Hướng dẫn cách lấy API Key của OpenAI chi tiết [2025]

Để kết nối ứng dụng hoặc website với ChatGPT, người dùng bắt buộc phải sở hữu API Key do OpenAI cung cấp. Tuy nhiên, với những thay đổi thường xuyên về giao diện quản lý, nhiều người mới bắt đầu thường gặp khó khăn trong việc tìm kiếm và khởi tạo mã bảo mật. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách lấy API Key của OpenAI, đồng thời chia sẻ những lưu ý quan trọng để bảo vệ tài khoản và quản lý hạn mức sử dụng hiệu quả.

Điều kiện cần trước khi tạo API Key OpenAI

Để quá trình khởi tạo mã khóa diễn ra suôn sẻ và không gặp lỗi, người dùng cần chuẩn bị đầy đủ các yếu tố sau:

Tài khoản OpenAI hợp lệ: Bạn cần sở hữu một tài khoản đã đăng ký thành công trên hệ thống của OpenAI (tài khoản này dùng chung cho cả ChatGPT và OpenAI Platform).

Bạn cần sở hữu một tài khoản đã đăng ký thành công trên hệ thống của OpenAI (tài khoản này dùng chung cho cả ChatGPT và OpenAI Platform). Xác minh số điện thoại (tạo tài khoản mới): Khi tạo tài khoản, hệ thống bắt buộc người dùng phải xác thực danh tính thông qua mã OTP gửi về số điện thoại cá nhân. Bước xác minh này giúp ngăn chặn các tài khoản ảo và tăng cường bảo mật.

Khi tạo tài khoản, hệ thống bắt buộc người dùng phải xác thực danh tính thông qua mã OTP gửi về số điện thoại cá nhân. Bước xác minh này giúp ngăn chặn các tài khoản ảo và tăng cường bảo mật. Phương thức thanh toán quốc tế: Khác với ChatGPT Plus (trả phí cố định hàng tháng), dịch vụ API tính phí dựa trên lượng sử dụng thực tế (Pay-as-you-go). Do đó, bạn cần chuẩn bị thẻ Visa, Mastercard hoặc Amex có chức năng thanh toán quốc tế.

Hướng dẫn cách lấy API Key của OpenAI

3 bước tạo API Key OpenAI

Bước 1: Truy cập nhanh vào trang quản lý API Keys của OpenAI tại: https://platform.openai.com/api-key.

Tại đây, hãy tiến hành đăng nhập bằng tài khoản OpenAI đã chuẩn bị.

Bước 2: Tại giao diện quản lý API Keys, hãy tìm và nhấp vào nút màu xanh có dòng chữ “+ Create new secret key”.

Một cửa sổ sẽ xuất hiện yêu cầu thiết lập các thông số cơ bản:

Name (Optional): Nên đặt tên gợi nhớ cho mã khóa này (ví dụ: “Chatbot Website”, “Tool SEO”, “Test App”). Việc đặt tên giúp người dùng dễ dàng quản lý và thu hồi đúng mã khóa khi không còn nhu cầu sử dụng.

Nên đặt tên gợi nhớ cho mã khóa này (ví dụ: “Chatbot Website”, “Tool SEO”, “Test App”). Việc đặt tên giúp người dùng dễ dàng quản lý và thu hồi đúng mã khóa khi không còn nhu cầu sử dụng. Project (Optional): Nếu tài khoản thuộc tổ chức hoặc có nhiều dự án, hãy chọn dự án tương ứng để gán mã khóa. Nếu không, hãy để mặc định.

Nếu tài khoản thuộc tổ chức hoặc có nhiều dự án, hãy chọn dự án tương ứng để gán mã khóa. Nếu không, hãy để mặc định. Permissions: Đối với nhu cầu cơ bản, có thể giữ nguyên quyền hạn mặc định (All). Nếu muốn bảo mật cao hơn, hãy chọn “Restricted” để giới hạn các quyền cụ thể mà mã khóa được phép thực hiện.

Sau khi thiết lập xong, nhấn nút “Create secret key” để hệ thống tạo key.

Bước 3: Ngay lập tức, OpenAI sẽ hiển thị một chuỗi ký tự dài bắt đầu bằng sk-…. Đây chính là API Key của bạn.

Cảnh báo quan trọng: Vì lý do bảo mật, OpenAI chỉ hiển thị chuỗi ký tự này một lần duy nhất tại thời điểm khởi tạo. Người dùng sẽ không thể xem lại API Key đầy đủ sau khi tắt cửa sổ này.

Hãy nhấp vào biểu tượng sao chép (Copy) bên cạnh chuỗi mã, sau đó dán và lưu trữ chuỗi ký tự này vào một nơi an toàn (như trình quản lý mật khẩu hoặc tệp tin bảo mật).

Sau khi đã chắc chắn lưu thành công, hãy nhấn “Done” để đóng cửa sổ.

Lưu ý quan trọng sau khi lấy mã:

Mã API Key vừa tạo đã sẵn sàng để sử dụng. Tuy nhiên, nếu tài khoản chưa thiết lập thông tin thẻ thanh toán (Billing) hoặc chưa nạp số dư (Credits), các lệnh gọi API có thể sẽ báo lỗi. Bạn cần kiểm tra mục “Billing” trong phần cài đặt để đảm bảo tài khoản có đủ điều kiện hoạt động.

Bước 1: Tại giao diện quản lý API Keys trước đó, bạn hãy nhấp vào nút “Go to Billing” ở góc dưới trên bên trái màn hình.

Cách thêm phương thức thanh toán và nạp Credits

Bước 2: Trong giao diện Billing, nhấp vào mục “Add payment details” và điền đầy đủ thông tin thẻ tín dụng/ghi nợ quốc tế (Visa, Mastercard, Amex). Hệ thống bảo mật sẽ lưu trữ thông tin thẻ để phục vụ cho việc nạp tiền hoặc thanh toán tự động sau này.

Bước 3: Sau khi thêm thẻ thành công, người dùng cần tiến hành nạp tiền để kích hoạt tài khoản (5 USD – 100 USD mỗi lần nạp) và xác nhận giao dịch.

Khi giao dịch hoàn tất và số dư hiển thị trong mục “Credit remaining“, API Key sẽ chính thức có hiệu lực và sẵn sàng xử lý các yêu cầu.

Những lần nạp sau, bạn chỉ cần nhấn vào nút “Add to credit balance“.

Theo dõi mức tiêu dùng thực tế

Để xem chi tiết số tiền đã sử dụng theo ngày hoặc theo tháng, hãy truy cập vào mục “Usage” trong phần Settings (ngay dưới mục Billing). Biểu đồ tại đây sẽ hiển thị trực quan lưu lượng sử dụng token và chi phí tương ứng. Người quản trị có thể dựa vào dữ liệu này để đánh giá hiệu quả hoạt động của ứng dụng và điều chỉnh kế hoạch ngân sách phù hợp.

Thiết lập giới hạn chi tiêu (Usage limits)

Để tránh tình trạng “vung tay quá trán” hoặc phát sinh chi phí ngoài ý muốn do lỗi lập trình (ví dụ: vòng lặp vô tận), hãy thiết lập các ngưỡng giới hạn trong mục “Limits”.

Điều chỉnh ngân sách tháng (Monthly Budget):

Tại khu vực Organization budget, hãy nhấp vào nút “Edit budget” để thiết lập số tiền trần mà tài khoản được phép sử dụng. Ví dụ, nếu bạn đặt ngân sách là $120.00, hệ thống sẽ tự động ngưng xử lý các yêu cầu API ngay khi tổng chi phí trong tháng chạm đến con số này.

Cài đặt cảnh báo sử dụng (Usage Alerts):

Thay vì phải đăng nhập liên tục để kiểm tra, người quản trị có thể sử dụng nút “Add alert” để cấu hình hệ thống tự động gửi email thông báo. Bạn nên thiết lập các mốc cảnh báo sớm (ví dụ: khi đạt 50% hoặc 80% ngân sách) để kịp thời có phương án điều chỉnh. Như trong giao diện minh họa, hệ thống đang kích hoạt hai mức cảnh báo quan trọng là 80% và 100% ngân sách.

Ứng dụng thực tế khi sở hữu API Key

Việc tích hợp API Key vào quy trình làm việc mở ra khả năng tự động hóa mạnh mẽ và nâng cao trải nghiệm người dùng. Dưới đây là những ứng dụng phổ biến nhất:

Xây dựng chatbot thông minh: Nhúng khả năng hội thoại tự nhiên, hiểu ngữ cảnh sâu sắc vào website bán hàng hoặc hệ thống chăm sóc khách hàng để hỗ trợ giải đáp thắc mắc 24/7.

Nhúng khả năng hội thoại tự nhiên, hiểu ngữ cảnh sâu sắc vào website bán hàng hoặc hệ thống chăm sóc khách hàng để hỗ trợ giải đáp thắc mắc 24/7. Tự động hóa sáng tạo nội dung: Phát triển các công cụ hỗ trợ viết bài chuẩn SEO, soạn thảo email marketing, kịch bản video hoặc tóm tắt tài liệu dài chỉ trong vài giây.

Phát triển các công cụ hỗ trợ viết bài chuẩn SEO, soạn thảo email marketing, kịch bản video hoặc tóm tắt tài liệu dài chỉ trong vài giây. Phân tích dữ liệu chuyên sâu: Sử dụng AI để phân loại phản hồi khách hàng, đánh giá cảm xúc (Sentiment Analysis) hoặc trích xuất thông tin quan trọng từ các báo cáo tài chính phức tạp.

Sử dụng AI để phân loại phản hồi khách hàng, đánh giá cảm xúc (Sentiment Analysis) hoặc trích xuất thông tin quan trọng từ các báo cáo tài chính phức tạp. Hỗ trợ lập trình (Coding Assistant): Tạo ra các tiện ích giúp phát hiện lỗi, giải thích đoạn mã hoặc tự động viết các hàm chức năng, giúp lập trình viên tiết kiệm thời gian.

Tạo ra các tiện ích giúp phát hiện lỗi, giải thích đoạn mã hoặc tự động viết các hàm chức năng, giúp lập trình viên tiết kiệm thời gian. Dịch thuật và chuyển đổi ngôn ngữ: Xây dựng ứng dụng dịch thuật đa ngữ với độ chính xác cao về ngữ pháp và văn phong, vượt trội hơn so với các công cụ dịch thuật truyền thống.

Chi phí sử dụng API của OpenAI được tính như thế nào?

Khác với mô hình trả phí thuê bao cố định hàng tháng như ChatGPT Plus, dịch vụ API áp dụng cơ chế “dùng bao nhiêu, trả bấy nhiêu” (Pay-as-you-go). Phương thức này mang lại sự công bằng và linh hoạt tối đa, tuy nhiên người dùng cần nắm vững các yếu tố cấu thành giá để tối ưu hóa ngân sách vận hành.

Đơn vị tính phí cơ bản: Token

OpenAI không tính phí dựa trên số lượng yêu cầu (request) hay số lượng từ (word), mà sử dụng đơn vị đo lường là Token.

Token có thể được hiểu là các mảnh ghép nhỏ của từ ngữ.

Theo quy ước chung: 1.000 tokens tương đương khoảng 750 từ tiếng Anh .

. Lưu ý với tiếng Việt: Do đặc thù cấu trúc ngôn ngữ và bộ mã hóa, cùng một đoạn nội dung tiếng Việt thường sẽ tiêu tốn số lượng token nhiều hơn so với tiếng Anh.

Phân loại chi phí theo luồng dữ liệu (Input & Output)

Tổng chi phí cho một lần tương tác (một lệnh gọi API) là tổng của hai thành phần riêng biệt với mức giá khác nhau:

Chi phí đầu vào (Input Tokens): Tính trên số lượng token của văn bản người dùng gửi lên (Prompt). Mức giá này thường rẻ hơn.

Tính trên số lượng token của văn bản người dùng gửi lên (Prompt). Mức giá này thường rẻ hơn. Chi phí đầu ra (Output Tokens): Tính trên số lượng token của văn bản mà AI sinh ra để phản hồi (Completion). Mức giá này thường cao hơn (có thể gấp 2 đến 3 lần giá Input).

Ví dụ: Nếu bạn gửi một bài viết dài 1.000 từ (Input) và yêu cầu AI tóm tắt lại trong 100 từ (Output), tài khoản sẽ chịu phí cho cả phần văn bản gốc và phần tóm tắt với đơn giá tương ứng cho từng phần.

Chi phí cho các dịch vụ khác

Ngoài xử lý văn bản, các dịch vụ chuyên biệt sẽ có cách tính phí riêng:

Image Models (DALL-E 3): Tính phí cố định trên mỗi hình ảnh được tạo ra. Mức giá sẽ dao động tùy thuộc vào độ phân giải (Resolution) và chất lượng (Standard hay HD).

Tính phí cố định trên được tạo ra. Mức giá sẽ dao động tùy thuộc vào độ phân giải (Resolution) và chất lượng (Standard hay HD). Audio Models (Whisper, TTS): Tính phí dựa trên số phút âm thanh được xử lý (đối với dịch vụ chuyển đổi giọng nói thành văn bản) hoặc số ký tự đầu vào (đối với dịch vụ chuyển văn bản thành giọng nói).

Xem chi tiết tại: https://platform.openai.com/docs/pricing

Lời khuyên tối ưu chi phí:

Để tiết kiệm ngân sách, hãy lựa chọn đúng mô hình phù hợp với nhu cầu. Không nhất thiết phải sử dụng GPT-4o cho mọi tác vụ. Với những công việc đơn giản, GPT-4o mini vừa đảm bảo hiệu quả, vừa giúp tiết kiệm một khoản chi phí vận hành khổng lồ.

Những lỗi thường gặp khi tạo và sử dụng API Key

Lỗi thẻ thanh toán bị từ chối (Card Declined)

Đây là trở ngại lớn nhất đối với người dùng tại Việt Nam. Hệ thống thanh toán của OpenAI, Stripe, áp dụng cơ chế lọc rủi ro rất gắt gao.

Nguyên nhân: Thẻ không hỗ trợ thanh toán quốc tế, số dư không đủ để xác thực (thường cần khoảng 5 USD), hoặc ngân hàng phát hành chặn giao dịch vì nghi ngờ gian lận.

Thẻ không hỗ trợ thanh toán quốc tế, số dư không đủ để xác thực (thường cần khoảng 5 USD), hoặc ngân hàng phát hành chặn giao dịch vì nghi ngờ gian lận. Cách khắc phục: Hãy ưu tiên sử dụng thẻ Visa/Mastercard từ các ngân hàng quốc tế hoặc các ngân hàng lớn trong nước có độ uy tín cao. Đảm bảo thẻ đã kích hoạt tính năng thanh toán online nước ngoài. Nếu giao dịch thất bại nhiều lần, hãy thử đổi sang một thẻ khác thay vì cố gắng thao tác lại liên tục để tránh bị khóa tài khoản tạm thời.

Lỗi “Incorrect API key provided” (Mã khóa không chính xác)

Lỗi này thường xuất hiện ngay khi ứng dụng bắt đầu gửi lệnh đầu tiên.

Nguyên nhân: Do quá trình sao chép bị thiếu ký tự, thừa khoảng trắng (space) ở đầu/cuối chuỗi mã, hoặc người dùng đang sử dụng một mã khóa đã bị xóa/thu hồi trên Dashboard.

Do quá trình sao chép bị thiếu ký tự, thừa khoảng trắng (space) ở đầu/cuối chuỗi mã, hoặc người dùng đang sử dụng một mã khóa đã bị xóa/thu hồi trên Dashboard. Cách khắc phục: Kiểm tra kỹ lưỡng chuỗi ký tự trong cấu hình dự án. Hãy chắc chắn rằng biến môi trường (Environment Variable) đang chứa đúng mã khóa mới nhất vừa khởi tạo.

Lỗi 429: “Rate limit reached” hoặc “Insufficient quota”

Hai thông báo này tuy cùng mã lỗi 429 nhưng mang ý nghĩa khác nhau:

Insufficient quota (Hết hạn mức): Tài khoản đã sử dụng hết số dư Credits nạp sẵn. Giải pháp duy nhất là truy cập mục Billing để nạp thêm tiền.

Tài khoản đã sử dụng hết số dư Credits nạp sẵn. Giải pháp duy nhất là truy cập mục Billing để nạp thêm tiền. Rate limit reached (Đạt giới hạn tốc độ): Ứng dụng đang gửi quá nhiều yêu cầu trong một khoảng thời gian ngắn (tính theo phút – RPM hoặc token – TPM). Giải pháp là giảm tốc độ gửi yêu cầu hoặc xin nâng hạng tài khoản (Tier) để mở rộng giới hạn này.

Nguyên tắc bảo mật API Key tuyệt đối không được quên

Không bao giờ nhúng Key trực tiếp vào mã nguồn phía Client (Frontend)

Đây là sai lầm chết người mà các lập trình viên mới thường mắc phải. Nếu bạn đặt API Key trong mã JavaScript, HTML hay ứng dụng di động (Android/iOS) mà không qua mã hóa, bất kỳ ai cũng có thể xem được mã khóa này bằng cách “View Source” hoặc phân tích gói tin mạng.

Giải pháp: Luôn gọi API OpenAI thông qua một máy chủ trung gian (Backend Server). Ứng dụng phía người dùng sẽ gửi yêu cầu đến máy chủ của bạn, sau đó máy chủ mới dùng API Key để giao tiếp với OpenAI và trả kết quả về.

Sử dụng biến môi trường (Environment Variables)

Tuyệt đối không viết cứng (hardcode) chuỗi API Key trực tiếp vào các file code (như main.py, app.js). Thay vào đó, hãy lưu trữ mã khóa trong các biến môi trường của hệ điều hành hoặc sử dụng file cấu hình .env (và nhớ thêm file này vào .gitignore). Cách làm này giúp tách biệt dữ liệu nhạy cảm khỏi mã nguồn logic.

Không tải mã khóa lên các kho lưu trữ công khai (GitHub/GitLab)

Các bot quét tự động của hacker hoạt động liên tục trên GitHub để săn tìm các chuỗi bắt đầu bằng sk-…. Chỉ cần bạn vô tình push (đẩy) mã code có chứa API Key lên repository công khai dù chỉ một giây, mã khóa đó xem như đã bị lộ.

Giải pháp: Nếu lỡ tay tải lên, hãy đăng nhập vào OpenAI Dashboard ngay lập tức, xóa Key cũ và tạo Key mới. OpenAI cũng có cơ chế tự động phát hiện và vô hiệu hóa các Key bị rò rỉ trên mạng công cộng để bảo vệ người dùng.

Thiết lập giới hạn ngân sách

Như đã đề cập ở phần quản lý tài chính, việc đặt một giới hạn cứng là lớp bảo vệ cuối cùng. Trong trường hợp xấu nhất khi mã khóa bị lộ, thiệt hại tài chính cũng sẽ dừng lại ở mức ngân sách bạn đã cho phép, ngăn chặn việc mất mát số tiền lớn.

Kết luận

Hy vọng qua bài viết này, bạn đã tự tin thực hiện các thao tác lấy mã, thiết lập ngân sách và bảo vệ tài khoản khỏi những rủi ro bảo mật tiềm ẩn. Hãy bắt đầu tích hợp sức mạnh của GPT vào dự án ngay hôm nay để tạo ra những sản phẩm công nghệ đột phá. Chúc bạn thành công!

Những câu hỏi thường gặp

Tài khoản ChatGPT Plus có bao gồm quyền sử dụng API không? Không. ChatGPT Plus và OpenAI API là hai dịch vụ hoàn toàn tách biệt. ChatGPT Plus là gói cước dành cho giao diện chat trên web/app, trong khi API tính phí riêng dựa trên lượng dữ liệu sử dụng thực tế (Pay-as-you-go). Người dùng phải nạp tiền (Credits) riêng để sử dụng API.

Việc tạo API Key OpenAI có mất phí không? Thao tác khởi tạo API Key là hoàn toàn miễn phí. OpenAI chỉ tính tiền khi phần mềm hoặc ứng dụng của bạn thực sự gửi yêu cầu và tiêu thụ tài nguyên (token) thông qua mã khóa này.

Tôi có thể xem lại mã API Key đã tạo nếu lỡ quên không? Không thể. Vì lý do bảo mật, OpenAI chỉ hiển thị chuỗi ký tự đầy đủ một lần duy nhất ngay tại thời điểm khởi tạo. Nếu làm mất hoặc không lưu lại, bạn bắt buộc phải xóa mã cũ và tạo một mã khóa mới.

Tại sao thẻ Visa/Mastercard của tôi bị từ chối khi thêm phương thức thanh toán? Tình trạng này thường xảy ra do ngân hàng phát hành thẻ tại Việt Nam chặn giao dịch quốc tế hoặc thẻ không đủ số dư để xác thực (thường cần khoảng 5 USD). Hãy thử liên hệ ngân hàng để mở khóa thanh toán quốc tế hoặc đổi sang thẻ của một ngân hàng khác.

Một tài khoản có thể tạo tối đa bao nhiêu API Key? OpenAI cho phép tạo nhiều API Key trên cùng một tài khoản để phục vụ các dự án khác nhau. Tuy nhiên, người dùng nên xóa bớt các mã khóa không còn sử dụng để dễ dàng quản lý và giảm thiểu rủi ro bảo mật.

API Key có ngày hết hạn không? Về mặt kỹ thuật, API Key của OpenAI không có ngày hết hạn cố định trừ khi người dùng tự tay xóa hoặc thu hồi. Tuy nhiên, nếu tài khoản không phát sinh hoạt động trong một thời gian dài, OpenAI có thể vô hiệu hóa mã khóa để đảm bảo an toàn.

Tôi có nên dùng chung một API Key cho nhiều ứng dụng khác nhau không? Không nên. Việc dùng chung một mã khóa sẽ khiến việc theo dõi chi phí và nguồn lỗi trở nên khó khăn. Nếu một ứng dụng gặp sự cố bảo mật, bạn sẽ phải đổi mã khóa cho toàn bộ các ứng dụng còn lại. Hãy tạo riêng mỗi dự án một Key.