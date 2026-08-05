Top 7+ memory plugin OpenClaw tốt nhất hiện nay (2026)

OpenClaw đã trở thành một trong những dự án AI agent mã nguồn mở phát triển nhanh nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, càng dùng lâu, nhiều người nhận ra một vấn đề chung: hệ thống ghi nhớ mặc định hoạt động khá tốt trong thời gian đầu, nhưng sau đó các hạn chế bắt đầu bộc lộ. Giải pháp cho vấn đề này chính là các plugin bộ nhớ (memory plugin). Cùng Tino khám phá top 7+ memory plugin OpenClaw tốt nhất qua bài viết dưới đây nhé!

Tại sao bộ nhớ mặc định của OpenClaw chưa đủ dùng?

Mặc định, OpenClaw lưu trữ toàn bộ thông tin dưới dạng file Markdown thuần. Cách làm này có ưu điểm là miễn phí, hoạt động offline và dễ đọc, cho phép người dùng hoàn toàn có thể mở Obsidian để xem trực tiếp những gì agent đang “nghĩ”.

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở việc mở rộng theo thời gian: hệ thống chỉ tự động tải khoảng hai ngày ghi chú gần nhất khi bắt đầu phiên làm việc mới, việc quyết định thông tin nào đáng lưu lại phụ thuộc hoàn toàn vào mô hình ngôn ngữ, và không có cơ chế đảm bảo ở cấp hệ thống rằng một cuộc trao đổi quan trọng chắc chắn sẽ được ghi lại.

Tại sao bộ nhớ mặc định của OpenClaw chưa đủ dùng?

Thêm vào đó, cơ chế nén ngữ cảnh (context compaction) – vốn dùng để tiết kiệm token khi cuộc trò chuyện quá dài – cũng âm thầm tóm tắt và làm mất đi những chi tiết chưa kịp lưu vào file. Một khi một sự kiện chưa được lưu thành file bộ nhớ, thông tin đó sẽ biến mất vĩnh viễn sau khi phiên làm việc kết thúc, và không plugin truy xuất nào có thể tìm lại thứ chưa từng được ghi. Đây chính là lý do cộng đồng OpenClaw phát triển hàng loạt plugin memory để bù đắp khoảng trống này.

Xem thêm: OpenClaw là gì?

Memory plugin OpenClaw là gì?

Memory plugin OpenClaw là tiện ích mở rộng giúp AI Agent lưu, tổ chức và truy xuất thông tin từ những lần tương tác trước. Thay vì chỉ dựa vào nội dung đang xuất hiện trong cửa sổ ngữ cảnh, Agent có thể tìm lại sở thích của người dùng, quyết định đã thống nhất, tiến độ dự án, hướng dẫn nội bộ hoặc dữ liệu liên quan đến một nhiệm vụ cũ.

Một memory plugin thường đảm nhiệm một hoặc nhiều chức năng sau:

Tự động ghi lại thông tin quan trọng sau mỗi lượt trò chuyện.

Chuyển nội dung thành vector embedding để tìm kiếm theo ý nghĩa.

Kết hợp tìm kiếm từ khóa và tìm kiếm ngữ nghĩa.

Tự động đưa memory liên quan vào ngữ cảnh trước khi Agent trả lời.

Phân loại memory theo người dùng, dự án, phiên làm việc hoặc Agent.

Loại bỏ dữ liệu trùng lặp, lỗi thời hoặc mâu thuẫn.

Cung cấp công cụ tìm kiếm, chỉnh sửa và xóa memory.

Khi nào cần dùng plugin memory cho OpenClaw

Với nhu cầu cá nhân cơ bản, memory-core thường đã đáp ứng tốt vì không cần cài thêm phụ thuộc, hỗ trợ tìm kiếm từ khóa kết hợp vector và hoạt động trực tiếp với workspace. Plugin bên ngoài phù hợp hơn khi bạn cần:

Tự động ghi nhớ và truy xuất sâu qua nhiều phiên.

Quản lý nhiều người dùng hoặc nhiều Agent.

Xây dựng hồ sơ người dùng tự động.

Tìm kiếm lượng dữ liệu lớn bằng vector database.

Kết hợp memory với kho tài liệu, website hoặc mã nguồn.

Theo dõi nguồn gốc, lịch sử thay đổi và lý do một memory được truy xuất.

Chạy memory trên cloud hoặc máy chủ riêng.

Khi nào cần dùng plugin memory cho OpenClaw

Tiêu chí đánh giá memory plugin OpenClaw

Danh sách trong bài được đánh giá dựa trên 6 tiêu chí chính:

Khả năng ghi nhớ: Plugin có tự động nhận diện dữ liệu quan trọng, chống trùng lặp và xử lý thông tin mâu thuẫn hay không.

Plugin có tự động nhận diện dữ liệu quan trọng, chống trùng lặp và xử lý thông tin mâu thuẫn hay không. Chất lượng truy xuất: Giải pháp có hỗ trợ vector search, BM25, hybrid search, reranking hoặc knowledge graph hay không.

Giải pháp có hỗ trợ vector search, BM25, hybrid search, reranking hoặc knowledge graph hay không. Quyền riêng tư: Dữ liệu được lưu cục bộ, trên máy chủ riêng hay gửi đến dịch vụ cloud.

Dữ liệu được lưu cục bộ, trên máy chủ riêng hay gửi đến dịch vụ cloud. Tính minh bạch: Người dùng có thể đọc, chỉnh sửa, xuất, xóa và kiểm tra nguồn gốc memory hay không.

Người dùng có thể đọc, chỉnh sửa, xuất, xóa và kiểm tra nguồn gốc memory hay không. Độ khó triển khai: Số lượng bước cài đặt, yêu cầu API key, database, model embedding và tài nguyên hệ thống.

Số lượng bước cài đặt, yêu cầu API key, database, model embedding và tài nguyên hệ thống. Mức độ phù hợp: Mỗi plugin được xem xét theo từng nhóm nhu cầu thay vì chỉ so sánh số lượng tính năng.

Bảng so sánh các memory plugin OpenClaw tốt nhất

Lưu ý: Memory LanceDB được OpenClaw xác định là plugin bộ nhớ chính thức, còn phần lớn lựa chọn khác là dự án tích hợp do cộng đồng hoặc nhà cung cấp memory phát triển. Vì vậy, người dùng nên kiểm tra kho mã nguồn, phiên bản phát hành và danh sách lỗi trước khi cài đặt.

Top 7+ memory plugin OpenClaw đáng sử dụng

1. Memory LanceDB – Lựa chọn cân bằng và chính thức

Memory LanceDB là plugin bộ nhớ dài hạn chính thức do OpenClaw cung cấp. Plugin sử dụng LanceDB để lưu vector, hỗ trợ memory_store, memory_recall, memory_forget, auto-recall, auto-capture và truy xuất kết hợp. Khi cài đặt, OpenClaw có thể tự chuyển memory slot sang memory-lancedb.

Điểm nổi bật:

Được liệt kê trong danh mục plugin chính thức.

Tích hợp trực tiếp với cơ chế memory slot của OpenClaw.

Hỗ trợ lưu trữ cục bộ và một số dạng object storage.

Có thể tự động đưa memory phù hợp vào ngữ cảnh.

Cấu hình đơn giản hơn nhiều giải pháp bên thứ ba chuyên sâu.

Hạn chế:

Cần cấu hình embedding provider.

Chất lượng truy xuất phụ thuộc model embedding và cách chia dữ liệu.

Native dependency của LanceDB có thể yêu cầu kiểm tra kỹ trên một số hệ điều hành hoặc kiến trúc CPU.

Phù hợp với: Người dùng cần một memory plugin OpenClaw ổn định, tương đối dễ triển khai và không muốn phụ thuộc vào nền tảng memory độc quyền.

Top 7+ memory plugin OpenClaw đáng sử dụng

2. Honcho Memory – Tốt cho trợ lý cá nhân qua nhiều phiên

Honcho Memory tập trung vào việc xây dựng mô hình riêng cho người dùng và Agent. Bên cạnh tìm kiếm message cũ, plugin còn cung cấp các công cụ truy vấn kết luận, lấy bối cảnh người dùng và đặt câu hỏi tổng hợp về lịch sử tương tác. Honcho có thể dùng dịch vụ quản lý sẵn hoặc triển khai self-hosted.

Điểm nổi bật:

Xây dựng hồ sơ người dùng qua nhiều phiên trò chuyện.

Tìm kiếm message, kết luận và bối cảnh theo ngữ nghĩa.

Hỗ trợ di chuyển dữ liệu từ USER.md, MEMORY.md và thư mục memory cũ.

Có lựa chọn cloud và self-hosted.

Phù hợp với trợ lý cá nhân hoạt động lâu dài.

Hạn chế:

Bản cloud yêu cầu gửi dữ liệu đến dịch vụ bên ngoài.

Cần quản lý API key và chính sách lưu trữ dữ liệu.

Khả năng suy luận về người dùng cần được kiểm tra định kỳ để tránh tích lũy kết luận sai.

Phù hợp với: Trợ lý cá nhân, chăm sóc khách hàng riêng biệt, trợ lý điều hành hoặc Agent cần hiểu thói quen người dùng theo thời gian.

3. ClawXMemory – Tốt cho dự án dài hạn và dữ liệu dễ kiểm tra

ClawXMemory sử dụng kiến trúc ưu tiên Markdown. Memory dài hạn được lưu thành các tệp có thể đọc trực tiếp, trong khi SQLite chỉ giữ trạng thái vận hành, phiên thô và trace gần đây. Plugin tự động chuyển cuộc trò chuyện thành memory theo người dùng, dự án và phản hồi; cơ chế Dream tiếp tục sắp xếp, hợp nhất hoặc loại bỏ nội dung đã lỗi thời.

Điểm nổi bật:

Dữ liệu memory có thể mở và kiểm tra trực tiếp.

Tách memory theo hồ sơ người dùng, dự án và feedback.

Có cơ chế indexing và Dream chạy nền.

Model chỉ chọn nhóm memory liên quan thay vì đưa toàn bộ lịch sử vào prompt.

Có dashboard cục bộ để xem file, trace và trạng thái xử lý.

Hạn chế:

Quá trình indexing và Dream có thể tiêu thụ thêm lượt gọi model.

Cần hiểu cách tổ chức dự án để đạt chất lượng tốt.

Hệ sinh thái còn mới hơn các giải pháp vector database phổ biến.

Phù hợp với: Viết nội dung dài hạn, nghiên cứu, quản lý dự án, phát triển phần mềm hoặc công việc cần theo dõi thay đổi qua nhiều tuần.

4. OpenViking – Tốt cho memory kết hợp RAG và kho kiến thức

OpenViking không chỉ làm nhiệm vụ lưu memory. Đây là một context engine kết hợp lưu phiên, trích xuất memory, semantic search, RAG và nhập tài nguyên từ tài liệu, URL hoặc Git repository. Plugin kết nối OpenClaw với một OpenViking Server đang chạy riêng.

Điểm nổi bật:

Tự động ghi phiên và truy xuất memory trước mỗi câu trả lời.

Có archive để nén lịch sử dài nhưng vẫn mở lại được chi tiết.

Hỗ trợ nhập tài liệu, mã nguồn và nhiều định dạng nội dung.

Cung cấp trace để kiểm tra lý do kết quả được truy xuất.

Hỗ trợ phân tách account, user và peer trong môi trường nhiều người dùng.

Hạn chế:

Cần triển khai OpenViking Server trước.

Cấu hình phức tạp hơn plugin memory thuần túy.

Cần tính toán riêng chi phí embedding, model trích xuất và dung lượng lưu trữ.

Phù hợp với: Doanh nghiệp, đội kỹ thuật, kho tài liệu lớn, RAG nội bộ hoặc Agent cần kết hợp lịch sử trò chuyện với tài liệu tham khảo.

5. Supermemory – Dễ triển khai cho người ưu tiên cloud

Supermemory cung cấp bộ nhớ dài hạn trên cloud, tự động tìm memory liên quan trước mỗi lượt xử lý và gửi cuộc trò chuyện sau mỗi lượt để trích xuất dữ liệu. Plugin còn xây dựng user profile, hỗ trợ nhóm dữ liệu bằng container tag và cung cấp lệnh ghi nhớ, truy xuất hoặc xóa memory.

Điểm nổi bật:

Không cần tự vận hành vector database.

Cài đặt và setup tương đối ngắn.

Có auto-recall, auto-capture và hồ sơ người dùng.

Hỗ trợ chia memory theo nhóm như công việc, cá nhân hoặc bookmark.

Có công cụ xóa memory và xem profile.

Hạn chế:

Yêu cầu gói Supermemory Pro hoặc cao hơn.

Dữ liệu được xử lý trên cloud.

Phụ thuộc vào dịch vụ và chính sách giá của bên cung cấp.

Phù hợp với: Người muốn memory hoạt động nhanh, không muốn quản trị database và chấp nhận mô hình cloud trả phí.

Supermemory – Dễ triển khai cho người ưu tiên cloud

6. TencentDB Agent Memory – Tốt cho memory phân tầng và local-first

TencentDB Agent Memory tổ chức memory theo bốn tầng: L0 lưu hội thoại, L1 trích xuất dữ kiện, L2 tổng hợp theo bối cảnh và L3 xây dựng persona. Plugin hỗ trợ backend SQLite cục bộ hoặc Tencent Cloud Vector Database, đồng thời kết hợp từ khóa, vector và RRF để cải thiện truy xuất.

Điểm nổi bật:

Kiến trúc memory phân tầng rõ ràng.

Mặc định có thể dùng SQLite cục bộ.

Tự động tạo scene block và persona.

Hỗ trợ hybrid search cho nội dung tiếng Anh lẫn tiếng Trung.

Có công cụ tìm kiếm memory đã trích xuất và hội thoại gốc.

Các lớp dữ liệu quan trọng được lưu dưới dạng JSONL hoặc Markdown để kiểm tra.

Hạn chế:

Pipeline nhiều tầng tạo thêm độ trễ và chi phí model.

Một số tính năng local embedding cần phụ thuộc native.

Người dùng phổ thông có thể cần thời gian làm quen với cấu trúc L0–L3.

Phù hợp với: Agent phục vụ lâu dài, hệ thống cần persona rõ ràng hoặc doanh nghiệp muốn giữ phần lớn dữ liệu trong hạ tầng riêng.

7. memory-lancedb-pro – Tốt cho truy xuất nâng cao

memory-lancedb-pro mở rộng mô hình LanceDB với hybrid retrieval, BM25, vector search, cross-encoder reranking, multi-scope isolation, smart extraction và cơ chế vòng đời memory. Plugin còn có CLI để thống kê, xuất, nhập, nâng cấp và tái tạo embedding.

Điểm nổi bật:

Kết hợp nhiều tầng xếp hạng kết quả.

Có reranker để giảm memory kém liên quan.

Hỗ trợ phân vùng memory theo Agent, người dùng hoặc phạm vi.

Có smart extraction và quản lý vòng đời.

Có công cụ migration từ Memory LanceDB tiêu chuẩn.

Hạn chế:

Cấu hình nhiều tham số.

Một số tính năng mới vẫn nằm ở nhánh beta.

LanceDB native có thể yêu cầu CPU hỗ trợ AVX hoặc cấu hình chế độ thay thế.

Cần kiểm thử kỹ trước khi đưa vào môi trường sản xuất.

Phù hợp với: Người dùng kỹ thuật, nhiều Agent, dữ liệu lớn hoặc hệ thống cần tối ưu sâu chất lượng retrieval.

8. Gralkor Memory – Tốt cho knowledge graph theo thời gian

Gralkor Memory kết hợp Graphiti và FalkorDB để lưu dữ kiện dưới dạng knowledge graph có nhận thức về thời gian. Cách tiếp cận này phù hợp khi mối quan hệ giữa người, dự án, sự kiện và thời điểm quan trọng hơn việc tìm đoạn văn tương tự. Plugin cung cấp các công cụ tìm kiếm, thêm memory, xây dựng chỉ mục và xây dựng community trong graph.

Điểm nổi bật:

Biểu diễn quan hệ giữa các thực thể.

Hỗ trợ dữ liệu thay đổi theo thời gian.

Phù hợp với câu hỏi cần lần theo mối liên hệ.

Có khả năng xây dựng index và community trong knowledge graph.

Hạn chế:

Cần Python server và FalkorDB.

Quy trình cài đặt phức tạp hơn vector store thông thường.

Trình quét bảo mật có thể cảnh báo vì plugin khởi chạy server đi kèm; người dùng nên kiểm tra mã nguồn trước khi buộc cài.

Yêu cầu OpenClaw phiên bản tương đối mới.

Phù hợp với: CRM, quản lý quan hệ, nghiên cứu sự kiện, intelligence workflow hoặc hệ thống cần suy luận theo chuỗi quan hệ.

Một số lựa chọn memory khác đáng chú ý

MemOS Cloud

MemOS Cloud là plugin chính thức của MemTensor, thực hiện recall trước khi Agent chạy và gửi message mới về MemOS Cloud sau mỗi lượt. Plugin có trang cấu hình cục bộ và hỗ trợ knowledge base ID, tag, user ID cùng nhiều chiến lược capture. Đây là lựa chọn đáng cân nhắc khi hệ sinh thái MemOS đã được sử dụng sẵn.

Một số lựa chọn memory khác đáng chú ý

Memory Wiki

Memory Wiki là plugin bổ trợ, không thay thế memory backend đang hoạt động. Plugin biên dịch dữ liệu bền vững thành wiki có cấu trúc, claim, bằng chứng, provenance và dashboard. Giải pháp phù hợp khi cần biến memory thành kho kiến thức dễ duyệt và kiểm chứng.

Memory Qdrant

ClawHub có Skill cung cấp semantic memory cục bộ bằng Qdrant và Transformers.js, không yêu cầu API key. Tuy nhiên, mục này được phân phối dưới dạng Skill thay vì memory slot plugin chính thức, vì vậy cần đọc kỹ cấu trúc gói trước khi xem đây là giải pháp thay thế trực tiếp cho memory backend.

Nên chọn memory plugin OpenClaw nào?

Bạn có thể chọn nhanh theo nhu cầu sau:

Muốn lựa chọn an toàn, cân bằng: Memory LanceDB.

Memory LanceDB. Muốn trợ lý hiểu người dùng qua nhiều phiên: Honcho Memory.

Honcho Memory. Muốn dữ liệu dễ đọc, dễ sửa và theo từng dự án: ClawXMemory.

ClawXMemory. Muốn kết hợp memory, tài liệu và RAG: OpenViking.

OpenViking. Muốn cài nhanh, không quản trị database: Supermemory.

Supermemory. Muốn local-first và persona phân tầng: TencentDB Agent Memory.

TencentDB Agent Memory. Muốn tùy chỉnh retrieval chuyên sâu: memory-lancedb-pro.

memory-lancedb-pro. Muốn mô hình hóa quan hệ và thời gian: Gralkor Memory.

Với người mới, nên bắt đầu bằng memory mặc định hoặc Memory LanceDB. Chỉ chuyển sang giải pháp phức tạp khi đã xác định được vấn đề cụ thể như recall thiếu chính xác, dữ liệu quá lớn, cần chia nhiều người dùng hoặc cần kết hợp knowledge base.

Nên chọn memory plugin OpenClaw nào?

Những lưu ý quan trọng khi sử dụng memory plugin

Chỉ bật auto-capture khi đã hiểu loại dữ liệu được lưu.

Không lưu mật khẩu, private key, API key hoặc mã xác thực vào memory.

Tách memory theo người dùng trong hệ thống có nhiều tài khoản.

Thiết lập cơ chế xóa dữ liệu và thời gian lưu trữ.

Kiểm tra định kỳ các memory sai, cũ hoặc mâu thuẫn.

Ưu tiên nguồn plugin chính thức, ClawHub có kiểm tra hoặc kho mã nguồn minh bạch.

Ghim phiên bản plugin trong môi trường sản xuất để hạn chế thay đổi ngoài dự kiến.

Sao lưu trước khi migration, re-embed hoặc đổi memory backend.

Không xem auto-recall là dữ liệu tuyệt đối chính xác; Agent vẫn cần đối chiếu nguồn gốc khi đưa ra quyết định quan trọng.

Đặc biệt: Memory dài hạn làm tăng mức độ cá nhân hóa nhưng cũng mở rộng bề mặt rủi ro. Nội dung không đáng tin cậy từ email, website hoặc tài liệu có thể bị ghi vào memory và ảnh hưởng đến hành vi trong tương lai.

Kết luận

Không có memory plugin OpenClaw phù hợp tuyệt đối cho mọi trường hợp. Điều quan trọng nhất khi xây dựng một AI Agent bền vững bằng OpenClaw là hiểu rõ vấn đề đang gặp phải từ đó chọn đúng công cụ thay vì cài đặt tất cả cùng một lúc. Hy vọng phần so sánh và hướng dẫn phía trên đã mang lại cái nhìn rõ ràng để nâng cấp bộ nhớ cho trợ lý AI theo cách hiệu quả và bền vững nhất.

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Những câu hỏi thường gặp

OpenClaw có sẵn bộ nhớ hay không? Có. OpenClaw sử dụng memory-core mặc định, kết hợp các tệp USER.md, MEMORY.md, ghi chú theo ngày, memory search và cơ chế tổng hợp dữ liệu. Phần lớn nhu cầu cá nhân cơ bản chưa cần cài thêm plugin.

Memory plugin có giúp OpenClaw nhớ toàn bộ cuộc trò chuyện không? Không nên hiểu theo hướng lưu và đưa toàn bộ lịch sử vào prompt. Memory plugin thường trích xuất dữ kiện quan trọng, tạo embedding, tóm tắt hoặc lập chỉ mục, sau đó chỉ truy xuất phần liên quan. Cách làm này tiết kiệm token và giảm nhiễu hơn so với tải toàn bộ hội thoại.

Có thể dùng nhiều memory plugin cùng lúc không? OpenClaw chỉ cho phép một plugin sở hữu plugins.slots.memory tại cùng thời điểm. Tuy nhiên, plugin bổ trợ không chiếm memory slot, chẳng hạn Memory Wiki, vẫn có thể chạy bên cạnh backend chính.

Memory plugin cục bộ có an toàn hơn cloud không? Lưu cục bộ giúp giảm việc chuyển dữ liệu sang dịch vụ bên ngoài, nhưng không đồng nghĩa an toàn tuyệt đối. Máy chủ vẫn cần phân quyền, mã hóa, backup, cập nhật và giới hạn truy cập mạng. Cloud thuận tiện hơn nhưng cần xem kỹ chính sách dữ liệu, vị trí lưu trữ và quyền xóa.

Cài memory plugin có làm OpenClaw chậm hơn không? Có thể. Auto-capture, embedding, reranking, trích xuất persona hoặc knowledge graph đều cần thêm thời gian xử lý. Độ trễ phụ thuộc model, database, số lượng memory được tìm, hạ tầng và cách cấu hình token budget. Nên bắt đầu với số kết quả recall nhỏ rồi điều chỉnh dần.