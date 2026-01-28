v0 là gì? Hướng dẫn đăng ký và sử dụng v0 cho dân Vibe Coding [2026]

Thay vì dành hàng giờ để viết từng dòng mã CSS/HTML thủ công, lập trình viên giờ đây tập trung vào tư duy logic và trải nghiệm người dùng, để phần thực thi chi tiết cho các trợ lý AI. Trong số các công cụ hỗ trợ xu hướng này, v0 đến từ Vercel nổi lên như một hiện tượng đặc biệt. Vậy cụ thể v0 là gì? Cùng Tino khám phá chi tiết qua bài viết dưới đây nhé!

Tổng quan về v0

v0 là gì?

v0 là một hệ thống Generative UI tiên tiến được phát triển bởi Vercel, công ty công nghệ đứng sau Framework Next.js nổi tiếng. Ra mắt lần đầu vào cuối năm 2023 dưới dạng bản thử nghiệm, nền tảng này sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) để chuyển đổi văn bản mô tả hoặc hình ảnh đầu vào thành mã nguồn Frontend chất lượng cao.

v0 là gì?

Khác với các công cụ chatbot lập trình thông thường, v0 tập trung chuyên sâu vào việc tạo ra các React Component có thể tái sử dụng ngay lập tức, được tối ưu hóa sẵn với Tailwind CSS và thư viện Shadcn UI. Công cụ này đóng vai trò như một đối tác lập trình thông minh, giúp các nhà phát triển rút ngắn đáng kể thời gian chuyển đổi từ ý tưởng sơ khai sang giao diện sản phẩm thực tế mà vẫn đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe.

Mối liên hệ giữa v0 và hệ sinh thái Next.js, React

Vercel thiết kế v0 để hoạt động như một mảnh ghép hoàn hảo trong quy trình phát triển web hiện đại. Mã nguồn do v0 sinh ra hoàn toàn tương thích với React Server Components, một tiêu chuẩn kiến trúc quan trọng trong các phiên bản Next.js mới nhất. Khi sử dụng v0, lập trình viên sẽ nhận được kết quả là các đoạn mã JSX sạch, tuân thủ các quy chuẩn của Next.js, giúp việc tích hợp vào dự án hiện có trở nên liền mạch.

Thay vì cung cấp mã HTML/CSS thuần túy, giải pháp của Vercel tận dụng sức mạnh của các thư viện phổ biến như Radix UI và Lucide Icons thông qua Shadcn UI, đảm bảo giao diện không chỉ đẹp mắt mà còn đáp ứng tốt các tiêu chí về tính truy cập (accessibility) và hiệu năng ngay khi triển khai trên hạ tầng Vercel.

Các tính năng nổi bật nhất của v0

Chế độ Projects: Cho phép tạo và quản lý toàn bộ cấu trúc ứng dụng đa trang (Multi-page App) thay vì chỉ tạo từng Component đơn lẻ, giúp xây dựng MVP hoàn chỉnh nhanh chóng.

Cho phép tạo và quản lý toàn bộ cấu trúc ứng dụng đa trang (Multi-page App) thay vì chỉ tạo từng Component đơn lẻ, giúp xây dựng MVP hoàn chỉnh nhanh chóng. Hỗ trợ Full-stack với Server Actions: v0 có khả năng viết cả logic Backend đơn giản và tích hợp trực tiếp vào Component thông qua Next.js Server Actions để xử lý dữ liệu.

v0 có khả năng viết cả logic Backend đơn giản và tích hợp trực tiếp vào Component thông qua Next.js Server Actions để xử lý dữ liệu. Khả năng nhận diện hình ảnh nâng cao: Chuyển đổi chính xác các bản vẽ tay, ảnh chụp màn hình hoặc file thiết kế thô thành mã nguồn React với độ chính xác cao về bố cục và màu sắc.

Chuyển đổi chính xác các bản vẽ tay, ảnh chụp màn hình hoặc file thiết kế thô thành mã nguồn React với độ chính xác cao về bố cục và màu sắc. Tích hợp v0 CLI thời gian thực: Đồng bộ hóa mã nguồn trực tiếp từ giao diện web của v0 về môi trường phát triển cục bộ (Localhost) mà không cần sao chép thủ công.

Đồng bộ hóa mã nguồn trực tiếp từ giao diện web của v0 về môi trường phát triển cục bộ (Localhost) mà không cần sao chép thủ công. Tự động cài đặt Package: Agent thông minh của v0 có thể tự động đề xuất, thêm và cấu hình các thư viện từ npm nếu tính năng yêu cầu cần đến các thư viện bên thứ ba (như đồ thị, bản đồ).

Agent thông minh của v0 có thể tự động đề xuất, thêm và cấu hình các thư viện từ npm nếu tính năng yêu cầu cần đến các thư viện bên thứ ba (như đồ thị, bản đồ). Hệ thống Design System tùy biến: Cho phép người dùng thiết lập và áp dụng bộ quy tắc thiết kế riêng (màu sắc, font chữ, độ bo góc) để đảm bảo tính nhất quán thương hiệu cho toàn bộ mã nguồn được tạo ra.

Cho phép người dùng thiết lập và áp dụng bộ quy tắc thiết kế riêng (màu sắc, font chữ, độ bo góc) để đảm bảo tính nhất quán thương hiệu cho toàn bộ mã nguồn được tạo ra. Cơ chế Self-Correction (Tự sửa lỗi): v0 chủ động chạy thử nghiệm mã nguồn trong môi trường Sandbox ảo và tự động sửa các lỗi cú pháp hoặc lỗi Runtime trước khi hiển thị kết quả cho người dùng.

Các tính năng nổi bật nhất của v0

Chi phí sử dụng v0 (Vercel) [cập nhật 2026]

Vercel áp dụng mô hình định giá linh hoạt cho v0, kết hợp giữa gói đăng ký hàng tháng và hệ thống “Credits” (tín dụng) dựa trên mức độ sử dụng. Người dùng có thể bắt đầu miễn phí và nâng cấp khi nhu cầu mở rộng.

Dưới đây là bảng phân tích chi tiết các gói dịch vụ: Gói dịch vụ Chi phí Đối tượng phù hợp Quyền lợi và Tính năng nổi bật Free (Miễn phí) $0 / tháng Cá nhân trải nghiệm, người mới bắt đầu • $5 tín dụng hàng tháng đi kèm.

• Giới hạn 7 tin nhắn/ngày.

• Triển khai ứng dụng trực tiếp lên Vercel.

• Chỉnh sửa trực quan với Design Mode.

• Đồng bộ với GitHub. Premium (Cá nhân) $20 / tháng Freelancer, Lập trình viên chuyên nghiệp • $20 tín dụng hàng tháng + $2 tín dụng miễn phí mỗi ngày khi đăng nhập.

• Mua thêm tín dụng nếu dùng hết.

• Giới hạn dung lượng file đính kèm cao hơn 5 lần.

• Tính năng Import từ Figma. Team (Nhóm) $30 / người / tháng Startup, Nhóm phát triển nhỏ • $30 tín dụng/người/tháng + $2 tín dụng miễn phí/người/ngày.

• Chia sẻ tín dụng giữa các thành viên.

• Thanh toán tập trung trên vercel.com.

• Chia sẻ đoạn chat và cộng tác cùng nhóm. Business (Doanh nghiệp) $100 / người / tháng Doanh nghiệp vừa và lớn, yêu cầu bảo mật cao • Bao gồm mọi quyền lợi gói Team.

• Mặc định không sử dụng dữ liệu để huấn luyện AI (Training opt-out).

• Quản lý thanh toán và cộng tác nâng cao. Enterprise Liên hệ báo giá Tập đoàn lớn • Đăng nhập SSO (SAML).

• Kiểm soát truy cập theo vai trò (RBAC).

• Ưu tiên xử lý không cần chờ hàng đợi.

• Cam kết mức độ dịch vụ (SLAs).

Lưu ý về cách tính Credits:

Hệ thống sẽ trừ Credits dựa trên độ phức tạp của mô hình AI mà người dùng lựa chọn để xử lý tác vụ:

v0 Mini: Tốc độ nhanh nhất, chi phí thấp ($0.50/1M input tokens).

Tốc độ nhanh nhất, chi phí thấp ($0.50/1M input tokens). v0 Pro: Cân bằng giữa tốc độ và trí thông minh ($1.50/1M input tokens).

Cân bằng giữa tốc độ và trí thông minh ($1.50/1M input tokens). v0 Max: Trí thông minh tối đa cho các tác vụ phức tạp ($2/1M input tokens).

Cập nhật giá tại: https://v0.app/pricing

Đánh giá v0: Ưu điểm và hạn chế

Để có cái nhìn khách quan nhất trước khi quyết định đưa v0 vào quy trình Vibe Coding, chúng ta cần xem xét cả hai mặt ưu – nhược điểm của công cụ này.

Ưu điểm

Tăng tốc quy trình Ideation-to-Production: v0 giúp rút ngắn đáng kể thời gian từ lúc phác thảo ý tưởng đến khi có mã nguồn chạy được. Thay vì mất nhiều giờ dựng layout HTML/CSS, lập trình viên chỉ cần vài phút để có một giao diện hoàn chỉnh, dành thời gian còn lại cho logic nghiệp vụ cốt lõi.

v0 giúp rút ngắn đáng kể thời gian từ lúc phác thảo ý tưởng đến khi có mã nguồn chạy được. Thay vì mất nhiều giờ dựng layout HTML/CSS, lập trình viên chỉ cần vài phút để có một giao diện hoàn chỉnh, dành thời gian còn lại cho logic nghiệp vụ cốt lõi. Chất lượng mã nguồn chuẩn mực (Clean Code): Khác với nhiều công cụ AI tạo code rác, v0 xuất ra các Component React được tổ chức khoa học, dễ đọc, dễ bảo trì và tuân thủ các nguyên tắc về Accessibility (tính truy cập) ngay từ đầu.

Khác với nhiều công cụ AI tạo code rác, v0 xuất ra các Component React được tổ chức khoa học, dễ đọc, dễ bảo trì và tuân thủ các nguyên tắc về Accessibility (tính truy cập) ngay từ đầu. Giảm rào cản thiết kế cho Developer: Với những lập trình viên Backend hoặc Full-stack không mạnh về tư duy thẩm mỹ, v0 đóng vai trò như một Designer chuyên nghiệp, đảm bảo sản phẩm cuối cùng luôn có giao diện hiện đại và nhất quán.

Với những lập trình viên Backend hoặc Full-stack không mạnh về tư duy thẩm mỹ, v0 đóng vai trò như một Designer chuyên nghiệp, đảm bảo sản phẩm cuối cùng luôn có giao diện hiện đại và nhất quán. Tính linh hoạt cao trong tùy biến: Mã nguồn do v0 tạo ra không bị đóng gói kín (black box). Lập trình viên hoàn toàn làm chủ, có thể sao chép về máy, chỉnh sửa, tái cấu trúc hoặc tích hợp thêm bất kỳ thư viện nào mà không gặp trở ngại về bản quyền hay kỹ thuật.

Đánh giá v0: Ưu điểm và hạn chế

Hạn chế và thách thức

Phụ thuộc vào hệ sinh thái Vercel: Để phát huy tối đa sức mạnh (như Server Actions, Deploy 1 click), v0 hướng người dùng gắn chặt với Next.js và Vercel. Việc tách mã nguồn để sử dụng cho các Framework khác (như Vue, Svelte) hoặc nền tảng Cloud khác tuy khả thi nhưng sẽ tốn thêm công sức chuyển đổi.

Để phát huy tối đa sức mạnh (như Server Actions, Deploy 1 click), v0 hướng người dùng gắn chặt với Next.js và Vercel. Việc tách mã nguồn để sử dụng cho các Framework khác (như Vue, Svelte) hoặc nền tảng Cloud khác tuy khả thi nhưng sẽ tốn thêm công sức chuyển đổi. Chi phí có thể tăng cao: Mô hình tính phí dựa trên Credits đòi hỏi người dùng phải quản lý ngân sách cẩn thận. Với các dự án phức tạp cần tinh chỉnh liên tục hoặc sử dụng Model v0 Max thường xuyên, số lượng Credits tiêu hao sẽ rất lớn, vượt xa chi phí đăng ký tháng ban đầu.

Mô hình tính phí dựa trên Credits đòi hỏi người dùng phải quản lý ngân sách cẩn thận. Với các dự án phức tạp cần tinh chỉnh liên tục hoặc sử dụng Model v0 Max thường xuyên, số lượng Credits tiêu hao sẽ rất lớn, vượt xa chi phí đăng ký tháng ban đầu. Giới hạn ngữ cảnh logic sâu: Dù đã hỗ trợ Full-stack cơ bản, v0 vẫn là một công cụ thiên về UI. Đối với các nghiệp vụ xử lý dữ liệu phức tạp, thuật toán chuyên sâu hoặc kiến trúc hệ thống lớn, công cụ này vẫn cần sự can thiệp và kiểm soát chặt chẽ từ con người để tránh các lỗ hổng logic.

Dù đã hỗ trợ Full-stack cơ bản, v0 vẫn là một công cụ thiên về UI. Đối với các nghiệp vụ xử lý dữ liệu phức tạp, thuật toán chuyên sâu hoặc kiến trúc hệ thống lớn, công cụ này vẫn cần sự can thiệp và kiểm soát chặt chẽ từ con người để tránh các lỗ hổng logic. Hạn chế của gói miễn phí: Giới hạn 7 tin nhắn mỗi ngày ở gói Free là khá khiêm tốn đối với nhu cầu học tập hoặc thử nghiệm nghiêm túc, buộc người dùng phải cân nhắc nâng cấp lên Premium sớm nếu muốn làm việc hiệu quả.

Hướng dẫn tạo tài khoản và sử dụng v0 để Vibe Coding miễn phí

Đăng ký tài khoản v0 (Miễn phí)

Quy trình đăng ký v0 được thiết kế tối giản, gắn liền với hệ sinh thái Vercel.

Bước 1: Truy cập vào trang chủ chính thức tại địa chỉ https://v0.app/. Tại góc trên bên phải màn hình, bạn hãy nhấn vào nút “Sign Up”.

Đăng ký tài khoản v0 (Miễn phí)

Bước 2: Một hộp thoại đăng ký sẽ xuất hiện. v0 khuyến khích người dùng sử dụng email công việc hoặc trường học.

Tuy nhiên, để thuận tiện nhất cho việc đồng bộ code sau này, bạn nên chọn Continue with GitHub hoặc Google.

Đăng ký tài khoản v0 (Miễn phí)

Bước 3: Sau khi xác thực tài khoản, hệ thống sẽ hiển thị bảng điều khoản sử dụng sản phẩm AI (AI Product Terms). Bạn cần nhấn nút “Accept and Continue” để xác nhận đồng ý và truy cập vào không gian làm việc.

Đăng ký tài khoản v0 (Miễn phí)

Giao diện chính của v0:

Đăng ký tài khoản v0 (Miễn phí)

Khám phá không gian làm việc của v0

Ngay sau khi đăng nhập, giao diện làm việc chính của v0 sẽ hiện ra với phong cách tối giản, tập trung hoàn toàn vào trải nghiệm hội thoại. Workspace có các khu vực chức năng sau:

Khu vực trung tâm:

Đây là nơi hoạt động chính. Khung nhập liệu cho phép bạn gõ mô tả ý tưởng hoặc đính kèm hình ảnh thiết kế. Ngay bên dưới khung nhập liệu, bạn có thể tùy chọn độ thông minh của AI bằng cách chọn mô hình hoặc nhấn vào biểu tượng dấu cộng để sử dụng các công cụ hỗ trợ của v0.

Khu vực trung tâm:

Thanh điều hướng bên trái:

New Chat: Tạo phiên làm việc mới.

Tạo phiên làm việc mới. Projects: Quản lý các dự án lớn, nhiều trang.

Quản lý các dự án lớn, nhiều trang. Design Systems: Nơi thiết lập bộ quy tắc thiết kế riêng (màu sắc, font).

Nơi thiết lập bộ quy tắc thiết kế riêng (màu sắc, font). Templates: Kho giao diện mẫu để tham khảo.

Kho giao diện mẫu để tham khảo. Recents: Hiển thị lịch sử chat của bạn.

Thanh điều hướng bên trái

Trạng thái tài khoản:

Góc trên bên phải hiển thị số dư tín dụng (Credits) hiện có (ví dụ: 5.00), nút nâng cấp tài khoản (Upgrade), nút tham gia chương trình giới thiệu và phần cài đặt tài khoản.

Trạng thái tài khoản

Hướng dẫn sử dụng v0: Tạo Landing Page Profile cá nhân

Chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện một ví dụ cơ bản: Tạo trang hồ sơ cá nhân (Portfolio) ấn tượng.

Bước 1: Tại ô nhập liệu chính, bạn hãy nhập đoạn lệnh sau (có thể dùng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, nhưng tiếng Anh thường cho kết quả chính xác hơn về ngữ nghĩa UI):

“Create a modern, dark-themed personal portfolio landing page for a Full-stack Developer.

Structure:

Hero Section: Large heading ‘Building Digital Experiences’, a short bio, and two buttons: ‘View Projects’ (primary) and ‘Contact Me’ (secondary). Tech Stack: A row of icons displaying skills (React, Node.js, Python, AWS). Projects Grid: A 3-column grid showing recent work with card hover effects. Footer: Simple minimalist footer with social links.

Style: Use a gradient background for the Hero section, inter font, and slight border-radius for cards.”

Hướng dẫn sử dụng v0

v0 sẽ tiến hành tạo ứng dụng cho bạn.

Hướng dẫn sử dụng v0

Bước 2: Đợi một khoản thời gian để v0 hoàn tất, bạn sẽ nhận được kết quả. Kéo xuống để kiểm tra toàn bộ ứng dụng được tạo.

Hướng dẫn sử dụng v0

Nếu màu sắc chưa phù hợp, bạn hãy tiếp tục chat ở khung bên dưới.

Bước 3: Khi đã hài lòng với giao diện, hãy nhìn lên góc trên của khung chat, chọn nút “Code”. v0 sẽ cung cấp toàn bộ mã nguồn React (JSX) đã tích hợp sẵn Tailwind CSS.

Bạn có thể copy đoạn mã này vào dự án Next.js của mình hoặc dùng câu lệnh npx v0 add [id-component] để kéo code về máy thông qua Terminal.

Hướng dẫn sử dụng v0

Bước 4: Cuối cùng, nhấn nút Publish -> chọn Publish to Production phía trên góc phải màn hình để triển khai ứng dụng.

Ngoài ra, bạn có thể tùy chỉnh tên miền bằng cách nhấn vào Customize Domain (phải kết nối với Vercel)

Hướng dẫn sử dụng v0

Nhấn Visit Site để xem kết quả:

Hướng dẫn sử dụng v0

Kết quả:

Hướng dẫn sử dụng v0

Kinh nghiệm sử dụng v0 hiệu quả cho Vibe Coding

Để khai thác tối đa sức mạnh của v0 mà không bị phụ thuộc thụ động vào AI, bạn hãy áp dụng những chiến thuật sau:

Tư duy “chia để trị” (Component-Driven): Thay vì yêu cầu v0 xây dựng cả một trang web phức tạp ngay lập tức, hãy yêu cầu công cụ tạo từng Component nhỏ (ví dụ: Navbar, Hero Section, Pricing Card). Sau đó, bạn ghép các thành phần này lại để đảm bảo độ chính xác cao nhất.

Thay vì yêu cầu v0 xây dựng cả một trang web phức tạp ngay lập tức, hãy yêu cầu công cụ tạo từng Component nhỏ (ví dụ: Navbar, Hero Section, Pricing Card). Sau đó, bạn ghép các thành phần này lại để đảm bảo độ chính xác cao nhất. Cung cấp ngữ cảnh hình ảnh: v0 có khả năng “nhìn” rất tốt. Đừng chỉ dùng văn bản, hãy tải lên ảnh chụp màn hình, bản vẽ tay hoặc file thiết kế thô để v0 hiểu rõ bố cục và phong cách bạn mong muốn.

v0 có khả năng “nhìn” rất tốt. Đừng chỉ dùng văn bản, hãy tải lên ảnh chụp màn hình, bản vẽ tay hoặc file thiết kế thô để v0 hiểu rõ bố cục và phong cách bạn mong muốn. Sử dụng ngôn ngữ Design System: Trong câu lệnh, hãy chỉ định rõ hệ thống thiết kế. Ví dụ: “Use Shadcn UI components, Tailwind CSS for styling, and Lucide React for icons” (Sử dụng các component Shadcn UI, Tailwind CSS để tạo kiểu và Lucide React cho biểu tượng).

Trong câu lệnh, hãy chỉ định rõ hệ thống thiết kế. Ví dụ: “Use Shadcn UI components, Tailwind CSS for styling, and Lucide React for icons” (Sử dụng các component Shadcn UI, Tailwind CSS để tạo kiểu và Lucide React cho biểu tượng). Quy trình Iteration (Tinh chỉnh lặp lại): Kết quả đầu tiên hiếm khi hoàn hảo 100%. Hãy kiên nhẫn chat tiếp với v0 để chỉnh sửa chi tiết. Ví dụ: “Make the padding larger”, “Change the background to a dark gradient”.

Kết quả đầu tiên hiếm khi hoàn hảo 100%. Hãy kiên nhẫn chat tiếp với v0 để chỉnh sửa chi tiết. Ví dụ: “Make the padding larger”, “Change the background to a dark gradient”. Kiểm tra kỹ thuật trên Mobile: Luôn nhắc v0 tối ưu giao diện cho thiết bị di động bằng câu lệnh “Ensure fully responsive design for mobile and tablet” ngay từ đầu.

Luôn nhắc v0 tối ưu giao diện cho thiết bị di động bằng câu lệnh “Ensure fully responsive design for mobile and tablet” ngay từ đầu. Tận dụng tính năng Fork: Nếu thấy một mẫu thiết kế đẹp từ cộng đồng v0, bạn hoàn toàn có thể “Fork” về và tùy biến lại thành của riêng mình thay vì làm từ con số 0.

Nếu thấy một mẫu thiết kế đẹp từ cộng đồng v0, bạn hoàn toàn có thể “Fork” về và tùy biến lại thành của riêng mình thay vì làm từ con số 0. Hiểu về giới hạn Logic: Hãy nhớ v0 chuyên về UI (Giao diện). Đối với các logic xử lý dữ liệu phức tạp phía Server, bạn nên tự viết hoặc kiểm tra kỹ lại mã nguồn do AI sinh ra để đảm bảo an toàn bảo mật.

Kinh nghiệm sử dụng v0 hiệu quả cho Vibe Coding

Kết luận

Kỷ nguyên Vibe Coding đã mở ra một chương mới cho ngành phát triển phần mềm, nơi tốc độ và trải nghiệm người dùng được đặt lên hàng đầu. Bằng cách kết hợp tư duy logic sắc bén của con người với khả năng thực thi tốc độ của AI, chúng ta có thể xây dựng những sản phẩm số chất lượng cao trong thời gian kỷ lục. Đừng ngần ngại đăng ký và trải nghiệm v0 ngay hôm nay để bắt kịp xu hướng công nghệ đầy thú vị này.

Những câu hỏi thường gặp

v0 có hỗ trợ Vue.js hay Angular không? Hiện tại, v0 tập trung tối ưu hóa tốt nhất cho hệ sinh thái React và Next.js kết hợp với Tailwind CSS. Bạn vẫn có thể tham khảo mã HTML/CSS sinh ra để chuyển đổi sang Vue hoặc Angular, nhưng sẽ cần thao tác thủ công.

Mã nguồn do v0 tạo ra có thuộc quyền sở hữu của tôi không? Có. Người dùng có toàn quyền sở hữu, sử dụng và thương mại hóa mã nguồn được tạo ra bởi v0 (áp dụng cho cả gói miễn phí và trả phí).

v0 có thay thế được UI Designer không? Không hẳn. v0 là công cụ hỗ trợ hiện thực hóa ý tưởng nhanh chóng. Nền tảng này giúp Designer và Developer làm việc hiệu quả hơn, nhưng tư duy thẩm mỹ và trải nghiệm người dùng (UX) vẫn cần con người quyết định.

v0 có tạo được Backend không? Trong các bản cập nhật mới, v0 đã hỗ trợ tạo Server Actions cơ bản của Next.js để xử lý dữ liệu, nhưng các logic Backend phức tạp vẫn cần lập trình viên can thiệp sâu.

Code của v0 có chuẩn SEO không? Có. Vì v0 tạo ra mã nguồn dựa trên Next.js (hỗ trợ Server-Side Rendering) và thẻ HTML ngữ nghĩa (Semantic HTML), website sẽ rất thân thiện với các công cụ tìm kiếm nếu bạn cấu hình đúng.