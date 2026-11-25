Khách đã tự để lại số điện thoại, nhưng gần một phần tư doanh nghiệp không bao giờ gọi lại. Bài này là quà Tino gửi người comment SALES dưới video “32 bot AI chạy phòng sales”: sơ đồ chia việc sales thành 4 phòng, cách dựng từng phòng bằng N8N, Hermes Agent hoặc OpenClaw, và những chỗ bắt buộc phải có người duyệt.

Khách để lại số, rồi bị bỏ quên

Năm 2011, nhóm tác giả bài “The Short Life of Online Sales Leads” trên Harvard Business Review gửi yêu cầu tư vấn thử tới 2.241 doanh nghiệp Mỹ. 23% doanh nghiệp không bao giờ trả lời. Những nơi có trả lời trong 30 ngày thì trung bình mất 42 giờ. Cũng theo nghiên cứu này, liên hệ trong giờ đầu tiên cho khả năng nói chuyện được với người ra quyết định cao gấp khoảng 7 lần so với liên hệ trễ thêm một giờ.

Người làm sales không lười. Báo cáo State of Sales bản thứ 5 của Salesforce (khảo sát hơn 7.700 người làm sales ở 38 nước, năm 2022) cho thấy họ chỉ dành 28% thời gian trong tuần để thật sự bán hàng. Phần còn lại là nhập liệu, soạn tin, làm báo cáo. Khách mới đến đúng lúc người đang bận việc giấy tờ thì phải xếp hàng chờ.

Ý tưởng của đội sales AI rất đơn giản: giao phần việc lặp lại cho máy, để người chỉ làm hai việc là duyệt và chốt.

Sơ đồ 4 phòng

Sơ đồ dưới đây Việt hoá từ video của ReStructure AI và đổi nguồn khách sang Facebook cho hợp với doanh nghiệp Việt Nam. ReStructure AI là một công ty dựng hệ thống AI agent cho doanh nghiệp. Họ chia việc sales cho 32 bot: 1 trưởng phòng, 4 quản lý và 27 bot làm việc cụ thể. Bạn không cần đủ 32 bot, nhưng cách chia việc thì dùng được ngay. Phòng Việc chính Node N8N gợi ý Người làm gì Săn khách Đọc form quảng cáo Facebook, tin nhắn và bình luận fanpage, bài hỏi mua trong group tiềm năng do nhân viên chuyển vào; lọc người đang hỏi giá, chê bên cũ, vừa mở chi nhánh; chấm điểm Facebook Lead Ads Trigger, Facebook Trigger, n8n Form, mô hình AI, Google Sheets Chuyển bài từ group, đặt tiêu chí chấm điểm, xem danh sách mỗi ngày Nhắn tin Đọc bài đăng gần đây của khách, viết tin riêng, gửi email hoặc tin nhắn, phân loại trả lời Mô hình AI, Gmail “Send and Wait for Approval”, Gmail Send Bấm duyệt từng tin trước khi gửi Gọi điện Gọi lại khách vừa để lại số, trả lời thắc mắc, đặt lịch hẹn, ghi nội dung cuộc gọi Webhook, HTTP Request tới ElevenLabs Agents, Google Calendar Nghe lại cuộc gọi, vào buổi hẹn Vận hành Cập nhật danh sách khách, nhắc gọi lại, theo dõi hợp đồng, gửi tóm tắt mỗi sáng Schedule Trigger, Google Sheets, mô hình AI, Gmail hoặc Telegram Đọc bản tóm tắt, quyết định việc trong ngày

Trên cùng là bot trưởng phòng: nhận yêu cầu của bạn, chia việc cho từng phòng và gom kết quả. Điểm làm hệ thống chạy trơn là các bot chuyền ghi chú cho nhau. Bot săn khách ghi lại khách đang cần gì để bot viết tin dùng, bot gọi điện gửi nội dung cuộc gọi sang phòng vận hành, nên trước buổi hẹn bạn đã có đủ thông tin.

Theo chân một khách qua 4 phòng

Ví dụ minh hoạ: anh Minh có 3 cửa hàng, tối qua nhắn vào fanpage của bạn hỏi “bên em có phần mềm quản lý khách nào dễ dùng không”.

Tin nhắn vừa tới, phòng săn khách đọc ngay, chấm 92 điểm vì đúng nhu cầu và có quy mô 3 cửa hàng. Thông tin được ghi vào bảng khách, kèm ghi chú “cần quản lý khách cho nhiều chi nhánh”. Phòng nhắn tin đọc ghi chú và đoạn trò chuyện (anh vừa mở chi nhánh ở Đà Nẵng), soạn tin trả lời qua Messenger: chúc mừng chi nhánh mới và hỏi cách anh đang theo dõi khách ở 3 nơi. Bản nháp được gửi vào email của bạn. Bạn bấm duyệt thì tin mới đi. Anh Minh trả lời và để lại số. Webhook nhận câu trả lời, vài phút sau agent giọng nói gọi lại, giải thích phần mềm, trả lời câu hỏi về dùng thử và đặt lịch demo thứ Năm lúc 10 giờ vào Google Calendar. Nội dung cuộc gọi được chuyển sang phòng vận hành. Sáng thứ Năm, bản tóm tắt gửi bạn có dòng: “10:00 demo anh Minh, 3 chi nhánh, cần CRM dễ dùng, đã hỏi dùng thử, bên cũ trả lời chậm”.

Từ lúc anh Minh nhắn tin tới lúc có lịch hẹn, việc của người chỉ là một lần bấm duyệt.

Dựng từng phòng bằng N8N

Phòng săn khách

Ở Việt Nam, khách tìm tới qua Facebook là chính, nên phòng này đọc 4 nguồn trên Facebook trước:

Form quảng cáo: node Facebook Lead Ads Trigger chạy ngay khi có người điền form trong quảng cáo của bạn.

chạy ngay khi có người điền form trong quảng cáo của bạn. Tin nhắn và bình luận fanpage: node Facebook Trigger theo dõi trang của bạn, có tin hay bình luận mới là luồng chạy.

theo dõi trang của bạn, có tin hay bình luận mới là luồng chạy. Group tiềm năng: Meta đã gỡ Groups API từ ngày 22/4/2024, nên không còn cách hợp lệ để bot tự đọc bài trong group. Cách làm thực tế: nhân viên tham gia các group khách hay hỏi, thấy bài hỏi mua thì dán link và nội dung vào một form nội bộ dựng bằng node n8n Form . Từ đó bot chấm điểm như các nguồn khác.

. Từ đó bot chấm điểm như các nguồn khác. Ngoài Facebook: trang đánh giá và tin tức có RSS thì dùng node RSS Feed Trigger . Nếu bán ra nước ngoài, node Reddit và X có thao tác tìm bài theo từ khoá (X API tính phí theo lượng dùng).

. Nếu bán ra nước ngoài, node và có thao tác tìm bài theo từ khoá (X API tính phí theo lượng dùng). Chấm điểm: đưa từng tin, bình luận, bài vào một node mô hình AI kèm tiêu chí rõ ràng, ví dụ “đang hỏi giá”, “đang chê bên cũ”, “vừa mở chi nhánh”, quy mô, khu vực. Yêu cầu mô hình trả về điểm từ 0 đến 100 và một câu lý do.

Lưu kết quả vào Google Sheets (hoặc bảng dữ liệu trong N8N). Bảng này là “sổ khách chung” mà các phòng sau cùng đọc.

Phòng nhắn tin

Lấy các dòng có điểm cao trong sổ khách, đưa ghi chú và nội dung khách đã nhắn hoặc bình luận vào mô hình AI để viết tin trả lời riêng cho từng người.

Dùng thao tác Send and Wait for Approval của node Gmail: N8N gửi bản nháp vào email của bạn, luồng tạm dừng cho tới khi bạn bấm duyệt. Tài liệu N8N cũng có tính năng human review cho công cụ của AI Agent, khuyên bật duyệt cho mọi việc gửi ra ngoài hoặc không hoàn tác được.

của node Gmail: N8N gửi bản nháp vào email của bạn, luồng tạm dừng cho tới khi bạn bấm duyệt. Tài liệu N8N cũng có tính năng human review cho công cụ của AI Agent, khuyên bật duyệt cho mọi việc gửi ra ngoài hoặc không hoàn tác được. Sau khi duyệt mới gửi bằng Gmail hoặc kênh nhắn tin bạn đang dùng. Câu trả lời của khách được phân loại (quan tâm, hỏi giá, từ chối) và ghi lại vào sổ khách.

Phòng gọi điện

Nhận số điện thoại từ form website hoặc từ tin trả lời qua node Webhook , nên khách vừa gửi là luồng chạy ngay, không chờ tới giờ quét.

, nên khách vừa gửi là luồng chạy ngay, không chờ tới giờ quét. Gọi ra bằng ElevenLabs Agents : tạo một agent có kho tài liệu riêng (bảng giá, câu hỏi thường gặp), kết nối số điện thoại mua qua Twilio, rồi từ N8N dùng node HTTP Request gọi API POST /v1/convai/twilio/outbound-call với agent_id , agent_phone_number_id và to_number .

: tạo một agent có kho tài liệu riêng (bảng giá, câu hỏi thường gặp), kết nối số điện thoại mua qua Twilio, rồi từ N8N dùng node gọi API với , và . Theo ElevenLabs, Agents dùng được các ngôn ngữ của mẫu Flash v2.5 và Turbo v2.5. Gọi thử bằng tiếng Việt với vài khách quen trước khi bật cho tất cả, và kiểm tra cước gọi về số Việt Nam của nhà mạng bạn dùng.

Khi khách đồng ý hẹn, tạo lịch bằng node Google Calendar. Nội dung cuộc gọi lưu lại để gửi sang phòng vận hành.

Phòng vận hành

Node Schedule Trigger chạy lúc 7 giờ sáng mỗi ngày.

chạy lúc 7 giờ sáng mỗi ngày. Đọc sổ khách và lịch hẹn, đưa vào mô hình AI tóm tắt thành một trang: khách mới, tin đã gửi, lịch hẹn hôm nay, hợp đồng đang chờ, ai cần gọi lại.

Gửi bản tóm tắt qua Gmail hoặc Telegram. Các việc như nhắc gọi lại sau 3 ngày chỉ là thêm một điều kiện lọc trên sổ khách.

Bot trưởng phòng

Mỗi phòng ở trên là một luồng riêng. Bot trưởng phòng là một node AI Agent có các luồng đó làm công cụ qua node Call n8n Workflow Tool. Bạn nhắn “tuần này có khách nào ở Đà Nẵng chưa gọi lại không”, trưởng phòng gọi đúng luồng để lấy dữ liệu và trả lời. Việc nào gửi ra ngoài thì bật human review để vẫn qua tay bạn.

Dựng bằng Hermes Agent hoặc OpenClaw

N8N hợp khi bạn muốn nhìn thấy từng bước trên màn hình kéo thả. Nếu muốn mỗi phòng là một AI agent tự nhận việc, tự nhắn cho nhau, có thể dùng Hermes Agent của Nous Research hoặc OpenClaw. Cả hai đều mã nguồn mở và chạy trên máy chủ riêng. Bảng dưới ghép từng ô của sơ đồ với tính năng có trong tài liệu của mỗi bên. Ô trong sơ đồ Hermes Agent OpenClaw Mỗi phòng một bot Mỗi phòng một profile, có cấu hình, bộ nhớ, kỹ năng và lịch chạy riêng Nhiều agent, tin nhắn được định tuyến tới đúng agent (multi-agent routing) Trưởng phòng chia việc Bảng Kanban dùng chung giữa các profile, mỗi thẻ giao cho một phòng; Delegation tách việc cho agent con Sub-agent nhận việc từ agent chính Khách vừa để lại số Webhook nhận yêu cầu có chữ ký HMAC Webhooks và trigger từ Gmail Tóm tắt mỗi sáng Cron đặt lịch bằng câu thường, gửi kết quả về Telegram hoặc email Cron jobs Bạn duyệt trên điện thoại Gateway nhắn tin: Telegram, Slack, WhatsApp, email (chưa có Zalo) Kênh nhắn tin: Telegram, WhatsApp, Zalo và nhiều nền tảng khác

Dù chọn công cụ nào, phòng gọi điện vẫn cần một dịch vụ giọng nói như ElevenLabs Agents, agent chỉ việc gọi API gọi ra như ở phần N8N. Tino đã chạy thử phần khung profile và bảng Kanban của Hermes trong bài Sơ đồ 137 AI agent chạy cả công ty.

Nên dựng phòng nào trước

Gọi điện trước. Đây là chỗ ra tiền rõ nhất và đúng vào con số 42 giờ ở trên: khách đã để lại số thì được gọi lại trong vài phút. Bắt đầu với khách điền form trên website của bạn. Vận hành thứ hai. Bản tóm tắt mỗi sáng không đụng tới khách, ít rủi ro, giúp bạn thấy ngay sổ khách đang có gì. Nhắn tin thứ ba, luôn có bước duyệt. Săn khách sau cùng. Phần này tốn tiền API và dễ nhiễu nhất, cần thời gian chỉnh tiêu chí chấm điểm.

Chi phí và máy chủ

Máy chủ luôn bật. Luồng nhận form và gọi lại phải chạy cả ngày lẫn đêm. Với N8N tự cài, tài liệu chạy thật khuyên dùng PostgreSQL thay SQLite, chạy bằng Docker và đặt sau reverse proxy có TLS. Nếu không muốn tự cài, Tino có VPS cài sẵn cho cả ba công cụ: VPS N8N, VPS Hermes (Hermes Agent cài trong 1 click qua Docker) và VPS OpenClaw (tự động setup, không cần cấu hình). Giữ kín khoá API như hướng dẫn trong bài Hacker dùng AI Agent săn API key và nhớ cấu hình tường lửa cho VPS.

Luồng nhận form và gọi lại phải chạy cả ngày lẫn đêm. Với N8N tự cài, tài liệu chạy thật khuyên dùng PostgreSQL thay SQLite, chạy bằng Docker và đặt sau reverse proxy có TLS. Nếu không muốn tự cài, Tino có VPS cài sẵn cho cả ba công cụ: VPS N8N, VPS Hermes (Hermes Agent cài trong 1 click qua Docker) và VPS OpenClaw (tự động setup, không cần cấu hình). Giữ kín khoá API như hướng dẫn trong bài Hacker dùng AI Agent săn API key và nhớ cấu hình tường lửa cho VPS. Mô hình AI tính theo lượng dùng: chấm điểm và viết tin tốn ít, tóm tắt dài tốn nhiều hơn.

tính theo lượng dùng: chấm điểm và viết tin tốn ít, tóm tắt dài tốn nhiều hơn. Gọi điện gồm phí ElevenLabs theo phút và cước của nhà mạng như Twilio.

gồm phí ElevenLabs theo phút và cước của nhà mạng như Twilio. X API tính theo lượng dùng, nên đặt giới hạn chi tiêu.

Pháp lý khi gọi và nhắn cho khách

Chỉ gọi, nhắn cho người đã để lại thông tin và đồng ý được liên hệ. Nghị định 91/2020/NĐ-CP chỉ cho gọi, nhắn quảng cáo khi người nhận đồng ý trước, và giới hạn giờ gọi quảng cáo từ 8 giờ đến 17 giờ nếu không có thoả thuận khác.

Với group, nhân viên chỉ chuyển bài của người đang công khai hỏi mua, rồi tiếp cận bằng cách trả lời ngay trong group hoặc mời họ nhắn fanpage. Không dùng công cụ tự quét group và không tự lấy số điện thoại từ mạng để gọi.

Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025 có hiệu lực từ 1/1/2026: xử lý dữ liệu khách cần sự đồng ý của họ, và khách có quyền rút lại đồng ý. Nếu ghi âm cuộc gọi, báo khách ngay đầu cuộc gọi.

Agent giọng nói nên tự giới thiệu là trợ lý AI của doanh nghiệp.

Câu hỏi thường gặp

Cửa hàng nhỏ có cần đủ 4 phòng không?

Không. Chỉ riêng luồng gọi lại khách vừa điền form đã giải quyết được bài toán 42 giờ. Ba phòng còn lại thêm dần khi bạn thấy hiệu quả.

Bot có thay được nhân viên sales không?

Không. Bot làm phần tìm, nhắn, nhập liệu. Duyệt tin, đàm phán giá, chốt đơn và xử lý khiếu nại vẫn là việc của người.

Không biết lập trình có dựng được không?

N8N kéo thả node là chính. Hermes Agent và OpenClaw cần quen dòng lệnh hơn, nhưng VPS cài sẵn giúp bỏ qua bước cài đặt. Phần cần cẩn thận nhất là viết tiêu chí chấm điểm và kịch bản cho agent giọng nói, đây là kiến thức bán hàng chứ không phải lập trình.

Hệ thống 32 bot của ReStructure AI có tải về được không?

Không. Đó là hệ thống một công ty dịch vụ làm cho khách hàng của họ, không phải mã nguồn mở, và họ chưa công bố kết quả bán hàng. Bài này chỉ lấy cách chia việc trong sơ đồ của họ.

Nguồn: ReStructure AI, video “I Built 32 Grok Bots That Run Your Entire Sales Department” (21/10/2026); Oldroyd, McElheran, Elkington, “The Short Life of Online Sales Leads”, Harvard Business Review, số 3/2011; Salesforce, State of Sales bản thứ 5; Meta Graph API v19.0 (gỡ Groups API từ 22/4/2024); tài liệu n8n (node Facebook Lead Ads Trigger, Facebook Trigger, n8n Form, Reddit, X, RSS Feed Trigger, Gmail, Call n8n Workflow Tool, human review cho AI Agent); tài liệu Hermes Agent (profile, Kanban, webhook, cron, gateway); tài liệu OpenClaw (multi-agent, cron jobs, webhooks, kênh nhắn tin); tài liệu ElevenLabs Agents (Twilio outbound call); tài liệu giá X API; Nghị định 91/2020/NĐ-CP; Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025.