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Chính thức đấu giá 76 tên miền .VN 2 ký tự đợt 2: Cơ hội sở hữu tên miền ngắn, đẹp cho thương hiệu số

Tác giả: Đông Tùng Ngày đăng: 16/06/2026 Chuyên mục: Tin Tức Tên miền & Email
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Sau một thời gian rò rỉ thông tin khiến cộng đồng doanh nghiệp và giới đầu tư tên miền xôn xao, Bộ Khoa học và Công nghệ (thông qua Trung tâm Internet Việt Nam – VNNIC) đã chính thức phê duyệt và công bố: 76 tên miền quốc gia cấp 2 có 02 ký tự dưới đuôi “.VN” sẽ bước vào phiên đấu giá đợt 2 của năm 2026.

Sự kiện sẽ diễn ra trong hai ngày 24 và 25/06/2026, mở ra cơ hội hiếm có để các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp sở hữu những “bất động sản vàng” trên không gian mạng.

Tại sao tên miền “.VN” 2 ký tự lại được săn đón mạnh mẽ?

Trong bối cảnh nền kinh tế số phát triển bùng nổ, tên miền không chỉ đơn thuần là địa chỉ trang web mà đã trở thành tài sản số vô giá, gắn liền với sinh mệnh và thương hiệu của doanh nghiệp. Tên miền 2 ký tự mang lại những đặc quyền không thể phủ nhận:

  • Sự khan hiếm tuyệt đối: Giống như những biển số xe đẹp hay số điện thoại VIP, số lượng tên miền 2 ký tự là vô cùng hữu hạn. Sự ngắn gọn này tạo ra giá trị độc bản.
  • Định vị thương hiệu đỉnh cao: Một tên miền ngắn gọn giúp khách hàng dễ nhớ, dễ gõ, từ đó gia tăng khả năng nhận diện thương hiệu một cách tự nhiên và hiệu quả nhất.
  • Tạo dựng uy tín: Sở hữu đuôi tên miền quốc gia “.VN” được bảo chứng bởi các cơ quan quản lý nhà nước giúp tăng độ tin cậy của doanh nghiệp trong mắt đối tác và người tiêu dùng.
  • Bảo vệ tài sản số: Việc nhanh tay sở hữu tên miền trùng với tên viết tắt của doanh nghiệp giúp chủ động phòng ngừa rủi ro bị đối thủ cạnh tranh hoặc các tổ chức khác đăng ký mất.
Tại sao tên miền ".VN" 2 ký tự lại được săn đón mạnh mẽ?
Tại sao tên miền “.VN” 2 ký tự lại được săn đón mạnh mẽ?

Điểm danh những “Siêu Phẩm” sẽ lên sàn trong đợt 2

Đợt đấu giá lần này quy tụ nhiều tên miền cực kỳ ấn tượng, bao gồm sự kết hợp giữa các chữ cái và chữ số, phù hợp với đa dạng ngành nghề và chiến lược kinh doanh:

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  • Nhóm tài chính, ngân hàng, doanh nghiệp lớn: MB.VN, AB.VN, IC.VN…
  • Nhóm ngành nghề đặc thù: DR.VN (Y tế/Bác sĩ), OT.VN (Ô tô), FU.VN…
  • Nhóm tạo xu hướng, dễ nhớ: 9X.VN (Cộng đồng giới trẻ), NY.VN, HI.VN, OK.VN, VV.VN, AK.VN…

Thông tin chi tiết về các buổi đấu giá trong đợt 2

Nhằm đảm bảo tính công khai và minh bạch, các phiên đấu giá sẽ được tổ chức hoàn toàn qua nền tảng trực tuyến.

  • Thời gian tổ chức: Ngày 24 và 25/06/2026.
  • Số lượng đấu giá: 76 tên miền cấp 2 (02 ký tự dưới “.VN”).
  • Hình thức: Đấu giá trực tuyến.
  • Giá khởi điểm: 10.000.000 đồng/tên miền.
  • Tiền đặt trước: 1.000.000 đồng/tên miền.
  • Cơ quan quản lý: Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) – Bộ Khoa học và Công nghệ.
  • Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam (VPA).

Lưu ý: Người trúng đấu giá, sau khi hoàn thành các nghĩa vụ tài chính, sẽ được đăng ký sử dụng tên miền trúng đấu giá theo đúng quy định của pháp luật về viễn thông và Internet hiện hành.

Danh sách các tên miền được đấu giá
Danh sách các tên miền được đấu giá

Hướng dẫn tra cứu và đăng ký tham gia

Bất kỳ cá nhân, tổ chức hay doanh nghiệp nào đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật đều có thể tham gia “cuộc đua” sở hữu tài sản số này. Để tra cứu danh sách chi tiết các tên miền, đọc kỹ quy chế và tiến hành đăng ký, bạn có thể truy cập vào các cổng thông tin chính thức sau:

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Lưu ý quan trọng khi tham gia đấu giá tên miền .VN

Để quá trình tham gia đấu giá diễn ra thuận lợi, cá nhân và doanh nghiệp nên chú ý một số điểm sau:

Kiểm tra kỹ danh sách tên miền

Mỗi tên miền có thể phù hợp với một định hướng thương hiệu khác nhau. Trước khi tham gia, nên đánh giá tên miền theo các tiêu chí như độ ngắn, khả năng phát âm, mức độ dễ nhớ, khả năng liên tưởng thương hiệu và mục đích sử dụng thực tế.

Tìm hiểu kỹ quy chế đấu giá

Đấu giá tên miền là hoạt động có quy định cụ thể. Người tham gia cần đọc kỹ điều kiện tham gia, cách đặt trước, thời gian đấu giá, phương thức trả giá, nghĩa vụ tài chính sau khi trúng đấu giá và các mốc thời gian liên quan.

Xác định ngân sách trước khi đấu giá

Giá khởi điểm của mỗi tên miền là 10 triệu đồng, nhưng giá trúng thực tế có thể cao hơn tùy theo mức độ quan tâm của thị trường. Vì vậy, người tham gia nên xác định ngân sách tối đa trước khi phiên đấu giá diễn ra.

Lên kế hoạch sử dụng tên miền sau khi trúng đấu giá

Sở hữu tên miền đẹp mới là bước khởi đầu. Để khai thác hiệu quả, doanh nghiệp nên có kế hoạch triển khai website, email tên miền riêng, landing page, hệ thống nhận diện thương hiệu hoặc chiến dịch truyền thông phù hợp.

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Đừng bỏ lỡ cơ hội khẳng định vị thế của doanh nghiệp bạn trên môi trường Internet. Hãy chuẩn bị sẵn sàng cho hai ngày 24 và 25/06 sắp tới!

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Đông Tùng
Senior Technology Writer

Là cử nhân Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Tài chính - Marketing, Tùng bắt đầu làm việc tại Tino Group từ năm 2021 ở vị trí Content Marketing để thỏa mãn niềm đam mê viết lách của bản thân. Sở hữu khả năng sáng tạo đặc biệt, anh cùng đội ngũ của mình đã tạo nên những chiến dịch quảng cáo độc đáo cùng vô số bài viết hữu ích về nhiều chủ đề khác nhau. Sự tỉ mỉ, kiên trì và tinh thần sáng tạo của Tùng đã góp phần lớn vào thành công của Tino Group trong lĩnh vực marketing trực tuyến.

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Mục lục
  1. Tại sao tên miền ".VN" 2 ký tự lại được săn đón mạnh mẽ?
  2. Điểm danh những "Siêu Phẩm" sẽ lên sàn trong đợt 2
  3. Thông tin chi tiết về các buổi đấu giá trong đợt 2
    1. Hướng dẫn tra cứu và đăng ký tham gia
  4. Lưu ý quan trọng khi tham gia đấu giá tên miền .VN
    1. Kiểm tra kỹ danh sách tên miền
    2. Tìm hiểu kỹ quy chế đấu giá
    3. Xác định ngân sách trước khi đấu giá
    4. Lên kế hoạch sử dụng tên miền sau khi trúng đấu giá

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