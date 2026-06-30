Không chỉ trả lời câu hỏi, các AI Agent hiện nay mà còn biết lập kế hoạch, dùng công cụ, ghi nhớ kết quả và điều chỉnh cách làm sau mỗi lần thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, AI Agent tự cải thiện là hướng phát triển nổi bật vì giúp tác nhân AI học từ phản hồi, phân tích lỗi, tối ưu quy trình và nâng cao chất lượng đầu ra theo thời gian. Vậy cụ thể AI Agent tự cải thiện là gì? Cùng Tino tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

Định nghĩa AI Agent tự cải thiện

AI Agent tự cải thiện là gì?

AI Agent tự cải thiện là Agent có khả năng học từ quá trình thực hiện nhiệm vụ để điều chỉnh cách suy nghĩ, lập kế hoạch, dùng công cụ hoặc phản hồi trong những lần tiếp theo. Thay vì chỉ nhận yêu cầu rồi trả lời một lần, hệ thống này có thể đi qua nhiều vòng: làm thử, kiểm tra kết quả, phát hiện sai sót, nhận phản hồi, ghi nhớ bài học và tối ưu cách thực hiện.

Hiểu đơn giản, AI Agent tự cải thiện giống một nhân sự số biết rút kinh nghiệm. Lần đầu thực hiện chiến dịch email, tác nhân AI có thể viết nội dung chưa thật sát khách hàng. Sau khi nhận phản hồi về tỷ lệ mở email, tỷ lệ nhấp hoặc góp ý từ quản lý, Agent có thể điều chỉnh tiêu đề, giọng văn, phân nhóm khách hàng và quy trình kiểm tra trước khi gửi chiến dịch kế tiếp.

AI Agent tự cải thiện là gì?

Điểm quan trọng cần phân biệt: phần lớn AI Agent hiện nay không tự thay đổi mô hình lõi sau mỗi tác vụ. Khả năng tự cải thiện thường diễn ra ở lớp vận hành bên ngoài mô hình, gồm prompt, bộ nhớ, công cụ, quy trình, tiêu chí đánh giá, dữ liệu ngữ cảnh và cách phối hợp nhiều bước. Một số nghiên cứu mới đã thử nghiệm tác nhân AI tự sửa mã nguồn hoặc cập nhật cả “harness” lẫn trọng số, nhưng đây vẫn là hướng nghiên cứu nâng cao, chưa phải mặc định trong các hệ thống thương mại phổ biến.

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Tại sao AI Agent tự cải thiện trở thành xu hướng quan trọng?

AI Agent càng tham gia nhiều công việc thực tế thì yêu cầu về độ chính xác, khả năng kiểm soát và khả năng học từ sai sót càng cao. Một chatbot thông thường có thể trả lời sai rồi dừng lại. Một AI Agent xử lý đơn hàng, gửi email, cập nhật CRM hoặc chạy lệnh trên máy chủ lại cần biết kiểm tra kỹ hơn, vì kết quả sai có thể ảnh hưởng trực tiếp đến dữ liệu, chi phí hoặc trải nghiệm khách hàng.

Anthropic cho rằng các hệ thống agentic thành công thường không nhất thiết dựa vào framework quá phức tạp, mà dựa vào các pattern đơn giản, dễ kết hợp. Công ty này cũng phân biệt workflow là hệ thống chạy theo đường dẫn định sẵn, còn agent là hệ thống để LLM tự điều hướng quy trình và cách dùng công cụ trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ.

Tại sao AI Agent tự cải thiện trở thành xu hướng quan trọng?

Với bối cảnh hiện tại, AI Agent tự cải thiện trở thành hướng đi quan trọng vì ba lý do chính:

Thứ nhất, doanh nghiệp cần AI không chỉ “trả lời hay”, mà còn làm việc ổn định trong nhiều tình huống khác nhau. Điều này đòi hỏi cơ chế đánh giá, quan sát và cải thiện liên tục.

trong nhiều tình huống khác nhau. Điều này đòi hỏi cơ chế đánh giá, quan sát và cải thiện liên tục. Thứ hai, các tác vụ thực tế thường có nhiều bước. Một tác nhân AI đặt lịch họp, tra cứu dữ liệu, phân tích file, gửi email và cập nhật CRM cần biết học từ chuỗi hành động, chứ không chỉ học từ câu trả lời cuối cùng.

Thứ ba, chi phí thử sai trong môi trường sản xuất có thể cao. Vì vậy, AI Agent tự cải thiện cần đi kèm trace, eval, guardrail và phê duyệt của con người ở các hành động nhạy cảm.

AI Agent tự cải thiện hoạt động như thế nào?

Một AI Agent tự cải thiện thường vận hành theo vòng lặp gồm 5 bước.

Bước 1: Nhận mục tiêu và lập kế hoạch

Người dùng giao mục tiêu, chẳng hạn: “Tìm 20 khách hàng tiềm năng trong ngành giáo dục và soạn email giới thiệu dịch vụ”. AI Agent sẽ phân tích mục tiêu, chia nhỏ thành các bước, xác định dữ liệu cần dùng và lựa chọn công cụ phù hợp.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ bằng công cụ

AI Agent có thể dùng web search, file search, trình duyệt, API, CRM, Google Sheets, Gmail, terminal hoặc công cụ nội bộ.

AI Agent tự cải thiện hoạt động như thế nào?

Bước 3: Quan sát kết quả và thu thập phản hồi

Sau khi hành động, AI Agent cần nhận tín hiệu phản hồi. Tín hiệu này có thể đến từ người dùng, hệ thống đánh giá tự động, lỗi API, log, trace, tỷ lệ chuyển đổi, điểm chấm chất lượng hoặc kết quả thực tế từ công cụ.

Bước 4: Tự đánh giá và rút kinh nghiệm

Ở bước này, AI Agent phân tích điều gì đã làm tốt, điều gì sai, nguyên nhân sai nằm ở kế hoạch, công cụ, dữ liệu hay câu lệnh.

Bước 5: Cập nhật bộ nhớ, prompt, quy trình hoặc công cụ

Sau khi rút kinh nghiệm, AI Agent có thể lưu bài học vào bộ nhớ, cập nhật hướng dẫn hệ thống, thay đổi cách gọi công cụ, thêm bước kiểm tra, tinh chỉnh prompt hoặc chuyển tác vụ sang agent chuyên biệt hơn. Với các hệ thống nâng cao, AI Agent còn có thể đề xuất sửa mã nguồn, cập nhật test case hoặc cải thiện scaffold vận hành.

Lợi ích và rủi ro của AI Agent tự cải thiện trong doanh nghiệp

Lợi ích

AI Agent tự cải thiện mang lại nhiều lợi ích thực tế nếu được triển khai đúng cách.

Giảm lỗi lặp lại: Khi tác nhân AI ghi nhận những lỗi đã xảy ra, hệ thống có thể tránh lặp lại cùng một cách xử lý sai.

Khi tác nhân AI ghi nhận những lỗi đã xảy ra, hệ thống có thể tránh lặp lại cùng một cách xử lý sai. Tăng chất lượng đầu ra: Các vòng tự phản tư, tự chấm điểm và chỉnh sửa giúp nội dung, kế hoạch hoặc mã nguồn đạt chất lượng cao hơn trước khi gửi đến người dùng.

Các vòng tự phản tư, tự chấm điểm và chỉnh sửa giúp nội dung, kế hoạch hoặc mã nguồn đạt chất lượng cao hơn trước khi gửi đến người dùng. Tối ưu chi phí vận hành: Một agent biết chọn công cụ đúng, giảm bước dư thừa và tránh gọi API sai có thể tiết kiệm thời gian lẫn chi phí token.

Một agent biết chọn công cụ đúng, giảm bước dư thừa và tránh gọi API sai có thể tiết kiệm thời gian lẫn chi phí token. Cá nhân hóa tốt hơn: Khi có bộ nhớ phù hợp, AI Agent có thể ghi nhớ quy chuẩn thương hiệu, phong cách viết, quy trình nội bộ và yêu cầu đặc thù của từng phòng ban.

Khi có bộ nhớ phù hợp, AI Agent có thể ghi nhớ quy chuẩn thương hiệu, phong cách viết, quy trình nội bộ và yêu cầu đặc thù của từng phòng ban. Hỗ trợ mở rộng tự động hóa: Doanh nghiệp có thể bắt đầu từ agent đơn lẻ, sau đó phát triển thành hệ thống nhiều agent có đánh giá, giám sát và cải thiện liên tục.

Lợi ích và rủi ro của AI Agent tự cải thiện trong doanh nghiệp

Rủi ro và giới hạn cần kiểm soát

Khó dự đoán hành vi theo thời gian: Vì agent liên tục tự thay đổi, hành vi sau một thời gian vận hành có thể khác đáng kể so với lúc mới triển khai, đòi hỏi cơ chế theo dõi chặt chẽ hơn.

Vì agent liên tục tự thay đổi, hành vi sau một thời gian vận hành có thể khác đáng kể so với lúc mới triển khai, đòi hỏi cơ chế theo dõi chặt chẽ hơn. Rủi ro “học sai”: Nếu cơ chế đánh giá không chính xác, agent có thể tự điều chỉnh theo hướng tối ưu cho một chỉ số sai lệch, dẫn đến kết quả không như mong đợi trong thực tế.

Nếu cơ chế đánh giá không chính xác, agent có thể tự điều chỉnh theo hướng tối ưu cho một chỉ số sai lệch, dẫn đến kết quả không như mong đợi trong thực tế. Yêu cầu cao về quản trị và minh bạch: Các doanh nghiệp triển khai loại agent này cần xây dựng thêm lớp kiểm soát quyền truy cập, ghi lại lịch sử thay đổi (audit trail), và cơ chế bảo vệ dữ liệu nhạy cảm.

Các doanh nghiệp triển khai loại agent này cần xây dựng thêm lớp kiểm soát quyền truy cập, ghi lại lịch sử thay đổi (audit trail), và cơ chế bảo vệ dữ liệu nhạy cảm. Vấn đề an toàn dài hạn: Cộng đồng nghiên cứu an toàn AI vẫn đang theo dõi sát những hệ thống có khả năng tự thay đổi sâu vào cấu trúc bên trong, nhằm đảm bảo quá trình tự cải thiện luôn nằm trong phạm vi kiểm soát của con người.

Các cơ chế tự cải thiện phổ biến trong AI Agent

Reflection: Tự phản tư sau mỗi lần thực hiện

Reflection là cơ chế yêu cầu AI nhìn lại kết quả trước đó, tự chỉ ra điểm yếu và đề xuất cách cải thiện. Đây là pattern dễ triển khai, phù hợp với viết nội dung, nghiên cứu, lập kế hoạch, phân tích dữ liệu hoặc kiểm tra câu trả lời.

Ví dụ, sau khi tạo bản nháp bài viết, AI Agent có thể tự hỏi:

Bài viết đã đúng intent tìm kiếm chưa?

Có đoạn nào thiếu nguồn uy tín không?

Phần giải thích đã đủ dễ hiểu chưa?

Có lỗi logic hoặc trùng ý không?

Cần thêm ví dụ thực tế ở đâu?

Reflection giúp AI Agent tạo ra kết quả tốt hơn qua nhiều lượt xử lý, nhưng đổi lại có thể tốn thêm token, thời gian và chi phí.

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Self-Refine: Tự góp ý và chỉnh sửa đầu ra

Self-Refine là hướng tiếp cận trong đó cùng một LLM đóng vai trò tạo nội dung, đưa phản hồi và chỉnh sửa kết quả theo nhiều vòng.

Trong thực tế, Self-Refine có thể dùng cho:

Tối ưu bài viết SEO.

Chỉnh email bán hàng.

Viết lại mô tả sản phẩm.

Kiểm tra câu trả lời kỹ thuật.

Tạo kế hoạch dự án nhiều vòng.

Công thức đơn giản là: tạo bản đầu tiên → tự nhận xét → chỉnh sửa → kiểm tra lại → xuất bản cuối cùng.

Các cơ chế tự cải thiện phổ biến trong AI Agent

Reflexion: Ghi nhớ bài học để làm tốt hơn ở lần sau

Reflexion là framework giúp agent học từ thử sai thông qua phản hồi bằng ngôn ngữ, thay vì cập nhật trọng số mô hình. Tác nhân AI phản tư dựa trên tín hiệu phản hồi, sau đó lưu bài học vào bộ nhớ ngắn hạn hoặc bộ nhớ theo phiên để đưa ra quyết định tốt hơn ở lần sau.

Ví dụ, một AI Agent lập trình gặp lỗi test có thể ghi nhớ: “Hàm xử lý ngày tháng cần kiểm tra múi giờ trước khi so sánh”. Ở lần sửa tiếp theo, tác nhân AI sẽ ưu tiên kiểm tra múi giờ trước khi viết thêm mã.

Evaluation Loop: Đánh giá bằng dữ liệu, trace và tiêu chí đo lường

Tự cải thiện không thể chỉ dựa vào cảm giác. Hệ thống cần tiêu chí đo lường rõ ràng, chẳng hạn độ chính xác, tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ, số lần gọi công cụ, chi phí token, thời gian xử lý, mức độ tuân thủ chính sách và phản hồi của người dùng.

OpenAI khuyến nghị dùng trace, grader, dataset và eval run để cải thiện chất lượng agent. Trace có thể ghi lại model call, tool call, guardrail và handoff trong từng lần chạy, từ đó giúp phát hiện lỗi workflow, lỗi chọn công cụ hoặc lỗi vi phạm hướng dẫn.

Google Cloud cũng cung cấp hướng đánh giá Gen AI Agent theo hai lớp: đánh giá câu trả lời cuối cùng và đánh giá trajectory, tức chuỗi công cụ mà agent đã dùng để đi đến kết quả.

Evaluation Loop: Đánh giá bằng dữ liệu, trace và tiêu chí đo lường

Human-in-the-Loop: Con người kiểm duyệt các quyết định quan trọng

Với các hành động có tác động thật, chẳng hạn gửi email hàng loạt, xóa dữ liệu, chạy lệnh shell, thay đổi cấu hình máy chủ, hoàn tiền hoặc duyệt giao dịch, AI Agent cần cơ chế phê duyệt của con người.

OpenAI mô tả guardrail và human review là hai lớp kiểm soát quan trọng: guardrail tự động kiểm tra input, output hoặc tool behavior; human review tạm dừng quy trình để người có trách nhiệm phê duyệt hoặc từ chối hành động nhạy cảm.

Hermes Agent: AI Agent tự cải thiện dành cho công việc thực tế

Hermes Agent là gì?

Hermes Agent là một AI Agent do Nous Research phát triển, được thiết kế theo hướng tự cải thiện trong quá trình sử dụng. Thay vì chỉ phản hồi theo từng câu hỏi riêng lẻ, Hermes Agent có thể tiếp nhận nhiệm vụ, dùng công cụ, ghi nhớ kinh nghiệm và hình thành kỹ năng mới để xử lý các công việc tương tự hiệu quả hơn ở những lần sau.

Có thể hiểu đơn giản:

Bạn giao việc → Hermes Agent lập kế hoạch → thực hiện bằng công cụ → ghi nhớ kết quả → cải thiện cách làm cho lần tiếp theo

Hermes Agent: AI Agent tự cải thiện dành cho công việc thực tế

Hermes Agent có gì nổi bật?

Tự cải thiện: Học từ quá trình làm việc, phản hồi và kết quả thực tế

Học từ quá trình làm việc, phản hồi và kết quả thực tế Auto-Skills: Tạo và tái sử dụng kỹ năng cho các tác vụ lặp lại

Tạo và tái sử dụng kỹ năng cho các tác vụ lặp lại Bộ nhớ dài hạn: Ghi nhớ ngữ cảnh, kinh nghiệm và cách người dùng thường làm việc

Ghi nhớ ngữ cảnh, kinh nghiệm và cách người dùng thường làm việc Dùng công cụ: Có thể kết nối với nhiều công cụ để hỗ trợ xử lý nhiệm vụ

Hermes Agent đại diện cho thế hệ AI Agent mới, nơi hệ thống không chỉ “trả lời đúng” mà còn hướng đến việc làm việc ngày càng tốt hơn. Qua từng tác vụ, Hermes Agent có thể tích lũy kinh nghiệm, ghi nhớ quy trình hữu ích và điều chỉnh cách xử lý để phù hợp hơn với nhu cầu của người dùng.

Điều này đặc biệt hữu ích trong các công việc có tính lặp lại như:

Soạn thảo và xử lý email

Tìm kiếm, tổng hợp và phân tích thông tin

Quản lý lịch trình, đầu việc, tài liệu

Hỗ trợ chăm sóc khách hàng

Kết nối kênh nhắn tin như Slack, Google Chat, WhatsApp

Xây dựng trợ lý AI cá nhân cho cá nhân hoặc đội nhóm

👉 Xem thêm: Hermes Agent là gì?

Cần gì để chạy Hermes Agent ổn định?

Để Hermes Agent hoạt động hiệu quả, người dùng nên có một môi trường chạy riêng, ổn định và liên tục. Nếu cài trực tiếp trên máy tính cá nhân, quá trình sử dụng có thể bị ảnh hưởng khi máy tắt, mất kết nối hoặc thiếu tài nguyên.

Vì vậy, một VPS riêng sẽ phù hợp hơn cho nhu cầu vận hành Hermes Agent lâu dài.

Nếu bạn muốn trải nghiệm Hermes Agent mà không muốn tự cài đặt thủ công, VPS Hermes của Tino là lựa chọn đáng cân nhắc. Đây là dịch vụ VPS được cài sẵn Hermes Agent, giúp người dùng rút ngắn thời gian triển khai và hạn chế các bước kỹ thuật phức tạp.

Với VPS Hermes của Tino, bạn có thể:

Bắt đầu sử dụng Hermes Agent nhanh hơn

Không cần tự cài đặt từ đầu

Có môi trường riêng để chạy AI Agent liên tục

Phù hợp cho cá nhân, đội nhóm và doanh nghiệp

Dễ mở rộng cho các tác vụ tự động hóa, kết nối công cụ và xây dựng trợ lý AI riêng

VPS Hermes của Tino

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Kết luận

AI Agent tự cải thiện là bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển Agentic AI. Với doanh nghiệp, giá trị lớn nhất của AI Agent tự cải thiện không nằm ở sự “tự chủ tuyệt đối”, mà nằm ở khả năng tạo ra một vòng lặp nâng cấp có kiểm soát. Khi được thiết kế đúng, hệ thống có thể giúp giảm lỗi, tăng chất lượng, cá nhân hóa quy trình và mở rộng tự động hóa trong nhiều phòng ban.

Những câu hỏi thường gặp

AI Agent tự cải thiện có nguy hiểm không? Rủi ro có thể xuất hiện nếu agent được cấp quá nhiều quyền, thiếu kiểm duyệt hoặc học từ phản hồi sai. Vì vậy, các hành động nhạy cảm cần guardrail, log, giới hạn quyền và phê duyệt từ con người.

Có cần lập trình để xây dựng AI Agent tự cải thiện không? Không phải lúc nào cũng cần. Một số quy trình đơn giản có thể xây dựng bằng công cụ no-code hoặc low-code. Tuy nhiên, hệ thống cần trace, eval, memory, nhiều công cụ và phân quyền chi tiết thường cần đội kỹ thuật triển khai.

AI Agent tự cải thiện khác gì so với AI Agent học máy thông thường? AI Agent học máy thông thường thường được huấn luyện một lần (hoặc theo lịch định kỳ) rồi đưa vào sử dụng cố định. AI Agent tự cải thiện tiếp tục điều chỉnh cách hoạt động ngay trong quá trình vận hành thực tế, dựa trên phản hồi thu được từ chính những nhiệm vụ đã thực hiện.

AI Agent tự cải thiện có cần con người giám sát không? Có. Mặc dù khả năng tự điều chỉnh giúp giảm bớt sự can thiệp thủ công ở từng bước nhỏ, các chuyên gia trong ngành vẫn khuyến nghị duy trì lớp giám sát ở mức tổng thể, đặc biệt với những ứng dụng ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định quan trọng.

Làm sao để biết một AI Agent đang "tự cải thiện đúng hướng"? Cần theo dõi các chỉ số hiệu suất theo thời gian (độ chính xác, tốc độ xử lý, chi phí vận hành) và so sánh với kết quả trước khi agent bắt đầu tự điều chỉnh. Nếu các chỉ số liên tục cải thiện và ổn định, đó là dấu hiệu hệ thống đang phát triển đúng hướng.