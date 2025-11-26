close

SIÊU BÃO BLACK FRIDAY 2025: BÙNG NỔ ƯU ĐÃI – GIẢM SỐC 90% & X2 THỜI GIAN SỬ DỤNG

Tác giả: Đông Tùng Ngày cập nhật: 26/11/2025 Chuyên mục: Khuyến Mãi
Chào đón đại tiệc Black Friday 2025, Tino chính thức khởi động chuỗi sự kiện mua sắm lớn nhất năm. Đây là thời điểm vàng để Quý khách hàng sở hữu hạ tầng Hosting/VPS mạnh mẽ với chi phí tối ưu nhất.

Tino mang đến 6 chương trình ưu đãi đặc biệt, áp dụng cho cả khách hàng đăng ký mới và khách hàng gia hạn dịch vụ.

TẤT CẢ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI BLACK FRIDAY 2025

Thời gian áp dụng chung: Từ ngày 27/11/2025 đến hết ngày 5/12/2025.

CHƯƠNG TRÌNH 1: GIẢM 90% CÁC GÓI TINOMAIL

Cơ hội vàng để sở hữu dịch vụ email tên miền “gần như” miễn phí.

  • Dịch vụ áp dụng: Tất cả các gói TinoMail với bất kỳ thời hạn đăng ký nào.
  • Mã Coupon: TINO90BF
  • Thời gian: 27/11 – 05/12.
CHƯƠNG TRÌNH 2: GIẢM 60% CHO TẤT CẢ ĐƠN HÀNG ĐĂNG KÝ MỚI

Cơ hội sở hữu dịch vụ chất lượng cao với mức giá chưa đến một nửa.

  • Dịch vụ áp dụng: Tất cả các gói Hosting, VPS, Email Hosting/Email Server riêng.
  • Điều kiện: Đăng ký mới với thời hạn từ 12 tháng trở lên.
  • Mã Coupon: TINO60BF
  • Thời gian: 27/11 – 05/12.
CHƯƠNG TRÌNH 3: ƯU ĐÃI TRỌN ĐỜI – GIẢM 50% (LIFETIME)

Bạn lo ngại chi phí gia hạn sẽ tăng cao vào năm sau? Gói ưu đãi trọn đời này sẽ giữ mức giá giảm 50% vĩnh viễn cho bạn qua các năm.

  • Dịch vụ áp dụng: Tất cả các gói Hosting, VPS, TinoMail/Email Hosting/Email Server riêng
  • Điều kiện: Đăng ký mới từ với thời hạn 12 tháng trở lên.
  • Mã Coupon: TINO50BF
  • Thời gian: 27/11 – 05/12.
CHƯƠNG TRÌNH 4: TRI ÂN KHÁCH HÀNG CŨ – X2 THỜI GIAN SỬ DỤNG

Tino không quên những khách hàng đã và đang đồng hành cùng chúng tôi. Khi gia hạn dịch vụ trong dịp này, Quý khách sẽ được nhân đôi thời gian sử dụng.

  • Cơ chế ưu đãi:
    • Gia hạn 1 tháng ➡️ Tặng thêm 1 tháng.
    • Gia hạn 1 năm ➡️ Tặng thêm 1 năm.
    • Gia hạn 5 năm ➡️ Tặng thêm 5 năm.
  • Dịch vụ áp dụng: Hosting, VPS và Email (Lưu ý: Không áp dụng cho Domain, SSL, Phần mềm, Colocation).
  • Thời gian: 27/11 – 05/12.
  • Cách thức nhận ưu đãi: Quý khách vui lòng liên hệ Phòng Kỹ Thuật sau khi thanh toán gia hạn thành công.
  • Thời gian cộng hạn dùng: Áp dụng cộng sau ngày 12/12/2025.
CHƯƠNG TRÌNH 5: MIỄN PHÍ TÊN MIỀN – ĐỒNG HÀNH CÙNG THƯƠNG HIỆU VIỆT

Hưởng ứng kỷ nguyên chuyển đổi số quốc gia, Tino miễn phí tên miền định danh cho công dân và doanh nghiệp trẻ.

  • Miễn phí tên miền .ID.VN: Dành cho công dân Việt Nam từ 18 – 23 tuổi.
  • Miễn phí tên miền .BIZ.VN: Dành cho Doanh nghiệp mới thành lập (dưới 1 năm) và Hộ kinh doanh (có Giấy phép ĐKKD).

Lưu ý: Chỉ áp dụng cho tên miền đăng ký đầu tiên.

CHƯƠNG TRÌNH 6: TẶNG 100% PHÍ QUẢN LÝ TÊN MIỀN QUỐC GIA .VN

Sở hữu tên miền quốc gia uy tín với chi phí thấp nhất thị trường trong tuần lễ vàng.

  • Ưu đãi: Miễn phí 100% phí quản lý. Cụ thể:
    • Tên miền .VN: Chỉ còn 450.000đ.
    • Tên miền .COM.VN: Chỉ còn 350.000đ.
  • Thời gian áp dụng: 27/11 – 05/12.
Hướng dẫn cách nhận ưu đãi Black Friday của Tino

Bước 1: Truy cập website của Tino tại địa chỉ: https://tino.vn

Bước 2: Lựa chọn dịch vụ bạn muốn mua và tiến hành đặt hàng.

Bước 3: Tại bước thanh toán, nhập mã TINO60BF để được giảm giá 60% cho đơn hàng mới.

🎁 QUÀ TẶNG ĐẶC BIỆT: BỘ CÔNG CỤ TRỊ GIÁ 800$

Tất cả đơn hàng đăng ký Hosting/VPS thành công trong dịp Black Friday sẽ được tặng bộ Plugin và Theme bản quyền (Update trọn đời) để tối ưu hóa Website:

  • Rank Math Pro (SEO).
  • WPML (Đa ngôn ngữ).
  • WP Astra Theme (Giao diện nhẹ, chuẩn SEO).
  • WP PostX, WP ProductX,…

⚠️ LƯU Ý QUAN TRỌNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH

  • Chương trình khuyến mãi KHÔNG áp dụng chính sách hoàn tiền trong 30 ngày dùng thử.
  • Không áp dụng thanh toán bằng số dư tài khoản My Tino.
  • Mỗi khách hàng chỉ được sử dụng mã giảm giá 01 lần
  • Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác.
  • Không hỗ trợ chuyển gói dịch vụ đã giảm giá sang tài khoản khác.
  • Nghiêm cấm hành vi mua đi bán lại (resell) gói giảm giá nhằm trục lợi. Nếu phát hiện, Tino sẽ khóa vĩnh viễn toàn bộ dịch vụ của tài khoản vi phạm.
  • Trong mọi trường hợp xảy ra tranh chấp hoặc khiếu nại, quyết định của Tino sẽ là quyết định cuối cùng.

Cơ hội nâng cấp hạ tầng số với chi phí “chạm đáy” chỉ đến một lần duy nhất trong năm.

👉 ĐỪNG CHẦN CHỪ, SĂN DEAL BLACK FRIDAY NGAY!

Nếu còn thắc mắc về chương trình khuyến mãi, hãy liên hệ ngay cho Tino qua hotline 1800 6734 để được tư vấn!

Đông Tùng
Là cử nhân Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Tài chính - Marketing, Tùng bắt đầu làm việc tại Tino Group từ năm 2021 ở vị trí Content Marketing để thỏa mãn niềm đam mê viết lách của bản thân. Sở hữu khả năng sáng tạo đặc biệt, anh cùng đội ngũ của mình đã tạo nên những chiến dịch quảng cáo độc đáo cùng vô số bài viết hữu ích về nhiều chủ đề khác nhau. Sự tỉ mỉ, kiên trì và tinh thần sáng tạo của Tùng đã góp phần lớn vào thành công của Tino Group trong lĩnh vực marketing trực tuyến.

Mục lục
  1. TẤT CẢ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI BLACK FRIDAY 2025
    1. CHƯƠNG TRÌNH 1: GIẢM 90% CÁC GÓI TINOMAIL
    2. CHƯƠNG TRÌNH 2: GIẢM 60% CHO TẤT CẢ ĐƠN HÀNG ĐĂNG KÝ MỚI
    3. CHƯƠNG TRÌNH 3: ƯU ĐÃI TRỌN ĐỜI - GIẢM 50% (LIFETIME)
    4. CHƯƠNG TRÌNH 4: TRI ÂN KHÁCH HÀNG CŨ - X2 THỜI GIAN SỬ DỤNG
    5. CHƯƠNG TRÌNH 5: MIỄN PHÍ TÊN MIỀN - ĐỒNG HÀNH CÙNG THƯƠNG HIỆU VIỆT
    6. CHƯƠNG TRÌNH 6: TẶNG 100% PHÍ QUẢN LÝ TÊN MIỀN QUỐC GIA .VN
  2. Hướng dẫn cách nhận ưu đãi Black Friday của Tino
    1. 🎁 QUÀ TẶNG ĐẶC BIỆT: BỘ CÔNG CỤ TRỊ GIÁ 800$
    2. ⚠️ LƯU Ý QUAN TRỌNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH

