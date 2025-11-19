Không giống nhiều mạng xã hội khác, YouTube là một nền tảng cho phép bạn kiếm tiền dựa trên lượt view. Vậy 1 triệu view YouTube Việt Nam được bao nhiêu tiền? Câu trả lời không hề đơn giản, vì thu nhập từ YouTube phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Trong bài viết hôm nay, Tino sẽ cùng bạn tìm hiểu chi tiết về cách tính doanh thu từ YouTube.

Điều kiện để bật kiếm tiền trên YouTube 2025

Các điều kiện bắt buộc

YouTube không ngừng cập nhật và thay đổi chính sách của mình nhằm đảm bảo chất lượng nội dung cũng như tạo ra một hệ sinh thái lành mạnh cho cả người sáng tạo và khán giả. Dưới đây là các các điều kiện bắt buộc để bật kiếm tiền trên YouTube:

Kênh của bạn cần có ít nhất 4.000 giờ xem công khai trong vòng 12 tháng gần nhất. Hoặc đạt 10 triệu lượt xem Shorts công khai trong 90 ngày gần nhất

Bạn cần có tối thiểu 1.000 người đăng ký (subscribers) . Con số này thể hiện khả năng xây dựng cộng đồng và duy trì sự quan tâm của khán giả đối với kênh của bạn.

YouTube hiện cho phép bật các tính năng như Hội viên (Membership), Super Thanks, Shopping ở mốc thấp hơn (Mốc 500 người đăng ký + 3 video trong 90 ngày + (3.000 giờ xem hoặc 3 triệu view Shorts) -> Được bật kiếm tiền từ fan (chưa có quảng cáo).

+ 3 video trong 90 ngày + (3.000 giờ xem hoặc 3 triệu view Shorts) -> Được bật kiếm tiền từ fan (chưa có quảng cáo). Sau khi đáp ứng các điều kiện trên, bạn cần gửi đơn đăng ký tham gia Chương trình Đối tác YouTube (YPP – YouTube Partner Program). Quá trình xét duyệt có thể mất vài tuần. Đồng thời, bạn cần liên kết kênh của mình với tài khoản Google AdSense để nhận doanh thu từ quảng cáo.

Điều kiện để bật kiếm tiền trên YouTube

Không vi phạm bản quyền nội dung

Bản quyền là một vấn đề nhạy cảm và luôn được chú trọng trong lĩnh vực công nghệ. YouTube đặc biệt nghiêm ngặt với các kênh có dấu hiệu vi phạm bản quyền, chẳng hạn như việc sử dụng nội dung từ kênh khác mà không xin phép để thu hút lượt xem. Nếu vi phạm, kênh của bạn rất có thể sẽ bị tắt tính năng kiếm tiền hoặc thậm chí bị xóa hoàn toàn.

Do đó, lời khuyên dành cho những người sáng tạo nội dung là hãy đầu tư vào việc sản xuất những video mang tính độc đáo và sáng tạo cá nhân. Trong trường hợp cần sử dụng nội dung từ nguồn khác, hãy đảm bảo rằng bạn đã nhận được sự cho phép từ chủ sở hữu bản quyền.

Đảm bảo nguyên tắc cộng đồng của YouTube

Các nền tảng lớn như Facebook, TikTok hay YouTube đều đặt ra những tiêu chuẩn cộng đồng riêng nhằm bảo vệ quyền lợi và trải nghiệm của người dùng. Để xây dựng một kênh YouTube bền vững và đủ điều kiện kiếm tiền, bạn cần tuân thủ các quy định sau:

Không đăng tải nội dung bạo lực, khiêu dâm, đồi trụy hoặc phản cảm.

Không chia sẻ nội dung kích động bạo động, chống phá nhà nước hoặc gây bất ổn xã hội.

Không phát tán nội dung xúc phạm, công kích hoặc gây tổn hại đến danh dự, uy tín của cá nhân hoặc nhóm người nào đó.

Không tạo video chứa yếu tố quấy rối, lừa đảo, spam hoặc các hành vi phi pháp khác.

Không mạo danh hoặc sử dụng danh tính của người khác để trục lợi cá nhân.

Đảm bảo nguyên tắc cộng đồng của YouTube

Việc sử dụng các công cụ bên thứ ba để tăng lượt xem ảo, like ảo hoặc người đăng ký ảo không chỉ vi phạm chính sách của YouTube mà còn dễ dàng bị hệ thống phát hiện. Thay vì tìm cách “đốt cháy giai đoạn”, hãy tập trung xây dựng kênh bằng những nội dung chất lượng cả về hình ảnh lẫn thông điệp. Điều này không chỉ giúp tăng lượt tương tác tự nhiên mà còn tạo dựng niềm tin và sự ủng hộ lâu dài từ khán giả.

Chính sách gắn nhãn nội dung AI

Nếu sử dụng AI để tạo ra video trông như thật, bạn bắt buộc phải khai báo. Nếu không khai báo, kênh có thể bị tắt kiếm tiền hoặc xóa video.

YouTube trả tiền theo lượt view như thế nào?

CPM (Cost Per Mille – Chi phí cho mỗi 1.000 lượt xem)

CPM (Cost Per Mille) là số tiền YouTube trả cho mỗi 1.000 lượt hiển thị quảng cáo trên video của bạn. Tuy nhiên, để đạt được mức tính CPM, người xem cần đáp ứng điều kiện:

Xem ít nhất 30 giây hoặc toàn bộ video nếu video ngắn hơn 30 giây.

Quảng cáo phải được phát đủ thời gian hoặc người xem tương tác với quảng cáo (nhấp chuột hoặc xem hết).

Với mỗi CPM, số tiền bạn nhận được sẽ thay đổi tùy thuộc vào:

Quốc gia: Các quốc gia có thu nhập bình quân đầu người cao như Mỹ, Canada, hay châu Âu thường có CPM cao hơn.

Các quốc gia có thu nhập bình quân đầu người cao như Mỹ, Canada, hay châu Âu thường có CPM cao hơn. Chủ đề video: Video về giáo dục, công nghệ, tài chính thường có CPM cao hơn so với các chủ đề giải trí đơn thuần.

Ví dụ:

Tại Việt Nam, CPM trung bình dao động từ 0,3 – 0,5 USD (khoảng 7.000 – 12.000 VNĐ).

Tại các quốc gia như Mỹ hoặc châu Âu, CPM có thể lên tới 2 – 3 USD (tương đương 48.000 – 72.000 VNĐ).

YouTube trả tiền theo lượt view như thế nào?

CPC (Cost Per Click – Chi phí cho mỗi lần nhấp chuột)

CPC là số tiền bạn nhận được khi người xem nhấp vào quảng cáo hiển thị trong video của bạn. Số tiền này phụ thuộc vào hai yếu tố chính:

Giá thầu của nhà quảng cáo: Nhà quảng cáo quyết định mức giá họ sẵn sàng trả cho mỗi lần nhấp chuột.

Nhà quảng cáo quyết định mức giá họ sẵn sàng trả cho mỗi lần nhấp chuột. Phần trăm chia sẻ doanh thu với YouTube: Video dài: Sau khi YouTube giữ lại 45% , bạn sẽ nhận được 55% số tiền còn lại. Video ngắn (Shorts): Shorts có cơ chế chia sẻ doanh thu khác hoàn toàn (gom doanh thu nhạc và quảng cáo) và Creator chỉ nhận 45% .



Ví dụ:

Một nhà quảng cáo chi 1.000.000 VNĐ để chạy quảng cáo trên YouTube, phân bổ cho 100 lượt nhấp chuột .

Nếu người xem nhấp vào quảng cáo trên video của bạn, bạn sẽ nhận được 55% của số tiền đó sau khi trừ phí YouTube.

Cần bao nhiêu lượt view trên YouTube để được trả tiền?

Sau khi kênh của bạn đáp ứng đủ điều kiện bật kiếm tiền, bạn có thể bắt đầu kiếm tiền từ quảng cáo. Tuy nhiên, để nhận được khoản thanh toán đầu tiên, bạn cần đạt mức tối thiểu là 100 USD (khoảng 2.500.000 VNĐ) trong tài khoản AdSense.

Lưu ý:

Không phải mọi lượt xem đều mang lại doanh thu. Chỉ những lượt xem đáp ứng điều kiện (xem đủ thời gian, tương tác với quảng cáo) mới được tính.

Số tiền kiếm được từ 1 triệu view sẽ phụ thuộc vào CPM trung bình của kênh.

Số tiền YouTube trả dựa trên số view:

Tại Việt Nam: Với CPM trung bình từ 0,3 – 0,5 USD, bạn có thể kiếm được khoảng 300 – 500 USD (tương đương hơn 7 – 12 triệu VNĐ ) cho mỗi 1 triệu lượt xem.

Với CPM trung bình từ 0,3 – 0,5 USD, bạn có thể kiếm được khoảng 300 – 500 USD (tương đương hơn 7 – 12 triệu VNĐ ) cho mỗi 1 triệu lượt xem. Tại các quốc gia phát triển: Với CPM trung bình từ 2 – 3 USD, bạn có thể kiếm được khoảng 2.000 – 3.000 USD (tương đương hơn 48 – 72 triệu VNĐ) cho mỗi 1 triệu lượt xem.

Vậy 1 triệu view YouTube Việt Nam được bao nhiêu tiền?

Dựa trên các thông số trên, chúng ta có thể ước tính:

Tại Việt Nam: 1 triệu view mang lại khoảng hơn 7 – 12 triệu VNĐ (tùy thuộc vào CPM và chủ đề video).

1 triệu view mang lại khoảng hơn 7 – 12 triệu VNĐ (tùy thuộc vào CPM và chủ đề video). Tại Mỹ/Châu Âu: 1 triệu view có thể mang lại hơn 48 – 72 triệu VNĐ .

Theo chia sẻ của nhiều YouTuber tại Việt Nam , họ thường kiếm được khoảng 7 triệu VNĐ cho mỗi 1 triệu lượt xem . Tuy nhiên, con số này có thể tăng hoặc giảm tùy thuộc vào chất lượng nội dung và khả năng giữ chân người xem.

Vậy 1 triệu view YouTube Việt Nam được bao nhiêu tiền?

10 yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập trên YouTube

#1. Chất lượng nội dung

Chất lượng nội dung là yếu tố quan trọng nhất quyết định thu nhập trên YouTube. Nội dung chất lượng cao, độc đáo và hữu ích sẽ giúp tăng khả năng giữ chân người xem. Điều này không chỉ cải thiện tỷ lệ tương tác mà còn thu hút các nhà quảng cáo sẵn sàng trả CPM cao hơn.

Ví dụ, các video về giáo dục, tài chính hoặc công nghệ thường có giá trị quảng cáo cao hơn so với các video giải trí thông thường. Do đó, việc đầu tư vào nội dung chuyên sâu và sáng tạo sẽ mang lại lợi ích lâu dài cho kênh của bạn.

#2. Khu vực địa lý

Quốc gia và khu vực của khán giả ảnh hưởng trực tiếp đến CPM (Cost Per Mille). Người xem từ các quốc gia phát triển như Mỹ, Canada, châu Âu thường mang lại CPM cao hơn (2-3 USD), trong khi khán giả từ các quốc gia đang phát triển như Việt Nam, Ấn Độ thường có CPM thấp hơn (0,3-0,5 USD).

Điều này là do ngân sách quảng cáo ở các quốc gia phát triển cao hơn. Vì vậy, nếu kênh của bạn thu hút đa dạng khán giả quốc tế, đặc biệt là từ các quốc gia có thu nhập cao, thu nhập của bạn sẽ tăng đáng kể.

10 yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập trên YouTube

#3. Loại quảng cáo hiển thị

YouTube cung cấp nhiều loại quảng cáo khác nhau, mỗi loại có mức giá khác nhau. Quảng cáo trước video (Pre-roll Ads) và quảng cáo xen kẽ (Mid-roll Ads) thường mang lại CPM cao hơn so với quảng cáo hiển thị (Display Ads). Đặc biệt, quảng cáo không thể bỏ qua (Non-skippable Ads) thường có giá trị cao nhất. Việc tối ưu hóa video để phù hợp với các loại quảng cáo này sẽ giúp bạn tăng thu nhập hiệu quả.

#4. Tỷ lệ giữ chân người xem

Tỷ lệ giữ chân người xem đo lường thời gian trung bình mà khán giả xem video của bạn so với tổng độ dài video. Nếu tỷ lệ giữ chân cao (>70%), YouTube sẽ ưu tiên đề xuất video của bạn đến nhiều người hơn, từ đó tăng cơ hội hiển thị quảng cáo và thu nhập.

Ngược lại, nếu tỷ lệ giữ chân thấp (<50%), video của bạn có thể bị giảm lượt xem và doanh thu. Để cải thiện tỷ lệ giữ chân, hãy tạo nội dung hấp dẫn ngay từ những giây đầu tiên và duy trì nhịp độ hợp lý trong suốt video.

#5. Số lượt tương tác

Số lượt tương tác bao gồm like, share, comment và thời gian xem trung bình cũng ảnh hưởng đến thu nhập. Video có tương tác cao thường được YouTube ưu tiên đề xuất, giúp tăng lượt xem và thu nhập.

Để tăng tương tác, bạn có thể khuyến khích khán giả like, share và comment bằng cách đặt câu hỏi hoặc tạo nội dung gây tranh luận. Đồng thời, hãy tích cực trả lời bình luận để xây dựng mối quan hệ với cộng đồng.

Số lượt tương tác

#6. Chủ đề video

Chủ đề của video quyết định mức độ quan tâm từ nhà quảng cáo. Các chủ đề như giáo dục, tài chính, công nghệ, sức khỏe thường có CPM cao hơn so với các chủ đề giải trí hoặc vlog đời thường. Ví dụ, một video hướng dẫn lập kế hoạch tài chính cá nhân có thể thu hút quảng cáo từ ngân hàng hoặc ứng dụng quản lý tài chính. Do đó, việc chọn chủ đề phù hợp với nhu cầu của nhà quảng cáo sẽ giúp bạn tối ưu hóa thu nhập.

#7. Thời gian đăng video

Thời điểm đăng video cũng ảnh hưởng đến lượt xem và thu nhập. Đăng video vào giờ vàng (khi khán giả hoạt động nhiều nhất, ví dụ: buổi tối hoặc cuối tuần) sẽ tăng khả năng video được xem ngay sau khi đăng tải, từ đó tăng lượt xem ban đầu và khả năng được đề xuất. Ngoài ra, việc xây dựng lịch đăng video cố định (ví dụ: mỗi thứ Ba và thứ Sáu hàng tuần) cũng giúp khán giả dễ dàng theo dõi kênh của bạn.

#8. Chiến lược SEO và từ khóa

SEO (Search Engine Optimization) giúp video của bạn dễ dàng được tìm thấy trên YouTube và Google. Để tối ưu hóa SEO, bạn cần sử dụng tiêu đề, mô tả và thẻ tag phù hợp với nội dung và nhu cầu tìm kiếm của khán giả. Ví dụ, nếu bạn làm video về “cách học tiếng Anh hiệu quả,” hãy thêm các từ khóa như “học tiếng Anh online,” “phương pháp học tiếng Anh,”… Bên cạnh đó, thumbnail hấp dẫn cũng là yếu tố quan trọng thu hút người xem click vào video.

Chiến lược SEO và từ khóa

#9. Số lượt xem video từ luồn ngoài YouTube

Lượt xem từ các nguồn ngoài YouTube (website, mạng xã hội, blog) cũng ảnh hưởng đến thu nhập. Mặc dù việc chia sẻ video trên các nền tảng khác có thể tăng độ phủ sóng của kênh, nhưng lượt xem từ nguồn ngoài thường có tỷ lệ tương tác thấp hơn, dẫn đến CPM thấp hơn. Do đó, hãy cân nhắc chiến lược chia sẻ video sao cho phù hợp để tối ưu hóa thu nhập.

#10. Chính sách kiếm tiền của YouTube

YouTube liên tục cập nhật chính sách kiếm tiền, bao gồm yêu cầu bật kiếm tiền (4.000 giờ xem công khai và 1.000 người đăng ký trong 12 tháng gần nhất) và tỷ lệ chia sẻ doanh thu (YouTube giữ 45%, bạn nhận 55%).

Ngoài ra, bất kỳ vi phạm nào về bản quyền hoặc nguyên tắc cộng đồng đều có thể dẫn đến việc tắt tính năng kiếm tiền hoặc xóa kênh hoàn toàn. Vì vậy, hãy đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của YouTube để duy trì thu nhập ổn định.

Chính sách kiếm tiền của YouTube

Kết luận

Tóm lại, không có một con số cố định cho thu nhập từ 1 triệu lượt xem trên YouTube, vì nó bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau. Tuy nhiên, hiểu rõ cách hoạt động của YouTube Ads và tối ưu hóa nội dung sẽ giúp bạn gia tăng nguồn thu nhập từ nền tảng này. Nếu bạn đang có ý định trở thành YouTuber, hãy đầu tư vào chất lượng nội dung và chiến lược phát triển kênh để đạt được kết quả tốt nhất!

Những câu hỏi thường gặp

Cần bao nhiêu thời gian để kiếm được tiền từ YouTube? Thời gian để kiếm tiền trên YouTube phụ thuộc vào tốc độ phát triển kênh của bạn. Nếu nội dung chất lượng và có chiến lược đúng đắn, bạn có thể đạt 1.000 subscribers và 4.000 giờ xem trong vài tháng. Tuy nhiên, đối với người mới, có thể mất từ 6 tháng đến 1 năm hoặc hơn để đạt điều kiện bật kiếm tiền.

Những lỗi nào có thể khiến kênh YouTube không kiếm được tiền? Một số lỗi có thể làm kênh bị tắt kiếm tiền hoặc giảm doanh thu: Bật quảng cáo trên nội dung không thân thiện với nhà quảng cáo (YouTube sẽ giới hạn hoặc không hiển thị quảng cáo).

Sử dụng nội dung có bản quyền mà không có sự cho phép.

Vi phạm nguyên tắc cộng đồng như nội dung phản cảm, bạo lực, tin giả.

Click ảo hoặc gian lận lượt xem để tăng doanh thu.

Video ngắn (Shorts) có kiếm được tiền không? Có, YouTube Shorts cũng có thể kiếm tiền nhưng theo một cơ chế khác so với video dài. Từ năm 2023, YouTube chia sẻ 45% doanh thu từ quảng cáo Shorts với các nhà sáng tạo nội dung. Bạn cần đạt 10 triệu lượt xem Shorts trong 90 ngày để tham gia Chương trình Đối tác YouTube.

YouTube trả tiền theo hình thức nào? YouTube trả tiền thông qua Google AdSense. Bạn cần liên kết tài khoản AdSense với kênh YouTube để nhận thanh toán. Khi số dư tài khoản đạt tối thiểu 100 USD, YouTube sẽ gửi thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng hoặc Western Union (tùy vào quốc gia của bạn).