Hướng dẫn đăng ký và sử dụng Kilo Code AI chi tiết từ A–Z (2026)

Trong vài năm gần đây, các công cụ AI hỗ trợ lập trình đã phát triển rất nhanh. Thay vì chỉ gợi ý vài dòng code đơn lẻ, thế hệ AI Coding Agent mới có thể đọc hiểu toàn bộ dự án, phân tích lỗi, đề xuất kiến trúc, chỉnh sửa nhiều file và hỗ trợ lập trình viên hoàn thành công việc nhanh hơn. Kilo Code AI là một trong những công cụ nổi bật trong nhóm này. Hãy cùng Tino tìm hiểu cách đăng ký và sử dụng Kilo Code AI qua bài viết dưới đây nhé!

Tổng quan về Kilo Code AI

Kilo Code AI là gì?

Kilo Code là một trợ lý lập trình AI mã nguồn mở, hoạt động trực tiếp bên trong trình soạn thảo code của bạn. Trợ lý này được xây dựng dựa trên nền tảng của hai dự án mã nguồn mở nổi tiếng là Cline và Roo Code, rồi phát triển thêm nhiều tính năng mạnh mẽ hơn.

Điểm khiến Kilo Code nổi bật so với các công cụ AI thông thường là ở chỗ nó không chỉ gợi ý code mà còn làm việc như một lập trình viên thật. Cụ thể:

Đọc và hiểu toàn bộ cấu trúc dự án của bạn, không chỉ một file duy nhất.

Tự chạy lệnh trong terminal (ví dụ: cài thư viện, chạy test, build dự án).

Phát hiện lỗi trong terminal rồi tự động đề xuất sửa.

Tự mở trình duyệt để kiểm tra giao diện web.

Có thể làm việc trên nhiều file cùng lúc, thậm chí điều phối nhiều agent con xử lý song song.

Hiểu đơn giản: trong khi GitHub Copilot giống như một bộ gợi ý thông minh, thì Kilo Code giống như một đồng nghiệp lập trình toàn thời gian chạy bên cạnh bạn.

Kilo Code AI hoạt động trên những nền tảng nào?

Kilo Code không bó buộc bạn vào một môi trường duy nhất. Hiện tại, bạn có thể dùng Kilo Code trên:

Trình soạn thảo code (IDE):

VSCode (phổ biến nhất, được hỗ trợ đầy đủ nhất)

JetBrains (IntelliJ IDEA, PyCharm, WebStorm…)

Cursor, Windsurf và các IDE fork từ VSCode

Dòng lệnh (CLI):

Chạy trực tiếp từ terminal để tự động hóa tác vụ

Web & Mobile:

Truy cập qua trình duyệt tại app.kilo.ai

Ứng dụng iOS và Android

Tích hợp nhóm:

Slack — chat với Kilo ngay trong workspace của nhóm

Một điểm thú vị là các phiên làm việc sẽ đồng bộ giữa thiết bị. Bạn có thể bắt đầu một tác vụ trên điện thoại rồi tiếp tục ngay trong IDE mà không mất dữ liệu.

Kilo Code AI phù hợp với ai?

Kilo Code AI không chỉ dành cho lập trình viên chuyên nghiệp. Công cụ này cũng phù hợp với nhiều nhóm người dùng khác nhau:

Người mới học lập trình: Có thể dùng Kilo Code để giải thích code, gợi ý cách sửa lỗi và hiểu rõ cấu trúc dự án.

Lập trình viên freelance: Có thể tăng tốc quá trình viết tính năng, kiểm tra bug và refactor code trước khi bàn giao.

Developer trong doanh nghiệp: Có thể dùng Kilo Code để hỗ trợ code review, chuẩn hóa quy trình làm việc và tăng năng suất đội nhóm.

Người làm automation, AI Agent, n8n, VPS: Có thể dùng Kilo Code để viết script, kiểm tra lỗi cấu hình, tạo API hoặc xử lý các tác vụ kỹ thuật nhanh hơn.

Content/SEO kỹ thuật: Có thể dùng Kilo Code để hiểu code website, phân tích lỗi WordPress, chỉnh sửa theme/plugin ở mức cơ bản nếu có kiến thức nền phù hợp.

Hướng dẫn đăng ký và sử dụng Kilo Code AI

Cần chuẩn bị gì trước khi sử dụng Kilo Code AI?

Trước khi bắt đầu, bạn nên chuẩn bị: Thành phần Mục đích Máy tính có cài VSCode Dùng Kilo Code dưới dạng extension Tài khoản Google Đăng ký/đăng nhập Kilo nhanh hơn Kết nối Internet ổn định Tải extension và gọi model AI Dự án code mẫu Thử nghiệm khả năng đọc hiểu codebase API Key nếu dùng provider riêng Kết nối OpenRouter, OpenAI, Anthropic, Gemini…

Nếu chỉ muốn trải nghiệm nhanh, bạn có thể dùng provider mặc định của Kilo. Nếu muốn kiểm soát chi phí hoặc tận dụng tài khoản AI đã có, bạn có thể dùng API Key riêng.

Cách đăng ký tài khoản Kilo Code AI

Việc đăng ký tài khoản Kilo Code rất đơn giản và hoàn toàn miễn phí. Dưới đây là các bước thực hiện:

Bước 1: Truy cập trang chủ tại kilo.ai và nhấn nút Sign Up.

Bước 2: Chọn phương thức đăng ký. Bạn có thể dùng:

Tài khoản GitHub (khuyến nghị cho lập trình viên — đăng nhập ngay lập tức)

Tài khoản Google

Email thông thường

Nếu dùng email, nhập địa chỉ email và tạo mật khẩu. Kilo Code sẽ gửi một email xác thực, hãy kiểm tra hộp thư và nhấn vào liên kết xác nhận.

Bước 3: Nếu chưa có môi trường để sử dụng Kilo Code, bạn có thể nhấn nút Install để cài đặt.

Hoặc nhấn Skip to Dashboard để vào trang quản lý Kilo Code.

Bước 5: Đăng nhập vào dashboard tại app.kilo.ai để quản lý credit, xem lịch sử sử dụng và cài đặt tài khoản.

Cách cài đặt Kilo Code trên VSCode

Bước 1: Mở VSCode. Nếu chưa có VSCode, tải tại code.visualstudio.com và cài đặt bình thường.

Bước 2: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + X (Windows/Linux) hoặc Cmd + Shift + X (Mac) để mở panel Extensions.

Bước 3: Gõ từ khóa “Kilo Code” vào ô tìm kiếm. Extension chính thức có tên “Kilo Code: AI Coding Agent, Copilot, and Autocomplete” với nhà xuất bản là kilocode.

Bước 4: Nhấn vào nút Install để bắt đầu cài đặt

Bước 5: Sau khi cài xong, icon Kilo Code sẽ xuất hiện trên thanh bên trái của VSCode. Nhấn vào đó, chọn nútProfile và chọn Login with Kilo Code để đăng nhập bằng tài khoản đã tạo ở bước trên.

Nhấn Authorize để xác thực liên kết Kilo Code với VSCode.

Giao diện chính của Kilo Code trên VSCode:

Bước 6: Kilo Code hỗ trợ nhiều model miễn phí để bạn test.

Nếu dùng credit của Kilo, tìm đến Kilo Gateway để model phù hợp.

Nếu bạn muốn dùng API key riêng (của Anthropic, OpenAI, Google…), bạn quay lại trang Dashboard của Kilo Code -> chọn Bring Your Own Key và nhập key vào.

Sau đó, quay lại VSCode và chọn model phù hợp.

Hướng dẫn sử dụng Kilo Code

Giao diện cơ bản

Panel Kilo Code hiện ra ở thanh bên của VSCode giống như một cửa sổ chat. Bạn gõ yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên (tiếng Anh hoặc tiếng Việt đều được) và Kilo Code sẽ phản hồi, đề xuất code, và hỏi xác nhận trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào.

Những gì bạn có thể yêu cầu Kilo Code làm:

Tạo code từ mô tả: Gõ ví dụ: “Tạo cho tôi một API endpoint bằng FastAPI để lấy danh sách sản phẩm từ cơ sở dữ liệu PostgreSQL” — Kilo Code sẽ tự viết code hoàn chỉnh.

Giải thích code có sẵn: Chọn một đoạn code khó hiểu, rồi hỏi "Đoạn code này làm gì?" — Kilo Code sẽ giải thích từng dòng.

Tìm và sửa lỗi: Dán thông báo lỗi vào chat và hỏi "Lỗi này nghĩa là gì và cách sửa?" — Kilo Code không chỉ giải thích mà còn đề xuất sửa trực tiếp vào file.

Refactor code: "Hãy viết lại hàm này theo chuẩn clean code" — Kilo Code sẽ cải tổ code cũ mà không làm thay đổi logic.

Viết test: "Viết unit test cho class UserService này" — Kilo Code tự viết bộ test đầy đủ.

Chạy lệnh terminal: Kilo Code có thể tự đề xuất và chạy lệnh trong terminal (với sự xác nhận của bạn) như npm install, python manage.py migrate, hay git commit.

Cách xác nhận hoặc từ chối thay đổi

Mỗi khi Kilo Code muốn sửa file hoặc chạy lệnh, nó sẽ hiện ra một diff (so sánh trước/sau) để bạn xem xét. Bạn có thể:

Nhấn Approve để đồng ý

Nhấn Reject để từ chối

để từ chối Chỉnh sửa thêm trước khi đồng ý

Đây là cơ chế “human-in-the-loop” giúp bạn luôn kiểm soát những gì xảy ra trong dự án.

Các chế độ hoạt động của Kilo Code

Kilo Code có hệ thống agent (chế độ) linh hoạt, mỗi chế độ phù hợp với một loại tác vụ khác nhau:

Code (mặc định): Viết, chỉnh sửa và tạo code trực tiếp. Phù hợp cho các tác vụ lập trình hàng ngày.

Architect: Lên kế hoạch và thiết kế hệ thống trước khi viết code. Dùng khi bạn muốn suy nghĩ về kiến trúc tổng thể của một tính năng lớn.

Debug: Tập trung vào phân tích lỗi, đọc log, và đề xuất phương án sửa. Rất hữu ích khi bạn bị mắc kẹt với một bug khó.

Ask: Chế độ hỏi đáp thuần túy — không thay đổi file, chỉ trả lời câu hỏi và giải thích khái niệm.

Orchestrator: Chế độ nâng cao, phân chia một tác vụ lớn thành nhiều subtask và điều phối nhiều agent con làm việc song song. Cực kỳ mạnh mẽ cho các dự án phức tạp.

Bảng giá và chi phí sử dụng Kilo Code

Theo trang pricing chính thức, Kilo Code là công cụ miễn phí và mã nguồn mở dành cho VSCode, JetBrains và CLI. Người dùng không phải trả phí để cài đặt hoặc sử dụng extension/CLI, nhưng chi phí sử dụng AI sẽ được tính riêng tùy theo model, provider hoặc lượng token sử dụng. Gói / Hình thức Giá Phù hợp với ai? Bao gồm Kilo Code Miễn phí Người dùng cá nhân, lập trình viên, người mới học code Extension mã nguồn mở cho VSCode, JetBrains & CLI; AI coding assistant; code completion; code generation; dùng được với nhiều model AI Pay as you go Trả theo mức dùng Người muốn nạp credit khi cần, không muốn đăng ký thuê bao Nạp credit vào số dư Kilo bất cứ lúc nào, không cần subscription Bring Your Own Keys — BYOK Tùy provider bạn dùng Người đã có API Key từ OpenAI, Anthropic, Gemini, OpenRouter, Ollama, v.v. Dùng API Key riêng để kết nối model/provider theo nhu cầu Kilo Pass Starter Từ 19 USD/tháng Người dùng cá nhân có nhu cầu dùng AI thường xuyên Gói token AI hằng tháng, có thể nhận thêm bonus credit Kilo Pass Pro Từ 49 USD/tháng Developer dùng AI nhiều hơn, làm việc với nhiều dự án Nhiều credit hơn Starter, phù hợp cho nhu cầu coding đều đặn Kilo Pass Expert Từ 199 USD/tháng Người dùng chuyên sâu, team nhỏ hoặc workflow nặng Lượng credit cao hơn, phù hợp tác vụ AI coding cường độ lớn Teams Từ 15 USD/người/tháng Nhóm phát triển phần mềm, công ty nhỏ Quản lý team, centralized billing, shared BYOK, báo cáo usage, data privacy controls, priority support Enterprise Liên hệ Sales Doanh nghiệp cần bảo mật, kiểm soát và hỗ trợ nâng cao SSO/OIDC/SCIM, audit logs, SLA, giới hạn model/provider, dedicated support

Cách hiểu đơn giản về chi phí Kilo Code AI

Bạn có thể hiểu bảng giá của Kilo Code theo 3 lớp:

Thứ nhất, công cụ Kilo Code miễn phí: Bạn có thể cài Kilo Code trên VSCode, JetBrains hoặc CLI mà không cần trả phí bản quyền. Đây là phần “Free & Open Source” của Kilo Code.

Thứ hai, chi phí AI được tính riêng: Khi yêu cầu AI viết code, debug, refactor hoặc phân tích dự án, hệ thống cần gọi đến model AI. Phần này có thể phát sinh chi phí theo token, tùy model và provider bạn chọn.

Thứ ba, bạn có nhiều cách thanh toán: Bạn có thể dùng hình thức Pay as you go để nạp credit khi cần, đăng ký Kilo Pass nếu dùng thường xuyên, hoặc chọn BYOK nếu đã có API Key riêng từ các nhà cung cấp.

Nên chọn gói nào?

Nếu bạn mới bắt đầu, hãy dùng Kilo Code miễn phí trước, sau đó kết nối provider hoặc model phù hợp. Nếu chỉ dùng thỉnh thoảng, Pay as you go sẽ linh hoạt hơn. Nếu dùng Kilo Code hằng ngày để viết code, debug, review hoặc refactor nhiều file, Kilo Pass Starter hoặc Pro sẽ phù hợp hơn. Với đội nhóm, gói Teams giúp quản lý billing, chia sẻ BYOK và kiểm soát quyền sử dụng tốt hơn.

Mẹo sử dụng Kilo Code hiệu quả

Viết yêu cầu rõ ràng và cụ thể: Thay vì “sửa lỗi này”, hãy mô tả: “Hàm này trả về None khi user không tồn tại, nhưng tôi muốn nó throw exception UserNotFoundException thay vào đó”.

Tận dụng context mentions: Dùng ký tự @ trong chat để tag file hoặc thư mục cụ thể vào ngữ cảnh. Ví dụ: @src/models/user.py hãy thêm validation cho trường email.

Dùng chế độ Architect trước khi code: Với tính năng lớn, hãy hỏi Kilo lên kế hoạch trước, xem xét kế hoạch đó, rồi mới chuyển sang chế độ Code để thực hiện.

Khai thác tính năng Autocomplete: Kilo Code có autocomplete thông minh dựa trên FIM (Fill-in-the-Middle) — nhớ bật tính năng này trong cài đặt để tiết kiệm thời gian gõ code.

Dùng Workflows: Nếu bạn có những tác vụ lặp đi lặp lại (ví dụ: tạo CRUD cho mỗi model), hãy tạo file template workflow dạng .md để dùng lại nhiều lần.

Kiểm tra cost trong status bar: Kilo Code hiển thị chi phí token ngay trên thanh trạng thái của VSCode — giúp bạn theo dõi ngân sách theo thời gian thực.

Dùng model phù hợp với tác vụ: Cho câu hỏi đơn giản, dùng model nhỏ rẻ hơn. Chỉ dùng Claude Sonnet hay GPT-5 cho những tác vụ phức tạp thực sự cần suy luận sâu.

Kết luận

Dù bạn đang xây dựng ứng dụng web, viết script tự động hóa, hay chỉ đơn giản muốn hiểu đoạn code mà người khác viết — Kilo Code sẽ trở thành người đồng hành không thể thiếu trong hành trình lập trình của bạn. Hãy cài đặt, thử một tác vụ nhỏ, và cảm nhận sự khác biệt.

Những câu hỏi thường gặp

Kilo Code có hỗ trợ tiếng Việt không? Có. Bạn có thể gõ yêu cầu bằng tiếng Việt và Kilo Code sẽ hiểu. Tuy nhiên, để đạt kết quả chính xác nhất với code và thuật ngữ kỹ thuật, nhiều lập trình viên vẫn ưu tiên dùng tiếng Anh cho các yêu cầu liên quan đến code và dùng tiếng Việt khi hỏi giải thích khái niệm.

Kilo Code có lưu hoặc đào tạo mô hình AI bằng code của tôi không? Không. Kilo Code là extension mã nguồn mở và cam kết không thu thập hay đào tạo trên dữ liệu của người dùng. Nếu bạn dùng model cục bộ qua Ollama, dữ liệu thậm chí không rời khỏi máy tính của bạn.

Tôi không phải lập trình viên, có dùng được Kilo Code không? Kilo Code được thiết kế chủ yếu cho lập trình viên vì nó hoạt động bên trong môi trường lập trình (IDE). Tuy nhiên, nếu bạn đang học code, Kilo Code là người hướng dẫn tuyệt vời, có thể giải thích mọi thứ theo cách dễ hiểu và bạn có thể hỏi bất kỳ câu hỏi “ngây thơ” nào mà không ngại bị phán xét.

Kilo Code khác gì so với GitHub Copilot? GitHub Copilot chủ yếu là công cụ gợi ý code (autocomplete) khi bạn gõ. Kilo Code là một AI agent thực sự, nó hiểu toàn bộ dự án, tự chạy lệnh, tự sửa lỗi và làm việc tự động trên nhiều file. Nếu Copilot giống như bàn phím thông minh, thì Kilo Code giống như một đồng nghiệp biết lập trình.