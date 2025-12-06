Sự trỗi dậy của các công cụ AI đã dân chủ hóa hoàn toàn quy trình xây dựng nền tảng trực tuyến, cho phép bất kỳ ai cũng có thể tự tay tạo ra những giao diện chuyên nghiệp, chuẩn SEO chỉ trong thời gian ngắn. Thay vì tốn kém chi phí thuê nhân sự hay mất nhiều tháng học lập trình, doanh nghiệp và cá nhân hiện nay có thể tận dụng sức mạnh công nghệ để tăng tốc độ ra mắt sản phẩm. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp và đánh giá chi tiết top 10+ công cụ thiết kế web bằng AI tốt nhất hiện nay.

Tiêu chí lựa chọn công cụ thiết kế web AI phù hợp

Khả năng tùy biến linh hoạt

Một công cụ AI tốt không được phép giới hạn sự sáng tạo của người dùng trong các khuôn mẫu cố định. Phần mềm đó cần cho phép chỉnh sửa thủ công các chi tiết như màu sắc, phông chữ, bố cục khối (layout) sau khi AI đã tạo ra bản nháp. Sự linh hoạt này đảm bảo website cuối cùng vẫn mang đậm dấu ấn thương hiệu riêng biệt.

Tính thân thiện với thiết bị di động (Responsive)

Google ưu tiên xếp hạng các trang web hiển thị tốt trên điện thoại và máy tính bảng. Do đó, nền tảng thiết kế được chọn bắt buộc phải có khả năng tự động tối ưu giao diện cho mọi kích thước màn hình. Người dùng không nên mất thời gian chỉnh sửa riêng lẻ cho từng phiên bản mobile hay desktop.

Hỗ trợ tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO)

Website đẹp là chưa đủ, trang web cần phải được khách hàng tìm thấy. Hãy ưu tiên các công cụ có tích hợp sẵn tính năng hỗ trợ SEO như: tùy chỉnh thẻ tiêu đề, thẻ mô tả, tối ưu tốc độ tải trang và tạo sơ đồ trang web (sitemap) tự động. Những yếu tố kỹ thuật này đóng vai trò nền tảng để website leo lên thứ hạng cao trên Google.

Kho giao diện mẫu đa dạng và chuyên nghiệp

Dù AI có khả năng tự tạo bố cục, việc sở hữu một thư viện giao diện mẫu phong phú vẫn là điểm cộng lớn. Kho tài nguyên này giúp người dùng có thêm nguồn cảm hứng và nhiều lựa chọn thay thế nếu bản thiết kế do AI đề xuất chưa thực sự ưng ý.

Chi phí và khả năng mở rộng

Hãy xem xét kỹ lưỡng cơ cấu giá của nhà cung cấp. Một số nền tảng có mức phí khởi điểm thấp nhưng lại tính phí cao cho các tính năng nâng cao như tên miền riêng, thương mại điện tử hoặc dung lượng lưu trữ. Người dùng cần chọn giải pháp có lộ trình nâng cấp rõ ràng để đảm bảo website có thể phát triển song hành cùng quy trình mở rộng kinh doanh trong tương lai.

Khám phá 10 công cụ thiết kế web bằng AI tốt nhất hiện nay

#1. Wix ADI – Giải pháp toàn diện cho mọi đối tượng

Wix ADI (Artificial Design Intelligence) luôn giữ vững vị thế dẫn đầu nhờ khả năng cân bằng hoàn hảo giữa tính dễ sử dụng và sự chuyên nghiệp. Hệ thống này hoạt động bằng cách đặt ra một loạt câu hỏi về nhu cầu, sở thích thiết kế của người dùng, sau đó tự động tổng hợp thông tin để tạo ra một website hoàn chỉnh với đầy đủ hình ảnh, nội dung và bố cục. Điểm mạnh của Wix nằm ở hệ sinh thái ứng dụng khổng lồ đi kèm, cho phép mở rộng tính năng website một cách dễ dàng.

Tính năng nổi bật:

Tự động tạo giao diện dựa trên thông tin doanh nghiệp và hồ sơ mạng xã hội.

Công cụ chỉnh sửa kéo thả trực quan, linh hoạt sau khi AI hoàn tất bản nháp.

Tích hợp sẵn các công cụ SEO (Wix SEO Wiz) để tối ưu hóa thứ hạng tìm kiếm.

Kho ứng dụng App Market phong phú hỗ trợ Marketing, Booking và Bán hàng.

🌐Link truy cập: wix.com

Xem thêm: Hướng dẫn thiết kế web với AI miễn phí bằng Wix ADI

#2. Framer AI – Đỉnh cao về tư duy thiết kế và tương tác

Framer AI là lựa chọn lý tưởng cho những ai đề cao tính thẩm mỹ và các hiệu ứng chuyển động mượt mà. Khác với các công cụ tạo web truyền thống, Framer cho phép người dùng thiết kế website giống như đang sử dụng các phần mềm đồ họa chuyên nghiệp (như Figma hay Photoshop). Chỉ cần nhập một câu lệnh mô tả (prompt), Framer sẽ tạo ra các bố cục trang web độc đáo với độ tùy biến cực cao, phù hợp cho các Landing Page sáng tạo hoặc Portfolio cá nhân.

Tính năng nổi bật:

Chuyển đổi văn bản thành giao diện website (Text-to-design) nhanh chóng.

Hệ thống hiệu ứng động (Animation) và tương tác cao cấp không cần viết code.

Hỗ trợ xuất bản website với tốc độ tải trang cực nhanh.

Tương thích hoàn hảo với các công cụ thiết kế như Figma.

🌐Link truy cập: framer.com

#3. Hostinger AI Website Builder – Lựa chọn tiết kiệm ngân sách

Hostinger mang đến giải pháp “tất cả trong một” với mức chi phí vô cùng cạnh tranh. Công cụ thiết kế web của Hostinger tích hợp trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ người dùng từ khâu tạo logo, viết nội dung cho đến thiết lập bản đồ nhiệt (heatmap) để phân tích hành vi khách hàng. Đây là nền tảng rất phù hợp cho người mới bắt đầu hoặc các doanh nghiệp nhỏ muốn tối ưu chi phí vận hành mà vẫn đảm bảo hiệu suất website ổn định.

Tính năng nổi bật:

Tạo website đầy đủ chỉ trong vài phút kèm theo nội dung văn bản gợi ý.

Tích hợp AI Writer (Viết nội dung) và AI Logo Maker (Tạo logo).

Công cụ AI Heatmap giúp dự đoán các vị trí khách hàng thường xuyên nhấp chuột.

Giao diện quản lý đơn giản, dễ làm quen ngay cả với người không rành công nghệ.

🌐Link truy cập: hostinger.com

#4. 10Web – Nền tảng xây dựng WordPress tự động

Nếu bạn yêu thích sự mạnh mẽ của mã nguồn mở WordPress nhưng ngại các thao tác cài đặt phức tạp, 10Web là giải pháp hoàn hảo. Điểm đặc biệt nhất của 10Web là khả năng “sao chép” giao diện của bất kỳ website nào chỉ bằng cách nhập đường Link (URL). Hệ thống sẽ phân tích và tái tạo lại một bản sao trên nền tảng WordPress cho phép người dùng tùy chỉnh lại theo ý muốn bằng trình dựng trang Elementor.

Tính năng nổi bật:

Tái tạo giao diện website bất kỳ bằng AI chỉ với đường dẫn URL.

Chạy trên nền tảng WordPress kết hợp với trình chỉnh sửa Elementor quen thuộc.

Tự động tối ưu hóa tốc độ tải trang đạt điểm số cao trên Google PageSpeed.

Quản lý hosting và cài đặt plugin hoàn toàn tự động.

🌐Link truy cập: 10web.io

#5. Jimdo Dolphin – Công cụ dành cho doanh nghiệp nhỏ

Jimdo Dolphin tập trung vào sự tối giản và tốc độ, hướng đến đối tượng người dùng muốn có website kinh doanh nhanh chóng mà không cần bận tâm quá nhiều về kỹ thuật. Nền tảng này sử dụng AI để lấy thông tin doanh nghiệp từ Google Maps và Instagram, sau đó tự động điền vào website mới. Jimdo đặc biệt chú trọng đến các yếu tố pháp lý (như trang chính sách bảo mật, GDPR) phù hợp cho thị trường Châu Âu và quốc tế.

Tính năng nổi bật:

Tự động đồng bộ thông tin và hình ảnh từ mạng xã hội vào website.

Tối ưu hóa hiển thị cực tốt trên thiết bị di động.

Tích hợp công cụ tạo cửa hàng trực tuyến đơn giản, dễ quản lý.

Hỗ trợ tạo Logo chuyên nghiệp miễn phí.

🌐Link truy cập: jimdo.com

#6. Durable – Tạo website dịch vụ chỉ trong 30 giây

Đúng như tên gọi (Bền bỉ) và cam kết về tốc độ, Durable tuyên bố có thể tạo ra một trang web doanh nghiệp hoàn chỉnh chỉ trong 30 giây. Công cụ này cực kỳ phù hợp cho các ngành dịch vụ như nhà hàng, thợ sửa chữa, tư vấn viên hay bất động sản. Durable không chỉ tạo giao diện mà còn thiết lập sẵn hệ thống quản lý khách hàng (CRM), công cụ hóa đơn và định vị doanh nghiệp, giúp người chủ quản lý công việc kinh doanh ngay trên cùng một nền tảng.

Tính năng nổi bật:

Tốc độ tạo web cực nhanh chỉ với vài thông tin đầu vào cơ bản.

Tích hợp sẵn hệ thống CRM để quản lý khách hàng tiềm năng.

Công cụ AI tạo nội dung quảng cáo và bài viết blog tự động.

Hỗ trợ xuất hóa đơn chuyên nghiệp ngay trên nền tảng.

🌐Link truy cập: durable.co

#7. Lovable – Xây dựng ứng dụng web Full-stack từ ý tưởng

Lovable là một cái tên mới nổi nhưng đang tạo nên cơn sốt trong cộng đồng công nghệ nhờ khả năng biến ý tưởng văn bản thành ứng dụng web hoàn chỉnh (Full-stack). Khác với các công cụ chỉ tạo giao diện tĩnh, Lovable có thể xây dựng cả phần logic xử lý bên dưới, kết nối cơ sở dữ liệu và tích hợp xác thực người dùng. Đây là lựa chọn lý tưởng cho các nhà sáng lập (Founder) muốn tạo sản phẩm thử nghiệm (MVP) nhanh chóng mà không cần đội ngũ kỹ thuật phức tạp.

Tính năng nổi bật:

Chuyển đổi mô tả văn bản thành ứng dụng web đầy đủ tính năng (Frontend & Backend).

Tích hợp sẵn với Supabase để quản lý cơ sở dữ liệu và tài khoản người dùng.

Giao diện đầu ra có tính thẩm mỹ cao, hiện đại và chuẩn UX/UI.

Cho phép chỉnh sửa, tinh chỉnh chi tiết thông qua hội thoại chat liên tục.

🌐Link truy cập: lovable.dev

#8. TeleportHQ – Chuyên biệt cho lập trình viên Front-end

TeleportHQ là một công cụ mạnh mẽ dành cho những người có kiến thức về kỹ thuật hoặc các lập trình viên muốn tăng tốc độ làm việc. Nền tảng này cho phép xây dựng giao diện bằng AI và quan trọng nhất là khả năng xuất ra mã nguồn sạch (HTML, CSS, React, Vue, Angular) để sử dụng cho các dự án lớn. TeleportHQ giúp thu hẹp khoảng cách giữa khâu thiết kế hình ảnh và khâu lập trình thực tế.

Tính năng nổi bật:

Khả năng xuất mã nguồn (Export Code) chất lượng cao cho lập trình viên.

Hỗ trợ nhập thiết kế từ ChatGPT (vẽ phác thảo) hoặc nhập từ Figma.

Công cụ quản lý CSS và Design Tokens chuyên sâu.

Hỗ trợ cộng tác làm việc nhóm theo thời gian thực.

🌐Link truy cập: teleporthq.io

#9. Kleap – Tối ưu hóa trải nghiệm trên thiết bị di động

Trong bối cảnh người dùng lướt web chủ yếu bằng điện thoại, Kleap ra đời với tư duy “Mobile-first” (Ưu tiên di động). Công cụ này giúp tạo ra các trang web trông giống như những ứng dụng di động mượt mà, tập trung vào khả năng bán hàng và thu thập thông tin. Kleap là sự thay thế nâng cấp hoàn hảo cho các công cụ dạng Link-in-bio, phù hợp với những người sáng tạo nội dung (Content Creators) và người bán hàng trên mạng xã hội.

Tính năng nổi bật:

Giao diện dọc tối ưu hóa tuyệt đối cho trải nghiệm vuốt trên điện thoại.

Tích hợp cổng thanh toán trực tiếp để bán sản phẩm số hoặc vật lý.

Hệ thống đặt lịch hẹn và quản lý sự kiện đơn giản.

Khởi tạo trang web nhanh chóng từ nội dung trang Facebook hoặc Instagram.

🌐Link truy cập: kleap.co

#10. Hocoos – Trình tạo web AI mới nổi đầy tiềm năng

Hocoos là một đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Durable, mang đến giải pháp tạo web thông qua bộ 8 câu hỏi trắc nghiệm nhanh. Nền tảng này tập trung vào việc cung cấp các tiện ích (widget) chuyên dụng cho từng ngành nghề cụ thể. Ví dụ: nếu người dùng chọn ngành làm đẹp, Hocoos sẽ tự động tích hợp tính năng đặt lịch; nếu chọn ngành tin tức, hệ thống sẽ ưu tiên bố cục hiển thị bài viết.

Tính năng nổi bật:

Quy trình khởi tạo thông minh qua 8 bước hỏi đáp ngắn gọn.

Tự động đề xuất bố cục và tiện ích phù hợp theo ngành nghề đặc thù.

Hỗ trợ chỉnh sửa nhanh màu sắc và phông chữ toàn trang với một cú nhấp chuột.

Cho phép kết nối tên miền riêng và hosting ổn định.

🌐Link truy cập: hocoos.com

Bảng so sánh nhanh: Công cụ AI Đối tượng phù hợp nhất Tính năng “đinh” (Key Feature) Bản miễn phí? Giá tham khảo (Tháng) 1. Wix ADI Mọi đối tượng, doanh nghiệp Hệ sinh thái ứng dụng đa dạng & SEO Wiz Có Từ ~$17 2. Framer AI Designer, Creative Agency Tùy biến hiệu ứng động & Tương tác cao Có Từ ~$5 3. Hostinger Start-up, ngân sách thấp Trọn gói Hosting + AI Writer + Logo Không Từ ~$2.99 4. 10Web Người dùng WordPress Sao chép giao diện web bất kỳ từ URL Dùng thử Từ ~$10 5. Jimdo Shop nhỏ, bán hàng Đồng bộ thông tin từ Google/MXH Có Từ ~$9 6. Durable Dịch vụ, BĐS, Thợ Tốc độ tạo web cực nhanh (30s) + CRM Dùng thử Từ ~$12 7. Lovable Founders, Xây dựng App Tạo ứng dụng Web Full-stack từ văn bản Có Từ ~$20 8. TeleportHQ Lập trình viên (Dev) Xuất mã nguồn sạch (HTML/React/Vue) Có Từ ~$15 9. Kleap Creator, Influencer Giao diện ưu tiên di động (Mobile-first) Có Từ ~$15 10. Hocoos Dịch vụ đặt lịch/Booking Tạo widget tiện ích theo từng ngành nghề Có Từ ~$15

Một số lưu ý quan trọng khi sử dụng AI làm website

AI chỉ là công cụ hỗ trợ, con người mới là yếu tố quyết định

Máy móc có thể xử lý dữ liệu và tạo ra bố cục rất nhanh, nhưng cảm xúc và sự tinh tế là điều công nghệ chưa thể thay thế hoàn toàn. Những câu chuyện thương hiệu hay thông điệp cốt lõi cần được chính người chủ doanh nghiệp biên tập lại. Đừng phó mặc toàn bộ nội dung cho máy tính, hãy dành thời gian đọc lại và chỉnh sửa câu từ sao cho gần gũi và phù hợp nhất với khách hàng mục tiêu.

Kiểm tra kỹ vấn đề bản quyền hình ảnh và nội dung

Các trình tạo web thường sử dụng kho dữ liệu khổng lồ để tổng hợp thông tin. Đôi khi, hình ảnh hoặc đoạn văn bản được tạo ra có thể vô tình trùng lặp hoặc vi phạm bản quyền từ nguồn khác. Để an toàn và tăng độ tin cậy, người quản trị nên ưu tiên sử dụng hình ảnh thực tế của doanh nghiệp hoặc mua bản quyền hình ảnh từ các nguồn uy tín thay vì dùng 10 hoàn toàn ảnh do AI vẽ.

Đừng quên kiểm tra hiển thị trên điện thoại thật

Hầu hết các nền tảng đều cam kết website sẽ tự động đẹp trên mọi thiết bị. Tuy nhiên, thực tế vẫn thường xảy ra lỗi vỡ khung, phông chữ quá nhỏ hoặc nút bấm bị che khuất trên màn hình điện thoại. Sau khi thiết kế xong, hãy trực tiếp dùng điện thoại cá nhân truy cập vào trang web để kiểm tra trải nghiệm vuốt, chạm xem đã thực sự mượt mà hay chưa.

Cân nhắc về quyền sở hữu mã nguồn (Code)

Đây là yếu tố kỹ thuật quan trọng thường bị bỏ qua. Nhiều nền tảng thiết kế web nhanh (như Wix hay Squarespace) hoạt động theo cơ chế thuê bao, nghĩa là người dùng không thực sự sở hữu bộ mã nguồn của website. Nếu sau này muốn chuyển nhà cung cấp hoặc nâng cấp tính năng phức tạp, việc mang dữ liệu đi sẽ rất khó khăn. Hãy tính toán kỹ lộ trình phát triển dài hạn trước khi quyết định “chọn mặt gửi vàng”.

Kết luận

Công nghệ AI thực sự đã mở ra một cánh cửa mới, giúp việc sở hữu website trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn bao giờ hết. Mỗi công cụ được liệt kê trong danh sách trên đều mang những thế mạnh riêng, phù hợp với từng mục đích sử dụng và quy mô dự án khác nhau. Hãy cân nhắc kỹ nhu cầu thực tế của doanh nghiệp để chọn ra người bạn đồng hành đắc lực nhất. Chúc bạn xây dựng thành công nền tảng trực tuyến ấn tượng và hiệu quả!

Những câu hỏi thường gặp

Website tạo bằng AI có chuẩn SEO không? Có. Hầu hết các nền tảng thiết kế web bằng AI hiện nay đều được lập trình để tạo ra cấu trúc mã thân thiện với bộ máy tìm kiếm của Google. Các công cụ này thường tích hợp sẵn tính năng tối ưu thẻ tiêu đề, thẻ mô tả, nén ảnh và tạo sơ đồ trang web (sitemap) tự động. Tuy nhiên, để đạt thứ hạng cao nhất, người quản trị vẫn cần tự xây dựng chiến lược từ khóa và nội dung chất lượng.

Tôi có cần kiến thức lập trình để sử dụng các công cụ này không? Hoàn toàn không. Mục tiêu cốt lõi của công nghệ AI trong thiết kế web là phục vụ người dùng phổ thông. Mọi thao tác đều được thực hiện thông qua giao diện trực quan, kéo thả hoặc trả lời câu hỏi trắc nghiệm. Hệ thống sẽ tự động xử lý các đoạn mã phức tạp ở chế độ nền.

Website thiết kế bởi AI có bị trùng lặp giao diện với người khác không? Khả năng trùng lặp là rất thấp nhưng vẫn có thể xảy ra về mặt bố cục chung. Trí tuệ nhân tạo tạo ra giao diện dựa trên dữ liệu đầu vào cụ thể của từng người dùng. Để đảm bảo tính độc nhất, bạn nên tùy biến lại màu sắc, hình ảnh và phông chữ theo bộ nhận diện thương hiệu riêng sau khi AI trả về kết quả ban đầu.

Tôi có thể chỉnh sửa mã nguồn sau khi AI tạo xong không? Điều này phụ thuộc vào từng nền tảng. Các công cụ như Wix hay Durable thường đóng mã nguồn để đảm bảo sự ổn định, người dùng chỉ có thể chỉnh sửa giao diện bên ngoài. Ngược lại, các nền tảng như 10Web (dựa trên WordPress) hay TeleportHQ cho phép can thiệp sâu vào mã nguồn hoặc xuất code để chỉnh sửa thêm.

Chi phí duy trì website AI so với thuê lập trình viên như thế nào? Sử dụng AI thường tiết kiệm hơn rất nhiều. Bạn chỉ cần trả phí thuê bao hàng tháng (từ vài USD đến vài chục USD) bao gồm cả phí hosting và bảo trì. Trong khi đó, thuê lập trình viên hoặc công ty thiết kế (Agency) thường tốn hàng triệu đến hàng chục triệu đồng cho chi phí khởi tạo ban đầu, chưa kể phí bảo trì định kỳ.

Các công cụ này có hỗ trợ tiếng Việt không? Đa số các công cụ quốc tế hiện nay đều hỗ trợ hiển thị tiếng Việt tốt nhờ sử dụng bảng mã Unicode (UTF-8). Tuy nhiên, phần giao diện quản trị và các lệnh nhắc (prompt) thường hoạt động hiệu quả nhất bằng tiếng Anh. Một số font chữ mặc định do AI gợi ý có thể bị lỗi dấu tiếng Việt, người dùng cần chuyển đổi sang các font hỗ trợ như Roboto, Open Sans hay Arial.

Website AI có tích hợp được tính năng bán hàng online không? Có. Các nền tảng như Hostinger, Wix hay Jimdo đều cung cấp gói dịch vụ Thương mại điện tử (E-commerce). Hệ thống cho phép đăng tải sản phẩm, quản lý kho hàng, thiết lập giỏ hàng và kết nối với các cổng thanh toán quốc tế như PayPal, Stripe (hoặc chuyển khoản ngân hàng thủ công).