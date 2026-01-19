Cursor là gì? Hướng dẫn tải, đăng ký và sử dụng Cursor miễn phí [2026]

Lập trình viên hiện đại không còn chỉ tập trung vào việc gõ từng dòng lệnh thủ công mà chuyển dịch sang xu hướng ‘Vibe Coding’ – nơi tư duy logic và khả năng điều phối AI đóng vai trò chủ chốt. Giữa làn sóng công nghệ này, Cursor nổi lên như một hiện tượng, thay đổi hoàn toàn cách giới kỹ thuật xây dựng phần mềm. Vậy cụ thể Cursor là gì? Cách sử dụng như thế nào? Cùng Tino tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

Tổng quan về Cursor

Cursor là gì?

Cursor là một trình soạn thảo mã nguồn ưu tiên trí tuệ nhân tạo (AI-first code editor) được phát triển bởi công ty công nghệ Anysphere. Ra mắt chính thức vào năm 2023, nền tảng này được xây dựng dựa trên mã nguồn mở của Visual Studio Code (VS Code) nhưng thay đổi hoàn toàn cơ chế tương tác cốt lõi. Thay vì chỉ tích hợp AI như một phần bổ trợ, Cursor đưa các mô hình ngôn ngữ lớn vào trung tâm của quy trình làm việc, cho phép lập trình viên điều phối, chỉnh sửa và tạo dựng phần mềm thông qua các lệnh ngôn ngữ tự nhiên.

Đến nay, công cụ này đã trở thành chuẩn mực cho xu hướng Vibe Coding, giúp xóa nhòa rào cản kỹ thuật để người dùng tập trung hoàn toàn vào tư duy logic và xây dựng sản phẩm.

Những tính năng đột phá của Cursor (cập nhật 2026)

Tab Autocomplete (Tự động hoàn thành thông minh): Dự đoán và đề xuất toàn bộ các khối lệnh hoặc sửa đổi code đa dòng theo thời gian thực dựa trên vị trí con trỏ và ngữ cảnh hiện tại.

Dự đoán và đề xuất toàn bộ các khối lệnh hoặc sửa đổi code đa dòng theo thời gian thực dựa trên vị trí con trỏ và ngữ cảnh hiện tại. Composer (Soạn thảo đa tệp): Cho phép người dùng thực hiện các thay đổi phức tạp trên nhiều tệp cùng một lúc chỉ với một yêu cầu duy nhất, giúp tái cấu trúc hoặc thêm tính năng mới cực kỳ nhanh chóng.

Cho phép người dùng thực hiện các thay đổi phức tạp trên nhiều tệp cùng một lúc chỉ với một yêu cầu duy nhất, giúp tái cấu trúc hoặc thêm tính năng mới cực kỳ nhanh chóng. Codebase Indexing (Thấu hiểu toàn bộ dự án): Hệ thống tự động phân tích và tạo chỉ mục cho toàn bộ mã nguồn trong thư mục làm việc, giúp AI đưa ra câu trả lời chính xác dựa trên bức tranh tổng thể thay vì chỉ một tệp đang mở.

Hệ thống tự động phân tích và tạo chỉ mục cho toàn bộ mã nguồn trong thư mục làm việc, giúp AI đưa ra câu trả lời chính xác dựa trên bức tranh tổng thể thay vì chỉ một tệp đang mở. Smart Chat (Trò chuyện ngữ cảnh): Cửa sổ chat tích hợp cho phép hỏi đáp về lỗi (bug), yêu cầu giải thích logic code hoặc tra cứu tài liệu mà không cần rời khỏi giao diện lập trình.

Cửa sổ chat tích hợp cho phép hỏi đáp về lỗi (bug), yêu cầu giải thích logic code hoặc tra cứu tài liệu mà không cần rời khỏi giao diện lập trình. Natural Language Terminal (Terminal ngôn ngữ tự nhiên): Chuyển đổi các mô tả hành động bằng tiếng Việt (hoặc tiếng Anh) thành các câu lệnh dòng lệnh (command line) chính xác để thực thi ngay lập tức.

Chuyển đổi các mô tả hành động bằng tiếng Việt (hoặc tiếng Anh) thành các câu lệnh dòng lệnh (command line) chính xác để thực thi ngay lập tức. Image-to-Code (Chuyển hình ảnh thành mã): Khả năng nhận diện thiết kế từ hình ảnh chụp màn hình hoặc bản vẽ tay để tạo ra mã nguồn giao diện (Frontend) tương ứng.

Khả năng nhận diện thiết kế từ hình ảnh chụp màn hình hoặc bản vẽ tay để tạo ra mã nguồn giao diện (Frontend) tương ứng. One-Click Migration (Chuyển đổi một chạm): Hỗ trợ nhập toàn bộ cài đặt, phím tắt và các tiện ích mở rộng (Extensions) từ VS Code sang Cursor chỉ trong vài giây ngay khi cài đặt xong.

Ưu – nhược điểm của Cursor

Ưu điểm

Tăng tốc độ phát triển sản phẩm: Giảm thiểu đáng kể thời gian gõ phím thủ công, giúp lập trình viên hiện thực hóa ý tưởng thành sản phẩm nhanh hơn gấp nhiều lần.

Giảm thiểu đáng kể thời gian gõ phím thủ công, giúp lập trình viên hiện thực hóa ý tưởng thành sản phẩm nhanh hơn gấp nhiều lần. Giảm tải gánh nặng ghi nhớ: Người dùng không cần phải nhớ chi tiết từng cú pháp phức tạp hay các thư viện ít dùng, giúp duy trì dòng tư duy (flow) liên tục.

Người dùng không cần phải nhớ chi tiết từng cú pháp phức tạp hay các thư viện ít dùng, giúp duy trì dòng tư duy (flow) liên tục. Giao diện thân thiện, không cần học lại: Nhờ việc kế thừa giao diện của VS Code, cộng đồng lập trình viên có thể bắt đầu làm việc ngay lập tức mà không mất thời gian làm quen.

Nhờ việc kế thừa giao diện của VS Code, cộng đồng lập trình viên có thể bắt đầu làm việc ngay lập tức mà không mất thời gian làm quen. Nâng cao chất lượng mã nguồn: AI chủ động đề xuất các phương án tối ưu, giúp phát hiện sớm các lỗi tiềm ẩn hoặc lỗ hổng bảo mật trước khi vận hành.

Nhược điểm

Yêu cầu tài nguyên phần cứng: Quá trình lập chỉ mục dự án (indexing) và chạy các tác vụ AI liên tục có thể chiếm dụng lượng lớn RAM và CPU, gây khó khăn cho các máy tính cấu hình thấp.

Quá trình lập chỉ mục dự án (indexing) và chạy các tác vụ AI liên tục có thể chiếm dụng lượng lớn RAM và CPU, gây khó khăn cho các máy tính cấu hình thấp. Chi phí vận hành: Để khai thác tối đa sức mạnh của các mô hình AI cao cấp nhất người dùng cần trả phí đăng ký hàng tháng, mức phí này có thể là rào cản với sinh viên hoặc người mới bắt đầu.

Để khai thác tối đa sức mạnh của các mô hình AI cao cấp nhất người dùng cần trả phí đăng ký hàng tháng, mức phí này có thể là rào cản với sinh viên hoặc người mới bắt đầu. Rủi ro phụ thuộc công nghệ: Việc quá lạm dụng tính năng tự động có thể khiến các lập trình viên mới bỏ qua quy trình hiểu sâu bản chất vấn đề, dẫn đến khó khăn khi phải xử lý các tình huống không có sự hỗ trợ của AI.

So sánh Cursor với VSCode

Để hiểu rõ hơn về VSCode, bạn có thể tham khảo bài viết: VSCode là gì?

Dưới đây là bảng phân tích sự khác biệt cốt lõi giúp bạn quyết định có nên “chuyển nhà” từ VS Code sang Cursor hay không. Tiêu chí Cursor (AI-Native) VSCode + Github Copilot Triết lý thiết kế Xây dựng xoay quanh AI. Trí tuệ nhân tạo là “động cơ” chính vận hành quy trình. AI chỉ là plugin bổ trợ (Extension). Trình soạn thảo vẫn vận hành theo cách truyền thống. Khả năng hiểu Code Codebase Indexing: Thấu hiểu toàn bộ dự án, các file liên kết và logic tổng thể để đưa ra gợi ý chính xác. File-Level Focus: Chủ yếu hiểu file đang mở hoặc các file liên kết gần nhất (ngữ cảnh hạn chế hơn). Sửa lỗi & Refactor Cursor Composer: Cho phép sửa đổi, viết lại code trên nhiều file cùng lúc chỉ bằng một lệnh chat. Cần mở từng file để sửa hoặc dùng tính năng Chat cơ bản (hạn chế thao tác đa nhiệm). Độ trễ & Tốc độ Tab Autocomplete cực nhanh, dự đoán cả khối lệnh (block) hoặc dòng tiếp theo dựa trên thói quen. Copilot đôi khi có độ trễ, thường chỉ gợi ý dòng (line-by-line) hoặc đoạn ngắn. Cài đặt & Di chuyển One-click Import: Nhập toàn bộ Extension, Theme, Keybinding từ VS Code sang trong 1 nốt nhạc. Cần cài đặt và cấu hình thủ công nếu chuyển từ môi trường khác sang. Bảo mật Có chế độ Privacy Mode (không dùng code của user để train AI). Phụ thuộc vào chính sách của Github Copilot (có chế độ doanh nghiệp riêng).

Tóm lại: Nếu bạn muốn trải nghiệm Vibe Coding thực thụ (nơi bạn chỉ đạo và AI thực thi), Cursor là lựa chọn tối ưu. Nếu bạn chỉ cần một trợ lý nhắc code cơ bản và ngại thay đổi thói quen cũ, VS Code vẫn là tượng đài vững chắc.

Chi phí sử dụng Cursor (cập nhật 2026)

Gói cho cá nhân (Individual Plans)

#1. Hobby (Miễn phí – Khuyên dùng để trải nghiệm)

Quyền lợi:

Sử dụng miễn phí vĩnh viễn, không cần thẻ tín dụng.

2 tuần dùng thử gói Pro.

2000 lần gợi ý code (completions) miễn phí.

50 lần truy vấn “slow” (tốc độ thường) với các model cao cấp.

Phù hợp: Người mới bắt đầu, sinh viên muốn học hỏi Vibe Coding.

Lưu ý: Giới hạn số lượng chat và không được ưu tiên tốc độ xử lý.

#2. Pro ($20/tháng – Lựa chọn phổ biến nhất)

Quyền lợi:

Không giới hạn gợi ý code (Unlimited Tab completions).

gợi ý code (Unlimited Tab completions). 500 lần truy vấn “fast” (tốc độ cao) mỗi tháng với các model xịn nhất (GPT-4o, Claude 3.5 Sonnet…).

(tốc độ cao) mỗi tháng với các model xịn nhất (GPT-4o, Claude 3.5 Sonnet…). Không giới hạn truy vấn “slow” (khi hết 500 lần fast, vẫn dùng được AI nhưng tốc độ chậm hơn).

truy vấn “slow” (khi hết 500 lần fast, vẫn dùng được AI nhưng tốc độ chậm hơn). Mỗi ngày được 10 lần dùng Claude 3.5 Sonnet ở chế độ “fast” (cập nhật mới).

Phù hợp: Lập trình viên chuyên nghiệp, freelancer làm việc hàng ngày.

#3. Pro+ ($60/tháng – Dành cho Power User)

Quyền lợi: Tương tự gói Pro nhưng tăng gấp 3 lần dung lượng sử dụng các model (OpenAI, Claude, Gemini).

Tương tự gói Pro nhưng tăng gấp dung lượng sử dụng các model (OpenAI, Claude, Gemini). Phù hợp: Người dùng cường độ cao, chạy nhiều tác vụ AI phức tạp liên tục.

#4. Ultra ($200/tháng – Gói cao cấp nhất)

Tăng gấp 20 lần dung lượng sử dụng so với gói Pro và được ưu tiên trải nghiệm tính năng mới sớm nhất.

Gói cho doanh nghiệp (Business Plans)

#1. Teams ($40/người dùng/tháng)

Quyền lợi:

Bao gồm tất cả tính năng gói Pro.

Tính năng quản lý bảo mật tập trung (Privacy mode controls).

Thống kê mức độ sử dụng của nhân sự (Usage analytics).

Thanh toán tập trung cho cả công ty.

#2. Enterprise

Tùy chỉnh theo yêu cầu doanh nghiệp

Dịch vụ bổ trợ: Bugbot

Cursor giới thiệu Bugbot – một “nhân viên kiểm thử” AI chuyên nghiệp.

Gói Free: Giới hạn số lần review code mỗi tháng.

Giới hạn số lần review code mỗi tháng. Gói Pro ($40/user/tháng): Review không giới hạn trên 200 Pull Requests (PRs)/tháng.

Review không giới hạn trên 200 Pull Requests (PRs)/tháng. Gói Teams: Review không giới hạn trên tất cả PRs.

Review không giới hạn trên tất cả PRs. Enterprise: Tùy chỉnh theo yêu cầu doanh nghiệp

Cập nhật thêm tại: https://cursor.com/pricing

Hướng dẫn cách tải, đăng ký và sử dụng Cursor cơ bản

Hướng dẫn tải và đăng ký tài khoản Cursor

Bước 1: Truy cập trang chủ chính thức: cursor.com. Tại giao diện chính, nhấn nút Download. Hệ thống sẽ tự động nhận diện hệ điều hành (Windows, macOS, hoặc Linux) để cung cấp phiên bản tương thích.

Hướng dẫn tải và đăng ký tài khoản Cursor

Bước 2: Khởi chạy tệp tin vừa tải về và cài đặt như các phần mềm thông thường.

Hướng dẫn tải và đăng ký tài khoản Cursor

Bước 3: Sau khi phần mềm khởi động, bạn nhấn Sign in để đăng nhập.

Hướng dẫn tải và đăng ký tài khoản Cursor

Trình duyệt web sẽ mở ra, cho phép đăng nhập nhanh bằng tài khoản GitHub/Google/Apple.

Hướng dẫn tải và đăng ký tài khoản Cursor

Để tiện trong việc thao tác với mã nguồn, bạn nên đăng nhập bằng GitHub.

Hướng dẫn tải và đăng ký tài khoản Cursor

Trước khi đăng nhập, Cursor sẽ hỏi bạn có muốn chia sẻ dữ liệu hay không. Kéo thanh gạt sang trái để tắt rồi làm theo hướng dẫn trên màn hình để đăng nhập ứng dụng.

Hướng dẫn tải và đăng ký tài khoản Cursor

Bước 4: Trong lần khởi động đầu tiên, Cursor sẽ hiển thị hộp thoại hỏi bạn có muốn nhập (import) các tiện ích mở rộng (Extensions), cài đặt phím tắt (Keybindings) và giao diện (Themes) từ VS Code sang hay không.

Hãy chọn “Import”. Điều này này giúp bạn giữ nguyên thói quen sử dụng cũ, bạn sẽ không cảm thấy bỡ ngỡ khi đổi sang công cụ mới.

Hướng dẫn tải và đăng ký tài khoản Cursor

Lúc này, bạn đã sẵn sàng cho hành trình Vibe Coding.

Các phím tắt hữu ích khi sử dụng Cursor

Nhóm phím tắt AI (Quan trọng nhất)

Phím tắt (Windows/Linux) Phím tắt (macOS) Chức năng “Thần thánh” Ctrl + K Cmd + K Inline Edit: Mở khung lệnh ngay tại dòng code đang đứng. Dùng để yêu cầu AI sửa lỗi, viết hàm mới hoặc giải thích đoạn mã đó nhanh chóng. Ctrl + L Cmd + L AI Chat: Mở/Đóng cửa sổ trò chuyện bên phải. Dùng để hỏi đáp logic phức tạp, lên kế hoạch hoặc debug lỗi sâu. Ctrl + I Cmd + I Composer (Vibe Mode): Mở trình soạn thảo đa tệp. Cho phép ra lệnh để Cursor tạo hoặc sửa đổi nhiều file cùng lúc (Ví dụ: “Tạo cả giao diện HTML và CSS cho trang Login”). Tab Tab Accept: Chấp nhận toàn bộ đoạn code mà AI gợi ý. Ctrl + Enter Cmd + Enter Accept Block: Trong cửa sổ Chat, dùng phím này để áp dụng ngay đoạn code AI viết vào vị trí con trỏ trong file thực tế.

Nhóm phím tắt Điều hướng & Ngữ cảnh

@ (Trong khung Chat): Đây không hẳn là phím tắt nhưng là cú pháp quan trọng nhất . Khi gõ @, menu ngữ cảnh sẽ hiện ra, cho phép chọn @Files (chỉ định file cụ thể), @Codebase (toàn bộ dự án) hoặc @Web (cho phép AI tìm kiếm thông tin mới nhất trên internet).

Đây không hẳn là phím tắt nhưng là . Khi gõ @, menu ngữ cảnh sẽ hiện ra, cho phép chọn @Files (chỉ định file cụ thể), @Codebase (toàn bộ dự án) hoặc @Web (cho phép AI tìm kiếm thông tin mới nhất trên internet). Ctrl + P / Cmd + P: Tìm kiếm và mở nhanh file trong dự án (Quick Open).

Tìm kiếm và mở nhanh file trong dự án (Quick Open). Ctrl + Shift + P / Cmd + Shift + P: Mở bảng lệnh hệ thống (Command Palette) để truy cập mọi cài đặt của Cursor.

Mở bảng lệnh hệ thống (Command Palette) để truy cập mọi cài đặt của Cursor. Ctrl + Shift + X: Mở kho cài đặt extensions.

Mẹo nhỏ: Bạn không cần cố nhớ tất cả ngay lập tức. Hãy bắt đầu bằng việc sử dụng nhuần nhuyễn Ctrl + K và Ctrl + L, hai phím tắt này giải quyết đến 80% nhu cầu lập trình hàng ngày.

Ví dụ thực hành: Tạo ứng dụng web bằng Vibe Coding (Không cần gõ code)

Để bạn hiểu rõ sức mạnh của Cursor, chúng ta sẽ không viết code theo cách thủ công (gõ từng thẻ <html>). Thay vào đó, chúng ta sẽ dùng tính năng Composer để tạo một ứng dụng nhỏ.

Mục tiêu: Tạo một đồng hồ đếm ngược (Countdown Timer) giao diện hiện đại.

Bước 1: Khởi tạo dự án

Tạo một thư mục trống trên máy tính, đặt tên là demo-cursor.

Mở thư mục này bằng Cursor (File > Open Folder).

Tạo ứng dụng web bằng Vibe Coding

Một khung nhập liệu nhỏ sẽ hiện ra ở giữa màn hình.

Tạo ứng dụng web bằng Vibe Coding

Bước 2: Ra lệnh (Prompting)

Nhập nội dung sau vào khung Composer (bạn có thể dùng tiếng Việt tự nhiên):

“Tạo giúp tôi một ứng dụng đồng hồ đếm ngược.

Tạo file index.html: Giao diện tối giản, nền màu tím than, đồng hồ nằm giữa màn hình với font số lớn. Tạo file script.js: Logic đếm ngược từ 5 phút, có nút Bắt đầu và Đặt lại. Tạo file style.css: Thêm hiệu ứng đổ bóng cho đồng hồ để nhìn nổi bật.”

Nhấn Enter.

Tạo ứng dụng web bằng Vibe Coding

Bước 3: Xem kết quả

Cursor sẽ tự động tạo 3 file (index.html, script.js, style.css) và viết toàn bộ mã nguồn bên trong. Bạn sẽ thấy các dòng code chạy trên màn hình với tốc độ rất nhanh.

Sau khi AI viết xong, nút “Keep All” (Chấp nhận tất cả) sẽ hiện ra. Hãy nhấn vào đó để lưu file.

Tạo ứng dụng web bằng Vibe Coding

Bước 4: Kiểm tra sản phẩm

Trước tiên, bạn nên cài đặt extensions Live Server bằng cách nhấn Ctrl + Shift + X.

Tạo ứng dụng web bằng Vibe Coding

Sau đó, mở file index.html, nhấp chuột phải chọn Open with Live Server.

Tạo ứng dụng web bằng Vibe Coding

Kết quả: Một chiếc đồng hồ đếm ngược hoàn chỉnh hiện ra và hoạt động ngay lập tức mà bạn không cần gõ một dòng <div> hay function nào.

Tạo ứng dụng web bằng Vibe Coding

Lưu ý: Các file mã nguồn sẽ tự động xuất hiện trong thư mục mà bạn tạo trước đó trên máy tính. Bạn không cần phải tải về thủ công.

Tạo ứng dụng web bằng Vibe Coding

Kinh nghiệm sử dụng Cursor hiệu quả để “Vibe Coding”

Làm chủ ngữ cảnh với phím @: Sức mạnh lớn nhất của Cursor nằm ở khả năng hiểu sâu dự án. Khi chat với AI, hãy gõ ký tự @ để chọn chính xác những gì bạn muốn AI tham khảo. @Files: Chọn cụ thể các tệp tin liên quan. @Codebase: Quét toàn bộ mã nguồn dự án để tìm câu trả lời tổng quát. @Docs: Tham khảo tài liệu kỹ thuật của các thư viện bên thứ ba (bạn có thể thêm đường dẫn tài liệu vào để Cursor tự học).

Sức mạnh lớn nhất của Cursor nằm ở khả năng hiểu sâu dự án. Khi chat với AI, hãy gõ ký tự @ để chọn chính xác những gì bạn muốn AI tham khảo. Phân biệt rõ ràng giữa Ctrl + K và Ctrl + L: Dùng Ctrl + K (Generate) ngay tại dòng code khi bạn muốn sửa đổi nhỏ, viết hàm mới hoặc chỉnh sửa cú pháp nhanh chóng. Dùng Ctrl + L (Chat) khi bạn cần thảo luận về logic, kiến trúc hệ thống, tìm nguyên nhân lỗi phức tạp hoặc yêu cầu giải thích code.

Viết Prompt theo tư duy kết quả: Thay vì mô tả kỹ thuật (“Viết vòng lặp for từ 1 đến 10…”), hãy mô tả mục đích (“Tạo danh sách hiển thị 10 bài viết mới nhất”). Cách tiếp cận này giúp Cursor tự do lựa chọn giải pháp tối ưu nhất.

Thay vì mô tả kỹ thuật (“Viết vòng lặp for từ 1 đến 10…”), hãy mô tả mục đích (“Tạo danh sách hiển thị 10 bài viết mới nhất”). Cách tiếp cận này giúp Cursor tự do lựa chọn giải pháp tối ưu nhất. Luôn sử dụng chế độ “Composer” cho các tính năng lớn: Khi cần xây dựng một chức năng liên quan đến nhiều file (ví dụ: tạo trang đăng nhập bao gồm cả giao diện HTML, xử lý logic JS và định kiểu CSS), đừng làm lẻ tẻ. Hãy mở Composer (Ctrl + I) và ra lệnh một lần để Cursor đồng bộ hóa thay đổi trên tất cả các file cùng lúc.

Khi cần xây dựng một chức năng liên quan đến nhiều file (ví dụ: tạo trang đăng nhập bao gồm cả giao diện HTML, xử lý logic JS và định kiểu CSS), đừng làm lẻ tẻ. Hãy mở (Ctrl + I) và ra lệnh một lần để Cursor đồng bộ hóa thay đổi trên tất cả các file cùng lúc. Kiểm tra kỹ lưỡng thay vì tin tưởng tuyệt đối: Dù AI hiện tại rất thông minh nhưng sai sót vẫn có thể xảy ra. Hãy giữ thói quen đọc lại logic code mà Cursor đề xuất trước khi nhấn “Accept”. Trong Vibe Coding, kỹ năng “đọc hiểu code” quan trọng hơn kỹ năng “viết code”.

Kết luận

Nếu bạn muốn lập trình nhanh hơn, hiệu quả hơn và quan trọng nhất là tìm lại niềm vui trong việc xây dựng sản phẩm, hãy tải và trải nghiệm Cursor ngay hôm nay. Đừng ngần ngại để lại bình luận nếu bạn cần hỗ trợ thêm trong quá trình cài đặt. Chúc bạn có những trải nghiệm lập trình thú vị!

Những câu hỏi thường gặp

Cursor có hỗ trợ tiếng Việt không? Có. Bạn hoàn toàn có thể chat và ra lệnh cho Cursor bằng tiếng Việt. Tuy nhiên, khả năng xử lý sẽ đạt độ chính xác cao nhất khi dùng các từ khóa chuyên ngành bằng tiếng Anh.

Dữ liệu code của tôi có bị Cursor thu thập không? Cursor cung cấp chế độ riêng tư. Khi kích hoạt, mã nguồn của người dùng sẽ không được lưu trữ trên máy chủ của hãng và không được dùng để huấn luyện AI.

Cursor sử dụng mô hình AI nào? Hiện tại, Cursor cho phép người dùng linh hoạt chuyển đổi giữa các mô hình ngôn ngữ hàng đầu như GPT-5 Codex, Claude 4.5 Sonnet và các mô hình riêng do hãng tự tinh chỉnh (cursor-small).

Máy tính cấu hình yếu có chạy được Cursor không? Cursor yêu cầu cấu hình tương đương VS Code. Tuy nhiên, các tác vụ AI nặng được xử lý trên đám mây (Cloud) nên không tiêu tốn quá nhiều tài nguyên máy tính cục bộ.

Cursor có chạy được offline không? Cursor vẫn hoạt động như một trình soạn thảo code bình thường khi không có mạng. Tuy nhiên, các tính năng thông minh như Chat AI, Tab Autocomplete sẽ không hoạt động.