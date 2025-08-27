close

Mừng 80 Năm Độc Lập: Tino Group Tung Ưu Đãi Lịch Sử – Giảm Sốc 50% & Nhân Đôi Thời Gian Sử Dụng!

Tác giả: Đông Tùng Ngày cập nhật: 27/08/2025 Chuyên mục: Khuyến Mãi
Một mùa Thu lịch sử nữa lại về, mang theo hào khí tự hào của dân tộc trong ngày kỷ niệm trọng đại – 80 năm Quốc Khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025). Hòa vào niềm vui chung của cả nước, Tino Group kính gửi đến toàn thể quý khách hàng chương trình tri ân đặc biệt với những ưu đãi LỚN NHẤT TRONG NĂM như một lời cảm ơn chân thành cho sự đồng hành bền lâu của bạn. 

Đây là cơ hội hoàn hảo để bạn nâng cấp, mở rộng hệ thống và trải nghiệm những dịch vụ công nghệ hàng đầu với mức chi phí tối ưu nhất.

Chi tiết chương trình khuyến mãi đặc biệt nhân dịp Quốc Khánh 2/9

Chương trình khuyến mại sẽ diễn ra trong Tuần Lễ Vàng, từ ngày 27/08/2025 đến hết ngày 06/09/2025.

Chương trình khuyến mãi đặc biệt nhân dịp Quốc Khánh 2/9
Chương trình khuyến mãi đặc biệt nhân dịp Quốc Khánh 2/9

Trong thời gian diễn ra chương trình, khách hàng sẽ nhận được đồng thời các ưu đãi hấp dẫn sau:

1. Giảm ngay 50% cho tất cả đơn hàng đăng ký mới

Tino Group giảm giá 50% cho tất cả các đơn hàng đăng ký dịch vụ mới

Đây là cơ hội tuyệt vời để bắt đầu dự án website, nâng cấp hosting hoặc trải nghiệm các dịch vụ chất lượng của chúng tôi với chi phí tối ưu nhất.

  • Chỉ áp dụng cho tất cả các gói dịch vụ Hosting, Cloud VPS, Máy chủ vật lý.
  • Nhập mã giảm giá 80N50 khi tiến hành thanh toán đơn hàng mới.
Giảm ngay 50% cho tất cả đơn hàng đăng ký mới
Giảm ngay 50% cho tất cả đơn hàng đăng ký mới

2. Nhân đôi thời gian sử dụng khi gia hạn dịch vụ

Chương trình tri ân đặc biệt dành cho khách hàng thân thiết. Khi gia hạn bất kỳ dịch vụ nào (Hosting, VPS Email), bạn sẽ được x2 thời gian sử dụng tương ứng.

Xem Thêm:  Độc quyền cho khách hàng của TinoHost: mua 1 đơn hàng, nhận 6 ưu đãi!
  • Gia hạn 1 tháng tặng thêm 1 tháng
  • Gia hạn 1 năm tặng thêm 1 năm
  • Gia hạn 5 năm tặng thêm 5 năm

Lưu ý: Không áp dụng cho các dịch vụ Domain, SSL, Phần mềm, Colo.

Nhân đôi thời gian sử dụng khi gia hạn dịch vụ
Nhân đôi thời gian sử dụng khi gia hạn dịch vụ

3. Quà tặng đặc biệt: Kho tài nguyên bản quyền trị giá $1000

Tất cả khách hàng tham gia chương trình sẽ được tặng miễn phí bộ sưu tập phần mềm, plugin và themes bản quyền cao cấp trị giá lên đến $1000: Rank Math Pro, WPML, WP Astra theme, WP PostX, … 

Kho tài nguyên này sẽ được cập nhật trọn đời, giúp bạn xây dựng và phát triển website một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.

4. Quà tặng tương tác: Lan tỏa niềm vui, nhận thêm ưu đãi

Để lan tỏa không khí lễ hội, Tino Group tổ chức thêm các hoạt động tương tác  trên Fanpage chính thức với những phần quà hấp dẫn trực tiếp.

  • Tặng thêm 2 tháng sử dụng dịch vụ: Khi bạn chia sẻ (share) công khai bài viết thông báo khuyến mãi trên Fanpage Tino Group lên trang cá nhân của mình.
  • Cơ hội nhận 1 trong 3 đồng hồ thông minh đẳng cấp quốc tế: Khi bạn để lại bình luận (comment) bất kỳ dưới bài viết khuyến mãi trên Fanpage Tino Group. Chúng tôi sẽ tiến hành quay số ngẫu nhiên để tìm ra 3 khách hàng may mắn nhất.
Quà tặng tương tác: Lan tỏa niềm vui, nhận thêm ưu đãi
Quà tặng tương tác: Lan tỏa niềm vui, nhận thêm ưu đãi

Lưu ý: Các hoạt động “Share” và “Comment” này được áp dụng cho bài viết chính thức trên Fanpage Facebook của Tino Group, không phải bài viết này trên website. Hãy truy cập Fanpage của chúng tôi để tham gia cho đúng thể lệ!

Xem Thêm:  TinoHost miễn phí COMBO KHỞI NGHIỆP trị giá 6 triệu đồng!

Hướng dẫn cách nhận ưu đãi của Tino

Bước 1: Truy cập website của Tino Group tại địa chỉ: https://tino.vn

Bước 2: Lựa chọn dịch vụ bạn mong muốn và tiến hành đặt hàng.

Bước 3: Tại bước thanh toán, nhập mã 80N50 để được giảm giá 50% cho đơn hàng mới.

Lưu ý quan trọng:

  • Mã giảm giá 80N50 chỉ có hiệu lực đối với các đơn hàng đăng ký mớikhông áp dụng cho dịch vụ Tên miền (Domain), chứng chỉ bảo mật (SSL), Colo và các phần mềm khác.
  • Ưu đãi nhân đôi thời gian chỉ áp dụng cho các đơn hàng gia hạn.
  • Để nhận ưu đãi nhân đôi thời gian và các quà tặng, khách hàng cần liên hệ với bộ phận hỗ trợ qua hệ thống ticket sau khi hoàn tất thanh toán.

Đừng bỏ lỡ cơ hội sở hữu những dịch vụ hàng đầu với mức giá tốt nhất trong năm từ Tino Group. Chúc quý khách một kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh thật vui vẻ và ý nghĩa!

