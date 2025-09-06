10+ lưu ý khi thuê thiết kế website WordPress: Doanh nghiệp cần biết gì để tránh sai lầm?

Bạn đang cần thuê dịch vụ thiết kế website bằng WordPress nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Để tránh mất tiền oan và sở hữu một website chuyên nghiệp, bạn cần quan tâm đến một vài yếu tố quan trọng. Trong bài viết này, Tino sẽ giúp bạn liệt kê 10+ lưu ý khi thuê thiết kế website WordPress.

Tại sao WordPress là lựa chọn hàng đầu để thiết kế website?

1. Hệ thống quản lý nội dung (CMS) phổ biến nhất thế giới

WordPress hiện là nền tảng quản lý nội dung (CMS) hàng đầu thế giới với 61,8% thị phần, cao hơn tất cả các đối thủ cạnh tranh cộng lại. Con số biết nói đã chứng tỏ sự tin cậy và phổ biến rộng rãi của WordPress trong cộng đồng thiết kế web. Không chỉ các doanh nghiệp nhỏ mà cả những tập đoàn lớn như CNN, The New York Times cũng lựa chọn WordPress để vận hành hệ thống website của họ.

Tại sao WordPress là lựa chọn hàng đầu để thiết kế website?

2. Cộng đồng lớn mạnh và không ngừng phát triển

WordPress không ngừng mở rộng với sự tham gia của các cộng đồng WordCamps trên toàn cầu. Tại đây, các chuyên gia và người dùng chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật kiến thức mới nhất. Nhờ đó, nền tảng ngày càng được cải tiến, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dùng.

3. Hỗ trợ đa ngôn ngữ, dễ dàng mở rộng thị trường

Hiện nay, WordPress đáp ứng hơn 100 ngôn ngữ, cho phép bạn dễ dàng tạo nội dung phù hợp với nhiều quốc gia khác nhau. Nếu doanh nghiệp muốn tiếp cận thị trường quốc tế, WordPress là lựa chọn lý tưởng để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng đa ngôn ngữ.

4. Khả năng xử lý lượng truy cập khổng lồ

Không giống như các nền tảng nhỏ lẻ có nguy cơ bị sập khi có lượng truy cập lớn, WordPress có khả năng xử lý 20 tỷ lượt xem trang mỗi tháng mà không gặp vấn đề gì. Vậy nên, đối với các doanh nghiệp có lượng khách truy cập lớn hoặc đang phát triển mạnh, WordPress chính là sự lựa chọn hàng đầu!

5. Giao diện dễ sử dụng, không phụ thuộc vào lập trình viên

Dù thuê đơn vị thiết kế website, nhưng với WordPress, bạn sẽ không bị phụ thuộc hoàn toàn vào họ. Giao diện quản trị thân thiện giúp bạn dễ dàng đăng bài, chỉnh sửa nội dung mà không cần kiến thức lập trình. Điều này đặc biệt hữu ích nếu bạn muốn duy trì blog hoặc cập nhật website thường xuyên.

Với tất cả những lợi ích trên, WordPress chính là nền tảng thiết kế website tối ưu, giúp bạn xây dựng một trang web chuyên nghiệp, linh hoạt và dễ dàng phát triển trong tương lai!

10+ lưu ý khi thuê thiết kế website WordPress

Việc sở hữu một website chuyên nghiệp là yếu tố then chốt cho sự thành công trong kinh doanh online. WordPress là nền tảng được ưa chuộng nhất, tuy nhiên, để có một trang web ưng ý, bạn cần lưu ý những điểm sau khi thuê dịch vụ thiết kế.

#1. Xác định rõ nhu cầu và mục tiêu website

Trước khi tìm kiếm đơn vị thiết kế, hãy tự trả lời các câu hỏi: Mục đích chính của website là gì (giới thiệu công ty, bán hàng, blog, tin tức)? Đối tượng khách hàng bạn hướng đến là ai? Các chức năng quan trọng cần có là gì? Việc xác định rõ mục tiêu sẽ giúp định hướng thiết kế và tiết kiệm thời gian, chi phí.

#2. Lựa chọn đơn vị thiết kế uy tín, có kinh nghiệm với WordPress

Hãy ưu tiên những công ty hoặc cá nhân có nhiều năm kinh nghiệm chuyên sâu về WordPress. Đừng ngần ngại yêu cầu xem các dự án họ đã thực hiện, đánh giá của khách hàng cũ và quy trình làm việc của họ để đảm bảo sự chuyên nghiệp và uy tín.

10+ lưu ý quan trọng khi thuê thiết kế website WordPress

#3. Kiểm tra giao diện (theme) và khả năng tùy biến

Giao diện không chỉ cần đẹp mà còn phải phù hợp với thương hiệu và dễ dàng tùy biến trong tương lai. Hãy hỏi rõ về theme được sử dụng: là theme bản quyền hay theme tự phát triển? Khả năng thay đổi bố cục, màu sắc, font chữ có linh hoạt không?

#4. Xem xét tốc độ tải trang và tối ưu hiệu suất

Tốc độ tải trang là yếu tố sống còn, ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm người dùng và xếp hạng SEO. Yêu cầu đơn vị thiết kế cam kết về tốc độ, sử dụng các công cụ tối ưu hình ảnh, cache và mã nguồn gọn nhẹ để đảm bảo website hoạt động mượt mà.

#5. Đảm bảo tính bảo mật và cập nhật định kỳ

WordPress là mã nguồn mở phổ biến nên cũng là mục tiêu của nhiều hacker. Hãy đảm bảo đơn vị thiết kế có các biện pháp bảo mật cơ bản như cài đặt plugin bảo mật, giới hạn đăng nhập, thay đổi đường dẫn admin và có kế hoạch cập nhật phiên bản WordPress, theme và plugin định kỳ.

#6. Chuẩn SEO onpage ngay từ khâu thiết kế

Một website được xây dựng với cấu trúc chuẩn SEO ngay từ đầu sẽ là nền tảng vững chắc cho các chiến dịch marketing sau này. Các yếu tố cần có: cấu trúc URL thân thiện, thẻ tiêu đề, mô tả, heading, tối ưu hình ảnh (thẻ ALT) phải được tích hợp sẵn.

#7. Đảm bảo giao diện responsive, thân thiện mobile

Với lượng người dùng truy cập từ điện thoại di động ngày càng tăng, website của bạn bắt buộc phải hiển thị tốt trên mọi kích thước màn hình (PC, tablet, mobile). Đây là tiêu chuẩn không thể bỏ qua.

Đảm bảo giao diện responsive, thân thiện mobile

#8. Tích hợp tính năng cần thiết (form liên hệ, thanh toán, bảo mật SSL…)

Liệt kê tất cả các tính năng bạn cần như form liên hệ, tích hợp mạng xã hội, cổng thanh toán trực tuyến, live chat, bản đồ… Ngoài ra, chứng chỉ bảo mật SSL (HTTPS) là bắt buộc để bảo vệ dữ liệu người dùng và tăng uy tín cho website.

#9. Chính sách bảo hành, hỗ trợ sau thiết kế

Một website sau khi hoàn thành vẫn có thể phát sinh lỗi. Hãy làm rõ về chính sách bảo hành: thời gian bao lâu, phạm vi hỗ trợ những vấn đề gì? Chi phí hỗ trợ kỹ thuật sau thời gian bảo hành sẽ được tính như thế nào?

#10. Minh bạch về chi phí, tránh phát sinh ẩn

Yêu cầu báo giá chi tiết từng hạng mục và làm rõ những chi phí có thể phát sinh ngoài hợp đồng. Các chi phí duy trì hàng năm như tên miền, hosting, chứng chỉ SSL, phí bảo trì (nếu có) cũng cần được thông báo rõ ràng.

#11. Quyền quản trị và sở hữu website thuộc về bạn

Đây là điều cực kỳ quan trọng. Sau khi bàn giao, bạn phải có toàn quyền quản trị cao nhất (Administrator), sở hữu toàn bộ mã nguồn và dữ liệu. Điều này đảm bảo bạn không bị phụ thuộc vào đơn vị thiết kế trong tương lai.

#12. Sao lưu dữ liệu (Backup) định kỳ

Rủi ro mất dữ liệu luôn tồn tại. Hãy yêu cầu đơn vị thiết kế cài đặt cơ chế sao lưu tự động (hàng ngày hoặc hàng tuần) để bạn có thể nhanh chóng khôi phục website khi có sự cố.

#13. Khả năng mở rộng và nâng cấp trong tương lai

Nhu cầu kinh doanh sẽ thay đổi. Một website tốt cần có nền tảng vững chắc để dễ dàng tích hợp thêm các tính năng mới (ví dụ: hệ thống quản lý học viên, đặt lịch hẹn, loyalty program…) mà không phải xây dựng lại từ đầu.

Một số sai lầm thường gặp khi thuê thiết kế website WordPress

Chỉ quan tâm đến giá rẻ: Dịch vụ giá rẻ thường đi kèm với theme không bản quyền, mã nguồn kém chất lượng, không tối ưu SEO và bảo mật kém. Chi phí khắc phục sự cố sau này có thể còn tốn kém hơn nhiều lần.

Dịch vụ giá rẻ thường đi kèm với theme không bản quyền, mã nguồn kém chất lượng, không tối ưu SEO và bảo mật kém. Chi phí khắc phục sự cố sau này có thể còn tốn kém hơn nhiều lần. Không kiểm tra năng lực đơn vị thiết kế: Nhiều người chỉ xem qua vài hình ảnh giới thiệu mà không kiểm tra các dự án thực tế. Việc này dẫn đến rủi ro nhận được một sản phẩm không như mong đợi, không chuyên nghiệp và hoạt động không ổn định.

Nhiều người chỉ xem qua vài hình ảnh giới thiệu mà không kiểm tra các dự án thực tế. Việc này dẫn đến rủi ro nhận được một sản phẩm không như mong đợi, không chuyên nghiệp và hoạt động không ổn định. Bỏ qua yếu tố bảo mật và SEO: Coi nhẹ việc cài đặt các lớp bảo mật và tối ưu SEO ngay từ đầu là một sai lầm nghiêm trọng. Website dễ bị tấn công và rất khó để có thứ hạng tốt trên các công cụ tìm kiếm như Google, làm giảm hiệu quả kinh doanh.

Một số sai lầm thường gặp khi thuê thiết kế website WordPress

Kinh nghiệm để thuê thiết kế website WordPress hiệu quả

Tham khảo demo & dự án đã thực hiện: Yêu cầu đơn vị thiết kế cho xem các trang web WordPress mà họ đã làm. Hãy tự mình trải nghiệm tốc độ, kiểm tra giao diện trên di động và đánh giá sự mượt mà của các website đó.

Yêu cầu đơn vị thiết kế cho xem các trang web WordPress mà họ đã làm. Hãy tự mình trải nghiệm tốc độ, kiểm tra giao diện trên di động và đánh giá sự mượt mà của các website đó. Ký hợp đồng rõ ràng, chi tiết: Hợp đồng phải ghi rõ các điều khoản về: chi phí, thời gian hoàn thành, danh sách tính năng, chính sách bảo hành, hỗ trợ, quyền sở hữu và các điều khoản phạt nếu vi phạm. Mọi thỏa thuận đều phải được văn bản hóa.

Hợp đồng phải ghi rõ các điều khoản về: chi phí, thời gian hoàn thành, danh sách tính năng, chính sách bảo hành, hỗ trợ, quyền sở hữu và các điều khoản phạt nếu vi phạm. Mọi thỏa thuận đều phải được văn bản hóa. Thảo luận trước về tính năng & quyền sở hữu: Trước khi ký hợp đồng, hãy ngồi lại và trao đổi kỹ lưỡng về mọi tính năng bạn cần. Đặc biệt, phải xác nhận rõ ràng rằng bạn sẽ nhận được tài khoản quản trị cao nhất và toàn quyền sở hữu website sau khi bàn giao.

Kinh nghiệm để thuê thiết kế website WordPress hiệu quả

Kết luận

Nắm rõ các lưu ý khi thuê thiết kế website bằng WordPress không chỉ giúp bạn tránh những sai lầm đáng tiếc mà còn đảm bảo website vận hành hiệu quả, chuyên nghiệp. Một website tốt không chỉ đẹp mà còn phải tối ưu SEO, dễ quản lý và có khả năng mở rộng theo nhu cầu doanh nghiệp. Vì vậy, bạn hãy dành thời gian nghiên cứu kỹ trước khi quyết định hợp tác với đơn vị thiết kế để có được sản phẩm xứng đáng với chi phí bỏ ra!

Những câu hỏi thường gặp

Thời gian thiết kế một website WordPress mất bao lâu? Tùy vào độ phức tạp, thời gian có thể từ 5 – 7 ngày với website đơn giản, 2 – 4 tuần với website doanh nghiệp và lâu hơn với trang thương mại điện tử.

Website WordPress có dễ quản lý không? Có! WordPress có giao diện quản trị trực quan, dễ sử dụng ngay cả với người không rành công nghệ. Bạn có thể tự đăng bài, chỉnh sửa nội dung dễ dàng.

Sau khi thiết kế xong, tôi có thể tự chỉnh sửa nội dung website không? Hoàn toàn có thể! Bạn có thể tự cập nhật nội dung, hình ảnh, bài viết thông qua trình quản lý WordPress mà không cần biết lập trình.