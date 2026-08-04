Hướng dẫn cài đặt và sử dụng ClawHub CLI trên OpenClaw

Nếu bạn đang xây dựng trợ lý AI cá nhân bằng OpenClaw và muốn mở rộng khả năng của trợ lý bằng hàng nghìn skill có sẵn, ClawHub chính là công cụ dòng lệnh không thể thiếu. Đây là kho đăng ký công khai giúp bạn tìm kiếm, cài đặt, cập nhật và thậm chí xuất bản skill của riêng mình chỉ bằng vài dòng lệnh đơn giản. Cùng Tino tìm hiểu cách cài đặt và sử dụng ClawHub CLI trên OpenClaw qua bài viết dưới đây nhé!

Tổng quan về ClawHub CLI

ClawHub CLI là gì?

Trước tiên,bạn cần biết ClawHub là kho lưu trữ công khai dành cho skill và plugin của OpenClaw. Một skill thường gồm file SKILL.md cùng các file hỗ trợ, hướng dẫn hoặc mã nguồn cần thiết. Người dùng có thể tìm kiếm, xem phiên bản, kiểm tra file, cài đặt và cập nhật skill thông qua ClawHub.

ClawHub CLI là gì?

ClawHub CLI là công cụ dòng lệnh dành cho ClawHub. Sau khi cài ClawHub CLI, người dùng có thể thực hiện các tác vụ như:

Tìm kiếm skill theo từ khóa.

Xem các skill mới, phổ biến hoặc đang thịnh hành.

Kiểm tra thông tin và file bên trong skill.

Cài skill vào một thư mục làm việc.

Cập nhật hoặc gỡ skill.

Ghim skill để tránh bị cập nhật ngoài ý muốn.

Đăng nhập tài khoản ClawHub.

Xuất bản skill do chính mình phát triển.

Xem thêm: ClawHub là gì?

ClawHub CLI phù hợp với ai?

ClawHub CLI phù hợp với hai nhóm người dùng chính.

Nhóm thứ nhất là người sử dụng OpenClaw muốn tìm kiếm, kiểm tra hoặc quản lý skill bằng cửa sổ dòng lệnh. Thay vì mở website và tải từng file thủ công, người dùng có thể tìm skill, xem nội dung và quản lý phiên bản ngay trong Terminal, PowerShell.

Nhóm thứ hai là nhà phát triển muốn xuất bản skill hoặc plugin lên ClawHub. Công cụ hỗ trợ đăng nhập, kiểm tra tài khoản, xuất bản phiên bản, đồng bộ thư mục skill, quản lý listing và thực hiện các quy trình dành riêng cho registry.

ClawHub CLI phù hợp với ai?

Với người mới, các tính năng thường dùng nhất gồm:

clawhub search

clawhub explore

clawhub inspect

clawhub install

clawhub list

clawhub update

clawhub uninstall

Người dùng không cần ghi nhớ toàn bộ lệnh ngay từ đầu. Chỉ cần hiểu quy trình cơ bản: tìm kiếm, kiểm tra, cài đặt, xác nhận và cập nhật.

Cần chuẩn bị gì trước khi cài đặt ClawHub CLI?

Trước khi bắt đầu, người dùng cần chuẩn bị một số thành phần cơ bản.

Máy tính hoặc VPS

ClawHub CLI có thể được sử dụng trên:

Máy tính Windows.

Máy tính macOS.

Máy tính Linux.

VPS hoặc máy chủ chạy Linux.

Môi trường dòng lệnh từ xa.

Người dùng cần có quyền cài đặt gói npm toàn cục hoặc quyền truy cập phù hợp vào thư mục cài đặt.

Node.js và trình quản lý gói

ClawHub CLI được phân phối qua npm. Từ phiên bản 0.20.2, ClawHub CLI yêu cầu Node.js 22 trở lên. Vì vậy, Node.js 20 hoặc các phiên bản cũ hơn có thể phát sinh lỗi khi cài bản ClawHub CLI mới.

Kiểm tra phiên bản Node.js bằng lệnh:

node -v

Kết quả nên bắt đầu từ phiên bản 22. Download Node.js tại: https://nodejs.org/en/download

Tiếp theo, kiểm tra npm:

npm -v

Người dùng cũng có thể sử dụng pnpm:

pnpm -v

Chỉ cần lựa chọn npm hoặc pnpm, không bắt buộc phải cài đồng thời cả hai.

Cần chuẩn bị gì trước khi cài đặt ClawHub CLI?

OpenClaw

ClawHub CLI có thể thực hiện nhiều tác vụ độc lập như tìm kiếm hoặc kiểm tra skill. Tuy nhiên, để sử dụng skill trong một AI Agent, người dùng cần cài đặt và cấu hình OpenClaw trước.

Tài khoản GitHub

ClawHub sử dụng GitHub cho quy trình đăng nhập trên trình duyệt. Tài khoản GitHub đặc biệt cần thiết khi người dùng muốn:

Xuất bản skill.

Quản lý skill đã đăng.

Đánh dấu skill yêu thích.

Thực hiện các tác vụ yêu cầu xác thực.

Quản lý publisher cá nhân hoặc tổ chức.

Các thao tác đọc công khai như tìm kiếm và xem thông tin skill có thể không yêu cầu đăng nhập.

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng ClawHub CLI trên OpenClaw

Lưu ý chung: OpenClaw trong bài viết được cài đặt trên VPS. Toàn bộ thao tác với ClawHub CLI được thông qua SSH.

Cài đặt ClawHub CLI

Bước 1: Mở SSH vào VPS rồi chạy lệnh:

node -v

Nếu hệ thống trả về Node.js 22 trở lên, bạn có thể chuyển sang bước tiếp theo.

Nếu xuất hiện lỗi không nhận diện được lệnh hoặc phiên bản thấp hơn 22, hãy cài hay nâng cấp Node.js trước khi tiếp tục.

Cài đặt ClawHub CLI

Bước 2: Để cài ClawHub CLI bằng npm, chạy lệnh:

npm i -g clawhub

Cài đặt ClawHub CLI

Tham số -g cho biết gói sẽ được cài toàn cục. Nhờ đó, lệnh clawhub có thể được gọi từ nhiều thư mục khác nhau trên máy. Đây cũng là hai lệnh cài đặt được tài liệu ClawHub chính thức hướng dẫn.

Trên Linux hoặc macOS, nếu gặp lỗi quyền truy cập khi cài bằng npm, người dùng nên kiểm tra cách thiết lập thư mục npm toàn cục hoặc trình quản lý phiên bản Node.js. Không nên thêm sudo một cách tùy ý khi chưa hiểu quyền mà gói sẽ nhận.

Bước 3: Sau khi cài đặt hoàn tất, chạy:

clawhub --help

Nếu ClawHub CLI hoạt động bình thường, cửa sổ dòng lệnh sẽ hiển thị danh sách câu lệnh và tùy chọn hỗ trợ.

Cài đặt ClawHub CLI

Bước 4: Để cài lại phiên bản mới nhất từ npm, chạy:

npm i -g clawhub@latest

Sau đó, đóng và mở lại cửa sổ dòng lệnh trước khi kiểm tra.

Cài đặt ClawHub CLI

Việc cập nhật ClawHub CLI khác với cập nhật skill. Lệnh npm cập nhật chính công cụ ClawHub CLI, còn clawhub update dùng để cập nhật các skill đã cài.

Cách đăng nhập ClawHub CLI bằng GitHub (tùy chọn)

Lưu ý: Phần này chỉ bắt buộc khi bạn cần đăng nhập để xuất bản skill hoặc thực hiện thao tác quản lý tài khoản. Việc tìm kiếm và xem thông tin skill công khai không yêu cầu đăng nhập.

Bước 1: Trong cửa sổ Terminal, nhập:

clawhub login

ClawHub CLI sẽ hiển thị:

Đường dẫn xác thực.

Mã đăng nhập tạm thời.

Thời hạn sử dụng của mã, thường là 15 phút.

Trạng thái Waiting for authorization.

Cách đăng nhập ClawHub CLI bằng GitHub (tùy chọn)

Giữ nguyên cửa sổ Terminal trong khi thực hiện các bước tiếp theo.

Bước 2: Sao chép đường dẫn được ClawHub CLI cung cấp rồi mở bằng trình duyệt trên máy tính.

Tại trang CLI device login, nhấn Sign In để tiếp tục.

Cách đăng nhập ClawHub CLI bằng GitHub (tùy chọn)

Bước 3: ClawHub sẽ chuyển bạn đến trang xác thực GitHub. Hãy đăng nhập tài khoản GitHub nếu trình duyệt chưa đăng nhập.

Kiểm tra các quyền mà ClawHub yêu cầu, sau đó nhấn nút Authorize để đồng ý kết nối tài khoản GitHub với ClawHub.

Cách đăng nhập ClawHub CLI bằng GitHub (tùy chọn)

Bước 4: Sau khi cấp quyền GitHub, trình duyệt sẽ quay lại trang CLI device login.

Mã được tạo trên VPS thường đã tự động điền vào ô Code. Hãy kiểm tra mã rồi nhấn Authorize.

Nếu ô Code đang trống, nhập mã được hiển thị trong Terminal của VPS.

Cách đăng nhập ClawHub CLI bằng GitHub (tùy chọn)

Bước 5: Quay lại cửa sổ Terminal. Khi đăng nhập thành công, ClawHub CLI sẽ hiển thị thông báo tương tự:

Authorized OK. Logged in as @ten-tai-khoan.

Như vậy, tài khoản GitHub đã được kết nối thành công với ClawHub CLI trên VPS.

Bạn có thể kiểm tra lại tài khoản đang đăng nhập bằng lệnh:

clawhub whoami

Cách đăng nhập ClawHub CLI bằng GitHub (tùy chọn)

Lưu ý khi đăng nhập ClawHub CLI:

Không đóng cửa sổ Terminal khi ClawHub đang chờ xác thực.

Mã đăng nhập chỉ có hiệu lực trong thời gian giới hạn.

Nếu mã hết hạn, hãy chạy lại clawhub login để tạo mã mới.

Không chia sẻ mã xác thực khi mã vẫn còn hiệu lực.

Trên VPS của bạn, chỉ cần dùng clawhub login; ClawHub CLI sẽ tự chuyển sang quy trình đăng nhập bằng mã thiết bị.

Cách sử dụng ClawHub CLI

Sau khi cài đặt thành công, người dùng có thể bắt đầu tìm và quản lý skill.

Tìm kiếm skill

Cú pháp cơ bản:

clawhub search "<từ khóa>"

Ví dụ, tìm skill liên quan đến lịch:

clawhub search “calendar”

Tìm kiếm skill

Kết quả tìm kiếm có thể hiển thị slug, chủ sở hữu, tên skill và mức độ liên quan. ClawHub ưu tiên kết quả khớp trực tiếp với tên hoặc slug, đồng thời sử dụng mức độ phổ biến như một tín hiệu bổ sung.

Khi cần tìm chính xác một slug:

clawhub search "skill-name" --exact

Khám phá các skill nổi bật

Lệnh explore phù hợp khi người dùng chưa biết chính xác tên skill:

clawhub explore

Xem 20 skill đang thịnh hành:

clawhub explore --sort trending --limit 20

Xem 20 skill đang thịnh hành

Xem skill được tải nhiều:

clawhub explore --sort downloads --limit 20

Xem skill mới cập nhật:

clawhub explore --sort updated --limit 20

ClawHub CLI hỗ trợ các kiểu sắp xếp như mới nhất, cập nhật gần đây, đánh giá, lượt tải và xu hướng.

Kiểm tra skill trước khi cài

Không nên cài skill ngay sau khi nhìn thấy tên phù hợp. Hãy kiểm tra thông tin trước bằng lệnh:

clawhub inspect @owner/skill-name

Kiểm tra skill trước khi cài

Xem danh sách file:

clawhub inspect @owner/skill-name --files

Xem lịch sử phiên bản:

clawhub inspect @owner/skill-name --versions

Xem một phiên bản cụ thể:

clawhub inspect @owner/skill-name --version 1.0.0

Lệnh inspect lấy metadata và file của skill nhưng chưa cài vào máy. Đây là bước hữu ích để xem chủ sở hữu, phiên bản, changelog, yêu cầu môi trường và các file được đóng gói.

Cài đặt skill bằng ClawHub CLI

Cú pháp:

clawhub install @owner/skill-name

Cài đặt skill bằng ClawHub CLI

Xem danh sách skill đã cài

Chạy:

clawhub list

Lệnh này đọc file .clawhub/lock.json và hiển thị các skill đang được ClawHub CLI quản lý. Skill đã ghim sẽ có trạng thái pinned.

Xem danh sách skill đã cài

Cập nhật một skill

Cú pháp:

clawhub update @owner/skill-name

Cập nhật toàn bộ skill:

clawhub update --all

Trước khi cập nhật, ClawHub CLI kiểm tra dấu vân tay của các file cục bộ. Nếu file đã bị chỉnh sửa và không còn khớp với phiên bản đã biết, công cụ sẽ từ chối ghi đè theo mặc định. Người dùng có thể dùng –force sau khi sao lưu và xác nhận rằng các chỉnh sửa cục bộ không cần được giữ lại.

Ví dụ:

clawhub update @owner/skill-name --force

Lưu ý: Không nên sử dụng –force như thao tác mặc định, vì các file đã chỉnh sửa có thể bị thay thế.

Ghim phiên bản skill

Khi một skill đang hoạt động ổn định trong môi trường thực tế, người dùng có thể ghim để tránh cập nhật ngoài ý muốn:

clawhub pin @owner/skill-name

Thêm lý do:

clawhub pin skill-name --reason "Dang su dung tren he thong production"

Skill đã ghim sẽ bị bỏ qua khi chạy:

clawhub update --all

Ngoài ra, lệnh cập nhật trực tiếp và cài lại bằng –force cũng không thể ghi đè skill đang được ghim.

Khi cần cập nhật trở lại:

clawhub unpin @owner/skill-name

Gỡ skill khỏi OpenClaw

Cú pháp:

clawhub uninstall @owner/skill-name

Gỡ skill khỏi OpenClaw

ClawHub CLI sẽ yêu cầu xác nhận trước khi xóa. Sau khi đồng ý, thư mục skill cùng mục tương ứng trong lockfile sẽ được loại bỏ.

Cần kiểm tra kỹ tên skill và thư mục làm việc trước khi thực hiện.

Tổng hợp các lệnh ClawHub CLI thường dùng

Lệnh Chức năng clawhub --help Xem hướng dẫn sử dụng clawhub login Đăng nhập qua trình duyệt clawhub login --device Đăng nhập trên VPS hoặc máy chủ từ xa clawhub whoami Kiểm tra tài khoản đang đăng nhập clawhub search "keyword" Tìm skill theo từ khóa clawhub explore Khám phá skill trong kho clawhub inspect @owner/skill Kiểm tra skill trước khi cài clawhub inspect @owner/skill --files Xem danh sách file clawhub install @owner/skill Cài skill vào thư mục làm việc clawhub list Xem danh sách skill đã cài clawhub update @owner/skill Cập nhật một skill clawhub update --all Cập nhật toàn bộ skill clawhub pin skill-name Ghim skill, ngăn cập nhật clawhub unpin skill-name Bỏ ghim skill clawhub uninstall skill-name Gỡ skill khỏi máy clawhub star @owner/skill Thêm skill vào danh sách đánh dấu clawhub unstar @owner/skill Bỏ đánh dấu skill

Các lệnh trên bao phủ phần lớn nhu cầu tìm kiếm, kiểm tra và quản lý skill của người dùng phổ thông.

Hướng dẫn cách cài skill ClawHub vào OpenClaw không cần ClawHub CLI

Ngoài việc sử dụng ClawHub CLI, tài liệu cũng khuyến nghị dùng lệnh gốc của OpenClaw khi muốn cài skill vào workspace OpenClaw đang hoạt động.

Bước 1: Tìm skill từ OpenClaw bằng lệnh:

openclaw skills search "tu-khoa"

Ví dụ:

openclaw skills search "calendar"

Bước 2: Cài skill bằng lệnh:

openclaw skills install @owner/skill-name

Cài skill ClawHub vào OpenClaw không cần ClawHub CLI

Cài một phiên bản cụ thể:

openclaw skills install @owner/skill-name --version 1.0.0

Bước 3: Kiểm tra skill đã cài bằng lệnh:

openclaw skills list

Cài skill ClawHub vào OpenClaw không cần ClawHub CLI

Xem thông tin chi tiết:

openclaw skills info skill-name

Kiểm tra điều kiện hoạt động:

openclaw skills check

Bước 4: Cập nhật skill bằng lệnh:

openclaw skills update @owner/skill-name

Hoặc cập nhật toàn bộ:

openclaw skills update --all

Theo mặc định, các lệnh cài đặt, cập nhật và xác minh sẽ làm việc với thư mục skills của workspace OpenClaw đang hoạt động. Tùy chọn –global có thể được dùng để cài vào khu vực skill dùng chung.

Ví dụ:

openclaw skills install @owner/skill-name --global

Kết luận

Qua bài viết trên, bạn đã nắm được toàn bộ quy trình cài đặt ClawHub CLI, từ thiết lập môi trường, đăng nhập tài khoản, đến các lệnh tìm kiếm, cài đặt và quản lý skill cho trợ lý OpenClaw. Việc thành thạo công cụ dòng lệnh này giúp tiết kiệm thời gian, chủ động mở rộng năng lực trợ lý AI mà không cần viết code phức tạp. Hãy bắt đầu cài đặt ClawHub CLI ngay hôm nay, thử tìm một skill phù hợp với nhu cầu công việc, và dần khám phá thêm các tính năng nâng cao nhé!

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Những câu hỏi thường gặp

Có bắt buộc cài ClawHub CLI để sử dụng OpenClaw không? Không bắt buộc. OpenClaw có nhóm lệnh openclaw skills để tìm kiếm, cài đặt và cập nhật skill trực tiếp từ ClawHub. ClawHub CLI phù hợp hơn khi cần đăng nhập registry, kiểm tra listing, quản lý bản cài cục bộ hoặc xuất bản skill.

ClawHub CLI khác gì so với lệnh openclaw skills install? Lệnh openclaw skills install phù hợp cho thao tác cài đặt nhanh vào workspace đang chạy. ClawHub CLI dùng cho các thao tác cần xác thực tài khoản như đăng nhập, xuất bản, gắn sao, chuyển quyền sở hữu hoặc quản lý phiên bản chi tiết hơn.

Có cần tài khoản GitHub để dùng ClawHub CLI không? Tài khoản GitHub cần thiết cho quá trình đăng nhập ClawHub và các tác vụ như xuất bản, đánh dấu yêu thích hoặc quản lý nội dung thuộc quyền sở hữu. Một số tác vụ đọc công khai như tìm kiếm và kiểm tra skill có thể thực hiện mà chưa cần đăng nhập.

Skill cài đặt qua ClawHub CLI có an toàn không? Mỗi skill đều trải qua quét bảo mật tự động trước khi hiển thị công khai, tuy nhiên người dùng vẫn nên kiểm tra uy tín tác giả, số lượt tải và đánh giá trước khi cài đặt, đặc biệt với skill yêu cầu quyền truy cập mạng hoặc thiết bị.

Có thể dùng ClawHub CLI trên Windows không? Có. Công cụ hoạt động trên cả Windows, macOS và Linux, chỉ cần máy đã cài Node.js phiên bản phù hợp và cài đặt gói clawhub qua npm hoặc pnpm như hướng dẫn.

ClawHub CLI có miễn phí không? Có. ClawHub là dịch vụ công khai và miễn phí, mọi skill đăng tải đều mở và có thể xem, tải về tự do.