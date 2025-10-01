Top 9 website rút gọn link kiếm tiền hiệu quả [2025]

Bạn thường xuyên chia sẻ link trên mạng xã hội hay website cá nhân? Đừng bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền dễ dàng bằng cách rút gọn link! Nhưng giữa hàng trăm nền tảng rút gọn link khác nhau, đâu mới là lựa chọn đáng tin cậy? Hãy cùng Tino khám phá top 9 website rút gọn link kiếm tiền giúp bạn biến mỗi cú click thành thu nhập thực sự!

Rút gọn link kiếm tiền là gì?

Rút gọn link kiếm tiền là một hình thức kiếm tiền online (MMO) trong đó người dùng (Publisher) sử dụng một nền tảng rút gọn link của bên thứ ba để tạo ra các phiên bản link ngắn. Khi có người khác nhấp vào link rút gọn này, họ sẽ phải xem quảng cáo trong một khoảng thời gian ngắn (thường từ 5-15 giây) trước khi được chuyển đến trang web gốc. Publisher sẽ nhận được một khoản tiền hoa hồng cho mỗi lượt xem quảng cáo thành công.

Quy trình hoạt động cơ bản như sau:

Đăng ký: Bạn đăng ký một tài khoản trên trang web của một nhà cung cấp dịch vụ rút gọn link kiếm tiền. Rút gọn link: Bạn lấy một đường link bất kỳ (ví dụ: link tải tài liệu, link bài báo, link video,…) và dán vào công cụ của nhà cung cấp để tạo ra một link rút gọn. Chia sẻ link: Bạn mang link rút gọn này đi chia sẻ ở bất cứ đâu có thể thu hút người nhấp: mạng xã hội, blog, diễn đàn, nhóm chat, phần mô tả video YouTube,… Người dùng nhấp và xem quảng cáo: Khi ai đó nhấp vào link của bạn, họ sẽ được đưa đến một trang quảng cáo trung gian. Họ cần phải chờ, xác nhận “Tôi không phải người máy” hoặc nhấn nút “Bỏ qua quảng cáo” để đến được trang đích. Nhận tiền: Với mỗi lượt xem quảng cáo hợp lệ (thường được tính là 1000 lượt xem, gọi là CPM – Cost Per Mille), bạn sẽ nhận được một số tiền nhất định vào tài khoản của mình. Tỷ giá CPM này thay đổi tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ và quốc gia của người xem quảng cáo (lưu lượng truy cập từ các nước phát triển như Mỹ, Anh thường có CPM cao hơn Việt Nam).

Ưu điểm và hạn chế của hình thức kiếm tiền từ rút gọn link

Ưu điểm

Dễ dàng bắt đầu: Đây là một trong những hình thức MMO dễ tiếp cận nhất. Bạn không cần vốn, không cần kỹ năng kỹ thuật phức tạp, chỉ cần có một nơi để chia sẻ link và thu hút lượt nhấp.

Đây là một trong những hình thức MMO dễ tiếp cận nhất. Bạn không cần vốn, không cần kỹ năng kỹ thuật phức tạp, chỉ cần có một nơi để chia sẻ link và thu hút lượt nhấp. Không yêu cầu tạo nội dung phức tạp: Bạn có thể tận dụng những nội dung “hot”, có sẵn trên mạng (phim mới, phần mềm, tài liệu học tập, tin tức giật gân,…) để rút gọn link và chia sẻ, thay vì phải tự mình tạo ra nội dung từ đầu.

Bạn có thể tận dụng những nội dung “hot”, có sẵn trên mạng (phim mới, phần mềm, tài liệu học tập, tin tức giật gân,…) để rút gọn link và chia sẻ, thay vì phải tự mình tạo ra nội dung từ đầu. Linh hoạt về thời gian: Bạn có thể làm việc bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, miễn là có kết nối internet.

Bạn có thể làm việc bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, miễn là có kết nối internet. Thanh toán đa dạng: Hầu hết các nền tảng hỗ trợ nhiều hình thức thanh toán quốc tế và nội địa như PayPal, Payoneer, chuyển khoản ngân hàng, ví điện tử,… với ngưỡng thanh toán (min pay) tương đối thấp.

Hạn chế

Trải nghiệm người dùng kém: Việc phải xem quảng cáo và thực hiện thêm các bước để đến được nội dung mong muốn gây khó chịu cho người dùng. Điều này có thể làm giảm uy tín của bạn và khiến người dùng không muốn nhấp vào các link bạn chia sẻ trong tương lai.

Việc phải xem quảng cáo và thực hiện thêm các bước để đến được nội dung mong muốn gây khó chịu cho người dùng. Điều này có thể làm giảm uy tín của bạn và khiến người dùng không muốn nhấp vào các link bạn chia sẻ trong tương lai. Thu nhập không ổn định và tương đối thấp: Số tiền kiếm được phụ thuộc hoàn toàn vào số lượt nhấp chuột. Để có thu nhập đáng kể, bạn cần một lượng truy cập khổng lồ và ổn định. CPM cho thị trường Việt Nam thường khá thấp, đòi hỏi bạn phải làm việc rất chăm chỉ mới có được thu nhập tốt.

Số tiền kiếm được phụ thuộc hoàn toàn vào số lượt nhấp chuột. Để có thu nhập đáng kể, bạn cần một lượng truy cập khổng lồ và ổn định. CPM cho thị trường Việt Nam thường khá thấp, đòi hỏi bạn phải làm việc rất chăm chỉ mới có được thu nhập tốt. Rủi ro bị cấm và bị coi là SPAM: Các nền tảng lớn như Facebook, Google thường không “thích” các link rút gọn kiếm tiền vì chúng làm giảm trải nghiệm người dùng. Việc chia sẻ hàng loạt các link này có thể khiến tài khoản mạng xã hội hoặc website của bạn bị đánh dấu là SPAM và bị khóa.

Các nền tảng lớn như Facebook, Google thường không “thích” các link rút gọn kiếm tiền vì chúng làm giảm trải nghiệm người dùng. Việc chia sẻ hàng loạt các link này có thể khiến tài khoản mạng xã hội hoặc website của bạn bị đánh dấu là SPAM và bị khóa. Nguy cơ từ các nhà cung cấp không uy tín: Một số nền tảng rút gọn link có thể không minh bạch trong việc đếm lượt xem, tự ý thay đổi tỷ giá CPM hoặc thậm chí là không thanh toán (scam). Việc lựa chọn một nhà cung cấp uy tín là rất quan trọng.

Một số nền tảng rút gọn link có thể không minh bạch trong việc đếm lượt xem, tự ý thay đổi tỷ giá CPM hoặc thậm chí là không thanh toán (scam). Việc lựa chọn một nhà cung cấp uy tín là rất quan trọng. Dễ bị chặn bởi các trình duyệt và phần mềm diệt virus: Nhiều trình duyệt và phần mềm bảo mật hiện nay có tính năng chặn quảng cáo hoặc cảnh báo các trang web chuyển hướng đáng ngờ, khiến người dùng không thể xem quảng cáo và bạn không nhận được tiền.

Top 9 website rút gọn link kiếm tiền hiệu quả

#1. ShrinkMe.io – Chuẩn mực quốc tế

Đây là một trong những nền tảng được cộng đồng kiếm tiền online (MMO) quốc tế tin dùng và đánh giá cao nhất. ShrinkMe.io xây dựng uy tín dựa trên sự ổn định, giao diện hiện đại và chính sách minh bạch. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn một nền tảng chuyên nghiệp, đáng tin cậy với lượng truy cập đa dạng từ nhiều quốc gia.

Điểm nổi bật: Uy tín đã được khẳng định, bảng điều khiển phân tích chi tiết, có chương trình thưởng hấp dẫn cho người mới và công khai bằng chứng thanh toán.

Uy tín đã được khẳng định, bảng điều khiển phân tích chi tiết, có chương trình thưởng hấp dẫn cho người mới và công khai bằng chứng thanh toán. Phù hợp với: Mọi đối tượng, từ người mới bắt đầu đến các publisher chuyên nghiệp có traffic quốc tế.

ShrinkMe.io

#2. Shrtfly – Nền tảng chuyên nghiệp và linh hoạt

Shrtfly nổi bật với sự chuyên nghiệp và khả năng thích ứng nhanh với các xu hướng công nghệ. Nền tảng này không chỉ cung cấp một công cụ rút gọn link mạnh mẽ mà còn có cả ứng dụng di động, giúp bạn quản lý công việc mọi lúc mọi nơi. Shrtfly là sự cân bằng tuyệt vời giữa hiệu suất và trải nghiệm người dùng.

Điểm nổi bật: Có ứng dụng di động tiện lợi, hỗ trợ đa dạng các phương thức thanh toán hiện đại (bao gồm cả tiền điện tử), hệ thống ổn định.

Có ứng dụng di động tiện lợi, hỗ trợ đa dạng các phương thức thanh toán hiện đại (bao gồm cả tiền điện tử), hệ thống ổn định. Phù hợp với: Publisher năng động, muốn quản lý và theo dõi thu nhập một cách linh hoạt trên nhiều thiết bị.

Shrtfly

#3. Adf.ly – “Người tiên phong” đáng tin cậy

Adf.ly là một trong những dịch vụ rút gọn link kiếm tiền đầu tiên và nổi tiếng nhất trên thế giới. Với lịch sử hoạt động kéo dài hàng thập kỷ, đây là một “tượng đài” về sự uy tín và bền bỉ. Mặc dù giao diện có thể không hiện đại bằng các đối thủ mới, nhưng sự ổn định và cộng đồng người dùng khổng lồ là điều không thể bàn cãi.

Điểm nổi bật: Uy tín lâu đời nhất trong ngành, cộng đồng người dùng cực lớn, hệ thống ổn định và đáng tin cậy.

Uy tín lâu đời nhất trong ngành, cộng đồng người dùng cực lớn, hệ thống ổn định và đáng tin cậy. Phù hợp với: Những người coi trọng sự an toàn, ổn định và muốn tham gia vào một nền tảng đã được kiểm chứng qua thời gian.

Adf.ly

#4. Fc.lc – Uy tín lâu năm, trải nghiệm ổn định

Là một nền tảng quốc tế có lịch sử hoạt động lâu đời, Fc.lc tạo dựng niềm tin nhờ sự ổn định và một hệ thống quản lý mạnh mẽ. Nền tảng này thường được đánh giá cao về chất lượng quảng cáo tương đối “sạch”, giúp giảm bớt sự khó chịu cho người xem và tăng tỷ lệ chuyển đổi.

Điểm nổi bật: Hoạt động lâu năm, bảng điều khiển quản trị cung cấp nhiều công cụ hữu ích, trải nghiệm quảng cáo khá tốt.

Hoạt động lâu năm, bảng điều khiển quản trị cung cấp nhiều công cụ hữu ích, trải nghiệm quảng cáo khá tốt. Phù hợp với: Những publisher muốn một giải pháp ổn định, bền vững và quan tâm đến trải nghiệm của người dùng cuối.

Fc.lc

#5. ClicksFly – Thân thiện với người mới bắt đầu

ClicksFly là lựa chọn tuyệt vời cho những ai mới bước chân vào lĩnh vực này. Với ngưỡng thanh toán thấp, nền tảng cho phép bạn nhanh chóng nhận được khoản tiền đầu tiên, tạo động lực và giúp bạn kiểm chứng độ tin cậy của dịch vụ mà không cần chờ đợi quá lâu.

Điểm nổi bật: Ngưỡng thanh toán rất thấp, giao diện đơn giản và dễ làm quen, chương trình giới thiệu bạn bè hấp dẫn.

Ngưỡng thanh toán rất thấp, giao diện đơn giản và dễ làm quen, chương trình giới thiệu bạn bè hấp dẫn. Phù hợp với: Người mới bắt đầu muốn thử nghiệm và nhận thành quả nhanh chóng.

ClicksFly

#6. Exe.io – Công cụ mạnh mẽ cho publisher

Exe.io (tiền thân là CutUrls) không chỉ cung cấp tính năng rút gọn link cơ bản mà còn trang bị nhiều công cụ nâng cao cho các publisher. Các tính năng như chèn script toàn trang hay rút gọn hàng loạt giúp tự động hóa và tối ưu hóa doanh thu cho những ai sở hữu website hoặc blog riêng.

Điểm nổi bật: Cung cấp nhiều công cụ nâng cao cho webmaster, giao diện hiện đại, ngưỡng thanh toán thấp.

Cung cấp nhiều công cụ nâng cao cho webmaster, giao diện hiện đại, ngưỡng thanh toán thấp. Phù hợp với: Chủ sở hữu website, blog muốn tích hợp sâu và tối ưu hóa thu nhập.

Exe.io

#7. Ouo.io – “Lão làng” trong lĩnh vực

Là một trong những cái tên xuất hiện sớm nhất, Ouo.io có kinh nghiệm và sự ổn định đã được kiểm chứng qua thời gian. Điểm mạnh của Ouo.io là quy trình xem quảng cáo khá đơn giản, giúp tăng khả năng người dùng sẽ truy cập thành công đến link đích, từ đó cải thiện tỷ lệ đếm lượt xem cho bạn.

Điểm nổi bật: Hoạt động lâu năm, quy trình quảng cáo ít bước, hệ thống đếm lượt xem đáng tin cậy.

Hoạt động lâu năm, quy trình quảng cáo ít bước, hệ thống đếm lượt xem đáng tin cậy. Phù hợp với: Những ai tìm kiếm một nền tảng đơn giản, quen thuộc và đã được kiểm chứng.

Ouo.io

#8. Za.gl – Đơn giản và dễ tiếp cận nhất

Za.gl là định nghĩa của sự tối giản và dễ tiếp cận. Với ngưỡng thanh toán có thể nói là thấp nhất thị trường, đây là nền tảng hoàn hảo để một người chưa có kinh nghiệm nào có thể thử sức, tạo link đầu tiên và nhận được khoản thu nhập đầu tay một cách nhanh nhất.

Điểm nổi bật: Ngưỡng thanh toán cực kỳ thấp, giao diện tối giản, dễ dàng đăng ký và sử dụng ngay lập tức.

Ngưỡng thanh toán cực kỳ thấp, giao diện tối giản, dễ dàng đăng ký và sử dụng ngay lập tức. Phù hợp với: Người hoàn toàn mới, muốn trải nghiệm quy trình kiếm tiền từ rút gọn link mà không gặp bất kỳ rào cản nào.

Za.gl

#9. Clk.sh – Nền tảng mới nổi đầy tiềm năng

Clk.sh là một cái tên đang lên, được cộng đồng MMO chú ý nhờ các chính sách trả thưởng cạnh tranh và sự tập trung vào trải nghiệm của publisher. Nền tảng này cung cấp một giao diện sạch sẽ, các công cụ quản lý hiệu quả và cam kết về một môi trường kiếm tiền minh bạch.

Điểm nổi bật: Giao diện quản lý hiện đại, chính sách trả thưởng cạnh tranh, được cộng đồng quốc tế đánh giá tích cực trong thời gian gần đây.

Giao diện quản lý hiện đại, chính sách trả thưởng cạnh tranh, được cộng đồng quốc tế đánh giá tích cực trong thời gian gần đây. Phù hợp với: Publisher muốn thử nghiệm một nền tảng mới có tiềm năng phát triển và mức trả thưởng tốt.

Clk.sh

5 lưu ý quan trọng khi kiếm tiền bằng cách rút gọn link

#1. Lựa chọn “nhà cung cấp” (nền tảng rút gọn link) uy tín

Đây là bước quan trọng nhất, quyết định công sức của bạn có được đền đáp hay không.

Ưu tiên sự uy tín hơn tỷ lệ trả thưởng cao: Một số trang mới nổi có thể quảng cáo mức CPM (tiền cho 1000 lượt xem) cao ngất ngưởng để thu hút người dùng, nhưng lại tiềm ẩn rủi ro lừa đảo (scam), không thanh toán. Hãy chọn những nền tảng đã hoạt động lâu năm, có cộng đồng người dùng lớn và nhiều bằng chứng thanh toán (payment proof) công khai.

Một số trang mới nổi có thể quảng cáo mức CPM (tiền cho 1000 lượt xem) cao ngất ngưởng để thu hút người dùng, nhưng lại tiềm ẩn rủi ro lừa đảo (scam), không thanh toán. Hãy chọn những nền tảng đã hoạt động lâu năm, có cộng đồng người dùng lớn và nhiều bằng chứng thanh toán (payment proof) công khai. Kiểm tra phương thức và ngưỡng thanh toán: Nền tảng có hỗ trợ các cổng thanh toán tiện lợi cho bạn không (ví dụ: MoMo, chuyển khoản ngân hàng nội địa, PayPal)? Ngưỡng thanh toán tối thiểu (min payout) là bao nhiêu? Một ngưỡng thanh toán thấp sẽ giúp bạn nhanh chóng nhận được khoản tiền đầu tiên để kiểm chứng độ tin cậy của trang.

Nền tảng có hỗ trợ các cổng thanh toán tiện lợi cho bạn không (ví dụ: MoMo, chuyển khoản ngân hàng nội địa, PayPal)? Ngưỡng thanh toán tối thiểu (min payout) là bao nhiêu? Một ngưỡng thanh toán thấp sẽ giúp bạn nhanh chóng nhận được khoản tiền đầu tiên để kiểm chứng độ tin cậy của trang. Đọc kỹ chính sách và điều khoản: Hãy chắc chắn rằng bạn hiểu rõ những loại nội dung nào bị cấm. Hầu hết các nền tảng đều cấm rút gọn link đến nội dung người lớn, vi phạm bản quyền (phim lậu, phần mềm crack), bạo lực, hoặc các trang lừa đảo. Vi phạm có thể khiến tài khoản của bạn bị khóa vĩnh viễn.

#2. Xây dựng chiến lược chia sẻ thông minh, tránh SPAM

Cách bạn chia sẻ link quyết định 90% thành công của bạn.

Luôn cung cấp giá trị cho người xem: Đừng chỉ quăng một đường link vô nghĩa. Hãy chia sẻ những nội dung mà người khác thực sự cần và tìm kiếm. Ví dụ: Link tải tài liệu học tập, Ebook, phần mềm hữu ích. Link xem phim/show truyền hình đang “hot”. Link đến các bài hướng dẫn, mẹo vặt độc đáo. Link các mã giảm giá, khuyến mãi hấp dẫn.

Đừng chỉ quăng một đường link vô nghĩa. Hãy chia sẻ những nội dung mà người khác thực sự cần và tìm kiếm. Ví dụ: Mô tả rõ ràng và trung thực: Hãy cho người dùng biết họ sẽ nhận được gì sau khi nhấp vào link và vượt qua quảng cáo. Sự minh bạch sẽ xây dựng lòng tin. Một mô tả tốt sẽ tăng tỷ lệ nhấp chuột hơn nhiều lần so với một link trơ trọi.

Hãy cho người dùng biết họ sẽ nhận được gì sau khi nhấp vào link và vượt qua quảng cáo. Sự minh bạch sẽ xây dựng lòng tin. Một mô tả tốt sẽ tăng tỷ lệ nhấp chuột hơn nhiều lần so với một link trơ trọi. TUYỆT ĐỐI KHÔNG SPAM: Việc rải link một cách vô tội vạ trong các hội nhóm Facebook, bình luận trên YouTube hay diễn đàn không chỉ kém hiệu quả mà còn khiến bạn bị ghét, bị khóa tài khoản. Hãy tham gia cộng đồng một cách có giá trị, và chỉ chia sẻ link khi nó thực sự liên quan và hữu ích cho mọi người.

#3. Tôn trọng trải nghiệm của người dùng

Hãy luôn đặt mình vào vị trí của người nhấp vào link.

Hiểu rằng quảng cáo gây khó chịu: Không ai thích phải chờ đợi và xem quảng cáo. Vì vậy, nội dung đằng sau đường link của bạn phải thực sự “đáng” để họ bỏ ra vài giây đó.

Không ai thích phải chờ đợi và xem quảng cáo. Vì vậy, nội dung đằng sau đường link của bạn phải thực sự “đáng” để họ bỏ ra vài giây đó. Cảnh báo trước nếu cần thiết: Với những đối tượng thân thiết (bạn bè, người theo dõi trung thành), bạn có thể nói trước kiểu như: “Link có một bước quảng cáo nhỏ để ủng hộ mình nhé, cảm ơn các bạn!”. Sự chân thành đôi khi lại nhận được sự ủng hộ.

Với những đối tượng thân thiết (bạn bè, người theo dõi trung thành), bạn có thể nói trước kiểu như: “Link có một bước quảng cáo nhỏ để ủng hộ mình nhé, cảm ơn các bạn!”. Sự chân thành đôi khi lại nhận được sự ủng hộ. Không lạm dụng: Tránh chèn quá nhiều link rút gọn trong cùng một bài viết hoặc hướng dẫn. Điều này sẽ phá hỏng trải nghiệm đọc và làm người dùng nản lòng.

#4. Tuân thủ quy định của các nền tảng lớn

Các mạng xã hội như Facebook, YouTube, X (Twitter) ngày càng thắt chặt quy định với link rút gọn kiếm tiền.

Nguy cơ bị chặn/khóa tài khoản: Nếu bạn chia sẻ quá nhiều hoặc bị nhiều người báo cáo, tài khoản mạng xã hội của bạn có thể bị hạn chế tính năng hoặc thậm chí bị khóa.

Nếu bạn chia sẻ quá nhiều hoặc bị nhiều người báo cáo, tài khoản mạng xã hội của bạn có thể bị hạn chế tính năng hoặc thậm chí bị khóa. “Lách luật” một cách thông minh: Thay vì dán link trực tiếp, nhiều người chọn cách đặt link trong các file văn bản (Pastebin, text-sharing sites) hoặc trên một trang blog/website trung gian (ví dụ: Blogspot, WordPress) rồi mới chia sẻ link đến trang trung gian đó.

#5. Giữ tâm lý thực tế

Đây không phải con đường làm giàu nhanh chóng: Kiếm tiền từ rút gọn link đòi hỏi sự kiên trì, chăm chỉ và một lượng truy cập (traffic) đủ lớn. Thu nhập ban đầu có thể sẽ rất thấp.

Kiếm tiền từ rút gọn link đòi hỏi sự kiên trì, chăm chỉ và một lượng truy cập (traffic) đủ lớn. Thu nhập ban đầu có thể sẽ rất thấp. Thu nhập không ổn định: Doanh thu của bạn phụ thuộc hoàn toàn vào số lượt nhấp chuột, vốn có thể biến động mạnh theo từng ngày. Đừng coi đây là nguồn thu nhập chính duy nhất khi bạn mới bắt đầu.

Kết luận

Không chỉ giúp tối ưu chia sẻ nội dung, rút gọn link còn là cách kiếm tiền đầy tiềm năng. Với Top 10 website rút gọn link kiếm tiền hiệu quả, bạn hoàn toàn có thể tạo nguồn thu nhập thụ động chỉ bằng việc chia sẻ liên kết. Đừng quên theo dõi Tino để đón đọc những bài viết hay và hữu ích khác bạn nhé!

Những câu hỏi thường gặp

Rút gọn link kiếm tiền có thật không và có cần bỏ vốn không? Hoàn toàn có thật. Đây là một hình thức MMO hợp pháp mà ở đó bạn được trả tiền khi người khác xem quảng cáo thông qua link bạn chia sẻ. Bạn không cần phải bỏ bất kỳ một đồng vốn nào để bắt đầu.

Kiếm tiền với link rút gọn có vi phạm pháp luật không? Không! Miễn là bạn không chia sẻ nội dung vi phạm pháp luật, spam hoặc lừa đảo người dùng.

Mất bao lâu thì tôi nhận được thanh toán đầu tiên? Tùy thuộc vào ngưỡng thanh toán tối thiểu (min payout) của nền tảng bạn chọn và tốc độ bạn kiếm tiền. Ví dụ, nếu ngưỡng là $5 và mỗi ngày bạn kiếm được $0.5, bạn sẽ cần 10 ngày để có thể yêu cầu thanh toán. Một số trang thanh toán hàng ngày, trong khi trang khác thanh toán theo tuần hoặc theo tháng.

Tôi có thể kiếm được bao nhiêu tiền từ việc này? Thu nhập phụ thuộc hoàn toàn vào số lượt nhấp chuột hợp lệ mà bạn có. Nó không ổn định và thường khá thấp khi mới bắt đầu. Để có thu nhập đáng kể (vài triệu đồng mỗi tháng), bạn cần có một nguồn traffic (lưu lượng truy cập) rất lớn và ổn định từ website, blog, kênh YouTube hoặc cộng đồng mạng xã hội của riêng bạn.

CPM là gì và tại sao CPM cho Việt Nam lại thấp? CPM (Cost Per Mille) là số tiền bạn kiếm được cho mỗi 1000 lượt xem quảng cáo hợp lệ. CPM cho Việt Nam thường thấp hơn các nước như Mỹ, Anh, Úc vì sức mua và mức chi tiêu cho quảng cáo ở các thị trường đó cao hơn rất nhiều. Do đó, các nhà quảng cáo sẵn sàng trả giá cao hơn cho mỗi lượt xem từ các quốc gia này.

Có nguy cơ. Các nền tảng lớn không khuyến khích việc sử dụng link rút gọn kiếm tiền vì nó làm giảm trải nghiệm người dùng. Nếu bạn chia sẻ hàng loạt (spam) hoặc nội dung link vi phạm chính sách, tài khoản của bạn có thể bị hạn chế hoặc khóa.

Tại sao có người trả tiền cho việc này? Các công ty quảng cáo trả tiền cho nền tảng rút gọn link để hiển thị sản phẩm/dịch vụ của họ. Nền tảng rút gọn link sau đó trích một phần doanh thu đó để trả cho bạn (publisher) – người đã giúp mang lại lượt xem cho các quảng cáo đó. Bạn là một mắt xích trong chuỗi quảng cáo trực tuyến.

Tôi có thể tự nhấp vào link của mình để kiếm tiền không? Không. Hầu hết các nền tảng đều có hệ thống phát hiện gian lận rất tinh vi. Việc tự nhấp vào link của mình, sử dụng VPN để thay đổi IP, hoặc dùng bot/tool để tăng view sẽ bị phát hiện. Tài khoản của bạn sẽ bị khóa vĩnh viễn và toàn bộ số tiền kiếm được sẽ bị hủy.