Tất tần tật về 7+ model của OpenAI bạn cần biết trong năm 2025

Trí tuệ nhân tạo (AI) từ một khái niệm khoa học viễn tưởng trở thành một động lực cốt lõi, định hình lại cách chúng ta làm việc, sáng tạo và tương tác. Giữa hàng ngàn cái tên nổi bật, OpenAI đã liên tục tạo ra những cơn địa chấn, đẩy lùi ranh giới của những gì máy móc có thể làm được. Những “bộ não” kỹ thuật số do họ tạo ra không chỉ viết thơ, lập trình hay thiết kế, mà còn đang mở ra một kỷ nguyên mới của sự thông minh nhân tạo. Cùng Tino khám phá 7+ model của OpenAI qua bài viết dưới đây nhé!

OpenAI – Sứ mệnh đằng sau cuộc cách mạng AI

Lịch sử hình thành và tầm nhìn của OpenAI

Ra đời từ năm 2015, OpenAI không chỉ là một công ty công nghệ mà còn là một canh bạc táo bạo, được khởi xướng bởi những bộ óc hàng đầu Thung lũng Silicon với một sứ mệnh mang tầm vóc lịch sử: Định hướng sự phát triển của Trí tuệ Nhân tạo Tổng quát (AGI) vì lợi ích của toàn thể nhân loại, không phải cho riêng một quốc gia hay tập đoàn nào.

Họ nhận ra rằng cuộc đua AGI đòi hỏi một nguồn lực tính toán khổng lồ, vượt xa khả năng của một tổ chức phi lợi nhuận. Để giải quyết bài toán này, OpenAI đã thực hiện một bước đi đột phá: Chuyển đổi sang mô hình “lợi nhuận giới hạn” (capped-profit). Cấu trúc độc đáo này cho phép họ thu hút hàng tỷ đô la đầu tư mà vẫn giữ vững cam kết với sứ mệnh ban đầu, đảm bảo lợi ích cuối cùng vẫn thuộc về cộng đồng.

Tại sao các model của OpenAI lại quan trọng?

Nếu sứ mệnh của OpenAI là kim chỉ nam định hướng con đường phát triển của trí tuệ nhân tạo, thì các model AI chính là phương tiện biến tầm nhìn ấy thành hiện thực. Tầm quan trọng của chúng không chỉ nằm ở sự tinh vi của công nghệ, mà còn ở tác động sâu sắc đến cách con người làm việc, sáng tạo và tư duy về tương lai.

Trước khi ChatGPT xuất hiện, AI vẫn là một lĩnh vực khô khan, chỉ dành cho giới nghiên cứu trong các phòng thí nghiệm. Nhưng các model của OpenAI đã phá vỡ ranh giới đó, đưa trí tuệ nhân tạo từ không gian học thuật đến với mọi người. Chúng dân chủ hóa sức mạnh của AI, giúp bất kỳ ai – từ lập trình viên, nhà sáng tạo nội dung cho đến nghệ sĩ – đều có thể khai thác năng lực của công nghệ này để mở rộng khả năng của chính mình.

Những model như GPT, DALL·E hay Whisper không chỉ là thành tựu kỹ thuật; chúng là “bộ não kỹ thuật số” được đóng gói, tinh chỉnh và trao vào tay hàng triệu người trên toàn cầu. Một lập trình viên có thể tạo chatbot thông minh chỉ trong vài phút, một họa sĩ có thể biến ý tưởng thành hình ảnh bằng vài dòng mô tả, hay một nhà nghiên cứu có thể xử lý dữ liệu khổng lồ nhanh gấp hàng chục lần trước đây — tất cả đều nhờ vào khả năng của các model OpenAI.

Quan trọng hơn cả, những model này đã thay đổi vĩnh viễn cách con người nhìn nhận về máy móc. Chúng khiến nhân loại tự đặt ra những câu hỏi lớn: Liệu sáng tạo có còn là đặc quyền của con người? Tương lai công việc sẽ ra sao khi AI có thể suy luận và sáng tác? Và đâu là ranh giới giữa công cụ và trí tuệ thật sự?

Chính những câu hỏi đó — chứ không chỉ là mã nguồn hay thuật toán — mới làm nên giá trị cốt lõi của các model OpenAI: Khơi dậy một cuộc đối thoại toàn cầu về tương lai của trí tuệ, của sáng tạo và của chính con người.

Tổng hợp 7+ model của OpenAI

Các dòng model ngôn ngữ GPT (Generative Pre-trained Transformer)

GPT-3.5 – Phát súng khởi đầu cuộc cách mạng

Ra mắt vào cuối năm 2022, GPT-3.5 chính là bộ não phía sau phiên bản ChatGPT miễn phí từng làm chấn động thế giới. Với khả năng tạo ra câu trả lời tự nhiên, mạch lạc và giàu thông tin, GPT-3.5 đã khiến hàng triệu người lần đầu tiên trải nghiệm sức mạnh của trí tuệ nhân tạo một cách gần gũi. Dù đã có nhiều thế hệ kế nhiệm vượt trội, GPT-3.5 vẫn được xem như “cột mốc khởi nguyên” đưa AI từ phòng thí nghiệm ra đời sống thực. Phiên bản này hiện vẫn phù hợp cho các nhu cầu cơ bản như soạn email, tóm tắt văn bản hay viết nội dung ngắn gọn, nhanh chóng.

GPT-4 và GPT-4o – Bước nhảy vọt về trí tuệ đa phương thức

Đầu năm 2023, OpenAI giới thiệu GPT-4, đánh dấu giai đoạn trưởng thành thực sự của dòng GPT. Model này sở hữu năng lực suy luận mạnh mẽ, khả năng hiểu ngữ cảnh dài và độ chính xác cao trong các tác vụ phức tạp. Nhưng bước ngoặt thật sự đến với GPT-4o (Omni) – ra mắt giữa năm 2024. Đây là model đầu tiên có khả năng xử lý đa phương thức một cách tự nhiên, nghĩa là nó có thể hiểu và phản hồi qua văn bản, hình ảnh và âm thanh trong thời gian thực.

Với GPT-4o, người dùng còn có thể nói chuyện, nghe phản hồi bằng giọng nói, thậm chí chia sẻ hình ảnh hoặc biểu đồ để AI phân tích ngay lập tức. Cảm giác tương tác trở nên mượt mà đến mức khó phân biệt giữa máy và con người. Chính sự tự nhiên đó đã đưa GPT-4o trở thành bước ngoặt trong giao tiếp giữa người và AI.

OpenAI o3 và o4-mini – Thế hệ AI hiệu suất cao và tối ưu chi phí

Bước sang năm 2025, OpenAI tiếp tục mở rộng dòng sản phẩm của mình với series “o”, tập trung vào hai yếu tố: tốc độ và hiệu suất.

o4-mini đúng như tên gọi là một model nhỏ gọn, nhẹ, phản hồi cực nhanh và tiết kiệm chi phí vận hành. Nó được thiết kế cho những tình huống cần phản hồi tức thời như chatbot chăm sóc khách hàng, phân tích cảm xúc theo thời gian thực hoặc ứng dụng AI trên thiết bị di động.

Trong khi đó, o3 là model hướng đến các tác vụ suy luận logic và xử lý chuyên sâu. Dù không phải model lớn nhất, o3 lại được tối ưu để hoạt động hiệu quả hơn GPT-4o trong các lĩnh vực như phân tích dữ liệu tài chính, nghiên cứu khoa học, tạo và kiểm tra mã nguồn. Đây là lựa chọn lý tưởng cho các tổ chức muốn tận dụng AI để tăng năng suất mà vẫn đảm bảo độ chính xác cao.

GPT-5 – Khi AI bước vào kỷ nguyên tự chủ

Ra mắt giữa năm 2025, GPT-5 là cột mốc tiếp theo của OpenAI, đánh dấu bước tiến vượt ra khỏi phạm vi của một “trợ lý phản hồi”. GPT-5 không chỉ hiểu và trả lời, mà còn có thể tư duy chủ động, lên kế hoạch, thực hiện chuỗi nhiệm vụ liên kết và học hỏi từ ngữ cảnh liên tục.

Điểm khác biệt nổi bật của GPT-5 nằm ở khả năng ghi nhớ dài hạn và duy trì mạch hội thoại xuyên suốt, giúp AI có thể “theo dõi” quá trình làm việc của người dùng, đưa ra đề xuất thông minh hơn theo thời gian. Với GPT-5, OpenAI hướng đến việc xây dựng những trợ lý AI thực sự tự chủ – có thể phối hợp công cụ, quản lý dữ liệu và hỗ trợ người dùng ở cấp độ chiến lược.

Sự xuất hiện của GPT-5 không chỉ là nâng cấp kỹ thuật, mà là bước chuyển mình từ AI phản ứng sang AI chủ động, mở ra kỷ nguyên nơi máy móc không chỉ “hiểu” mà còn “đồng hành” cùng con người.

Các model AI đa dạng khác của OpenAI

Sora – Cách mạng hóa ngành video với AI tạo sinh

Được giới thiệu vào đầu năm 2024, Sora nhanh chóng trở thành tâm điểm của giới công nghệ và sáng tạo. Chỉ với một vài dòng mô tả ngắn, Sora có thể tạo ra những đoạn video chân thực, giàu chi tiết và mang tính điện ảnh đến đáng kinh ngạc.

Khác với các công cụ video AI trước đây, Sora hiểu được ngữ cảnh vật lý, ánh sáng và chuyển động tự nhiên, giúp hình ảnh và hành động liền mạch hơn. Nhờ đó, các nhà làm phim độc lập, agency quảng cáo hay nhà sáng tạo nội dung có thể hiện thực hóa ý tưởng mà không cần phim trường hay kỹ xảo tốn kém. Sora không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn mở ra cách kể chuyện mới, nơi trí tưởng tượng được giải phóng hoàn toàn.

DALL·E – “Họa sĩ” AI biến văn bản thành hình ảnh độc đáo

Nếu Sora là đạo diễn, thì DALL·E chính là họa sĩ của OpenAI. Phiên bản DALL·E 3, tích hợp sâu vào ChatGPT, đã trở thành tiêu chuẩn vàng cho việc chuyển đổi văn bản thành hình ảnh. Với khả năng hiểu mô tả phức tạp và duy trì phong cách hình ảnh nhất quán, DALL·E 3 có thể tạo nên mọi thứ — từ logo, minh họa kỹ thuật số đến những bức tranh siêu thực.

DALL·E không chỉ tạo hình ảnh, mà còn giúp con người thể hiện ý tưởng trừu tượng bằng ngôn ngữ thị giác, biến sáng tạo từ điều tưởng tượng thành thực tại chỉ trong vài giây.

Codex – Trợ lý lập trình AI quyền năng cho nhà phát triển

Dù hiện nay không còn được tách biệt thành một model riêng, công nghệ của Codex – model từng đứng sau GitHub Copilot – đã được tích hợp sâu vào GPT-4 và GPT-5. Nhờ đó, ChatGPT ngày nay không chỉ là công cụ trò chuyện, mà còn là một lập trình viên ảo thực thụ.

Codex giúp AI có thể viết code, gỡ lỗi, dịch ngôn ngữ lập trình và giải thích các đoạn mã phức tạp một cách tự nhiên. Điều này giúp các nhà phát triển tiết kiệm hàng giờ làm việc, tăng năng suất, đồng thời mở rộng khả năng sáng tạo phần mềm cho cả những người không chuyên.

Những ứng dụng thực tế của các mô hình OpenAI trong mọi lĩnh vực

Không còn chỉ là công nghệ trong phòng thí nghiệm, các mô hình AI của OpenAI đang trở thành “trái tim” của đổi mới trên toàn cầu. Từ doanh nghiệp, giáo dục đến y tế và sáng tạo nghệ thuật — AI đang thay đổi cách con người làm việc, học tập và tạo ra giá trị. Dưới đây là những ứng dụng ấn tượng nhất.

Doanh nghiệp & Marketing: khi sáng tạo gặp tự động hóa

Tự động hóa dịch vụ khách hàng: Các model như GPT-4o và o4-mini đang vận hành thế hệ chatbot thông minh, cảm xúc và rất hiệu quả. Chúng không chỉ trả lời 24/7 mà còn hiểu giọng nói, nhận biết cảm xúc và phản hồi tự nhiên, giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí vận hành mà vẫn mang đến trải nghiệm cá nhân hóa.

Các model như và đang vận hành thế hệ chatbot thông minh, cảm xúc và rất hiệu quả. Chúng không chỉ trả lời 24/7 mà còn hiểu giọng nói, nhận biết cảm xúc và phản hồi tự nhiên, giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí vận hành mà vẫn mang đến trải nghiệm cá nhân hóa. Sáng tạo nội dung ở quy mô lớn: Nhờ GPT-4o, các đội ngũ marketing có thể lên ý tưởng, viết bài blog chuẩn SEO, email, kịch bản video hoặc nội dung mạng xã hội chỉ trong vài phút. Kết hợp cùng DALL-E 3 , họ dễ dàng tạo ra banner, hình minh họa và ấn phẩm quảng cáo độc đáo, giảm mạnh chi phí thuê ngoài.

Nhờ GPT-4o, các đội ngũ marketing có thể lên ý tưởng, viết bài blog chuẩn SEO, email, kịch bản video hoặc nội dung mạng xã hội chỉ trong vài phút. Kết hợp cùng , họ dễ dàng tạo ra banner, hình minh họa và ấn phẩm quảng cáo độc đáo, giảm mạnh chi phí thuê ngoài. Phân tích dữ liệu & thị trường: Model o3 giúp doanh nghiệp “đọc vị” dữ liệu — từ xu hướng thị trường, hành vi người tiêu dùng đến đối thủ cạnh tranh. Nhờ khả năng suy luận sâu, o3 cũng hỗ trợ đưa ra các quyết định kinh doanh chiến lược chính xác hơn.

Model giúp doanh nghiệp “đọc vị” dữ liệu — từ xu hướng thị trường, hành vi người tiêu dùng đến đối thủ cạnh tranh. Nhờ khả năng suy luận sâu, o3 cũng hỗ trợ đưa ra các quyết định kinh doanh chiến lược chính xác hơn. Sản xuất video quảng cáo siêu tốc: Với Sora, đặc biệt là phiên bản Sora 2, việc tạo video quảng cáo không còn phụ thuộc vào đoàn làm phim hay studio lớn. Chỉ cần nhập mô tả và kịch bản, AI sẽ biến chúng thành video sinh động chất lượng điện ảnh, giúp doanh nghiệp tung chiến dịch truyền thông trong thời gian kỷ lục.

Giáo dục & nghiên cứu: Cá nhân hóa việc học, tăng tốc tri thức

Gia sư AI thông minh: Học sinh và sinh viên có thể dùng ChatGPT như một trợ lý học tập cá nhân — có thể giải thích khái niệm khó, tóm tắt bài học, tạo đề ôn tập và thậm chí trò chuyện ngoại ngữ tự nhiên như với người thật.

Học sinh và sinh viên có thể dùng như một trợ lý học tập cá nhân — có thể giải thích khái niệm khó, tóm tắt bài học, tạo đề ôn tập và thậm chí trò chuyện ngoại ngữ tự nhiên như với người thật. Công cụ hỗ trợ giảng viên: Giáo viên sử dụng AI để soạn giáo án, tạo tài liệu trực quan với DALL-E 3 , chấm bài trắc nghiệm tự động và tiết kiệm thời gian cho việc tương tác, hướng dẫn học sinh.

Giáo viên sử dụng AI để soạn giáo án, tạo tài liệu trực quan với , chấm bài trắc nghiệm tự động và tiết kiệm thời gian cho việc tương tác, hướng dẫn học sinh. Đẩy nhanh nghiên cứu khoa học: Các nhà khoa học dùng GPT để tổng hợp tài liệu, tóm tắt bài báo và phát hiện mối liên hệ tiềm ẩn trong cơ sở dữ liệu khổng lồ.

Y tế: Khi AI trở thành “trợ thủ” đắc lực cho bác sĩ

Hỗ trợ chẩn đoán & ra quyết định: Các mô hình AI huấn luyện chuyên biệt có thể tóm tắt bệnh án, gợi ý chẩn đoán tiềm năng và cập nhật nghiên cứu y học mới nhất — giúp bác sĩ tiết kiệm thời gian và ra quyết định chính xác hơn.

Các mô hình AI huấn luyện chuyên biệt có thể tóm tắt bệnh án, gợi ý chẩn đoán tiềm năng và cập nhật nghiên cứu y học mới nhất — giúp bác sĩ tiết kiệm thời gian và ra quyết định chính xác hơn. Phân tích hình ảnh y khoa: Những phiên bản GPT có khả năng xử lý hình ảnh (như GPT-4o chuyên biệt) đang hỗ trợ phát hiện bất thường trong ảnh X-quang, MRI — góp phần phát hiện sớm bệnh lý nguy hiểm.

Những phiên bản GPT có khả năng xử lý hình ảnh (như GPT-4o chuyên biệt) đang hỗ trợ phát hiện bất thường trong ảnh X-quang, MRI — góp phần phát hiện sớm bệnh lý nguy hiểm. Cải thiện giao tiếp bệnh nhân: AI giúp viết lại tài liệu hướng dẫn chăm sóc sức khỏe theo cách dễ hiểu, dịch thuật thuật ngữ y học và trả lời câu hỏi phổ biến của bệnh nhân — giảm tải cho nhân viên y tế và tăng trải nghiệm chăm sóc.

Lập trình & phát triển phần mềm: AI – người đồng hành mới của developer

Trợ lý lập trình AI: Công nghệ từ Codex được tích hợp trong GPT-4 trở lên đã biến AI thành “đồng đội” đáng tin cậy của lập trình viên. Nó có thể viết mã mẫu, gỡ lỗi, dịch code giữa các ngôn ngữ và giải thích logic phức tạp chỉ trong vài giây.

Công nghệ từ được tích hợp trong GPT-4 trở lên đã biến AI thành “đồng đội” đáng tin cậy của lập trình viên. Nó có thể viết mã mẫu, gỡ lỗi, dịch code giữa các ngôn ngữ và giải thích logic phức tạp chỉ trong vài giây. Xây dựng nguyên mẫu siêu tốc: Các startup có thể mô tả ý tưởng sản phẩm và AI sẽ tự sinh mã nguồn cơ bản — giúp họ tạo MVP (phiên bản sản phẩm khả dụng tối thiểu) nhanh hơn gấp nhiều lần, rút ngắn thời gian ra mắt thị trường.

Các startup có thể mô tả ý tưởng sản phẩm và AI sẽ tự sinh mã nguồn cơ bản — giúp họ tạo MVP (phiên bản sản phẩm khả dụng tối thiểu) nhanh hơn gấp nhiều lần, rút ngắn thời gian ra mắt thị trường. Tự động hóa kiểm thử & tài liệu hóa: AI tự sinh test case, đảm bảo chất lượng phần mềm, đồng thời viết tài liệu kỹ thuật rõ ràng — giảm gánh nặng công việc lặp lại cho developer.

Sáng tạo, nghệ thuật & giải trí: Khi cảm hứng gặp công nghệ

Làm phim & hoạt hình: Nhờ Sora , các nhà làm phim độc lập có thể hiện thực hóa ý tưởng lớn mà không cần ngân sách khủng. Chỉ với vài dòng mô tả, họ có thể tạo nên những cảnh quay, hiệu ứng và thậm chí cả phim ngắn hoàn chỉnh.

Nhờ , các nhà làm phim độc lập có thể hiện thực hóa ý tưởng lớn mà không cần ngân sách khủng. Chỉ với vài dòng mô tả, họ có thể tạo nên những cảnh quay, hiệu ứng và thậm chí cả phim ngắn hoàn chỉnh. Thiết kế & nghệ thuật số: DALL-E 3 trở thành “người bạn đồng hành” của giới thiết kế, giúp họ phác thảo ý tưởng, tìm cảm hứng và tạo ra các tác phẩm độc đáo cho game, truyện tranh hay thương hiệu cá nhân.

trở thành “người bạn đồng hành” của giới thiết kế, giúp họ phác thảo ý tưởng, tìm cảm hứng và tạo ra các tác phẩm độc đáo cho game, truyện tranh hay thương hiệu cá nhân. Soạn nhạc & viết kịch bản: Các mô hình GPT còn có thể hỗ trợ nhạc sĩ và biên kịch trong việc viết lời, tạo giai điệu, phát triển nhân vật và cốt truyện.

Cách chọn model OpenAI phù hợp với nhu cầu của bạn

Dành cho doanh nghiệp & nhà phát triển (sử dụng API)

Nếu bạn là người xây dựng sản phẩm hoặc tích hợp AI vào quy trình làm việc, việc chọn đúng model sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất, độ tin cậy và chi phí vận hành.

Khi bạn cần sức mạnh suy luận & độ chính xác tuyệt đối

Tác vụ phù hợp:

Xây dựng quy trình tự động phức tạp (Agentic Workflows)

Phân tích tài chính chuyên sâu

Xử lý tài liệu pháp lý hoặc nghiên cứu khoa học

Các ứng dụng yêu cầu AI “tự suy nghĩ”, lập kế hoạch và ra quyết định nhiều bước

Lựa chọn tối ưu:

Dòng o-series (o1, o3) – “bộ não chiến lược” của OpenAI, được thiết kế cho suy luận sâu và độ tin cậy cao.

– “bộ não chiến lược” của OpenAI, được thiết kế cho suy luận sâu và độ tin cậy cao. GPT-5 – mạnh về phân tích dữ liệu có cấu trúc, lập trình và xử lý logic phức tạp, thích hợp cho môi trường doanh nghiệp hoặc ứng dụng chuyên biệt.

Khi bạn cần tốc độ, hiệu quả & tối ưu chi phí

Tác vụ phù hợp:

Chatbot dịch vụ khách hàng quy mô lớn

Tóm tắt văn bản, phân loại email, phản hồi tự động

Các quy trình lặp lại hoặc yêu cầu độ trễ thấp

Lựa chọn tối ưu:

o4-mini hoặc GPT-5 nano – tốc độ phản hồi cực nhanh, chi phí thấp, phù hợp cho ứng dụng vận hành hàng loạt.

hoặc – tốc độ phản hồi cực nhanh, chi phí thấp, phù hợp cho ứng dụng vận hành hàng loạt. GPT-5 mini – lựa chọn cân bằng giữa tốc độ và khả năng suy luận, lý tưởng cho các chatbot thông minh hoặc công cụ nội bộ.

Khi bạn cần sự linh hoạt & đa năng

Tác vụ phù hợp:

Ứng dụng đa chức năng

Xử lý đa dạng yêu cầu: viết lách, trả lời câu hỏi, phân tích hình ảnh cơ bản

Lựa chọn tối ưu:

GPT-4.1 – “dao đa năng” của thế giới AI. Mô hình này xử lý mượt mà hầu hết các tác vụ tổng quát mà không cần đến chi phí cao của GPT-5 hay o-series, vẫn đảm bảo chất lượng vượt trội và khả năng hiểu ngữ cảnh xuất sắc.

Dành cho nhà sáng tạo nội dung, marketer & người dùng cá nhân

Khi bạn cần sáng tạo nội dung văn bản & hình ảnh

Tác vụ phù hợp:

Viết bài blog, kịch bản, email marketing

Lên ý tưởng chiến dịch, sáng tạo nội dung mạng xã hội

Thiết kế banner, hình minh họa

Lựa chọn tối ưu:

ChatGPT Plus hoặc Pro (GPT-4o + DALL-E 3) – sự kết hợp hoàn hảo giữa ngôn ngữ và hình ảnh. Bạn có thể tạo nội dung hấp dẫn, hình ảnh quảng cáo và ý tưởng truyền thông trong vài phút.

Khi bạn cần tạo video chuyên nghiệp

Tác vụ phù hợp:

Sản xuất video quảng cáo, video ngắn, phim hoạt hình

Biến kịch bản hoặc ý tưởng thành hình ảnh chuyển động

Lựa chọn tối ưu:

Sora – công cụ AI chuyên biệt cho video, không có đối thủ trong hệ sinh thái OpenAI. Bạn cần đăng ký quyền truy cập riêng để tận dụng khả năng biến văn bản thành video điện ảnh của Sora.

Khi bạn cần trợ lý cá nhân toàn diện

Tác vụ phù hợp:

Học tập, nghiên cứu, quản lý công việc

Lên kế hoạch du lịch, hỗ trợ lập trình cơ bản

Giao tiếp tự nhiên qua giọng nói hoặc hình ảnh

Lựa chọn tối ưu:

ChatGPT Plus (GPT-4o) – mô hình đa phương thức mạnh mẽ nhất hiện nay, cho phép bạn tương tác bằng giọng nói, hình ảnh và văn bản một cách liền mạch.

– mô hình đa phương thức mạnh mẽ nhất hiện nay, cho phép bạn tương tác bằng giọng nói, hình ảnh và văn bản một cách liền mạch. Lựa chọn tiết kiệm: ChatGPT Go hoặc GPT-5 Instant (phiên bản miễn phí) – phù hợp cho người dùng chỉ cần tra cứu, tóm tắt hoặc hỏi đáp nhanh gọn.

Một số lưu ý khác

Trước khi chọn model, hãy bắt đầu từ mục tiêu cuối cùng:

Nếu bạn cần độ chính xác và suy luận sâu → chọn o-series hoặc GPT-5 .

→ chọn . Nếu bạn cần hiệu suất nhanh và chi phí thấp → chọn mini/nano .

→ chọn . Nếu bạn cần sự linh hoạt và sáng tạo → chọn GPT-4o hoặc các gói ChatGPT trả phí.

Tóm lại: Không có model “tốt nhất”, chỉ có model “phù hợp nhất” với nhu cầu, ngân sách và mục tiêu của bạn.

Kết luận

Từ những dòng code đầu tiên của GPT-3.5 cho đến khả năng suy luận phức tạp của GPT-5, hệ sinh thái model của OpenAI đã và đang vẽ nên một bức tranh sống động về một thế giới được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo. Việc hiểu rõ từng model không chỉ giúp chúng ta khai thác tối đa tiềm năng của công nghệ, mà còn chuẩn bị cho những bước chuyển mình mạnh mẽ hơn nữa trong mọi lĩnh vực.

Những câu hỏi thường gặp

Phiên bản đầu tiên và thấp nhất của ChatGPT là gì? Phiên bản đầu tiên của ChatGPT được ra mắt công chúng vào ngày 30 tháng 11 năm 2022. Phiên bản này được vận hành bởi một mô hình ngôn ngữ thuộc dòng GPT-3.5. Trước đó, OpenAI đã tạo ra các mô hình GPT-1, GPT-2 và GPT-3, nhưng chúng chủ yếu dành cho các nhà nghiên cứu và nhà phát triển thông qua API, chưa có giao diện trò chuyện thân thiện với người dùng phổ thông.

Model nào của OpenAI là mạnh nhất hiện nay? Về khả năng suy luận logic, giải quyết vấn đề phức tạp và tự chủ thực thi nhiệm vụ, GPT-5 là mô hình đứng đầu không thể bàn cãi. Tuy nhiên, nếu bạn cần tạo video chân thực, Sora là mạnh nhất. Nếu bạn cần phân tích dữ liệu chuyên sâu với độ tin cậy cao, dòng o-series có thể là lựa chọn tối ưu hơn.

Model của OpenAI so với các đối thủ như Google Gemini hay Claude của Anthropic thì sao? Đây là một cuộc đua tam mã hấp dẫn. OpenAI thường dẫn đầu về khả năng suy luận sáng tạo và tính linh hoạt trong các tác vụ đa dạng. Google Gemini có lợi thế vượt trội nhờ tích hợp sâu vào hệ sinh thái khổng lồ của Google (Search, Workspace, Cloud). Trong khi đó, Claude AI của Anthropic tiếp tục là một đối thủ đáng gờm, đặc biệt mạnh về khả năng xử lý các ngữ cảnh cực dài và tính an toàn, đạo đức trong các phản hồi.

Tôi có thể sử dụng các nội dung (văn bản, hình ảnh, video) tạo ra từ AI của OpenAI cho mục đích thương mại không? Có. Theo chính sách hiện tại của OpenAI, bạn sở hữu bản quyền đối với các nội dung mà bạn tạo ra thông qua các dịch vụ của họ, bao gồm cả việc sử dụng cho mục đích thương mại. Tuy nhiên, bạn phải tuân thủ các điều khoản sử dụng, không tạo ra nội dung độc hại, vi phạm bản quyền của người khác hoặc các nội dung bị cấm khác.