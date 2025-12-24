Hướng dẫn cách thay đổi tiêu đề trang WordPress [2026]

Tiêu đề trang là phần đầu tiên người dùng nhìn thấy khi trang của bạn xuất hiện trên kết quả tìm kiếm. Vì vậy, việc thay đổi tiêu đề đúng cách không chỉ giúp cải thiện trải nghiệm người dùng mà còn tối ưu hiệu suất SEO tổng thể cho website. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn từng bước cách thay đổi tiêu đề trang WordPress, từ thao tác thủ công đến cách sử dụng plugin.

Tiêu đề trang trong WordPress là gì?

Tiêu đề trang (Site Title) trong WordPress là tên chính thức của website bạn hiển thị trên đầu trình duyệt, trong kết quả tìm kiếm (SERPs), và ở nhiều vị trí khác trên giao diện website. Đây là yếu tố quan trọng giúp định danh thương hiệu, hỗ trợ SEO và giúp người truy cập nhận biết nội dung website ngay từ đầu.

Vị trí hiển thị của Site Title:

Trên tab trình duyệt (thường cùng với tiêu đề bài viết hoặc slogan).

Trong kết quả tìm kiếm của Google dưới dạng tiêu đề chính.

Ở phần đầu của trang nếu bạn sử dụng theme mặc định hoặc chưa tùy biến logo.

Trong email thông báo, RSS feed hoặc các dịch vụ liên kết khác.

Tiêu đề trang trong WordPress là gì?

Tầm quan trọng của tiêu đề trang trong WordPress

Tạo ấn tượng đầu tiên : Site Title chính là “nền móng” thương hiệu trực tuyến của bạn. Nó nên thể hiện được thông điệp, lĩnh vực và phong cách của thương hiệu. Tiêu đề rõ ràng, dễ nhớ sẽ giúp khách truy cập nhận diện và nhớ đến bạn dễ dàng hơn trong những lần ghé thăm tiếp theo.

: Site Title chính là “nền móng” thương hiệu trực tuyến của bạn. Nó nên thể hiện được thông điệp, lĩnh vực và phong cách của thương hiệu. Tiêu đề rõ ràng, dễ nhớ sẽ giúp khách truy cập nhận diện và nhớ đến bạn dễ dàng hơn trong những lần ghé thăm tiếp theo. Lợi thế về SEO : Google và các công cụ tìm kiếm sử dụng Site Title để xác định nội dung chính của website. Một tiêu đề liên quan, mang tính mô tả sẽ giúp cải thiện thứ hạng tìm kiếm, từ đó tăng lượng truy cập tự nhiên.

: Google và các công cụ tìm kiếm sử dụng Site Title để xác định nội dung chính của website. Một tiêu đề liên quan, mang tính mô tả sẽ giúp cải thiện thứ hạng tìm kiếm, từ đó tăng lượng truy cập tự nhiên. Hỗ trợ điều hướng người dùng : Tiêu đề ngắn gọn, rõ ràng sẽ giúp người dùng nhanh chóng hiểu được bạn cung cấp gì. Điều này giúp họ dễ dàng định hướng, khám phá nội dung phù hợp và có trải nghiệm tốt hơn khi truy cập website.

: Tiêu đề ngắn gọn, rõ ràng sẽ giúp người dùng nhanh chóng hiểu được bạn cung cấp gì. Điều này giúp họ dễ dàng định hướng, khám phá nội dung phù hợp và có trải nghiệm tốt hơn khi truy cập website. Tạo kết nối cảm xúc: Một tiêu đề được chọn kỹ càng không chỉ mô tả nội dung mà còn khơi gợi cảm xúc, tạo không khí cho toàn bộ website. Dù bạn muốn truyền cảm hứng, giáo dục hay giải trí, tiêu đề nên thể hiện được mục tiêu nội dung của bạn.

Tầm quan trọng của tiêu đề trang trong WordPress

Khi nào nên thay đổi tiêu đề trang WordPress?

Tái định vị thương hiệu: Một tiêu đề trang mới sẽ phản ánh rõ ràng hơn về thương hiệu và truyền tải chính xác thông điệp đến khách truy cập.

Một tiêu đề trang mới sẽ phản ánh rõ ràng hơn về thương hiệu và truyền tải chính xác thông điệp đến khách truy cập. Thay đổi theo mùa: Đối với các website hoạt động theo mùa (như blog du lịch, cửa hàng thời trang, dịch vụ sự kiện…), việc cập nhật tiêu đề để phản ánh mùa lễ hội, xu hướng hoặc thời điểm cụ thể sẽ giúp bạn luôn phù hợp với nhu cầu người dùng và tăng tính hấp dẫn.

Đối với các website hoạt động theo mùa (như blog du lịch, cửa hàng thời trang, dịch vụ sự kiện…), việc cập nhật tiêu đề để phản ánh mùa lễ hội, xu hướng hoặc thời điểm cụ thể sẽ giúp bạn luôn phù hợp với nhu cầu người dùng và tăng tính hấp dẫn. Kỷ niệm cột mốc phát triển: Khi website đạt một thành tựu quan trọng – như kỷ niệm thành lập, đạt mốc người dùng hoặc ra mắt sản phẩm mới – hãy sử dụng tiêu đề để đánh dấu dấu ấn đó.

Khi website đạt một thành tựu quan trọng – như kỷ niệm thành lập, đạt mốc người dùng hoặc ra mắt sản phẩm mới – hãy sử dụng tiêu đề để đánh dấu dấu ấn đó. Cải thiện SEO: Cập nhật lại tiêu đề trang với từ khóa phù hợp để tăng khả năng xuất hiện trên Google và thu hút nhiều lượt nhấp hơn.

Cập nhật lại tiêu đề trang với từ khóa phù hợp để tăng khả năng xuất hiện trên Google và thu hút nhiều lượt nhấp hơn. Cạnh tranh với đối thủ: Nếu bạn thấy đối thủ trong cùng lĩnh vực đang có tiêu đề hấp dẫn, tối ưu hơn và xuất hiện nổi bật trên công cụ tìm kiếm, đã đến lúc bạn cần làm mới tiêu đề để tăng lợi thế cạnh tranh.

Một số cách thay đổi tiêu đề trang WordPress

Thay đổi tiêu đề trang bằng WordPress Customizer

Đây là cách đơn giản nhất và cho phép bạn xem trước trực tiếp mọi thay đổi trước khi áp dụng.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Từ bảng điều khiển WordPress, vào Giao diện → Tùy chỉnh (Appearance → Customize).

Thay đổi tiêu đề trang bằng WordPress Customizer

Bước 2: Giao diện WordPress Customizer sẽ xuất hiện.

Bước 3: Nhấp vào mục Nhận diện trang web (Site Identity).

Thay đổi tiêu đề trang bằng WordPress Customizer

Tại đây, bạn có thể thay đổi:

Tiêu đề trang web (Site Title)

Dòng mô tả (nếu cần)

Thay đổi tiêu đề trang bằng WordPress Customizer

Khi thay đổi, bạn sẽ thấy bản xem trước bên phải màn hình.

Sau khi hài lòng, nhấn Xuất bản (Publish) để lưu thay đổi.

Thay đổi tiêu đề trang qua phần Cài đặt chung

Đây là cách phù hợp cho người mới bắt đầu hoặc không muốn vào phần tuỳ chỉnh giao diện.

Cách thực hiện:

Bước 1: Vào Cài đặt → Tổng quan (Settings → General) từ bảng điều khiển.

Bước 2: Ở mục Tiêu đề trang web (Site Title), nhập tên mới bạn muốn đặt.

Bạn cũng có thể thay đổi Mô tả ngay bên dưới.

Thay đổi tiêu đề trang qua phần Cài đặt chung

Bước 3: Nhấn nút Lưu thay đổi (Save Changes) để hoàn tất.

Thay đổi tiêu đề trang bằng Plugin Rank Math

Nếu bạn đang sử dụng plugin SEO như Rank Math, bạn có thể thay đổi tiêu đề trang chủ của mình ngay từ phần cài đặt SEO.

Cách thực hiện:

Bước 1: Cài đặt và kích hoạt plugin Rank Math SEO nếu chưa có.

Bước 2: Vào Trang (Pages) → Truy cập trang bạn đã chọn làm trang chủ của website.

Bước 3: Nhấp vào biểu tượng Rank Math ở góc phải trên trình soạn thảo bài viết.

Chuyển đến tab Chung (General) → Nhấn Chỉnh sửa đoạn trích (Edit Snippet).

Thay đổi tiêu đề trang bằng Plugin Rank Math

Trong mục Tiêu đề (Title), bạn nhập tiêu đề mong muốn. Ngoài ra, bạn cũng có thể sửa phần mô tả nếu cần.

Thay đổi tiêu đề trang bằng Plugin Rank Math

Sau đó nhấn Cập nhật (Update) hoặc Xuất bản (Publish) để lưu.

Lưu ý: Đây là cách thay đổi meta title hiển thị trên tab trình duyệt và kết quả tìm kiếm, không thay đổi site title mặc định của WordPress.

Thay đổi tiêu đề trang bằng file functions.php

Phương pháp này dành cho người dùng có kiến thức cơ bản về code. Bạn sẽ thêm một đoạn mã PHP để thay đổi tiêu đề trực tiếp.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Truy cập Giao diện → Sửa tệp tin giao diện (Appearance → Theme File Editor).

Bước 2: Chọn file functions.php bên tay phải.

Thay đổi tiêu đề trang bằng file functions.php

Cuối file, dán đoạn mã sau:

update_option( 'blogname', 'Nhập tiêu đề mới tại đây' ); update_option( 'blogdescription', 'Nhập khẩu hiệu mới tại đây' );

Bước 3: Nhấn Cập nhật tệp tin (Update File) để lưu và truy cập lại trang web để kiểm tra tiêu đề đã thay đổi hay chưa.

Khuyến nghị: Sao lưu website trước khi chỉnh sửa file hệ thống để tránh rủi ro.

Kết luận

Việc thay đổi tiêu đề trang trong WordPress không chỉ đơn giản là cập nhật một dòng chữ, mà còn là bước quan trọng giúp bạn cải thiện nhận diện thương hiệu, tăng cường khả năng SEO và tạo ấn tượng tốt hơn với người dùng. Chúc bạn thành công!

Những câu hỏi thường gặp

Thay đổi tiêu đề trang có ảnh hưởng đến SEO không? Có. Một tiêu đề được tối ưu tốt sẽ giúp Google hiểu rõ nội dung website và cải thiện thứ hạng tìm kiếm. Do đó, bạn nên chọn tiêu đề ngắn gọn, chứa từ khóa chính và phản ánh đúng nội dung/trọng tâm của website.

Tôi có thể thay đổi tiêu đề trang mà không dùng plugin được không? Hoàn toàn có thể. Như hướng dẫn trên bài viết, bạn có thể sử dụng WordPress Customizer hoặc mục Cài đặt Chung (General Settings) trong dashboard để thay đổi tiêu đề mà không cần cài thêm plugin.

Sau khi thay đổi tiêu đề trang, bao lâu thì Google cập nhật? Thường mất vài ngày đến vài tuần để Google thu thập lại dữ liệu và cập nhật kết quả tìm kiếm. Bạn có thể tăng tốc quá trình bằng cách: Gửi lại sitemap sau khi cập nhật tiêu đề.

Yêu cầu lập chỉ mục lại trong Google Search Console.