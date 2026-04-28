Hướng dẫn đổi model LLM cho Hermes Agent nhanh gọn lẹ [2026]

Tác giả: Đông Tùng Ngày đăng: 28/04/2026 Chuyên mục: Hermes Agent
Hermes Agent cho phép bạn có thể chuyển đổi giữa các provider bất cứ lúc nào, không cần khởi động lại, không mất lịch sử hội thoại, không ảnh hưởng đến kỹ năng hay bộ nhớ đã tích lũy. Nhưng có một điều cần nắm rõ: Hermes có hai lệnh quản lý model phục vụ hai mục đích hoàn toàn khác nhau — và nhầm lẫn giữa chúng là nguyên nhân phổ biến nhất khiến người dùng không đổi được model dù đã làm đúng quy trình. Cùng Tino tìm hiểu cách đổi model LLM cho Hermes Agent qua bài viết dưới đây nhé!

Điều quan trọng nhất cần biết trước khi đổi model trong Hermes

Hermes có hai lệnh quản lý model phục vụ hai mục đích khác nhau hoàn toàn:

LệnhChạy ở đâuTác dụng
hermes modelTerminal bên ngoài phiên chatWizard đầy đủ — thêm provider mới, chạy OAuth, nhập API key, cấu hình endpoint
/modelBên trong phiên chat đang hoạt độngChuyển đổi nhanh giữa các provider và model đã cấu hình sẵn

Nếu bạn muốn chuyển sang một provider chưa thiết lập — ví dụ chỉ có Gemini và muốn dùng OpenRouter — bạn cần lệnh hermes model, không phải /model. Để thực hiện, hãy thoát phiên chat trước (Ctrl+C hoặc /quit), chạy hermes model, hoàn tất thiết lập provider, rồi bắt đầu phiên mới.

Hướng dẫn đổi model LLM cho Hermes Agent

Cách 1: Thêm provider mới và đổi model thông qua Wizard

Bước 1: Tại giao diện dòng lệnh, hãy nhập lệnh dưới đây và nhấn Enter: 

hermes model
Bước 2: Hệ thống sẽ hiển thị một danh sách tổng hợp các Provider khả dụng. Hãy sử dụng phím mũi tên trên bàn phím để di chuyển vùng chọn đến Provider mong muốn và nhấn Enter để xác nhận.

Tino sẽ sử dụng OpenRouter để làm ví dụ.

Bước 3: Màn hình terminal sẽ xuất hiện dòng thông báo yêu cầu nhập khóa xác thực. Hãy dán API Key của OpenRouter vào vị trí con trỏ chuột nhấp nháy và nhấn Enter.

Bước 4: Sau khi dán API Key, hệ thống sẽ tải và liệt kê danh sách các model tương thích thuộc nền tảng OpenRouter kèm theo thông tin chi phí ước tính.

Tiếp tục sử dụng phím mũi tên để tìm và chọn model theo nhu cầu sử dụng. Trong ví dụ minh họa, chúng ta sẽ chọn model miễn phí là nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b:free, sau đó nhấn Enter.

Bước 5: Giao diện dòng lệnh sẽ trả về thông báo xác nhận khóa API đã được lưu (API key saved) và model mặc định mới đã được thiết lập thành công (Default model set to…).

Lúc này, quá trình thiết lập đã hoàn tất và bạn có thể sử dụng lệnh Hermes để vào phần chat trên terminal hoặc chat thông qua kênh nhắn tin đã thiết lập trước đó.

Lưu ý:

  • Mỗi Provider khác nhau, sẽ có yêu cầu cấu hình và thiết lập khác nhau. Hãy thực hiện theo hướng dẫn của hệ thống nhé!
  • Hermes Agent yêu cầu model có ít nhất 64.000 token context. Model với cửa sổ context nhỏ hơn không thể duy trì đủ bộ nhớ làm việc cho các workflow gọi công cụ nhiều bước và sẽ bị từ chối ngay khi khởi động. Hầu hết các model hosted (Claude, GPT, Gemini, Qwen, DeepSeek) đáp ứng yêu cầu này dễ dàng.
Cách 2: Đổi model nhanh ngay trong phiên chat

Đây là cách nhanh nhất khi bạn đã cấu hình sẵn nhiều provider và chỉ muốn chuyển đổi giữa chúng.

Trong phiên chat đang hoạt động, gõ: 

/model
Một menu tương tác sẽ hiện ra danh sách tất cả các provider và model bạn đã cấu hình.

Dùng phím mũi tên ↑↓ để chọn, nhấn Enter để xác nhận. Hermes chuyển sang model mới ngay lập tức — cuộc hội thoại tiếp tục mà không bị gián đoạn.

Kết quả:

Hoặc bạn cũng có thể chỉ định thẳng tên model, ví dụ: 

/model anthropic/claude-sonnet-4-6

/model openrouter:claude-sonnet-4

Khi chuyển đổi provider, Hermes lưu lại base URL và provider vào config để thay đổi này tồn tại qua các lần khởi động lại. Khi chuyển từ custom endpoint sang provider tích hợp sẵn, stale base URL cũ được tự động dọn sạch.

Kết luận

Đổi model LLM trong Hermes Agent về bản chất chỉ cần nhớ một nguyên tắc: dùng hermes model khi cần thêm provider mới, dùng /model khi chỉ muốn chuyển đổi giữa các provider đã có. Phần còn lại, việc chọn model nào, kết nối endpoint nào là quyết định phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể của bạn.

Những câu hỏi thường gặp

Đổi model trong Hermes có làm mất lịch sử hội thoại và kỹ năng đã tích lũy không?

Không. Lịch sử hội thoại, bộ nhớ và kỹ năng được giữ nguyên bất kể bạn đang dùng provider nào. Hermes lưu dữ liệu cá nhân trong thư mục ~/.hermes/ hoàn toàn tách biệt với cấu hình model. Bạn có thể đổi qua lại giữa Claude, GPT, Gemini hay bất kỳ model nào mà không lo mất bất kỳ dữ liệu nào đã tích lũy trong quá trình sử dụng.

Tại sao gõ /model trong chat nhưng không thấy provider mới vừa muốn thêm?

/model bên trong phiên chat chỉ chuyển đổi giữa các provider và model đã cấu hình sẵn — không thể thêm provider mới, chạy OAuth hay nhập API key. Để thêm provider mới, cần thoát phiên chat bằng Ctrl+C hoặc /quit, chạy hermes model từ terminal, hoàn tất thiết lập provider mới, rồi mới mở phiên chat mới. Đây là nguyên nhân nhầm lẫn phổ biến nhất khi người dùng muốn đổi sang provider chưa từng cấu hình trước đó.

Khi đổi sang model mới, Hermes có cần thời gian "học lại" từ đầu không?

Không. Bộ nhớ và kỹ năng của Hermes lưu trong ~/.hermes/ dưới dạng file văn bản — độc lập hoàn toàn với model AI đang dùng. Khi khởi động phiên mới, Hermes tải MEMORY.md và USER.md vào bất kỳ model nào đang được cấu hình — model mới đọc đúng ngữ cảnh về bạn và môi trường làm việc ngay từ lượt đầu tiên. Sự khác biệt duy nhất là phong cách phản hồi và khả năng lý luận của từng model — không phải lượng thông tin về bạn mà Hermes đang nắm giữ.

Có thể dùng model Anthropic Claude thông qua nhiều cách xác thực khác nhau không?

Có, Hermes hỗ trợ ba phương thức xác thực cho Anthropic: API key trả phí theo token bằng cách đặt ANTHROPIC_API_KEY; xác thực OAuth qua Claude Pro/Max thông qua hermes model; và tự động đọc credential từ Claude Code nếu bạn đã dùng Claude Code trước đó, Hermes ưu tiên dùng credential store của Claude Code thay vì sao chép token vào .env để giữ khả năng refresh tự động. Nếu đã cài Claude Code và đăng nhập rồi, Hermes có thể dùng ngay mà không cần nhập lại API key, chỉ cần chọn Anthropic trong hermes model và hệ thống tự phát hiện credential có sẵn.

Mục lục
  1. Điều quan trọng nhất cần biết trước khi đổi model trong Hermes
  2. Hướng dẫn đổi model LLM cho Hermes Agent
    1. Cách 1: Thêm provider mới và đổi model thông qua Wizard
    2. Cách 2: Đổi model nhanh ngay trong phiên chat
    3. Kết luận
  3. Những câu hỏi thường gặp

