Hướng dẫn cách thêm skill cho Hermes Agent A-Z

Nếu bộ nhớ là thứ giúp Hermes nhớ bạn là ai, thì skill là thứ giúp Hermes biết phải làm gì và làm tốt hơn theo thời gian. Skill là các tài liệu tri thức được tải theo yêu cầu mà agent có thể nạp vào khi cần. Toàn bộ skill được lưu trong ~/.hermes/skills/ — thư mục chính và nguồn dữ liệu duy nhất. Hermes đi kèm một bộ skill được cài sẵn ngay từ đầu và các skill cài đặt trên hub hay do agent tự tạo ra đều lưu tại đây. Cùng Tino tìm hiểu cách thêm skill cho Hermes Agent qua bài viết dưới đây nhé!

Tổng quan về skill trong Hermes Agent

Skill trong Hermes Agent là gì?

Skill trong Hermes Agent là các tài liệu kiến thức theo yêu cầu, đóng vai trò trực tiếp hướng dẫn hệ thống cách thức xử lý những tác vụ cụ thể, từ việc tạo ký tự nghệ thuật đến quản lý mã nguồn lập trình. Về mặt bản chất kỹ thuật, các kỹ năng này được lưu trữ dưới dạng những tệp văn bản định dạng Markdown đi kèm cấu hình YAML và tuân thủ chặt chẽ theo tiêu chuẩn mở.

Điểm ưu việt của kiến trúc này nằm ở chỗ phần mềm chỉ tải và kích hoạt dữ liệu kỹ năng khi thực sự cần thiết, giúp tối ưu hóa tài nguyên phần cứng cũng như giới hạn bộ nhớ. Hơn thế nữa, thông qua vòng lặp tự hoàn thiện, Hermes Agent có khả năng tự động đúc rút kinh nghiệm từ những bài toán khó thành các kỹ năng mới để tái sử dụng, từ đó không ngừng tiến hóa và nâng cao hiệu suất làm việc qua từng phiên tương tác.

Skill và khác tool như thế nào?

Trước khi bắt đầu, cần hiểu rõ ranh giới giữa skill và tool trong Hermes để không nhầm lẫn khi quyết định cần thêm gì.

Tạo Skill khi: khả năng có thể được diễn đạt dưới dạng hướng dẫn và lệnh shell kết hợp với các tool có sẵn; khi wrapping một CLI hoặc API bên ngoài mà agent có thể gọi qua terminal; khi không cần tích hợp Python tùy chỉnh hay quản lý API key baked vào agent. Ví dụ điển hình: tìm kiếm arXiv, git workflow, quản lý Docker, xử lý PDF, gửi email qua CLI.

khả năng có thể được diễn đạt dưới dạng hướng dẫn và lệnh shell kết hợp với các tool có sẵn; khi wrapping một CLI hoặc API bên ngoài mà agent có thể gọi qua terminal; khi không cần tích hợp Python tùy chỉnh hay quản lý API key baked vào agent. Ví dụ điển hình: tìm kiếm arXiv, git workflow, quản lý Docker, xử lý PDF, gửi email qua CLI. Tạo Tool khi: cần tích hợp end-to-end với API key, auth flow, hoặc cấu hình nhiều thành phần; cần logic xử lý tùy chỉnh phải thực thi chính xác mỗi lần; xử lý dữ liệu nhị phân, streaming hoặc sự kiện real-time. Ví dụ: tự động hóa trình duyệt, TTS, phân tích hình ảnh.

Tóm gọn lại: nếu bạn có thể mô tả cách làm bằng ngôn ngữ tự nhiên và các bước thực thi — đó là skill. Nếu cần code Python phức tạp và tích hợp sâu vào hệ thống — đó là tool.

Hướng dẫn cách thêm skill cho Hermes Agent

Cách 1 — Cài skill từ Skills Hub

Đây là cách nhanh nhất và phổ biến nhất. Skills Hub tổng hợp skill từ nhiều nguồn khác nhau, từ kho chính thức của Nous Research đến cộng đồng toàn cầu.

Tìm kiếm skill

# Duyệt toàn bộ skill có sẵn (official hiển thị trước)

hermes skills browse

# Duyệt chỉ skill official

hermes skills browse --source official

# Tìm kiếm theo từ khóa, ví dụ:

hermes skills search kubernetes

hermes skills search react –source skills-sh

Xem trước trước khi cài

Luôn nên xem trước nội dung skill trước khi cài, đặc biệt với skill từ cộng đồng, ví dụ:

hermes skills inspect official/security/1password

Lệnh inspect hiển thị metadata từ upstream khi có: URL repo, trang chi tiết trên skills.sh, lệnh cài đặt, số lượt cài mỗi tuần, và trạng thái kiểm tra bảo mật.

Cài đặt skill

# Cài từ kho official

hermes skills install official/security/1password

hermes skills install official/migration/openclaw-migration

# Cài từ GitHub

hermes skills install openai/skills/k8s

# Cài từ skills.sh

hermes skills install skills-sh/vercel-labs/json-render/json-render-react --force

Các nguồn skill được hỗ trợ

Nguồn Ví dụ Mức độ tin cậy official official/security/1password Builtin — luôn tin cậy skills-sh skills-sh/vercel-labs/agent-skills/vercel-react Community well-known well-known:https://mintlify.com/docs/.well-known/skills/mintlify Community url https://sharethis.chat/SKILL.md Community github openai/skills/k8s Trusted hoặc Community clawhub Identifier từ clawhub.ai Community lobehub Từ LobeHub catalog Community

Cách 2 — Cài skill từ URL trực tiếp

Khi tác giả publish skill trực tiếp trên website của mình mà không qua hub, có thể cài thẳng từ URL, ví dụ:

# Cài từ URL đơn giản

hermes skills install https://sharethis.chat/SKILL.md

# Cài với tên tùy chỉnh khi frontmatter không có tên

hermes skills install https://example.com/SKILL.md --name my-skill

# Cài vào category cụ thể

hermes skills install https://example.com/my-skill/SKILL.md --category productivity

Hermes xác định tên skill theo thứ tự: trường name trong YAML frontmatter của SKILL.md (được khuyến nghị); tên thư mục cha từ URL path; hỏi trực tiếp nếu đang ở terminal có TTY; báo lỗi rõ ràng và yêu cầu dùng –name trên môi trường không tương tác.

Lưu ý bảo mật: Skill cài từ URL luôn có trust level là community — bộ quét bảo mật chạy như với mọi nguồn khác. URL được lưu làm identifier, nên hermes skills update sẽ tự fetch lại từ đúng URL đó khi có cập nhật.

Cách 3 — Tự tạo skill mới từ đầu

Đây là cách mạnh nhất, cho phép bạn tạo skill tùy chỉnh cho đúng workflow riêng của mình.

Cấu trúc thư mục skill

~/.hermes/skills/ ├── devops/ # Category │ └── deploy-k8s/ # Tên skill │ ├── SKILL.md # Bắt buộc: hướng dẫn chính │ ├── references/ # Tùy chọn: tài liệu tham khảo │ ├── templates/ # Tùy chọn: định dạng output │ ├── scripts/ # Tùy chọn: script hỗ trợ │ └── assets/ # Tùy chọn: file bổ sung

Cấu trúc file SKILL.md

File SKILL.md là trái tim của mọi skill. Đây là cấu trúc đầy đủ:

--- name: ten-skill-cua-ban description: Mô tả ngắn gọn hiển thị trong kết quả tìm kiếm version: 1.0.0 author: Tên của bạn license: MIT platforms: [linux] # Tùy chọn — giới hạn nền tảng metadata: hermes: tags: [python, automation, devops] category: devops requires_toolsets: [terminal] # Chỉ hiện khi có terminal fallback_for_toolsets: [web] # Ẩn khi có web toolset required_environment_variables: - name: MY_API_KEY prompt: "Nhập API key của bạn" help: "Lấy key tại https://example.com" required_for: "Toàn bộ chức năng" --- # Tên Skill Giới thiệu ngắn gọn về skill này làm gì. ## When to Use Điều kiện kích hoạt — khi nào agent nên tải skill này? ## Quick Reference | Lệnh | Tác dụng | |---|---| | `lệnh-1` | Làm gì đó | | `lệnh-2` | Làm gì đó khác | ## Procedure 1. Bước một 2. Bước hai 3. Bước ba ## Pitfalls - Lỗi thường gặp và cách xử lý - Những điều cần tránh ## Verification Cách xác nhận skill đã hoạt động đúng.

Ví dụ thực tế — Skill backup database tự động

Dưới đây là ví dụ skill hoàn chỉnh bạn có thể dùng ngay:

mkdir -p ~/.hermes/skills/devops/db-backup nano ~/.hermes/skills/devops/db-backup/SKILL.md

Nội dung file:

--- name: db-backup description: Backup PostgreSQL database tự động với kiểm tra tính toàn vẹn version: 1.0.0 author: YourName license: MIT platforms: [linux] metadata: hermes: tags: [database, postgresql, backup, devops] category: devops requires_toolsets: [terminal] required_environment_variables: - name: DB_PASSWORD prompt: "Nhập mật khẩu PostgreSQL" help: "Mật khẩu user postgres trên server" required_for: "Kết nối database" --- # PostgreSQL Database Backup Tự động backup database PostgreSQL với kiểm tra checksum và dọn dẹp file cũ. ## When to Use Khi người dùng yêu cầu backup database, trước khi chạy migration quan trọng, hoặc theo lịch định kỳ. ## Quick Reference | Tác vụ | Lệnh | |---|---| | Backup full | `pg_dump -U postgres dbname > backup.sql` | | Nén backup | `gzip backup.sql` | | Kiểm tra checksum | `sha256sum backup.sql.gz` | | Xóa file cũ hơn 30 ngày | `find ~/backups -mtime +30 -delete` | ## Procedure 1. Tạo thư mục backup nếu chưa có: `mkdir -p ~/backups` 2. Tạo tên file với timestamp: `backup_$(date +%Y%m%d_%H%M%S).sql` 3. Chạy pg_dump với user và database được chỉ định 4. Nén file backup bằng gzip 5. Tính và lưu checksum SHA256 6. Xóa các file backup cũ hơn 30 ngày 7. Báo cáo: tên file, kích thước, checksum, số file đã xóa ## Pitfalls - Đảm bảo DB_PASSWORD đã được set trước khi chạy - Kiểm tra dung lượng ổ đĩa trước khi backup file lớn - Không xóa file cũ nếu backup hiện tại thất bại ## Verification Kiểm tra file backup tồn tại, kích thước > 0, và checksum khớp với file đã lưu.

Kiểm tra skill vừa tạo

hermes chat --toolsets skills -q "Use the db-backup skill to backup database myapp"

Cách 4 — Để Hermes tự tạo skill

Đây là tính năng đặc biệt nhất của hệ thống skill trong Hermes. Agent có thể tự viết và lưu skill mới dựa trên kinh nghiệm thực tế.

Agent tự tạo skill khi:

Hoàn thành một tác vụ phức tạp (5 lần gọi tool trở lên) thành công

Gặp lỗi và tìm được hướng giải quyết

Người dùng sửa lại cách tiếp cận của agent

Phát hiện một workflow không tầm thường

Trong thực tế, chỉ cần giao cho Hermes một tác vụ phức tạp và nói rõ muốn Hermes ghi nhớ cách làm, ví dụ:

Tôi cần deploy ứng dụng Node.js lên VPS qua SSH, chạy tests, build và restart service. Sau khi xong, hãy lưu quy trình này thành skill để lần sau tôi có thể dùng lại nhanh hơn.

Hermes thực thi, học từ quá trình, và tự tạo file SKILL.md trong ~/.hermes/skills/. Lần sau chỉ cần gõ /deploy-nodejs là có thể dùng ngay.

Quản lý skill sau khi cài

Xem danh sách và cập nhật

# Xem toàn bộ skill đã cài

hermes skills list

# Kiểm tra có bản cập nhật không

hermes skills check

# Cập nhật tất cả skill

hermes skills update

# Cập nhật một skill cụ thể

hermes skills update react

Gỡ cài đặt skill

Ví dụ:

hermes skills uninstall k8s

Khôi phục skill bundled về bản gốc

Nếu bạn đã chỉnh sửa một skill bundled và muốn quay về bản gốc, dùng lệnh reset:

# Giữ bản hiện tại nhưng cho phép cập nhật tương lai

hermes skills reset google-workspace

# Khôi phục hoàn toàn về bản gốc, xóa mọi chỉnh sửa của bạn

hermes skills reset google-workspace --restore

Bảo mật khi cài skill từ bên ngoài

Mọi skill cài từ hub đều qua bộ quét bảo mật kiểm tra: data exfiltration, prompt injection, lệnh nguy hiểm, và supply-chain signals.

Bảng mức độ tin cậy: Mức độ Nguồn Chính sách builtin Đi kèm Hermes Luôn tin cậy official optional-skills/ trong repo Tin cậy builtin, không cảnh báo trusted openai/skills, anthropics/skills Chính sách thoáng hơn community community Mọi nguồn còn lại Có thể override bằng --force với lỗi không nguy hiểm; dangerous vẫn bị chặn

Dùng –force khi bạn đã đọc kỹ skill và muốn bỏ qua cảnh báo không nguy hiểm, ví dụ:

hermes skills install skills-sh/anthropics/skills/pdf --force

Lưu ý: –force có thể override policy block cho các lỗi dạng caution/warn. Tuy nhiên –force không thể override kết quả quét dangerous — loại này luôn bị chặn tuyệt đối.

Chia sẻ skill lên cộng đồng

Sau khi tạo skill hữu ích, có thể chia sẻ để người khác cùng dùng:

# Publish lên GitHub

hermes skills publish skills/my-skill --to github --repo owner/repo

# Thêm repo tùy chỉnh để người dùng khác cài được

hermes skills tap add owner/repo

Người dùng khác có thể tìm kiếm và cài skill từ repository của bạn sau khi bạn publish. Nếu muốn skill được phát hiện mà không cần biết GitHub path cụ thể, hãy cân nhắc serve skill từ well-known endpoint /.well-known/skills/index.json trên website của bạn.

Bảng tóm tắt — Các lệnh skill thường dùng nhất

Tác dụng Lệnh Duyệt skill có sẵn hermes skills browse Tìm kiếm skill hermes skills search "từ khóa" Xem trước skill hermes skills inspect <tên> Cài skill từ hub hermes skills install <tên> Cài từ URL hermes skills install https://example.com/SKILL.md Xem skill đã cài hermes skills list Kiểm tra cập nhật hermes skills check Cập nhật tất cả hermes skills update Gỡ cài đặt hermes skills uninstall <tên> Khôi phục bản gốc hermes skills reset <tên> --restore Publish skill hermes skills publish skills/<tên> --to github --repo owner/repo

Kết luận

Hệ thống skill của Hermes Agent được thiết kế theo triết lý đơn giản nhưng mạnh mẽ. Điểm thực sự có giá trị không phải ở số lượng skill bạn cài mà ở chất lượng của những skill phản ánh đúng workflow thực tế của bạn. Một skill tốt được viết một lần và tái sử dụng hàng trăm lần, tiết kiệm thời gian mỗi lần Hermes gặp lại tác vụ tương tự mà không cần mò mẫm lại từ đầu.

Hãy bắt đầu bằng cách cài một hoặc hai skill official phù hợp với công việc của bạn, quan sát cách Hermes sử dụng chúng, rồi dần dần tạo thêm skill tùy chỉnh cho các workflow riêng. Sau vài tuần, bạn sẽ có một thư viện skill phản ánh chính xác cách bạn làm việc và Hermes sẽ xử lý mọi tác vụ quen thuộc nhanh hơn, chính xác hơn mà không cần bạn giải thích lại từ đầu.

Những câu hỏi thường gặp

Cài skill từ cộng đồng có an toàn không? Làm sao biết skill có chứa mã độc hay không? Mọi skill cài từ hub đều qua bộ quét bảo mật kiểm tra: data exfiltration, prompt injection, lệnh nguy hiểm và supply-chain signals. Kết quả quét chia thành bốn mức: builtin (luôn tin cậy), official (tin cậy builtin), trusted (openai/skills, anthropics/skills) và community (mọi nguồn còn lại). Với community skill, các phát hiện không nguy hiểm có thể override bằng –force sau khi bạn đã đọc kỹ nhưng kết quả quét dangerous luôn bị chặn tuyệt đối, không có ngoại lệ. Trước khi cài, luôn dùng hermes skills inspect <tên> để xem trước nội dung và kết quả kiểm tra bảo mật.

Skill do Hermes tự tạo ra khác gì so với skill tôi viết thủ công? Về mặt cấu trúc file hoàn toàn giống nhau, cùng định dạng SKILL.md, cùng thư mục ~/.hermes/skills/, cùng cách hoạt động. Tuy nhiên, skill tự tạo thường phản ánh đúng các bước thực tế đã hoạt động vì được rút ra từ kinh nghiệm thực thi, không phải lý thuyết. Bạn có thể chỉnh sửa skill tự tạo bằng lệnh hermes skills patch để cải thiện thêm.

Không. Hermes theo dõi hash nội dung của từng skill. Khi sync, Hermes so sánh hash bản local với hash gốc lúc cài: nếu khớp thì cập nhật bình thường, nếu khác (tức là bạn đã chỉnh sửa) thì bỏ qua vĩnh viễn, không bao giờ ghi đè chỉnh sửa của bạn. Nếu muốn bỏ chỉnh sửa và nhận cập nhật trở lại, dùng hermes skills reset <tên>. Nếu muốn khôi phục hoàn toàn về bản gốc và xóa mọi chỉnh sửa, thêm –restore.

Skill mới cài có được tải tự động vào mọi phiên chat không, hay phải kích hoạt thủ công? Mọi skill đã cài đều tự động có sẵn dưới dạng slash command trong mọi phiên chat, không cần kích hoạt thủ công. Tuy nhiên Hermes không nạp toàn bộ nội dung skill vào bộ nhớ ngay từ đầu. Hermes duy trì một bảng chỉ mục gọn nhẹ gồm tên và mô tả ngắn. Khi bạn dùng slash command hoặc yêu cầu tác vụ phù hợp, Hermes mới tải nội dung đầy đủ của skill vào. Cơ chế này giúp bạn cài nhiều skill mà không lo ảnh hưởng hiệu suất.