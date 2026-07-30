Devin AI đang là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong giới lập trình viên nhờ khả năng tự động viết code, kiểm thử và tạo pull request mà gần như không cần con người can thiệp. Nếu đang tìm cách trải nghiệm một số tính năng trả phí trên Devin AI hãy tham khảo bài viết này. Tino sẽ hướng dẫn đăng ký Devin AI Pro free trial 2 tuần chi tiết.

Devin AI có những gói nào?

Vào giữa tháng 4 năm 2026, Cognition đã công bố cơ cấu gói mới cho Devin AI, thay thế hoàn toàn hai gói Core và Team trước đây. Danh sách gói hiện tại gồm:

Free : miễn phí vĩnh viễn, phù hợp để làm quen với giao diện và trải nghiệm cơ bản.

: miễn phí vĩnh viễn, phù hợp để làm quen với giao diện và trải nghiệm cơ bản. Pro : 20 USD/tháng, kèm hạn mức sử dụng (quota) cố định hằng tháng, dành cho cá nhân có nhu cầu dùng thường xuyên.

: 20 USD/tháng, kèm hạn mức sử dụng (quota) cố định hằng tháng, dành cho cá nhân có nhu cầu dùng thường xuyên. Max : 200 USD/tháng, hạn mức lớn hơn nhiều, dành cho người dùng cường độ cao.

: 200 USD/tháng, hạn mức lớn hơn nhiều, dành cho người dùng cường độ cao. Teams : tính phí theo mức sử dụng, tối thiểu 80 USD/tháng cho gói cơ sở, cộng thêm 40 USD/tháng cho mỗi thành viên sử dụng đầy đủ tính năng.

: tính phí theo mức sử dụng, tối thiểu 80 USD/tháng cho gói cơ sở, cộng thêm 40 USD/tháng cho mỗi thành viên sử dụng đầy đủ tính năng. Enterprise: báo giá riêng theo nhu cầu, tính phí theo đơn vị Agent Compute Unit (ACU) – một ACU tương đương khoảng 15 phút Devin AI làm việc thực tế.

Devin AI có những gói nào?

Nếu vượt hạn mức sử dụng đã bao gồm trong gói, phần phát sinh sẽ được tính thêm theo đơn giá quy đổi ra USD (không còn tính theo ACU đối với các gói tự đăng ký), giúp người dùng dễ hình dung chi phí hơn so với cách tính cũ.

Ưu đãi dùng thử 2 tuần có dành cho mọi tài khoản?

Không. Devin xác định điều kiện tự động và chỉ hiển thị free trial cho một nhóm khách hàng. Theo tài liệu chính thức, ưu đãi thường không được cung cấp cho:

Người đã từng sử dụng Windsurf, Devin hoặc Codeium, kể cả bằng tài khoản hay gói khác.

Người dùng mà hệ thống đánh giá không phù hợp với chương trình Pro trial.

Tài khoản bị đánh dấu liên quan đến lạm dụng, gian lận hoặc vi phạm điều khoản.

Các trường hợp đăng ký có dấu hiệu lợi dụng chương trình dành cho người mới.

Quyết định về điều kiện được thực hiện tự động. Nếu ưu đãi không xuất hiện tại bước thanh toán, bộ phận hỗ trợ không thể bổ sung free trial thủ công hoặc áp dụng hồi tố.

Ưu đãi dùng thử 2 tuần có dành cho mọi tài khoản?

Điều kiện đăng ký Devin AI Pro free trial

Để quá trình đăng ký diễn ra thuận lợi, bạn nên đáp ứng các điều kiện cơ bản sau:

Sử dụng tài khoản cá nhân chưa từng đăng ký Devin, Windsurf hoặc Codeium.

Dùng email, tài khoản GitHub hoặc Google chính chủ.

Không tạo hàng loạt tài khoản để tìm ưu đãi.

Không thực hiện hành vi có thể bị đánh giá là gian lận hoặc lạm dụng chương trình.

Hoàn thành đăng ký trên trang chính thức của Devin.

Kiểm tra kỹ nội dung tại checkout trước khi thêm phương thức thanh toán.

Các điều kiện trên không bảo đảm chắc chắn rằng tài khoản sẽ nhận free trial. Hệ thống vẫn có quyền quyết định dựa trên tiêu chí nội bộ.

Cần chuẩn bị gì trước khi đăng ký Devin AI Pro?

Quá trình đăng ký tương đối đơn giản. Bạn nên chuẩn bị:

Máy tính Windows, macOS hoặc Linux.

Tài khoản Google, GitHub hoặc địa chỉ email đang hoạt động.

Một dự án code nhỏ để kiểm tra các tính năng AI.

Phương thức thanh toán quốc tế nếu trang đăng ký yêu cầu.

Lịch hoặc ứng dụng nhắc việc để ghi lại ngày hết hạn free trial.

Kết nối Internet ổn định để tải bộ cài và model.

Devin Desktop hiện hỗ trợ cài đặt trên Windows, macOS và Linux. Quy trình onboarding chính thức gồm chọn giao diện, đăng nhập hoặc tạo tài khoản, sau đó bắt đầu làm việc với dự án.

Cần chuẩn bị gì trước khi đăng ký Devin AI Pro?

Hướng dẫn đăng ký Devin AI Pro free trial 2 tuần

Các bước đăng ký Devin AI Pro free trial 2 tuần

Bước 1: Truy cập website chính thức của Devin và mở trang Pricing. Tại đây, bạn sẽ thấy các gói Free, Pro, Max, Team và Enterprise.

Tìm gói Pro với mức giá niêm yết hiện tại là 20 USD/tháng, sau đó chọn nút đăng ký hoặc nâng cấp tương ứng. Bạn cũng có thể tải Devin Desktop trước rồi thực hiện nâng cấp trong phần quản lý tài khoản.

Xem thêm: Devin AI là gì? Hướng dẫn đăng ký sử dụng Devin AI miễn phí

Các bước đăng ký Devin AI Pro free trial 2 tuần

Bước 2: Tại trang đăng ký, Devin hiện hỗ trợ các lựa chọn như:

Tiếp tục với GitHub.

Tiếp tục với Google.

Tiếp tục bằng tài khoản Windsurf cũ.

Đăng ký bằng địa chỉ email.

Các bước đăng ký Devin AI Pro free trial 2 tuần

Người mới có thể sử dụng GitHub để thuận tiện hơn khi kết nối kho mã nguồn. Tài khoản Google phù hợp với người muốn hoàn tất đăng ký nhanh mà chưa cần liên kết repository ngay.

Sau khi chọn phương thức phù hợp, hãy hoàn thành bước xác minh email nếu hệ thống yêu cầu.

Bước 3: Nếu màn hình chỉ hiển thị giá 20 USD/tháng và yêu cầu thanh toán ngay, tài khoản không có ưu đãi Devin AI Pro free trial tại thời điểm đó. Ví dụ

Các bước đăng ký Devin AI Pro free trial 2 tuần

Bước 4: Tùy tài khoản và khu vực, hệ thống có thể yêu cầu thêm phương thức thanh toán trước khi kích hoạt.

Devin chấp nhận nhiều hình thức thông qua cổng thanh toán, gồm:

Các loại thẻ thanh toán phổ biến.

Apple Pay.

Google Pay.

Cash App Pay.

Link.

WeChat Pay.

Alipay.

Danh sách thực tế phụ thuộc vào khu vực và giao diện checkout.

Trước khi nhấn xác nhận, hãy đọc kỹ:

Số tiền phải trả tại thời điểm đăng ký.

Ngày dự kiến gia hạn.

Mức phí sau khi hết free trial.

Chu kỳ thanh toán.

Thuế hoặc phí chuyển đổi ngoại tệ nếu có.

Điều kiện hủy thuê bao.

Bước 5: Sau khi hoàn tất đăng ký, truy cập Dashboard app.devin.ai > vào phần Usage & Limits để kiểm tra:

Tên gói đang sử dụng là Pro.

Trạng thái trial đang hoạt động.

Ngày kết thúc thời gian dùng thử.

Ngày thanh toán tiếp theo.

Giá gia hạn.

Phương thức thanh toán được liên kết.

Ảnh minh họa:

Các bước đăng ký Devin AI Pro free trial 2 tuần

Vì sao tài khoản không hiển thị thời gian dùng thử?

Một số nguyên nhân thường gặp gồm:

Email đã từng đăng nhập Windsurf, Codeium hoặc Devin.

Tài khoản không nằm trong nhóm được cung cấp ưu đãi.

Chương trình chưa được triển khai cho tài khoản tại thời điểm đăng ký.

Hệ thống phát hiện dấu hiệu đăng ký bất thường.

Chiến dịch dùng thử đã được thay đổi hoặc tạm dừng.

Khi không thấy dòng thông báo về thời gian dùng thử và ngày bắt đầu tính phí, bạn không nên tiếp tục xác nhận với giả định rằng gói Pro đang miễn phí.

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Kết luận

Hãy chỉ kích hoạt khi checkout hiển thị rõ thời lượng miễn phí, ngày bắt đầu thu phí và mức giá gia hạn. Trong thời gian trải nghiệm, nên kiểm tra khả năng xử lý dự án thực tế, chất lượng model, tốc độ agent và mức tiêu thụ quota.

Nếu Devin AI không phù hợp, hãy hủy gói trước ngày gia hạn và kiểm tra trạng thái hủy trong Billing. Việc chủ động quản lý thuê bao sẽ giúp bạn trải nghiệm công cụ an toàn mà không gặp khoản phí ngoài dự kiến.

Những câu hỏi thường gặp

Devin AI Pro free trial 2 tuần có còn áp dụng không? Devin vẫn có thể cung cấp chương trình dùng thử cho một số tài khoản đủ điều kiện. Tuy nhiên, tài liệu hiện tại không cam kết mọi người dùng mới đều được dùng Pro miễn phí 14 ngày. Hãy kiểm tra trực tiếp tại checkout.

Vì sao tôi không thấy Devin AI Pro free trial? Tài khoản có thể từng sử dụng Devin, Windsurf hoặc Codeium, không nằm trong nhóm được chọn, hoặc bị hệ thống đánh giá không phù hợp với chương trình. Bộ phận hỗ trợ không thể thêm ưu đãi thủ công sau khi checkout không hiển thị trial.

Đăng ký Devin AI Pro trial có cần thẻ thanh toán không? Điều này phụ thuộc vào nội dung checkout của từng tài khoản và khu vực. Nếu hệ thống yêu cầu, bạn cần thêm phương thức thanh toán hợp lệ trước khi kích hoạt. Hãy kiểm tra số tiền phải trả ngay và ngày bắt đầu gia hạn.

Xóa Devin Desktop có tự hủy gói Pro không? Không. Gỡ ứng dụng khỏi máy tính chỉ xóa phần mềm cục bộ. Bạn vẫn cần vào Plans để hủy đăng ký.

Có nên tạo tài khoản khác để nhận lại free trial không? Không nên. Devin cho biết người từng sử dụng Windsurf, Devin hoặc Codeium thường không đủ điều kiện nhận trial. Việc tạo nhiều tài khoản còn có thể bị xem là hành vi lạm dụng chương trình.