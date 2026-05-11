Cách dùng API miễn phí với NVIDIA AI [2026]

Chi phí API là một trong những rào cản lớn nhất khi bắt đầu xây dựng ứng dụng AI. Gọi Claude hay GPT liên tục tốn rất nhiều tiền và điều đó khiến nhiều lập trình viên phải tính toán từng request thay vì tập trung vào sản phẩm. May mắn thay, NVIDIA NIM (NVIDIA Inference Microservices) là nền tảng cho phép developer truy cập miễn phí hơn 100 model AI. Cùng Tino tìm hiểu cách dùng API miễn phí với NVIDIA AI qua bài viết dưới đây nhé!

NVIDIA NIM là gì?

NVIDIA NIM là một tập hợp các accelerated inference microservices cho phép tổ chức chạy model AI trên NVIDIA GPU ở bất kỳ đâu — trên cloud, data center, workstation và PC.

Nói đơn giản hơn: NVIDIA đóng gói sẵn các model AI phổ biến, tối ưu hóa để chạy trên phần cứng NVIDIA, rồi expose ra dưới dạng API endpoint. Bạn gọi API, NVIDIA lo phần tính toán trên GPU của họ.

Điểm thực sự thú vị cho developer là API catalog của NVIDIA NIM lưu trữ hàng trăm model trải rộng nhiều lĩnh vực: Large language models — Llama 3, Mistral, Mixtral, Phi-3, Qwen và nhiều hơn nữa.

Và quan trọng nhất: API của NVIDIA NIM được thiết kế để tương thích với OpenAI. Bất kỳ công cụ, framework hay ứng dụng nào hỗ trợ custom base URL đều có thể trỏ đến NVIDIA NIM thay vì OpenAI mà không cần thay đổi code nào khác. Bạn chỉ thay đổi hai thứ: base URL và tên model. Mọi thứ còn lại giữ nguyên.

Các model nổi bật có sẵn miễn phí

Tham khảo catalog đầy đủ tại build.nvidia.com/models và liên tục được cập nhật thêm. Dưới đây là các model nổi bật tính đến tháng 5 năm 2026:

Các bổ sung gần đây bao gồm MiniMax M2.7 — model MoE 230 tỷ tham số ra mắt ngày 11 tháng 4, và Google Gemma 4 31B xuất hiện ngày 2 tháng 4.

Ngoài LLM, catalog còn bao gồm các model chuyên biệt cho speech synthesis (Riva), protein folding (BioNeMo), weather forecasting (FourCastNet), image generation, embedding/retrieval và safety guardrails.

Giới hạn của free tier cần biết trước

Trước khi bắt đầu, cần hiểu rõ giới hạn để không bị bất ngờ khi dùng thực tế.

Về hạn mức sử dụng miễn phí:

Khi đăng ký tài khoản, lập trình viên sẽ được cấp 1.000 tín dụng (credit) miễn phí với giới hạn 40 lệnh truy vấn mỗi phút. Dung lượng này hoàn toàn đáp ứng tốt nhu cầu xây dựng các bản thử nghiệm ứng dụng trước khi quyết định tự đầu tư máy chủ lưu trữ riêng.

Tuy nhiên, chính sách này hiện có một vài thay đổi. Từ đầu năm 2025, nhiều tài khoản ghi nhận NVIDIA đã ngừng trừ điểm tín dụng theo lượng dữ liệu xử lý, mà chỉ áp dụng giới hạn số lần truy vấn. Dù vậy, tài liệu chính thức của hãng vẫn chưa cập nhật thông tin đồng nhất về vấn đề này.

Về hiệu suất và thời gian phản hồi:

Giới hạn 40 truy vấn mỗi phút chỉ dành cho việc chạy thử nghiệm, hoàn toàn không đủ sức chịu tải để đưa ứng dụng vào hoạt động thực tế. Thêm vào đó, những mô hình ngôn ngữ khổng lồ như DeepSeek-R1 (671 tỷ tham số) hay GLM-5 (744 tỷ tham số) đòi hỏi khả năng xử lý của máy chủ rất lớn cho từng lệnh. Do đó, thời gian hệ thống trả về kết quả có thể bị chậm vào các khung giờ cao điểm, ngay cả khi số lượng truy vấn của bạn chưa vượt quá mức cho phép.

Về quy định cấp phép:

Nguồn tài nguyên miễn phí của NVIDIA chỉ được phép dùng cho mục đích nghiên cứu, phát triển và kiểm thử nội bộ. Để đưa sản phẩm ra thị trường hoặc phục vụ hoạt động kinh doanh thực tế, dự án bắt buộc phải mua giấy phép thương mại NVIDIA AI Enterprise.

Hướng dẫn cách dùng API miễn phí với NVIDIA AI

Cách lấy API Key NVIDIA AI

Bước 1: Truy cập build.nvidia.com -> chọn Login để đăng ký tài khoản miễn phí.

Cần xác nhận email trước khi sử dụng.

Bước 2: Đặt tên cho tài khoản.

Bước 3: Sau khi đăng nhập, bạn cần xác minh tài khoản bằng cách nhấn nút Verify.

Chọn quốc gia Việt Nam và nhập số điện thoại của bạn. Sau đó nhấn Send code via SMS để lấy mã.

Bước 4: Nhập mã được gửi về số điện thoại của bạn để hoàn tất.

Bước 5: Sau khi xác minh tài khoản, bạn sẽ thấy nút Get API Key tại trang Explore, nhấn vào đó.

Tiếp tục nhấn Generate Key.

API Key của bạn sẽ xuất hiện dưới dạng nvapi-xxx, nhấn nút Copy.

Lưu ý:

API Key chỉ hiển thị 1 lần duy nhất. Do đó, sau khi copy, bạn cần lưu trữ ở một nơi an toàn.

API base URL của NVIDIA NIM AI là https://integrate.api.nvidia.com/v1

Cách sử dụng API Key NVIDIA AI

Gọi API Bằng Python

Vì NVIDIA NIM tương thích hoàn toàn với OpenAI SDK nên bạn có thể dùng thư viện OpenAI trực tiếp:

from openai import OpenAI client = OpenAI( base_url="https://integrate.api.nvidia.com/v1", api_key="nvapi-xxxxxxxxxxxxxxxx" # Thay bằng API key của bạn ) response = client.chat.completions.create( model="nvidia/llama-3.1-nemotron-ultra-253b-v1", messages=[ { "role": "user", "content": "Giải thích quantum computing bằng ngôn ngữ đơn giản" } ], temperature=0.7, max_tokens=1024 ) print(response.choices[0].message.content)

Gọi API Bằng JavaScript/Node.js

import OpenAI from "openai"; const client = new OpenAI({ apiKey: "nvapi-xxxxxxxxxxxxxxxx", baseURL: "https://integrate.api.nvidia.com/v1" }); const response = await client.chat.completions.create({ model: "nvidia/llama-3.1-nemotron-ultra-253b-v1", messages: [ { role: "user", content: "Viết một hàm Python để đảo ngược chuỗi" } ], temperature: 0.7, max_tokens: 1024 }); console.log(response.choices[0].message.content); Gọi API Bằng curl (Không cần thư viện) Phù hợp để kiểm tra nhanh hoặc dùng trong shell script: curl -s https://integrate.api.nvidia.com/v1/chat/completions \ -H "Content-Type: application/json" \ -H "Authorization: Bearer nvapi-xxxxxxxxxxxxxxxx" \ -d '{ "model": "nvidia/llama-3.1-nemotron-ultra-253b-v1", "messages": [ { "role": "user", "content": "Hello, what can you do?" } ], "temperature": 0.7, "max_tokens": 512 }'

Tích hợp với Hermes Agent

Nếu đang dùng Hermes Agent, bạn có thể kết nối NVIDIA NIM chỉ cần vài bước:

Bước 1: Nhập lệnh hermes model để vào phần cấu hình model AI.

Bước 2: Chọn Custom endpoint

Bước 3: Nhập API base URL: https://integrate.api.nvidia.com/v1 sau đó nhập API Key.

Bước 5: Chọn model AI phù hợp

Tích hợp với LangChain

from langchain_openai import ChatOpenAI llm = ChatOpenAI( model="nvidia/llama-3.1-nemotron-ultra-253b-v1", openai_api_key="nvapi-xxxxxxxxxxxxxxxx", openai_api_base="https://integrate.api.nvidia.com/v1", temperature=0.7 ) response = llm.invoke("Giải thích sự khác biệt giữa RAG và fine-tuning") print(response.content)

Xử lý rate limit thực tế

Một số developer báo cáo gặp lỗi 429 trên các model phổ biến trong giờ cao điểm. Đây là cách xử lý:

import time from openai import OpenAI, RateLimitError client = OpenAI( base_url="https://integrate.api.nvidia.com/v1", api_key="nvapi-xxxxxxxxxxxxxxxx" ) def call_with_retry(messages, model, max_retries=3): for attempt in range(max_retries): try: response = client.chat.completions.create( model=model, messages=messages, max_tokens=1024 ) return response.choices[0].message.content except RateLimitError: if attempt < max_retries - 1: wait_time = (attempt + 1) * 15 # 15s, 30s, 45s print(f"Rate limit — chờ {wait_time} giây...") time.sleep(wait_time) else: raise

Kết luận

Việc khai thác hệ sinh thái từ NVIDIA mở ra cơ hội lớn cho các nhà phát triển trong việc xây dựng ứng dụng thông minh mà không cần đầu tư hệ thống máy chủ đắt đỏ. Chỉ với vài thao tác thiết lập ban đầu, bạn đã có thể gọi dữ liệu từ những mô hình ngôn ngữ xuất sắc nhất hiện nay vào dự án thực tế. Hãy bắt đầu tạo tài khoản ngay hôm nay để tự mình trải nghiệm sức mạnh của nền tảng NVIDIA AI.

Những câu hỏi thường gặp

NVIDIA NIM API hoàn toàn miễn phí hay chỉ có giới hạn dùng thử? Miễn phí, không cần thẻ tín dụng và không có hẹn giờ dùng thử. Bạn nhận API key, chọn model, gửi request và không cần trả phí gì. Giới hạn thực tế là rate limit 40 requests mỗi phút, đủ để phát triển và thử nghiệm, nhưng không đủ cho ứng dụng production phục vụ nhiều người dùng đồng thời.

NVIDIA NIM có yêu cầu GPU để sử dụng API không? Không. Khi dùng hosted API, toàn bộ tính toán diễn ra trên GPU của NVIDIA trên DGX Cloud. Bạn chỉ cần kết nối internet và API key. GPU chỉ cần thiết khi bạn muốn tự host NIM container trên hạ tầng của mình.

Code viết cho NVIDIA NIM có dùng được với OpenAI hay Anthropic sau này không? Có, vì NVIDIA NIM tương thích hoàn toàn với OpenAI API. Bạn chỉ thay đổi hai thứ khi chuyển provider: base URL và tên model. Mọi thứ còn lại trong code giữ nguyên. Đây là lợi thế lớn nhất của thiết kế này — không bị khóa vào một nhà cung cấp duy nhất.

Sau khi hết credits, có cách nào tiếp tục dùng miễn phí không? Có 3 lựa chọn khi hết credits: nhấn “Request More” trên build platform để xin thêm credits; tải NIM microservices về tự host; hoặc mua NVIDIA AI Enterprise license cho môi trường production. Trong thực tế, nhiều developer báo cáo hệ thống hiện tại chủ yếu dùng rate limit thay vì credit, nên nếu bạn không gặp thông báo hết credits, cứ tiếp tục dùng bình thường trong phạm vi 40 requests mỗi phút.