Cách nhúng Google Maps vào WordPress không cần plugin [2025]

Tác giả: Đông Tùng Ngày cập nhật: 05/09/2025 Chuyên mục: Tuỳ biến WordPress
Nếu muốn khách hàng dễ dàng tìm thấy cửa hàng hoặc văn phòng của mình trên website WordPress, bạn có thể tích hợp Google Maps. Điều này không chỉ tăng độ chuyên nghiệp mà còn nâng cao trải nghiệm người dùng. Hãy cùng Tino tìm hiểu cách nhúng Google Maps vào WordPress không cần plugin qua bài viết dưới đây nhé!

Vì sao cần nhúng Google Maps vào WordPress?

Việc nhúng Google Maps vào WordPress mang lại nhiều lợi ích quan trọng:

  • Chỉ đường thuận tiện: Giúp khách hàng dễ dàng xác định vị trí và tìm đường đến doanh nghiệp của bạn ngay trên website, tăng lượng khách ghé thăm trực tiếp.
  • Cải thiện trải nghiệm người dùng: Cung cấp thông tin vị trí trực quan, giữ chân người dùng ở lại trang lâu hơn và giảm tỷ lệ thoát.
  • Hỗ trợ SEO địa phương: Giúp Google xác định vị trí doanh nghiệp, tăng khả năng xuất hiện trong các kết quả tìm kiếm lân cận.
  • Tăng uy tín: Một địa chỉ rõ ràng, minh bạch trên bản đồ giúp xây dựng lòng tin và sự chuyên nghiệp cho thương hiệu.
  • Tích hợp dễ dàng: Có thể thêm bản đồ vào web một cách nhanh chóng và tùy chỉnh linh hoạt để phù hợp với thiết kế.
Hướng dẫn nhanh cách nhúng Google Maps vào WordPress không cần plugin

Bước 1: Truy cập trang Google Maps.

Bước 2: Sử dụng thanh tìm kiếm để tìm chính xác địa chỉ, tên công ty hoặc địa danh bạn muốn hiển thị.

Bước 3: Sau khi địa điểm hiện ra trên bản đồ và trong bảng thông tin bên trái, hãy nhấp vào nút Chia sẻ (Share).

Một cửa sổ pop-up sẽ hiện ra. Trong cửa sổ này, hãy chọn tab Nhúng bản đồ (Embed a map).

Tại đây, bạn sẽ thấy một bản đồ xem trước và một đoạn mã HTML bắt đầu bằng <iframe….

Bước 4: Tùy chọn kích thước

Bạn có thể chọn kích thước cho bản đồ bằng cách nhấp vào menu thả xuống ở bên trái (mặc định là “Trung bình”). Các tùy chọn bao gồm:

  • Nhỏ (Small)
  • Trung bình (Medium)
  • Lớn (Large)
  • Kích thước tùy chỉnh (Custom size): Cho phép bạn nhập chiều rộng và chiều cao chính xác.
Sau khi chọn xong kích thước phù hợp, nhấn vào nút SAO CHÉP HTML (COPY HTML).

Bước 5: Quay lại trang quản trị WordPress của bạn, mở trang (Page) hoặc bài viết (Post) mà bạn muốn chèn bản đồ.

Đối với trình soạn thảo Block (Gutenberg):

  • Nhấp vào biểu tượng dấu cộng + để thêm một block mới.
  • Tìm và chọn block có tên “HTML tùy chỉnh” (Custom HTML).
  • Dán (Paste) đoạn mã <iframe> bạn vừa sao chép vào block này.
  • Bạn có thể nhấn vào nút “Xem trước” (Preview) để xem bản đồ hiển thị như thế nào.
Mẹo: Để bản đồ tự co giãn theo màn hình, bạn có thể sửa width=”600″ thành width=”100%” sau khi dán mã vào website.

Đối với trình soạn thảo Cổ điển (Classic Editor):

  • Chuyển từ tab “Trực quan” (Visual) sang tab “” (Code). Tab này cho phép bạn làm việc trực tiếp với mã HTML.
  • Dán đoạn mã <iframe> vào vị trí bạn muốn bản đồ xuất hiện.
  • Bạn có thể chuyển lại tab “Trực quan” để xem bản đồ đã hiển thị chưa.
  • Cuối cùng, nhấn Cập nhật (Update) hoặc Đăng (Publish) để lưu lại thay đổi.
Kết quả:

Kết luận

Dù bạn chọn cách nhúng trực tiếp đơn giản hay sử dụng plugin với nhiều tính năng mạnh mẽ, việc tích hợp Google Maps chắc chắn sẽ giúp website của bạn trở nên chuyên nghiệp và thân thiện hơn với người dùng. Chúc bạn áp dụng thành công và mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng của mình!

Những câu hỏi thường gặp

Nên chọn nhúng bằng mã HTML hay plugin?

  • Nếu bạn chỉ cần hiển thị một bản đồ vị trí đơn giản, hãy dùng phương pháp Nhúng cho nhanh và nhẹ.
  • Nếu bạn cần các tính năng phức tạp hơn như hiển thị nhiều chi nhánh, tùy chỉnh giao diện bản đồ hoặc thêm bộ lọc, hãy sử dụng plugin.

Plugin nào tốt nhất để nhúng Google Map vào WordPress?

Một số plugin phổ biến gồm WP Google Maps, WP Go Maps, WD Google Maps và Google Maps Widget, mỗi plugin có tính năng riêng phù hợp với từng nhu cầu.

Tôi có thực sự cần Google Maps API Key không?

Điều này phụ thuộc vào cách bạn chèn bản đồ:

❌ BẮT BUỘC CÓ: Nếu bạn dùng plugin (như WP Go Maps). Hầu hết các plugin đều yêu cầu API Key để có thể truy cập các tính năng nâng cao của Google Maps.

✅ KHÔNG CẦN: Nếu bạn dùng phương pháp Nhúng (Embed) bằng cách sao chép mã <iframe> trực tiếp từ Google Maps. Đây là cách đơn giản nhất và không yêu cầu API Key.

Làm thế nào để hiển thị nhiều địa điểm trên cùng một bản đồ?

Bạn bắt buộc phải dùng plugin như WP Go Maps. Tính năng nhúng mặc định của Google Maps chỉ cho phép bạn hiển thị một địa điểm tại một thời điểm.

Làm sao để bản đồ tự động co giãn trên di động (responsive)?

Khi dùng Mã nhúng (Embed): Sau khi dán mã <iframe>, hãy tìm thuộc tính width=”600″ và sửa nó thành width=”100%”.

Khi dùng Plugin: Hầu hết các plugin hiện đại đều mặc định hỗ trợ responsive. Trong phần cài đặt bản đồ của plugin, hãy đảm bảo bạn đã đặt chiều rộng (width) là 100%.

Nhúng bản đồ có làm chậm website của tôi không?

Có, ở một mức độ nhỏ. Bất cứ khi nào bạn nhúng một nội dung từ bên ngoài (như Google Maps, video YouTube), website sẽ phải gửi thêm yêu cầu để tải tài nguyên đó, điều này có thể ảnh hưởng một chút đến tốc độ tải trang.

Phương pháp Nhúng (Embed) thường nhẹ và nhanh hơn so với dùng plugin. Chỉ nên chèn bản đồ ở những trang thực sự cần thiết như trang Liên hệ, thay vì chèn ở mọi trang.

