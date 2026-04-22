Ai tạo ra Hermes Agent? Giải mã đội ngũ đứng sau AI Agent hot bật nhất hiện nay

Đằng sau mỗi công cụ AI đáng chú ý, luôn có một câu chuyện về con người và tổ chức tạo ra nó, trong đó chứa đựng triết lý của họ, vấn đề họ muốn giải quyết và lý do họ chọn xây dựng theo cách này thay vì cách khác. Hermes Agent cũng không ngoại lệ. Vậy ai tạo ra Hermes Agent? Cùng Tino khám phá qua bài viết dưới đây nhé!

Hermes Agent là một nền tảng AI Agent mã nguồn mở tiên tiến được trang bị khả năng tự động phân tích yêu cầu, lập kế hoạch chi tiết và sử dụng đa dạng các công cụ để giải quyết những bài toán phức tạp trong thời gian dài. Trái tim của Hermes Agent nằm ở cơ chế học tăng cường kết hợp với vòng lặp tự hoàn thiện, cho phép hệ thống này liên tục thu thập kinh nghiệm, tự động cập nhật kiến thức và tối ưu hóa phương pháp xử lý công việc ngay sau mỗi lần tương tác với người dùng.

Đôi nét về Nous Research

Hermes Agent được định hình và phát triển bởi Nous Research. Bắt nguồn từ một nhóm kỹ sư AI tương tác chủ yếu qua các nền tảng trực tuyến như Discord và GitHub, tổ chức này đã nhanh chóng vươn lên vị thế dẫn đầu trong phong trào AI mã nguồn mở nhờ dòng mô hình tinh chỉnh Hermes.

Thực tế, Nous Research không khởi đầu từ những văn phòng chuyên nghiệp hay các bản kế hoạch kinh doanh rập khuôn. Đội ngũ này hình thành từ một cộng đồng chia sẻ chung tầm nhìn: công nghệ AI mạnh mẽ không nên bị thâu tóm bởi một vài tập đoàn công nghệ khổng lồ và nghiên cứu mở là định hướng đúng đắn nhất để thúc đẩy sự tiến bộ của toàn ngành.

Triết lý cốt lõi của tổ chức xoay quanh hai nguyên tắc: tính trung lập (mô hình không áp đặt hệ giá trị chủ quan) và tính mở (toàn bộ nghiên cứu, công cụ đều được công bố công khai để cộng đồng tự do kiểm chứng, sử dụng và phát triển tiếp).

Hành trình từ dòng mô hình ngôn ngữ đến Hermes Agent

Để hiểu rõ kiến trúc hiện tại của Hermes Agent, chúng ta cần nhìn lại chặng đường nghiên cứu miệt mài của đội ngũ Nous Research.

Hermes 3 — Bước ngoặt cho AI tự chủ (2024)

Ra mắt vào tháng 8 năm 2024, Hermes 3 được phát triển dựa trên nền tảng Llama 3.1 của Meta. Điểm sáng của thế hệ này là năng lực hoạt động độc lập (agentic) được nâng cấp mạnh mẽ, tính mạch lạc trong hội thoại đa lượt và độ tin cậy cao khi cấu trúc dữ liệu đầu ra.

Bước tiến mang tính quyết định nhất nằm ở định dạng gọi công cụ: mô hình đã có khả năng tạo mã JSON chuẩn xác chỉ trong một lượt phản hồi, thay vì cần đến các hệ thống phân tích phụ trợ rườm rà. Độ ổn định này đưa Hermes 3 trở thành thế hệ đầu tiên được giới chuyên môn nghiêm túc ứng dụng vào các chu trình AI tự động hóa trong thực tế.

Hermes 4 — Năng lực lý luận lai và quy mô đột phá (2025)

Vào tháng 8 năm 2025, Hermes 4 chính thức trình làng. Lần này, hệ thống mở rộng khối lượng dữ liệu huấn luyện lên khoảng 5 triệu mẫu và 60 tỷ token, đồng thời được bổ sung năng lực lý luận lai. Vẫn duy trì văn phong trung lập, nhưng hệ thống thể hiện sức mạnh vượt trội trong việc tuân thủ chỉ dẫn, giải quyết bài toán toán học, lập trình và xử lý văn bản phức tạp.

Đáng chú ý, mô hình 405 tỷ tham số lớn nhất của Hermes 4 đã đạt điểm số 96,3% trên bài kiểm tra MATH-500 và 81,9% tại cuộc thi toán học AIME 2024. Thành tích này ngang ngửa, thậm chí vượt qua nhiều hệ thống thương mại khép kín, minh chứng rõ ràng cho việc năng lực lý luận phức tạp hoàn toàn có thể được hiện thực hóa thông qua con đường mã nguồn mở.

Hermes 4.3 — Tiên phong huấn luyện phi tập trung (2025)

Được đánh giá là phiên bản mang đậm tính kỹ thuật nhất giai đoạn 2025–2026, Hermes 4.3 ra mắt vào cuối tháng 8 năm 2025 dựa trên nền tảng ByteDance Seed 36B. Thay vì phụ thuộc vào các trung tâm dữ liệu khổng lồ tập trung, phiên bản này được huấn luyện thông qua Psyche — mạng lưới huấn luyện phi tập trung do chính Nous Research phát triển.

Hạ tầng nghiên cứu song song — Nền móng của Hermes Agent

Song song với việc nâng cấp dòng mô hình cốt lõi, Nous Research liên tục đầu tư vào hạ tầng hệ thống. Thông qua dự án DisTrO, nhóm đã thử nghiệm phương pháp huấn luyện phân tán trên các thiết bị máy tính cá nhân toàn cầu. Họ cũng xây dựng các môi trường mô phỏng quy mô lớn nhằm tối ưu hóa sự tương tác giữa nhiều AI, rèn luyện hành vi dài hạn và các chiến lược giải quyết vấn đề.

Sự hội tụ giữa một mô hình ngôn ngữ xuất sắc và hạ tầng hệ thống tinh vi đã dẫn đến một câu hỏi tất yếu: Tại sao không xây dựng một framework agent hoàn chỉnh để khai thác tối đa những thành tựu kỹ thuật này? Framework đó chính là tiền đề khai sinh ra Hermes Agent.

Nous Research nhìn từ góc độ tổ chức: Từ diễn đàn trực tuyến đến định giá tỷ đô

Hành trình vươn lên của Nous Research diễn ra với tốc độ đầy ấn tượng. Sau vòng gọi vốn hạt giống trị giá 5,2 triệu USD vào tháng 1 năm 2024, tổ chức này tiếp tục huy động thành công 50 triệu USD trong vòng Series A vào tháng 4 năm 2025, chính thức đạt mức định giá 1 tỷ USD. Con số này có thể gây bất ngờ đối với một tổ chức xuất phát từ cộng đồng, nhưng lại phản ánh chính xác mức độ tín nhiệm to lớn mà giới công nghệ dành cho hệ sinh thái của hãng.

Mô hình kinh doanh và triết lý mở

Chiến lược phát triển của Nous Research dựa trên sự cộng hưởng với cộng đồng nguồn mở để thúc đẩy đổi mới với chi phí tối ưu, đồng thời cung cấp các giải pháp chuyên sâu mang tính thương mại cho tệp khách hàng doanh nghiệp. Bằng cách chia sẻ nền tảng cốt lõi miễn phí, tổ chức thiết lập được vị thế vững chắc trước khi cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng.

Tính trung lập và quyền tự chủ

Khác biệt với xu hướng chung của các công ty công nghệ lớn, Nous Research kiên định với lập trường không kiểm duyệt khắt khe hay áp đặt rào cản nội dung. Triết lý này đề cao quyền tự quyết của người dùng: những cá nhân hoàn toàn có quyền quyết định cách họ ứng dụng AI, thay vì chịu sự chi phối từ nhà cung cấp dịch vụ.

Hermes Agent — Tinh hoa của một hành trình dài

Hermes Agent không phải là một dự án được ra mắt một cách ngẫu hứng để chạy theo trào lưu. Trợ lý này là kết tinh logic từ nhiều năm nghiên cứu chuyên sâu:

Dòng mô hình Hermes đóng vai trò làm bộ não ngôn ngữ mạnh mẽ.

Kinh nghiệm từ các dự án phi tập trung tạo ra nền tảng kiến trúc linh hoạt.

Môi trường mô phỏng giúp AI thấu hiểu tương tác và hành vi dài hạn.

Nói một cách đơn giản, Nous Research không tạo ra Hermes Agent chỉ để có thêm một sản phẩm thương mại. Framework này ra đời vì sau nhiều năm phát triển công nghệ lõi, đây là bước tiến hợp lý và không thể tránh khỏi để hệ thống thực sự tự hoàn thiện qua thời gian.

Hiện tại và tương lai của Hermes Agent

Tính đến tháng 4 năm 2026, Nous Research tiếp tục song hành phát triển cả mô hình ngôn ngữ lẫn hệ thống Hermes Agent.

Phần mềm này được phát hành dưới giấy phép MIT, cấp quyền sử dụng, tinh chỉnh và phân phối lại vô cùng cởi mở. Toàn bộ mã nguồn hiện được công khai trên kho lưu trữ GitHub tại địa chỉ NousResearch/hermes-agent, kèm theo hệ thống tài liệu hướng dẫn kỹ thuật chi tiết tại trang hermes-agent.nousresearch.com/docs.

Kết luận

Sự hiện diện của Nous Research và dự án Hermes Agent đã khẳng định một thực tế: Những bước tiến vĩ đại nhất trong ngành trí tuệ nhân tạo không nhất thiết phải xuất phát từ các tập đoàn công nghệ sở hữu nguồn vốn khổng lồ. Từ một nhóm kỹ sư kết nối qua mạng internet, tổ chức này đã kiến tạo nên một trong những hệ thống trợ lý AI đột phá nhất hiện nay.

Hermes Agent mang trong mình trọn vẹn triết lý của đội ngũ sáng lập: Công nghệ AI tiên tiến phải thuộc về cộng đồng, hoạt động trên hạ tầng của chính người dùng, bảo mật dữ liệu tuyệt đối và không ngừng tiến hóa dựa trên trải nghiệm thực tế.