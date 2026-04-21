Hướng dẫn gỡ cài đặt Hermes Agent trên VPS đơn giản

Trong quá trình vận hành Hermes Agent trên VPS, có nhiều lý do khiến bạn muốn gỡ cài đặt như chuyển sang VPS mới mạnh hơn, dọn dẹp server không còn dùng đến, hoặc đơn giản là muốn cài lại từ đầu sau một thời gian thử nghiệm. Dù lý do là gì, quá trình gỡ cài đặt Hermes Agent trên VPS sẽ trở nên đơn giản nếu bạn biết đúng lệnh. Theo dõi bài viết dưới đây để biết cách thực hiện nhé!

Trước khi gỡ cài đặt nên sao lưu dữ liệu

Nếu bạn đã dùng Hermes một thời gian, trong tệp ~/.hermes có thể chứa những thứ đáng giá như kỹ năng bạn đã dạy Hermes, bộ nhớ người dùng được tích lũy qua nhiều tuần, cấu hình API key và cron job. Mất đi những thứ này khá đáng tiếc nếu sau này bạn muốn dùng lại.

Chỉ cần một lệnh để sao lưu toàn bộ:

hermes backup

File backup sẽ được lưu tại ~/hermes-backup-<thời-gian>.zip.

Để chỉ định đường dẫn cụ thể:

hermes backup -o ~/hermes-backup-final.zip

Nếu muốn sao lưu nhanh chỉ các file cấu hình quan trọng:

hermes backup --quick --label "truoc-khi-go"

Sau khi có file backup, bạn có thể tải về máy tính cá nhân qua scp. Chạy lệnh này trên máy tính cá nhân, không phải trên VPS:

scp user@ip-vps:~/hermes-backup-final.zip ~/Desktop/C:\Users\ADMIN\Desktop\

Trong đó, C:\Users\ADMIN\Desktop\ là nơi chứa thư mục tải về (cụ thể là Desktop), bạn có thể thay đường dẫn mong muốn.

Hướng dẫn cách gỡ cài đặt Hermes Agent trên VPS

Bước 1 — Dừng toàn bộ tiến trình Hermes đang chạy

Trước khi gỡ, cần đảm bảo không có tiến trình Hermes nào đang chạy ngầm, đặc biệt là gateway.

Kiểm tra gateway có đang chạy không:

hermes gateway status

Nếu đang chạy, dùng lệnh dừng lại:’

hermes gateway stop

Nếu gateway đang chạy trong screen hoặc tmux, vào và dừng thủ công:

# Với screen

screen -r hermes-gateway

# Nhấn Ctrl+C để dừng, sau đó gõ exit

# Với tmux

tmux attach -t hermes

# Nhấn Ctrl+C để dừng, sau đó gõ exit

Kiểm tra chắc chắn không còn tiến trình Hermes nào:

ps aux | grep hermes

Nếu thấy tiến trình còn sót, dừng bằng lệnh:

pkill -f hermes

Bước 2 — Gỡ cài đặt Hermes

Hermes cung cấp lệnh gỡ cài đặt tích hợp sẵn với hai mức độ khác nhau tùy nhu cầu.

Tùy chọn A — Gỡ code, giữ lại toàn bộ dữ liệu

Đây là lựa chọn phù hợp khi bạn muốn cài lại Hermes từ đầu hoặc chuyển sang VPS mới nhưng vẫn muốn giữ lại dữ liệu để import sau.

hermes uninstall

Lệnh này gỡ code Hermes nhưng giữ nguyên toàn bộ dữ liệu trong tệp ~/.hermes/ — bao gồm config, bộ nhớ, kỹ năng và lịch sử phiên.

Tuy nhiên, hệ thống sẽ hỏi lại xem bạn muốn gỡ toàn bộ hay giữ lại dữ liệu. Gõ 1 và nhấn Enter để tiếp tục.

Gõ Yes và nhấn Enter để xác nhận gỡ cài đặt.

Tùy chọn B — Gỡ hoàn toàn, xóa sạch mọi dữ liệu

Dùng khi bạn muốn server hoàn toàn sạch, không để lại bất kỳ file nào liên quan đến Hermes. Nhập lại lệnh:

hermes uninstall

Lưu ý: Lệnh này xóa vĩnh viễn toàn bộ file ~/.hermes/ bao gồm mọi kỹ năng, bộ nhớ, lịch sử hội thoại và cấu hình. Không thể khôi phục sau khi xóa nếu chưa sao lưu.

Gõ 2 và nhấn Enter để tiếp tục.

Gõ Yes và nhấn Enter để xác nhận gỡ cài đặt toàn bộ.

Bước 3 — Kiểm tra đã gỡ sạch chưa

Sau khi chạy lệnh uninstall, kiểm tra lại để chắc chắn mọi thứ đã được dọn dẹp.

Kiểm tra lệnh hermes còn tồn tại không:

which hermes

Nếu không có output hoặc thấy thông báo hermes not found tức là lệnh đã bị gỡ thành công.

Kiểm tra thư mục dữ liệu (với tùy chọn full):

ls ~/.hermes

Nếu thư mục không tồn tại hoặc báo lỗi No such file or directory nghĩa là dữ liệu đã được xóa sạch.

Kiểm tra PATH không còn tham chiếu đến Hermes:

echo $PATH | grep hermes

Nếu không có output, PATH đã sạch.

Bước 4 — Dọn dẹp thủ công nếu cần

Trong một số trường hợp hiếm gặp, đặc biệt nếu quá trình cài đặt trước đó bị gián đoạn hoặc cài bằng sudo, lệnh hermes uninstall có thể không dọn sạch hoàn toàn. Dưới đây là cách kiểm tra và xóa thủ công từng phần.

Xóa lệnh hermes khỏi PATH:

# Kiểm tra file thực thi nằm ở đâu

which hermes

# Xóa nếu còn tồn tại

rm -f ~/.local/bin/hermes

Xóa thư mục cài đặt:

rm -rf ~/.hermes/hermes-agent

Xóa toàn bộ dữ liệu (nếu muốn xóa sạch hoàn toàn):

rm -rf ~/.hermes

Xóa dòng PATH trong .bashrc:

# Mở file .bashrc để kiểm tra

nano ~/.bashrc

Tìm và xóa dòng có nội dung tương tự:

export PATH="$HOME/.local/bin:$PATH"

Sau đó tải lại cấu hình shell:

source ~/.bashrc

Xóa môi trường Python ảo nếu còn:

rm -rf ~/.local/share/hermes-venv

Bước 5 — Gỡ các dịch vụ systemd (nếu đã cài)

Nếu trước đây bạn đã cài gateway của Hermes như một dịch vụ systemd chạy tự động, cần gỡ thêm bước này để server không còn cố khởi động một dịch vụ không tồn tại.

Kiểm tra dịch vụ có đang được đăng ký không:

systemctl --user list-units | grep hermes

Nếu thấy kết quả, gỡ dịch vụ:

# Dừng và tắt dịch vụ

systemctl --user stop hermes-gateway systemctl --user disable hermes-gateway

# Xóa file service

rm -f ~/.config/systemd/user/hermes-gateway.service

# Tải lại systemd

systemctl --user daemon-reload

Kiểm tra lại lần cuối:

systemctl --user list-units | grep hermes

Không có output nghĩa là đã gỡ sạch.

Khôi phục lại Hermes trên VPS mới (nếu cần)

Nếu lý do gỡ cài đặt là để chuyển sang VPS khác, quá trình khôi phục rất đơn giản. Trên VPS mới, cài Hermes:

curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/NousResearch/hermes-agent/main/scripts/install.sh | bash

Sau đó tải file backup lên VPS mới:

scp hermes-backup-final.zip user@ip-vps-moi:~/

Khôi phục dữ liệu:

hermes import ~/hermes-backup-final.zip

Sau khi import, chạy hermes setup để xác minh API key và cấu hình nhà cung cấp AI đang hoạt động đúng. Nếu có dùng Telegram hay WhatsApp, cần xác thực lại các nền tảng nhắn tin vì chúng gắn với địa chỉ IP của server cũ.

Kết luận

Quy trình gỡ bỏ Hermes Agent trên VPS diễn ra nhanh chóng và chỉ yêu cầu thực hiện tuần tự bốn thao tác dòng lệnh cơ bản. Việc tuân thủ đầy đủ các bước trên giúp giải phóng triệt để không gian lưu trữ, đồng thời duy trì tính ổn định tuyệt đối cho các ứng dụng khác đang vận hành trên cùng một hạ tầng. Bạn hoàn toàn có thể yên tâm áp dụng lại kịch bản cài đặt ban đầu bất cứ lúc nào nếu phát sinh nhu cầu sử dụng lại công cụ trợ lý thông minh này.

Những câu hỏi thường gặp

Gỡ Hermes Agent có xóa mất API key đã cấu hình không? Tùy vào lệnh bạn dùng. Nếu chạy hermes uninstall chỉ gỡ code thì toàn bộ cấu hình bao gồm API key vẫn được giữ nguyên trong ~/.hermes/.env. Nếu chạy gỡ cài đăt full thì toàn bộ thư mục ~/.hermes/ bị xóa sạch, bao gồm file .env chứa API key. Trường hợp cài lại sau đó, bạn cần cấu hình lại API key từ đầu bằng lệnh hermes model .

Sau khi gỡ xong, lệnh hermes vẫn còn nhận diện được thì phải làm sao? Nguyên nhân phổ biến nhất là PATH trong shell chưa được tải lại. Chạy source ~/.bashrc rồi thử lại. Nếu vẫn còn, kiểm tra xem file thực thi có còn sót không bằng lệnh which hermes. Khi thấy đường dẫn hiện ra, xóa thủ công: Xem Thêm: Hermes Agent là gì? Giải mã AI Agent thế hệ mới có khả năng tự hoàn thiện [2026] rm -f ~/.local/bin/hermes source ~/.bashrc Sau đó kiểm tra lại lần cuối bằng which hermes. Nếu không có output nghĩa là đã sạch hoàn toàn.

Đã lỡ chạy hermes uninstall –full mà chưa backup, có cách nào khôi phục dữ liệu không? Dữ liệu Hermes lưu hoàn toàn cục bộ trên VPS và không được đồng bộ lên bất kỳ đâu. Khi đã xóa full, không có cách khôi phục thông thường. Tuy nhiên, nếu VPS của bạn có tính năng snapshot hoặc backup tự động từ nhà cung cấp, bạn có thể khôi phục toàn bộ VPS về trạng thái trước đó từ snapshot gần nhất. Đây là lý do nên bật tính năng backup tự động trên VPS nếu có dữ liệu quan trọng.

Sau khi gỡ và cài lại Hermes, có cần cấu hình lại từ đầu hoàn toàn không? Phụ thuộc vào cách bạn đã gỡ. Nếu không gỡ full thư mục ~/.hermes/ vẫn còn nguyên. Cài lại Hermes xong, toàn bộ cấu hình, kỹ năng và bộ nhớ được nhận diện lại tự động, không cần làm gì thêm. Nếu gỡ full hoặc xóa thủ công ~/.hermes/, bạn cần chạy lại hermes model để cấu hình nhà cung cấp AI, sau đó thiết lập lại gateway nhắn tin nếu có dùng.

Gỡ Hermes Agent có gỡ luôn Python và các thư viện đã cài không? Không. Hermes sử dụng uv để quản lý môi trường Python riêng biệt. Các dependency của Hermes được cài trong môi trường ảo tách biệt, không ảnh hưởng đến Python hệ thống hay các gói Python khác trên VPS. Nếu muốn dọn sạch hoàn toàn cả môi trường Python ảo của Hermes, xóa thêm thư mục: rm -rf ~/.local/share/hermes-venv

Có thể gỡ Hermes khi gateway đang chạy phục vụ người dùng không? Về mặt kỹ thuật thì được, nhưng không nên. Gỡ trong khi gateway đang hoạt động có thể để lại tiến trình zombie chiếm cổng kết nối, khiến lần cài sau gặp lỗi cổng bị chiếm. Đúng quy trình là dừng gateway trước bằng hermes gateway stop , xác nhận đã dừng hoàn toàn bằng hermes gateway status , rồi mới tiến hành gỡ cài đặt. Toàn bộ bước này chỉ mất chưa đến một phút.