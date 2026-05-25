Sức nóng trở lại: 77 Tên miền .VN 2 ký tự chính thức lên sàn đấu giá đợt 2 năm 2026

Sau thành công vang dội của đợt đấu giá đầu tiên với những kỷ lục chốt giá lên tới hàng tỷ đồng, thị trường tài sản số Việt Nam lại tiếp tục “dậy sóng”. Mới đây, đợt 2 của chương trình đấu giá quyền sử dụng tên miền quốc gia “.vn” 2 ký tự năm 2026 đã chính thức được công bố triển khai.

Với số lượng giới hạn chỉ 77 tên miền được tung ra, đây là cơ hội vàng tiếp theo dành cho các nhà đầu tư và những doanh nghiệp có tầm nhìn chiến lược muốn khẳng định vị thế độc tôn trên không gian số toàn cầu.

Sức hút từ đợt đấu giá đầu tiên

Đợt đấu giá đầu tiên của tên miền quốc gia .VN 2 ký tự đã cho thấy nhu cầu thực tế của thị trường. Trong 50 tên miền được đưa ra đấu giá ở đợt đầu, 78% tên miền được đấu giá thành công. Đáng chú ý, mb.vn đạt mức gần 1,6 tỷ đồng, ok.vn đạt 217 triệu đồng và hi.vn đạt 153 triệu đồng.

Kết quả này cho thấy nhóm tên miền ngắn không chỉ mang giá trị kỹ thuật như một địa chỉ truy cập, mà còn được nhìn nhận như một tài sản số chiến lược trong hoạt động xây dựng thương hiệu, quảng bá dịch vụ và mở rộng hiện diện trực tuyến.

Sức hút từ đợt đấu giá đầu tiên

Thông tin chi tiết đợt 2 đấu giá tên miền .VN năm 2026

Kế thừa quy trình minh bạch từ đợt đầu, phiên đấu giá đợt 2 mang đến cơ hội tiếp cận công bằng cho mọi cá nhân và tổ chức. Dưới đây là các thông tin trọng tâm người tham gia cần lưu ý:

Số lượng tên miền lên sàn: 77 tên miền cấp 2 (chiều dài chuẩn 2 ký tự).

77 tên miền cấp 2 (chiều dài chuẩn 2 ký tự). Thời gian đấu giá dự kiến: Các ngày 22 – 23/06/2026.

Các ngày 22 – 23/06/2026. Giá khởi điểm: 10.000.000 VNĐ / tên miền (mức giá này chưa bao gồm thuế GTGT và các lệ phí liên quan).

10.000.000 VNĐ / tên miền (mức giá này chưa bao gồm thuế GTGT và các lệ phí liên quan). Bước giá: 1.000.000 VNĐ.

1.000.000 VNĐ. Hình thức: Đấu giá trực tuyến theo phương thức trả giá lên. Mỗi phiên đấu giá cho một tên miền sẽ diễn ra độc lập với thời lượng tối thiểu 20 phút.

Người tham gia sẽ cần tạo tài khoản trên hệ thống đấu giá trực tuyến, mua hồ sơ và nộp khoản tiền đặt trước để đủ điều kiện bước vào phòng đấu giá.

Thông tin chi tiết đợt 2 đấu giá tên miền .VN năm 2026

Danh sách 77 tên miền .VN được đưa ra đấu giá đợt 2 năm 2026

Điểm đáng chú ý là một số tên miền từng được đấu giá thành công ở đợt đầu nhưng người trúng đấu giá không hoàn tất nghĩa vụ thanh toán cũng sẽ được đưa ra đấu giá lại trong đợt này. STT Tên miền STT Tên miền STT Tên miền 1 y1.vn 26 wk.vn 51 ny.vn 2 m2.vn 27 wa.vn 52 2k.vn 3 f5.vn 28 yc.vn 53 ok.vn 4 g7.vn 29 zo.vn 54 ex.vn 5 3m.vn 30 w0.vn 55 ak.vn 6 ab.vn 31 k0.vn 56 5q.vn 7 e1.vn 32 q2.vn 57 hi.vn 8 s1.vn 33 a3.vn 58 vv.vn 9 e2.vn 34 z3.vn 59 fu.vn 10 1c.vn 35 q4.vn 60 g8.vn 11 5s.vn 36 a5.vn 61 ot.vn 12 di.vn 37 h5.vn 62 e6.vn 13 dr.vn 38 y6.vn 63 w6.vn 14 ic.vn 39 f7.vn 64 8j.vn 15 lh.vn 40 z7.vn 65 pj.vn 16 fw.vn 41 k9.vn 66 4w.vn 17 c3.vn 42 1a.vn 67 fl.vn 18 g9.vn 43 2u.vn 68 mb.vn 19 4b.vn 44 3f.vn 69 r0.vn 20 8x.vn 45 4t.vn 70 p1.vn 21 9x.vn 46 5k.vn 71 j2.vn 22 2b.vn 47 6p.vn 72 p4.vn 23 ox.vn 48 7f.vn 73 x4.vn 24 ur.vn 49 8u.vn 74 d5.vn 25 vs.vn 50 9c.vn 75 t7.vn 76 0m.vn 77 7i.vn

Một số nhóm tên miền nổi bật trong đợt 2

Nhóm tên miền dễ xây dựng thương hiệu

Các tên miền như ok.vn, hi.vn, ab.vn, ny.vn, vv.vn, ox.vn có ưu điểm dễ đọc, dễ nhớ và phù hợp với nhiều định hướng thương hiệu. Trong đó, ok.vn và hi.vn từng ghi nhận mức giá cao ở đợt đầu, cho thấy sức hút đặc biệt của các tên miền có tính phổ biến trong giao tiếp số.

Nhóm tên miền phù hợp lĩnh vực kinh doanh cụ thể

Một số tên miền có thể gợi liên tưởng đến ngành nghề hoặc mô hình kinh doanh: Tên miền Gợi ý liên tưởng ot.vn Ô tô, công nghệ vận tải, showroom xe dr.vn Doctor, y tế, tư vấn sức khỏe ic.vn Integrated Circuit, công nghệ, bán dẫn ex.vn Export, exchange, trải nghiệm, giáo dục fl.vn Finance, freelancer, flower, fashion mb.vn Mobile banking, ngân hàng, thương hiệu viết tắt g8.vn Nhóm G8, game, công nghệ, thương hiệu số 2k.vn Gen Z, cộng đồng trẻ, thời trang, giải trí

Nhóm tên miền chữ và số hiện đại

Các tên miền như p1.vn, j2.vn, t7.vn, f5.vn, g7.vn, 8x.vn, 9x.vn, 2k.vn có phong cách ngắn, hiện đại, phù hợp với các thương hiệu hướng đến cộng đồng trẻ, công nghệ, game, thương mại điện tử hoặc chiến dịch truyền thông số.

Vì sao tên miền 2 ký tự lại có sức hút mãnh liệt?

Không phải ngẫu nhiên mà các tên miền “.vn” 2 ký tự lại trở thành cuộc đua khốc liệt trên thị trường tài sản số:

Định danh độc bản & Khẳng định vị thế: Việc sở hữu một địa chỉ website chỉ có 2 chữ cái là minh chứng rõ nét nhất cho tiềm lực tài chính và tầm nhìn dài hạn của doanh nghiệp.

Việc sở hữu một địa chỉ website chỉ có 2 chữ cái là minh chứng rõ nét nhất cho tiềm lực tài chính và tầm nhìn dài hạn của doanh nghiệp. Tài sản đầu tư sinh lời: Sự khan hiếm tuyệt đối của không gian tên miền 2 ký tự khiến chúng luôn giữ vững, thậm chí tăng vọt giá trị theo thời gian. Ở đợt 1, nhiều tên miền đã ghi nhận mức giá chốt cao kỷ lục (như mb.vn chạm mức hơn 1,5 tỷ đồng).

Sự khan hiếm tuyệt đối của không gian tên miền 2 ký tự khiến chúng luôn giữ vững, thậm chí tăng vọt giá trị theo thời gian. Ở đợt 1, nhiều tên miền đã ghi nhận mức giá chốt cao kỷ lục (như mb.vn chạm mức hơn 1,5 tỷ đồng). Tối ưu hóa trải nghiệm người dùng: Rất dễ gõ, dễ truyền miệng và loại bỏ tối đa nguy cơ khách hàng gõ sai địa chỉ, giúp dòng lưu lượng truy cập luôn chảy trọn vẹn về nền tảng của bạn.

Bệ phóng hạ tầng hoàn hảo cho những tên miền “Triệu đô”

Sở hữu một định danh đẳng cấp chỉ là bước khởi đầu. Để khai thác và hiện thực hóa toàn bộ giá trị của “mảnh đất vàng” này, doanh nghiệp cần một nền móng kỹ thuật thực sự xứng tầm.

Khi bạn đã nắm trong tay một tên miền 2 ký tự đắt giá, hệ thống máy chủ lưu trữ tốc độ cao, bảo mật đa lớp chính là yếu tố bắt buộc để đảm bảo website luôn vận hành trơn tru và chuyên nghiệp nhất.

Đồng thời, cấu trúc bên trong website cũng cần được trang bị những “vũ khí” tối tân. Thay vì sử dụng các mã nguồn nặng nề, một website được tối ưu tốc độ với giao diện nhẹ chuẩn SEO như WP Astra Theme, kết hợp sức mạnh phân tích thứ hạng từ Rank Math Pro sẽ giúp tên miền của bạn nhanh chóng bứt phá trên các công cụ tìm kiếm. Nếu tham vọng vươn ra thị trường toàn cầu, giải pháp đa ngôn ngữ WPML sẽ là mảnh ghép cuối cùng để đưa thương hiệu số của bạn tiếp cận khách hàng quốc tế một cách hoàn hảo.

Các bài viết liên quan:

Tạm kết

Đợt 2 đấu giá tên miền .VN 2 ký tự năm 2026 là cơ hội hiếm để doanh nghiệp, cá nhân và nhà đầu tư tiếp cận nhóm tài nguyên Internet có giá trị cao. Với 77 tên miền ngắn, dễ nhớ và giàu tiềm năng thương hiệu, đợt đấu giá lần này hứa hẹn tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn từ thị trường.

Hãy chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực để ghi tên mình vào danh sách những người sở hữu tài sản số danh giá nhất Việt Nam năm 2026!