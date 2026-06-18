Tương lai của nền kinh tế Agentic Economic: Kỷ nguyên bùng nổ của AI tự chủ 

Nhiều năm trước, AI thường được xem như một công cụ hỗ trợ: hỏi gì đáp đó, nhập lệnh rồi chờ phản hồi. Nhưng bước sang giai đoạn 2026, câu chuyện đang thay đổi rất nhanh. AI Agent không chỉ trả lời câu hỏi, mà còn có thể nhận mục tiêu, lập kế hoạch, gọi công cụ, xử lý dữ liệu, thực hiện nhiều công việc và thậm chí tương tác với các agent khác.

Từ đây, một khái niệm mới bắt đầu được nhắc đến nhiều hơn: nền kinh tế Agentic Economic hay agentic economy. Đây là viễn cảnh kinh tế nơi con người, doanh nghiệp, phần mềm, AI Agent, robot, API và hạ tầng dữ liệu cùng tham gia tạo giá trị. Cùng Tino tìm hiểu tương lai của nền kinh tế Agentic Economic qua bài viết dưới đây nhé!

Nền kinh tế Agentic Economic là gì?

Từ AI “biết trả lời” đến AI “biết hành động”

Phần lớn mọi người đã quen với các AI theo kiểu hỏi – đáp: Bạn gõ câu hỏi, AI trả lời. Đó là mô hình AI thụ động.

Nhưng AI agentic hoạt động theo logic hoàn toàn khác: Thay vì chờ lệnh từng bước, các AI agents tự đặt mục tiêu, tự phân tích tình huống, tự chọn công cụ phù hợp và tự thực hiện chuỗi hành động nhiều bước để hoàn thành nhiệm vụ giống như một nhân viên thực sự chứ không phải một cỗ máy tra cứu thông tin.

Ví dụ dễ hình dung:

AI thụ động: “Cho tôi biết lịch bay từ Hà Nội đến TP.HCM ngày 20/6?”

AI agentic: “Đặt vé máy bay cho tôi chuyến sớm nhất ngày 20/6, giá dưới 2 triệu, tự động check-in và gửi lịch trình về email của tôi.”

Nền kinh tế Agentic Economic là gì?

Kinh tế Agentic — Khi AI agents trở thành “lực lượng lao động” mới

Nền kinh tế agentic là hệ thống kinh tế nơi các AI agents tự chủ đảm nhận một phần lớn hoạt động sản xuất, dịch vụ, giao dịch và quản lý bên cạnh con người hoặc thậm chí thay thế các nhiệm vụ trước đây chỉ con người mới làm được. Đây không chỉ là câu chuyện công nghệ mà là một sự tái cấu trúc toàn diện về cách nền kinh tế vận hành, từ cách doanh nghiệp tạo ra giá trị đến cách lao động được phân bổ trong xã hội.

Ba đặc trưng cốt lõi phân biệt AI agentic với AI thông thường

Đặc điểm AI thông thường AI Agentic Cách hoạt động Phản hồi khi được hỏi Tự chủ động thực hiện mục tiêu Số bước xử lý Một bước (hỏi – trả lời) Nhiều bước liên tiếp, linh hoạt Sử dụng công cụ Không hoặc rất hạn chế Tự chọn và dùng nhiều công cụ Học hỏi trong quá trình Không Có, điều chỉnh theo kết quả thực tế Tương tác với hệ thống bên ngoài Không Có (email, phần mềm, API, dữ liệu thực)

Nền kinh tế Agentic Economic sẽ vận hành như thế nào?

Trong nền kinh tế Agentic Economic, doanh nghiệp sẽ không chỉ quản lý nhân sự và phần mềm. Doanh nghiệp còn phải quản lý đội ngũ agent: agent bán hàng, agent chăm sóc khách hàng, agent tài chính, agent phân tích dữ liệu, agent tuyển dụng, agent DevOps, agent kiểm tra bảo mật và nhiều vai trò khác.

Con người chuyển từ người thao tác sang người giám sát

Vai trò của con người sẽ dịch chuyển từ thao tác thủ công sang thiết kế, giám sát và đánh giá. Thay vì tự tổng hợp 100 email, nhân sự có thể yêu cầu agent phân loại email theo mức độ ưu tiên. Thay vì tự dò từng dòng báo cáo, nhà quản lý có thể yêu cầu agent phát hiện bất thường, giải thích nguyên nhân và đề xuất hành động.

Điều này không đồng nghĩa con người biến mất khỏi quy trình. Ngược lại, con người giữ vai trò quan trọng hơn trong các điểm cần phán đoán, đạo đức, sáng tạo, quan hệ khách hàng, xử lý tình huống nhạy cảm và quyết định cuối cùng.

AI Agent trở thành lớp vận hành mới của doanh nghiệp

Trước đây, phần mềm doanh nghiệp thường yêu cầu người dùng bấm nhiều bước. Trong tương lai gần, AI Agent có thể trở thành lớp giao diện mới giữa con người và phần mềm. Người dùng chỉ cần giao mục tiêu, còn agent sẽ tương tác với CRM, ERP, email, lịch, hệ thống dữ liệu, nền tảng marketing hoặc công cụ nội bộ.

Ví dụ, một doanh nghiệp thương mại điện tử có thể dùng AI Agent để theo dõi tồn kho, phân tích hành vi mua hàng, gợi ý chương trình khuyến mãi, tạo nội dung quảng cáo, gửi chiến dịch email và báo cáo hiệu quả sau mỗi ngày. Khi agent được kết nối đúng dữ liệu và kiểm soát quyền truy cập chặt chẽ, doanh nghiệp có thể tăng tốc vận hành mà không cần mở rộng bộ máy quá nhanh.

Nền kinh tế Agentic Economic sẽ vận hành như thế nào?

Giao dịch giữa agent với agent có thể trở thành chuẩn mới

Một trong những ý tưởng quan trọng của Agentic Economic là khả năng các agent tương tác trực tiếp với nhau. Trong tương lai, người tiêu dùng có thể có assistant agent đại diện cho sở thích, ngân sách, lịch trình và nhu cầu cá nhân. Doanh nghiệp có thể có service agent đại diện cho sản phẩm, giá, chính sách, tồn kho và dịch vụ.

Khi hai bên cùng có agent, quá trình giao dịch có thể thay đổi mạnh. Thay vì người dùng tự tìm vé máy bay, so sánh khách sạn, đọc đánh giá và nhập từng biểu mẫu, assistant agent có thể trao đổi với service agent của nhiều nhà cung cấp để tìm phương án phù hợp nhất. Điều này có thể làm giảm chi phí tìm kiếm, giảm ma sát giao dịch và mở ra mô hình thương mại mới.

Dữ liệu, định danh và niềm tin trở thành tài sản chiến lược

Khi agent có quyền hành động, câu hỏi quan trọng không chỉ là “agent có thông minh không?”, mà còn là “agent có đáng tin không?”. Doanh nghiệp cần biết agent nào được phép truy cập dữ liệu nào, được thực hiện hành động nào, ai chịu trách nhiệm, lịch sử thao tác được ghi lại ra sao và cách dừng agent khi có rủi ro.

Vì vậy, dữ liệu sạch, phân quyền rõ ràng, nhật ký hoạt động, kiểm toán, bảo mật và định danh cho agent sẽ trở thành nền tảng bắt buộc. Trong nền kinh tế Agentic Economic, niềm tin không còn là yếu tố phụ. Niềm tin trở thành hạ tầng kinh tế.

Những con số biết nói: Thị trường AI Agentic đang bùng nổ đến đâu?

Quy mô thị trường — Từ tỷ đô đến trăm tỷ đô trong một thập kỷ

Đây là những con số không phải để đọc cho vui, mà để hiểu mức độ của làn sóng đang ập đến:

2025: Thị trường AI agentic toàn cầu đạt khoảng 7–9 tỷ USD , tùy theo cách phân loại của từng tổ chức nghiên cứu (Mordor Intelligence, Grand View Research, Fortune Business Insights).

Thị trường AI agentic toàn cầu đạt khoảng , tùy theo cách phân loại của từng tổ chức nghiên cứu (Mordor Intelligence, Grand View Research, Fortune Business Insights). 2026: Ước tính vượt ngưỡng 9,9–11,5 tỷ USD , tăng trưởng trên 40% so với năm trước.

Ước tính vượt ngưỡng , tăng trưởng trên 40% so với năm trước. 2031: Dự báo đạt 57–93 tỷ USD (CAGR ~42–45%).

Dự báo đạt (CAGR ~42–45%). 2033–2035: Các dự báo lạc quan nhất đưa ra con số 182–314 tỷ USD.

Để dễ hình dung: tốc độ tăng trưởng 42% mỗi năm nghĩa là thị trường sẽ nhân đôi quy mô sau chưa đến 2 năm. Đây là một trong những tốc độ tăng trưởng ngành nhanh nhất trong lịch sử kinh tế hiện đại.

Ai đang dẫn đầu và ai đang đuổi theo?

Khu vực Bắc Mỹ hiện chiếm khoảng 39–40% thị phần toàn cầu trong năm 2025, nhờ hạ tầng công nghệ mạnh và sự hiện diện của các ông lớn như Microsoft, Google, NVIDIA, Anthropic. Tuy nhiên, châu Á – Thái Bình Dương mới là vùng đất đang tăng tốc nhanh nhất với CAGR dự báo gần 45% đến 2031, cao hơn cả mức trung bình toàn cầu.

Trung Quốc đặt mục tiêu đưa thị trường AI agentic nội địa từ 4,5 tỷ USD năm 2023 lên 82,1 tỷ USD vào năm 2033. Nhật Bản ghi nhận tốc độ triển khai AI agentic trong sản xuất tăng 20% hàng năm. Đây là tín hiệu rõ ràng cho thấy cuộc đua không còn là cuộc chơi độc quyền của phương Tây.

Những con số biết nói: Thị trường AI Agentic đang bùng nổ đến đâu?

Dòng tiền đầu tư — Dấu hiệu của một cuộc cách mạng thực sự

Các nhà đầu tư mạo hiểm thường là những người “đánh hơi” tương lai sớm nhất. Và những gì đang diễn ra rất đáng chú ý:

Năm 2023: Các startup AI agentic huy động được khoảng 1,3 tỷ USD .

Các startup AI agentic huy động được khoảng . Năm 2024: Con số đó tăng lên 3,8 tỷ USD .

Con số đó tăng lên . Chỉ 6 tháng đầu năm 2025: Đã đạt 2,8 tỷ USD, tương đương tốc độ cả năm là 6,5–7 tỷ USD, gần gấp đôi năm 2024.

Tổng vốn đầu tư vào các startup AI agentic từ năm 2023 đến nay đã vượt 9,7 tỷ USD. Salesforce Ventures lập riêng quỹ 500 triệu USD cho AI; Microsoft, Google và NVIDIA liên tục rót vốn vào hệ sinh thái này.

Chỉ số doanh nghiệp — Từ thử nghiệm đến triển khai thực tế

Theo khảo sát McKinsey State of AI 2025 trên gần 2.000 tổ chức tại 105 quốc gia:

88% tổ chức đã ứng dụng AI vào ít nhất một chức năng (tăng từ 78% năm trước).

đã ứng dụng AI vào ít nhất một chức năng (tăng từ 78% năm trước). 62% tổ chức đang thử nghiệm AI agents; trong đó 23% đã triển khai thực tế ở ít nhất một bộ phận.

đang thử nghiệm AI agents; trong đó ở ít nhất một bộ phận. 51% doanh nghiệp đã deploy AI agents ở mức độ nào đó tính đến 2025.

đã deploy AI agents ở mức độ nào đó tính đến 2025. 93% lãnh đạo doanh nghiệp tin rằng những tổ chức làm chủ AI agents trong 12 tháng tới sẽ có lợi thế cạnh tranh vượt trội.

tin rằng những tổ chức làm chủ AI agents trong 12 tháng tới sẽ có lợi thế cạnh tranh vượt trội. Gartner dự báo: Đến cuối năm 2026, 40% ứng dụng doanh nghiệp sẽ tích hợp ít nhất một AI agent chuyên biệt.

Tác động lên nền kinh tế toàn cầu — cơ hội khổng lồ nhưng không phải không có rủi ro

Đóng góp GDP — Những con số từ các tổ chức uy tín nhất

McKinsey ước tính AI tổng thể (bao gồm agentic) có thể tạo ra 2,6 đến 4,4 nghìn tỷ USD giá trị kinh tế mỗi năm, tương đương hoặc vượt toàn bộ GDP của Vương Quốc Anh. Nếu tính đến tác động lan tỏa qua toàn bộ phần mềm doanh nghiệp, con số này có thể nhân đôi lên 7,9 nghìn tỷ USD mỗi năm.

KPMG tính toán rằng nếu ứng dụng AI theo kịch bản tăng tốc, GDP toàn cầu có thể tăng thêm 11 nghìn tỷ USD vào năm 2050. Còn Gartner dự báo đến năm 2035, AI agentic có thể chiếm hơn 30% doanh thu phần mềm doanh nghiệp, vượt mốc 450 tỷ USD.

Stanford HAI 2026 AI Index ghi nhận: Giá trị tiêu dùng từ AI tổng hợp tại Mỹ đã đạt 172 tỷ USD mỗi năm vào đầu 2026, tăng 54% chỉ trong một năm, phần lớn từ các công cụ miễn phí hoặc gần như miễn phí.

Tác động lên lực lượng lao động — Không phải “mất việc” mà là “thay đổi việc”

Đây là phần nhạy cảm nhất, và cũng cần được nhìn nhận cân bằng nhất.

Góc nhìn từ dữ liệu:

McKinsey Global Institute (2025) ước tính AI và robot có thể tự động hóa hơn 50% giờ làm việc hiện tại tại Mỹ về mặt kỹ thuật. Khoảng 40% vị trí việc làm nằm trong nhóm có khả năng tự động hóa cao. Tuy nhiên, điều quan trọng là: phần lớn các vai trò này sẽ thay đổi cách thực hiện thay vì biến mất hoàn toàn.

WEF dự báo đến năm 2030, 22% tổng số việc làm toàn cầu sẽ chịu ảnh hưởng lớn, với 170 triệu vị trí mới được tạo ra và 92 triệu vị trí biến mất, tổng cộng mang lại 78 triệu việc làm ròng tăng thêm.

Tác động lên nền kinh tế toàn cầu — cơ hội khổng lồ nhưng không phải không có rủi ro

Những vai trò đang tăng trưởng mạnh nhất:

AI Orchestrator (người điều phối đội ngũ AI agents)

Prompt Engineer và AI Trainer

AI Governance & Ethics Specialist

Human-AI Collaboration Designer

Agent Developer và AI Systems Architect

Một điểm tích cực thường bị bỏ qua: PwC’s 2025 Global AI Jobs Barometer phát hiện rằng ngay cả trong các ngành nghề có nguy cơ tự động hóa cao, số lượng việc làm vẫn đang tăng và người lao động có kỹ năng AI được trả lương cao hơn 56% so với đồng nghiệp không có kỹ năng này.

Chuyển dịch cơ cấu tổ chức doanh nghiệp

Gartner dự báo đến hết năm 2026, 20% tổ chức sẽ sử dụng AI để làm phẳng cấu trúc tổ chức và có thể loại bỏ hơn nửa số vị trí quản lý cấp trung. Đây không phải cắt giảm nhân sự đơn thuần, mà là sự tái cấu trúc vai trò giám sát: thay vì con người giám sát con người, tương lai sẽ là con người giám sát AI agents.

Những rủi ro cần nhìn thẳng vào mắt

Không phải mọi thứ đều màu hồng. Dữ liệu năm 2026 cho thấy:

40% dự án AI agentic dự kiến sẽ bị hủy trước cuối 2027 với lý do chính: chi phí leo thang, thiếu giá trị kinh doanh rõ ràng và kiểm soát rủi ro yếu.

dự kiến sẽ bị hủy trước cuối 2027 với lý do chính: chi phí leo thang, thiếu giá trị kinh doanh rõ ràng và kiểm soát rủi ro yếu. 79% tổ chức báo cáo gặp thách thức trong việc áp dụng AI, tăng mạnh so với năm 2025.

báo cáo gặp thách thức trong việc áp dụng AI, tăng mạnh so với năm 2025. 88% proof-of-concept AI chưa bao giờ đạt đến giai đoạn triển khai rộng rãi (IDC).

chưa bao giờ đạt đến giai đoạn triển khai rộng rãi (IDC). Chỉ 6% tổ chức được xem là “AI high performer” thực sự (nơi AI đóng góp hơn 5% EBIT).

Các lĩnh vực chịu tác động mạnh từ Agentic Economic

Chăm sóc khách hàng và bán hàng

Đây là nhóm ứng dụng rõ ràng nhất. AI Agent có thể tiếp nhận yêu cầu, phân loại vấn đề, tra cứu lịch sử khách hàng, đề xuất câu trả lời, tạo ticket, chuyển cấp khi cần và tổng hợp báo cáo chất lượng dịch vụ.

Trong bán hàng, agent có thể theo dõi lead, nhắc lịch chăm sóc, cá nhân hóa email, đề xuất ưu đãi, phân tích khả năng chốt đơn và cập nhật CRM. Với doanh nghiệp vừa và nhỏ, đây là cách để tạo trải nghiệm gần giống đội ngũ sales lớn nhưng chi phí thấp hơn.

Marketing và thương mại điện tử

AI Agent có thể hỗ trợ nghiên cứu từ khóa, phân tích đối thủ, tạo lịch nội dung, viết bản nháp, kiểm tra hiệu quả chiến dịch, phân nhóm khách hàng và đề xuất thông điệp cá nhân hóa. Khi kết hợp với dữ liệu hành vi, agent có thể tự động gợi ý sản phẩm, thời điểm gửi thông điệp và kênh tiếp cận phù hợp.

Trong thương mại điện tử, Agentic Economic có thể làm thay đổi cách người dùng mua hàng. Thay vì gõ từ khóa và tự đọc hàng chục kết quả, người dùng có thể giao mục tiêu: “Tìm sản phẩm phù hợp với ngân sách này, ưu tiên bảo hành tốt, giao nhanh, đánh giá cao”. Assistant agent sẽ đóng vai trò lọc lựa và thương lượng thay cho người mua.

Các lĩnh vực chịu tác động mạnh từ Agentic Economic

Tài chính, kế toán và pháp lý

Trong tài chính và kế toán, AI Agent có thể đối chiếu giao dịch, phát hiện bất thường, nhắc hạn thanh toán, phân loại chứng từ, tạo báo cáo dòng tiền và hỗ trợ dự báo ngân sách. Tuy nhiên, đây cũng là nhóm lĩnh vực cần kiểm soát rủi ro cao vì dữ liệu nhạy cảm và trách nhiệm pháp lý rõ ràng.

Trong pháp lý, agent có thể hỗ trợ tìm điều khoản, so sánh hợp đồng, tóm tắt văn bản, đánh dấu rủi ro và chuẩn bị bản nháp. Quyết định cuối cùng vẫn cần chuyên gia chịu trách nhiệm.

Lập trình, DevOps và vận hành hệ thống

AI Agent đang tác động mạnh đến lập trình. Agent có thể đọc yêu cầu, tạo mã, viết test, kiểm tra lỗi, đề xuất bản vá, giải thích log và hỗ trợ triển khai. Với DevOps, agent có thể giám sát hệ thống, phát hiện bất thường, mở cảnh báo, đề xuất hướng xử lý và tự động hóa một phần quy trình vận hành.

Tuy nhiên, lĩnh vực này cần hàng rào kỹ thuật chặt chẽ. Một agent có quyền triển khai mã hoặc thay đổi hạ tầng cần được giới hạn quyền, ghi log đầy đủ và luôn có cơ chế rollback.

Nhân sự, đào tạo và quản trị tri thức

Trong nhân sự, AI Agent có thể sàng lọc hồ sơ, tạo câu hỏi phỏng vấn, nhắc lịch, hỗ trợ onboarding, trả lời chính sách nội bộ và theo dõi kế hoạch đào tạo. Trong quản trị tri thức, agent có thể đọc tài liệu nội bộ, trả lời câu hỏi theo ngữ cảnh doanh nghiệp và giúp nhân viên mới học nhanh hơn.

Điểm đáng chú ý là thị trường lao động sẽ thay đổi. Lightcast và Stanford ghi nhận nhóm kỹ năng “Agentic AI” trong tin tuyển dụng tăng hơn 280% chỉ trong một năm, đạt khoảng 90.000 tin tuyển dụng tại Mỹ trong năm 2025. Điều này cho thấy doanh nghiệp không chỉ cần người biết dùng AI, mà còn cần người biết thiết kế, vận hành và kiểm soát hệ thống agent.

Chuỗi cung ứng, logistics và sản xuất

Trong chuỗi cung ứng, AI Agent có thể theo dõi tồn kho, dự báo nhu cầu, so sánh nhà cung cấp, cảnh báo trễ giao hàng và đề xuất phương án thay thế. Trong sản xuất, agent có thể kết hợp với cảm biến, robot và hệ thống quản lý để hỗ trợ bảo trì dự đoán, kiểm soát chất lượng và tối ưu lịch sản xuất.

Khi agent kết nối với robot và thiết bị vật lý, Agentic Economic không chỉ diễn ra trong phần mềm. Tác động có thể lan sang nhà kho, nhà máy, vận tải và hạ tầng năng lượng.

Việt Nam trong bức tranh kinh tế Agentic toàn cầu

Vị trí hiện tại – Điểm xuất phát có nhiều lợi thế hơn ta nghĩ

Việt Nam đang ở giai đoạn đầu nhưng không phải xuất phát điểm bất lợi. Với dân số trẻ, tỷ lệ sử dụng smartphone cao, nền kinh tế số đang mở rộng nhanh và một thế hệ lập trình viên đông đảo, Việt Nam có nền tảng để bắt kịp làn sóng agentic nhanh hơn nhiều quốc gia cùng thu nhập.

Trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, nơi CAGR dự kiến đạt 44,95%, Việt Nam hoàn toàn có thể tận dụng hiệu ứng lan tỏa từ các trung tâm công nghệ lớn như Singapore, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Việt Nam trong bức tranh kinh tế Agentic toàn cầu

Cơ hội cụ thể cho doanh nghiệp và cá nhân Việt Nam

Với doanh nghiệp:

Ứng dụng AI agents vào chăm sóc khách hàng, giảm chi phí vận hành mà không cần mở rộng nhân sự.

Sử dụng các nền tảng no-code/low-code agentic để xây dựng quy trình tự động mà không cần đội ngũ kỹ thuật lớn.

Thương mại điện tử và logistics là hai ngành có tiềm năng ứng dụng AI agentic cao nhất tại Việt Nam trong ngắn hạn.

Với cá nhân:

Tập trung học kỹ năng làm việc với AI (AI literacy), không nhất thiết phải biết lập trình.

Các vai trò “điều phối viên AI” (AI Orchestrator), “huấn luyện viên AI” và “người kiểm soát chất lượng AI output” đang và sẽ là những nghề hot.

Kỹ năng AI được định giá 56% cao hơn trên thị trường lao động toàn cầu (PwC 2025).

Cơ hội cụ thể cho doanh nghiệp và cá nhân Việt Nam

Thách thức cần nhìn nhận thẳng thắn

Hạ tầng dữ liệu và điện toán đám mây tại Việt Nam còn khoảng cách so với các trung tâm công nghệ khu vực.

Thiếu nhân lực có chuyên môn sâu về AI agentic. Đây vừa là thách thức vừa là cơ hội cho người đi trước.

Khung pháp lý về AI đang được xây dựng, tạo ra sự không chắc chắn nhất định cho doanh nghiệp muốn đầu tư mạnh.

Tương lai của nền kinh tế Agentic Economic – Những dự báo quan trọng cho 2027–2030

Năm 2027: Ranh giới giữa thử nghiệm và thực chiến

Gartner dự báo đây là năm mang tính sàng lọc: Các tổ chức không xây dựng được cơ sở quản trị AI rõ ràng sẽ phải hủy bỏ các dự án tốn kém. Ngược lại, những tổ chức đã đặt nền móng tốt sẽ bắt đầu thu hoạch ROI thực sự.

Dự báo đến 2027: 50% doanh nghiệp sử dụng GenAI sẽ triển khai AI agents ở cấp độ đáng kể .

Năm 2030: Hướng tới lực lượng lao động người – máy lai

McKinsey’s midpoint scenario: AI agents và robot có thể tạo ra 2,9 nghìn tỷ USD giá trị chỉ riêng tại Mỹ vào năm 2030. Mô hình làm việc phổ biến khi đó không còn là “con người làm, AI hỗ trợ” mà là “AI làm, con người giám sát và quyết định chiến lược”.

Tương lai của nền kinh tế Agentic Economic – Những dự báo quan trọng cho 2027–2030

Một điểm quan trọng từ nghiên cứu McKinsey 2025: AI có khả năng đảm nhận hơn một nửa số giờ làm việc của người Mỹ về mặt kỹ thuật. Nhưng thực tế triển khai sẽ chậm hơn do rào cản pháp lý, tổ chức và xã hội.

Quản trị AI – Yếu tố quyết định ai thắng, ai thua

EU AI Act (bộ luật AI toàn diện đầu tiên trên thế giới) đang định hình chuẩn mực toàn cầu. Sau thỏa thuận tháng 5/2026, thời hạn tuân thủ một số quy định đã được lùi từ tháng 8/2026 đến tháng 12/2027 nhằm cho doanh nghiệp thêm thời gian chuẩn bị. Tuy nhiên, xu hướng rõ ràng là: quản trị AI sẽ trở thành lợi thế cạnh tranh, không chỉ là gánh nặng tuân thủ.

Làm thế nào để không bị bỏ lại phía sau?

Đối với tổ chức và doanh nghiệp

Bước 1 – Kiểm kê: Xác định các quy trình nào đang mất nhiều thời gian nhất, lặp đi lặp lại nhiều nhất và có dữ liệu đầy đủ nhất → đây là điểm bắt đầu lý tưởng cho AI agentic.

Xác định các quy trình nào đang mất nhiều thời gian nhất, lặp đi lặp lại nhiều nhất và có dữ liệu đầy đủ nhất → đây là điểm bắt đầu lý tưởng cho AI agentic. Bước 2 – Thử nghiệm có kiểm soát: Đừng triển khai toàn diện ngay. Bắt đầu với một pilot nhỏ, có KPI rõ ràng, trong 30–60 ngày.

Đừng triển khai toàn diện ngay. Bắt đầu với một pilot nhỏ, có KPI rõ ràng, trong 30–60 ngày. Bước 3 – Xây dựng năng lực nội bộ: 75% các trường hợp sử dụng AI hiện nay đang chạy trên nền tảng của nhà cung cấp (không tự xây). Nhưng doanh nghiệp cần ít nhất một đội ngũ hiểu đủ sâu để đặt câu hỏi đúng và đánh giá được output.

75% các trường hợp sử dụng AI hiện nay đang chạy trên nền tảng của nhà cung cấp (không tự xây). Nhưng doanh nghiệp cần ít nhất một đội ngũ hiểu đủ sâu để đặt câu hỏi đúng và đánh giá được output. Bước 4 – Thiết lập quản trị ngay từ đầu: Câu hỏi “AI này có quyền làm gì, không được làm gì và con người phê duyệt ở đâu?” cần được trả lời trước khi deploy, không phải sau.

Làm thế nào để không bị bỏ lại phía sau?

Đối với cá nhân

Bạn không cần trở thành kỹ sư AI để không bị thay thế. Hãy trở thành người biết cách làm việc với AI:

Học cách viết prompt hiệu quả cho các tác vụ trong nghề của mình.

Làm quen với ít nhất một công cụ AI agentic phổ biến (ChatGPT, Claude, Gemini với các tính năng agent mới nhất (OpenClaw, Hermes Agent).

Phát triển kỹ năng phán xét, tư duy phê phán và giao tiếp, những thứ AI hiện vẫn làm kém hơn con người.

Đầu tư vào hiểu biết về lĩnh vực chuyên môn sâu, vì AI tốt ở các tác vụ chung, nhưng con người có lợi thế lớn ở những kiến thức ngữ cảnh và kinh nghiệm nghề nghiệp cụ thể.

Kết luận

Chúng ta đang đứng trước một trong những chuyển đổi kinh tế lớn nhất trong lịch sử hiện đại, không phải vì AI sẽ “thay thế tất cả”, mà vì cách thức tạo ra giá trị kinh tế đang thay đổi theo cách chưa từng có tiền lệ.

Nền kinh tế agentic không phải một viễn cảnh xa xôi. Con số 9,9 tỷ USD của năm 2026, tốc độ tăng trưởng 40%+ mỗi năm và 62% tổ chức đang thử nghiệm AI agents cho thấy: làn sóng không còn đang đến mà nó đã đến rồi.

Câu hỏi không còn là “AI agentic có thay đổi kinh tế không?” mà là “Bạn sẽ đứng ở đâu trong làn sóng đó?”

Những ai học cách làm việc cùng AI agents, dù là người lao động, doanh nhân hay nhà quản lý sẽ không bị bỏ lại. Những ai từ chối nhìn nhận thực tế mới này mới là những người thực sự đứng trước rủi ro lớn nhất.

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Những câu hỏi thường gặp

Nền kinh tế agentic có nghĩa là AI sẽ "lấy việc" của tôi không? Không hẳn là “lấy việc” theo nghĩa đơn giản đó. Theo dữ liệu WEF, đến 2030 sẽ có 170 triệu việc làm mới được tạo ra và 92 triệu biến mất. Nói đúng hơn là thay đổi bản chất công việc: những tác vụ lặp lại, xử lý thông tin cơ bản sẽ do AI làm; con người chuyển sang vai trò giám sát, sáng tạo và quyết định chiến lược. Kỹ năng quan trọng nhất lúc này là khả năng làm việc cùng AI chứ không phải chạy trốn khỏi AI.

AI agent khác với chatbot AI thông thường ở chỗ nào? Chatbot truyền thống là “hỏi – đáp”: bạn hỏi, AI trả lời, xong. AI agent hoạt động theo mô hình “mục tiêu – hành động”: bạn đặt mục tiêu, agent tự lên kế hoạch, tự sử dụng các công cụ (tìm kiếm web, đọc file, gửi email, chạy code…) và tự thực hiện chuỗi bước để đạt mục tiêu đó. Khác biệt cốt lõi là tính chủ động và khả năng thực thi đa bước mà không cần sự can thiệp của con người ở từng bước.

Doanh nghiệp nhỏ có thể tham gia Agentic Economic không? Có. Doanh nghiệp nhỏ có thể bắt đầu từ các tác vụ đơn giản như tự động trả lời khách hàng, phân loại email, tạo nội dung marketing, tổng hợp báo cáo, nhắc lịch chăm sóc lead hoặc quản lý dữ liệu CRM.

AI agentic có an toàn không? Tôi có thể tin giao cho AI xử lý dữ liệu nhạy cảm không? Đây là mối quan ngại hoàn toàn hợp lý. Hiện tại, câu trả lời là “có, nhưng cần có cơ chế kiểm soát rõ ràng”. Các thực hành tốt nhất hiện nay bao gồm: phân quyền rõ ràng cho agent (agent được làm gì, không được làm gì); giám sát human-in-the-loop ở các quyết định quan trọng; lưu log đầy đủ mọi hành động và đặc biệt không cấp quyền truy cập dữ liệu vượt quá mức cần thiết. Rủi ro thực sự không đến từ bản thân công nghệ, mà đến từ việc triển khai thiếu cẩn thận.