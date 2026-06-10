Gemini CLI vs Claude Code: Đâu là trợ lý AI coding đáng dùng hơn?

Năm 2026 đánh dấu sự bùng nổ của các trợ lý AI hoạt động trực tiếp bên trong cửa sổ dòng lệnh (terminal). Việc phải chuyển đổi liên tục giữa cửa sổ viết mã và trình duyệt web để đặt câu hỏi cho AI giờ đây đã trở nên lỗi thời. Lập trình viên hiện đại đang chuyển hướng sang các “AI Agent” – những trợ lý thông minh có khả năng tự đọc hiểu toàn bộ dự án, chạy lệnh và chỉnh sửa tệp tin tự động. Nổi bật nhất trong cuộc đua công nghệ này chính là Gemini CLI của Google và Claude Code của Anthropic. Cùng Tino so sánh Gemini CLI vs Claude Code qua bài viết dưới đây nhé!

Tổng quan về Gemini CLI và Claude Code

Gemini CLI là gì?

Gemini CLI là công cụ AI dòng lệnh (command-line) mã nguồn mở do Google phát hành vào tháng 6/2025 để đưa sức mạnh của Gemini vào quy trình làm việc của lập trình viên. Thay vì phải mở trình duyệt, copy code qua lại hoặc chọn thủ công từng file, người dùng có thể trò chuyện với Gemini ngay trong thư mục dự án.

Gemini CLI có thể hỗ trợ các tác vụ như:

Giải thích cấu trúc dự án.

Tìm nguyên nhân lỗi trong code.

Đề xuất cách sửa bug.

Tạo tính năng mới.

Viết test.

Tối ưu code.

Làm việc với file, terminal và MCP server.

Hỗ trợ một số tác vụ ngoài lập trình như nghiên cứu, tạo nội dung, phân tích tài liệu hoặc quản lý công việc.

Điểm đáng chú ý của Gemini CLI là tính mở. Công cụ này có định hướng mã nguồn mở, dễ tiếp cận, có quota miễn phí khá rộng cho người dùng cá nhân và phù hợp với những ai muốn thử AI Agent trong terminal mà chưa muốn trả phí ngay từ đầu.

Gemini CLI là gì?

Claude Code là gì?

Claude Code là tác nhân AI lập trình của Anthropic, ra mắt dưới dạng thử nghiệm vào tháng 2/2025 và chính thức phát hành đại trà vào tháng 5/2025. Công cụ này được thiết kế cho các tác vụ lập trình nghiêm túc hơn trong codebase thực tế. Bạn có thể chạy Claude Code trong terminal, IDE, desktop app, web và một số môi trường làm việc khác.

Claude Code có thể:

Đọc và hiểu toàn bộ codebase.

Giải thích kiến trúc dự án.

Sửa nhiều file cùng lúc.

Chạy test, build, lint hoặc các lệnh terminal.

Hỗ trợ refactor.

Tạo pull request.

Làm việc với GitHub, GitLab, CLI tool và MCP server.

Ghi nhớ quy tắc dự án thông qua file cấu hình như CLAUDE.md.

Claude Code nổi bật ở khả năng hiểu ngữ cảnh sâu, xử lý các tác vụ lập trình nhiều bước và tạo cảm giác giống một cộng sự kỹ thuật có thể tự tìm hiểu dự án trước khi đề xuất thay đổi.

So sánh Gemini CLI vs Claude Code: Nên chọn AI Coding Agent nào cho lập trình?

Điểm giống nhau giữa Gemini CLI và Claude Code

Gemini CLI và Claude Code đều thuộc nhóm AI Coding Agent thế hệ mới. Cả hai không chỉ trả lời câu hỏi về code, mà còn có thể tham gia trực tiếp vào quy trình phát triển phần mềm.

Điểm giống nhau quan trọng gồm:

Đều chạy tốt trong terminal.

Đều có thể đọc file trong dự án.

Đều hỗ trợ chỉnh sửa mã nguồn.

Đều có thể chạy lệnh terminal khi được cấp quyền.

Đều hỗ trợ quy trình nhiều bước như debug, refactor, viết test hoặc tạo tính năng.

Đều phù hợp với mô hình làm việc “ra yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên, để AI phân tích và thực hiện”.

Đều cần người dùng kiểm tra lại kết quả trước khi merge hoặc triển khai lên production.

Nói đơn giản, cả hai đều giúp lập trình viên chuyển từ cách “hỏi AI từng đoạn code” sang cách “giao việc cho AI trong chính thư mục dự án”.

Điểm giống nhau giữa Gemini CLI và Claude Code

So sánh chi tiết Gemini CLI vs Claude Code

1. Mục tiêu sử dụng

Gemini CLI có phạm vi khá rộng. Công cụ này không chỉ tập trung vào coding mà còn được Google định vị như một tiện ích AI chạy cục bộ trong terminal. Người dùng có thể dùng Gemini CLI để viết code, sửa lỗi, nghiên cứu, tạo nội dung, phân tích file hoặc tự động hóa một số tác vụ.

Claude Code tập trung mạnh hơn vào lập trình chuyên sâu. Công cụ này được thiết kế quanh codebase, terminal, IDE, test suite, Git workflow và pull request. Vì vậy, nếu mục tiêu chính là phát triển phần mềm nghiêm túc, Claude Code thường tạo cảm giác “đúng việc” hơn.

Tóm lại:

Gemini CLI phù hợp với người cần một AI Agent đa dụng trong terminal.

Claude Code phù hợp với người cần một cộng sự AI chuyên xử lý codebase.

2. Context Window — Ai nhớ được nhiều hơn?

Cả Gemini CLI và Claude Code đều hỗ trợ 1 triệu token kể từ tháng 3/2026, nghĩa là cả hai đều có thể “nhớ” toàn bộ một codebase lớn trong một phiên làm việc mà không bị quên mất ngữ cảnh giữa chừng. Khoảng cách này đã được thu hẹp đáng kể so với trước đây.

3. Tính năng tự động hóa & multi-agent

Claude Code nổi trội ở đây. Tính năng Agent Teams (ra mắt tháng 2/2026 cùng với Opus 4.6) cho phép nhiều phiên Claude Code chạy song song, giao tiếp với nhau qua hệ thống hộp thư, phân chia công việc và tổng hợp kết quả giống như một đội lập trình thu nhỏ. Mỗi “đồng đội AI” có context window riêng và nhận nhiệm vụ từ một “trưởng nhóm AI” điều phối.

Ngoài ra, Claude Code còn có:

CLAUDE.md : File hướng dẫn dự án được đọc mỗi khi bắt đầu phiên làm việc

: File hướng dẫn dự án được đọc mỗi khi bắt đầu phiên làm việc Hooks : Cho phép tự động định dạng code, chặn lệnh nguy hiểm, chạy test trước khi commit

: Cho phép tự động định dạng code, chặn lệnh nguy hiểm, chạy test trước khi commit Subagents : Cấu hình tái sử dụng với prompt và quyền hạn riêng

: Cấu hình tái sử dụng với prompt và quyền hạn riêng Skills: Chuyên môn hóa từng agent trong nhóm

Gemini CLI hỗ trợ multi-agent qua extension Jules và tích hợp GitHub Actions cho CI/CD pipeline — mạnh hơn cho đội nhóm sử dụng GitHub. Từ phiên bản v0.34.0 (tháng 3/2026), Plan Mode được bật mặc định: AI đọc codebase và đề xuất thay đổi trước khi thực sự sửa, giúp bạn kiểm soát an toàn hơn.

So sánh chi tiết Gemini CLI vs Claude Code

4. Khả năng hiểu codebase

Gemini CLI có thể đọc file, tìm kiếm trong thư mục dự án, hiểu cấu trúc code và đưa ra đề xuất sửa đổi. Với các dự án vừa và nhỏ, khả năng này đủ tốt cho hầu hết nhu cầu như giải thích code, sửa bug, viết hàm mới hoặc thêm test.

Claude Code có lợi thế rõ ràng hơn khi làm việc với codebase lớn. Công cụ này được tối ưu cho việc tìm hiểu cấu trúc dự án, đọc dependency, hiểu pattern đang dùng và đề xuất thay đổi nhiều file có liên quan. Khi cần refactor sâu hoặc xử lý bug nằm rải rác qua nhiều module, Claude Code thường cho trải nghiệm tự nhiên hơn.

Nếu ví Gemini CLI như một trợ lý kỹ thuật linh hoạt, Claude Code giống một lập trình viên AI tập trung vào việc hiểu dự án trước khi hành động.

5. Khả năng chỉnh sửa mã nguồn

Cả hai công cụ đều có thể chỉnh sửa file. Tuy nhiên, khác biệt nằm ở độ tự tin khi giao những tác vụ lớn.

Gemini CLI phù hợp với:

Sửa bug cụ thể.

Viết function mới.

Tạo file cấu hình.

Tạo test cơ bản.

Giải thích và tối ưu đoạn code.

Làm việc với dự án nhỏ hoặc vừa.

Claude Code phù hợp với:

Refactor nhiều file.

Thay đổi kiến trúc module.

Viết test theo chuẩn dự án.

Tạo pull request hoàn chỉnh.

Xử lý issue có nhiều bước.

Điều chỉnh code theo convention sẵn có.

Với người mới, Gemini CLI dễ tiếp cận hơn. Với team kỹ thuật cần xử lý tác vụ thật trong repository lớn, Claude Code thường đáng cân nhắc hơn.

6. Khả năng chạy lệnh terminal

Gemini CLI và Claude Code đều có thể sử dụng terminal để hỗ trợ quá trình làm việc. Ví dụ, AI có thể chạy lệnh kiểm tra package, xem log, chạy test, build dự án hoặc đọc kết quả lỗi.

Tuy nhiên, người dùng cần hiểu rõ một nguyên tắc quan trọng: không nên cấp quyền chạy lệnh nguy hiểm một cách tự động. Các lệnh như xóa file hàng loạt, thay đổi database, deploy production hoặc ghi đè cấu hình hệ thống cần được kiểm tra kỹ trước khi chấp thuận.

Claude Code nhấn mạnh khá rõ vào quyền kiểm soát của người dùng. Công cụ này thường yêu cầu phê duyệt trước khi chỉnh sửa file hoặc chạy lệnh quan trọng. Gemini CLI cũng có các chế độ và thiết lập liên quan đến quyền thực thi, trong đó người dùng nên cấu hình cẩn thận trước khi dùng trong dự án thật.

Khả năng chạy lệnh terminal

7. Tích hợp MCP và công cụ mở rộng

MCP, viết tắt của Model Context Protocol, là một chuẩn giúp AI Agent kết nối với công cụ bên ngoài như file system, GitHub, database, trình duyệt, tài liệu nội bộ hoặc API doanh nghiệp.

Gemini CLI hỗ trợ MCP server cục bộ và từ xa. Điều này giúp công cụ mở rộng khả năng từ terminal sang nhiều hệ thống khác nhau. Người dùng có thể cấu hình MCP để Gemini CLI truy cập thêm dữ liệu hoặc thao tác với công cụ phù hợp.

Claude Code cũng hỗ trợ MCP và có hệ sinh thái mở rộng mạnh. Với các team đang dùng GitHub, GitLab, công cụ DevOps, hệ thống ticket hoặc quy trình CI/CD, Claude Code có thể trở thành một lớp agent nằm ngay trong workflow phát triển.

Nếu xét riêng khả năng mở rộng, cả hai đều tốt. Gemini CLI hấp dẫn nhờ tính mở và khả năng thử nghiệm nhanh. Claude Code hấp dẫn nhờ trải nghiệm agentic coding đã được tối ưu sâu cho dự án phần mềm.

8. Trải nghiệm trong IDE và terminal

Gemini CLI có trải nghiệm chính trong terminal. Ngoài ra, một phần khả năng của Gemini CLI cũng xuất hiện trong Gemini Code Assist agent mode trên VS Code. Với người dùng Google Cloud hoặc hệ sinh thái Gemini Code Assist, sự kết nối này khá thuận tiện.

Claude Code có độ phủ giao diện rộng hơn. Người dùng có thể làm việc trong terminal, VS Code, JetBrains, desktop app, web và Slack. Điều này tạo lợi thế cho các team muốn giao task từ nhiều nơi khác nhau, theo dõi tiến độ và chuyển đổi giữa thiết bị hoặc môi trường làm việc.

Nếu chỉ xét terminal, cả hai đều đáp ứng tốt. Nếu cần môi trường đa kênh, Claude Code có lợi thế rõ hơn.

9. Chi phí sử dụng

Gemini CLI có lợi thế lớn về chi phí khởi đầu. Người dùng cá nhân có thể bắt đầu với quota miễn phí khá rộng khi đăng nhập bằng tài khoản Google hoặc dùng Gemini API key miễn phí với giới hạn thấp hơn. Khi nhu cầu tăng, người dùng có thể chuyển sang Google AI Pro, Google AI Ultra, Gemini Code Assist Standard/Enterprise, Vertex AI hoặc API trả theo mức sử dụng.

Claude Code không có gói miễn phí, thường gắn với các gói Claude Pro, Max, Team, Enterprise hoặc tài khoản Claude Console dùng API token. Với người dùng cá nhân, chi phí có thể cao hơn Gemini CLI nếu chỉ mới thử nghiệm. Đổi lại, Claude Code mang đến trải nghiệm rất mạnh cho lập trình chuyên sâu.

Cách hiểu đơn giản:

Muốn thử AI Agent trong terminal với chi phí thấp: chọn Gemini CLI.

Muốn dùng AI coding nghiêm túc hằng ngày: cân nhắc Claude Code.

Muốn kiểm soát chi phí theo API: cả hai đều có hướng dùng API, nhưng cần theo dõi quota và token kỹ.

Chi phí sử dụng

10. Mức độ phù hợp cho doanh nghiệp

Gemini CLI phù hợp với doanh nghiệp đang dùng Google Cloud, Google Workspace hoặc Gemini Code Assist. Khi nằm trong hệ sinh thái Google, việc quản lý tài khoản, quota, bảo mật và tích hợp có thể thuận tiện hơn.

Claude Code phù hợp với doanh nghiệp cần AI Agent chuyên xử lý codebase, refactor, issue, pull request và workflow kỹ thuật. Với Team hoặc Enterprise, Claude Code có thể trở thành công cụ hỗ trợ lập trình viên trong quy trình phát triển phần mềm hằng ngày.

Doanh nghiệp nên đánh giá theo 4 yếu tố:

Hệ sinh thái đang dùng.

Loại dự án phần mềm.

Mức độ nhạy cảm của mã nguồn.

Khả năng kiểm soát quyền truy cập, log và chi phí.

Không nên chọn chỉ vì công cụ đang nổi. Nên thử trên một repository nội bộ nhỏ, đo thời gian tiết kiệm, chất lượng diff và mức độ an toàn trước khi triển khai rộng.

11. Bảo mật và quyền kiểm soát

Với AI Coding Agent, bảo mật quan trọng hơn rất nhiều so với chatbot thông thường. Lý do là các công cụ này có thể đọc file, ghi file và chạy lệnh.

Khi dùng Gemini CLI hoặc Claude Code, người dùng nên áp dụng các nguyên tắc sau:

Không cấp quyền truy cập vào thư mục chứa secret nếu không cần thiết.

Không để API key, token, mật khẩu trong file dễ bị đọc.

Luôn dùng Git để theo dõi thay đổi.

Yêu cầu AI giải thích trước khi sửa file quan trọng.

Không cho phép chạy lệnh deploy production nếu chưa kiểm tra.

Review toàn bộ diff trước khi commit.

Tạo nhánh riêng cho tác vụ AI.

Claude Code có điểm mạnh ở cơ chế xin quyền trước khi thay đổi file hoặc chạy lệnh. Gemini CLI cũng cần được cấu hình quyền phù hợp, đặc biệt khi người dùng bật các chế độ thực thi tự động.

12. Độ thân thiện với người mới

Gemini CLI thân thiện hơn với người mới nhờ chi phí khởi đầu thấp, cách cài đơn giản và phạm vi sử dụng rộng. Người mới có thể bắt đầu bằng các câu lệnh đơn giản như “giải thích dự án này”, “tìm lỗi trong file này” hoặc “viết test cho hàm này”.

Claude Code phù hợp hơn với người đã quen terminal, Git, test, package manager và quy trình review code. Công cụ này mạnh hơn khi người dùng biết giao task rõ ràng, biết đọc diff và biết kiểm tra kết quả.

Nếu bạn mới làm quen AI Coding Agent, Gemini CLI là điểm bắt đầu nhẹ nhàng. Nếu bạn đã lập trình thường xuyên và muốn tăng tốc workflow, Claude Code là lựa chọn rất đáng thử.

Bảng so sánh nhanh: Tiêu chí Gemini CLI Claude Code Định vị cốt lõi Trợ lý đa năng, thao tác nhanh Chuyên gia xử lý codebase chuyên sâu Quy mô dự án tối ưu Vừa và nhỏ, sửa lỗi cục bộ Lớn, phức tạp, cần refactor diện rộng Bộ nhớ (Context Window) 1 triệu token 1 triệu token Làm việc nhóm (Multi-agent) Cơ bản (thông qua tiện ích mở rộng) Rất mạnh (tích hợp Agent Teams) Môi trường hoạt động Chủ yếu tại Terminal và VS Code Đa nền tảng (Terminal, IDEs, Slack, Web) Kiểm soát & Bảo mật Người dùng tự thiết lập quyền thực thi Chủ động xin phép trước khi chạy lệnh Chi phí sử dụng Có gói miễn phí dễ tiếp cận Bắt buộc trả phí (từ gói Pro/API) Đối tượng phù hợp nhất Người mới bắt đầu, cá nhân, team nhỏ Lập trình viên chuyên nghiệp, doanh nghiệp

Ưu – nhược điểm của Gemini CLI

Ưu điểm

Gemini CLI có nhiều điểm mạnh đáng chú ý:

Dễ bắt đầu với người mới.

Có quota miễn phí khá rộng cho người dùng cá nhân.

Mã nguồn mở, phù hợp cộng đồng kỹ thuật thích tự kiểm tra và mở rộng.

Hỗ trợ terminal, MCP, web search, web fetch và công cụ built-in.

Phù hợp cả coding và các tác vụ ngoài coding.

Tích hợp tốt với hệ sinh thái Google, đặc biệt là Gemini Code Assist và Google Cloud.

Nhược điểm

Gemini CLI vẫn có một số hạn chế:

Khi xử lý codebase lớn, trải nghiệm có thể chưa sâu bằng Claude Code trong nhiều tình huống.

Chất lượng kết quả phụ thuộc vào model, quota và phương thức xác thực.

Người mới vẫn cần hiểu terminal, Git và cách kiểm tra diff.

Cần cấu hình quyền cẩn thận nếu muốn dùng cho dự án thật.

Ưu – nhược điểm của Gemini CLI

Ưu – nhược điểm của Claude Code

Ưu điểm

Claude Code nổi bật ở các điểm sau:

Hiểu codebase tốt, đặc biệt với dự án lớn.

Mạnh trong refactor, sửa bug phức tạp và thay đổi nhiều file.

Hỗ trợ terminal, IDE, desktop app, web và Slack.

Có khả năng tạo pull request và làm việc với workflow phát triển thực tế.

Có cơ chế kiểm soát trước khi thay đổi file hoặc chạy lệnh.

Phù hợp với lập trình viên chuyên nghiệp và team kỹ thuật.

Nhược điểm

Claude Code cũng có một số điểm cần cân nhắc:

Chi phí khởi đầu thường cao hơn Gemini CLI.

Người mới có thể cần thời gian làm quen.

Hiệu quả cao nhất khi dự án có cấu trúc rõ, test tốt và quy trình Git chuẩn.

Với tác vụ đơn giản, sức mạnh của Claude Code đôi khi vượt quá nhu cầu thực tế.

Ưu – nhược điểm của Claude Code

Nên chọn Gemini CLI hay Claude Code?

Không có lựa chọn tốt nhất cho mọi trường hợp. Câu trả lời phụ thuộc vào nhu cầu, ngân sách và mức độ phức tạp của dự án.

Bạn nên chọn Gemini CLI nếu:

Mới bắt đầu với AI coding agent và muốn thử miễn phí

Làm việc chủ yếu với Google Cloud, Firebase hoặc hệ sinh thái Google

Cần tìm kiếm thông tin web thường xuyên trong lúc code

Cần khám phá codebase lớn với tác vụ một lần (one-shot)

Muốn tích hợp CI/CD với GitHub Actions

Nên chọn Gemini CLI hay Claude Code?

Bạn nên chọn Claude Code nếu:

Là lập trình viên làm việc hằng ngày với codebase thật.

Cần sửa bug, refactor hoặc tạo tính năng nhiều bước.

Muốn AI hiểu sâu kiến trúc dự án.

Cần tích hợp với IDE, GitHub, GitLab, Slack hoặc desktop app.

Làm việc trong team có quy trình review, test và pull request rõ ràng.

Muốn tận dụng multi-agent để tăng tốc phát triển

Sẵn sàng trả phí để đổi lấy hiệu suất cao hơn trong lập trình.

Tóm lại: Gemini CLI là lựa chọn rất tốt để bắt đầu và thử nghiệm AI Agent trong terminal. Claude Code là lựa chọn mạnh hơn cho lập trình chuyên sâu, đặc biệt khi làm việc với codebase lớn và quy trình phát triển phần mềm chuyên nghiệp.

Kết luận

Tóm lại, cả hai công cụ đều đủ mạnh để thay đổi cách bạn làm việc hằng ngày. Gemini CLI phá bỏ rào cản gia nhập với bản miễn phí hào phóng và mã nguồn mở. Claude Code đẩy giới hạn của tự động hóa với hệ sinh thái agent trưởng thành nhất hiện tại.

Câu hỏi không phải là “công cụ nào tốt hơn” mà là “công cụ nào phù hợp với giai đoạn hiện tại của bạn”. Và may mắn thay, bạn không cần phải chọn một mình mãi mãi. Thế giới AI agent đang phát triển cực nhanh. Điều tốt nhất bạn có thể làm lúc này là bắt đầu dùng và tự mình cảm nhận sự khác biệt.

Những câu hỏi thường gặp

Gemini CLI có hoàn toàn miễn phí không, hay có ẩn phí nào không? Gemini CLI hoàn toàn miễn phí với giới hạn 1.000 yêu cầu mỗi ngày khi đăng nhập qua tài khoản Google thông qua Gemini Code Assist. Phần lớn lập trình viên sẽ không bao giờ chạm tới giới hạn này. Nếu bạn cần thêm, các gói Google AI Pro và Ultra có sẵn với chi phí cao hơn.

Claude Code có gói dùng thử miễn phí không? Hiện tại Claude Code không có gói miễn phí. Bạn cần đăng ký ít nhất gói Pro ($20/tháng) để sử dụng. Anthropic không cung cấp bản dùng thử mà không yêu cầu thanh toán.

Tôi có thể dùng cả Gemini CLI và Claude Code cùng lúc không? Hoàn toàn có thể và đây là mô hình phổ biến trong cộng đồng. Nhiều lập trình viên dùng Claude Code cho công việc chính (sửa lỗi, refactor, phát triển tính năng) và dùng Gemini CLI cho các tác vụ khám phá nhanh, tìm kiếm trong codebase lớn hoặc tận dụng tìm kiếm web tích hợp.

Công cụ nào phù hợp hơn cho người mới bắt đầu học lập trình? Gemini CLI phù hợp hơn cho người mới vì không yêu cầu trả phí, cài đặt đơn giản hơn và có tính năng Plan Mode giúp bạn xem AI dự định làm gì trước khi thực sự thay đổi code. Điều này giúp bạn học được cách AI tiếp cận vấn đề mà không lo mất code do thao tác nhầm.