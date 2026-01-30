Google Antigravity là gì? Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Google Antigravity miễn phí [2026]

Google Antigravity đang tạo nên cơn sốt trong cộng đồng công nghệ khi mang đến một cách tiếp cận hoàn toàn mới: lập trình dựa trên các tác nhân AI tự chủ. Thay vì chỉ hỗ trợ gợi ý mã như trước đây, nền tảng này cho phép trí tuệ nhân tạo trực tiếp tham gia vào việc lập kế hoạch, viết code và kiểm thử dự án. Cùng Tino tìm hiểu cụ thể Google Antigravity là gì qua bài viết dưới đây nhé!

Tổng quan về Google Antigravity

Google Antigravity là gì?

Google Antigravity là nền tảng phát triển phần mềm ưu tiên tác nhân (Agent-first development platform) thế hệ mới, được Google chính thức ra mắt vào cuối năm 2025. Khác với các IDE truyền thống hay các công cụ hỗ trợ code đơn thuần chỉ dừng lại ở việc tự động hoàn thành dòng lệnh, Antigravity đánh dấu bước chuyển mình sang kỷ nguyên AI tự chủ.

Giải pháp này được xây dựng dựa trên mã nguồn mở của Visual Studio Code (VSCode) nhưng tích hợp sâu mô hình ngôn ngữ lớn Gemini 3 Pro, cho phép hệ thống không chỉ viết mã mà còn tự lập kế hoạch, thực thi các lệnh trên Terminal và kiểm thử trực tiếp trên trình duyệt. Với Antigravity, vai trò của lập trình viên chuyển dịch từ người viết mã thủ công sang vị trí kiến trúc sư, chịu trách nhiệm điều phối đội ngũ AI để xây dựng và hoàn thiện sản phẩm phần mềm.

Các tính năng nổi bật của Google Antigravity

Agent Manager (Trung tâm điều khiển tác nhân): Đây là giao diện quản lý cấp cao, thay thế cho cây thư mục truyền thống khi khởi động. Tính năng này cho phép người dùng điều phối nhiều AI Agent hoạt động không đồng bộ cùng lúc, ví dụ: một Agent sửa lỗi backend, một Agent khác viết test case và Agent thứ ba cập nhật tài liệu.

Cơ chế vận hành đa bề mặt (Cross-surface): Các tác nhân AI có khả năng kiểm soát và tương tác đồng bộ trên cả ba môi trường: Trình chỉnh sửa (Editor) để viết code, Cửa sổ lệnh (Terminal) để cài đặt gói và Trình duyệt (Browser) để kiểm thử giao diện.

Các tác nhân AI có khả năng kiểm soát và tương tác đồng bộ trên cả ba môi trường: Trình chỉnh sửa (Editor) để viết code, Cửa sổ lệnh (Terminal) để cài đặt gói và Trình duyệt (Browser) để kiểm thử giao diện. Hệ thống Artifacts: Để đảm bảo tính minh bạch, Antigravity tạo ra các sản phẩm trung gian như bản kế hoạch triển khai (Implementation Plan), danh sách tác vụ (Task Lists) hoặc video quay lại quá trình AI thao tác trên trình duyệt. Người dùng có thể xem xét và phản hồi trực tiếp trên các Artifacts này trước khi phê duyệt.

Hệ thống Artifacts: Để đảm bảo tính minh bạch, Antigravity tạo ra các sản phẩm trung gian như bản kế hoạch triển khai (Implementation Plan), danh sách tác vụ (Task Lists) hoặc video quay lại quá trình AI thao tác trên trình duyệt. Người dùng có thể xem xét và phản hồi trực tiếp trên các Artifacts này trước khi phê duyệt.

Chế độ Planning và Fast: Hệ thống cung cấp hai chế độ làm việc linh hoạt. Chế độ Planning dành cho các tác vụ phức tạp cần AI suy luận sâu và lập kế hoạch chi tiết; ngược lại, chế độ Fast tối ưu cho các sửa đổi nhỏ, thực thi nhanh chóng.

Trình duyệt tích hợp (Antigravity Browser): Một phiên bản trình duyệt Chrome được tích hợp sẵn, cho phép Agent tự động mở trang web, thực hiện các thao tác click, cuộn, nhập liệu để kiểm tra lỗi UI/UX và chụp ảnh màn hình báo cáo kết quả.

Skills (Kỹ năng tùy chỉnh): Tính năng này cho phép đóng gói các kiến thức chuyên biệt (như quy chuẩn review code, header bản quyền công ty) vào các thư mục kỹ năng. Agent sẽ chỉ tải các kỹ năng này vào ngữ cảnh khi thực sự cần thiết, giúp tiết kiệm tài nguyên và tăng độ chính xác.

Rules và Workflows: Người dùng có thể thiết lập các quy tắc (Rules) để định hướng hành vi của Agent (ví dụ: luôn tuân thủ PEP 8) hoặc tạo các quy trình công việc (Workflows) để kích hoạt một chuỗi hành động cụ thể thông qua lệnh "/".

Kiểm soát bảo mật chi tiết: Antigravity cung cấp cơ chế bảo mật thông qua danh sách cho phép (Allow List) và danh sách từ chối (Deny List) đối với các lệnh Terminal và URL trình duyệt, ngăn chặn Agent thực thi các lệnh nguy hiểm như xóa dữ liệu hệ thống.

Đánh giá ưu – nhược điểm của Google Antigravity

Việc chuyển đổi sang mô hình “Agent-first” mang lại nhiều lợi ích nhưng cũng đặt ra những thách thức nhất định cho đội ngũ phát triển.

Ưu điểm

Tự động hóa quy trình End-to-End: Điểm mạnh lớn nhất của Google Antigravity là khả năng giải quyết vấn đề trọn vẹn từ khâu lập kế hoạch, viết mã đến kiểm thử mà không cần sự can thiệp liên tục của con người. Khả năng này giúp giảm thiểu đáng kể các thao tác thủ công lặp lại.

Tự động hóa quy trình End-to-End: Điểm mạnh lớn nhất của Google Antigravity là khả năng giải quyết vấn đề trọn vẹn từ khâu lập kế hoạch, viết mã đến kiểm thử mà không cần sự can thiệp liên tục của con người. Khả năng này giúp giảm thiểu đáng kể các thao tác thủ công lặp lại.

Nâng cao tính minh bạch: Thông qua hệ thống Artifacts, nền tảng này giải quyết vấn đề "hộp đen" của AI. Lập trình viên có thể hiểu rõ lộ trình tư duy và kế hoạch của Agent, từ đó xây dựng lòng tin vào mã nguồn được tạo ra.

Cơ chế đa tác nhân cho phép một lập trình viên đóng vai trò như một nhóm phát triển, xử lý song song nhiều đầu việc phức tạp. Tiếp cận miễn phí mô hình Gemini 3 Pro: Trong giai đoạn Preview, người dùng được trải nghiệm sức mạnh của mô hình ngôn ngữ lớn tiên tiến nhất từ Google với cửa sổ ngữ cảnh khổng lồ mà không mất phí.

Nhược điểm

Yêu cầu tài nguyên phần cứng cao: Do phải vận hành nhiều Agent và xử lý ngữ cảnh lớn, ứng dụng tiêu tốn khá nhiều RAM và tài nguyên máy tính, tương tự như việc chạy các phần mềm đồ họa nặng.

Do phải vận hành nhiều Agent và xử lý ngữ cảnh lớn, ứng dụng tiêu tốn khá nhiều RAM và tài nguyên máy tính, tương tự như việc chạy các phần mềm đồ họa nặng. Độ trễ trong xử lý: Ở chế độ Planning, quá trình AI “suy nghĩ”, phân tích và lập kế hoạch có thể mất nhiều thời gian, khiến công cụ này trở nên chậm chạp đối với các sửa lỗi nhỏ cần phản hồi tức thì.

Ở chế độ Planning, quá trình AI “suy nghĩ”, phân tích và lập kế hoạch có thể mất nhiều thời gian, khiến công cụ này trở nên chậm chạp đối với các sửa lỗi nhỏ cần phản hồi tức thì. Rủi ro về “Vibe Coding” và mòn kỹ năng: Việc phụ thuộc quá nhiều vào khả năng tự chủ của AI có thể khiến lập trình viên (đặc biệt là người mới) lười tư duy, dẫn đến việc mất dần các kỹ năng nền tảng và khả năng hiểu sâu về kiến trúc hệ thống.

Việc phụ thuộc quá nhiều vào khả năng tự chủ của AI có thể khiến lập trình viên (đặc biệt là người mới) lười tư duy, dẫn đến việc mất dần các kỹ năng nền tảng và khả năng hiểu sâu về kiến trúc hệ thống. Độ ổn định của bản thử nghiệm: Vì đang trong giai đoạn Preview, người dùng có thể gặp các lỗi như vòng lặp sửa lỗi không lối thoát, hoặc Agent thực hiện các thay đổi không mong muốn trên file hệ thống.

Chi phí các gói Google Antigravity

Google Antigravity đang áp dụng chiến lược giá dựa trên các gói dịch vụ Google của người dùng nhằm thu hút tối đa cộng đồng lập trình viên tham gia trải nghiệm trong giai đoạn Public Preview.

Cụ thể, các gói cước được phân chia như sau:

Gói Individual (Cá nhân – Miễn phí): Đây là lựa chọn hấp dẫn nhất dành cho người dùng muốn bắt đầu xây dựng ứng dụng mà không tốn phí. Gói Individual cung cấp quyền truy cập vào các mô hình AI hàng đầu hiện nay bao gồm: Gemini 3 Pro & Flash, Claude Sonnet & Opus 4.5, và gpt-oss-120b. Người dùng sẽ được hưởng các tiện ích như gợi ý mã (Tab completions) không giới hạn, yêu cầu lệnh (Command requests) không giới hạn và định mức sử dụng hàng tuần khá hào phóng.

Gói Individual (Cá nhân – Miễn phí): Đây là lựa chọn hấp dẫn nhất dành cho người dùng muốn bắt đầu xây dựng ứng dụng mà không tốn phí. Gói Individual cung cấp quyền truy cập vào các mô hình AI hàng đầu hiện nay bao gồm: Gemini 3 Pro & Flash, Claude Sonnet & Opus 4.5, và gpt-oss-120b. Người dùng sẽ được hưởng các tiện ích như gợi ý mã (Tab completions) không giới hạn, yêu cầu lệnh (Command requests) không giới hạn và định mức sử dụng hàng tuần khá hào phóng.

Gói Developer (Nhà phát triển): Được đề xuất cho những ai muốn sử dụng Antigravity như công cụ làm việc chính hàng ngày. Gói dịch vụ này được tích hợp thông qua đăng ký Google One (gói AI Pro hoặc Ultra). Người dùng sẽ nhận được toàn bộ quyền lợi của gói Individual nhưng với giới hạn tốc độ (rate limits) cao hơn đáng kể, đảm bảo quy trình làm việc không bị gián đoạn.

Dành cho các nhóm phát triển phần mềm, được quản lý thông qua Google Workspace. Gói Team cung cấp định mức sử dụng cao hơn nữa thông qua gói “Google Workspace AI Ultra for Business”, hỗ trợ cộng tác hiệu quả giữa các thành viên. Gói Organization (Tổ chức – Sắp ra mắt): Giải pháp cấp doanh nghiệp dành cho các tổ chức quy mô lớn, được triển khai thông qua hạ tầng Google Cloud.

Google Antigravity phù hợp với ai?

Với triết lý “Agent-first”, Antigravity không chỉ đơn thuần là công cụ gõ mã mà còn là giải pháp quản lý kỹ thuật. Công cụ này đặc biệt phù hợp với các nhóm đối tượng sau:

Lập trình viên chuyên nghiệp: Những người muốn chuyển dịch từ vai trò viết mã thủ công sang vị trí kiến trúc sư hệ thống, tập trung vào thiết kế logic và điều phối các tác nhân AI thực thi.

Những người muốn chuyển dịch từ vai trò viết mã thủ công sang vị trí kiến trúc sư hệ thống, tập trung vào thiết kế logic và điều phối các tác nhân AI thực thi. Nhà phát triển Full-stack và Web: Đối tượng cần công cụ có khả năng tự động kiểm thử giao diện (UI) và hành vi người dùng trực tiếp trên trình duyệt mà không cần thao tác thủ công lặp lại.

Đối tượng cần công cụ có khả năng tự động kiểm thử giao diện (UI) và hành vi người dùng trực tiếp trên trình duyệt mà không cần thao tác thủ công lặp lại. Các công ty khởi nghiệp (Startup) và nhóm nhỏ: Những đội ngũ có nguồn lực hạn chế muốn tận dụng AI như những “nhân sự ảo” để đảm nhiệm song song nhiều vai trò: viết code, kiểm thử, viết tài liệu và vá lỗi bảo mật.

Những đội ngũ có nguồn lực hạn chế muốn tận dụng AI như những “nhân sự ảo” để đảm nhiệm song song nhiều vai trò: viết code, kiểm thử, viết tài liệu và vá lỗi bảo mật. Người theo đuổi xu hướng “Vibe Coding”: Nhóm người dùng muốn hiện thực hóa ý tưởng phần mềm thông qua ngôn ngữ tự nhiên, tập trung vào kết quả sản phẩm hơn là cú pháp lập trình chi tiết.

Nhóm người dùng muốn hiện thực hóa ý tưởng phần mềm thông qua ngôn ngữ tự nhiên, tập trung vào kết quả sản phẩm hơn là cú pháp lập trình chi tiết. Quản lý kỹ thuật: Những người cần sự minh bạch trong quy trình tự động hóa. Hệ thống Artifacts (bản kế hoạch, danh sách việc cần làm) giúp cấp quản lý dễ dàng phê duyệt và kiểm soát hướng đi của dự án trước khi AI can thiệp vào mã nguồn.

So sánh Google Antigravity với các công cụ tương tự trên thị trường

Trong bối cảnh cuộc đua AI IDE đang trở nên khốc liệt, việc đặt Google Antigravity lên bàn cân cùng Cursor và Windsurf sẽ giúp người dùng có cái nhìn khách quan nhất. Tiêu chí Google Antigravity Cursor Windsurf Triết lý cốt lõi Agent-First: Tập trung vào các tác nhân tự chủ, có khả năng lập kế hoạch và thực thi đa nhiệm. Chat-First: Tối ưu hóa tốc độ gõ code và gợi ý thông minh (Tab autocomplete). Context-First: Hiểu sâu ngữ cảnh toàn bộ dự án và dòng chảy công việc (Flow). Mô hình AI chính Đa mô hình: Gemini 3 Pro/Flash, Claude Sonnet & Opus 4.5. Claude 3.5 Sonnet, GPT-4o. Cascade, GPT-4o, Claude. Khả năng thực thi Rất mạnh: Tự động chạy lệnh Terminal, tự mở Browser để test lỗi và quay video báo cáo.+1 Cơ bản: Chủ yếu tập trung vào soạn thảo và chỉnh sửa mã nguồn, ít can thiệp sâu vào hệ thống. Khá: Có khả năng hiểu ngữ cảnh sâu nhưng khả năng tự chủ thực thi chưa bằng Antigravity. Tính minh bạch Cao: Cung cấp Artifacts (Kế hoạch, Task list) để người dùng duyệt trước khi chạy.+1 Trung bình: Hiển thị diff code trực tiếp để người dùng accept/reject. Trung bình: Tập trung vào việc đưa ra gợi ý code phù hợp ngữ cảnh. Trải nghiệm (UX) Còn độ trễ do AI phải “suy nghĩ” và lập kế hoạch. Mượt mà, tốc độ phản hồi cực nhanh, ổn định cao. Ổn định, tích hợp tốt vào quy trình làm việc hiện có. Chi phí (Cá nhân) Miễn phí (Preview) với giới hạn rộng rãi. Có gói miễn phí giới hạn, gói Pro trả phí. Có gói miễn phí và trả phí.

Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt và sử dụng Google Antigravity

Cách cài đặt Google Antigravity

Để bắt đầu hành trình với công cụ lập trình thế hệ mới này, bạn hãy thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập trang chủ chính thức tại địa chỉhttps://antigravity.google/download và chọn phiên bản phù hợp với hệ điều hành máy tính của bạn (Windows, macOS hoặc Linux).

Lưu ý: Đối với Windows, bạn cần sử dụng bản 64-bit (x64) hoặc ARM64 và đảm bảo máy đang chạy Windows 10 trở lên.

Bước 2: Sau khi tải xong, hãy mở file cài đặt. Tại cửa sổ hiện ra, bạn cần đọc và tích chọn vào ô “I accept the agreement” (Tôi đồng ý với thỏa thuận) để tiếp tục. Quá trình cài đặt sẽ diễn ra tự động trong vài phút.

Bước 3: Khi khởi chạy ứng dụng lần đầu, nhấn Next để bước vào quá trình thiết lập cấu hình:

Chọn nguồn cài đặt: Bạn có thể chọn “Start fresh” để cài đặt mới hoàn toàn hoặc nhập cấu hình (settings/extensions) từ các IDE cũ như VS Code, Windsurf, hay Cursor nếu muốn giữ lại thói quen sử dụng cũ.

Chọn giao diện (Theme): Lựa chọn giao diện màu sắc phù hợp với sở thích (Dark, Tokyo Night, Light,).

Bước 4: Đây là bước quyết định mức độ tự chủ của AI. Bạn sẽ có các tùy chọn như:

Secure Mode: Chế độ bảo mật cao nhất, hạn chế quyền truy cập.

Chế độ bảo mật cao nhất, hạn chế quyền truy cập. Review-driven development (Khuyên dùng): Agent sẽ tự động đề xuất nhưng luôn hỏi ý kiến bạn trước khi chạy các lệnh quan trọng hoặc sửa file.

Agent sẽ tự động đề xuất nhưng luôn hỏi ý kiến bạn trước khi chạy các lệnh quan trọng hoặc sửa file. Agent-driven development: Trao quyền tối đa cho Agent tự quyết định (phù hợp khi bạn muốn AI làm tất cả, nhưng cần cẩn trọng).

Mẹo: Bạn nên để phần “Terminal execution policy” là Request Review để đảm bảo an toàn cho hệ thống máy tính.

Bước 5: Thiết lập phím tắt (Keybindings) và cài đặt các tiện ích mở rộng (Extensions) đề xuất cho ngôn ngữ lập trình bạn sắp sử dụng.

Cuối cùng, nhấn chọn “Sign in with Google” để liên kết tài khoản và kích hoạt các mô hình AI đám mây.

Khám phá giao diện làm việc chính

Sau khi hoàn tất cài đặt, bạn sẽ được đưa đến giao diện chính của Google Antigravity. Dù dựa trên nền tảng VS Code nhưng giao diện Antigravity có những điểm nhấn rất riêng biệt:

Khu vực trung tâm (Open Folder): Nơi bạn bắt đầu bằng việc mở một thư mục dự án hoặc sao chép (clone) một kho chứa mã nguồn từ Git.

Nơi bạn bắt đầu bằng việc mở một thư mục dự án hoặc sao chép (clone) một kho chứa mã nguồn từ Git. Thanh công cụ Agent (Cột bên phải): Đây là “bộ não” của IDE. Tại đây có khung chat để bạn nhập yêu cầu cho AI. Planning/Fast Mode: Nút chuyển đổi chế độ làm việc (Lập kế hoạch chi tiết hoặc Thực thi nhanh). Model Selection: Menu cho phép chọn mô hình AI (mặc định là Gemini 3 Pro).

Đây là “bộ não” của IDE. Tại đây có khung chat để bạn nhập yêu cầu cho AI. Agent Manager: Một nút chức năng đặc biệt trên thanh tiêu đề (Open Agent Manager) giúp bạn mở ra giao diện quản lý đa tác nhân, nơi bạn có thể nhìn thấy các luồng công việc mà các Agent đang thực hiện song song.

Kết luận

Dù vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm với một số hạn chế nhất định về hiệu năng, nhưng tiềm năng mà Google Antigravity mang lại là không thể phủ nhận. Hãy bắt đầu trải nghiệm công cụ này ngay hôm nay để làm chủ xu hướng “Vibe Coding” và tối ưu hóa hiệu suất làm việc của bạn.

Những câu hỏi thường gặp

Google Antigravity có miễn phí không? Hiện tại, Google cung cấp gói Individual (Cá nhân) hoàn toàn miễn phí trong giai đoạn Public Preview. Người dùng sẽ được cấp một hạn mức sử dụng (quota) hàng ngày để truy cập các mô hình mạnh mẽ như Gemini 3 Pro và Claude 3.5 Sonnet mà không tốn phí.

Công cụ này hỗ trợ những ngôn ngữ lập trình nào? Nhờ sức mạnh của mô hình ngôn ngữ lớn Gemini 3 Pro, nền tảng này hỗ trợ hầu hết các ngôn ngữ lập trình phổ biến hiện nay bao gồm Python, JavaScript/TypeScript, Java, C++, Go, Rust, cũng như các framework như React, Next.js hay Flutter.

Google Antigravity có thay thế hoàn toàn VS Code không? Antigravity được xây dựng dựa trên mã nguồn mở của Visual Studio Code, do đó giao diện và hệ thống phím tắt rất quen thuộc. Tuy nhiên, công cụ này hướng tới việc thay đổi tư duy làm việc từ “tự viết mã” sang “điều phối tác nhân AI”, nên đây được xem là một sự nâng cấp về phương thức làm việc hơn là sự thay thế đơn thuần cho các trình soạn thảo mã truyền thống.

Dữ liệu mã nguồn của tôi có được bảo mật không? Google cam kết dữ liệu trong các phiên làm việc được bảo mật theo tiêu chuẩn Enterprise (Doanh nghiệp). Mặc dù vậy, người dùng vẫn nên kiểm tra kỹ chính sách quyền riêng tư của tổ chức mình trước khi tải các mã nguồn nhạy cảm lên môi trường đám mây của Antigravity.

Máy tính cấu hình thấp có chạy được Antigravity không? Theo phản hồi từ cộng đồng và các bài đánh giá, ứng dụng này tiêu tốn khá nhiều tài nguyên hệ thống, đặc biệt là RAM, do phải xử lý nhiều tác nhân AI cùng lúc. Vì vậy, thiết bị có cấu hình mạnh sẽ mang lại trải nghiệm mượt mà và ổn định hơn.