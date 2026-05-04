Nên chọn LLM nào cho Hermes Agent? Hướng dẫn chọn mô hình AI phù hợp nhất 2026

Sức mạnh thực sự của Hermes Agent phụ thuộc rất lớn vào mô hình ngôn ngữ lớn LLM mà người dùng lựa chọn để cung cấp năng lượng xử lý. Thay vì khóa chặt người dùng vào một hệ sinh thái duy nhất, nền tảng này hỗ trợ kết nối với hàng chục nhà cung cấp khác nhau, từ các giải pháp đám mây cao cấp đến các mô hình mã nguồn mở chạy cục bộ. Vậy nên chọn LLM nào cho Hermes Agent? Cùng Tino khám phá qua bài viết dưới đây nhé!

Tại sao việc chọn mô hình AI lại quan trọng với Hermes Agent?

Hermes Agent không chỉ “chat” — Agent này gọi công cụ liên tục

Điều tạo nên sự khác biệt giữa Hermes Agent với các chatbot thông thường là khả năng thực thi hành động thực: chạy lệnh terminal, tìm kiếm web, xử lý file, lập lịch tác vụ tự động, kết nối với các dịch vụ bên ngoài. Tất cả những hành động này đều thực hiện thông qua cơ chế gọi công cụ — tức là mô hình AI phải tạo ra các lệnh đúng định dạng để Hermes thực thi.

Đây chính là lý do việc chọn mô hình có tác động trực tiếp đến hiệu quả làm việc: mô hình tạo ra lệnh công cụ sai định dạng sẽ khiến Hermes phải thử lại, tiêu tốn thêm token và thời gian, đôi khi dẫn đến lỗi hoàn toàn. Mô hình có khả năng gọi công cụ tốt sẽ hoàn thành tác vụ ngay lần đầu.

Yêu cầu bắt buộc: Cửa sổ ngữ cảnh tối thiểu 64.000 token

Trước khi xét đến bất kỳ tiêu chí nào khác, cần nhớ một yêu cầu kỹ thuật cứng: Hermes Agent từ chối khởi động với bất kỳ mô hình nào có cửa sổ ngữ cảnh dưới 64.000 token. Hầu hết các mô hình phổ biến hiện nay đều vượt qua ngưỡng này dễ dàng, nhưng nếu bạn đang thử nghiệm các mô hình nhỏ hoặc ít tên tuổi, đây là điều cần kiểm tra trước tiên.

3 tiêu chí để chọn mô hình phù hợp

Sau khi đã qua ngưỡng 64K token, ba câu hỏi sau sẽ thu hẹp lựa chọn một cách hiệu quả:

Chất lượng xử lý là ưu tiên hàng đầu: Nếu quy trình làm việc đòi hỏi phân tích phức tạp, bao gồm nhiều bước suy luận logic chuyên sâu, các mô hình ngôn ngữ cao cấp hàng đầu từ Anthropic hoặc OpenAI sẽ luôn là sự lựa chọn mang lại kết quả chuẩn xác nhất.

Tối ưu hóa ngân sách vận hành: Trong trường hợp giới hạn về chi phí API, việc khai thác sức mạnh của DeepSeek V4 hoặc Gemini 2.5 Flash thông qua nền tảng trung gian OpenRouter sẽ mang lại hiệu năng cực kỳ ấn tượng đi kèm mức giá vô cùng tiết kiệm.

Bảo mật dữ liệu nội bộ tuyệt đối: Khi phải xử lý các luồng thông tin nhạy cảm không được phép truyền tải ra ngoài môi trường internet, việc sử dụng nền tảng Ollama kết hợp cùng các mô hình chạy trực tiếp trên thiết bị máy tính cá nhân là phương án tối ưu duy nhất để đảm bảo an toàn dữ liệu.

Nên chọn LLM nào cho Hermes Agent? Tổng quan các nhà cung cấp được hỗ trợ

Nhìn vào danh sách nhà cung cấp trong giao diện hermes model, có thể chia thành 4 nhóm chính:

Nhóm đám mây cao cấp: Anthropic (Claude), OpenAI Codex, Google AI Studio / Google Gemini OAuth, xAI (Grok), Kimi / Moonshot.

Nhóm tổng hợp và cổng kết nối: OpenRouter (hơn 200 mô hình), Vercel AI Gateway (hơn 200 mô hình, $5 tín dụng miễn phí), Nous Portal (đăng nhập OAuth, không cần API key), Hugging Face Inference Providers.

Nhóm mô hình đặc thù: DeepSeek, MiniMax, Alibaba Cloud / DashScope (Qwen), NVIDIA NIM, StepFun, Arcee AI, GMI Cloud, Kilo Code, OpenCode Zen, OpenCode Go.

Nhóm hạ tầng doanh nghiệp: AWS Bedrock, Azure Foundry, GitHub Copilot, GitHub Copilot ACP, Custom endpoint.

Phân tích chi tiết từng nhóm mô hình

Anthropic — Claude: Lựa chọn tốt nhất về chất lượng

Trong tất cả các nhà cung cấp được hỗ trợ, Claude của Anthropic hiện là mô hình được đánh giá cao nhất về khả năng gọi công cụ trong môi trường Hermes Agent. Hermes có native provider kết nối thẳng đến Anthropic API từ phiên bản v0.3.0 — không qua lớp trung gian nào, giảm độ trễ đáng kể so với các đường dẫn khác.

Claude Sonnet 4.6 là lựa chọn hàng đầu cho người dùng ưu tiên chất lượng. Khả năng theo dõi hướng dẫn phức tạp và xử lý tác vụ nhiều bước của mô hình này được cộng đồng Hermes Agent đánh giá ổn định nhất trong sử dụng thực tế.

Claude Haiku 4.5 phù hợp khi bạn cần tốc độ phản hồi nhanh hơn và chi phí thấp hơn, nhưng vẫn muốn dùng hệ sinh thái Anthropic. Phù hợp với các tác vụ lặp đi lặp lại hoặc tự động hóa đơn giản.

Phù hợp với: Người dùng cần agent xử lý tác vụ phức tạp, cần độ tin cậy cao trong môi trường làm việc thực tế, hoặc doanh nghiệp không muốn chấp nhận rủi ro từ lỗi gọi công cụ.

OpenAI Codex — GPT: Đường dẫn quen thuộc cho người dùng OpenAI

GPT-4.1 là lựa chọn trung bình tốt — chất lượng gọi công cụ đáng tin cậy, giá thấp hơn Claude Sonnet và phù hợp với những ai đã có tài khoản OpenAI sẵn. Nếu bạn đang dùng hệ sinh thái OpenAI cho nhiều công cụ khác, GPT-4.1 là lựa chọn tự nhiên để giữ một đầu mối quản lý chi phí.

Phù hợp với: Người dùng đã có API key OpenAI, muốn kết quả cân bằng giữa chất lượng và chi phí mà không cần tạo thêm tài khoản mới.

Google AI Studio — Gemini: Cửa sổ ngữ cảnh lớn, chi phí linh hoạt

Google cung cấp hai cách kết nối trong Hermes Agent: Google AI Studio (dùng API key) và Google Gemini qua OAuth (đăng nhập tài khoản Google, tận dụng hạn mức miễn phí của Cloud Code Assist). Đây là điểm đáng chú ý vì người dùng cá nhân có thể dùng Gemini hoàn toàn không tốn phí API trong giới hạn nhất định.

Gemini 2.5 Pro là lựa chọn khá mạnh, giá thấp hơn Claude Sonnet trong khi vẫn hỗ trợ ngữ cảnh cực lớn, phù hợp với các tác vụ cần nhớ nhiều thông tin trong một phiên làm việc dài.

Gemini 2.5 Flash là lựa chọn tiết kiệm hơn, phù hợp cho tự động hóa 24/7 trên VPS khi bạn muốn giữ chi phí ở mức thấp. Google AI Studio cung cấp hạn mức miễn phí cho Gemini 2.5 Flash ở mức 1.500 yêu cầu mỗi ngày — đủ để thử nghiệm và dùng ở cường độ nhẹ.

Phù hợp với: Người muốn thử nghiệm miễn phí qua OAuth, hoặc cần xử lý hội thoại dài với ngữ cảnh lớn ở mức chi phí hợp lý.

OpenRouter — Cổng kết nối đa mô hình: linh hoạt nhất để thử nghiệm

OpenRouter là nền tảng tổng hợp cho phép truy cập hơn 290 mô hình từ tất cả nhà cung cấp lớn thông qua một API key duy nhất. Trên trang OpenRouter, Hermes Agent được liệt kê là một trong những ứng dụng sử dụng nền tảng này để truy cập hàng trăm mô hình AI.

Điểm mạnh của OpenRouter với người dùng Hermes là bạn có thể thử Claude, GPT, Gemini, DeepSeek và nhiều mô hình khác chỉ với một tài khoản và một số dư tín dụng duy nhất. Đây là con đường thực dụng nhất khi mới bắt đầu và chưa biết mô hình nào phù hợp với workflow của mình.

OpenRouter cũng cung cấp 29 mô hình miễn phí (tính đến tháng 4 năm 2026), trong đó có Gemma 4 26B và Llama 4 Maverick với hỗ trợ gọi công cụ — tuy nhiên, các mô hình miễn phí có thể không ổn định và bị giới hạn số lượng yêu cầu mỗi ngày.

Phù hợp với: Người mới bắt đầu muốn thử nhiều mô hình, hoặc người dùng nâng cao muốn thiết lập cơ chế fallback tự động giữa các mô hình.

Vercel AI Gateway: Thay thế OpenRouter với $5 tín dụng miễn phí

Vercel AI Gateway cũng tổng hợp hơn 200 mô hình và không cộng thêm phí trên giá gốc của nhà cung cấp. Điểm khác biệt so với OpenRouter là Vercel tặng $5 tín dụng miễn phí khi đăng ký — đủ để chạy thử Hermes Agent với các mô hình trả phí trong vài ngày đến vài tuần tùy cường độ sử dụng.

DeepSeek — Lựa chọn ngân sách tốt nhất

DeepSeek V4 là mô hình có tỷ lệ chi phí/chất lượng tốt nhất trong danh sách. Điểm đặc biệt là mức chiết khấu 90% cho các token được cache. Điều này có ý nghĩa lớn với Hermes Agent vì các công cụ được gửi lặp đi lặp lại mỗi lượt sẽ tạo ra lượng token cache đáng kể.

Hạn chế cần biết: Với các tác vụ đòi hỏi suy luận nhiều bước phức tạp, DeepSeek V4 có thể cần nhiều lần thử hơn so với Claude hay GPT-4.1, dẫn đến chi phí thực tế cao hơn chi phí per-token trên lý thuyết.

Phù hợp với: Người dùng chạy Hermes Agent cho các tác vụ có cấu trúc rõ ràng, muốn tối ưu chi phí và không cần độ tin cậy tuyệt đối trong mỗi lần thực thi.

Nous Portal — Không cần API Key, đăng nhập OAuth

Nous Portal là nhà cung cấp nội bộ của Nous Research — tổ chức tạo ra Hermes Agent. Người dùng đăng nhập bằng tài khoản Nous Research qua OAuth, không cần quản lý API key. Gói trả phí của Nous Portal còn bao gồm Tool Gateway — một cổng tích hợp sẵn các công cụ tìm kiếm web, tạo ảnh, chuyển văn bản thành giọng nói và tự động hóa trình duyệt, không cần cấu hình thêm API key riêng cho từng dịch vụ.

Phù hợp với: Người dùng muốn trải nghiệm tích hợp nhất với hệ sinh thái Nous Research, hoặc đăng ký gói trả phí để dùng Tool Gateway mà không cần quản lý nhiều API key.

MiniMax — Đối tác chiến lược của Nous Research

MiniMax có quan hệ hợp tác đặc biệt với Nous Research: hai bên đang cùng tối ưu hóa các phiên bản MiniMax cho môi trường Hermes Agent. Tính đến tháng 4 năm 2026, MiniMax M2.7 là một trong những mô hình được dùng nhiều nhất bên trong Hermes Agent theo thông tin từ chính Nous Research. Đây là lựa chọn đáng thử nếu bạn muốn trải nghiệm một mô hình được điều chỉnh riêng cho Hermes.

Ollama và mô hình cục bộ — Miễn phí hoàn toàn, bảo mật tuyệt đối

Hermes Agent tự động nhận diện các mô hình được cài qua Ollama và có bộ phân tích lệnh công cụ riêng được tối ưu hóa cho từng mô hình cục bộ. Điều này có nghĩa là bạn không cần cấu hình thêm gì sau khi tải mô hình về — chỉ cần chạy Ollama và Hermes sẽ tự kết nối.

Llama 4 Maverick là mô hình cục bộ mạnh nhất hiện tại cho Hermes Agent, với cửa sổ ngữ cảnh 1 triệu token và chất lượng gọi công cụ tiệm cận các mô hình đám mây. Yêu cầu tối thiểu 16GB RAM (ở chế độ đã tối ưu hóa lượng tử).

Qwen 3 8B là lựa chọn cho VPS ngân sách thấp — chạy ổn định với 8GB RAM, phù hợp với các tác vụ có cấu trúc rõ ràng. Theo khảo sát cộng đồng Discord của Nous Research (tháng 4 năm 2026), Carnice MOE 35B A3B là mô hình được điều chỉnh riêng cho Hermes với khả năng gọi công cụ đáng tin cậy nhất trong nhóm mô hình cục bộ, tiếp theo là Qwen 3.5 35B.

Phù hợp với: Người dùng xử lý dữ liệu nhạy cảm không muốn gửi ra ngoài internet, lập trình viên hoặc nhà nghiên cứu muốn thử nghiệm không giới hạn mà không tốn chi phí API hoặc người dùng ở khu vực có kết nối internet không ổn định.

Các nhà cung cấp doanh nghiệp — AWS Bedrock và Azure Foundry

Với tổ chức đã triển khai hạ tầng AI trên AWS hoặc Azure, Hermes Agent hỗ trợ kết nối thẳng vào AWS Bedrock (Claude, Nova, Llama, DeepSeek qua IAM hoặc API key) và Azure Foundry (endpoint tương thích OpenAI hoặc Anthropic). Đây là lựa chọn phù hợp cho doanh nghiệp cần tuân thủ chính sách bảo mật nội bộ, giữ dữ liệu trong hạ tầng riêng mà vẫn tận dụng được các mô hình AI tiên tiến.

Khuyến nghị theo từng kịch bản sử dụng

Thay vì chỉ ra một cái tên duy nhất, cách tiếp cận thực dụng nhất là xác định bạn đang ở kịch bản nào:

Mới bắt đầu, chưa chắc chắn sẽ dùng lâu dài: Bắt đầu với Google Gemini qua OAuth (miễn phí) hoặc Vercel AI Gateway (có $5 tín dụng). Sau khi đã hiểu Hermes hoạt động thế nào, chuyển sang nhà cung cấp phù hợp hơn.

Cần chất lượng tốt nhất, không ưu tiên chi phí: Claude Sonnet 4.6 qua Anthropic native provider. Đây là lựa chọn an toàn nhất về độ tin cậy trong việc gọi công cụ.

Ngân sách giới hạn, dùng tác vụ đơn giản đến trung bình: DeepSeek V4 qua OpenRouter hoặc Gemini 2.5 Flash. Cả hai đều có chi phí thấp hơn 10 lần so với Claude Sonnet trong khi vẫn đủ dùng cho phần lớn tác vụ thường ngày.

Muốn thử nhiều mô hình trước khi quyết định: OpenRouter. Một API Key, một tài khoản, truy cập hơn 290 mô hình.

Dữ liệu tuyệt đối không được ra khỏi máy: Ollama với Llama 4 Maverick (16GB RAM trở lên) hoặc Qwen 3 8B (8GB RAM).

Đã dùng hệ sinh thái OpenAI: GPT-4.1 qua OpenAI Codex. Không cần tạo tài khoản mới, tích hợp với workflow hiện tại ngay lập tức.

Kết luận

Không có mô hình AI nào là lựa chọn đúng cho tất cả mọi người — nhưng có những nguyên tắc giúp bạn thu hẹp lựa chọn nhanh chóng. Ưu tiên chất lượng gọi công cụ trên tất cả các tiêu chí khác, vì đây là yếu tố quyết định Hermes Agent hoạt động trơn tru hay liên tục gặp lỗi. Bắt đầu với mô hình miễn phí hoặc chi phí thấp để làm quen, rồi nâng cấp khi bạn đã xác định rõ loại tác vụ nào bạn thực sự giao cho agent.

Điều đáng ghi nhớ nhất là Hermes Agent cho phép chuyển đổi mô hình bất kỳ lúc nào với một lệnh duy nhất, không mất dữ liệu và không cần cấu hình lại từ đầu.

Những câu hỏi thường gặp

Có thể đổi mô hình AI sau khi đã cài Hermes Agent không? Hoàn toàn có thể, và đây là một trong những điểm mạnh của Hermes Agent. Chỉ cần chạy lệnh hermes model để mở giao diện chọn nhà cung cấp và mô hình mới. Việc đổi mô hình không ảnh hưởng đến bộ nhớ, kỹ năng hay lịch sử hội thoại đã tích lũy — agent tiếp tục hoạt động với mô hình mới ngay lập tức.

Hermes Agent có hỗ trợ dùng nhiều mô hình cùng lúc không? Có. Hermes Agent hỗ trợ cấu hình “auxiliary model” — mô hình phụ xử lý các tác vụ đặc thù như tóm tắt web, xử lý ảnh hoặc tổng hợp giọng nói, trong khi mô hình chính xử lý hội thoại và ra quyết định. Bạn có thể dùng Gemini Flash làm mô hình phụ để giảm chi phí, trong khi Claude Sonnet vẫn đảm nhận các tác vụ suy luận chính.

Tại sao cùng một mô hình nhưng qua OpenRouter lại chậm hơn kết nối trực tiếp? OpenRouter thêm một lớp định tuyến giữa Hermes và nhà cung cấp gốc. Trong đa số trường hợp, độ trễ thêm vào là không đáng kể (dưới 200 mili giây). Tuy nhiên, với các mô hình có native provider trong Hermes như Anthropic hay DeepSeek, kết nối trực tiếp vẫn cho tốc độ phản hồi tốt hơn một chút so với đi qua OpenRouter.

Mô hình miễn phí trên OpenRouter có đủ dùng cho Hermes Agent không? Tùy mục đích. Với thử nghiệm và học tập, các mô hình miễn phí như Gemma 4 26B hay Llama 4 Maverick qua OpenRouter là đủ cho nhiều tác vụ cơ bản. Vấn đề là tính ổn định: mô hình miễn phí có thể ngừng hoạt động đột ngột, bị giới hạn số lượng yêu cầu mỗi ngày và đôi khi cho kết quả kém ổn định hơn trong các tác vụ gọi công cụ phức tạp. Với môi trường sử dụng nghiêm túc hoặc chạy 24/7 trên VPS, nên dùng mô hình trả phí.

Chạy mô hình cục bộ qua Ollama có cần kết nối internet không? Không. Sau khi tải mô hình về lần đầu, Hermes Agent hoàn toàn có thể hoạt động offline với các chức năng không phụ thuộc internet. Tất nhiên, các công cụ tích hợp sẵn như tìm kiếm web hay truy cập URL bên ngoài sẽ không hoạt động khi mất kết nối, nhưng các tác vụ làm việc với file cục bộ, phân tích dữ liệu hay viết code vẫn chạy bình thường.