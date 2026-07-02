MCP và API trong AI Agent: Nên dùng loại nào?

MCP và API trong AI Agent đang trở thành chủ đề quan trọng khi doanh nghiệp bắt đầu xây dựng AI Agent có khả năng kết nối dữ liệu, gọi công cụ và tự động xử lý tác vụ. Nếu API là cách quen thuộc để phần mềm giao tiếp với hệ thống bên ngoài, MCP lại mang đến một lớp chuẩn hóa mới, giúp AI Agent khám phá và sử dụng nhiều công cụ theo cách linh hoạt hơn. Vậy khi nào nên dùng MCP? Khi nào dùng API? Cùng Tino tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

Tổng quan về MCP và API trong AI Agent

MCP là gì?

MCP (Model Context Protocol) là một giao thức mở do Anthropic công bố vào tháng 11 năm 2024, với mục tiêu tạo ra một chuẩn kết nối chung giữa AI Agent và các hệ thống bên ngoài như cơ sở dữ liệu, phần mềm quản lý công việc hay môi trường lập trình. Đến tháng 12 năm 2025, Anthropic đã chuyển giao MCP cho Agentic AI Foundation (AAIF) – một quỹ trực thuộc Linux Foundation, đồng sáng lập bởi Anthropic, Block và OpenAI – biến MCP thành chuẩn mở trung lập, không thuộc riêng bất kỳ công ty nào.

Để dễ hình dung, bạn hãy tưởng tượng MCP giống như cổng USB-C dành cho AI. Trước khi có USB-C, mỗi thiết bị ngoại vi cần một loại cáp và driver riêng; MCP cũng đóng vai trò tương tự, giúp bất kỳ AI Agent nào cũng có thể kết nối với bất kỳ hệ thống nào thông qua một giao thức thống nhất, thay vì phải viết đoạn code tích hợp riêng cho từng cặp công cụ.

Tổng quan về MCP và API trong AI Agent

API truyền thống là gì?

API (Application Programming Interface) là phương thức giao tiếp phần mềm đã tồn tại hàng chục năm, cho phép hai hệ thống trao đổi dữ liệu theo những quy tắc được định nghĩa sẵn. Với AI Agent, lập trình viên thường gọi trực tiếp API của Gmail, Stripe hay Notion, sau đó viết code xử lý để mô hình ngôn ngữ có thể sử dụng kết quả trả về.

Đặc điểm nổi bật của API truyền thống là tính phi trạng thái (stateless): mỗi yêu cầu (request) được xử lý độc lập, máy chủ không lưu lại ngữ cảnh của lần gọi trước. Mô hình này đã chứng minh độ tin cậy qua thời gian dài, phù hợp với những ứng dụng web cần xử lý hàng triệu yêu cầu độc lập cùng lúc.

Trong bối cảnh AI Agent, API vẫn giữ vai trò cực kỳ quan trọng bởi phần lớn MCP server thực chất chỉ là lớp bọc (wrapper) đứng trước một API sẵn có. Nói cách khác, MCP không thay thế API mà giúp AI Agent tiếp cận API một cách thông minh và linh hoạt hơn.

So sánh MCP vs API: 4 khác biệt cốt lõi

Cơ chế khám phá công cụ

Với API truyền thống, lập trình viên phải biết trước endpoint nào tồn tại, tham số ra sao và đọc tài liệu kỹ thuật để lập trình cứng vào ứng dụng. Ngược lại, MCP cho phép AI Agent tự khám phá công cụ ngay tại thời điểm chạy thông qua lệnh như “tools/list” – máy chủ MCP sẽ trả về toàn bộ danh sách chức năng khả dụng kèm mô tả cách sử dụng, giúp Agent tự quyết định công cụ nào phù hợp với yêu cầu hiện tại.

Trạng thái phiên làm việc

API REST truyền thống vận hành theo mô hình phi trạng thái, mỗi yêu cầu độc lập hoàn toàn. Trong khi đó, MCP duy trì phiên làm việc có trạng thái (stateful) dựa trên chuẩn JSON-RPC 2.0, hỗ trợ giao tiếp hai chiều và truyền dữ liệu dạng luồng (streaming). Nhờ vậy, MCP server có thể chủ động gửi thông báo tiến độ hoặc kết quả từng phần ngay trong quá trình AI Agent xử lý một tác vụ nhiều bước.

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So sánh MCP vs API: 4 khác biệt cốt lõi

Đối tượng phục vụ chính

Đây là khác biệt căn bản nhất: API được thiết kế chủ yếu cho lập trình viên và ứng dụng do con người xây dựng, còn MCP sinh ra dành riêng cho mô hình ngôn ngữ lớn và AI Agent. Cấu trúc mô tả công cụ của MCP luôn đi kèm ngôn ngữ tự nhiên dễ hiểu, giúp AI Agent tự suy luận cách sử dụng mà không cần con người viết logic điều hướng thủ công.

Khả năng mở rộng khi tích hợp nhiều hệ thống

Trước khi có MCP, việc kết nối năm AI Agent với mười công cụ khác nhau đòi hỏi tới năm mươi tích hợp riêng lẻ – bài toán được gọi là N×M. MCP giải quyết vấn đề này bằng cách chuẩn hóa giao thức: cả phía Agent lẫn phía công cụ chỉ cần triển khai MCP một lần duy nhất, biến bài toán N×M thành N+M. Theo nhiều báo cáo thực tế, các đội ngũ vận hành từ 3 tích hợp AI trở lên thường bắt đầu cảm nhận rõ lợi ích giảm tải công sức bảo trì khi chuyển sang MCP.

Khi nào nên chọn MCP? Khi nào nên chọn API?

Khi nào nên chọn MCP cho AI Agent?

MCP phù hợp nhất trong những tình huống sau:

AI Agent cần kết nối nhiều hệ thống cùng lúc : chẳng hạn một Agent chăm sóc khách hàng vừa đọc email, vừa tra cứu tài liệu nội bộ, vừa gửi cảnh báo qua Slack — 3 đến 4 MCP server có thể thay thế cả một hệ thống phần mềm hỗ trợ phức tạp.

: chẳng hạn một Agent chăm sóc khách hàng vừa đọc email, vừa tra cứu tài liệu nội bộ, vừa gửi cảnh báo qua Slack — 3 đến 4 MCP server có thể thay thế cả một hệ thống phần mềm hỗ trợ phức tạp. Nhu cầu mở rộng liên tục : khi doanh nghiệp thường xuyên thêm công cụ mới cho AI Agent, MCP giúp tránh việc phải viết lại code tích hợp mỗi lần bổ sung dịch vụ.

: khi doanh nghiệp thường xuyên thêm công cụ mới cho AI Agent, MCP giúp tránh việc phải viết lại code tích hợp mỗi lần bổ sung dịch vụ. Muốn Agent tự chủ khám phá công cụ : những ứng dụng agentic phức tạp, nơi AI cần tự quyết định công cụ nào phù hợp theo ngữ cảnh, sẽ tận dụng tốt khả năng discovery của MCP.

: những ứng dụng agentic phức tạp, nơi AI cần tự quyết định công cụ nào phù hợp theo ngữ cảnh, sẽ tận dụng tốt khả năng discovery của MCP. Xây dựng sản phẩm đa nền tảng: nếu muốn Agent hoạt động được trên nhiều client khác nhau như Claude Code, Cursor hay VS Code mà không phải viết riêng từng bản tích hợp, MCP là lựa chọn tối ưu vì đã được các nền tảng lớn hỗ trợ sẵn.



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Khi nào nên chọn MCP cho AI Agent?

Khi nào nên dùng API truyền thống thay vì MCP?

Dù MCP đang phát triển mạnh, API truyền thống vẫn là lựa chọn hợp lý hơn trong nhiều trường hợp:

Tích hợp đơn lẻ, ổn định lâu dài : nếu ứng dụng chỉ cần gọi một dịch vụ duy nhất và yêu cầu không thay đổi thường xuyên, việc dựng thêm lớp MCP có thể gây phức tạp không cần thiết.

: nếu ứng dụng chỉ cần gọi một dịch vụ duy nhất và yêu cầu không thay đổi thường xuyên, việc dựng thêm lớp MCP có thể gây phức tạp không cần thiết. Cần kiểm soát tuyệt đối và độ trễ thấp : với những tác vụ đòi hỏi tính xác định cao, xử lý giao dịch tài chính hoặc hệ thống thời gian thực, gọi API trực tiếp thường nhanh và dễ kiểm soát lỗi hơn.

: với những tác vụ đòi hỏi tính xác định cao, xử lý giao dịch tài chính hoặc hệ thống thời gian thực, gọi API trực tiếp thường nhanh và dễ kiểm soát lỗi hơn. Đội ngũ chưa quen với hệ sinh thái MCP : với dự án nhỏ, thời gian hạn chế, việc dùng API quen thuộc giúp triển khai nhanh mà không cần học thêm khái niệm mới.

: với dự án nhỏ, thời gian hạn chế, việc dùng API quen thuộc giúp triển khai nhanh mà không cần học thêm khái niệm mới. Ứng dụng không phải do AI điều khiển trực tiếp: nếu logic gọi dịch vụ vẫn do con người lập trình cứng trong code, không có mô hình ngôn ngữ nào cần tự khám phá công cụ, thì API truyền thống vẫn hoàn toàn đủ dùng.

Khi nào nên dùng API truyền thống thay vì MCP?

MCP và API có thể kết hợp với nhau không?

Câu trả lời là có, và trên thực tế đây mới chính là mô hình phổ biến nhất. Phần lớn MCP server hiện nay được xây dựng như lớp trung gian bọc quanh một API REST sẵn có. Trong đó: MCP server xử lý xác thực, giới hạn tốc độ gọi (rate limit) và định dạng lỗi, còn AI Agent chỉ nhìn thấy giao diện đơn giản, đã được chuẩn hóa.

Cách tiếp cận hợp lý cho phần lớn doanh nghiệp là giữ nguyên hạ tầng API hiện có, sau đó bổ sung một lớp MCP phía trên cho những phần cần AI Agent thao tác tự động, trong khi các ứng dụng truyền thống do con người sử dụng vẫn gọi thẳng API như trước.

Rủi ro bảo mật cần lưu ý khi dùng MCP

Bên cạnh lợi ích, giới nghiên cứu bảo mật đã chỉ ra một số rủi ro cần cân nhắc khi triển khai MCP trong môi trường thực tế, bao gồm nguy cơ chèn lệnh độc hại (prompt injection) và tình trạng “công cụ bị đầu độc” (poisoned tools), tức là khi một MCP server không đáng tin cậy cung cấp mô tả công cụ chứa hướng dẫn ẩn nhằm đánh lừa mô hình ngôn ngữ thực hiện hành vi ngoài ý muốn, dẫn đến rò rỉ dữ liệu qua các công cụ được kết nối khác.

Rủi ro bảo mật cần lưu ý khi dùng MCP

Vì vậy, trước khi kết nối bất kỳ MCP server nào của bên thứ ba, doanh nghiệp nên xác minh nguồn gốc rõ ràng, giới hạn quyền truy cập theo nguyên tắc tối thiểu cần thiết và theo dõi nhật ký hoạt động thường xuyên.

Kết luận

Tóm lại, MCP và API không phải hai lựa chọn đối lập mà là hai công cụ bổ trợ cho nhau trong hệ sinh thái AI Agent hiện đại. API truyền thống vẫn là nền tảng vững chắc cho những tích hợp đơn lẻ, cần độ chính xác cao và kiểm soát chặt chẽ. Trong khi đó, MCP phát huy sức mạnh khi AI Agent phải làm việc với nhiều hệ thống cùng lúc, cần khả năng khám phá công cụ linh hoạt mà không phải viết lại code mỗi lần thêm tích hợp mới.

Hiểu rõ bản chất, điểm mạnh và giới hạn của từng phương án sẽ giúp đội ngũ phát triển tiết kiệm thời gian, giảm chi phí bảo trì và xây dựng những AI Agent thực sự đáng tin cậy

Những câu hỏi thường gặp

MCP có thay thế hoàn toàn API truyền thống không? Không. MCP đóng vai trò lớp chuẩn hóa giúp AI Agent sử dụng API một cách thông minh hơn, trong khi phần lớn MCP server vẫn dựa trên API sẵn có ở phía sau.

MCP có miễn phí sử dụng không? Bản thân giao thức MCP là chuẩn mở, miễn phí hoàn toàn. Tuy nhiên một số MCP server kết nối tới dịch vụ trả phí như công cụ tìm kiếm hay cơ sở dữ liệu vẫn yêu cầu thuê bao riêng theo chính sách của nhà cung cấp dịch vụ đó.

Những nền tảng AI nào hiện hỗ trợ MCP? Tính đến nay, MCP được hỗ trợ rộng rãi bởi Claude, ChatGPT (chế độ dành cho nhà phát triển), Cursor, Windsurf, VS Code cùng nhiều công cụ lập trình AI khác, cho thấy mức độ phổ biến vượt ra ngoài phạm vi sản phẩm của một công ty.

Sự khác biệt giữa MCP và function calling là gì? Function calling là khả năng chung của mô hình ngôn ngữ lớn trong việc gọi hàm bên ngoài, còn MCP là chuẩn giao thức quy định cách công bố, khám phá và thực thi những hàm đó một cách thống nhất giữa nhiều hệ thống khác nhau.

Doanh nghiệp nhỏ có nên đầu tư triển khai MCP ngay không? Nếu chỉ cần một hoặc hai tích hợp đơn giản, API truyền thống vẫn đủ dùng và nhanh gọn hơn. MCP phát huy giá trị rõ rệt khi số lượng tích hợp AI tăng lên từ ba trở lên.