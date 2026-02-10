Top 10 script VPS tốt nhất để chạy WordPress: Đánh giá chi tiết & cập nhật [2026]

Đối với những nhà quản trị website WordPress, việc sở hữu một VPS mạnh mẽ thôi là chưa đủ; bạn cần một giải pháp quản trị tinh gọn để khai thác tối đa sức mạnh phần cứng mà không lãng phí tài nguyên vào các giao diện quản lý cồng kềnh. Đây chính là lúc các script VPS phát huy tác dụng. Bài viết này sẽ điểm qua top 10 script VPS tốt nhất hiện nay, giúp bạn lựa chọn công cụ đắc lực nhất để vận hành hệ thống WordPress mượt mà và ổn định.

Đôi nét về Script VPS

Script VPS là gì?

Script VPS là tập hợp các dòng lệnh được lập trình sẵn (thường dưới dạng Bash script) nhằm tự động hóa quy trình cài đặt, cấu hình và tối ưu hóa môi trường máy chủ web. Thay vì phải thao tác thủ công từng bước để cài đặt riêng lẻ hệ điều hành, Web Server (như Nginx, OpenLiteSpeed), Database (MariaDB, MySQL) hay PHP, quản trị viên chỉ cần thực thi một câu lệnh duy nhất.

Giải pháp này giúp triển khai trọn vẹn một hệ thống máy chủ (thường là LEMP hoặc LAMP Stack) chỉ trong vài phút, đồng thời loại bỏ hoàn toàn phần giao diện đồ họa nặng nề để dành tối đa tài nguyên phần cứng cho việc vận hành website. Một số script hiện đại còn tích hợp sẵn trí tuệ nhân tạo để tự động tinh chỉnh thông số cấu hình dựa trên dung lượng RAM và CPU của VPS.

Tại sao nên sử dụng Script VPS thay vì Control Panel truyền thống?

Tối ưu hóa tài nguyên phần cứng: Script VPS không cài đặt các thành phần giao diện đồ họa hay các tiến trình nền không cần thiết. Toàn bộ RAM và CPU của máy chủ sẽ được tập trung 100% cho việc xử lý truy cập và vận hành WordPress.

Hiệu năng xử lý vượt trội: Nhờ được cấu hình chuyên biệt cho từng loại Web Server (đặc biệt là Nginx và OpenLiteSpeed), các website chạy qua script thường có tốc độ tải trang nhanh hơn đáng kể, chỉ số Time to First Byte (TTFB) thấp hơn so với khi chạy trên môi trường Shared Hosting hay Panel cồng kềnh.

Bảo mật hệ thống tốt hơn: Việc không có giao diện đăng nhập web (như cổng 2083 hay 8888) giúp giảm thiểu bề mặt tấn công. Hacker sẽ khó khai thác lỗ hổng từ giao diện quản trị, buộc kẻ xấu phải đối mặt trực tiếp với các lớp bảo mật SSH và tường lửa cứng.

Tiết kiệm chi phí bản quyền: Đa số các script VPS hàng đầu hiện nay đều là mã nguồn mở và hoàn toàn miễn phí. Doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được một khoản ngân sách lớn hàng tháng so với việc phải mua license cho cPanel hay Plesk.

Cập nhật công nghệ mới nhất: Cộng đồng phát triển script thường phản ứng rất nhanh với các thay đổi công nghệ. Người dùng có thể tiếp cận PHP 8.3, 8.4 hay HTTP/3 ngay lập tức mà không cần chờ đợi bản cập nhật chậm chạp từ các nhà cung cấp Panel thương mại.

Bảng sánh giải pháp script VPS vs Control Panel: Tiêu chí Script VPS (Ví dụ: WordOps, LarVPS) Control Panel (Ví dụ: cPanel, Plesk) Mức tiêu thụ RAM Cực thấp (Chỉ từ 200MB – 500MB khi chạy nền) Cao (Thường yêu cầu tối thiểu 1GB – 2GB chỉ để chạy Panel) Hiệu năng Website Rất cao (Tối ưu sâu vào Nginx/OpenLiteSpeed) Trung bình – Khá (Phụ thuộc vào cấu hình chung) Giao diện quản lý Dòng lệnh (CLI) hoặc giao diện web tối giản Giao diện đồ họa (GUI) đầy đủ, trực quan Chi phí Miễn phí (Đa số) Trả phí (Tính theo tháng/năm hoặc số lượng user) Bảo mật Cao (Ít lỗ hổng từ giao diện, quản lý qua SSH) Trung bình (Dễ bị tấn công Brute Force vào trang đăng nhập) Đối tượng phù hợp Người có kiến thức kỹ thuật, Developer, SEOer cần tốc độ Người mới bắt đầu, Reseller Hosting, Agency bán lẻ

Tiêu chí lựa chọn script VPS cho WordPress

Hỗ trợ hệ điều hành mới nhất: Script phải tương thích tốt với các phiên bản OS hiện đại như Ubuntu 24.04 LTS hoặc AlmaLinux 9 để đảm bảo vòng đời hỗ trợ lâu dài.

Tích hợp Web Server hiệu suất cao: Ưu tiên các công cụ sử dụng Nginx (cho độ ổn định) hoặc OpenLiteSpeed (cho tốc độ vượt trội nhờ LSCache).

Cơ chế caching mạnh mẽ: Giải pháp bắt buộc phải có tính năng cài đặt tự động Redis, FastCGI Cache hoặc Object Cache Pro để giảm tải cho Database.

Hỗ trợ phiên bản PHP mới: Phải cho phép cài đặt và chuyển đổi linh hoạt giữa các phiên bản PHP mới nhất (PHP 8.3, 8.4) để tăng tốc độ xử lý mã nguồn WordPress.

Tính năng bảo mật tự động: Script cần tích hợp sẵn tường lửa (UFW/Firewalld), Fail2ban để chống tấn công dò mật khẩu và tự động cấp phát chứng chỉ SSL (Let's Encrypt).

Cơ chế sao lưu an toàn: Cần có chức năng sao lưu dữ liệu tự động lên các dịch vụ lưu trữ đám mây như Google Drive, S3 hoặc FTP server để phòng ngừa rủi ro mất mát dữ liệu.

Cần có chức năng sao lưu dữ liệu tự động lên các dịch vụ lưu trữ đám mây như Google Drive, S3 hoặc FTP server để phòng ngừa rủi ro mất mát dữ liệu. Cộng đồng và tài liệu hướng dẫn: Ưu tiên các dự án có cộng đồng người dùng đông đảo, được cập nhật thường xuyên để dễ dàng tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp sự cố kỹ thuật.

Top 10 script VPS tốt nhất để chạy WordPress tốt nhất hiện nay

#1. LarVPS

LarVPS là niềm tự hào của cộng đồng quản trị hệ thống tại Việt Nam, do tác giả Phạm Danh phát triển. Script này được thiết kế “đo ni đóng giày” cho thói quen sử dụng của người Việt, tập trung vào sự đơn giản, hiệu quả và tốc độ. LarVPS không chỉ là một script cài đặt mà còn là một bộ công cụ quản trị giúp người dùng không rành dòng lệnh vẫn có thể thao tác mượt mà.

Tính năng chính:

Giao diện Menu trực quan: Mọi thao tác từ thêm website, cài SSL, backup dữ liệu đều thực hiện qua menu số, không cần nhớ lệnh phức tạp.

Giao diện Menu trực quan: Mọi thao tác từ thêm website, cài SSL, backup dữ liệu đều thực hiện qua menu số, không cần nhớ lệnh phức tạp.

Tối ưu hóa cho người Việt: Tự động chuyển đổi ngôn ngữ hệ thống, múi giờ và cấu hình repo download từ server Việt Nam để tăng tốc độ cài đặt.

Công nghệ mới nhất: Hỗ trợ Ubuntu 24.04, tích hợp sẵn Memcached, Redis và cấu hình Nginx tối ưu cho WordPress và Laravel.

Hỗ trợ Ubuntu 24.04, tích hợp sẵn Memcached, Redis và cấu hình Nginx tối ưu cho WordPress và Laravel. Bảo mật tích hợp: Tự động thay đổi cổng SSH, cài đặt tường lửa và chặn các IP xấu.

Chi phí: Hoàn toàn miễn phí (Có phiên bản cao cấp để mở khóa các tính năng nâng cao).

🌐 larvps.com

#2. WordOps

Được xem là bản nâng cấp hoàn hảo từ huyền thoại EasyEngine v3, WordOps đã khẳng định vị thế là script quản trị VPS hàng đầu thế giới về độ ổn định. WordOps tập trung vào hiệu suất của Nginx và khả năng chịu tải cao, phù hợp cho các website có lượng truy cập lớn cần sự bền bỉ.

Tính năng chính:

Cài đặt siêu tốc: Triển khai toàn bộ LEMP stack (Nginx, PHP, MariaDB) chỉ với một câu lệnh đơn giản.

Cài đặt siêu tốc: Triển khai toàn bộ LEMP stack (Nginx, PHP, MariaDB) chỉ với một câu lệnh đơn giản.

Hỗ trợ Cache đa tầng: Tích hợp sẵn Nginx FastCGI Cache, Redis Object Cache giúp giảm tải cho cơ sở dữ liệu tối đa.

Giám sát thời gian thực: Tích hợp công cụ Netdata, cho phép theo dõi chi tiết tài nguyên hệ thống qua giao diện web đẹp mắt.

Tích hợp công cụ Netdata, cho phép theo dõi chi tiết tài nguyên hệ thống qua giao diện web đẹp mắt. SSL tự động: Tự động cấp phát và gia hạn chứng chỉ Let’s Encrypt, hỗ trợ Wildcard SSL.

Chi phí: Mã nguồn mở, hoàn toàn miễn phí (GPLv3).

🌐 wordops.net

#3. CyberPanel (Script cài đặt Panel)

CyberPanel là giải pháp tiên phong trong việc mang sức mạnh của Web Server LiteSpeed đến với đại chúng. Khác với các script thuần túy dòng lệnh, CyberPanel cung cấp một giao diện quản trị trực quan sau khi chạy script cài đặt, giúp người dùng tận dụng công nghệ LSCache trứ danh để tăng tốc website vượt trội.

Tính năng chính:

OpenLiteSpeed tích hợp: Web Server mặc định có hiệu suất xử lý file tĩnh và PHP nhanh hơn Nginx trong nhiều trường hợp.

OpenLiteSpeed tích hợp: Web Server mặc định có hiệu suất xử lý file tĩnh và PHP nhanh hơn Nginx trong nhiều trường hợp.

LSCache Plugin: Tương thích hoàn hảo với plugin cache tốt nhất thế giới dành cho WordPress.

Cài đặt 1 click: Chỉ cần một dòng lệnh để cài đặt toàn bộ Panel và môi trường server.

Chỉ cần một dòng lệnh để cài đặt toàn bộ Panel và môi trường server. Docker Manager: Hỗ trợ quản lý container Docker ngay trên giao diện web.

Chi phí:

Bản Free: Sử dụng OpenLiteSpeed (Miễn phí trọn đời, đầy đủ tính năng cơ bản).

Bản Enterprise: Sử dụng LiteSpeed Enterprise (Có phí hàng tháng).

🌐 cyberpanel.net

#4. Webinoly

Nếu bạn là người theo đuổi chủ nghĩa tối giản và hiệu suất thuần túy, Webinoly là lựa chọn không thể bỏ qua. Script này loại bỏ mọi thành phần dư thừa, tập trung toàn lực vào việc tinh chỉnh Nginx để đạt tốc độ phục vụ request nhanh nhất có thể.

Tính năng chính:

Chuyên biệt cho Nginx: Cấu hình Nginx được tối ưu sâu, hỗ trợ HTTP/3 và FastCGI Cache mặc định.

Chuyên biệt cho Nginx: Cấu hình Nginx được tối ưu sâu, hỗ trợ HTTP/3 và FastCGI Cache mặc định.

Lệnh quản trị đơn giản: Cấu trúc lệnh dễ nhớ (ví dụ: site example.com -wp để tạo web WordPress).

Bảo mật nâng cao: Tích hợp sẵn tính năng chặn bot xấu, bảo vệ thư mục admin và xác thực HTTP.

Tích hợp sẵn tính năng chặn bot xấu, bảo vệ thư mục admin và xác thực HTTP. Hỗ trợ PHP 8.x: Luôn cập nhật các phiên bản PHP mới nhất ngay khi phát hành.

Chi phí: Hoàn toàn miễn phí.

🌐 webinoly.com

#5. Centmin Mod

Centmin Mod là “quái vật” về hiệu năng dành riêng cho hệ điều hành thuộc họ RHEL (như CentOS, AlmaLinux, Rocky Linux). Đây là lựa chọn yêu thích của các quản trị viên hệ thống lâu năm nhờ khả năng tùy biến cực sâu và thực thi script nhanh chóng.

Tính năng chính:

Menu điều khiển chi tiết: Cung cấp hàng trăm tùy chọn cấu hình qua giao diện dòng lệnh dạng menu.

Menu điều khiển chi tiết: Cung cấp hàng trăm tùy chọn cấu hình qua giao diện dòng lệnh dạng menu.

Tự động biên dịch (Compile) Nginx: Nginx được cài đặt bằng cách biên dịch từ mã nguồn (source code) thay vì gói có sẵn, giúp tối ưu hóa theo đúng phần cứng của VPS.

Bảo mật khắt khe: Tự động vá các lỗ hổng bảo mật và cập nhật hệ thống định kỳ.

Tự động vá các lỗ hổng bảo mật và cập nhật hệ thống định kỳ. Tiết kiệm tài nguyên: Chạy mượt mà ngay cả trên các VPS có cấu hình thấp (từ 1GB RAM).

Chi phí: Hoàn toàn miễn phí.

🌐 centminmod.com

#6. CloudPanel

CloudPanel là làn gió mới trong mảng quản trị VPS, được thiết kế đặc biệt cho hiệu suất cao trên nền tảng đám mây (Cloud). Với giao diện hiện đại, tốc độ phản hồi tức thì và công nghệ stack tối tân, CloudPanel đang dần thay thế nhiều panel cũ kỹ trong năm 2026.

Tính năng chính:

Hiệu suất cực cao: Sử dụng Nginx và Debian làm nền tảng cốt lõi, đảm bảo độ ổn định tuyệt đối.

Hiệu suất cực cao: Sử dụng Nginx và Debian làm nền tảng cốt lõi, đảm bảo độ ổn định tuyệt đối.

Giao diện hiện đại: Dashboard quản lý đẹp mắt, tải cực nhanh, không có độ trễ.

Tính năng Vhost Template: Dễ dàng cấu hình mẫu cho các loại mã nguồn khác nhau như WordPress, Laravel, Node.js.

Dễ dàng cấu hình mẫu cho các loại mã nguồn khác nhau như WordPress, Laravel, Node.js. Bảo mật đám mây: Tích hợp tốt với Firewall của AWS, Google Cloud, DigitalOcean.

Chi phí: Hoàn toàn miễn phí.

🌐 cloudpanel.io

#7. HestiaCP

Là người kế thừa xứng đáng của VestaCP, HestiaCP đã lột xác hoàn toàn để trở thành một trong những script cài đặt panel nhẹ và ổn định nhất. HestiaCP cân bằng hoàn hảo giữa tính dễ sử dụng của giao diện đồ họa và sự linh hoạt của dòng lệnh.

Tính năng chính:

Hỗ trợ đa Web Server: Cho phép chạy song song Nginx (làm Proxy) và Apache, hoặc chạy Nginx độc lập (Nginx-PHP-FPM).

Hỗ trợ đa Web Server: Cho phép chạy song song Nginx (làm Proxy) và Apache, hoặc chạy Nginx độc lập (Nginx-PHP-FPM).

Quản lý File Manager: Trình quản lý tệp tin tích hợp sẵn cực kỳ tiện lợi, không cần dùng FTP client.

Tương thích cao: Hoạt động trơn tru trên cả Debian và Ubuntu bản mới nhất.

Hoạt động trơn tru trên cả Debian và Ubuntu bản mới nhất. Backup linh hoạt: Hỗ trợ sao lưu dữ liệu tự động ra FTP, SFTP hoặc Rclone.

Chi phí: Mã nguồn mở, hoàn toàn miễn phí.

🌐 hestiacp.com

#8. SlickStack

SlickStack hướng đến nhóm người dùng doanh nghiệp và các Agency cần sự chuẩn hóa quy trình. Script này nhấn mạnh vào việc tự động hóa tối đa, bảo mật mặc định và tối ưu điểm số Google PageSpeed Insights.

Tính năng chính:

Zero-config: Mọi cấu hình đều được thiết lập chuẩn ngay từ đầu, người dùng gần như không cần chỉnh sửa gì thêm.

Zero-config: Mọi cấu hình đều được thiết lập chuẩn ngay từ đầu, người dùng gần như không cần chỉnh sửa gì thêm.

Bảo mật cấp cao: Tự động chặn các request đáng ngờ, bảo vệ file hệ thống WordPress.

Tối ưu SEO: Cấu hình server được tinh chỉnh để đáp ứng các tiêu chí Core Web Vitals khắt khe nhất.

Cấu hình server được tinh chỉnh để đáp ứng các tiêu chí Core Web Vitals khắt khe nhất. Cộng đồng chất lượng: Hỗ trợ nhiệt tình từ đội ngũ phát triển và cộng đồng người dùng chuyên nghiệp.

Chi phí: Miễn phí (Có gói hỗ trợ ưu tiên trả phí).

🌐 slickstack.io

#9. EasyEngine (v4)

EasyEngine phiên bản 4 mang đến một cách tiếp cận hoàn toàn khác biệt: sử dụng công nghệ Container (Docker). Mọi website WordPress sẽ chạy trong một môi trường cách ly hoàn toàn, giúp tăng tính bảo mật và dễ dàng di chuyển (portability).

Tính năng chính:

Công nghệ Docker: Mỗi website là một container riêng biệt, lỗi ở web này không ảnh hưởng đến web khác.

Công nghệ Docker: Mỗi website là một container riêng biệt, lỗi ở web này không ảnh hưởng đến web khác.

Đa dạng Stack: Dễ dàng chuyển đổi giữa các stack PHP, Redis, hoặc cài đặt thêm công cụ admin chỉ với 1 lệnh.

Cập nhật an toàn: Quy trình cập nhật hệ thống ít rủi ro hơn nhờ cơ chế image của Docker.

Quy trình cập nhật hệ thống ít rủi ro hơn nhờ cơ chế image của Docker. Hỗ trợ SSL tốt: Tự động xử lý chứng chỉ bảo mật cho mọi domain và subdomain.

Chi phí: Hoàn toàn miễn phí.

🌐 easyengine.io

#10. Trellis (Roots.io)

Trellis không dành cho người dùng phổ thông mà là “vũ khí” của các lập trình viên WordPress chuyên nghiệp (Developer). Trellis sử dụng Ansible để tự động hóa việc cấu hình server, đảm bảo môi trường development (máy cá nhân) và production (VPS thật) giống hệt nhau.

Tính năng chính:

Đồng bộ môi trường: Loại bỏ hoàn toàn lỗi “chạy được trên máy tôi nhưng lỗi trên server” nhờ Vagrant và Ansible.

Đồng bộ môi trường: Loại bỏ hoàn toàn lỗi "chạy được trên máy tôi nhưng lỗi trên server" nhờ Vagrant và Ansible.

Triển khai (Deploy) nguyên tử: Quá trình deploy code lên server diễn ra an toàn, không gây downtime.

Bảo mật tuyệt đối: Cấu hình server theo các tiêu chuẩn bảo mật khắt khe nhất của ngành công nghiệp.

Cấu hình server theo các tiêu chuẩn bảo mật khắt khe nhất của ngành công nghiệp. PHP 8.x & HTTP/2: Mặc định sử dụng các công nghệ mới nhất để tối ưu hiệu năng.

Chi phí: Miễn phí (Mã nguồn mở).

🌐 roots.io

Bảng so sánh nhanh: Tên Script Web Server Chính Giao diện Quản lý Hệ điều hành Hỗ trợ (Khuyên dùng) Phù hợp nhất với đối tượng LarVPS Nginx Menu (Dòng lệnh) Ubuntu 20.04/22.04/24.04 Người dùng Việt Nam, cần sự đơn giản & hỗ trợ tận tình. WordOps Nginx Dòng lệnh (CLI) Ubuntu LTS, Debian Người cần hiệu suất ổn định, traffic lớn, quen dùng lệnh. CyberPanel OpenLiteSpeed Giao diện Web (GUI) Ubuntu, AlmaLinux Fan của LiteSpeed Cache, thích giao diện trực quan. Webinoly Nginx Dòng lệnh (CLI) Ubuntu LTS Người theo chủ nghĩa tối giản, ưu tiên tốc độ thuần túy. Centmin Mod Nginx Menu (Dòng lệnh) AlmaLinux, Rocky Linux Chuyên gia kỹ thuật, thích tùy biến sâu trên RHEL. CloudPanel Nginx Giao diện Web (GUI) Debian 12, Ubuntu 24.04 Thích công nghệ mới, giao diện hiện đại, chạy trên Cloud. HestiaCP Nginx + Apache Giao diện Web (GUI) Debian, Ubuntu Người chuyển từ cPanel/DirectAdmin sang, cần full tính năng. SlickStack Nginx Dòng lệnh (CLI) Ubuntu LTS Agency/Doanh nghiệp cần chuẩn SEO & bảo mật khắt khe. EasyEngine Nginx (Docker) Dòng lệnh (CLI) Ubuntu, Debian Developer thích công nghệ Container/Docker. Trellis Nginx Dòng lệnh (Ansible) Ubuntu LTS Lập trình viên chuyên nghiệp (DevOps), quản lý hạ tầng lớn.

Ghi chú thuật ngữ trong bảng:

CLI (Command Line Interface): Quản lý hoàn toàn bằng cách gõ lệnh.

CLI (Command Line Interface): Quản lý hoàn toàn bằng cách gõ lệnh.

Menu (Dòng lệnh): Vẫn dùng màn hình đen của SSH nhưng có số thứ tự để chọn (ví dụ: Gõ phím 1 để cài WordPress), dễ hơn CLI thuần.

GUI (Graphical User Interface): Có giao diện web đăng nhập, thao tác bằng chuột giống như cPanel.

Có giao diện web đăng nhập, thao tác bằng chuột giống như cPanel. Web Server: Nginx nổi tiếng về độ ổn định; OpenLiteSpeed nổi tiếng về tốc độ xử lý PHP và Cache.

Kết luận

Việc lựa chọn công cụ quản trị VPS phù hợp hoàn toàn phụ thuộc vào kỹ năng kỹ thuật và quy mô dự án của bạn. Hy vọng danh sách Top 10 trên đây đã giúp bạn tìm ra giải pháp tối ưu cho hệ thống WordPress của mình. Hãy bắt đầu trải nghiệm ngay hôm nay để cảm nhận sự khác biệt về tốc độ tải trang mà một VPS được cấu hình chuẩn mang lại.

Những câu hỏi thường gặp

Người không biết lập trình có dùng được Script VPS không? Hoàn toàn được. Các script hiện đại như LarVPS hay CyberPanel đều có giao diện menu số hoặc giao diện web rất trực quan. Bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn từng bước là có thể cài đặt website thành công mà không cần am hiểu sâu về dòng lệnh.

Tôi nên chọn hệ điều hành nào cho VPS? Ubuntu 24.04 LTS (Long Term Support) là lựa chọn tốt nhất hiện nay nhờ sự ổn định và cộng đồng hỗ trợ lớn. Nếu bạn quen với hệ sinh thái RHEL, AlmaLinux 9 cũng là một ứng cử viên sáng giá thay thế cho CentOS đã ngừng hỗ trợ.

Script VPS có tốn phí bản quyền không? Hầu hết các script trong danh sách top 10 này đều là mã nguồn mở và miễn phí trọn đời. Một số công cụ như CyberPanel có thêm bản trả phí (Enterprise) nhưng bản miễn phí đã quá đủ cho nhu cầu thông thường.

Cấu hình VPS tối thiểu bao nhiêu để chạy mượt các script này? Để đảm bảo sự ổn định cho WordPress cùng các dịch vụ đi kèm (Database, Redis), VPS nên có tối thiểu 1GB RAM và 1 Core CPU. Mức 512MB RAM vẫn có thể chạy được nhưng sẽ rất dễ bị quá tải khi có lượng truy cập tăng đột biến. Tham khảo VPS giá rẻ của Tino tại: https://tino.vn/vps-gia-re

Tôi có thể cài nhiều website trên cùng một VPS dùng script không? Được. Các script này đều hỗ trợ tính năng Virtual Host, cho phép bạn thêm không giới hạn số lượng website vào một VPS, miễn là tài nguyên RAM và CPU của máy chủ chịu đựng được.