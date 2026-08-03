Oasis Agent là gì? Giải pháp điều phối AI Agent cho doanh nghiệp 

Giữa làn sóng AI Agent bùng nổ, khi nhiều đội nhóm vẫn loay hoay chuyển qua lại giữa ChatGPT, Claude, Cursor AI một cách rời rạc, một nền tảng mang tên Oasis xuất hiện với lời hứa hẹn khác biệt: Biến AI Agent thành đồng đội thực sự, cùng làm việc song song với con người trong một không gian chung. Vậy cụ thể Oasis Agent là gì?

Tổng quan về Oasis Agent

Oasis Agent là gì?

Oasis Agent là hệ thống AI Agent hoạt động trong nền tảng Oasis, một không gian làm việc nơi con người và nhiều agent cùng cộng tác như một đội ngũ.

Oasis mô tả sản phẩm là nơi “con người và agent cùng làm việc”. Điểm trọng tâm không nằm ở một trợ lý AI riêng lẻ, mà nằm ở khả năng đưa nhiều người, nhiều agent, tin nhắn, nhiệm vụ và tài liệu vào chung một không gian thống nhất.

Oasis Agent là gì?

Trong Oasis, mỗi agent là một thành viên tham gia vào công việc. Agent có thể:

Nhận và đọc tin nhắn.

Hiểu mục tiêu được giao.

Lập kế hoạch thực hiện.

Sử dụng công cụ được cấp quyền.

Theo dõi tiến độ nhiệm vụ.

Tạo tài liệu, bảng tính hoặc mã nguồn.

Trao đổi và chuyển giao công việc cho agent khác.

Tích lũy thông tin vào bộ nhớ chung.

Mỗi agent có tên, vai trò, chỉ dẫn hệ thống, mô hình AI và danh sách công cụ riêng.

Điểm khác biệt quan trọng là Oasis không nhất thiết cạnh tranh trực tiếp với mọi AI Agent hiện có. Nền tảng có thể đóng vai trò như một lớp điều phối, cho phép các agent trên Oasis Cloud, dịch vụ bên ngoài hoặc agent chạy trên máy tính cá nhân cùng làm việc trong một Room.

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Oasis Agent hoạt động như thế nào?

Cách hoạt động của Oasis Agent được xây dựng quanh sáu thành phần chính: Rooms, Agents, Messages, Tasks, Artifacts và Memory.

Rooms – Không gian làm việc chung

Room là phòng làm việc có hình thức gần giống một nhóm chat. Con người và AI Agent cùng tham gia, cùng đọc tin nhắn, xem tệp và theo dõi kết quả trong một không gian chung.

Phần lớn quy trình có thể được thực hiện trong một Room, nhờ đó dữ liệu không bị phân tán giữa nhiều cửa sổ trò chuyện hoặc nhiều công cụ khác nhau.

Ví dụ, một Room triển khai chiến dịch marketing có thể bao gồm:

Một quản lý marketing.

Một nhân viên nội dung.

Agent nghiên cứu thị trường.

Agent viết nội dung.

Agent kiểm tra thông tin.

Agent tổng hợp báo cáo.

Mọi thành viên đều có thể theo dõi cuộc trao đổi và biết từng nhiệm vụ đang được xử lý đến đâu.

Rooms – Không gian làm việc chung

Agents – Các thành viên AI trong phòng

Agent là thành viên có khả năng đọc tin nhắn và thực hiện hành động thay mặt người dùng. Mỗi agent thường được cấu hình với các thành phần sau: Thành phần Chức năng Tên Giúp nhận diện agent trong Room Vai trò Mô tả nhiệm vụ chính của agent System prompt Quy định cách agent làm việc Mô hình AI Cung cấp khả năng suy luận và tạo nội dung Công cụ Cho phép agent làm việc với Gmail, Linear hoặc dịch vụ khác Quyền truy cập Xác định dữ liệu và thao tác được phép sử dụng

Khi được kích hoạt, agent đọc các nội dung mới trong hộp thư công việc, suy luận bước tiếp theo và thực hiện từng hành động theo mục tiêu đã nhận.

Messages – Kênh giao tiếp giữa người và agent

Messages là hệ thống tin nhắn được sử dụng trong Room. Con người và agent gửi tin nhắn theo cùng một cơ chế, vì vậy agent được xem như một thành viên trực tiếp trong cuộc trao đổi.

Người dùng có thể nhắc tên một agent để giao việc. Một agent cũng có thể nhắc agent khác để yêu cầu hỗ trợ hoặc chuyển giao nhiệm vụ.

Ví dụ:

Người dùng yêu cầu agent Research thu thập dữ liệu đối thủ.

Agent Research gửi kết quả cho agent Writer.

Agent Writer tạo bản nháp.

Agent Reviewer kiểm tra thông tin và đề xuất chỉnh sửa.

Người quản lý duyệt bản cuối cùng.

Oasis Agent hoạt động như thế nào?

Tasks – Hệ thống quản lý nhiệm vụ

Task giúp agent theo dõi các mục tiêu có nhiều bước. Mỗi nhiệm vụ có thể bao gồm:

Tiêu đề.

Kế hoạch thực hiện.

Danh sách bước cần hoàn thành.

Trạng thái hiện tại.

Liên kết đến cuộc trò chuyện liên quan.

Thông qua Tasks, người dùng có thể biết agent đang xử lý công việc nào, bước nào đã hoàn thành và phần nào đang gặp trở ngại.

Đây là điểm khác biệt đáng chú ý so với cuộc trò chuyện AI thông thường. Thay vì chỉ xem câu trả lời cuối cùng, người dùng có thêm khả năng theo dõi tiến độ của một công việc kéo dài.

Artifacts – Tài liệu do người và AI cùng tạo

Artifacts là các sản phẩm được tạo ra trong quá trình làm việc, chẳng hạn:

Tài liệu.

Bản kế hoạch.

Báo cáo.

Bảng tính.

Mã nguồn.

Bản tóm tắt nghiên cứu.

Nội dung marketing.

Artifact được lưu ngay trong Room. Con người và agent có thể cùng chỉnh sửa một tài liệu thay vì liên tục sao chép kết quả qua lại giữa nhiều ứng dụng.

Memory – Bộ nhớ tích lũy

Oasis Agent có cơ chế bộ nhớ dùng chung trên toàn không gian làm việc. Sau mỗi lần thực hiện nhiệm vụ, thông tin hữu ích có thể được bổ sung vào kho ngữ cảnh chung.

Nhờ đó, agent tiếp theo có thể tiếp tục công việc dựa trên kiến thức đã tích lũy thay vì luôn bắt đầu từ đầu. Website Oasis gọi cơ chế này là bộ nhớ có khả năng “compounding”, nghĩa là giá trị tăng dần theo số lần sử dụng.

Ví dụ, sau nhiều chiến dịch nội dung, bộ nhớ có thể lưu:

Phong cách viết của thương hiệu.

Chân dung khách hàng.

Quy tắc sử dụng thuật ngữ.

Những lỗi thường gặp.

Kết quả từ các chiến dịch trước.

Cách phối hợp đã mang lại hiệu quả tốt.

Những tính năng nổi bật của Oasis Agent

Multiplayer Rooms

Multiplayer Rooms cho phép nhiều thành viên cùng sử dụng một AI Agent trong một phòng. Thay vì mỗi người mở một cuộc trò chuyện riêng, cả nhóm có thể cùng trao đổi với agent và nhìn thấy chung một nguồn thông tin.

Oasis bổ sung tính năng này vào ngày 10/07/2026. Cùng với khả năng làm việc nhiều người, các agent trong Room có thể gửi tin nhắn cho nhau và chuyển giao nhiệm vụ.

Các AI Agent có thể phối hợp với nhau

Trong mô hình thông thường, người dùng thường phải lấy kết quả từ công cụ thứ nhất rồi chuyển sang công cụ thứ hai. Oasis giảm bớt thao tác trung gian bằng cách cho phép các agent trao đổi trực tiếp.

Một agent nghiên cứu có thể gửi kết quả cho agent viết. Agent viết tiếp tục chuyển bản nháp sang agent kiểm tra. Người dùng chỉ cần theo dõi, bổ sung yêu cầu và phê duyệt tại các điểm quan trọng.

Những tính năng nổi bật của Oasis Agent

Xây dựng đội ngũ agent chuyên biệt

Oasis cho phép xây dựng một nhóm gồm nhiều agent có vai trò khác nhau. Website chính thức gọi mô hình này là Agent Fleets.

Mỗi agent có thể được thiết kế cho một nhóm nhiệm vụ cụ thể, sau đó chia sẻ cho các thành viên khác trong đội ngũ. Các agent cũng có thể kết nối với những dịch vụ và ứng dụng mà doanh nghiệp đang sử dụng.

Một đội ngũ agent cho phòng marketing có thể gồm:

Market Research Agent.

SEO Agent.

Content Writer Agent.

Social Media Agent.

Data Analyst Agent.

Quality Control Agent.

Cộng tác trực tiếp trên tài liệu

Con người và agent có thể cùng làm việc trên tài liệu, bảng tính hoặc codebase ngay trong Room. Cách triển khai này giúp giảm tình trạng mỗi người giữ một phiên bản tài liệu riêng.

Hỗ trợ agent trên cloud và máy tính cá nhân

Agent được tạo trong Oasis sẽ được triển khai trên Oasis Cloud theo mặc định. Người dùng cũng có thể kết nối agent chạy cục bộ trên máy tính vào cùng hệ thống.

Theo tài liệu và changelog chính thức, Oasis hỗ trợ kết nối Claude Code, Devin và Codex thông qua Oasis MCP hoặc ứng dụng Mac. Agent cục bộ và agent cloud có thể cùng tham gia một Room.

Khả năng này phù hợp với đội ngũ kỹ thuật muốn:

Giữ một phần quy trình trên máy cá nhân.

Tận dụng công cụ lập trình đang sử dụng.

Phối hợp agent coding với agent quản lý hoặc nghiên cứu.

Đưa kết quả lập trình vào không gian chung của dự án.

Hỗ trợ agent trên cloud và máy tính cá nhân

Ứng dụng dành cho macOS

Oasis hiện cung cấp ứng dụng máy tính dành cho macOS 11 trở lên, hỗ trợ cả Apple Silicon và Intel. Ứng dụng có cửa sổ riêng, thông báo trên máy tính và khả năng truy cập nhanh từ Dock. Bản cài đặt được ký và xác thực bởi Apple.

Tại thời điểm cập nhật bài viết, trang tải xuống công khai mới hiển thị phiên bản dành cho Mac. Người dùng Windows có thể ưu tiên phiên bản web và theo dõi changelog để kiểm tra các bản phát hành tiếp theo.

Lập lịch cho agent

Các gói Oasis cung cấp số lượng Scheduled Rooms khác nhau. Tính năng này cho phép cấu hình Room hoặc agent thực hiện công việc theo lịch định kỳ.

Một số ứng dụng có thể triển khai gồm:

Tổng hợp tin tức mỗi sáng.

Tạo báo cáo bán hàng hằng tuần.

Kiểm tra tiến độ dự án.

Theo dõi phản hồi khách hàng.

Chuẩn bị nội dung định kỳ.

Tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn.

Oasis Agent có thể làm được gì?

Oasis Agent không bị giới hạn trong một lĩnh vực cụ thể. Hiệu quả phụ thuộc vào mô hình AI, công cụ kết nối, quyền truy cập và cách người dùng thiết kế vai trò.

Nghiên cứu và tổng hợp thông tin

Một nhóm agent có thể chia nhỏ quá trình nghiên cứu:

Agent đầu tiên tìm nguồn thông tin. Agent thứ hai phân loại dữ liệu. Agent thứ ba đối chiếu các điểm khác biệt. Agent cuối cùng tạo báo cáo.

Cách phân chia này phù hợp với nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ, chuẩn bị tài liệu nội bộ hoặc theo dõi xu hướng.

Sản xuất nội dung

Oasis Agent có thể hỗ trợ quy trình nội dung theo nhiều vai trò:

Nghiên cứu từ khóa.

Xây dựng dàn ý.

Viết bản nháp.

Kiểm tra tính chính xác.

Hiệu đính.

Chuyển đổi thành nội dung mạng xã hội.

Tổng hợp thành báo cáo hiệu suất.

Ngay trên trang chủ, Oasis minh họa một tình huống trong đó agent nghiên cứu thu thập luận điểm, sau đó thành viên trong nhóm yêu cầu agent viết phát triển nội dung từ dữ liệu đó.

Oasis Agent có thể làm được gì?

Phát triển phần mềm

Các agent lập trình như Claude Code, Devin hoặc Codex có thể được đưa vào Oasis để phối hợp với những agent khác.

Ví dụ:

Agent phân tích yêu cầu.

Agent lập trình triển khai tính năng.

Agent kiểm thử kiểm tra lỗi.

Agent tài liệu hóa viết hướng dẫn.

Quản lý dự án theo dõi Tasks và phê duyệt kết quả.

Quản lý dự án

Rooms và Tasks có thể được sử dụng để tập trung thông tin dự án:

Mục tiêu.

Phân công.

Tài liệu.

Tiến độ.

Quyết định.

Kết quả do agent tạo.

Phản hồi của các thành viên.

Vận hành doanh nghiệp

Đội ngũ có thể xây dựng các agent hỗ trợ:

Tổng hợp báo cáo.

Chuẩn bị tài liệu họp.

Phân loại yêu cầu.

Soạn phản hồi.

Kiểm tra dữ liệu.

Theo dõi nhiệm vụ định kỳ.

Chuẩn hóa quy trình nội bộ.

Với những công việc liên quan đến quyết định quan trọng, tài chính, hợp đồng hoặc dữ liệu khách hàng, doanh nghiệp cần thiết lập bước phê duyệt thủ công trước khi agent thực hiện hành động cuối cùng.

So sánh Oasis Agent với chatbot và tự động hóa truyền thống

Tiêu chí Chatbot AI Tự động hóa truyền thống Oasis Agent Mục đích chính Trả lời và tạo nội dung Thực hiện quy trình theo luật cố định Điều phối con người và nhiều agent Cách hoạt động Phản hồi theo yêu cầu Nếu A xảy ra thì thực hiện B Hiểu mục tiêu, lập kế hoạch và phối hợp Số lượng trợ lý Thường là một Không tập trung vào vai trò agent Có thể sử dụng nhiều agent Không gian làm việc Cuộc trò chuyện Workflow hoặc sơ đồ quy trình Room dùng chung Chuyển giao nhiệm vụ Người dùng thực hiện Theo đường đi được định sẵn Agent có thể giao việc cho agent khác Quản lý tiến độ Hạn chế Theo trạng thái workflow Có Tasks và kế hoạch từng bước Sản phẩm đầu ra Chủ yếu là câu trả lời Dữ liệu hoặc hành động tự động Documents, spreadsheets, code và báo cáo Khả năng thích nghi Trung bình Thấp Cao hơn nhưng cần kiểm duyệt Đối tượng phù hợp Cá nhân Quy trình ổn định Đội nhóm và quy trình cần phối hợp

Chatbot phù hợp khi người dùng cần hỏi đáp nhanh hoặc tạo một nội dung đơn lẻ. Tự động hóa truyền thống phù hợp với quy trình ổn định và có điều kiện rõ ràng. Oasis Agent hướng đến công việc cần nhiều vai trò, khả năng suy luận và trao đổi liên tục.

AI Agent linh hoạt hơn workflow cố định, nhưng kết quả cũng có thể thiếu nhất quán, hiểu sai yêu cầu hoặc tạo thông tin không chính xác. Vì vậy, mức độ tự chủ cần được điều chỉnh theo rủi ro của từng nhiệm vụ.

Ưu điểm và hạn chế của Oasis Agent

Ưu điểm

Tập trung tin nhắn, nhiệm vụ, tài liệu và AI Agent trong cùng một Room.

Cho phép nhiều người cùng cộng tác với một hoặc nhiều agent.

Hỗ trợ phân chia agent theo từng vai trò chuyên biệt.

Có bộ nhớ dùng chung, giúp duy trì ngữ cảnh qua nhiều lần làm việc.

Kết nối được agent trên cloud, máy tính cá nhân và các công cụ bên ngoài.

Có gói miễn phí phù hợp để trải nghiệm trước khi nâng cấp.

Hỗ trợ lập lịch cho các nhiệm vụ lặp lại.

Ưu điểm và hạn chế của Oasis Agent

Hạn chế

Cần thời gian thiết lập vai trò, quyền truy cập và quy trình làm việc.

Hiệu quả phụ thuộc nhiều vào chất lượng prompt và cách phân chia nhiệm vụ.

Chi phí có thể tăng khi sử dụng nhiều mô hình AI hoặc mở rộng đội nhóm.

Kết quả do AI tạo vẫn cần được kiểm tra trước khi sử dụng.

Một số tích hợp có thể yêu cầu kiến thức kỹ thuật cơ bản.

Ứng dụng desktop hiện chủ yếu hỗ trợ macOS.

Không cần thiết với các nhu cầu đơn giản chỉ gồm hỏi đáp hoặc tạo nội dung ngắn.

Chi phí sử dụng Oasis Agent

Bảng giá dưới đây được kiểm tra trên website chính thức vào ngày 03/08/2026: Gói Chi phí Thành viên Tích hợp Scheduled Rooms Điểm nổi bật Free 0 USD/tháng Tối đa 5 10 10/tháng Mô hình mã nguồn mở, phù hợp trải nghiệm Starter 19 USD/tháng Tối đa 10 25 20/tháng Hỗ trợ toàn bộ mô hình và trả phí theo mức sử dụng Pro 199 USD/tháng Tối đa 50 50 50/tháng Chính sách quản trị, xuất dữ liệu, SSO và audit Enterprise Liên hệ Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Data residency, SSO, audit logs và hỗ trợ riêng

Nên chọn gói nào?

Free: phù hợp với cá nhân, nhóm nhỏ hoặc người muốn thử mô hình multi-agent.

phù hợp với cá nhân, nhóm nhỏ hoặc người muốn thử mô hình multi-agent. Starter: phù hợp với đội nhóm nhỏ cần sử dụng nhiều mô hình AI và nhiều tích hợp hơn.

phù hợp với đội nhóm nhỏ cần sử dụng nhiều mô hình AI và nhiều tích hợp hơn. Pro: phù hợp với doanh nghiệp cần quản trị, kiểm toán và kiểm soát quyền truy cập.

phù hợp với doanh nghiệp cần quản trị, kiểm toán và kiểm soát quyền truy cập. Enterprise: phù hợp với tổ chức có yêu cầu riêng về vị trí lưu trữ dữ liệu, triển khai và hỗ trợ.

Chi phí sử dụng Oasis Agent

Giá, giới hạn và danh sách tính năng có thể thay đổi theo từng thời điểm. Người dùng nên kiểm tra lại trang Pricing trước khi đăng ký dài hạn.

Xem chi tiết: https://joinoasis.com/pricing

Oasis Agent phù hợp với ai?

Đội ngũ marketing và nội dung: Phù hợp với quy trình cần nghiên cứu, xây dựng ý tưởng, viết, kiểm tra và phân phối nội dung.

Phù hợp với quy trình cần nghiên cứu, xây dựng ý tưởng, viết, kiểm tra và phân phối nội dung. Nhóm phát triển phần mềm: Phù hợp với đội ngũ muốn đưa agent coding, quản lý dự án, kiểm thử và tài liệu hóa vào cùng một không gian.

Phù hợp với đội ngũ muốn đưa agent coding, quản lý dự án, kiểm thử và tài liệu hóa vào cùng một không gian. Startup và doanh nghiệp nhỏ: Gói Free và Starter cho phép thử nghiệm đội ngũ AI mà chưa cần đầu tư hệ thống phức tạp ngay từ đầu.

Gói Free và Starter cho phép thử nghiệm đội ngũ AI mà chưa cần đầu tư hệ thống phức tạp ngay từ đầu. Doanh nghiệp sử dụng nhiều công cụ AI: Oasis có thể đóng vai trò kết nối và điều phối agent từ nhiều nền tảng khác nhau, giảm tình trạng mỗi công cụ hoạt động tách biệt.

Oasis có thể đóng vai trò kết nối và điều phối agent từ nhiều nền tảng khác nhau, giảm tình trạng mỗi công cụ hoạt động tách biệt. Cá nhân xây dựng quy trình chuyên sâu: Nhà nghiên cứu, chuyên viên SEO, lập trình viên hoặc người làm nội dung có thể tạo một nhóm agent theo từng vai trò cá nhân.

Oasis Agent phù hợp với ai?

Kết luận

Oasis Agent không đơn thuần là thêm một chatbot AI giữa thị trường vốn đã chật chội, mà là một cách tiếp cận khác hẳn: đưa AI Agent vào làm việc chung với con người trong cùng một không gian, cùng một tài liệu, cùng một luồng công việc, theo thời gian thực.

Ai đang tìm một giải pháp giúp AI Agent thật sự cộng tác thay vì chỉ trả lời rời rạc, việc trải nghiệm gói Free ngay hôm nay là bước khởi đầu đáng cân nhắc trước khi tính đến các gói trả phí phù hợp với quy mô đội nhóm.

Những câu hỏi thường gặp

Oasis có kết nối được Claude Code hoặc Devin không? Có. Tài liệu chính thức của Oasis đề cập khả năng kết nối Claude Code, Devin và Codex thông qua Oasis MCP hoặc ứng dụng Mac. Agent cục bộ có thể làm việc cùng agent cloud trong một Room.

Oasis Agent hỗ trợ những mô hình AI nào? Oasis hỗ trợ mô hình mã nguồn mở và nhóm frontier model như Claude, GPT và Gemini, tùy theo gói sử dụng. Nền tảng cũng đề cập khả năng mang API key riêng vào hệ thống.

Người không biết lập trình có sử dụng được Oasis Agent không? Có thể. Các thành phần chính được tổ chức theo dạng Room, tin nhắn, nhiệm vụ và tài liệu. Người dùng vẫn cần biết cách mô tả mục tiêu, thiết lập vai trò và kiểm tra kết quả, nhưng không nhất thiết phải tự xây dựng toàn bộ hệ thống bằng code.

Oasis Agent có phải là chatbot không? Không hoàn toàn. Chatbot chủ yếu tập trung vào việc trò chuyện và tạo câu trả lời. Oasis Agent có thể đọc yêu cầu, sử dụng công cụ, theo dõi nhiệm vụ, tạo Artifact và phối hợp với agent khác trong Room.

Oasis Agent có miễn phí không? Có. Oasis cung cấp gói Free với chi phí 0 USD mỗi tháng, tối đa 5 thành viên, 10 tích hợp và 10 Scheduled Rooms mỗi tháng. Gói này sử dụng các mô hình mã nguồn mở.