Email doanh nghiệp giảm 90%, Hosting và VPS giảm 60%, giảm 50% trọn đời, gia hạn 5 năm dùng đến 10 năm. Tất cả cùng có mặt trong Black Friday 2026, sự kiện ưu đãi lớn nhất năm của Tino Group!

Từ ngày 27/11 đến hết ngày 05/12/2026, Tino đồng loạt triển khai 7 chương trình khuyến mãi dành cho cả khách hàng đăng ký mới và khách hàng đang sử dụng dịch vụ.

Đặc biệt, Black Friday năm nay có thêm một ưu đãi hoàn toàn mới: đăng ký VPS 1 năm, được tặng kèm 1 năm Gói Giám sát và Quản trị, hỗ trợ theo dõi hệ thống và khắc phục sự cố kỹ thuật.

Chưa dừng lại ở đó, Quý khách còn nhận được bộ Plugin và Theme bản quyền trị giá 800 USD, cùng nhiều công cụ xây dựng, bảo mật và vận hành website có thể sử dụng miễn phí.

CHỌN NHANH ƯU ĐÃI DÀNH CHO QUÝ KHÁCH

Quý khách đang Ưu đãi nên chọn Mã Sắp làm website mới, dùng thử 1 năm Giảm 60% đơn đăng ký mới TINO60BF26 Làm website, chạy hệ thống lâu dài Giảm 50% trọn đời TINO50BF26 Cần email theo tên miền công ty Giảm 90% TinoMail TINO90BF26 Đang dùng dịch vụ tại Tino Gia hạn, X2 thời gian sử dụng Cần VPS nhưng chưa có đội kỹ thuật riêng Mua VPS 1 năm, tặng 1 năm Gói Giám sát và Quản trị Sinh viên, doanh nghiệp mới, hộ kinh doanh Tên miền .ID.VN, .BIZ.VN miễn phí 2 năm đầu

TỔNG HỢP 7 CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI BLACK FRIDAY 2026

Thời gian: Từ ngày 27/11 đến 23:59 ngày 05/12/2026. Chương trình Ưu đãi Dịch vụ áp dụng Mã ưu đãi 01 Tặng 1 năm Gói Giám sát và Quản trị Đăng ký VPS 1 năm 02 Giảm 90% TinoMail TINO90BF26 03 Giảm 60% Hosting, VPS, Email đăng ký mới TINO60BF26 04 Giảm 50% trọn đời Hosting, VPS, TinoMail, Email TINO50BF26 05 X2 thời gian sử dụng Gia hạn Hosting, VPS, Email 06 Miễn phí tên miền 2 năm đầu .ID.VN, .BIZ.VN 07 Tặng 100% phí quản lý .VN, .COM.VN

CHƯƠNG TRÌNH 1: MUA VPS 1 NĂM, TẶNG KÈM GÓI GIÁM SÁT VÀ QUẢN TRỊ

Website báo lỗi giữa mùa bán hàng, máy chủ quá tải lúc nửa đêm: đây là những tình huống khiến người tự quản trị VPS mất nhiều thời gian nhất. Black Friday năm nay, khách hàng đăng ký VPS 1 năm được tặng kèm Gói Giám sát và Quản trị trong suốt 1 năm, để Quý khách có đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ trong các công việc:

Giám sát tình trạng hoạt động của VPS.

Theo dõi và phát hiện sớm các vấn đề bất thường.

Hỗ trợ quản trị hệ thống.

Kiểm tra và hỗ trợ khắc phục lỗi kỹ thuật.

Quà tặng phù hợp với chủ website, cửa hàng trực tuyến và doanh nghiệp chưa có đội ngũ kỹ thuật riêng.

Thông tin ưu đãi:

Quà tặng: Gói Giám sát và Quản trị, sử dụng trong 1 năm, không thu thêm phí.

Điều kiện: Đăng ký VPS thời hạn 1 năm trong thời gian chương trình.

Thời gian: 27/11 đến 05/12/2026.

Áp dụng cho mọi đơn đăng ký VPS đủ điều kiện, kể cả khi dùng mã TINO60BF26 hoặc TINO50BF26.

CHƯƠNG TRÌNH 2: GIẢM 90% TINOMAIL, CHỈ TRẢ 10% CHI PHÍ

Không phải 30%, 50% hay 70%. Black Friday năm nay, Tino giảm 90% cho tất cả các gói TinoMail, với mọi thời hạn đăng ký.

Thay vì dùng địa chỉ Gmail cá nhân, cá nhân, cửa hàng và doanh nghiệp có thể sở hữu email theo tên miền riêng với chi phí bằng 1/10 giá thông thường:

kinhdoanh@tencongty.vn

sales@tencongty.vn

hotro@tencongty.vn

Thông tin ưu đãi:

Mức giảm: 90%.

Dịch vụ áp dụng: Tất cả các gói TinoMail.

Thời hạn đăng ký: Bất kỳ.

Mã ưu đãi: TINO90BF26 .

. Thời gian: 27/11 đến 05/12/2026.

CHƯƠNG TRÌNH 3: GIẢM NGAY 60% HOSTING, VPS VÀ EMAIL ĐĂNG KÝ MỚI

Đang chuẩn bị xây dựng website mới, nâng cấp lên VPS, hay cần một hệ thống Email riêng cho doanh nghiệp? Black Friday 2026 là dịp để triển khai với chi phí bằng 40% giá thông thường.

Tino giảm 60% cho tất cả đơn đăng ký mới thuộc các dịch vụ Hosting, VPS, Email Hosting và Email Server riêng.

Thông tin ưu đãi:

Mức giảm: 60%.

Điều kiện: Đăng ký mới từ 12 tháng trở lên.

Mã ưu đãi: TINO60BF26 .

. Thời gian: 27/11 đến 05/12/2026.

CHƯƠNG TRÌNH 4: GIẢM 50% TRỌN ĐỜI, KHÔNG CHỈ GIẢM GIÁ NĂM ĐẦU TIÊN

Điều nhiều khách hàng cân nhắc khi mua Hosting, VPS giá khuyến mãi là chi phí gia hạn sau năm đầu. Với mã TINO50BF26, mức giảm 50% được giữ nguyên trong những lần gia hạn tiếp theo. Sử dụng càng lâu, tổng số tiền tiết kiệm càng lớn.

Thông tin ưu đãi:

Mức giảm: 50% trọn đời.

Dịch vụ áp dụng: Hosting, VPS, TinoMail, Email Hosting và Email Server riêng.

Điều kiện: Đăng ký mới từ 12 tháng trở lên.

Mã ưu đãi: TINO50BF26 .

. Thời gian: 27/11 đến 05/12/2026.

Nên chọn giảm 60% hay giảm 50% trọn đời?

Giả sử Quý khách đăng ký một gói dịch vụ có giá niêm yết 2 triệu đồng/năm, gia hạn từng năm và giá niêm yết không thay đổi. Thời gian sử dụng TINO60BF26 TINO50BF26 1 năm 800.000đ 1.000.000đ 2 năm 2.800.000đ 2.000.000đ 3 năm 4.800.000đ 3.000.000đ 5 năm 8.800.000đ 5.000.000đ

Sau 5 năm, lựa chọn giảm 50% trọn đời giúp Quý khách tiết kiệm thêm 3.800.000 đồng. Dùng thử 1 năm thì TINO60BF26 hợp lý hơn; xác định sử dụng lâu dài và gia hạn hằng năm, hãy chọn TINO50BF26.

CHƯƠNG TRÌNH 5: TRI ÂN KHÁCH HÀNG, GIA HẠN BAO NHIÊU, TẶNG THÊM BẤY NHIÊU

Black Friday không chỉ dành cho khách hàng mới. Thay lời cảm ơn đến những khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ, trong 9 ngày diễn ra chương trình, khách hàng gia hạn Hosting, VPS và Email được tặng thêm 100% thời gian sử dụng. Thời gian gia hạn Thời gian sử dụng nhận được 1 tháng 2 tháng 1 năm 2 năm 5 năm 10 năm

Gia hạn 5 năm, Quý khách nhận thêm 5 năm sử dụng mà không phải trả thêm chi phí cho phần thời gian được tặng.

Thông tin ưu đãi:

Dịch vụ áp dụng: Hosting, VPS và Email.

Không áp dụng cho Domain, SSL, Phần mềm và Colocation.

Thời gian: 27/11 đến 05/12/2026.

Cách nhận: sau khi thanh toán gia hạn thành công, Quý khách liên hệ Phòng Kỹ thuật Tino. Thời gian tặng thêm được cộng sau ngày 12/12/2026.

CHƯƠNG TRÌNH 6: MIỄN PHÍ 2 NĂM ĐẦU TÊN MIỀN .ID.VN VÀ .BIZ.VN

Cần một website cá nhân, portfolio hay trang giới thiệu cửa hàng? Quý khách có thể bắt đầu với một tên miền quốc gia miễn phí 2 năm đầu:

Tên miền .ID.VN: Dành cho công dân Việt Nam từ 18 đến 23 tuổi.

Dành cho công dân Việt Nam từ 18 đến 23 tuổi. Tên miền .BIZ.VN: Dành cho doanh nghiệp mới thành lập dưới 1 năm và hộ kinh doanh có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Chính sách miễn phí 2 năm đầu áp dụng cho tên miền đăng ký đầu tiên của cá nhân hoặc tổ chức đáp ứng điều kiện chương trình.

CHƯƠNG TRÌNH 7: TẶNG 100% PHÍ QUẢN LÝ TÊN MIỀN .VN VÀ .COM.VN

Tino tặng 100% phí quản lý khi khách hàng đăng ký mới tên miền quốc gia trong thời gian diễn ra chương trình: Tên miền Giá ưu đãi .VN 450.000đ .COM.VN 350.000đ

Thời gian: 27/11 đến 05/12/2026.

Xem thêm: VNNIC mở đăng ký tự do 11 tên miền .vn hai ký tự

SĂN DEAL BLACK FRIDAY, KHÁM PHÁ THÊM 5 GIẢI PHÁP TỪ TINO

TinoPage

Tạo website bán hàng bằng AI, không cần lập trình.

TinoPay

Tự động nhận thông báo chuyển khoản và đối soát đơn hàng.

TinoWAF

Bảo vệ website trước bot độc hại và các cuộc tấn công phổ biến.

Tino Feedback

Báo lỗi, đánh dấu vị trí và tiếp nhận phản hồi trực tiếp trên website.

Tino Uptime

Theo dõi website, SSL, DNS và cảnh báo khi xảy ra sự cố.

Nhiều giải pháp có gói sử dụng miễn phí. Quý khách đăng ký tại mục Giải pháp trên website Tino.

QUÀ TẶNG: BỘ PLUGIN VÀ THEME BẢN QUYỀN TRỊ GIÁ 800 USD

Tất cả đơn hàng đăng ký Hosting, VPS thành công trong dịp Black Friday đều được tặng kèm, cập nhật trọn đời:

Rank Math Pro: tối ưu SEO.

tối ưu SEO. WPML: website đa ngôn ngữ.

website đa ngôn ngữ. Astra Theme: giao diện nhẹ, chuẩn SEO.

giao diện nhẹ, chuẩn SEO. PostX, ProductX và nhiều công cụ hữu ích khác.

HƯỚNG DẪN NHẬN ƯU ĐÃI

Truy cập website Tino Group tại https://tino.vn/. Lựa chọn dịch vụ phù hợp và tiến hành đặt hàng. Tại bước thanh toán, nhập mã ưu đãi tương ứng (TINO90BF26, TINO60BF26 hoặc TINO50BF26). Hoàn tất thanh toán, dịch vụ được kích hoạt tự động.

Xem hướng dẫn chi tiết: Cách đăng ký dịch vụ hosting tại Tino

LƯU Ý QUAN TRỌNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình khuyến mãi không áp dụng chính sách hoàn tiền trong 30 ngày dùng thử.

Không áp dụng thanh toán bằng số dư tài khoản My Tino.

Mỗi khách hàng chỉ được sử dụng mã giảm giá 01 lần.

Các mã giảm giá không áp dụng đồng thời với nhau và với chương trình khuyến mãi khác. Quà tặng kèm (Gói Giám sát và Quản trị, bộ Plugin và Theme) vẫn được nhận khi đơn hàng đủ điều kiện.

Không hỗ trợ chuyển gói dịch vụ đã giảm giá sang tài khoản khác.

Nghiêm cấm hành vi mua đi bán lại (resell) gói giảm giá nhằm trục lợi. Nếu phát hiện, Tino sẽ khoá vĩnh viễn toàn bộ dịch vụ của tài khoản vi phạm.

Trong mọi trường hợp xảy ra tranh chấp hoặc khiếu nại, quyết định của Tino Group là quyết định cuối cùng.

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Chương trình Black Friday 2026 tại Tino diễn ra khi nào?

Từ ngày 27/11/2026 đến 23:59 ngày 05/12/2026. Sau thời điểm này, các mã TINO90BF26, TINO60BF26, TINO50BF26 hết hiệu lực.

Tôi đang dùng dịch vụ tại Tino, gia hạn có được giảm 60% không?

Mã TINO60BF26 và TINO50BF26 dành cho đơn đăng ký mới. Khách hàng gia hạn có ưu đãi riêng: nhân đôi thời gian sử dụng tại Chương trình 5.

Một đơn hàng có áp dụng được nhiều mã cùng lúc không?

Không. Mỗi đơn hàng chỉ áp dụng một mã giảm giá.

Gói Giám sát và Quản trị khác gì so với hỗ trợ kỹ thuật thông thường?

Hỗ trợ kỹ thuật thông thường tiếp nhận và xử lý theo yêu cầu của khách hàng. Với Gói Giám sát và Quản trị, đội ngũ kỹ thuật Tino chủ động theo dõi VPS và hỗ trợ khắc phục sự cố. Gói được tặng kèm, sử dụng trong 1 năm, khi Quý khách đăng ký VPS 1 năm trong dịp Black Friday.

BLACK FRIDAY 2026 KẾT THÚC LÚC 23:59 NGÀY 05/12

Mốc Sự kiện 27/11/2026 (Thứ Sáu) Black Friday, 7 chương trình đồng loạt mở 30/11/2026 (Thứ Hai) Cyber Monday, ưu đãi vẫn giữ nguyên 23:59 ngày 05/12/2026 Toàn bộ mã ưu đãi hết hiệu lực

Giảm 90% TinoMail, giảm 60% Hosting và VPS, giảm 50% trọn đời, gia hạn 5 năm dùng 10 năm, mua VPS 1 năm tặng Gói Giám sát và Quản trị: Quý khách có 9 ngày để chọn ưu đãi phù hợp.

Cần tư vấn chọn gói, Quý khách vui lòng gọi hotline 1800 6734 (miễn cước).