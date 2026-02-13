Dấu ấn Tino Group 2025: Hành trình kiến tạo và lan tỏa giá trị số

Năm 2025 khép lại với những bước tiến mạnh mẽ của công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Trong dòng chảy sôi động đó, Tino Group không chỉ giữ vững vị thế là nhà cung cấp hạ tầng số tin cậy mà còn khẳng định vai trò là người bạn đồng hành tích cực trong hàng loạt sự kiện công nghệ và cộng đồng quy mô lớn.

Từ việc sát cánh cùng thế hệ trẻ khởi nghiệp đến việc chung tay phát triển hạ tầng Internet quốc gia, mỗi hoạt động đều minh chứng cho cam kết “Tận tâm và Tiên phong” của Tino Group. Hãy cùng nhìn lại những cột mốc đáng nhớ trong hành trình vừa qua.

I. Đồng hành cùng thế hệ trẻ tại Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

Tháng 5/2025, Tino Group vinh dự trở thành đơn vị đồng hành chính thức của Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VIII diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Việt Nam, quy tụ 444 gương mặt thanh niên tiêu biểu từ mọi miền tổ quốc.

Không chỉ dừng lại ở vai trò tài trợ, Tino Group đã tham gia trực tiếp vào công tác tổ chức thông qua các giải pháp công nghệ thiết thực:

Xây dựng cổng thông tin trực tuyến: Đội ngũ kỹ thuật của Tino Group đã thiết kế và vận hành hệ thống tiếp nhận hồ sơ online, giúp Trung ương Đoàn tối ưu hóa quy trình, thể hiện rõ tinh thần chuyển đổi số ngay từ khâu tổ chức.

Đội ngũ kỹ thuật của Tino Group đã thiết kế và vận hành hệ thống tiếp nhận hồ sơ online, giúp Trung ương Đoàn tối ưu hóa quy trình, thể hiện rõ tinh thần chuyển đổi số ngay từ khâu tổ chức. Lan tỏa tư duy số: Thông qua cuộc thi Sáng tạo Web diễn ra xuyên suốt gần 1 năm trước thềm Đại hội, Tino Group đã truyền cảm hứng mạnh mẽ về việc ứng dụng công nghệ vào học tập và khởi nghiệp.

Chúng tôi tin rằng, sự hỗ trợ về nền tảng hạ tầng như tên miền, Hosting hay VPS sẽ là bệ phóng vững chắc để các thanh niên ưu tú hiện thực hóa những ý tưởng đổi mới sáng tạo.

II. Tiếp sức “đường băng sáng tạo” tại Techfest Đồng Nai 2025

Từ ngày 8-10/10/2025, chuỗi sự kiện Techfest Đồng Nai 2025 với chủ đề “Đường băng sáng tạo – Đồng Nai cất cánh” đã diễn ra sôi nổi. Tino Group tự hào góp mặt với vai trò nhà tài trợ, đồng hành cùng Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai.

Tại sự kiện, Tino Group đã chung tay thực hiện mục tiêu phổ cập tên miền quốc gia “.VN” đến người dân, sinh viên và các hộ kinh doanh địa phương. Hoạt động này mang ý nghĩa chiến lược trong việc:

Nâng cao nhận thức về chủ quyền số quốc gia.

Hỗ trợ doanh nghiệp địa phương xây dựng hiện diện trực tuyến uy tín.

Thúc đẩy kinh tế số phát triển đồng bộ tại khu vực Đông Nam Bộ.

Sự hiện diện của Tino Group tại Techfest khẳng định mong muốn đóng góp nguồn lực vào hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, giúp các ý tưởng tiềm năng có cơ hội vươn xa.

III. Chung tay củng cố hạ tầng Internet tại Hội nghị VNIX-NOG 2025

Cũng trong tháng 10/2025, cộng đồng kỹ thuật mạng Việt Nam đã hội tụ về Nha Trang để tham dự Hội nghị VNIX-NOG 2025. Đây là sự kiện kỷ niệm 10 năm hình thành diễn đàn kỹ thuật uy tín này, với chủ đề tập trung vào “Peering 2.0” và chuyển đổi IPv6-Only.

Với vai trò là đơn vị tài trợ, Tino Group thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến các vấn đề cốt lõi của hạ tầng Internet. Việc ủng hộ Hội nghị VNIX-NOG chính là cam kết của doanh nghiệp trong việc:

Thúc đẩy môi trường mạng an toàn, tin cậy và bền vững.

Sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật để đón đầu các xu hướng công nghệ mới như tự động hóa mạng và Internet vạn vật.

Hỗ trợ cộng đồng kỹ sư mạng Việt Nam kết nối và chia sẻ tri thức với các chuyên gia quốc tế.

IV. Khẳng định uy tín với giải thưởng “Nhà đăng ký triển vọng” từ VNNIC

Những nỗ lực bền bỉ trong suốt năm 2025 và giai đoạn trước đó đã mang lại quả ngọt. Ngày 05/02/2026, tại Hội nghị CEO các Nhà đăng ký tên miền quốc gia, Tino Group đã vinh dự được VNNIC trao tặng danh hiệu “Nhà đăng ký tên miền .vn triển vọng giai đoạn 2023 – 2025”.

Giải thưởng này là sự công nhận quý báu cho chất lượng dịch vụ và những đóng góp tích cực của tập thể Tino Group trong việc phát triển tài nguyên Internet quốc gia. Đây đồng thời là động lực to lớn để doanh nghiệp tiếp tục cải tiến quy trình, nâng cấp hệ thống kỹ thuật và mang lại trải nghiệm tối ưu nhất cho khách hàng trong giai đoạn 2026 – 2028.

Kết luận

Hành trình năm 2025 đã khép lại với nhiều dấu ấn đáng tự hào. Tino Group xin gửi lời tri ân chân thành đến Quý đối tác, Khách hàng đã luôn tin tưởng và đồng hành. Bước sang năm 2026, với nền tảng vững chắc và tinh thần đổi mới không ngừng, Tino Group cam kết sẽ tiếp tục mang đến những giải pháp công nghệ thực chất, góp phần vào sự phát triển chung của nền kinh tế số Việt Nam.