Github Copilot là gì? Cách sử dụng GitHub Copilot miễn phí [2026]

Trong kỷ nguyên Vibe Coding, tốc độ và sự chính xác là hai yếu tố then chốt quyết định hiệu suất của lập trình viên. Giữa hàng loạt công cụ hỗ trợ, GitHub Copilot nổi lên như một trợ lý đắc lực, thay đổi hoàn toàn tư duy viết mã truyền thống. Vậy cụ thể GitHub Copilot là gì? Có miễn phí không? Cách sử dụng như thế nào? Cùng Tino khám phá qua bài viết dưới đây nhé!

Tổng quan về Github Copilot

GitHub Copilot là gì?

GitHub Copilot là một trợ lý lập trình thông minh (AI Pair Programmer) được phát triển bởi sự hợp tác chiến lược giữa GitHub – nền tảng lưu trữ mã nguồn lớn nhất thế giới thuộc Microsoft – và OpenAI. Ra mắt phiên bản thử nghiệm lần đầu vào năm 2021 và chính thức phát hành rộng rãi vào năm 2022, công cụ này nhanh chóng tạo nên một cuộc cách mạng trong quy trình phát triển phần mềm.

Được xây dựng dựa trên các mô hình ngôn ngữ lớn tiên tiến, GitHub Copilot sở hữu khả năng hiểu ngôn ngữ tự nhiên và mã lệnh một cách sâu sắc. Giải pháp này hỗ trợ lập trình viên bằng cách tự động đề xuất các đoạn code, hoàn thiện dòng lệnh đang viết dở hoặc thậm chí xây dựng toàn bộ hàm xử lý chỉ từ một lời mô tả ngắn gọn.

Hiện tại, GitHub Copilot không chỉ dừng lại ở việc gợi ý mã mà còn tích hợp sâu vào quy trình DevOps, bảo mật và kiểm thử, trở thành một cộng sự đắc lực giúp tối ưu hóa hiệu suất làm việc cho hàng triệu kỹ sư phần mềm trên toàn cầu.

Những tính năng nổi bật hỗ trợ Vibe Coding

Để phục vụ phong cách Vibe Coding – nơi tốc độ và dòng chảy tư duy (flow) được đặt lên hàng đầu, GitHub Copilot cung cấp bộ tính năng mạnh mẽ giúp giảm tải các thao tác thủ công nhàm chán:

Gợi ý code theo thời gian thực: Ngay khi lập trình viên bắt đầu gõ phím, công cụ sẽ tự động hiển thị các dòng mã tiếp theo. Khả năng này giúp duy trì mạch tư duy liên tục mà không cần dừng lại để tra cứu cú pháp.

Ngay khi lập trình viên bắt đầu gõ phím, công cụ sẽ tự động hiển thị các dòng mã tiếp theo. Khả năng này giúp duy trì mạch tư duy liên tục mà không cần dừng lại để tra cứu cú pháp. GitHub Copilot Chat: Một cửa sổ giao tiếp trực tiếp được tích hợp ngay trong IDE. Người dùng có thể đặt câu hỏi, yêu cầu giải thích một đoạn code phức tạp, tìm lỗi (debug) hoặc nhờ AI viết lại code cho gọn gàng hơn bằng ngôn ngữ tự nhiên mà không cần rời khỏi môi trường làm việc.

Một cửa sổ giao tiếp trực tiếp được tích hợp ngay trong IDE. Người dùng có thể đặt câu hỏi, yêu cầu giải thích một đoạn code phức tạp, tìm lỗi (debug) hoặc nhờ AI viết lại code cho gọn gàng hơn bằng ngôn ngữ tự nhiên mà không cần rời khỏi môi trường làm việc. Chuyển đổi comment thành code: Chỉ cần viết một chú thích mô tả logic mong muốn (ví dụ: // Tính tổng doanh thu theo tháng), trợ lý AI sẽ tự động sinh ra đoạn mã chức năng chính xác ngay bên dưới.

Chỉ cần viết một chú thích mô tả logic mong muốn (ví dụ: // Tính tổng doanh thu theo tháng), trợ lý AI sẽ tự động sinh ra đoạn mã chức năng chính xác ngay bên dưới. Tự động tạo Unit Test và tài liệu: Việc viết kiểm thử và tài liệu hướng dẫn thường tốn nhiều thời gian. GitHub Copilot có khả năng tự động phân tích code đã viết để tạo ra các test case bao quát hoặc các đoạn documentation chuẩn chỉnh, giúp dự án luôn đảm bảo chất lượng và dễ bảo trì.

Việc viết kiểm thử và tài liệu hướng dẫn thường tốn nhiều thời gian. GitHub Copilot có khả năng tự động phân tích code đã viết để tạo ra các test case bao quát hoặc các đoạn documentation chuẩn chỉnh, giúp dự án luôn đảm bảo chất lượng và dễ bảo trì. Hỗ trợ đa ngôn ngữ: Hệ thống hiểu và làm việc mượt mà với hầu hết các ngôn ngữ lập trình phổ biến hiện nay như Python, JavaScript, TypeScript, Ruby, Go, C#, C++ và nhiều ngôn ngữ khác.

GitHub Copilot hỗ trợ những IDE nào?

GitHub Copilot được thiết kế để tích hợp liền mạch vào hệ sinh thái các môi trường phát triển tích hợp (IDE) phổ biến nhất hiện nay, bao gồm:

Visual Studio Code (VS Code): Môi trường được hỗ trợ mạnh mẽ nhất với đầy đủ các tính năng mới nhất như Chat và Voice.

Môi trường được hỗ trợ mạnh mẽ nhất với đầy đủ các tính năng mới nhất như Chat và Voice. Visual Studio: Dành cho các lập trình viên chuyên nghiệp phát triển ứng dụng trên nền tảng .NET và Windows.

Dành cho các lập trình viên chuyên nghiệp phát triển ứng dụng trên nền tảng .NET và Windows. Bộ công cụ của JetBrains: Hỗ trợ hầu hết các IDE thuộc họ JetBrains như IntelliJ IDEA, PyCharm, WebStorm, Android Studio, PhpStorm… thông qua plugin cài đặt thêm.

Hỗ trợ hầu hết các IDE thuộc họ JetBrains như IntelliJ IDEA, PyCharm, WebStorm, Android Studio, PhpStorm… thông qua plugin cài đặt thêm. Vim / Neovim: Hỗ trợ cộng đồng yêu thích trình soạn thảo mã nguồn gọn nhẹ và thao tác bằng bàn phím.

Hỗ trợ cộng đồng yêu thích trình soạn thảo mã nguồn gọn nhẹ và thao tác bằng bàn phím. Azure Data Studio: Dành riêng cho các kỹ sư dữ liệu và quản trị viên cơ sở dữ liệu.

Dành riêng cho các kỹ sư dữ liệu và quản trị viên cơ sở dữ liệu. Xcode: Mặc dù chưa hỗ trợ chính thức trực tiếp như VS Code, nhưng cộng đồng lập trình viên iOS đã có thể sử dụng GitHub Copilot thông qua các công cụ cầu nối hoặc các trình soạn thảo tích hợp bên thứ ba.

Chi phí sử dụng GitHub Copilot cho cá nhân (Cập nhật bảng giá 2026)

Để đáp ứng nhu cầu đa dạng từ người mới bắt đầu học Vibe Coding cho đến các chuyên gia lập trình cấp cao, GitHub cung cấp 3 gói dịch vụ linh hoạt dành cho cá nhân. Dưới đây là thông tin chi tiết về quyền lợi và mức phí của từng gói:

1. Gói Free (Miễn phí trọn đời)

Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn bắt đầu làm quen với trợ lý AI mà không tốn chi phí. Gói dịch vụ này cung cấp đủ tài nguyên để người dùng trải nghiệm sức mạnh của trí tuệ nhân tạo trong các tác vụ lập trình cơ bản.

Chi phí: 0 USD/tháng.

Quyền lợi nổi bật:

Truy cập các mô hình AI tiên tiến như Haiku 4.5 và GPT-4.1.

50 lượt yêu cầu mỗi tháng đối với chế độ Agent hoặc Chat.

2.000 lượt gợi ý hoàn thành code (code completions) mỗi tháng.

2. Gói Pro (Phổ biến nhất)

Được thiết kế để tăng tốc quy trình làm việc chuyên nghiệp, gói Pro loại bỏ các giới hạn về số lượng gợi ý, cho phép lập trình viên duy trì dòng chảy tư duy (flow) liên tục mà không bị gián đoạn.

Chi phí: 10 USD/tháng (hoặc tiết kiệm hơn với mức 100 USD/năm).

Quyền lợi nâng cấp (Bao gồm tất cả tính năng gói Free và thêm):

Không giới hạn lượt gợi ý hoàn thành code (Unlimited code completions).

Không giới hạn lượt chat và sử dụng chế độ Agent với mô hình GPT-5 mini.

Tích hợp Coding Agent chuyên sâu hỗ trợ xử lý tác vụ phức tạp.

Quyền truy cập đa dạng các mô hình từ Anthropic, Google, OpenAI.

300 lượt yêu cầu cao cấp (premium requests) để sử dụng các mô hình mới nhất, có tùy chọn mua thêm nếu cần.

3. Gói Pro+ (Dành cho chuyên gia)

Phiên bản cao cấp nhất dành cho những lập trình viên muốn mở rộng quy mô với các tác vụ AI hạng nặng và tiếp cận những công nghệ mô hình ngôn ngữ đỉnh cao nhất thị trường.

Chi phí: 39 USD/tháng (hoặc 390 USD/năm).

Quyền lợi vượt trội (Bao gồm tất cả tính năng gói Pro và thêm):

Quyền truy cập toàn bộ các mô hình mạnh mẽ nhất, bao gồm Claude Opus 4.1 và nhiều hơn thế nữa.

Số lượng yêu cầu cao cấp (premium requests) gấp 5 lần so với gói Pro.

Đặc quyền truy cập vào GitHub Spark – công cụ tạo ứng dụng vi mô bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Hỗ trợ tiện ích mở rộng Codex IDE chuyên sâu trong VS Code.

Lưu ý: Các mức giá và tính năng trên áp dụng cho khách hàng cá nhân (For individuals). Đối với doanh nghiệp và tổ chức, GitHub cung cấp các gói Business và Enterprise với cơ chế quản lý và bảo mật riêng biệt.

Cập nhật giá tại: https://github.com/features/copilot/plans

Hướng dẫn đăng ký sử dụng GitHub Copilot miễn phí

Bước 1: Đầu tiên, hãy truy cập vào trang chủ của GitHub. Tại giao diện chào mừng, bạn nhấp vào nút “Try GitHub Copilot free” để bắt đầu quy trình.

Bước 2: Tiếp tục nhấn Try now. Hệ thống sẽ chuyển hướng đến trang đăng nhập.

Tại đây, hãy điền thông tin tài khoản GitHub cá nhân (Username/Email và Password) và nhấn Sign in.

Nếu chưa có tài khoản, bạn cần chọn “Create an account” để khởi tạo mới hoặc có thể đăng ký nhanh bằng tài khoản Google/Apple

Bước 3: Sau khi đăng nhập thành công, có hai cách để mở giao diện làm việc của trợ lý AI:

Cách 1: Nhấn vào biểu tượng 3 gạch ngang bên góc trái màn hình, menu thả xuống sẽ xuất hiện. Tại đây, hãy chọn mục “Copilot” .

Nhấn vào bên góc trái màn hình, menu thả xuống sẽ xuất hiện. Tại đây, hãy chọn mục . Cách 2: Truy cập trực tiếp qua đường dẫn github.com/copilot.

Lúc này, trình duyệt sẽ hiển thị giao diện chat trung tâm. Nếu tài khoản chưa kích hoạt gói miễn phí, có thể hệ thống sẽ hiển thị bảng chọn gói dịch vụ.

Bạn hãy đảm bảo chọn gói “Free” ($0 USD/tháng) để bắt đầu sử dụng mà không tốn phí. Gói này đã bao gồm quyền truy cập vào các mô hình mạnh mẽ như Haiku 4.5 hay GPT-5 mini.

Bước 4: Tại giao diện chính của GitHub Copilot trên web, bạn sẽ thấy khung nhập liệu lớn với dòng chữ “Ask anything“.

Thao tác: Nhập yêu cầu vào khung chat. Ví dụ, bạn muốn tạo một hàm kiểm tra số nguyên tố bằng Python.

Nhập yêu cầu vào khung chat. Ví dụ, bạn muốn tạo một hàm kiểm tra số nguyên tố bằng Python. Câu lệnh (Prompt): “Viết hàm kiểm tra số nguyên tố trong Python và giải thích ngắn gọn cách hoạt động.”

“Viết hàm kiểm tra số nguyên tố trong Python và giải thích ngắn gọn cách hoạt động.” Kết quả: Trợ lý AI (sử dụng mô hình mặc định hoặc GPT-5 mini tùy chọn) sẽ ngay lập tức trả về đoạn code hoàn chỉnh kèm theo chú thích giải thích logic của thuật toán. Bạn có thể sao chép đoạn mã này để sử dụng hoặc yêu cầu AI tối ưu thêm.

Một số cách khác để sử dụng Github Copilot Pro miễn phí

1. Tham gia GitHub Student Developer Pack (Dành cho học sinh, sinh viên)

Nếu đang ngồi trên ghế nhà trường, đừng vội dùng gói Free mặc định. Hãy đăng ký gói Student Developer Pack để được nâng cấp miễn phí lên tiêu chuẩn của Gói Pro (không giới hạn số lượt gợi ý và chat).

Quy trình xác minh:

Bước 1: Truy cập trang GitHub Education và chọn mục “Sign up for Student Developer Pack”.

Bước 2: Nhấn vào nút Start an application.

Bước 3: Nhập tên trường và chọn email tên miền giáo dục (thường có đuôi .edu hoặc .edu.vn) hoặc tải lên hình ảnh thẻ sinh viên/giấy xác nhận nhập học còn hiệu lực.

Nếu tài khoản đang dùng email bình thường, bạn có thể thêm email edu trong phần cài đặt tài khoản bằng cách nhấn vào Add it here.

Nhấn Continue và chờ hệ thống xét duyệt (thời gian từ vài giờ đến vài ngày). Khi được chấp thuận, tài khoản GitHub sẽ tự động được nâng cấp và Copilot sẽ sẵn sàng để sử dụng không giới hạn.

2. Trở thành người duy trì dự án nguồn mở (Open Source Maintainer)

GitHub luôn dành sự ưu ái đặc biệt cho những cá nhân có đóng góp tích cực cho cộng đồng. Nếu bạn là người quản lý (maintainer) của một dự án nguồn mở phổ biến trên GitHub, hệ thống sẽ gửi lời mời sử dụng GitHub Copilot miễn phí trọn đời như một phần thưởng tri ân.

Điều kiện: Dự án phải có lượng tương tác (star, fork) tốt và hoạt động tích cực.

Dự án phải có lượng tương tác (star, fork) tốt và hoạt động tích cực. Cách nhận: Kiểm tra email hoặc thông báo trên GitHub để xem bạn có đủ điều kiện nhận đặc quyền này hay không.

Hướng dẫn sử dụng GitHub Copilot trong VS Code

Để tối ưu hóa quy trình Vibe Coding, việc tích hợp trợ lý AI này trực tiếp vào trình soạn thảo mã nguồn (Code Editor) là bước đi cần thiết. Visual Studio Code (VS Code) hiện là môi trường hỗ trợ tốt nhất cho công cụ này.

Tino đã có một bài viết riêng, bạn có thể tham khảo: VSCode là gì? Cách sử dụng Copilot trong VSCode để Vibe Coding.

Một số mẹo sử dụng GitHub Copilot hiệu quả theo phong cách Vibe Coding

Để biến GitHub Copilot thành một cộng sự “hợp cạ” nhất, hãy áp dụng các chiến thuật sau:

Cung cấp ngữ cảnh bằng các Tab mở sẵn: Trợ lý AI này rất thông minh trong việc đọc ngữ cảnh. Thay vì chỉ mở một file đang code, hãy mở sẵn các file liên quan (như file định nghĩa hàm, file chứa biến môi trường, hoặc file README). Copilot sẽ quét qua các tab này để đưa ra gợi ý chính xác và đồng bộ nhất với cấu trúc dự án.

Trợ lý AI này rất thông minh trong việc đọc ngữ cảnh. Thay vì chỉ mở một file đang code, hãy mở sẵn các file liên quan (như file định nghĩa hàm, file chứa biến môi trường, hoặc file README). Copilot sẽ quét qua các tab này để đưa ra gợi ý chính xác và đồng bộ nhất với cấu trúc dự án. Đặt tên biến “có ý nghĩa”: Trí tuệ nhân tạo dự đoán dựa trên xác suất. Nếu lập trình viên đặt tên biến hoặc tên hàm rõ ràng (ví dụ: calculateMonthlyRevenue thay vì calc1), công cụ sẽ hiểu ý định nhanh hơn và đề xuất logic xử lý chuẩn xác hơn rất nhiều.

Trí tuệ nhân tạo dự đoán dựa trên xác suất. Nếu lập trình viên đặt tên biến hoặc tên hàm rõ ràng (ví dụ: calculateMonthlyRevenue thay vì calc1), công cụ sẽ hiểu ý định nhanh hơn và đề xuất logic xử lý chuẩn xác hơn rất nhiều. Kỹ thuật “Comment Driven Development”: Đừng vội viết code ngay. Hãy viết một dòng chú thích (comment) mô tả logic bạn muốn thực hiện. Ví dụ: // Kiểm tra định dạng email và trả về lỗi nếu không hợp lệ. Ngay sau khi xuống dòng, tiện ích sẽ tự động điền phần code thực thi. Cách này giúp bạn giữ vai trò “kiến trúc sư”, còn việc “xây gạch” hãy để AI lo.

Đừng vội viết code ngay. Hãy viết một dòng chú thích (comment) mô tả logic bạn muốn thực hiện. Ví dụ: // Kiểm tra định dạng email và trả về lỗi nếu không hợp lệ. Ngay sau khi xuống dòng, tiện ích sẽ tự động điền phần code thực thi. Cách này giúp bạn giữ vai trò “kiến trúc sư”, còn việc “xây gạch” hãy để AI lo. Sử dụng Copilot Chat để “review” code: Sau khi viết xong một đoạn mã, đừng quên bôi đen và hỏi Chat: “Có cách nào tối ưu đoạn này ngắn gọn hơn không?”. Đôi khi, giải pháp mà AI đưa ra sẽ giúp mã nguồn sạch và hiệu quả hơn phương án ban đầu.

Sau khi viết xong một đoạn mã, đừng quên bôi đen và hỏi Chat: “Có cách nào tối ưu đoạn này ngắn gọn hơn không?”. Đôi khi, giải pháp mà AI đưa ra sẽ giúp mã nguồn sạch và hiệu quả hơn phương án ban đầu. Kiên nhẫn điều hướng: Nếu gợi ý đầu tiên chưa đúng ý, đừng vội tự viết lại. Hãy thử nhấn tổ hợp phím chuyển đổi gợi ý (thường là Alt + ] hoặc Option + ]) để xem các phương án thay thế. Đôi khi phương án thứ 2 hoặc thứ 3 mới là “chân ái”.

Kết luận

GitHub Copilot thực sự đã định nghĩa lại cách thức phát triển phần mềm trong kỷ nguyên số. Công cụ này không chỉ giúp lập trình viên giảm tải những thao tác lặp lại nhàm chán mà còn mở ra cơ hội học hỏi và nâng cao kỹ năng tư duy logic. Hãy đăng ký và trải nghiệm ngay hôm nay để cảm nhận tốc độ và hiệu quả vượt trội mà trợ lý ảo này mang lại cho dự án của bạn.

Những câu hỏi thường gặp

GitHub Copilot có thực sự miễn phí không? Có. Từ cuối năm 2024, GitHub đã ra mắt gói “GitHub Copilot Free” cho phép người dùng cá nhân sử dụng miễn phí với giới hạn số lượng gợi ý và lượt chat mỗi tháng. Ngoài ra, sinh viên và người duy trì dự án nguồn mở còn được cấp quyền sử dụng phiên bản Pro không giới hạn.

GitHub Copilot hỗ trợ những ngôn ngữ lập trình nào? Trợ lý AI này hoạt động tốt trên hầu hết các ngôn ngữ phổ biến như Python, JavaScript, TypeScript, Ruby, Go, C# và Java. Đối với các ngôn ngữ ít phổ biến hơn, chất lượng gợi ý có thể thấp hơn một chút do dữ liệu huấn luyện ít hơn.

GitHub Copilot có hoạt động khi không có Internet không? Không. Để phân tích ngữ cảnh và gửi gợi ý từ máy chủ về máy tính cá nhân, tiện ích yêu cầu kết nối Internet ổn định trong suốt quá trình sử dụng.

GitHub Copilot khác gì so với ChatGPT? ChatGPT là một chatbot đa năng, trong khi Copilot được tối ưu hóa chuyên biệt cho môi trường lập trình (IDE). Copilot hiểu rõ cấu trúc dự án, ngữ cảnh các file và tích hợp trực tiếp vào quy trình viết mã, giúp tiết kiệm thời gian chuyển đổi giữa các ứng dụng.

Nếu hết lượt miễn phí trong tháng thì sao? Đối với gói Free, khi dùng hết lượt gợi ý hoặc chat, bạn sẽ phải đợi đến chu kỳ tháng sau để được cấp lại lượt mới, hoặc có thể chọn nâng cấp lên gói Pro để sử dụng không giới hạn.