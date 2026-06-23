Top 10+ design skill cho vibe code: Bộ kỹ năng giúp Claude Code, Codex tạo giao diện đẹp hơn 

Vibe coding đang thay đổi cách nhiều người xây dựng website, landing page, dashboard và ứng dụng web. Cách làm này mở ra tốc độ rất nhanh, nhưng cũng tạo ra một vấn đề quen thuộc: giao diện dễ giống nhau, thiếu cá tính, thiếu logic UX, chưa tối ưu accessibility và đôi khi nhìn khá “AI”. Đây là lý do design skill trở thành mảnh ghép quan trọng trong workflow vibe code. Trong bài viết này, Tino sẽ giới thiệu đến bạn top 10+ design skill cho vibe code tốt nhất hiện nay.

Tại sao giao diện được tạo ra bởi vide code lại trông nhàm chán đến vậy?

Nếu đã dùng Claude Code, Codex hay Cursor để tạo landing page hay dashboard, bạn sẽ nhận ra ngay: tất cả trông gần như giống nhau và rất nhạt nhẽo. Cộng đồng developer gọi đây là “AI slop”, ám chỉ giao diện nhìn một cái là biết do AI tạo ra.

Nguyên nhân không phải Claude hay Codex thiếu khả năng. Các mô hình này hiểu CSS, biết design principles, biết color theory. Vấn đề là thiếu context cụ thể: bộ màu nào, font nào, animation style nào, spacing system nào. Giống như bạn bảo một kiến trúc sư giỏi “hãy xây cho tôi ngôi nhà đẹp” mà không cho xem bất kỳ hình mẫu hay yêu cầu gì. Kết quả sẽ là một ngôi nhà “ổn” theo nghĩa chung chung, không phải ngôi nhà của bạn.

Design skill sinh ra để giải quyết đúng vấn đề này.

Mỗi skill là một file SKILL.md chứa hàng trăm quy tắc design được nạp vào context của AI trước khi bắt đầu viết code. Khi AI có đủ context về thẩm mỹ, phong cách, và ràng buộc, output thoát khỏi cái “median” nhàm chán và trở nên có cá tính thật sự.

Tại sao giao diện được tạo ra bởi vide code lại trông nhàm chán đến vậy?

Vậy tóm lại, design skill là gì?

Design skill là một gói hướng dẫn giúp AI Agent thực hiện một nhóm tác vụ thiết kế theo cách lặp lại được. Trong hệ sinh thái Agent Skills, một skill thường nằm trong thư mục riêng và có file trung tâm tên SKILL.md. File này chứa metadata, mô tả thời điểm nên kích hoạt skill và các chỉ dẫn chi tiết để AI Agent làm việc theo đúng quy trình.

Có thể hiểu đơn giản: prompt là lời nhắc dùng một lần, còn skill là “quy trình đóng gói” dùng nhiều lần. Khi bạn liên tục yêu cầu Claude Code hoặc Codex tạo UI theo cùng một bộ quy tắc, việc đưa quy tắc vào skill sẽ tiết kiệm thời gian hơn, giảm sai lệch giữa các lần tạo giao diện và giúp cả team làm việc thống nhất hơn.

Vậy tóm lại, design skill là gì?

Ví dụ, thay vì mỗi lần đều phải viết:

“Không dùng layout SaaS generic, không dùng font quá quen thuộc, hãy dùng design token, kiểm tra accessibility, tạo responsive tốt, review lại bằng screenshot.”

Bạn có thể cài một nhóm design skill phù hợp. Khi tác vụ trùng với mô tả của skill, AI Agent có thể tự nạp hướng dẫn liên quan, sau đó tạo hoặc review giao diện theo bộ quy tắc đã chuẩn hóa.

5 tiêu chí chọn design skill cho vibe code

Không phải cứ cài nhiều skill là tốt. Cài quá nhiều skill có thể làm workflow rối, dễ phát sinh chỉ dẫn mâu thuẫn và khiến AI Agent khó chọn đúng hướng. Khi chọn design skill cho vibe code, nên ưu tiên 5 tiêu chí sau:

Thứ nhất, skill phải giải quyết vấn đề rõ ràng: Một skill tốt cần có phạm vi cụ thể: tạo frontend đẹp hơn, kiểm tra accessibility, chuyển Figma sang code, tối ưu React, tạo design token hoặc tạo sơ đồ kỹ thuật.

Một skill tốt cần có phạm vi cụ thể: tạo frontend đẹp hơn, kiểm tra accessibility, chuyển Figma sang code, tối ưu React, tạo design token hoặc tạo sơ đồ kỹ thuật. Thứ hai, skill nên phù hợp với stack đang dùng: Nếu bạn làm React/Next.js, nhóm skill của Vercel rất đáng cân nhắc. Nếu bạn làm landing page thiên về hình ảnh, frontend-design, Impeccable hoặc UI/UX Pro Max sẽ hữu ích hơn.

Nếu bạn làm React/Next.js, nhóm skill của Vercel rất đáng cân nhắc. Nếu bạn làm landing page thiên về hình ảnh, frontend-design, Impeccable hoặc UI/UX Pro Max sẽ hữu ích hơn. Thứ ba, skill cần hỗ trợ kiểm tra lại kết quả: Với giao diện, nhìn code chưa đủ. Skill kết hợp browser, screenshot, Playwright hoặc accessibility audit sẽ giúp AI Agent có vòng phản hồi trực quan hơn.

Với giao diện, nhìn code chưa đủ. Skill kết hợp browser, screenshot, Playwright hoặc accessibility audit sẽ giúp AI Agent có vòng phản hồi trực quan hơn. Thứ tư, skill nên có nguồn rõ ràng: Ưu tiên repo chính thức, tài liệu minh bạch, cộng đồng dùng nhiều và file hướng dẫn dễ đọc.

Ưu tiên repo chính thức, tài liệu minh bạch, cộng đồng dùng nhiều và file hướng dẫn dễ đọc. Thứ năm, skill phải giúp giảm thời gian sửa tay: Một design skill tốt không chỉ tạo UI đẹp hơn, mà còn giúp giảm số vòng prompt lại, giảm lỗi responsive, giảm component rối và giảm lỗi accessibility trước khi đưa sản phẩm lên môi trường thật.

5 tiêu chí chọn design skill cho vibe code

Top 15 design skill cho vibe code đáng dùng

1. frontend-design

frontend-design là lựa chọn nên cài đầu tiên nếu bạn dùng Claude Code để tạo giao diện. Skill này tập trung vào việc giúp AI Agent thoát khỏi phong cách giao diện mặc định thường gặp như: font quen thuộc, màu an toàn, card giống template và bố cục thiếu điểm nhấn.

Điểm mạnh của frontend-design là định hướng thẩm mỹ rõ ràng. Skill khuyến khích Claude chọn một hướng thiết kế cụ thể trước khi viết code, chẳng hạn editorial, brutalist, retro-futuristic, high-end SaaS, dark cinematic hoặc playful startup. Khi có định hướng ngay từ đầu, giao diện sẽ ít bị chung chung hơn.

Phù hợp khi dùng cho: landing page, portfolio, trang giới thiệu sản phẩm, homepage SaaS, giao diện cần cá tính mạnh.

landing page, portfolio, trang giới thiệu sản phẩm, homepage SaaS, giao diện cần cá tính mạnh. Prompt mẫu: “Tạo landing page cho ứng dụng quản lý tài chính cá nhân. Dùng frontend-design, phong cách editorial dark, ít card, typography mạnh, responsive tốt.”

Top 15 design skill cho vibe code đáng dùng

2. frontend-skill cho Codex

Nếu frontend-design thường được nhắc nhiều trong Claude Code, frontend-skill lại là hướng tương tự dành cho Codex. Mục tiêu vẫn là giúp AI coding agent tạo giao diện có chủ đích hơn, thay vì chỉ tái tạo những pattern quá phổ biến trong dữ liệu huấn luyện.

frontend-skill phù hợp khi bạn dùng Codex để tạo component, chỉnh CSS, dựng layout hoặc refactor giao diện có sẵn. Điểm đáng chú ý là skill dạng này thường khuyến khích AI xác định “ấn tượng đầu tiên” của trang trước khi đi vào chi tiết. Điều này rất quan trọng với landing page, vì người dùng thường quyết định tiếp tục đọc hay thoát chỉ sau vài giây đầu.

Phù hợp khi dùng cho: Codex CLI, dự án frontend cần tạo nhanh nhưng vẫn có định hướng thẩm mỹ.

Codex CLI, dự án frontend cần tạo nhanh nhưng vẫn có định hướng thẩm mỹ. Prompt mẫu: “Dùng frontend-skill để thiết kế lại hero section. Tránh giao diện SaaS generic, ưu tiên bố cục bất đối xứng và visual anchor rõ.”

3. Impeccable

Impeccable là design skill đáng chú ý vì phân biệt rõ hai ngữ cảnh: brand và product. Đây là điểm rất thực tế. Một trang marketing cần cảm xúc, nhịp thị giác và khả năng thuyết phục. Một dashboard nội bộ lại cần rõ ràng, tiết kiệm không gian và thao tác nhanh.

Khi AI Agent hiểu sự khác biệt này, kết quả thiết kế sẽ hợp lý hơn. Với brand mode, skill có thể ưu tiên typography, màu sắc, motion và bố cục giàu tính trình bày. Với product mode, skill có thể ưu tiên hierarchy, trạng thái component, bảng dữ liệu, form, empty state và khả năng sử dụng hằng ngày.

Phù hợp khi dùng cho: team thường làm cả landing page và web app.

team thường làm cả landing page và web app. Prompt mẫu: “Dùng Impeccable ở product mode để thiết kế dashboard quản lý đơn hàng. Ưu tiên rõ ràng, dễ scan dữ liệu, trạng thái empty/loading/error đầy đủ.”

4. Figma implement design

Figma implement design phù hợp khi bạn đã có file thiết kế trong Figma và muốn AI Agent chuyển thành code sát bản gốc hơn. Thay vì để AI tự sáng tạo quá nhiều, skill này giúp giữ lại design intent: màu, spacing, typography, component hierarchy và các trạng thái tương tác.

Trong workflow chuyên nghiệp, đây là skill rất hữu ích vì khoảng cách giữa thiết kế và code thường là điểm gây thất thoát chất lượng. Nếu chỉ copy thông số thủ công, developer dễ bỏ sót hover state, selected state, empty state hoặc breakpoint nhỏ. Khi kết hợp Figma với AI Agent, quá trình chuyển giao có thể nhanh và nhất quán hơn.

Phù hợp khi dùng cho: dự án đã có Figma file, team có designer, cần chuyển UI sang React/Tailwind/shadcn.

dự án đã có Figma file, team có designer, cần chuyển UI sang React/Tailwind/shadcn. Prompt mẫu: “Implement frame Figma này thành React + Tailwind. Giữ đúng spacing, màu, font scale, hover state và responsive theo design system.”

5. Playwright / webapp-testing

Thiết kế giao diện không thể chỉ nhìn vào code. Playwright hoặc webapp-testing giúp AI Agent mở ứng dụng trong trình duyệt, chụp screenshot, kiểm tra responsive, kiểm tra luồng click và tự phát hiện phần lệch layout.

Đây là một trong những mảnh ghép quan trọng nhất cho vibe code frontend. Khi AI Agent có thể nhìn kết quả trong browser, AI Agent không còn chỉ “đoán” giao diện qua code. Vòng lặp sẽ trở nên thực tế hơn: tạo UI, chạy app, chụp màn hình, so sánh với yêu cầu, sửa layout, kiểm tra lại.

Phù hợp khi dùng cho: mọi dự án frontend cần kiểm tra trực quan, đặc biệt là dashboard, form, landing page và flow nhiều bước.

mọi dự án frontend cần kiểm tra trực quan, đặc biệt là dashboard, form, landing page và flow nhiều bước. Prompt mẫu: “Sau khi tạo trang pricing, hãy chạy app bằng Playwright, chụp screenshot ở desktop và mobile, sau đó tự review lỗi layout rồi sửa.”

Top 15 design skill cho vibe code đáng dùng

6. Designer Skills Collection

Designer Skills Collection là nhóm skill rộng, phù hợp cho người muốn đưa cả quy trình thiết kế vào AI Agent chứ không chỉ tạo component. Nhóm này thường bao gồm nghiên cứu, strategy, UX, interaction design, prototyping, design ops, handoff và viết rationale.

Điểm mạnh nằm ở quy trình. Nhiều người vibe code thường nhảy thẳng từ ý tưởng sang code, dẫn đến giao diện có vẻ đẹp ở bề mặt nhưng thiếu logic sản phẩm. Designer Skills Collection giúp AI Agent đặt câu hỏi tốt hơn, tạo brief rõ hơn, xác định user flow, chuẩn hóa handoff và tạo checklist QA.

Phù hợp khi dùng cho: dự án cần tư duy UX, case study, handoff cho developer hoặc quy trình thiết kế có nhiều bước.

dự án cần tư duy UX, case study, handoff cho developer hoặc quy trình thiết kế có nhiều bước. Prompt mẫu: “Dùng Designer Skills Collection để tạo UX brief cho ứng dụng đặt lịch khám. Bao gồm persona, user flow, edge case và checklist handoff.”

7. theme-factory

theme-factory tập trung vào design token: màu, spacing, typography scale, border radius, shadow, dark mode và high-contrast mode. Đây là phần nền móng của giao diện chuyên nghiệp.

Khi không có theme token, AI Agent rất dễ tạo mỗi component một mã màu khác nhau. Sau vài vòng sửa, dự án sẽ có hàng chục màu gần giống nhau, spacing thiếu nhất quán và component khó bảo trì. theme-factory giúp gom các quyết định thiết kế về một hệ thống rõ ràng.

Phù hợp khi dùng cho: dự án cần xây design system, sản phẩm có nhiều màn hình, team muốn chuẩn hóa UI lâu dài.

dự án cần xây design system, sản phẩm có nhiều màn hình, team muốn chuẩn hóa UI lâu dài. Prompt mẫu: “Dùng theme-factory để tạo design token cho SaaS B2B: light mode, dark mode, màu primary/secondary, spacing scale, typography ramp và CSS variables.”

8. Design Process Pack

Design Process Pack phù hợp với workflow có trình tự: khai thác yêu cầu, tạo design brief, xây thông tin kiến trúc, tạo token, chia task, generate frontend và review. Điểm giá trị nhất là ép người dùng làm rõ yêu cầu trước khi để AI Agent code.

Trong vibe coding, yêu cầu mơ hồ thường tạo giao diện mơ hồ. Khi có skill buộc phân tích yêu cầu, AI Agent sẽ hỏi rõ đối tượng dùng, mục tiêu trang, hành động chính, dữ liệu cần hiển thị, trạng thái lỗi, hành trình người dùng và tiêu chí hoàn thành. Kết quả tạo ra thường bền vững hơn so với một prompt ngắn.

Phù hợp khi dùng cho: dự án nghiêm túc, cần nhiều màn hình hoặc cần bàn giao cho team.

dự án nghiêm túc, cần nhiều màn hình hoặc cần bàn giao cho team. Prompt mẫu: “Trước khi code, dùng Design Process Pack để hỏi rõ requirement, tạo brief, IA, token và checklist review cho web app quản lý học viên.”

9. Composio Skill

Composio Skill không hẳn là skill thẩm mỹ, nhưng rất hữu ích trong workflow design hiện đại vì giúp AI Agent kết nối nhiều công cụ: GitHub, Slack, Notion, Figma, Linear và các app khác. Thiết kế sản phẩm hiếm khi nằm trong một file duy nhất. Yêu cầu có thể ở Notion, issue ở Linear, asset ở Figma, code ở GitHub và trao đổi ở Slack.

Khi AI Agent có thể lấy ngữ cảnh từ nhiều nơi, phần thiết kế và triển khai sẽ sát thực tế hơn. Ví dụ, agent có thể đọc issue, lấy asset, tạo branch, cập nhật checklist, gửi screenshot review và ghi chú thay đổi cho team.

Phù hợp khi dùng cho: team dùng nhiều công cụ, workflow frontend cần lấy dữ liệu từ Figma, GitHub, Notion hoặc Slack.

team dùng nhiều công cụ, workflow frontend cần lấy dữ liệu từ Figma, GitHub, Notion hoặc Slack. Prompt mẫu: “Lấy yêu cầu từ ticket Linear, asset từ Figma, sau đó tạo component React theo design system và đăng screenshot review vào Slack.”

Top 15 design skill cho vibe code đáng dùng

10. Excalidraw Diagram Skill

Excalidraw Diagram Skill giúp AI Agent tạo sơ đồ trực quan dạng .excalidraw, có thể mở, chỉnh sửa và chia sẻ. Đây là skill rất hữu ích trước khi code các hệ thống có luồng phức tạp: user flow, kiến trúc app, sequence diagram, database relationship hoặc sơ đồ onboarding.

Với vibe coding, sơ đồ giúp giảm mơ hồ. Thay vì bắt đầu bằng code ngay, bạn có thể yêu cầu AI Agent tạo sơ đồ màn hình, luồng người dùng hoặc kiến trúc component. Sau khi xem và chỉnh lại sơ đồ, bước code sẽ chính xác hơn.

Phù hợp khi dùng cho: mô tả user flow, kiến trúc hệ thống, sơ đồ component, ERD, sequence diagram.

mô tả user flow, kiến trúc hệ thống, sơ đồ component, ERD, sequence diagram. Prompt mẫu: “Tạo sơ đồ Excalidraw cho luồng onboarding SaaS gồm đăng ký, xác thực email, chọn gói, thanh toán và vào dashboard.”

11. AccessLint

AccessLint tập trung vào accessibility: độ tương phản màu, heading hierarchy, label cho form, semantic HTML, ARIA, keyboard navigation và dấu hiệu không nên chỉ truyền tải bằng màu sắc. Đây là skill rất nên có nếu bạn tạo giao diện bằng AI Agent.

Accessibility thường bị bỏ qua trong vibe code vì giao diện nhìn ổn trên màn hình của người tạo. Nhưng người dùng thật có thể dùng bàn phím, screen reader, màn hình nhỏ, chế độ giảm chuyển động hoặc độ tương phản cao. AccessLint giúp phát hiện nhiều lỗi trước khi giao diện ra môi trường thật.

Phù hợp khi dùng cho: form, dashboard, checkout, trang có trạng thái lỗi, sản phẩm cần tuân thủ WCAG.

form, dashboard, checkout, trang có trạng thái lỗi, sản phẩm cần tuân thủ WCAG. Prompt mẫu: “Dùng AccessLint để kiểm tra toàn bộ form đăng ký. Tập trung vào label, keyboard navigation, focus state và color contrast.”

12. Vercel Web Design Guidelines

Vercel Web Design Guidelines hoạt động như một bộ kiểm tra UI/UX. Thay vì tạo phong cách mới, skill này phù hợp để review giao diện theo các quy tắc web interface: accessibility, performance, UX best practices, semantic structure và khả năng dùng thực tế.

Điểm hay của skill này là biến quá trình review thành checklist có thể lặp lại. Sau khi AI Agent tạo giao diện, bạn có thể yêu cầu kiểm tra lại file component hoặc page cụ thể. Kết quả nên được xuất theo dạng rõ ràng: file nào, dòng nào, lỗi gì, cách sửa ra sao.

Phù hợp khi dùng cho: review UI trước khi merge, kiểm tra form, kiểm tra layout responsive, audit accessibility cơ bản.

review UI trước khi merge, kiểm tra form, kiểm tra layout responsive, audit accessibility cơ bản. Prompt mẫu: “Dùng Vercel Web Design Guidelines để review src/app/pricing/page.tsx. Xuất lỗi theo file và đề xuất bản sửa.”

13. Vercel React Best Practices

Hiệu năng cũng là một phần của UX. Giao diện đẹp nhưng tải chậm, re-render nhiều hoặc bundle quá nặng vẫn tạo trải nghiệm kém. Vercel React Best Practices giúp AI Agent viết và review React/Next.js theo các quy tắc tối ưu hơn.

Skill này phù hợp với các vấn đề như data fetching waterfall, import quá nặng, component re-render không cần thiết, lazy loading, Suspense, server-side performance và bundle optimization. Với dự án Next.js, đây là skill nên cài sớm.

Phù hợp khi dùng cho: React, Next.js, dashboard, design system component library, app cần hiệu năng tốt.

React, Next.js, dashboard, design system component library, app cần hiệu năng tốt. Prompt mẫu: “Review dashboard này bằng Vercel React Best Practices. Tìm waterfall, import nặng, re-render không cần thiết và đề xuất refactor.”

14. Vercel Composition Patterns

Vercel Composition Patterns tập trung vào kiến trúc component. Đây là phần nhiều người mới vibe code dễ bỏ qua. AI Agent có thể tạo component chạy được, nhưng component có thể chứa quá nhiều boolean props, state rối, logic trộn lẫn UI và API khó mở rộng.

Skill này giúp hướng AI Agent đến các pattern tốt hơn: compound components, explicit variants, context provider, children composition và tách phần triển khai khỏi interface. Với design system, skill này rất quan trọng vì component sẽ được dùng lại nhiều lần.

Phù hợp khi dùng cho: component library, design system, form phức tạp, dropdown, modal, table, menu, navigation.

component library, design system, form phức tạp, dropdown, modal, table, menu, navigation. Prompt mẫu: “Refactor component DataTable bằng composition patterns. Tránh boolean props dư thừa, dùng compound components và explicit variants.”

15. UI/UX Pro Max

UI/UX Pro Max là một community skill hướng đến kho phong cách, palette, font pairing, pattern và UX best practices. Skill này phù hợp khi bạn muốn AI Agent có nhiều lựa chọn thẩm mỹ hơn, đặc biệt trong các dự án cần tạo nhiều concept khác nhau.

Với người làm nội dung, marketing hoặc sản phẩm cần thử nhiều hướng visual, UI/UX Pro Max có thể giúp tạo biến thể: glassmorphism, brutalism, minimal editorial, playful startup, fintech premium, dark dashboard, mobile-first app và nhiều phong cách khác. Tuy nhiên, nên kết hợp thêm accessibility skill để bảo đảm giao diện không chỉ đẹp mà còn dễ dùng.

Phù hợp khi dùng cho: brainstorm concept, landing page, portfolio, thử nhiều mood visual, tạo nhiều bản thiết kế nhanh.

brainstorm concept, landing page, portfolio, thử nhiều mood visual, tạo nhiều bản thiết kế nhanh. Prompt mẫu: “Dùng UI/UX Pro Max để tạo 3 concept hero section cho startup AI Agent: premium dark, playful gradient và editorial minimal.”

Bảng so sánh nhanh 15 design skill

Skill Phù hợp nhất cho Giá trị chính frontend-design Landing page, portfolio, marketing site Tạo giao diện có cá tính hơn frontend-skill Codex frontend workflow Tránh UI quá generic Impeccable Brand site và product UI Tách rõ marketing và dashboard Figma implement design Design-to-code Chuyển Figma sang code sát hơn Playwright / webapp-testing Kiểm tra trực quan Chạy app, chụp screenshot, sửa layout Designer Skills Collection UX process Brief, research, handoff, QA theme-factory Design system Token màu, spacing, typography Design Process Pack Quy trình từ yêu cầu đến review Giảm prompt mơ hồ Composio Skill Workflow đa công cụ Kết nối Figma, GitHub, Slack, Notion Excalidraw Diagram Skill Sơ đồ và luồng sản phẩm Tạo diagram dễ chỉnh sửa AccessLint Accessibility Kiểm tra WCAG, contrast, semantic HTML Vercel Web Design Guidelines UI/UX audit Review theo checklist web interface Vercel React Best Practices React/Next.js Tối ưu performance frontend Vercel Composition Patterns Component architecture Component dễ mở rộng hơn UI/UX Pro Max Brainstorm visual Nhiều style, palette, font pairing

Combo design skill nên dùng theo từng mục tiêu

Combo cho landing page

Nếu mục tiêu là tạo landing page đẹp, có cảm xúc và khác biệt, bạn nên kết hợp:

frontend-design

Impeccable ở brand mode

UI/UX Pro Max

AccessLint

Combo này giúp AI Agent có định hướng thẩm mỹ tốt hơn, đồng thời vẫn kiểm tra được độ tương phản, focus state và cấu trúc HTML cơ bản.

Combo cho dashboard SaaS

Nếu cần dashboard, web app hoặc trang quản trị, hãy ưu tiên:

Impeccable ở product mode

theme-factory

Vercel Web Design Guidelines

Vercel React Best Practices

Vercel Composition Patterns

Dashboard cần tính rõ ràng, nhất quán, dễ scan dữ liệu và dễ bảo trì hơn là hiệu ứng nổi bật. Vì vậy, nhóm skill thiên về system và performance sẽ phù hợp hơn.

Combo design skill nên dùng theo từng mục tiêu

Combo cho React/Next.js production

Với dự án React/Next.js chuẩn production, nên dùng:

Vercel React Best Practices

Vercel Composition Patterns

Vercel Web Design Guidelines

Playwright / webapp-testing

AccessLint

Combo này giúp kiểm soát hiệu năng, kiến trúc component, responsive, accessibility và hành vi thực tế trong browser.

Combo cho design-to-code từ Figma

Nếu team có designer làm Figma trước, nên chọn:

Figma implement design

theme-factory

Playwright / webapp-testing

AccessLint

Composio Skill nếu cần kết nối Figma, GitHub, Slack hoặc Linear

Workflow gợi ý: đọc Figma, tạo token, implement component, chạy app, chụp screenshot, so sánh với frame gốc, sau đó audit accessibility.

Hướng dẫn dùng design skill hiệu quả khi vibe coding

Bước 1: Xác định phong cách thiết kế

Trước khi yêu cầu AI Agent code, hãy mô tả rõ phong cách. Ví dụ: premium fintech, editorial dark, minimal B2B, playful startup, cyberpunk AI, warm healthcare hoặc clean admin dashboard. Càng rõ mood, AI Agent càng ít tạo kết quả chung chung.

Bước 2: Chọn skill theo đúng việc cần làm

Đừng dùng một skill cho mọi tác vụ. Tạo landing page cần frontend-design hoặc Impeccable. Review accessibility cần AccessLint. Tối ưu React cần Vercel React Best Practices. Tạo token cần theme-factory. Chuyển Figma sang code cần Figma implement design.

Bước 3: Yêu cầu AI Agent tạo bản nháp có giới hạn rõ

Một prompt tốt nên có mục tiêu, đối tượng dùng, stack, phong cách, ràng buộc và tiêu chí hoàn thành.

Ví dụ:

“Dùng frontend-design và theme-factory để tạo landing page cho SaaS quản lý nhân sự. Stack Next.js + Tailwind. Phong cách premium B2B, ít gradient, typography mạnh, có hero, social proof, feature section, pricing và FAQ. Tạo design token bằng CSS variables. Không dùng layout card lặp lại quá nhiều.”

Hướng dẫn dùng design skill hiệu quả khi vibe coding

Bước 4: Kiểm tra bằng browser, screenshot và accessibility

Sau khi AI Agent tạo UI, hãy yêu cầu chạy app và review bằng dữ liệu trực quan:

“Chạy app, mở trang trong browser, chụp screenshot desktop 1440px và mobile 390px. Tự review lỗi spacing, overflow, contrast, heading hierarchy và focus state. Sau đó sửa trực tiếp.”

Bước 5: Chuẩn hóa thành design system

Khi đã có giao diện đạt yêu cầu, hãy yêu cầu AI Agent gom lại thành design system nhỏ:

Color tokens

Typography scale

Spacing scale

Button variants

Card patterns

Form styles

Motion rules

Accessibility checklist

Cách làm này giúp những màn hình sau không bị lệch phong cách so với màn hình đầu tiên.

Gợi ý prompt tổng hợp để dùng ngay

Bạn có thể dùng prompt sau trong Claude Code, Codex hoặc Cursor:

“Bạn là senior product designer kiêm frontend engineer. Hãy dùng các design skill phù hợp để tạo giao diện theo hướng production-ready. Trước khi code, hãy xác định phong cách thiết kế, design token, layout system và trạng thái component. Sau khi code, hãy chạy app, chụp screenshot ở desktop và mobile, review accessibility, contrast, responsive, semantic HTML, performance và kiến trúc component. Nếu phát hiện lỗi, hãy sửa trực tiếp và ghi lại checklist những điểm đã cải thiện.”

Lưu ý bảo mật khi cài skill từ cộng đồng

Agent Skills rất mạnh vì có thể chứa hướng dẫn, tài nguyên và đôi khi có script. Chính vì vậy, bạn cần xem skill giống như một dependency trong dự án.

Trước khi cài, hãy đọc file SKILL.md. Kiểm tra phần mô tả, thời điểm kích hoạt, quyền truy cập, script đi kèm và các lệnh có thể chạy. Với skill cần token từ Figma, GitHub, Slack hoặc Notion, hãy tạo token riêng, giới hạn quyền đọc, tránh dùng token có quyền quản trị hoặc quyền ghi không cần thiết.

Nếu skill đến từ repo lạ, ít người dùng, thiếu tài liệu hoặc yêu cầu quyền quá rộng, hãy cân nhắc sao chép phần hướng dẫn cần thiết sang skill riêng thay vì cài trực tiếp. Với dự án công ty, nên lưu skill ở cấp project, review qua pull request và version control giống code thông thường.

Kết luận

Sau khi khám phá 15 design skills này, có một điều quan trọng cần nhớ: AI không có thẩm mỹ của riêng mình. Skill giúp AI biết cách thực thi các quy tắc design, nhưng không thể thay thế quyết định của bạn về thứ gì trông đẹp, thứ gì phù hợp với thương hiệu, thứ gì tạo ra cảm xúc đúng cho người dùng.

Đó chính xác là lý do skills tồn tại: không phải để AI làm thay bạn, mà để AI thực thi ý định design của bạn một cách nhất quán và chính xác hơn.

Những câu hỏi thường gặp

Người mới nên bắt đầu với skill nào? Người mới nên bắt đầu với frontend-design, Vercel Web Design Guidelines và AccessLint. Ba skill này giúp cải thiện visual, kiểm tra UI/UX và giảm lỗi accessibility cơ bản.

Có nên cài tất cả 15 skill cùng lúc không? Không nên. Hãy chọn theo mục tiêu dự án. Landing page cần skill thiên về visual. Dashboard cần skill thiên về system, performance và accessibility. Cài quá nhiều skill có thể tạo chỉ dẫn chồng chéo.

Các skill có xung đột với nhau không khi cài nhiều bộ cùng lúc? Xung đột xảy ra khi hai skill đưa ra hướng dẫn trái ngược nhau. Claude thường ưu tiên skill được nạp vào context sau cùng. Để tránh xung đột, hãy đọc file SKILL.md của từng skill trước khi cài combo. Các combo được gợi ý trong bài này đã được kiểm tra thực tế — ít gặp xung đột nghiêm trọng.

Design skill có thay thế designer được không? Không. Design skill giúp AI Agent làm việc có quy tắc hơn, nhưng gu thẩm mỹ, hiểu biết thương hiệu, nghiên cứu người dùng và quyết định sản phẩm vẫn cần con người kiểm soát

Skill có hoạt động trên Claude.ai web không hay chỉ dùng được qua CLI? Skill được thiết kế chủ yếu cho Claude Code (CLI). Tuy nhiên, một số skills có plugin version hoạt động trên Claude.ai qua Plugin Marketplace — frontend-desig. Community skills như Bencium hay Owl-Listener hiện chỉ hoạt động qua CLI. Kiểm tra README của từng repo trước khi cài để biết chính xác.

Tự viết design skill riêng có khó không? Không khó nếu bạn đã có design system sẵn. Một SKILL.md tốt chỉ cần 300 đến 600 token: bộ màu hex cụ thể, font stack, spacing scale và 10 đến 15 quy tắc component. Quan trọng là viết dưới dạng instruction rõ ràng (“Always use”, “Never use”) thay vì description mơ hồ. Anthropic cũng đã ra mắt Skill Creator – một công cụ interactive giúp bạn tạo skill tùy chỉnh qua hỏi đáp từng bước.