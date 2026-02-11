Top 10 hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến nhất hiện nay [2026]

Việc lựa chọn một hệ quản trị cơ sở dữ liệu phù hợp không chỉ đảm bảo hiệu suất vận hành ổn định mà còn quyết định khả năng mở rộng và bảo mật thông tin cho ứng dụng. Giữa hàng trăm giải pháp đang có mặt trên thị trường, từ các dòng SQL truyền thống đến làn sóng NoSQL hay NewSQL hiện đại, đâu là cái tên xứng đáng để đầu tư? Cùng Tino điểm danh top 10 hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến nhất hiện nay qua bài viết dưới đây nhé!

Đôi nét về hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là gì?

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là phần mềm hệ thống chuyên dụng cung cấp giao diện để người dùng, lập trình viên hoặc các ứng dụng khác tương tác với dữ liệu. Giải pháp công nghệ này cho phép tổ chức, lưu trữ, chỉnh sửa và trích xuất thông tin một cách khoa học, đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật cao nhất.

Thay vì phải quản lý các tệp tin rời rạc và phức tạp, doanh nghiệp sử dụng hệ quản trị để kiểm soát luồng thông tin tập trung, giúp quá trình truy vấn dữ liệu diễn ra nhanh chóng và chính xác ngay cả khi dung lượng lưu trữ tăng lên quy mô lớn.

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là gì?

Tiêu chí lựa chọn các hệ quản trị cơ sở dữ liệu hiện nay

Việc quyết định sử dụng nền tảng nào sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất của ứng dụng trong dài hạn. Dưới đây là những tiêu chí cốt lõi cần cân nhắc:

Mô hình dữ liệu: Xác định cấu trúc dữ liệu của dự án là dạng có cấu trúc rõ ràng (thích hợp với SQL) hay phi cấu trúc, linh hoạt (thích hợp với NoSQL) để chọn giải pháp tương thích.

Xác định cấu trúc dữ liệu của dự án là dạng có cấu trúc rõ ràng (thích hợp với SQL) hay phi cấu trúc, linh hoạt (thích hợp với NoSQL) để chọn giải pháp tương thích. Khả năng mở rộng: Hệ thống cần có năng lực mở rộng linh hoạt theo chiều dọc (nâng cấp phần cứng) hoặc chiều ngang (thêm máy chủ) khi lượng truy cập và khối lượng dữ liệu tăng đột biến.

Hệ thống cần có năng lực mở rộng linh hoạt theo chiều dọc (nâng cấp phần cứng) hoặc chiều ngang (thêm máy chủ) khi lượng truy cập và khối lượng dữ liệu tăng đột biến. Hiệu suất và tốc độ: Thời gian phản hồi truy vấn và khả năng xử lý đồng thời nhiều giao dịch là yếu tố then chốt, đặc biệt đối với các ứng dụng yêu cầu thời gian thực.

Thời gian phản hồi truy vấn và khả năng xử lý đồng thời nhiều giao dịch là yếu tố then chốt, đặc biệt đối với các ứng dụng yêu cầu thời gian thực. Tính bảo mật: Nền tảng phải cung cấp các cơ chế mã hóa mạnh mẽ, quản lý quyền truy cập chặt chẽ và tuân thủ các quy định về an toàn dữ liệu hiện hành.

Nền tảng phải cung cấp các cơ chế mã hóa mạnh mẽ, quản lý quyền truy cập chặt chẽ và tuân thủ các quy định về an toàn dữ liệu hiện hành. Chi phí sở hữu: Cần tính toán tổng chi phí bao gồm phí bản quyền, chi phí hạ tầng phần cứng và ngân sách dành cho đội ngũ vận hành, bảo trì hàng năm.

Cần tính toán tổng chi phí bao gồm phí bản quyền, chi phí hạ tầng phần cứng và ngân sách dành cho đội ngũ vận hành, bảo trì hàng năm. Cộng đồng và hệ sinh thái: Một cộng đồng người dùng lớn và tài liệu kỹ thuật phong phú sẽ giúp đội ngũ phát triển giải quyết các sự cố kỹ thuật nhanh chóng hơn.

Tiêu chí lựa chọn các hệ quản trị cơ sở dữ liệu hiện nay

Top 10 hệ quản trị cơ sở dữ liệu hàng đầu

#1. Oracle Database

Oracle Database vẫn giữ vững vị thế là giải pháp quản trị cơ sở dữ liệu thương mại hàng đầu thế giới, đặc biệt trong khối doanh nghiệp lớn và các tổ chức tài chính. Phiên bản mới nhất năm 2026 đã tích hợp sâu công nghệ AI Vector Search, cho phép kết hợp dữ liệu doanh nghiệp với các mô hình ngôn ngữ lớn để tạo ra các ứng dụng thông minh vượt trội. Hệ thống này nổi tiếng với khả năng xử lý giao dịch cực nhanh và độ tin cậy gần như tuyệt đối.

Các tính năng chính:

Quản lý dữ liệu đa mô hình trên cùng một nền tảng.

Tích hợp máy học trực tiếp trong cơ sở dữ liệu.

Khả năng tự động hóa quy trình quản trị cao.

Cơ chế bảo mật đa lớp chuyên sâu.

Chi phí: Trả phí (Dành cho doanh nghiệp), có phiên bản miễn phí hạn chế tính năng.

🌐 Website: oracle.com

#1. Oracle Database

#2. MySQL

Là hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở phổ biến nhất toàn cầu, MySQL là lựa chọn mặc định cho hàng triệu ứng dụng web, bao gồm cả nền tảng WordPress. Điểm mạnh của MySQL nằm ở sự đơn giản, dễ triển khai và cộng đồng hỗ trợ khổng lồ. Trong bối cảnh hiện nay, MySQL đã cải thiện đáng kể hiệu suất truy vấn nhờ công nghệ HeatWave, giúp phân tích dữ liệu thời gian thực mà không cần di chuyển dữ liệu sang hệ thống khác.

Các tính năng chính:

Tương thích cao với nhiều nền tảng hệ điều hành.

Hiệu suất ổn định và tối ưu cho ứng dụng web.

Hỗ trợ giao dịch ACID đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.

Dễ dàng thiết lập sao chép và mở rộng cụm máy chủ.

Chi phí: Miễn phí (Mã nguồn mở), có phiên bản trả phí cho doanh nghiệp.

🌐 Website: mysql.com

#3. PostgreSQL

PostgreSQL được giới lập trình viên đánh giá là hệ quản trị mã nguồn mở tiên tiến nhất hiện nay. Giải pháp này nổi bật nhờ tuân thủ nghiêm ngặt các chuẩn SQL và hỗ trợ mạnh mẽ cho các kiểu dữ liệu phức tạp, bao gồm cả JSON và dữ liệu địa lý. Đặc biệt, PostgreSQL đang trở thành nền tảng yêu thích cho các ứng dụng AI nhờ tiện ích mở rộng pgvector, giúp lưu trữ và tìm kiếm vector hiệu quả.

Các tính năng chính:

Hỗ trợ đa dạng kiểu dữ liệu từ cơ bản đến nâng cao.

Khả năng mở rộng linh hoạt theo nhu cầu dự án.

Tuân thủ chuẩn SQL ở mức độ cao nhất.

Cộng đồng phát triển mạnh mẽ với nhiều tiện ích mở rộng.

Chi phí: Miễn phí hoàn toàn.

🌐 Website: postgresql.org

#3. PostgreSQL

#4. Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server là giải pháp toàn diện được ưa chuộng trong các doanh nghiệp sử dụng hệ sinh thái Windows. Phần mềm này không chỉ lưu trữ dữ liệu mà còn cung cấp bộ công cụ phân tích kinh doanh và báo cáo thông minh tích hợp sẵn. Phiên bản 2026 tiếp tục tối ưu hóa khả năng tích hợp với nền tảng điện toán đám mây Azure, mang lại trải nghiệm liền mạch giữa hạ tầng tại chỗ và đám mây.

Các tính năng chính:

Tích hợp chặt chẽ và đồng bộ với hệ sinh thái Microsoft.

Giao diện quản lý trực quan, dễ sử dụng.

Các tính năng bảo mật và mã hóa dữ liệu cao cấp.

Hỗ trợ mạnh mẽ cho phân tích dữ liệu và báo cáo thông minh.

Chi phí: Trả phí (Bản quyền thương mại), có phiên bản miễn phí cho nhà phát triển.

🌐 Website: microsoft.com/sql-server

#5. MongoDB

Dẫn đầu trong nhóm cơ sở dữ liệu NoSQL, MongoDB lưu trữ dữ liệu dưới dạng tài liệu linh hoạt thay vì các bảng cố định như truyền thống. Cấu trúc này cho phép lập trình viên thay đổi mô hình dữ liệu nhanh chóng mà không làm gián đoạn hệ thống. MongoDB hiện nay đã bổ sung tính năng Vector Search, biến công cụ này thành kho lưu trữ lý tưởng cho việc phát triển các ứng dụng AI tạo sinh.

Các tính năng chính:

Mô hình dữ liệu linh hoạt (Schema-less), dễ dàng thay đổi cấu trúc.

Khả năng mở rộng ngang (Sharding) đơn giản và hiệu quả.

Hiệu suất cao khi xử lý khối lượng dữ liệu lớn.

Ngôn ngữ truy vấn phong phú và mạnh mẽ.

Chi phí: Miễn phí (Bản cộng đồng), trả phí cho dịch vụ đám mây.

🌐 Website: mongodb.com

#5. MongoDB

#6. Redis

Redis nổi tiếng là kho lưu trữ cấu trúc dữ liệu trong bộ nhớ có tốc độ nhanh nhất hiện nay, thường được sử dụng làm bộ nhớ đệm hoặc môi giới tin nhắn. Nhờ khả năng phản hồi trong thời gian dưới một mili giây, Redis đóng vai trò quan trọng trong các ứng dụng yêu cầu thời gian thực như trò chơi trực tuyến, sàn giao dịch tài chính hay các hệ thống gợi ý sản phẩm tức thời.

Các tính năng chính:

Tốc độ truy xuất và phản hồi cực nhanh.

Hỗ trợ nhiều cấu trúc dữ liệu phức tạp.

Khả năng sao chép và đảm bảo độ bền vững dữ liệu.

Tích hợp sẵn các module hỗ trợ tìm kiếm và AI.

Chi phí: Miễn phí (Mã nguồn mở), trả phí cho phiên bản doanh nghiệp.

🌐 Website: redis.io

#7. Elasticsearch

Elasticsearch là một công cụ tìm kiếm và phân tích phân tán, cho phép lưu trữ, tìm kiếm và phân tích khối lượng dữ liệu khổng lồ gần như ngay lập tức. Công cụ này thường được sử dụng để tìm kiếm văn bản, phân tích nhật ký hệ thống và giám sát hiệu suất ứng dụng. Trong năm 2026, Elasticsearch càng trở nên quan trọng nhờ khả năng hỗ trợ tìm kiếm ngữ nghĩa, phục vụ đắc lực cho các hệ thống hỏi đáp tự động.

Các tính năng chính:

Khả năng tìm kiếm toàn văn mạnh mẽ và chính xác.

Phân tích và trực quan hóa dữ liệu theo thời gian thực.

Kiến trúc phân tán cho phép mở rộng dễ dàng.

Hệ sinh thái công cụ hỗ trợ phong phú (ELK Stack).

Chi phí: Miễn phí (Cơ bản), trả phí cho tính năng nâng cao.

🌐 Website: elastic.co

#7. Elasticsearch

#8. Snowflake

Snowflake đã định hình lại thị trường kho dữ liệu với kiến trúc được xây dựng riêng cho điện toán đám mây. Nền tảng này cho phép tách biệt khả năng tính toán và lưu trữ, giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí và hiệu năng một cách linh hoạt. Snowflake hỗ trợ chia sẻ dữ liệu an toàn giữa các tổ chức và xử lý đa dạng các loại dữ liệu từ có cấu trúc đến bán cấu trúc.

Các tính năng chính:

Kiến trúc đám mây đa nền tảng linh hoạt.

Tách biệt tài nguyên tính toán và lưu trữ để tối ưu chi phí.

Chia sẻ dữ liệu an toàn và bảo mật giữa các tổ chức.

Hỗ trợ xử lý khối lượng công việc đa dạng cùng lúc.

Chi phí: Trả phí (Tính theo mức sử dụng thực tế).

🌐 Website: snowflake.com

#9. Cassandra

Apache Cassandra là lựa chọn hàng đầu cho việc quản lý lượng dữ liệu khổng lồ phân tán trên nhiều máy chủ mà không có điểm lỗi đơn lẻ nào. Hệ thống này được các tập đoàn công nghệ lớn tin dùng nhờ khả năng ghi dữ liệu cực nhanh và tính sẵn sàng cao ngay cả khi hạ tầng gặp sự cố. Cassandra rất phù hợp cho các ứng dụng Internet vạn vật (IoT) và mạng xã hội.

Các tính năng chính:

Khả năng mở rộng tuyến tính không giới hạn.

Đảm bảo tính sẵn sàng cao, không có điểm lỗi đơn lẻ.

Hiệu suất ghi dữ liệu xuất sắc.

Mô hình phân tán phi tập trung giúp dữ liệu an toàn hơn.

Chi phí: Miễn phí (Mã nguồn mở).

🌐 Website: cassandra.apache.org

#9. Cassandra

#10. SQLite

Khác với các hệ thống trên, SQLite là một thư viện cơ sở dữ liệu nhỏ gọn được nhúng trực tiếp vào ứng dụng thay vì hoạt động như một máy chủ riêng biệt. Đây là cơ sở dữ liệu được triển khai nhiều nhất thế giới, hiện diện trong mọi điện thoại thông minh, trình duyệt web và vô số phần mềm máy tính. SQLite là giải pháp tối ưu cho việc lưu trữ dữ liệu cục bộ trên thiết bị người dùng.

Các tính năng chính:

Không cần cấu hình hay quản trị máy chủ.

Kích thước nhỏ gọn, tích hợp trực tiếp vào ứng dụng.

Độ tin cậy cao với cơ chế tự phục hồi.

Lưu trữ dữ liệu trên một tệp tin duy nhất, dễ dàng di chuyển.

Chi phí: Miễn phí (Mã nguồn mở hoàn toàn).

🌐 Website: sqlite.org

Bảng so sánh nhanh: Hệ quản trị Loại mô hình Chi phí cơ bản Điểm mạnh cốt lõi Phù hợp nhất với Oracle SQL (Quan hệ) Trả phí cao Bảo mật đa lớp, xử lý giao dịch cực nhanh và ổn định. Tập đoàn lớn, Ngân hàng, Chính phủ. MySQL SQL (Quan hệ) Miễn phí / Trả phí Cộng đồng lớn, dễ triển khai, độ tương thích cao. Website, WordPress, Doanh nghiệp vừa và nhỏ. PostgreSQL SQL (Quan hệ đối tượng) Miễn phí hoàn toàn Tuân thủ chuẩn SQL cao, hỗ trợ tính năng AI Vector mạnh mẽ. Ứng dụng phức tạp, Khoa học dữ liệu, AI. SQL Server SQL (Quan hệ) Trả phí / Miễn phí Tích hợp hoàn hảo với hệ sinh thái Microsoft, quản trị trực quan. Doanh nghiệp sử dụng hạ tầng Windows. MongoDB NoSQL (Tài liệu) Miễn phí / Trả phí Linh hoạt thay đổi cấu trúc dữ liệu, mở rộng dễ dàng. Thương mại điện tử, Ứng dụng di động, Big Data. Redis NoSQL (Key-Value) Miễn phí / Trả phí Tốc độ phản hồi dưới 1 mili giây nhờ lưu trữ trên RAM. Bộ nhớ đệm (Cache), Xếp hạng game, Chat. Elasticsearch Công cụ tìm kiếm Miễn phí / Trả phí Tìm kiếm toàn văn và phân tích dữ liệu thời gian thực. Tìm kiếm trên trang web, Phân tích Log. Snowflake Kho dữ liệu (Cloud) Trả phí theo mức dùng Tách biệt khả năng tính toán và lưu trữ, hiệu suất cao trên Cloud. Phân tích kinh doanh (BI), Kho dữ liệu lớn. Cassandra NoSQL (Cột rộng) Miễn phí Khả năng ghi dữ liệu cực nhanh, hệ thống luôn sẵn sàng 100%. Mạng xã hội, Internet vạn vật (IoT). SQLite SQL (Nhúng) Miễn phí hoàn toàn Nhỏ gọn, tích hợp trực tiếp vào ứng dụng, không cần máy chủ. Ứng dụng điện thoại, Trình duyệt, Thiết bị nhỏ.

Ghi chú thuật ngữ trong bảng:

SQL (Quan hệ): Dữ liệu được lưu trữ trong các bảng có hàng và cột, tuân theo cấu trúc cố định.

Dữ liệu được lưu trữ trong các bảng có hàng và cột, tuân theo cấu trúc cố định. NoSQL: Dữ liệu lưu trữ linh hoạt (dạng tài liệu, cặp khóa-giá trị…), phù hợp với dữ liệu phi cấu trúc.

Dữ liệu lưu trữ linh hoạt (dạng tài liệu, cặp khóa-giá trị…), phù hợp với dữ liệu phi cấu trúc. Miễn phí / Trả phí: Phần mềm có phiên bản mã nguồn mở miễn phí nhưng cung cấp thêm phiên bản thương mại với các tính năng cao cấp hơn cho doanh nghiệp.

Kết luận

Tóm lại, việc lựa chọn hệ quản trị cơ sở dữ liệu không chỉ dừng lại ở việc lưu trữ thông tin mà còn là nền tảng cốt lõi để triển khai các ứng dụng AI và phân tích dữ liệu lớn. Không có một giải pháp nào là hoàn hảo tuyệt đối cho mọi trường hợp, mà chỉ có công cụ phù hợp nhất với đặc thù dự án và ngân sách của doanh nghiệp. Hy vọng danh sách top 10 vừa rồi đã mang lại cái nhìn tổng quan, giúp đội ngũ kỹ thuật và các nhà quản lý đưa ra quyết định đầu tư hạ tầng sáng suốt nhất.

Những câu hỏi thường gặp

Người mới bắt đầu học lập trình nên chọn hệ quản trị nào? MySQL là lựa chọn lý tưởng nhất cho người mới nhờ cú pháp đơn giản, cộng đồng hỗ trợ lớn và tài liệu hướng dẫn phong phú. Ngoài ra, SQLite cũng rất phù hợp để làm quen vì không yêu cầu cấu hình máy chủ phức tạp.

Cơ sở dữ liệu SQL và NoSQL khác nhau cơ bản ở điểm nào? SQL (như MySQL, PostgreSQL) lưu trữ dữ liệu theo cấu trúc bảng cố định, phù hợp với các giao dịch tài chính cần độ chính xác cao. Ngược lại, NoSQL (như MongoDB) lưu trữ dữ liệu linh hoạt, không cần cấu trúc trước, rất thích hợp cho dữ liệu mạng xã hội hoặc ứng dụng thay đổi tính năng liên tục.

Đâu là hệ quản trị cơ sở dữ liệu tốt nhất cho ứng dụng AI? Các ứng dụng trí tuệ nhân tạo hiện nay ưu tiên những hệ thống hỗ trợ tìm kiếm vector. PostgreSQL (với pgvector) và MongoDB hiện là hai cái tên nổi bật nhất nhờ khả năng tích hợp mượt mà giữa dữ liệu truyền thống và dữ liệu vector phục vụ AI.

Website WordPress bắt buộc phải dùng MySQL không? Mặc dù WordPress được tối ưu hóa tốt nhất cho MySQL, nhưng người dùng vẫn có thể sử dụng MariaDB. MariaDB là một nhánh tách ra từ MySQL, cung cấp hiệu suất cao hơn trong một số tác vụ và hoàn toàn tương thích với mã nguồn WordPress.

Hệ quản trị nào có tốc độ xử lý nhanh nhất hiện nay? Redis giữ vị trí quán quân về tốc độ nhờ cơ chế lưu trữ dữ liệu trực tiếp trên bộ nhớ RAM thay vì ổ cứng. Giải pháp này thường được dùng làm bộ nhớ đệm để tăng tốc độ tải trang hoặc xử lý các tác vụ thời gian thực.

Doanh nghiệp nhỏ có nên dùng Oracle Database không? Oracle Database thường được thiết kế cho các tập đoàn lớn với chi phí vận hành cao. Đối với doanh nghiệp nhỏ, các giải pháp mã nguồn mở như PostgreSQL hoặc MySQL sẽ tiết kiệm chi phí hơn mà vẫn đáp ứng đầy đủ nhu cầu vận hành.