểm tra lại các điều khoản dịch vụ mới nhất của Google để đảm bảo tuân thủ.