Taxonomy WordPress là gì? Hướng dẫn custom Taxonomy WordPress chuẩn SEO

Một trong những công cụ hữu ích giúp quản lý nội dung hiệu quả trên nền tảng WordPress chính là Taxonomy. Vậy Taxonomy WordPress là gì? Công cụ này có vai trò như thế nào trong việc tối ưu hóa trải nghiệm người dùng và nâng cao khả năng tìm kiếm thông tin? Cùng Tino tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

Taxonomy WordPress là gì?

Định nghĩa Taxonomy WordPress

Trong WordPress, Taxonomy được hiểu là một hệ thống phân loại dùng để nhóm các loại nội dung có liên quan lại với nhau. Điều này giúp quản lý và tổ chức nội dung trên website một cách khoa học, dễ dàng hơn. Các Taxonomy hoạt động như một phương pháp sắp xếp dữ liệu, giúp người dùng tìm kiếm thông tin nhanh chóng và hiệu quả.

WordPress cung cấp hai loại Taxonomy mặc định là Category (Danh mục) và Tag (Thẻ). Categories thường được sử dụng để phân loại nội dung theo các chủ đề lớn, có tính chất bao quát. Trong khi đó, Tags được dùng để gắn nhãn các nội dung cụ thể, mang tính chi tiết hơn. Ví dụ, một bài viết về công nghệ có thể thuộc danh mục “Công nghệ” và gắn thẻ “AI”, “Machine Learning”.

Taxonomy WordPress là gì?

Ngoài các Taxonomy mặc định, WordPress còn hỗ trợ tạo Custom Taxonomy (Taxonomy tùy chỉnh) để đáp ứng các nhu cầu phân loại đặc thù. Điều này rất hữu ích khi xây dựng các website chuyên nghiệp, như website bán hàng (phân loại sản phẩm theo thương hiệu, giá, kích thước) hay website tin tức (phân loại theo lĩnh vực, địa phương).

Các loại Taxonomy trong WordPress

Categories (Danh mục)

Danh mục là một loại Taxonomy mặc định trong WordPress, được sử dụng để tổ chức các bài viết thành các nhóm lớn hoặc chủ đề chung. Loại Taxonomy này giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm và theo dõi nội dung liên quan đến một chủ đề cụ thể trên website.

Danh mục thường có cấu trúc phân cấp, cho phép tạo danh mục chính và các danh mục con. Khi viết bài, bạn có thể chọn một hoặc nhiều danh mục cho bài viết. Nếu không chọn, bài viết sẽ tự động thuộc danh mục mặc định (thường là “Uncategorized”).

Ví dụ minh họa

Một blog về công nghệ có thể sử dụng các danh mục như:

Công nghệ thông tin (Danh mục chính)

Phần mềm

Phần cứng

Công nghệ tương lai

Trí tuệ nhân tạo (AI)

Internet of Things (IoT)

Một bài viết về “Các ứng dụng của AI trong y tế” có thể được đặt vào danh mục “Công nghệ tương lai > Trí tuệ nhân tạo (AI)”.

Các loại Taxonomy trong WordPress

Thẻ là loại Taxonomy mặc định khác trong WordPress, thường được dùng để gắn nhãn cho các bài viết dựa trên các từ khóa cụ thể hoặc các ý tưởng nổi bật trong nội dung. Không giống như danh mục, thẻ không có tính phân cấp.

Loại Taxonomy này giúp kết nối các bài viết có liên quan với nhau, ngay cả khi chúng thuộc các danh mục khác nhau.

Thẻ mang tính linh hoạt, cho phép sử dụng bất kỳ từ khóa nào phù hợp với nội dung.

Ví dụ minh họa

Trong một website tin tức, một bài viết về “Ứng dụng của AI trong y tế” có thể gắn các thẻ như:

Trí tuệ nhân tạo

Y tế thông minh

Công nghệ AI

Người dùng nhấn vào thẻ “Trí tuệ nhân tạo” sẽ thấy danh sách các bài viết khác cùng sử dụng thẻ này, chẳng hạn “AI trong giáo dục” hoặc “AI và tự động hóa”.

Custom Taxonomies (Taxonomy tùy chỉnh)

Custom Taxonomies là các Taxonomy do người dùng tự tạo, nhằm đáp ứng các nhu cầu phân loại nội dung cụ thể hơn so với các danh mục và thẻ mặc định. Tính năng này rất hữu ích cho các website có cấu trúc phức tạp, như website thương mại điện tử, tin tức chuyên ngành, hoặc blog chuyên sâu.

Custom Taxonomies có thể được tạo bằng cách sử dụng plugin (như Custom Post Type UI) hoặc thông qua mã code tùy chỉnh.

Trong một website bán hàng, bạn có thể tạo một custom Taxonomy “Thương hiệu” để phân loại sản phẩm theo các thương hiệu nổi tiếng. Khi người dùng nhấn vào một thương hiệu, họ sẽ thấy tất cả các sản phẩm thuộc thương hiệu đó.

Ví dụ về các trường hợp sử dụng

Website bán hàng:

Loại sản phẩm: Áo, Quần, Giày.

Thương hiệu: Nike, Adidas, Puma.

Màu sắc: Đỏ, Xanh, Trắng.

Website tin tức:

Khu vực địa lý: Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ.

Chủ đề: Kinh tế, Chính trị, Văn hóa.

Blog về sách:

Thể loại sách: Tiểu thuyết, Tự lực, Khoa học viễn tưởng.

Tác giả: J.K. Rowling, George Orwell, Haruki Murakami.

Tầm quan trọng của Taxonomy trong WordPress

Tổ chức nội dung một cách khoa học: Nhờ có Taxonomy, các bài viết, sản phẩm hoặc nội dung khác có thể được phân loại một cách logic và dễ dàng tìm kiếm.

Nhờ có Taxonomy, các bài viết, sản phẩm hoặc nội dung khác có thể được phân loại một cách logic và dễ dàng tìm kiếm. Nâng cao trải nghiệm người dùng : Với một hệ thống phân loại rõ ràng, người dùng có thể nhanh chóng tìm thấy các nội dung họ quan tâm mà không cần phải lục tìm trong danh sách dài.

: Với một hệ thống phân loại rõ ràng, người dùng có thể nhanh chóng tìm thấy các nội dung họ quan tâm mà không cần phải lục tìm trong danh sách dài. Cải thiện SEO: Các trang danh mục và thẻ trong WordPress có thể được lập chỉ mục bởi các công cụ tìm kiếm. Ngoài ra, việc sử dụng Taxonomy giúp tổ chức nội dung theo chủ đề cụ thể, làm tăng độ liên quan giữa nội dung và từ khóa, từ đó cải thiện thứ hạng SEO.

Các trang danh mục và thẻ trong WordPress có thể được lập chỉ mục bởi các công cụ tìm kiếm. Ngoài ra, việc sử dụng Taxonomy giúp tổ chức nội dung theo chủ đề cụ thể, làm tăng độ liên quan giữa nội dung và từ khóa, từ đó cải thiện thứ hạng SEO. Tăng khả năng quản lý nội dung: Các bài viết hoặc sản phẩm có thể được gắn vào nhiều danh mục hoặc thẻ, giúp dễ dàng theo dõi và điều chỉnh. Đặc biệt, trong các trường hợp cần thay đổi cấu trúc hoặc chủ đề của website, Taxonomy cho phép thực hiện mà không làm gián đoạn dữ liệu.

Các bài viết hoặc sản phẩm có thể được gắn vào nhiều danh mục hoặc thẻ, giúp dễ dàng theo dõi và điều chỉnh. Đặc biệt, trong các trường hợp cần thay đổi cấu trúc hoặc chủ đề của website, Taxonomy cho phép thực hiện mà không làm gián đoạn dữ liệu. Hỗ trợ tùy chỉnh nội dung theo nhu cầu: Với khả năng tạo Custom Taxonomies, WordPress cho phép quản trị viên linh hoạt tùy chỉnh cách phân loại nội dung.

Với khả năng tạo Custom Taxonomies, WordPress cho phép quản trị viên linh hoạt tùy chỉnh cách phân loại nội dung. Định hướng chiến lược nội dung: Một hệ thống Taxonomy được xây dựng tốt giúp quản trị viên phân tích nội dung dễ dàng hơn, từ đó đưa ra các quyết định chiến lược phù hợp.

Tầm quan trọng của Taxonomy trong WordPress

Hướng dẫn chi tiết cách Custom Taxonomy trong WordPress chuẩn SEO

Custom Taxonomy WordPress chuẩn SEO bằng code

Bước 1: Vào Dashboard -> Giao diện -> Sửa tệp tin giao diện -> tìm tệp functions.php ở góc bên phải.

Custom Taxonomy WordPress chuẩn SEO bằng code

Bước 2: Thêm đoạn code này vào trong tệp functions.php.

function tao_Taxonomy() { $labels = array( 'name' => _x('Writers', 'Taxonomy general name'), 'singular_name' => _x('Writer', 'Taxonomy singular name'), 'search_items' => __('Search Writers'), 'all_items' => __('All Writers'), 'edit_item' => __('Edit Writer'), 'update_item' => __('Update Writer'), 'add_new_item' => __('Add New Writer'), 'new_item_name' => __('New Writer Name'), 'menu_name' => __('Writers'), ); $args = array( 'hierarchical' => false, 'labels' => $labels, 'public' => true, 'show_ui' => true, 'show_admin_column' => true, 'show_in_nav_menus' => true, 'show_tagcloud' => true, ); register_Taxonomy('writers', array('post'), $args); } add_action('init', 'tao_Taxonomy', 0);

Trong đoạn mã trên:

hierarchical: Nếu được đặt là true, Taxonomy sẽ có cấu trúc phân cấp giống như category. Nếu false, nó sẽ hoạt động giống như tag.

Nếu được đặt là true, Taxonomy sẽ có cấu trúc phân cấp giống như category. Nếu false, nó sẽ hoạt động giống như tag. register_Taxonomy: Hàm này dùng để đăng ký Taxonomy mới.

Custom Taxonomy WordPress chuẩn SEO bằng code

Custom Taxonomy WordPress chuẩn SEO bằng Plugin

TinoHost sẽ giới thiệu cho bạn một plugin phổ biến để Custom Taxonomy WordPress là Custom Post Type UI. Cách thực hiện:

Bước 1: Truy cập vào Plugin rồi tiến hành cài đặt và kích hoạt plugin Custom Post Type UI trong kho WordPress.

Custom Taxonomy WordPress chuẩn SEO bằng Plugin

Bước 2: Vào mục CPT UI -> Add/Edit Taxonomies.

Custom Taxonomy WordPress chuẩn SEO bằng Plugin

Bước 3: Điền thông tin cho Taxonomy mới, bao gồm tên và slug.

Bước 4: Chọn loại bài viết (post type) mà Taxonomy này sẽ áp dụng.

Custom Taxonomy WordPress chuẩn SEO bằng Plugin

Nhấn nút Add Taxonomy để hoàn tất.

Tối ưu SEO cho Custom Taxonomy

Để tối ưu hóa SEO cho Custom Taxonomy, bạn cần chú ý đến các điểm sau:

Permalinks: Sau khi tạo Custom Taxonomy, hãy vào phần Settings -> Permalinks và chọn cấu trúc URL phù hợp để cập nhật cấu trúc URL, tránh lỗi 404.

Sau khi tạo Custom Taxonomy, hãy vào phần -> và chọn cấu trúc URL phù hợp để cập nhật cấu trúc URL, tránh lỗi 404. Sử dụng từ khóa: Đặt tên cho Taxonomy và các term bên trong nó bằng từ khóa liên quan đến nội dung của bạn. Điều này giúp cải thiện khả năng tìm kiếm trên Google.

Đặt tên cho Taxonomy và các term bên trong nó bằng từ khóa liên quan đến nội dung của bạn. Điều này giúp cải thiện khả năng tìm kiếm trên Google. Hiển thị trên trang: Sử dụng template tags như the_terms() để hiển thị các term của Taxonomy trong bài viết, giúp người dùng dễ dàng tìm thấy nội dung liên quan.

Kết luận

Custom Taxonomy là một công cụ mạnh mẽ giúp bạn phân loại nội dung trên website WordPress một cách hiệu quả. Bằng cách sử dụng plugin hoặc thêm mã vào file functions.php, bạn có thể dễ dàng tạo ra các Taxonomy tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu của mình. Đừng quên tối ưu hóa SEO cho các Taxonomy này để nâng cao trải nghiệm người dùng và cải thiện thứ hạng tìm kiếm của trang web.

Những câu hỏi thường gặp