9Router là gì? Hướng dẫn sử dụng 9Router toàn tập (2026)

Bạn đang code đến đoạn quan trọng nhất, AI đang phân tích lỗi rất ăn ý thì màn hình hiện một dòng chữ: “quota exceeded” hoặc “rate limit reached”. Phải chờ đến hôm sau hoặc tốn thêm tiền cho một provider khác. Đó là nỗi đau quen thuộc của rất nhiều developer hiện nay. 9Router sinh ra để giải quyết đúng vấn đề này. Vậy cụ thể 9Router là gì? Cách sử dụng 9Router như thế nào? Cùng Tino tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

Tổng quan về 9Router

9Router là gì?

9Router là một LLM gateway/local proxy router mã nguồn mở, được phát triển bởi nhóm decolua và ra mắt vào đầu năm 2026. Tính đến tháng 5/2026, dự án đã đạt hơn 8.400 stars trên GitHub và thu hút khoảng 62.000 lượt truy cập mỗi tháng, trong đó cộng đồng developer Việt Nam chiếm tỷ lệ lớn nhất.

Tổng quan về 9Router

Hiểu đơn giản: Thay vì mỗi công cụ AI gọi thẳng đến một provider, bạn sẽ trỏ tất cả các tool đó về một địa chỉ duy nhất là http://localhost:20128/v1 và 9Router sẽ quyết định request đó nên đi đến provider nào, dịch định dạng API cho phù hợp, theo dõi quota, rồi tự động chuyển sang provider tiếp theo khi cần.

Đặc điểm nổi bật:

Hoàn toàn miễn phí : 9Router là phần mềm mã nguồn mở, không có hệ thống thanh toán, không lưu thẻ tín dụng của bạn. Bạn chỉ trả tiền trực tiếp cho các provider nếu dùng gói có phí.

: 9Router là phần mềm mã nguồn mở, không có hệ thống thanh toán, không lưu thẻ tín dụng của bạn. Bạn chỉ trả tiền trực tiếp cho các provider nếu dùng gói có phí. Hỗ trợ 60+ provider và 100+ model :Claude Code, Codex, Cursor, Kiro, GLM, MiniMax, Kimi, GitHub Copilot, Gemini, DeepSeek…

:Claude Code, Codex, Cursor, Kiro, GLM, MiniMax, Kimi, GitHub Copilot, Gemini, DeepSeek… Tương thích OpenAI API : Bất kỳ tool nào hỗ trợ custom OpenAI endpoint đều kết nối được với 9Router ngay lập tức.

: Bất kỳ tool nào hỗ trợ custom OpenAI endpoint đều kết nối được với 9Router ngay lập tức. Chạy cục bộ: Dữ liệu được lưu tại ~/.9router/db.json (macOS/Linux) hoặc %APPDATA%/9router/db.json (Windows). Không có server bên thứ ba can thiệp vào luồng request của bạn.

Tại sao cần 9Router? 9Router giải quyết vấn đề gì?

Trước khi đi vào cách dùng, hãy nhìn thẳng vào những vấn đề thực tế mà developer đang gặp:

Quota hết giữa chừng: Claude Code giới hạn theo ngày/tuần, Codex reset sau 5 giờ và theo tuần, Cursor thì giới hạn theo tháng. Khi một tool hết quota, bạn phải dừng lại và chờ hoặc chuyển sang tool khác bằng tay, copy API key, đổi endpoint, điều chỉnh format prompt.

Claude Code giới hạn theo ngày/tuần, Codex reset sau 5 giờ và theo tuần, Cursor thì giới hạn theo tháng. Khi một tool hết quota, bạn phải dừng lại và chờ hoặc chuyển sang tool khác bằng tay, copy API key, đổi endpoint, điều chỉnh format prompt. Chi phí không kiểm soát được: Claude Opus có giá cao. GPT-5 thậm chí cao hơn. Nhiều developer trả tiền cho nhiều subscription nhưng không dùng hết, hoặc dùng hết quá nhanh vì không có công cụ theo dõi.

Claude Opus có giá cao. GPT-5 thậm chí cao hơn. Nhiều developer trả tiền cho nhiều subscription nhưng không dùng hết, hoặc dùng hết quá nhanh vì không có công cụ theo dõi. Token bị lãng phí: Các output từ công cụ như git diff, grep, find, ls thường chiếm 30–50% token budget mà không thực sự cần thiết ở dạng nguyên bản.

Tại sao cần 9Router? 9Router giải quyết vấn đề gì?

9Router giải quyết cả ba vấn đề trên thông qua kiến trúc 3 tầng tự động fallback.

Kiến trúc 3 tầng của 9Router

Đây là phần cốt lõi tạo nên giá trị của 9Router. Mỗi request từ tool của bạn đi qua một chuỗi ưu tiên như sau:

Tầng 1 — Subscription (Ưu tiên cao nhất): Các gói đăng ký bạn đã có sẵn: Claude Code ($20/tháng), Codex ($20–200/tháng), GitHub Copilot, Cursor Pro… 9Router dùng quota này trước vì bạn đã trả tiền cho chúng.

Các gói đăng ký bạn đã có sẵn: Claude Code ($20/tháng), Codex ($20–200/tháng), GitHub Copilot, Cursor Pro… 9Router dùng quota này trước vì bạn đã trả tiền cho chúng. Tầng 2 — Cheap Providers (Backup giá rẻ): Khi Tầng 1 hết quota, 9Router tự động chuyển sang các provider rẻ, chi phí thấp hơn 95% so với subscription chính nhưng chất lượng vẫn đủ dùng cho hầu hết tác vụ thông thường.

Khi Tầng 1 hết quota, 9Router tự động chuyển sang các provider rẻ, chi phí thấp hơn 95% so với subscription chính nhưng chất lượng vẫn đủ dùng cho hầu hết tác vụ thông thường. Tầng 3 — Free Providers (Mạng lưới an toàn): Nếu cả Tầng 2 cũng không khả dụng, 9Router đẩy request đến các provider miễn phí. Tính đến tháng 5/2026, các free provider đang hoạt động bao gồm Kiro AI (Claude Sonnet 4.5 + GLM-5 + MiniMax, xác thực qua AWS Builder ID / Google / GitHub) và OpenCode Free (proxy không cần auth, model tự động lấy từ opencode.ai). Lưu ý: iFlow, Qwen và Gemini CLI free tier đã ngừng hoạt động trong năm 2026.

Kiến trúc 3 tầng của 9Router

Các tool AI của bạn không biết và không cần biết request đang đi qua provider nào, việc dịch định dạng API xảy ra hoàn toàn minh bạch ở phía sau.

Hướng dẫn sử dụng 9Router cơ bản

Để giúp bạn dễ hình dung, hướng dẫn dưới đây sẽ được thực hiện ngay trên máy trính cá nhân.

Cách cài đặt 9Router trên máy tính cá nhân

Yêu cầu trước khi bắt đầu:

Node.js phiên bản 18.0.0 trở lên — kiểm tra bằng lệnh node –version

— kiểm tra bằng lệnh node –version Kết nối internet để tải package từ npm

Ít nhất một tài khoản provider (Kiro AI miễn phí, hoặc Codex/Claude Code nếu có subscription)

Bước 1: Mở Terminal (macOS/Linux) hoặc PowerShell với quyền Administrator (Windows) và chạy lệnh:

npm install -g 9router

Cách cài đặt 9Router trên máy tính cá nhân

Bước 2: Khởi động 9Router với lệnh:

9router

Cách cài đặt 9Router trên máy tính cá nhân

Sau khi chạy, bạn nhấn Enter tại tùy chọn Web UI, dashboard tự động mở tại http://localhost:20128. Nếu không tự mở, truy cập địa chỉ này trong trình duyệt.

Cách cài đặt 9Router trên máy tính cá nhân

Một số tùy chọn hữu ích:

9router –port 8080: Dùng cổng khác

Dùng cổng khác 9router –no-browser: Không tự mở trình duyệt

Không tự mở trình duyệt 9router –skip-update: Bỏ qua kiểm tra cập nhật

Bước 3: Truy cập Dashboard: http://localhost:20128/dashboard.

Nhập Password để đăng nhập (mặc định là 123456, bạn có thể đổi lại sao khi vào được Dashboard).

Cách cài đặt 9Router trên máy tính cá nhân

Đây là nơi bạn quản lý toàn bộ: kết nối provider, tạo Combo, xem thống kê token và chi phí ước tính.

Cách cài đặt 9Router trên máy tính cá nhân

Quay lại PowerShell chọn Hide to Tray (Backgroud) và nhấn Enter.

Cách cài đặt 9Router trên máy tính cá nhân

Lúc này, 9Router sẽ chạy ngầm trên máy tính và bạn có thể thoải máy tắt PowerShell và tab 9Router rồi mở lại tùy thích.

Trừ trường hợp tắt máy tính, bạn sẽ phải mở lại trong PowerShell bằng lênh:

9router

Hướng dẫn kết nối Codex với 9Router

Bước 1: Tại Dashboard, vào mục Providers và tìm Codex

Hướng dẫn kết nối Codex với 9Router

Bước 2: Nhấn Add connect

Hướng dẫn kết nối Codex với 9Router

Bước 3: Cửa sổ OAuth mở ra tại port 1455 — đăng nhập tài khoản OpenAI của bạn.

Hướng dẫn kết nối Codex với 9Router

Thông thường, 9Router sẽ tự động kết nối với Codex sau khi đăng nhập OpenAI.

Nếu không được tự động (tùy phiên bản), bạn sẽ cần copy URL OAuth và dán vào cửa sổ bên 9Router.

Hướng dẫn kết nối Codex với 9Router

Hướng dẫn kết nối Codex với 9Router

Kết nối thành công:

Hướng dẫn kết nối Codex với 9Router

Bạn có thể xem các model Codex hiện có tại mục Available Models.

Hướng dẫn kết nối Codex với 9Router

9Router sẽ lưu token và tự động refresh trước khi hết hạn. Codex có 2 chu kỳ reset: mỗi 5 giờ và hàng tuần. Dashboard hiển thị đồng hồ đếm ngược cho cả hai trong mục Quota Tracker.

Hướng dẫn kết nối Codex với 9Router

Kết nối 9Router với các tool hoặc AI Agent

Bước 1: Vào mục Endpoint trong dashboard, nhấn Create Key.

Kết nối 9Router với các tool hoặc AI Agent

Bước 2: Đặt tên cho API Key và nhấn Create.

Kết nối 9Router với các tool hoặc AI Agent

Bước 3: Copy key được tạo ra — đây là key bạn điền vào tool của mình

Kết nối 9Router với các tool hoặc AI Agent

Ngoài ra, còn một yếu tố bạn cần quan tâm khi kết nối 9Router với các tool đó là API Endpoint có dạng: http://localhost:20128/v1

Kết nối 9Router với các tool hoặc AI Agent

Bước 4: Nhấn vào CLI Tools để xem danh sách các tools cho phép tích hợp 9Router.

Tùy vào mỗi Tools sẽ có cách cấu hình khác nhau, bấm vào Manual Config để xem hướng dẫn.

Kết nối 9Router với các tool hoặc AI Agent

Ví dụ với OpenClaw:

Kết nối 9Router với các tool hoặc AI Agent

Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng Gemma 4 trên OpenClaw với 9Router

Tạo Combo — Chiến lược Fallback thông minh

Combo là tập hợp các model theo thứ tự ưu tiên, tạo thành một chuỗi fallback tự động. Khi model đầu tiên trong Combo hết quota hoặc lỗi, 9Router chuyển sang model tiếp theo mà không cần bạn làm gì.

Bước 1: Vào mục Combos → Create New Combo

Tạo Combo

Bước 2: Đặt tên cho Combo rồi nhấn Add Model

Tạo Combo

Sau đó, thêm các model vào combo.

Tạo Combo

Lưu ý: Số lượng model hiển thị tùy thuộc vào Provider được kết nối. Trong ví dụ này, Tino chỉ kết nối Codex nên chỉ có thể sử dụng các model của OpenAI.

Bước 3: Bạn có thể điều chỉnh thứ tự ưu tiên trong combo rồi nhấn Create để tạo.

Tạo Combo

Đừng quên tick vào Round Robin để 9Router chủ động xoay vòng các model phù hợp với nhu cầu sử dụng của bạn.

Tạo Combo

Theo dõi Quota và chi phí sử dụng

Dashboard của 9Router cung cấp thông tin thực tế theo thời gian:

Quota Tracker: Theo dõi và quản lý API Quota

Quota Tracker

Usage & Analytics: Số token đã dùng theo provider và theo model, chi phí tiết kiệm,…

Usage & Analytics

Kết luận

9Router đang được phát triển tích cực — repo cập nhật gần như hàng ngày, cộng đồng người dùng tại Việt Nam cũng rất sôi nổi. Nếu bạn là developer dùng AI coding tool thường xuyên, đây là công cụ xứng đáng dành một buổi chiều để thử.

Những câu hỏi thường gặp

9Router có miễn phí không? Có ẩn phí nào không? 9Router là phần mềm mã nguồn mở, hoàn toàn miễn phí. Bản thân 9Router không có hệ thống thanh toán và không bao giờ tính phí bạn. Bạn chỉ trả tiền trực tiếp cho provider nếu dùng gói có phí (ví dụ: Codex $20/tháng, Claude Code $20/tháng). Các provider được đánh dấu miễn phí là miễn phí thật sự.

9Router có hoạt động được với Cursor, Cline, và các tool khác không? Có. Bất kỳ tool nào hỗ trợ custom OpenAI endpoint đều kết nối được. Danh sách hiện tại bao gồm: Claude Code, Codex, Cursor, Cline, Copilot, OpenClaw, Antigravity, Continue, RooCode, Aider, Droid, OpenCode, Kilo Code, và nhiều tool khác.

Khi 9Router chuyển provider giữa chừng, context có bị mất không? Context không bị mất theo nghĩa là lịch sử hội thoại vẫn được giữ nguyên trong session của tool (Claude Code, Codex…). Tuy nhiên, khi chuyển sang provider khác, model mới có thể xử lý cùng một context theo cách hơi khác vì kiến trúc và training data của mỗi model là khác nhau. Cho các tác vụ dài cần nhất quán cao, nên thiết lập Combo với provider ưu tiên cao nhất có đủ quota.

Dashboard hiện chi phí $200–$300, tôi có bị charge không? Không. Con số đó là “bộ đếm tiết kiệm” — thể hiện bạn sẽ phải trả bao nhiêu nếu dùng API trả phí trực tiếp, trong khi thực tế bạn đang dùng provider miễn phí hoặc giá rẻ. Chi phí thực tế của bạn phụ thuộc vào provider bạn đang kết nối, không phải con số hiển thị trên dashboard của 9Router.