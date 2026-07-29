So sánh Devin AI vs Claude Code: Liệu Claude có đủ sức cản bước tiến của Devin?

Bạn chọn Devin AI hay Claude Code? Một bên là “kỹ sư phần mềm tự động” đến từ Cognition Labs, có khả năng tự lên kế hoạch, viết code, kiểm thử và mở Pull Request mà không cần giám sát liên tục. Bên còn lại là trợ lý lập trình của Anthropic, sống ngay trong terminal, đồng hành cùng lập trình viên trong từng dòng lệnh. Nếu đang phân vân, bài viết này sẽ giúp so sánh Devin AI vs Claude Code chi tiết.

Tổng quan về Devin AI và Claude Code

Devin AI – “Kỹ sư phần mềm AI” của Cognition Labs

Devin AI ra mắt lần đầu vào năm 2024 dưới tên gọi Windsurf và được Cognition Labs định vị là “Kỹ sư phần mềm AI – AI Software Engineer” đầu tiên trên thế giới. Thay vì chỉ gợi ý dòng code như các công cụ autocomplete truyền thống, Devin AI vận hành trong một sandbox đám mây riêng biệt, bao gồm shell, trình duyệt và trình chỉnh sửa code. Khi nhận một yêu cầu, hệ thống này sẽ tự phân tích, lập kế hoạch, chia nhỏ thành nhiều bước, thực thi tuần tự và tự sửa lỗi dựa trên phản hồi từ các sub-agent chuyên biệt.

Đến năm 2026, Devin AI còn được bổ sung khả năng xử lý những kho mã nguồn cũ như COBOL, Fortran hay Objective-C, phục vụ nhu cầu hiện đại hóa hệ thống của các doanh nghiệp lớn.

👉 Xem thêm: Devin AI là gì?

Devin AI – “Kỹ sư phần mềm AI” của Cognition Labs

Hệ sinh thái Devin AI gồm: Thành phần Vai trò Devin Cloud AI Software Engineer chạy trong môi trường đám mây riêng Devin Desktop IDE trước đây mang tên Windsurf, dùng để viết code và quản lý Agent Devin Local Agent chạy cục bộ bên trong Devin Desktop Devin CLI Agent làm việc trong Terminal và có thể chuyển nhiệm vụ lên đám mây Devin Review Phân tích, giải thích và hỗ trợ sửa lỗi trong pull request Ask Devin Hỏi đáp về kiến trúc, dependency và mã nguồn DeepWiki Tạo tài liệu, sơ đồ và wiki cho repository

Claude Code – Trợ lý lập trình ngay trong terminal của Anthropic

Claude Code là công cụ lập trình dạng dòng lệnh (CLI) do Anthropic phát triển, chạy trực tiếp trên máy tính cá nhân của lập trình viên thay vì trên máy chủ đám mây riêng. Trợ lý này có thể đọc hiểu toàn bộ cấu trúc dự án, viết tính năng mới từ mô tả bằng ngôn ngữ tự nhiên, tìm và sửa lỗi, xử lý xung đột merge, đồng thời kết nối với các nguồn dữ liệu bên ngoài như Google Drive, Figma hay Slack thông qua giao thức MCP (Model Context Protocol).

Điểm đặc biệt là Claude Code luôn giữ lập trình viên trong vòng lặp: mọi thay đổi đều hiển thị trực tiếp, có thể điều chỉnh giữa chừng hoặc hoàn tác chỉ bằng một thao tác.

Claude Code – Trợ lý lập trình ngay trong terminal của Anthropic

Trong năm 2026, Anthropic tiếp tục mở rộng Claude Code với Agent View, Routines, Computer Use và Dynamic Workflows có khả năng điều phối nhiều Subagent cho các nhiệm vụ phức tạp.

👉 Xem thêm: Claude Code là gì?

Bảng so sánh nhanh Devin AI vs Claude Code

Tiêu chí Claude Code Devin AI Nhà phát triển Anthropic Cognition Định hướng chính AI Coding Agent cộng tác trực tiếp AI Software Engineer nhận và xử lý nhiệm vụ Môi trường phổ biến Terminal, VS Code, JetBrains, web, desktop Cloud, Devin Desktop, Terminal Mức độ tự động Cao, thường có sự giám sát trực tiếp Cao, phù hợp với mô hình giao việc Chạy cục bộ Có Có qua Devin Local và Devin CLI Chạy trên đám mây Có qua các giao diện và Background Agent Là thế mạnh chính của Devin Cloud Máy ảo riêng Không bắt buộc Có cho phiên bản Devin Cloud Khả năng chỉnh sửa nhiều tệp Có Có Chạy lệnh và kiểm thử Có Có Dùng trình duyệt Có Computer Use và công cụ trình duyệt Có trình duyệt trong workspace Làm việc với Git Commit, branch, pull request Pull request, phản hồi comment, review Chạy nhiều Agent Agent Teams, Subagent, Background Agent Nhiều Agent chạy song song Tích hợp MCP, GitHub, GitLab, Slack, Jira GitHub, GitLab, Bitbucket, Azure DevOps, Slack, Teams, Jira, MCP Giao diện cho người mới VS Code dễ tiếp cận hơn Terminal Devin Desktop trực quan Khả năng kiểm soát Cao Phụ thuộc cách giao việc và cấu hình quyền Phù hợp nhất Cá nhân, lập trình viên, nhóm cần kiểm soát Nhóm kỹ thuật cần phân công và tự động hóa Giá khởi điểm Có trong gói Claude Pro Có gói Free và Pro

So sánh Devin AI vs Claude Code: Sự khác biệt cốt lõi

1. Triết lý hoạt động

Claude Code hoạt động giống một cộng sự kỹ thuật ngồi cạnh lập trình viên. Người dùng đưa yêu cầu, xem kế hoạch, theo dõi thay đổi, phản hồi và điều chỉnh liên tục.

Quy trình phổ biến gồm:

Mô tả vấn đề. Yêu cầu Claude Code phân tích. Xem kế hoạch. Cho phép chỉnh sửa. Kiểm tra diff. Chạy test. Commit hoặc tạo pull request.

Devin AI thiên về mô hình giao việc. Người dùng cung cấp mục tiêu, repository, yêu cầu đầu ra và các tiêu chí hoàn thành. Devin tự xây dựng kế hoạch, sử dụng công cụ trong workspace và gửi lại kết quả.

Quy trình phổ biến gồm:

Chọn repository. Giao ticket hoặc mô tả nhiệm vụ. Devin tạo kế hoạch. Agent làm việc trong môi trường riêng. Người dùng theo dõi tiến độ khi cần. Devin tạo pull request hoặc báo cáo kết quả.

👉 Đánh giá: Claude Code ưu tiên quá trình tương tác. Devin AI ưu tiên khả năng ủy quyền.

2. Môi trường làm việc

Claude Code có thể chạy trực tiếp trong Terminal của dự án. Công cụ sử dụng mã nguồn, dependency, Git và công cụ đang có trên máy hoặc trong dev container. Claude Code cũng cung cấp extension cho VS Code với giao diện chat, inline diff, chế độ xem kế hoạch, lịch sử hội thoại và khả năng đề cập trực tiếp tệp hoặc dòng mã. Extension cũng hoạt động trên nhiều trình soạn thảo phát triển từ VS Code.

Devin Cloud chạy trong một môi trường đám mây riêng biệt. Mỗi phiên có thể sử dụng shell, browser và code editor để xử lý nhiệm vụ. Với Devin Desktop hoặc Devin CLI, người dùng cũng có thể làm việc cục bộ rồi chuyển nhiệm vụ lên Cloud khi cần.

👉 Đánh giá: Xét về tính linh hoạt:

Claude Code thuận tiện khi dự án đã được cấu hình đầy đủ trên máy cá nhân.

Devin Cloud thuận tiện khi muốn nhiệm vụ tiếp tục chạy mà không phụ thuộc vào máy đang sử dụng.

Devin Desktop phù hợp với người muốn kết hợp IDE và bảng điều khiển Agent.

Claude Code Web hoặc Background Agent phù hợp với người muốn mở rộng ra ngoài Terminal.

So sánh Devin AI vs Claude Code: Sự khác biệt cốt lõi

3. Khả năng hiểu mã nguồn

Cả Claude Code và Devin AI đều có thể đọc nhiều tệp, tìm kiếm symbol, phân tích dependency và xác định khu vực liên quan đến một tính năng.

Claude Code sử dụng CLAUDE.md để tiếp nhận quy tắc về kiến trúc, coding convention, thư viện ưu tiên và quy trình review. Claude Code cũng có Auto Memory để lưu lại một số kinh nghiệm như lệnh build, cách debug và đặc điểm của repository qua các phiên làm việc.

Devin AI sử dụng Knowledge, Playbooks và hệ thống lập chỉ mục repository. DeepWiki có thể tạo tài liệu, sơ đồ kiến trúc và liên kết đến mã nguồn. Ask Devin hỗ trợ trả lời câu hỏi về cấu trúc, dependency và chức năng trong codebase.

👉 Đánh giá: Claude Code phù hợp với dự án cần quy tắc được lưu ngay trong repository. Devin phù hợp với tổ chức muốn xây dựng một kho kiến thức tập trung cho nhiều Agent và thành viên.

4. Mức độ tự động

Claude Code có khả năng tự động cao nhưng vẫn đặt quyền kiểm soát vào tay người sử dụng. Công cụ thường yêu cầu cấp quyền trước khi chạy câu lệnh hoặc sửa tệp, tùy theo cấu hình permission. Người dùng có thể chuyển sang Plan Mode để Claude Code chỉ phân tích và lập kế hoạch trước khi chạm vào mã nguồn. Đây là lựa chọn hữu ích khi làm việc với repository lớn hoặc khu vực nhạy cảm.

Devin Cloud được thiết kế để nhận nhiệm vụ và làm việc tương đối độc lập trong workspace riêng. Devin có thể mở trình duyệt, chạy ứng dụng, quan sát lỗi, chỉnh sửa và kiểm thử lại cho đến khi đạt kết quả phù hợp.

👉 Đánh giá: Nếu muốn theo dõi sát từng bước, Claude Code thường tạo cảm giác chủ động hơn. Nếu muốn giao nhiều công việc và quay lại kiểm tra kết quả, Devin AI có lợi thế rõ ràng hơn.

5. Khả năng chạy nhiều Agent

Claude Code hỗ trợ Subagent, Agent Teams và Background Agent. Các Agent có thể nghiên cứu những phần khác nhau của dự án, xử lý nhiệm vụ riêng rồi trả kết quả về cho Agent điều phối.

Devin cũng cho phép khởi chạy nhiều phiên song song. Mỗi phiên có máy riêng và có thể xử lý một module, repository hoặc ticket độc lập. Cognition định hướng Devin cho các dự án nhiều repository, các đợt migration và công việc có thể phân chia thành nhiều phần.

👉 Đánh giá: Claude Code cung cấp nhiều khả năng tùy chỉnh cách điều phối. Devin cung cấp trải nghiệm quản lý Agent tập trung và trực quan hơn qua nền tảng web hoặc Devin Desktop.

6. Kiểm thử và sửa lỗi

Claude Code có thể:

Đọc log lỗi.

Tìm nguyên nhân gốc.

Chỉnh sửa mã nguồn.

Chạy unit test.

Chạy lint và type check.

Phân tích test thất bại.

Lặp lại quá trình sửa lỗi.

Hooks có thể tự động chạy formatter sau khi chỉnh sửa hoặc chạy lint trước khi commit.

Devin AI có thể chạy ứng dụng trong máy ảo, sử dụng trình duyệt hoặc giao diện desktop để kiểm tra sản phẩm. Computer Use hỗ trợ tương tác trực tiếp với ứng dụng, trong khi Testing & Recordings có thể cung cấp bằng chứng kiểm thử dưới dạng ghi hình.

👉 Đánh giá: Devin AI thường có lợi thế với visual QA, ứng dụng web và quy trình cần minh chứng trực quan. Claude Code phù hợp với kiểm thử liên tục ngay trong môi trường phát triển.

Kiểm thử và sửa lỗi

7. Tích hợp công cụ bên ngoài

Claude Code sử dụng MCP để kết nối với công cụ và nguồn dữ liệu bên ngoài. MCP có thể giúp Claude Code đọc tài liệu, cập nhật ticket, truy vấn cơ sở dữ liệu hoặc tương tác với hệ thống nội bộ.

Devin AI hỗ trợ các tích hợp trực tiếp như:

GitHub.

GitLab.

Bitbucket.

Azure DevOps.

Slack.

Microsoft Teams.

Jira.

Linear.

Devin AI cũng hỗ trợ Secrets Manager và MCP để kết nối thêm dịch vụ.

👉 Đánh giá: Devin AI có lợi thế về các tích hợp được thiết kế sẵn cho quy trình doanh nghiệp. Claude Code linh hoạt hơn khi đội ngũ muốn tự cấu hình hệ thống qua MCP, Hooks và Agent SDK.

8. Làm việc nhóm

Claude Code hỗ trợ chia sẻ quy tắc qua CLAUDE.md, Skills, Hooks và cấu hình dự án. Nhóm cũng có thể sử dụng Claude Code trong GitHub Actions, GitLab CI/CD hoặc Slack.

Ví dụ, thành viên có thể bình luận trong pull request để yêu cầu Claude:

Phân tích lỗi.

Viết kiểm thử.

Triển khai một yêu cầu.

Review thay đổi.

Sửa lỗi TypeError.

Devin AI tập trung mạnh hơn vào mô hình tổ chức. Các phiên làm việc có thể được phân loại, chia sẻ và quản lý tập trung. Devin Desktop còn cung cấp Spaces, bảng Kanban và giao diện quản lý nhiều Agent.

👉 Đánh giá: Với nhóm nhỏ, Claude Code có thể đơn giản và linh hoạt hơn. Với tổ chức cần quản lý số lượng lớn nhiệm vụ AI, Devin AI mang lại trải nghiệm gần với việc quản lý một nhóm kỹ sư hơn.

Làm việc nhóm

9. Bảo mật và quyền truy cập

Claude Code chạy cục bộ trong Terminal và kết nối trực tiếp đến API của mô hình, không yêu cầu một hệ thống lập chỉ mục mã nguồn từ xa. Công cụ yêu cầu quyền trước khi sửa tệp hoặc chạy câu lệnh, trừ khi người dùng chủ động thay đổi cấu hình.

Devin Cloud sử dụng kiến trúc gồm Brain trên Cognition Cloud và Devbox để thực thi công việc. Trong mô hình Enterprise Cloud, mỗi phiên chạy trên một máy tách biệt. Cognition cũng cung cấp hình thức Customer Dedicated Deployment trong môi trường VPC riêng dành cho doanh nghiệp có yêu cầu bảo mật cao.

👉 Đánh giá: Claude Code phù hợp với đội ngũ ưu tiên mô hình local-first và kiểm soát lệnh trực tiếp. Devin AI phù hợp với tổ chức sẵn sàng cấp quyền cho Agent trong môi trường Cloud được quản lý.

Nhìn chung, dù sử dụng công cụ nào, mã do AI tạo vẫn cần được review, chạy test và kiểm tra bảo mật trước khi triển khai.

10. Chi phí sử dụng

Claude Code được bao gồm trong các gói Claude trả phí dành cho cá nhân: Gói Claude Giá tham khảo Pro 20 USD/tháng hoặc khoảng 17 USD/tháng khi thanh toán năm Max 5x 100 USD/tháng Max 20x 200 USD/tháng

Các gói đều có giới hạn sử dụng. Nếu đăng nhập Claude Code bằng tài khoản Claude Console, chi phí có thể được tính theo mức sử dụng API. Xem thêm tại: https://platform.claude.com/docs/en/about-claude/pricing

Giá model Claude

Từ tháng 4/2026, Devin AI áp dụng hệ thống gói self-service mới: Gói Devin Giá tham khảo Free Miễn phí Pro 20 USD/tháng Max 200 USD/tháng Teams Tính theo mức sử dụng, tối thiểu 80 USD/tháng Enterprise Báo giá riêng

Các gói có quota đi kèm. Khi vượt quota, phần sử dụng bổ sung được tính bằng tiền dựa trên tài nguyên tiêu thụ. Ask Devin, Devin Review và DeepWiki cũng bắt đầu được tính vào chi phí sử dụng.

Xem chi tiết: https://devin.ai/pricing/

Nếu chủ yếu xử lý các phiên code ngắn và trực tiếp, Claude Code Pro có thể là lựa chọn hợp lý. Nếu chạy nhiều Agent Cloud, visual QA hoặc nhiệm vụ dài, chi phí Devin có thể tăng theo khối lượng công việc.

Đối tượng sử dụng phù hợp của Devin AI và Claude Code

Devin AI phù hợp với đối tượng nào?

Devin AI phù hợp với:

Nhóm phát triển có nhiều ticket tồn đọng.

Doanh nghiệp quản lý nhiều repository.

Đội ngũ cần chạy migration quy mô lớn.

Nhóm muốn giao các nhiệm vụ lặp lại cho AI.

Dự án cần visual QA hoặc kiểm thử qua trình duyệt.

Doanh nghiệp muốn khởi chạy Agent từ Jira, Slack hoặc API.

Nhà quản lý muốn theo dõi nhiều Agent qua bảng điều khiển.

Nhóm cần Agent tiếp tục làm việc trên Cloud.

Tổ chức muốn xây dựng kho kiến thức mã nguồn bằng DeepWiki.

Devin mang lại giá trị cao hơn khi công việc có thể được định nghĩa thành ticket rõ ràng, có tiêu chí hoàn thành và có quy trình review kết quả.

Devin AI phù hợp với đối tượng nào?

Claude Code phù hợp với đối tượng nào?

Claude Code phù hợp với:

Lập trình viên cá nhân.

Freelancer phát triển website hoặc ứng dụng.

Người đang sử dụng VS Code hoặc JetBrains.

Nhóm nhỏ muốn tích hợp AI vào quy trình hiện có.

Người muốn trực tiếp xem và kiểm soát từng thay đổi.

Người thường xuyên debug, refactor và viết test.

Developer cần tùy chỉnh Agent bằng MCP, Hooks hoặc SDK.

Người học lập trình muốn AI giải thích mã nguồn trong bối cảnh dự án.

Người thực hành Vibe Coding nhưng vẫn muốn nắm quyền kiểm soát.

Claude Code đặc biệt phù hợp khi người dùng đã có một dự án đang chạy trên máy và muốn bổ sung AI mà không phải chuyển toàn bộ quy trình sang một nền tảng khác.

Claude Code phù hợp với đối tượng nào?

Nên chọn Claude Code hay Devin AI?

Chọn Claude Code khi

Muốn bắt đầu nhanh với chi phí thấp.

Muốn làm việc ngay trong Terminal hoặc IDE hiện tại.

Thường xuyên trao đổi và điều chỉnh yêu cầu trong khi viết code.

Muốn kiểm soát từng câu lệnh và thay đổi.

Cần tùy chỉnh workflow kỹ thuật.

Chủ yếu làm việc với một hoặc vài repository.

Đang học lập trình hoặc phát triển dự án cá nhân.

Nên chọn Claude Code hay Devin AI?

Chọn Devin AI khi

Muốn giao nhiệm vụ thay vì theo dõi từng bước.

Có nhiều ticket cần xử lý song song.

Cần Agent chạy trên máy ảo Cloud.

Muốn quản lý Agent bằng giao diện tập trung.

Cần tích hợp Jira, Slack và hệ thống doanh nghiệp.

Thực hiện migration hoặc refactor hàng loạt.

Cần Agent kiểm thử giao diện và cung cấp video.

Quản lý dự án nhiều repository hoặc nhiều nhóm.

Gợi ý theo từng tình huống

Nhu cầu Công cụ phù hợp Học Vibe Coding Claude Code Tạo website cá nhân Claude Code Sửa lỗi nhanh trong dự án Claude Code Refactor có sự giám sát Claude Code Viết test thường xuyên Claude Code Xử lý nhiều ticket Devin AI Migration nhiều repository Devin AI Visual QA tự động Devin AI Agent làm việc trên Cloud Devin AI IDE AI trực quan Devin Desktop Tùy chỉnh Agent chuyên sâu Claude Code Quản lý đội Agent tập trung Devin AI

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Kết luận

Tóm lại, việc so sánh Devin AI và Claude Code không nên dừng lại ở câu hỏi “công cụ nào tốt hơn”, mà nên bắt đầu từ câu hỏi “công việc nào phù hợp với phong cách vận hành nào”. Devin AI mang đến sự tự động hóa gần như trọn vẹn cho những tác vụ đã được mô tả rõ ràng, trong khi Claude Code mang đến một trợ lý luôn sát cánh, phù hợp với những bài toán đòi hỏi phán đoán và kiểm soát chặt chẽ ngay trong terminal quen thuộc. Dù chọn một trong hai hay kết hợp cả hai, điều quan trọng nhất vẫn là hiểu rõ đặc thù dự án của chính mình trước khi quyết định đầu tư ngân sách và thời gian.

Những câu hỏi thường gặp

Claude Code có thể tạo một website hoàn chỉnh không? Có. Claude Code có thể tạo cấu trúc dự án, viết frontend, xây dựng backend, kết nối cơ sở dữ liệu, sửa lỗi và chạy kiểm thử. Kết quả phụ thuộc vào yêu cầu, framework, môi trường và khả năng review của người dùng. Với website thực tế, nên chia quá trình thành từng giai đoạn như thiết kế giao diện, xây dựng API, xác thực, kiểm thử và triển khai.

Claude Code hay Devin AI phù hợp hơn với người mới? Claude Code phù hợp hơn với người mới muốn học cách mã nguồn hoạt động và theo dõi từng thay đổi. Extension Claude Code trong VS Code giúp giảm bớt khó khăn khi sử dụng Terminal. Devin Desktop cũng có giao diện trực quan, nhưng hệ sinh thái Devin có nhiều khái niệm như Local Agent, Cloud Agent, workspace, Knowledge và blueprint. Người mới có thể cần thêm thời gian làm quen.

Devin AI có thể thay thế lập trình viên không? Devin AI có thể tự động hóa nhiều nhiệm vụ phát triển phần mềm nhưng chưa thể thay thế hoàn toàn vai trò của lập trình viên. Con người vẫn cần xác định yêu cầu, lựa chọn kiến trúc, kiểm soát bảo mật, đánh giá trải nghiệm người dùng, review mã nguồn và chịu trách nhiệm cho hệ thống sau khi triển khai. Devin phù hợp hơn với vai trò cộng sự hoặc thành viên AI hỗ trợ đội ngũ kỹ thuật.

Có thể sử dụng song song cả Devin AI và Claude Code trong cùng một đội nhóm không? Hoàn toàn có thể. Nhiều nhóm phát triển áp dụng mô hình kết hợp: giao các ticket lặp lại, phạm vi rõ ràng cho Devin AI xử lý ở chế độ nền, đồng thời dành Claude Code cho những bài toán cần độ chính xác cao và sự giám sát chặt chẽ của con người.

Nên chọn công cụ nào cho dự án cá nhân hoặc nhóm nhỏ? Với dự án cá nhân hoặc nhóm nhỏ có ngân sách hạn chế, Claude Code thường là lựa chọn dễ tiếp cận hơn nhờ mức phí khởi điểm thấp và khả năng tích hợp ngay vào quy trình làm việc hiện có, trong khi Devin AI phù hợp hơn khi có ngân sách rộng rãi và nhiều ticket cần xử lý song song.