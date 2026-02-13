close

Dấu ấn Tino Group 2025: Hành trình kiến tạo và lan tỏa giá trị số

Tác giả: Đông Tùng Ngày đăng: 13/02/2026 Chuyên mục: Tin Tức
Google News
Disclosure
Website Tino blog được cung cấp bởi Tino Group. Truy cập và sử dụng website đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện trong chính sách bảo mật - điều khoản sử dụng nội dung. Wiki.tino.org có thể thay đổi điều khoản sử dụng bất cứ lúc nào. Việc bạn tiếp tục sử dụng Tino blog sau khi thay đổi có nghĩa là bạn chấp nhận những thay đổi đó.
Why Trust Us
Các bài viết với hàm lượng tri thức cao tại Tino blog được tạo ra bởi các chuyên viên Marketing vững chuyên môn và được kiểm duyệt nghiêm túc theo chính sách biên tập bởi đội ngũ biên tập viên dày dặn kinh nghiệm. Mọi nỗ lực của chúng tôi đều hướng đến mong muốn mang đến cho cộng đồng nguồn thông tin chất lượng, chính xác, khách quan, đồng thời tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất trong báo cáo và xuất bản.

Năm 2025 khép lại với những bước tiến mạnh mẽ của công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Trong dòng chảy sôi động đó, Tino Group không chỉ giữ vững vị thế là nhà cung cấp hạ tầng số tin cậy mà còn khẳng định vai trò là người bạn đồng hành tích cực trong hàng loạt sự kiện công nghệ và cộng đồng quy mô lớn.

Từ việc sát cánh cùng thế hệ trẻ khởi nghiệp đến việc chung tay phát triển hạ tầng Internet quốc gia, mỗi hoạt động đều minh chứng cho cam kết “Tận tâm và Tiên phong” của Tino Group. Hãy cùng nhìn lại những cột mốc đáng nhớ trong hành trình vừa qua.

I. Đồng hành cùng thế hệ trẻ tại Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

Tháng 5/2025, Tino Group vinh dự trở thành đơn vị đồng hành chính thức của Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VIII diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Việt Nam, quy tụ 444 gương mặt thanh niên tiêu biểu từ mọi miền tổ quốc.

I. Đồng hành cùng thế hệ trẻ tại Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác
I. Đồng hành cùng thế hệ trẻ tại Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

Không chỉ dừng lại ở vai trò tài trợ, Tino Group đã tham gia trực tiếp vào công tác tổ chức thông qua các giải pháp công nghệ thiết thực:

  • Xây dựng cổng thông tin trực tuyến: Đội ngũ kỹ thuật của Tino Group đã thiết kế và vận hành hệ thống tiếp nhận hồ sơ online, giúp Trung ương Đoàn tối ưu hóa quy trình, thể hiện rõ tinh thần chuyển đổi số ngay từ khâu tổ chức.
  • Lan tỏa tư duy số: Thông qua cuộc thi Sáng tạo Web diễn ra xuyên suốt gần 1 năm trước thềm Đại hội, Tino Group đã truyền cảm hứng mạnh mẽ về việc ứng dụng công nghệ vào học tập và khởi nghiệp.
Xem Thêm:  TinoHost tặng quà "hot" mừng đại lễ: Mua 1 tặng 1, x2 thời gian sử dụng; cho “mua thiếu”, ...

Chúng tôi tin rằng, sự hỗ trợ về nền tảng hạ tầng như tên miền, Hosting hay VPS sẽ là bệ phóng vững chắc để các thanh niên ưu tú hiện thực hóa những ý tưởng đổi mới sáng tạo.

I. Đồng hành cùng thế hệ trẻ tại Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác
I. Đồng hành cùng thế hệ trẻ tại Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

II. Tiếp sức “đường băng sáng tạo” tại Techfest Đồng Nai 2025

Từ ngày 8-10/10/2025, chuỗi sự kiện Techfest Đồng Nai 2025 với chủ đề “Đường băng sáng tạo – Đồng Nai cất cánh” đã diễn ra sôi nổi. Tino Group tự hào góp mặt với vai trò nhà tài trợ, đồng hành cùng Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai.

II. Tiếp sức "đường băng sáng tạo" tại Techfest Đồng Nai 2025
II. Tiếp sức “đường băng sáng tạo” tại Techfest Đồng Nai 2025

Tại sự kiện, Tino Group đã chung tay thực hiện mục tiêu phổ cập tên miền quốc gia “.VN” đến người dân, sinh viên và các hộ kinh doanh địa phương. Hoạt động này mang ý nghĩa chiến lược trong việc:

  • Nâng cao nhận thức về chủ quyền số quốc gia.
  • Hỗ trợ doanh nghiệp địa phương xây dựng hiện diện trực tuyến uy tín.
  • Thúc đẩy kinh tế số phát triển đồng bộ tại khu vực Đông Nam Bộ.

Sự hiện diện của Tino Group tại Techfest khẳng định mong muốn đóng góp nguồn lực vào hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, giúp các ý tưởng tiềm năng có cơ hội vươn xa.

II. Tiếp sức "đường băng sáng tạo" tại Techfest Đồng Nai 2025
II. Tiếp sức “đường băng sáng tạo” tại Techfest Đồng Nai 2025

III. Chung tay củng cố hạ tầng Internet tại Hội nghị VNIX-NOG 2025

Cũng trong tháng 10/2025, cộng đồng kỹ thuật mạng Việt Nam đã hội tụ về Nha Trang để tham dự Hội nghị VNIX-NOG 2025. Đây là sự kiện kỷ niệm 10 năm hình thành diễn đàn kỹ thuật uy tín này, với chủ đề tập trung vào “Peering 2.0” và chuyển đổi IPv6-Only.

Xem Thêm:  Miễn phí Plugin Rank Math SEO Pro cho 2000 khách hàng tại TinoHost!
III. Chung tay củng cố hạ tầng Internet tại Hội nghị VNIX-NOG 2025
III. Chung tay củng cố hạ tầng Internet tại Hội nghị VNIX-NOG 2025

Với vai trò là đơn vị tài trợ, Tino Group thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến các vấn đề cốt lõi của hạ tầng Internet. Việc ủng hộ Hội nghị VNIX-NOG chính là cam kết của doanh nghiệp trong việc:

  • Thúc đẩy môi trường mạng an toàn, tin cậy và bền vững.
  • Sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật để đón đầu các xu hướng công nghệ mới như tự động hóa mạng và Internet vạn vật.
  • Hỗ trợ cộng đồng kỹ sư mạng Việt Nam kết nối và chia sẻ tri thức với các chuyên gia quốc tế.
III. Chung tay củng cố hạ tầng Internet tại Hội nghị VNIX-NOG 2025
III. Chung tay củng cố hạ tầng Internet tại Hội nghị VNIX-NOG 2025

IV. Khẳng định uy tín với giải thưởng “Nhà đăng ký triển vọng” từ VNNIC

Những nỗ lực bền bỉ trong suốt năm 2025 và giai đoạn trước đó đã mang lại quả ngọt. Ngày 05/02/2026, tại Hội nghị CEO các Nhà đăng ký tên miền quốc gia, Tino Group đã vinh dự được VNNIC trao tặng danh hiệu “Nhà đăng ký tên miền .vn triển vọng giai đoạn 2023 – 2025”.

IV. Khẳng định uy tín với giải thưởng "Nhà đăng ký triển vọng" từ VNNIC
IV. Khẳng định uy tín với giải thưởng “Nhà đăng ký triển vọng” từ VNNIC

Giải thưởng này là sự công nhận quý báu cho chất lượng dịch vụ và những đóng góp tích cực của tập thể Tino Group trong việc phát triển tài nguyên Internet quốc gia. Đây đồng thời là động lực to lớn để doanh nghiệp tiếp tục cải tiến quy trình, nâng cấp hệ thống kỹ thuật và mang lại trải nghiệm tối ưu nhất cho khách hàng trong giai đoạn 2026 – 2028.

Kết luận

Hành trình năm 2025 đã khép lại với nhiều dấu ấn đáng tự hào. Tino Group xin gửi lời tri ân chân thành đến Quý đối tác, Khách hàng đã luôn tin tưởng và đồng hành. Bước sang năm 2026, với nền tảng vững chắc và tinh thần đổi mới không ngừng, Tino Group cam kết sẽ tiếp tục mang đến những giải pháp công nghệ thực chất, góp phần vào sự phát triển chung của nền kinh tế số Việt Nam.

Post Views: 12

Đông Tùng
Senior Technology Writer

Là cử nhân Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Tài chính - Marketing, Tùng bắt đầu làm việc tại Tino Group từ năm 2021 ở vị trí Content Marketing để thỏa mãn niềm đam mê viết lách của bản thân. Sở hữu khả năng sáng tạo đặc biệt, anh cùng đội ngũ của mình đã tạo nên những chiến dịch quảng cáo độc đáo cùng vô số bài viết hữu ích về nhiều chủ đề khác nhau. Sự tỉ mỉ, kiên trì và tinh thần sáng tạo của Tùng đã góp phần lớn vào thành công của Tino Group trong lĩnh vực marketing trực tuyến.

Xem thêm bài viết

Bài viết liên quan

Tino Group Vinh Dự Nhận Giải Thưởng “Nhà Đăng Ký Triển Vọng 2023-2025” Tại Hội Nghị VNNIC 2026
Tin Tức

Tino Group Vinh Dự Nhận Giải Thưởng “Nhà Đăng Ký Triển Vọng 2023-2025” Tại Hội Nghị VNNIC 2026

Khởi đầu năm 2026 với tâm thế vững vàng và khát vọng vươn xa, Tino Group vinh dự đón nhận giải thưởng “Nhà đăng ký triển vọng giai đoạn 2023 – 2025” tại Hội nghị thường niên do Trung...

5 ngày trước
Noel 2024, TinoHost tặng quà No-end “cháy phố”: server 0đ, -60% Lifetime Hosting/VPS !
Tin Tức Khuyến Mãi

Noel 2024, TinoHost tặng quà No-end “cháy phố”: server 0đ, -60% Lifetime Hosting/VPS !

Ông già Noel mang quà gì tới thì chưa biết chứ NOEL 2024, TINOHOST TẶNG QUÀ NO-END cho khách hàng: Hosting, VPS giảm sốc đến 60% trọn đời, Máy chủ “siêu chiến binh” giá “cực yêu” lại còn được...

1 năm trước
Độc quyền cho khách hàng của TinoHost: mua 1 đơn hàng, nhận 6 ưu đãi!
Khuyến Mãi Tin Tức

Độc quyền cho khách hàng của TinoHost: mua 1 đơn hàng, nhận 6 ưu đãi!

Tin vui: Tháng 11/2024 này, TinoHost mang đến những ưu đãi độc quyền vô cùng hấp dẫn như một lời tri ân dành cho quý khách hàng đã luôn tin tưởng và lựa chọn sản phẩm, dịch vụ của...

1 năm trước
TinoHost tham gia phát động Chương trình Hiện diện trực tuyến an toàn, tin cậy với tên miền quốc gia “.vn” cho thanh niên Việt Nam và các cuộc thi thiết kế website với tên miền quốc gia “.vn” dành cho thanh niên Việt Nam trên toàn quốc
Tin Tức

TinoHost tham gia phát động Chương trình Hiện diện trực tuyến an toàn, tin cậy với tên miền quốc gia “.vn” cho thanh niên Việt Nam và các cuộc thi thiết kế website với tên miền quốc gia “.vn” dành cho thanh niên Việt Nam trên toàn quốc

Chương trình Hiện diện trực tuyến an toàn, tin cậy với tên miền quốc gia “.vn” là cơ hội giúp các bạn trẻ không chỉ khẳng định bản thân trên không gian mạng mà còn đóng góp vào sự...

1 năm trước
TinoHost thông báo điều chỉnh giá tên miền quốc tế .COM tháng 9/2024
Tin Tức

TinoHost thông báo điều chỉnh giá tên miền quốc tế .COM tháng 9/2024

Thông báo điều chỉnh giá tên miền quốc tế .COM TinoHost xin chân thành cảm ơn Quý khách đã luôn tin tưởng và lựa chọn chúng tôi làm đối tác đồng hành trong việc xây dựng thương hiệu trực...

1 năm trước
Mục lục
  1. I. Đồng hành cùng thế hệ trẻ tại Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác
  2. II. Tiếp sức "đường băng sáng tạo" tại Techfest Đồng Nai 2025
  3. III. Chung tay củng cố hạ tầng Internet tại Hội nghị VNIX-NOG 2025
  4. IV. Khẳng định uy tín với giải thưởng "Nhà đăng ký triển vọng" từ VNNIC
  5. Kết luận

Xem nhiều

#1
Webmasters

URL là gì? URL là viết tắt của từ gì? Cách lấy URL của một trang web

3 năm trước
#2
Khuyến Mãi

Tháng tiêu dùng số – Kết nối thế giới số 2024 cùng TinoHost: 0đ combo 6 triệu, -40% VPS, miễn phí 2 năm sử dụng, …

1 năm trước
#3
MMO

23 Cách Kiếm Tiền Online Hiệu Quả Năm 2026

8 tháng trước
#4
Công cụ AI

Khám phá top 15 công cụ chatbot AI tốt nhất hiện nay [2026]

6 tháng trước
#5
Khuyến Mãi Tin Tức

-90% NVMe Hosting: TinoHost tháng 8 rực cháy – ưu đãi nóng bỏng tay!

2 năm trước
#6
n8n

Hướng dẫn cách lấy API Key của Google Gemini để sử dụng trong n8n

9 tháng trước