WordPress License GPL là gì? Hướng dẫn chi tiết 2025

Bạn có từng tự hỏi điều gì đã giúp WordPress “thống trị” gần một nửa thế giới website? Theo thống kê mới nhất từ W3Techs, 43% website toàn cầu đang sử dụng WordPress – con số khẳng định vị thế dẫn đầu không thể lay chuyển. Nền tảng vững chắc và linh hoạt này có được sức mạnh đó chính nhờ vào Giấy phép GPL (General Public License). Vậy, WordPress License GPL là gì? Tại sao lại là “bí mật” đằng sau sự thành công, hợp tác và đổi mới liên tục của WordPress suốt hơn hai thập kỷ qua? Cùng Tino khám phá nhé!

WordPress License GPL là gì?

WordPress License GPL là giấy phép GNU General Public License – giấy phép mã nguồn mở cho phép sử dụng, chỉnh sửa và phân phối WordPress miễn phí với điều kiện phải chia sẻ mã nguồn phái sinh.

Được Richard Stallman phát triển vào năm 1989, GPL đã trở thành một trong những mô hình giấy phép phổ biến nhất, đặt ra tiêu chuẩn cho quyền tự do sử dụng, chỉnh sửa và phân phối phần mềm.

WordPress hoạt động theo giấy phép GNU GPL, giúp đảm bảo phần mềm có thể được sử dụng, tùy chỉnh và chia sẻ một cách tự do. Nhờ vào cơ chế này, cá nhân và tổ chức có thể linh hoạt phát triển, mở rộng WordPress mà không bị ràng buộc bởi các giới hạn độc quyền. GPL không chỉ giúp duy trì một hệ sinh thái mở và minh bạch mà còn thúc đẩy sự đổi mới không ngừng, tạo điều kiện cho cộng đồng đóng góp và phát triển nền tảng một cách bền vững.

GPL so với các loại giấy phép khác

WordPress chọn GPL làm giấy phép chính thức vì có thể bảo vệ quyền tự do của người dùng và thúc đẩy tinh thần mã nguồn mở. Để hiểu rõ hơn về sự khác biệt, bạn cần so sánh GPL với 3 loại giấy phép phổ biến khác: LGPL, BSD và MIT. Tiêu chí GPL (General Public License) LGPL (Lesser General Public License) BSD (Berkeley Source Distribution) MIT (Massachusetts Institute of Technology) Mức độ ràng buộc Copyleft mạnh, yêu cầu mọi sản phẩm phái sinh cũng phải tuân theo GPL. Copyleft yếu, chỉ áp dụng cho thư viện mã nguồn mở. Giấy phép mở, không bắt buộc chia sẻ mã nguồn. Giấy phép mở, rất linh hoạt, không bắt buộc chia sẻ mã nguồn. Quyền sử dụng & chỉnh sửa Hoàn toàn tự do, miễn là phần mềm phái sinh vẫn theo GPL. Có thể sử dụng trong phần mềm thương mại nếu chỉ liên kết động (dynamic linking). Không bắt buộc chia sẻ mã nguồn, có thể thay đổi giấy phép. Tự do sử dụng, chỉnh sửa, thậm chí tích hợp vào phần mềm đóng. Quyền phân phối Phải duy trì giấy phép GPL khi phân phối lại. Nếu chỉnh sửa thư viện, phải công khai mã nguồn đã sửa. Không yêu cầu công khai mã nguồn khi phân phối lại. Không yêu cầu công khai mã nguồn, miễn là giữ nguyên thông tin bản quyền. Tính phù hợp với thương mại Hạn chế do yêu cầu copyleft mạnh, ít phù hợp với phần mềm đóng. Linh hoạt hơn GPL, có thể dùng trong sản phẩm thương mại. Rất linh hoạt, có thể dùng cho cả phần mềm thương mại và mã nguồn mở. Tối đa hóa sự linh hoạt, phù hợp với mọi loại phần mềm.

Có thể thấy:

GPL bảo vệ mã nguồn mở bằng cách yêu cầu mọi phần mềm phái sinh cũng phải mở.



bảo vệ mã nguồn mở bằng cách yêu cầu mọi phần mềm phái sinh cũng phải mở. LGPL linh hoạt hơn, chỉ áp dụng cho thư viện, giúp phát triển phần mềm thương mại dễ dàng hơn.



linh hoạt hơn, chỉ áp dụng cho thư viện, giúp phát triển phần mềm thương mại dễ dàng hơn. BSD và MIT cho phép sử dụng mã nguồn mở mà không cần công khai mã nguồn phái sinh, rất phù hợp với doanh nghiệp.

Nhìn chung, GPL ưu tiên bảo vệ cộng đồng mã nguồn mở, trong khi các giấy phép như MIT và BSD tạo điều kiện cho sự phát triển linh hoạt trong cả mã nguồn mở lẫn phần mềm thương mại.

Nguyên lý hoạt động của WordPress License GPL

Giấy phép GNU GPL được tạo ra nhằm chống lại các sản phẩm số độc quyền, đảm bảo cho người dùng phần mềm 4 quyền tự do quan trọng:

Tự do sử dụng phần mềm cho bất kỳ mục đích nào. Tự do nghiên cứu và chỉnh sửa mã nguồn theo nhu cầu. Tự do phân phối lại phần mềm để đóng góp cho cộng đồng. Tự do chia sẻ phiên bản đã chỉnh sửa dưới cùng một giấy phép GPL.

WordPress áp dụng giấy phép GPL cho toàn bộ mã nguồn của mình, phù hợp với bản chất mã nguồn mở của nền tảng này. Nhờ đó, các nhà phát triển và chủ sở hữu website có quyền truy cập miễn phí vào mã nguồn, từ đó tạo ra các tính năng mới và đóng góp cải tiến cho hệ thống quản trị nội dung (CMS).

Một nguyên tắc quan trọng của GPL là tất cả các sản phẩm phái sinh từ WordPress (như theme và plugin) cũng phải tuân theo các điều khoản của giấy phép này. Do đó, bất kỳ nhà phát triển nào muốn xuất bản theme hoặc plugin trên thư viện chính thức của WordPress đều phải đảm bảo 4 quyền tự do kể trên.

Nhờ có GPL, WordPress duy trì một cộng đồng phát triển mở. Tại đây, mọi người có thể cùng nhau chia sẻ kiến thức và đóng góp để cải tiến nền tảng. Chính giấy phép GPL là lý do giúp WordPress vẫn miễn phí và phát triển mạnh mẽ cho đến ngày nay.

Lợi ích thiết thực của WordPress License GPL

Không đơn thuần là một giấy phép phần mềm, WordPress GPL còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cả người dùng và nhà phát triển.

1. Tự do và minh bạch

GPL cho phép người dùng sử dụng, kiểm tra, chỉnh sửa và phân phối WordPress một cách tự do. Nhờ đó, bất kỳ ai cũng có thể tham gia cải tiến, phát triển nền tảng mà không bị ràng buộc bởi các hạn chế độc quyền. Điều này thúc đẩy một môi trường minh bạch và sáng tạo liên tục.

2. Cộng đồng phát triển mạnh mẽ

Nhờ GPL, WordPress có một cộng đồng đông đảo gồm các nhà phát triển, người dùng và những người đóng góp từ khắp nơi trên thế giới. Sự hợp tác này giúp nền tảng phát triển nhanh chóng, xử lý lỗi hiệu quả và tích hợp nhiều tính năng mới, mang đến trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.

3. Đảm bảo tính mở rộng và kế thừa

Một đặc điểm quan trọng của GPL là tính chất “lan truyền”: mọi sản phẩm phái sinh từ WordPress (như theme, plugin) cũng phải tuân theo GPL. Điều này đảm bảo WordPress và các tiện ích đi kèm sẽ luôn duy trì tính mở, không bị hạn chế bởi bất kỳ bên nào.

4. Bảo vệ quyền lợi người dùng

GPL yêu cầu công khai mã nguồn, giúp người dùng có thể kiểm tra và đảm bảo tính bảo mật của phần mềm. Đây là cách giúp xây dựng niềm tin giữa cộng đồng và nhà phát triển, tạo ra một môi trường công nghệ minh bạch, đáng tin cậy.

5. Phát triển bền vững

Với GPL, WordPress không phụ thuộc vào một công ty hay nhóm phát triển duy nhất. Ngay cả khi nhà phát triển ban đầu rời khỏi dự án, cộng đồng vẫn có thể tiếp tục nâng cấp và duy trì nền tảng. Nhờ đó, WordPress sẽ luôn được cải tiến và phù hợp với xu hướng công nghệ mới.

6. Tương thích với các phần mềm mã nguồn mở khác

Nhờ tuân theo chuẩn GPL, WordPress có thể dễ dàng tích hợp với các phần mềm khác sử dụng cùng giấy phép. Điều này đã tạo ra một hệ sinh thái rộng lớn gồm các công cụ, tiện ích và nền tảng hỗ trợ, giúp WordPress hoạt động linh hoạt hơn.

7. Khung pháp lý rõ ràng

GPL cung cấp một nền tảng pháp lý minh bạch về cách sử dụng, chỉnh sửa và phân phối phần mềm. Nhờ đó, người dùng và nhà phát triển tránh được các rủi ro pháp lý khi làm việc với mã nguồn mở.

8. Giá trị đạo đức và đóng góp cho cộng đồng

Việc sử dụng WordPress GPL không chỉ mang lại lợi ích cá nhân mà còn góp phần thúc đẩy tinh thần hợp tác và chia sẻ trong cộng đồng công nghệ. Hỗ trợ phần mềm mã nguồn mở đồng nghĩa với việc đóng góp vào sự phát triển chung của toàn ngành.

9. Sự đảm bảo và ổn định lâu dài

WordPress hoạt động dưới sự quản lý của WordPress Foundation – tổ chức đảm bảo nền tảng này luôn miễn phí và đáng tin cậy. Thông qua đó, người dùng yên tâm rằng họ có thể sử dụng WordPress mà không lo về chi phí ẩn hay các ràng buộc không mong muốn.

Áp dụng giấy phép GPL của WordPress cho plugin và theme

Giấy phép GNU General Public License (GPL) không chỉ áp dụng cho WordPress core mà còn mở rộng đến tất cả các plugin và theme được phát triển trên nền tảng này. Dưới đây là cách áp dụng GPL cho plugin và theme.

Yêu cầu cấp phép

Theo GPL, tất cả plugin và theme dành cho WordPress phải được cấp phép theo GPL hoặc một giấy phép tương thích. Điều này giúp đảm bảo rằng chúng tuân thủ các nguyên tắc nguồn mở giống như WordPress core. Một số giấy phép tương thích như Affero General Public License (AGPL) cũng được chấp nhận miễn là chúng duy trì các quyền tự do cơ bản của GPL.

Người dùng có toàn quyền:

Sử dụng plugin và theme theo nhu cầu.

Chỉnh sửa mã nguồn để phù hợp với yêu cầu của họ.

Phân phối phiên bản gốc hoặc phiên bản đã chỉnh sửa.

Tuy nhiên, mọi hoạt động phân phối lại phải tuân thủ các điều khoản của GPL, nhằm bảo vệ tính mở và quyền lợi cộng đồng.

Chỉnh sửa và phân phối

Một trong những nguyên tắc quan trọng nhất của GPL là “copyleft” – nghĩa là bất kỳ plugin hoặc theme nào được phát triển dựa trên mã nguồn GPL đều phải tiếp tục được phát hành theo GPL. Nhờ đó, toàn bộ hệ sinh thái WordPress luôn mở và có thể truy cập tự do.

Nếu một nhà phát triển chỉnh sửa hoặc mở rộng một plugin/theme GPL, họ phải phát hành phiên bản mới theo cùng giấy phép GPL.

Mọi sản phẩm phái sinh từ một plugin/theme GPL đều phải tiếp tục duy trì giấy phép này.

Nhờ nguyên tắc này, cộng đồng WordPress luôn có cơ hội tiếp tục phát triển và cải tiến plugin và theme, thúc đẩy một môi trường đổi mới liên tục.

4 lưu ý quan trọng khi áp dụng GPL

Tương thích GPL: Khi phát triển plugin hoặc theme, các nhà lập trình cần đảm bảo toàn bộ mã nguồn của họ tuân thủ GPL. Nếu sử dụng mã nguồn của bên thứ ba, bạn cần kiểm tra kỹ xem có tương thích với GPL hay không.

Khi phát triển plugin hoặc theme, các nhà lập trình cần đảm bảo toàn bộ mã nguồn của họ tuân thủ GPL. Nếu sử dụng mã nguồn của bên thứ ba, bạn cần kiểm tra kỹ xem có tương thích với GPL hay không. Phân phối và ghi nhận tác giả: Nếu một plugin hoặc theme GPL được phân phối lại, người cung cấp phải ghi nhận tác giả gốc và minh bạch về những thay đổi đã thực hiện.

Nếu một plugin hoặc theme GPL được phân phối lại, người cung cấp phải ghi nhận tác giả gốc và minh bạch về những thay đổi đã thực hiện. Thương mại hoá: GPL không cấm bán plugin hoặc theme. Các nhà phát triển hoàn toàn có thể kinh doanh sản phẩm của mình, miễn là họ vẫn tuân thủ điều kiện GPL, bao gồm: cung cấp mã nguồn cho khách hàng và cấp phép sản phẩm theo GPL.

GPL không cấm bán plugin hoặc theme. Các nhà phát triển hoàn toàn có thể kinh doanh sản phẩm của mình, miễn là họ vẫn tuân thủ điều kiện GPL, bao gồm: cung cấp mã nguồn cho khách hàng và cấp phép sản phẩm theo GPL. Đóng góp cho cộng đồNg: Khi tuân thủ GPL, các nhà phát triển đang đóng góp vào sự phát triển chung của WordPress. Tinh thần hợp tác này giúp nền tảng không ngừng đổi mới và tạo ra một hệ sinh thái bền vững.



Cách kiểm tra Plugin/theme WordPress có tuân thủ GPL hay không

3 bước kiểm tra GPL Compliance (Tuân Thủ GPL)

Bước 1: kiểm tra thông tin giấy phép (License Information)

Tìm file license.txt hoặc LICENSE: Đây thường là nơi nhà phát triển công bố giấy phép. Hãy tìm các file này trong thư mục gốc của plugin hoặc theme.

Đây thường là nơi nhà phát triển công bố giấy phép. Hãy tìm các file này trong thư mục gốc của plugin hoặc theme. Kiểm tra header comment: Mở file chính của plugin (ví dụ: plugin-name.php) hoặc theme (ví dụ: style.css). Thông tin license thường được ghi rõ ràng trong phần bình luận ở đầu file, bao gồm License: và License URL.

Mở file chính của plugin (ví dụ: plugin-name.php) hoặc theme (ví dụ: style.css). Thông tin license thường được ghi rõ ràng trong phần bình luận ở đầu file, bao gồm License: và License URL. Xem thông tin trên WordPress.org Repository: Nếu plugin/theme được phân phối qua thư viện chính thức của WordPress, thông tin GPL sẽ được hiển thị rõ ràng trên trang plugin/theme đó.

License Checker Plugin: Cài đặt một plugin kiểm tra license để quét toàn bộ website của bạn, phát hiện các plugin/theme không tuân thủ GPL.

Cài đặt một plugin kiểm tra license để quét toàn bộ website của bạn, phát hiện các plugin/theme không tuân thủ GPL. Theme Check Plugin: Một plugin hữu ích khác, được thiết kế đặc biệt để kiểm tra xem theme của bạn có tuân thủ các tiêu chuẩn của WordPress.org (trong đó có GPL) hay không.

WP-CLI command: Đối với người dùng có kinh nghiệm kỹ thuật, bạn có thể sử dụng dòng lệnh WP-CLI để kiểm tra nhanh:

Bash wp theme list --fields=name,status,version,license wp plugin list --fields=name,status,version,license

Lệnh này sẽ hiển thị thông tin license (nếu có) của các theme/plugin đã cài đặt.

Bước 3: kiểm tra mã nguồn (Code Audit)

Mặc dù không phải lúc nào cũng cần thiết, nhưng kiểm tra mã nguồn có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc:

PHP <?php /* Plugin Name: Example Plugin License: GPL v2 or later License URI: https://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html */ // Mã nguồn của plugin ?>

Đảm bảo rằng các file PHP không bị mã hóa hoặc che giấu, và bạn có quyền truy cập đầy đủ vào mã nguồn.

Dấu hiệu Theme/Plugin vi phạm GPL:

Mã nguồn bị mã hóa (encoded/obfuscated): Nhà phát triển cố tình che giấu mã nguồn, gây khó khăn cho việc kiểm tra và chỉnh sửa

Nhà phát triển cố tình che giấu mã nguồn, gây khó khăn cho việc kiểm tra và chỉnh sửa Không cung cấp Source Code: Bạn không thể truy cập hoặc chỉnh sửa file gốc của plugin/theme.

Bạn không thể truy cập hoặc chỉnh sửa file gốc của plugin/theme. Hạn chế quyền chỉnh sửa: Giấy phép đi kèm ghi rõ bạn không được phép thay đổi, sao chép hoặc phân phối lại.

Giấy phép đi kèm ghi rõ bạn không được phép thay đổi, sao chép hoặc phân phối lại. Yêu cầu License Key cho Basic Functions: Một số chức năng cơ bản của plugin/theme lại bị khóa và yêu cầu License Key để mở khóa, thay vì chỉ áp dụng cho các tính năng nâng cao hoặc hỗ trợ.

Rủi ro khi sử dụng Theme/Plugin không tuân thủ GPL:

Vi phạm bản quyền WordPress: WordPress được cấp phép dưới GPL. Các thành phần hoạt động trên nền tảng này cũng nên tuân thủ để tránh xung đột pháp lý.

WordPress được cấp phép dưới GPL. Các thành phần hoạt động trên nền tảng này cũng nên tuân thủ để tránh xung đột pháp lý. Không được hỗ trợ từ cộng đồng: Các sản phẩm không GPL thường không nhận được sự hỗ trợ rộng rãi từ cộng đồng WordPress, khiến bạn “đơn độc” khi gặp vấn đề.

Các sản phẩm không GPL thường không nhận được sự hỗ trợ rộng rãi từ cộng đồng WordPress, khiến bạn “đơn độc” khi gặp vấn đề. Khó khăn khi di chuyển hosting (migrate hosting): Việc di chuyển hoặc sao lưu website có thể gặp trục trặc nếu các thành phần không tuân thủ chuẩn.

Việc di chuyển hoặc sao lưu website có thể gặp trục trặc nếu các thành phần không tuân thủ chuẩn. Có thể chứa mã độc (malware) hoặc cửa hậu (backdoor): Mã nguồn bị mã hóa hoặc không rõ ràng tiềm ẩn nguy cơ bảo mật nghiêm trọng, có thể làm website của bạn bị tấn công hoặc lợi dụng.

Việc chủ động kiểm tra và lựa chọn plugin/theme tuân thủ GPL là bước quan trọng để đảm bảo website WordPress của bạn luôn an toàn, ổn định và phát triển bền vững.

WordPress License GPL và Commercial License: Nên chọn gì?

Trong thế giới WordPress, bạn sẽ thường xuyên bắt gặp hai loại giấy phép chính cho theme và plugin: GPL (General Public License) và Commercial License (Giấy phép thương mại). Quyết định chọn loại nào không chỉ ảnh hưởng đến chi phí mà còn tác động lớn đến quyền tự do, hỗ trợ và bảo mật cho website của bạn.

So sánh chi tiết WordPress License GPL và Commercial License

Khi nào nên chọn WordPress License GPL?

Lựa chọn theme/plugin theo giấy phép GPL phù hợp khi:

Website cá nhân hoặc blog: Không yêu cầu quá nhiều tính năng phức tạp hay hỗ trợ 24/7.



Không yêu cầu quá nhiều tính năng phức tạp hay hỗ trợ 24/7. Startup với ngân sách hạn chế (budget): Giúp tiết kiệm chi phí ban đầu đáng kể.



Giúp tiết kiệm chi phí ban đầu đáng kể. Cần tùy chỉnh sâu (customization): Bạn có quyền tự do sửa đổi mã nguồn theo bất kỳ cách nào bạn muốn.



Bạn có quyền tự do sửa đổi mã nguồn theo bất kỳ cách nào bạn muốn. Muốn đóng góp cho cộng đồng: GPL khuyến khích sự hợp tác và chia sẻ kiến thức.



Khi nào nên chọn Commercial License?

Giấy phép thương mại là lựa chọn tối ưu cho:

Website doanh nghiệp lớn (enterprise): Yêu cầu sự ổn định cao, bảo mật chặt chẽ và các tính năng độc quyền.



Yêu cầu sự ổn định cao, bảo mật chặt chẽ và các tính năng độc quyền. Cần hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp: Đảm bảo mọi vấn đề kỹ thuật được giải quyết nhanh chóng bởi đội ngũ chuyên gia.



Đảm bảo mọi vấn đề kỹ thuật được giải quyết nhanh chóng bởi đội ngũ chuyên gia. Yêu cầu tính năng độc quyền: Các plugin/theme thương mại thường cung cấp các tính năng cao cấp, tích hợp sẵn, giúp tiết kiệm thời gian phát triển.



Các plugin/theme thương mại thường cung cấp các tính năng cao cấp, tích hợp sẵn, giúp tiết kiệm thời gian phát triển. Không có đội ngũ phát triển (team dev) nội bộ: Bạn không cần phải có kiến thức kỹ thuật sâu để duy trì và cập định, vì nhà cung cấp sẽ làm điều đó.



Lời khuyên từ chuyên gia

Quyết định cuối cùng phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể, ngân sách và khả năng quản lý của bạn. Hãy cân nhắc kỹ lưỡng để chọn giải pháp phù hợp nhất, giúp website của bạn phát triển bền vững!

Hướng dẫn áp dụng WordPress License GPL cho website WordPress

Bước 1: Audit toàn bộ Website

Trước tiên, bạn cần đánh giá hiện trạng các thành phần trên website của mình.

Sử dụng WP-CLI để kiểm tra: Đây là công cụ mạnh mẽ dành cho các quản trị viên có kinh nghiệm. Mở terminal và chạy các lệnh sau:

Bash wp theme list --format=table wp plugin list --format=table --fields=name,status,version,license

Lệnh này sẽ liệt kê tất cả theme và plugin đã cài đặt, cùng với thông tin về giấy phép (nếu có), giúp bạn nhanh chóng xác định các thành phần cần xem xét.

Bước 2: tạo danh sách kiểm tra tuân Thủ GPL (GPL Compliance Checklist)

Dựa trên kết quả audit, hãy thiết lập một danh sách các tiêu chí tuân thủ:

Tất cả theme đều tương thích GPL (GPL compatible): Đảm bảo rằng mọi theme bạn sử dụng đều được cấp phép dưới GPL.



Đảm bảo rằng mọi theme bạn sử dụng đều được cấp phép dưới GPL. Plugins có license rõ ràng: Kiểm tra từng plugin để xác nhận thông tin giấy phép được công bố minh bạch.



Kiểm tra từng plugin để xác nhận thông tin giấy phép được công bố minh bạch. Mã nguồn tùy chỉnh tuân thủ nguyên tắc GPL (Custom code follow GPL guidelines): Bất kỳ mã nguồn tùy chỉnh nào bạn thêm vào cũng nên tuân thủ các nguyên tắc của GPL.



Bất kỳ mã nguồn tùy chỉnh nào bạn thêm vào cũng nên tuân thủ các nguyên tắc của GPL. Sao lưu và ghi chép thay đổi (Backup and document changes): Luôn sao lưu website trước khi thực hiện thay đổi và ghi lại chi tiết các tùy chỉnh đã thực hiện.



Luôn sao lưu website trước khi thực hiện thay đổi và ghi lại chi tiết các tùy chỉnh đã thực hiện. Thêm tuyên bố miễn trừ trách nhiệm pháp lý (Legal disclaimer) trong Điều khoản sử dụng (Terms of Use): Tùy theo mức độ chuyên nghiệp và quy mô website, bạn có thể cân nhắc thêm một điều khoản về việc sử dụng phần mềm GPL.



Bước 3: xử lý các thành phần không tuân thủ GPL (Non-GPL Components)

Nếu bạn phát hiện bất kỳ theme/plugin nào không tuân thủ GPL, hãy hành động ngay lập tức:

Thay thế ngay lập tức: Tìm kiếm các lựa chọn thay thế (alternative) tuân thủ GPL có tính năng tương tự.



Tìm kiếm các lựa chọn thay thế (alternative) có tính năng tương tự. Liên hệ nhà phát triển: Nếu bạn mua sản phẩm từ bên thứ ba, hãy liên hệ nhà phát triển để yêu cầu họ làm rõ hoặc đưa ra cam kết về việc tuân thủ GPL.



Nếu bạn mua sản phẩm từ bên thứ ba, hãy liên hệ nhà phát triển để yêu cầu họ làm rõ hoặc đưa ra cam kết về việc tuân thủ GPL. Đánh giá pháp lý: Trong trường hợp website của bạn có quy mô lớn hoặc xử lý dữ liệu nhạy cảm, hãy tham khảo ý kiến luật sư chuyên về bản quyền và phần mềm mã nguồn mở để đảm bảo an toàn pháp lý tuyệt đối.

Bước 4: duy trì tuân thủ GPL (Maintain GPL Compliance)

Tuân thủ GPL là một quá trình liên tục, không phải là hành động một lần.

Kiểm toán giấy phép định kỳ: Thực hiện kiểm tra lại (ví dụ: hàng quý) để đảm bảo các thành phần mới thêm vào hoặc cập nhật vẫn tuân thủ GPL.



Thực hiện kiểm tra lại (ví dụ: hàng quý) để đảm bảo các thành phần mới thêm vào hoặc cập nhật vẫn tuân thủ GPL. Ghi chép tất cả các tùy chỉnh: Luôn lưu giữ hồ sơ về mọi thay đổi hoặc tùy chỉnh mã nguồn bạn đã thực hiện.



Luôn lưu giữ hồ sơ về mọi thay đổi hoặc tùy chỉnh mã nguồn bạn đã thực hiện. Đóng góp trở lại cộng đồng : Nếu bạn tùy chỉnh hoặc cải thiện một theme/plugin GPL, hãy cân nhắc đóng góp lại những thay đổi đó cho cộng đồng.



Nếu bạn tùy chỉnh hoặc cải thiện một theme/plugin GPL, hãy cân nhắc đóng góp lại những thay đổi đó cho cộng đồng. Luôn cập nhật về các thay đổi của GPL: Giấy phép GPL có thể có các phiên bản mới hoặc diễn giải mới; hãy theo dõi để đảm bảo bạn luôn tuân thủ.



Hiểu rõ WordPress License GPL là gì sẽ giúp bạn tận dụng tối đa sức mạnh của WordPress. Nhờ GPL, bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa và chia sẻ mà không bị giới hạn, đồng thời góp phần xây dựng một cộng đồng phát triển mạnh mẽ. Hãy theo dõi Tino để khám phá thêm những tiềm năng vô tận mà WordPress mang lại!

Những câu hỏi thường gặp

Plugin và Theme WordPress có bắt buộc phải theo GPL không? Có, nếu chúng được phân phối thông qua kho lưu trữ chính thức của WordPress.org. Tuy nhiên, nhà phát triển có thể chọn giấy phép khác khi bán trực tiếp sản phẩm của mình, nhưng giấy phép đó vẫn phải tương thích với GPL vì WordPress core được cấp phép dưới GPL.

WordPress có hoàn toàn miễn phí không? Phần lõi của WordPress (WordPress core) là miễn phí 100% theo giấy phép GPL. Tuy nhiên, bạn vẫn cần chi trả cho các khoản sau để vận hành một website hoàn chỉnh: Dịch vụ chuyên nghiệp (Professional services): Tùy chọn, như thiết kế website, tối ưu SEO, bảo trì, v.v.

Tùy chọn, như thiết kế website, tối ưu SEO, bảo trì, v.v. Web hosting: Từ 50.000đ/tháng (tùy gói dịch vụ của nhà cung cấp như Tino).

Từ 50.000đ/tháng (tùy gói dịch vụ của nhà cung cấp như Tino). Tên miền (Domain name): Từ 200.000đ/năm.

Từ 200.000đ/năm. Theme/Plugin trả phí (Premium themes/plugins): Tùy chọn, nếu bạn muốn các tính năng cao cấp hoặc thiết kế độc quyền.

Có thể bán theme và plugin WordPress GPL không? Hoàn toàn được! Giấy phép GPL không hề cấm thương mại hóa. Bạn có quyền: Bán theme/plugin với bất kỳ giá nào bạn muốn.

Cung cấp dịch vụ hỗ trợ cao cấp (premium support) đi kèm sản phẩm.

Xây dựng các trang web thành viên (membership site) để cung cấp sản phẩm GPL.

Lưu ý quan trọng: Bạn phải cung cấp mã nguồn (source code) cho khách hàng khi họ yêu cầu, vì đó là quyền của họ theo GPL.

Có phiên bản nào khác của GPL không? Có 3 phiên bản chính của Giấy phép Công cộng GNU: GPL v2: Phiên bản mà WordPress đang sử dụng .



Phiên bản mà . GPL v3: Nghiêm ngặt hơn so với v2, đặc biệt về vấn đề bằng sáng chế (patents) và khả năng DRM (Digital Rights Management).



Nghiêm ngặt hơn so với v2, đặc biệt về vấn đề bằng sáng chế (patents) và khả năng DRM (Digital Rights Management). LGPL (Lesser General Public License): Linh hoạt hơn GPL, thường được sử dụng cho các thư viện (libraries), cho phép các phần mềm không phải GPL liên kết và sử dụng thư viện đó.

GPL có ảnh hưởng đến SEO không? Không trực tiếp. Bản thân GPL không phải là yếu tố xếp hạng SEO. Tuy nhiên: Lợi ích gián tiếp: Các theme/plugin GPL thường có mã nguồn sạch (clean code) và được cộng đồng kiểm tra, điều này rất tốt cho hiệu suất website và gián tiếp hỗ trợ SEO.

Các theme/plugin GPL thường có và được cộng đồng kiểm tra, điều này rất tốt cho hiệu suất website và gián tiếp hỗ trợ SEO. Cộng đồng lớn: Sự phát triển của WordPress dưới GPL tạo ra một cộng đồng lớn, dẫn đến nhiều plugin SEO miễn phí chất lượng cao.



Lưu ý: Một số công cụ SEO cao cấp (premium SEO tools) có thể không hoàn toàn tuân thủ GPL trong mọi thành phần của chúng.

Có thể dùng GPL cho website thương mại không? Hoàn toàn được! Hàng triệu website thương mại trên khắp thế giới đang chạy trên nền tảng WordPress và sử dụng các theme/plugin GPL.

Nhiều công ty lớn trong danh sách Fortune 500 cũng sử dụng WordPress làm nền tảng website chính của họ.

Ví dụ điển hình: WooCommerce – plugin thương mại điện tử phổ biến nhất của WordPress, cũng được cấp phép theo GPL.