Cấu hình tối thiểu để chạy Hermes Agent: Tất cả những gì bạn cần biết trước khi bắt đầu (2026)

Tác giả: Đông Tùng Ngày đăng: 07/05/2026 Chuyên mục: Hermes Agent
Một trong những câu hỏi phổ biến nhất khi bắt đầu tìm hiểu Hermes Agent là: “Máy tính tôi có đủ cấu hình không?” hoặc “Tôi cần chuẩn bị gì trước khi cài?”. Thực tế, Hermes Agent được thiết kế để cài và chạy được ngay trên hầu hết các máy tính cá nhân, VPS giá rẻ và thậm chí điện thoại Android — không cần GPU, không cần phần cứng đặc biệt, không cần kiến thức Linux chuyên sâu. Vậy cụ thể cấu hình tối thiểu để chạy Hermes Agent là bao nhiêu?

Tại sao yêu cầu phần cứng của Hermes Agent lại nhẹ?

Hiểu được điều này giúp bạn không lo lắng thừa và cũng biết khi nào thực sự cần phần cứng mạnh hơn.

Hermes Agent về bản chất là một orchestration layer — tức lớp điều phối nằm giữa bạn và model AI. Khi bạn gửi yêu cầu, Hermes xử lý logic agent, gọi API của nhà cung cấp AI, nhận kết quả về, thực thi lệnh terminal nếu cần, rồi trả lại cho bạn. Toàn bộ quá trình tính toán nặng, suy luận của model AI đều diễn ra trên server của nhà cung cấp, không phải trên máy của bạn.

Phần cứng mạnh chỉ thực sự cần thiết trong hai trường hợp: Chạy model AI cục bộ qua Ollama/vLLM hoặc dùng Docker backend song song với nhiều tác vụ nặng cùng lúc. Còn lại, Hermes vẫn chạy tốt trên phần cứng rất phổ thông.

Cấu hình tối thiểu để chạy Hermes Agent

Cấu hình khi cài trên máy tính cá nhân

Hệ điều hành được hỗ trợ

Hermes Agent hỗ trợ Linux, macOS, WSL2 trên Windows và Android qua Termux.

Hệ điều hànhHỗ trợGhi chú
Linux (Ubuntu, Debian, Arch, Fedora…)✅ Đầy đủMôi trường tốt nhất
macOS (Intel và Apple Silicon)✅ Đầy đủHỗ trợ cả chip M1/M2/M3/M4
Windows (qua WSL2)✅ Đầy đủCần cài WSL2 trước
Android (qua Termux)✅ Có giới hạnXem hướng dẫn Termux riêng
Windows native❌ Không hỗ trợBắt buộc phải qua WSL2

Phần cứng tối thiểu — Dùng model hosted (Claude, GPT, Gemini…)

Đây là cấu hình phần lớn người dùng cần quan tâm — khi model AI chạy trên server của nhà cung cấp.

Thành phầnTối thiểuKhuyến nghị
CPUBất kỳ CPU 64-bit2 nhân trở lên
RAM512MB trống2GB trở lên
Ổ đĩa500MB trống2GB trở lên
MạngKết nối internet ổn địnhBăng thông ≥ 10Mbps
GPUKhông cầnKhông cần

Nếu máy tính của bạn đang chạy được trình duyệt web và một vài tab YouTube, cấu hình đó là đủ để chạy Hermes Agent với model hosted.

Phần cứng tối thiểu — Dùng model cục bộ (Ollama, vLLM, llama.cpp)

Khi muốn chạy model AI hoàn toàn trên máy tính của mình, phần cứng trở thành yếu tố quyết định. Tuy nhiên, yêu cầu này đến từ model AI, không phải từ Hermes.

Kích thước modelRAM tối thiểuVRAM tối thiểuGhi chú
Model 7B8GB RAM6GB VRAMChạy được trên GPU tầm trung
Model 13B16GB RAM10GB VRAMCần GPU khá
Model 32B32GB RAM20GB VRAMGPU cao cấp hoặc nhiều GPU
Model 70B+64GB RAM40GB+ VRAMCần phần cứng chuyên dụng

Hermes Agent trong trường hợp này vẫn chỉ cần thêm khoảng 300–500MB RAM trên nền những con số trên.

Cấu hình khi cài trên VPS

VPS là môi trường phổ biến nhất để chạy Hermes Agent trong thực tế — đặc biệt khi muốn Hermes hoạt động liên tục 24/7 và kết nối với Telegram hay các nền tảng nhắn tin khác.

Cấu hình VPS tối thiểu — Dùng cá nhân

Một VPS khoảng 200.000đ mỗi tháng là đủ để chạy Hermes Agent ổn định cho mục đích cá nhân.

Thành phầnTối thiểuKhuyến nghị
vCPU1 vCPU2 vCPU
RAM512MB1–2GB
Ổ đĩa10GB SSD20GB SSD
Băng thông100GB/thángKhông giới hạn
Hệ điều hànhUbuntu 22.04 LTSUbuntu 24.04 LTS

Với cấu hình này, Hermes chạy gateway Telegram, xử lý tác vụ định kỳ theo lịch và duy trì kết nối liên tục mà không gặp vấn đề gì.

Cấu hình VPS tối thiểu — Dùng Docker backend

Khi bật Docker backend để sandbox hóa lệnh terminal, Docker daemon chiếm thêm tài nguyên đáng kể.

Thành phầnTối thiểuKhuyến nghị
vCPU1 vCPU2 vCPU
RAM2GB4GB
Ổ đĩa20GB SSD40GB SSD
Hệ điều hànhUbuntu 22.04 LTSUbuntu 24.04 LTS

Lý do cần RAM nhiều hơn: Docker daemon chiếm khoảng 200–300MB RAM khi chạy nền, mỗi container tạm thời thêm 50–150MB tùy image, cộng với Hermes Agent và gateway khoảng 300–500MB — tổng cộng dễ chạm 1GB RAM khi có nhiều tác vụ chạy song song.

Cấu hình VPS tối thiểu — Phục vụ nhiều người dùng

Khi Hermes Agent phục vụ một nhóm người dùng qua Telegram hoặc Slack, nhu cầu tài nguyên tăng tuyến tính.

Số người dùng đồng thờiRAM khuyến nghịvCPU khuyến nghị
1–3 người1GB1 vCPU
4–10 người2–4GB2 vCPU
10–30 người4–8GB4 vCPU
30+ người8GB+4+ vCPU

Yêu cầu về model AI

Đây là yêu cầu kỹ thuật quan trọng nhất và cũng là thứ duy nhất có thể khiến Hermes từ chối khởi động dù phần cứng đã đủ.

Context window tối thiểu bắt buộc

Hermes Agent yêu cầu model có ít nhất 64.000 token context. Model với cửa sổ context nhỏ hơn không thể duy trì đủ bộ nhớ làm việc cho các workflow gọi công cụ nhiều bước và sẽ bị từ chối ngay khi khởi động. Việc cài Hermes với model có context window 32K trở xuống sẽ bị báo lỗi ngay từ đầu.

Hầu hết các model hosted như Claude, GPT, Gemini, Qwen, DeepSeek đều đáp ứng yêu cầu 64K context này dễ dàng, ví dụ:

ProviderModelContext window
AnthropicClaude Sonnet 4.6200K token
AnthropicClaude Opus 4.6200K token
OpenAIGPT-4o128K token
GoogleGemini 2.5 Pro1M token
DeepSeekDeepSeek V3128K token
AlibabaQwen3 72B128K token

Khi dùng model cục bộ — cần cấu hình thêm

Nếu chạy model local, cần đặt context size ít nhất 64K, ví dụ –ctx-size 65536 cho llama.cpp hoặc -c 65536 cho Ollama. Nhiều model cục bộ mặc định context window rất thấp dù về lý thuyết hỗ trợ cao hơn. 

# Ollama — đặt context khi khởi động server

OLLAMA_CONTEXT_LENGTH=65536 ollama serve

# llama.cpp

./llama-server --ctx-size 65536

# vLLM

vllm serve ten-model --max-model-len 65536

Nếu Hermes tự phát hiện context length sai, có thể ghi đè trực tiếp trong config.yaml: 

model:

default: "qwen3:8b"

base_url: "http://localhost:11434/v1"

context_length: 65536

Yêu cầu phần mềm

Python

Hermes Agent yêu cầu Python 3.10 trở lên. Script cài đặt tự động xử lý việc này, nhưng nếu muốn kiểm tra trước: 

python3 --version

# Cần thấy Python 3.10.x trở lên

Nếu phiên bản thấp hơn, cài thêm:

# Ubuntu/Debian 

sudo apt install python3.11 python3.11-venv python3.11-dev

# macOS (qua Homebrew) 

brew install python@3.11
uv — Trình quản lý môi trường Python

Hermes dùng uv để quản lý môi trường Python riêng biệt — script cài đặt tự động xử lý phần này bao gồm Python, Node.js, ripgrep và ffmpeg. Bạn không cần cài uv thủ công, nhưng nếu muốn kiểm tra sau khi cài: 

uv --version

curl và git

Hai công cụ duy nhất cần có trước khi chạy script cài đặt:

# Ubuntu/Debian 

sudo apt install -y curl git

# macOS 

brew install curl git

Hầu hết các hệ thống đều đã có sẵn cả hai — chỉ cần kiểm tra nếu đang dùng môi trường tối giản.

Docker (tùy chọn)

Chỉ cần nếu muốn bật Docker backend để sandbox hóa lệnh terminal: 

# Kiểm tra Docker đã có chưa

docker --version

# Cài nếu chưa có (Ubuntu)

sudo apt install -y docker.io

sudo systemctl enable --now docker

sudo usermod -aG docker $USER

Node.js (tự động)

Node.js được cài tự động bởi script cài đặt Hermes — không cần cài thủ công. Cần thiết cho một số MCP server và tính năng mở rộng.

Tóm tắt — Checklist trước khi bắt đầu

Máy tính cá nhân

Yêu cầuTối thiểuBắt buộc?
Hệ điều hànhLinux, macOS, hoặc WSL2
RAM512MB trống
Ổ đĩa500MB trống
Kết nối internetỔn định
Python3.10 trở lên✅ Script tự xử lý
curl và gitBất kỳ phiên bản
API key hoặc OAuthÍt nhất một provider
Model ≥ 64K contextHầu hết model hosted đều đủ
DockerChỉ khi dùng sandbox backend❌ Tùy chọn
GPUChỉ khi chạy model cục bộ❌ Tùy chọn

VPS

Yêu cầuTối thiểuKhuyến nghị
Hệ điều hànhUbuntu 22.04 LTSUbuntu 24.04 LTS
vCPU1 vCPU2 vCPU
RAM (không Docker)512MB1GB
RAM (có Docker)2GB4GB
Ổ đĩa10GB SSD20GB SSD
Quyền truy cậpSSH với sudoSSH với sudo

Kết luận

Nhìn lại toàn bộ yêu cầu, điều dễ nhận ra nhất là Hermes Agent được thiết kế để chạy được trên phần cứng rất phổ thông. Một VPS giá rẻ là đủ cho nhu cầu cá nhân và bất kỳ máy tính nào đang chạy được trình duyệt web đều có thể chạy Hermes Agent với model hosted.

Yêu cầu thực sự quan trọng duy nhất cần ghi nhớ là context window tối thiểu 64K token cho model AI — đây là yêu cầu cứng được kiểm tra ngay khi khởi động, không có ngoại lệ. Mọi thứ còn lại như RAM, CPU, ổ đĩa đều có ngưỡng tối thiểu rất thấp và dễ đáp ứng.

Những câu hỏi thường gặp

Máy tính cũ RAM 4GB có chạy được Hermes Agent không?

Hoàn toàn được. Hermes Agent không chạy model AI trực tiếp trên máy của bạn theo mặc định, model AI chạy trên server của nhà cung cấp, Hermes chỉ là agent kết nối đến đó. Với cấu hình 4GB RAM và kết nối internet ổn định, Hermes chạy thoải mái khi dùng model hosted như Claude hay GPT. Chỉ khi muốn chạy model AI cục bộ qua Ollama thì RAM mới trở thành yếu tố giới hạn, lúc đó cần tối thiểu 8GB trở lên tùy kích thước model.

VPS 1GB RAM có đủ để chạy Hermes Agent kèm gateway Telegram không?

Đủ, nhưng vừa khít. Hermes Agent và gateway Telegram cộng lại chiếm khoảng 300–500MB RAM khi hoạt động bình thường, còn lại khoảng 500MB cho hệ điều hành và các tiến trình nền. Nếu định bật thêm Docker backend hoặc phục vụ nhiều người dùng đồng thời, nên nâng lên 2GB RAM để có khoảng đệm an toàn.

Tại sao model AI phải có ít nhất 64K token context? Dùng model nhỏ hơn có được không?

Model với cửa sổ context nhỏ hơn 64K không thể duy trì đủ bộ nhớ làm việc cho các workflow gọi công cụ nhiều bước và sẽ bị từ chối ngay khi khởi động. Lý do kỹ thuật là Hermes cần giữ đồng thời trong context: lịch sử hội thoại, nội dung MEMORY.md và USER.md, danh sách công cụ, kết quả tool call và hướng dẫn của skill đang dùng — tất cả cộng lại dễ vượt 32K token khi xử lý tác vụ phức tạp. May mắn là hầu hết model hosted phổ biến hiện nay đều có context window từ 128K trở lên, nên yêu cầu này gần như không còn là rào cản thực tế.

Hermes Agent có cần GPU không?

Không cần, trừ một trường hợp cụ thể. Khi dùng model hosted qua API, GPU hoàn toàn không cần thiết vì toàn bộ tính toán diễn ra trên server của nhà cung cấp. GPU chỉ cần thiết khi bạn muốn chạy model AI cục bộ qua Ollama, vLLM hay llama.cpp trực tiếp trên máy của mình. Trong trường hợp đó, yêu cầu VRAM tối thiểu là 6GB cho model 7B, 10GB cho model 13B, nhưng đây là yêu cầu đến từ model AI, không phải từ bản thân Hermes Agent.

Đông Tùng
Senior Technology Writer

Là cử nhân Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Tài chính - Marketing, Tùng bắt đầu làm việc tại Tino Group từ năm 2021 ở vị trí Content Marketing để thỏa mãn niềm đam mê viết lách của bản thân. Sở hữu khả năng sáng tạo đặc biệt, anh cùng đội ngũ của mình đã tạo nên những chiến dịch quảng cáo độc đáo cùng vô số bài viết hữu ích về nhiều chủ đề khác nhau. Sự tỉ mỉ, kiên trì và tinh thần sáng tạo của Tùng đã góp phần lớn vào thành công của Tino Group trong lĩnh vực marketing trực tuyến.

Mục lục
  1. Tại sao yêu cầu phần cứng của Hermes Agent lại nhẹ?
  2. Cấu hình tối thiểu để chạy Hermes Agent
    1. Cấu hình khi cài trên máy tính cá nhân
      1. Hệ điều hành được hỗ trợ
      2. Phần cứng tối thiểu — Dùng model hosted (Claude, GPT, Gemini...)
      3. Phần cứng tối thiểu — Dùng model cục bộ (Ollama, vLLM, llama.cpp)
    2. Cấu hình khi cài trên VPS
      1. Cấu hình VPS tối thiểu — Dùng cá nhân
      2. Cấu hình VPS tối thiểu — Dùng Docker backend
      3. Cấu hình VPS tối thiểu — Phục vụ nhiều người dùng
    3. Yêu cầu về model AI
      1. Context window tối thiểu bắt buộc
      2. Khi dùng model cục bộ — cần cấu hình thêm
    4. Yêu cầu phần mềm
      1. Python
      2. curl và git
      3. Docker (tùy chọn)
      4. Node.js (tự động)
    5. Tóm tắt — Checklist trước khi bắt đầu
      1. Máy tính cá nhân
      2. VPS
      3. Kết luận
    6. Những câu hỏi thường gặp

