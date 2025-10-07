Hedra AI là gì? Hướng dẫn cách đăng ký và sử dụng Hedra AI [2025]

Hãy tưởng tượng, chỉ từ một bức ảnh chân dung tĩnh, bạn có thể tạo ra một video nhân vật nói chuyện, biểu cảm tự nhiên và khớp lời một cách hoàn hảo. Và đó chính là những gì Hedra AI mang đến. Vậy cụ thể Hedra AI là gì? Có miễn phí không? Cách đăng ký và sử dụng như thế nào? Cùng Tino tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây nhé!

Tổng quan về Hedra AI

Hedra AI là gì?

Hedra AI là một nền tảng AI đột phá, chuyên về việc tạo ra các video nhân vật nói chuyện (talking head) sống động và biểu cảm chỉ từ một bức ảnh tĩnh và một nguồn âm thanh. Được phát triển bởi công ty Hedra, do Michael Lingelbach sáng lập và ra mắt vào khoảng năm 2024, công nghệ này sử dụng mô hình AI tiên tiến có tên “Character-1” để “thổi hồn” vào hình ảnh.

Hedra AI có khả năng phân tích các đặc điểm trên khuôn mặt và đồng bộ hóa chuyển động của môi, mắt, và đầu một cách cực kỳ chính xác với lời nói từ file audio hoặc văn bản được chuyển đổi thành giọng nói. Nhờ khả năng tạo ra các biểu cảm tự nhiên và có chiều sâu, công cụ này giúp video trở nên chân thực và hấp dẫn, mở ra một kỷ nguyên mới cho việc sáng tạo nội dung, marketing và giáo dục trực tuyến mà không đòi hỏi kỹ năng sản xuất video phức tạp.

Điều gì tạo nên sự khác biệt của Hedra AI?

Đồng bộ hóa môi (Lip-sync) cực kỳ chính xác: Thay vì chỉ cử động miệng một cách chung chung, mô hình “Character-1” của họ có khả năng tái tạo các chuyển động môi chi tiết, phức tạp, khớp một cách hoàn hảo với từng âm vị trong lời nói. Điều này tạo ra cảm giác nhân vật đang thực sự phát âm, loại bỏ cảm giác “giả” thường thấy ở các công cụ khác.

Thay vì chỉ cử động miệng một cách chung chung, mô hình “Character-1” của họ có khả năng tái tạo các chuyển động môi chi tiết, phức tạp, khớp một cách hoàn hảo với từng âm vị trong lời nói. Điều này tạo ra cảm giác nhân vật đang thực sự phát âm, loại bỏ cảm giác “giả” thường thấy ở các công cụ khác. Biểu cảm tự nhiên và có chiều sâu: Hedra AI không chỉ làm cho nhân vật nói, mà còn làm cho họ “biểu cảm”. Công nghệ này có khả năng tạo ra các chuyển động vi mô trên khuôn mặt như nhướn mày, nheo mắt, và các cử động đầu tinh tế, phù hợp với ngữ điệu và cảm xúc trong giọng nói. Điều này mang lại chiều sâu và sự đáng tin cậy cho nhân vật, khiến video trở nên hấp dẫn và kết nối hơn với người xem.

Hedra AI không chỉ làm cho nhân vật nói, mà còn làm cho họ “biểu cảm”. Công nghệ này có khả năng tạo ra các chuyển động vi mô trên khuôn mặt như nhướn mày, nheo mắt, và các cử động đầu tinh tế, phù hợp với ngữ điệu và cảm xúc trong giọng nói. Điều này mang lại chiều sâu và sự đáng tin cậy cho nhân vật, khiến video trở nên hấp dẫn và kết nối hơn với người xem. Linh hoạt trong việc “thổi hồn” cho nhân vật: Một điểm độc đáo khác là Hedra AI không bị giới hạn ở khuôn mặt người. Nền tảng này cho thấy khả năng đáng kinh ngạc trong việc làm cho các bức tranh vẽ, nhân vật hoạt hình, và thậm chí cả những vật thể vô tri (như tượng hoặc đồ vật) cũng có thể “nói chuyện” một cách thuyết phục.

Một điểm độc đáo khác là Hedra AI không bị giới hạn ở khuôn mặt người. Nền tảng này cho thấy khả năng đáng kinh ngạc trong việc làm cho các bức tranh vẽ, nhân vật hoạt hình, và thậm chí cả những vật thể vô tri (như tượng hoặc đồ vật) cũng có thể “nói chuyện” một cách thuyết phục. Triết lý tiếp cận “Consistency is Key”: Hedra AI tập trung mạnh mẽ vào việc duy trì sự nhất quán của nhân vật trong suốt video. Khuôn mặt và các đặc điểm nhận dạng không bị biến dạng hay thay đổi một cách kỳ lạ khi nhân vật nói và biểu cảm, một vấn đề mà các công nghệ AI thế hệ trước thường gặp phải.

Các tính năng nổi bật của Hedra AI

Tạo video “biết nói” từ một bức ảnh tĩnh (Talking Head): Đây là tính năng cốt lõi và ấn tượng nhất. Bạn chỉ cần tải lên một hình ảnh chân dung (của người thật, nhân vật vẽ, hoặc thậm chí là một vật thể), Hedra AI sẽ tự động làm cho nhân vật trong ảnh cử động và nói chuyện một cách sống động.

Đây là tính năng cốt lõi và ấn tượng nhất. Bạn chỉ cần tải lên một hình ảnh chân dung (của người thật, nhân vật vẽ, hoặc thậm chí là một vật thể), Hedra AI sẽ tự động làm cho nhân vật trong ảnh cử động và nói chuyện một cách sống động. Công nghệ đồng bộ hóa môi (Lip-Sync) và biểu cảm vượt trội: Hedra AI được đánh giá cực kỳ cao về khả năng đồng bộ hóa chuyển động môi với âm thanh một cách chính xác và tự nhiên. Công nghệ này còn tái tạo được những biểu cảm vi mô trên khuôn mặt như nhướn mày, nheo mắt và cử động đầu, giúp video trở nên chân thực và đáng tin cậy.

Hedra AI được đánh giá cực kỳ cao về khả năng đồng bộ hóa chuyển động môi với âm thanh một cách chính xác và tự nhiên. Công nghệ này còn tái tạo được những biểu cảm vi mô trên khuôn mặt như nhướn mày, nheo mắt và cử động đầu, giúp video trở nên chân thực và đáng tin cậy. Linh hoạt trong việc sử dụng âm thanh: Chuyển văn bản thành giọng nói (Text-to-Speech): Bạn có thể nhập trực tiếp văn bản, và Hedra AI sẽ sử dụng giọng nói AI để tạo âm thanh. Tải lên file âm thanh: Cho phép bạn sử dụng file ghi âm giọng nói của chính mình hoặc bất kỳ file audio nào khác để tăng tính cá nhân hóa cho video.

Sáng tạo không giới hạn với mọi loại nhân vật: Không chỉ giới hạn ở hình ảnh con người, Hedra AI còn có thể “thổi hồn” vào các nhân vật hoạt hình, tranh vẽ, tượng và cả những vật thể vô tri.

Không chỉ giới hạn ở hình ảnh con người, Hedra AI còn có thể “thổi hồn” vào các nhân vật hoạt hình, tranh vẽ, tượng và cả những vật thể vô tri. Giao diện trực quan, thân thiện với người dùng: Nền tảng được thiết kế để bất kỳ ai cũng có thể sử dụng, kể cả những người không có kinh nghiệm về chỉnh sửa hay sản xuất video. Quá trình tạo video chỉ gồm vài bước đơn giản: tải ảnh, thêm âm thanh và nhấn tạo.

Nền tảng được thiết kế để bất kỳ ai cũng có thể sử dụng, kể cả những người không có kinh nghiệm về chỉnh sửa hay sản xuất video. Quá trình tạo video chỉ gồm vài bước đơn giản: tải ảnh, thêm âm thanh và nhấn tạo. Khả năng tùy chỉnh biểu cảm: Người dùng có thể điều chỉnh mức độ cảm xúc của nhân vật để phù hợp hơn với nội dung và thông điệp của video, giúp câu chuyện được truyền tải một cách hiệu quả nhất.

Người dùng có thể điều chỉnh mức độ cảm xúc của nhân vật để phù hợp hơn với nội dung và thông điệp của video, giúp câu chuyện được truyền tải một cách hiệu quả nhất. Hỗ trợ nhiều định dạng đầu vào: Công cụ tương thích với các định dạng hình ảnh phổ biến như JPEG, PNG, giúp người dùng dễ dàng sử dụng nguồn tài nguyên có sẵn của mình.

Một số điểm còn hạn chế của Hedra AI

Giới hạn của phiên bản miễn phí: Gói miễn phí của Hedra AI khá hạn chế, chủ yếu để người dùng trải nghiệm. Các giới hạn thường bao gồm: Thời lượng video rất ngắn: Thường chỉ cho phép tạo video tối đa từ 20 đến 60 giây. Video có Watermark: Các video được tạo ra sẽ bị đóng dấu logo của Hedra. Không có quyền sử dụng thương mại: Bạn không thể dùng video tạo từ bản miễn phí cho các mục đích kinh doanh, quảng cáo. Giới hạn các tính năng cao cấp: Không truy cập được các giọng nói premium hoặc tính năng sao chép giọng nói.

Gói miễn phí của Hedra AI khá hạn chế, chủ yếu để người dùng trải nghiệm. Các giới hạn thường bao gồm: Độ phân giải video chưa cao: Đặc biệt ở các gói cước thấp và bản miễn phí, độ phân giải video đầu ra thường bị giới hạn (ví dụ: 512×512 pixels hoặc 720p). Điều này có thể không đủ sắc nét cho các nhu cầu chuyên nghiệp hoặc trình chiếu trên màn hình lớn.

Đặc biệt ở các gói cước thấp và bản miễn phí, độ phân giải video đầu ra thường bị giới hạn (ví dụ: 512×512 pixels hoặc 720p). Điều này có thể không đủ sắc nét cho các nhu cầu chuyên nghiệp hoặc trình chiếu trên màn hình lớn. Ít tùy chỉnh về cử chỉ và cơ thể: Hedra AI tập trung xuất sắc vào khuôn mặt và biểu cảm. Tuy nhiên, công cụ này gần như không cung cấp khả năng tùy chỉnh các cử chỉ tay hay chuyển động toàn thân. Do đó, nhân vật trong video có thể trông hơi cứng nhắc, thiếu tự nhiên từ phần cổ trở xuống.

Hedra AI tập trung xuất sắc vào khuôn mặt và biểu cảm. Tuy nhiên, công cụ này gần như không cung cấp khả năng tùy chỉnh các cử chỉ tay hay chuyển động toàn thân. Do đó, nhân vật trong video có thể trông hơi cứng nhắc, thiếu tự nhiên từ phần cổ trở xuống. Có thể xuất hiện lỗi nhỏ: Trong một số trường hợp, video tạo ra có thể gặp các lỗi kỹ thuật nhỏ như hình nền bị mờ, biến dạng nhẹ, hoặc các chi tiết lạ (ví dụ: tay nhân vật bị nhân đôi) xuất hiện trong vài giây.

Trong một số trường hợp, video tạo ra có thể gặp các lỗi kỹ thuật nhỏ như hình nền bị mờ, biến dạng nhẹ, hoặc các chi tiết lạ (ví dụ: tay nhân vật bị nhân đôi) xuất hiện trong vài giây. Thời gian xử lý (Render): Quá trình để AI xử lý và tạo ra video có thể mất từ vài giây đến vài phút tùy thuộc vào độ dài và độ phức tạp. Điều này có thể gây bất tiện nếu bạn cần sản xuất nội dung với số lượng lớn một cách nhanh chóng.

Quá trình để AI xử lý và tạo ra video có thể mất từ vài giây đến vài phút tùy thuộc vào độ dài và độ phức tạp. Điều này có thể gây bất tiện nếu bạn cần sản xuất nội dung với số lượng lớn một cách nhanh chóng. Hạn chế về ngữ cảnh và tương tác: Công cụ này chủ yếu tạo ra các video dạng “đầu nói” (talking head) trong một bối cảnh tĩnh. Nó chưa hỗ trợ tạo ra các video có nhân vật tương tác với môi trường xung quanh hoặc có nhiều nhân vật nói chuyện với nhau trong cùng một cảnh.

Chi phí sử dụng Hedra AI

1. Gói Free (Miễn phí)

Chi phí: $0/tháng

Bao gồm: 300 credits mỗi tháng.

300 credits mỗi tháng. Tính năng & Hạn chế: Tốc độ xử lý (generations) chậm hơn các gói trả phí. Không được phép sử dụng cho mục đích thương mại. Không thể mua thêm các gói credit.



2. Gói Basic

Chi phí: $10/tháng

Bao gồm: 1,000 credits mỗi tháng.

1,000 credits mỗi tháng. Tính năng & Hạn chế: Bao gồm các giọng nói cao cấp (Premium voices). Tính năng sao chép giọng nói (Voice cloning). Được phép sử dụng cho mục đích thương mại. Video không có watermark (logo Hedra). Có thể mua thêm credit nếu cần. Lưu ý: Credit không được cộng dồn qua tháng tiếp theo.



3. Gói Creator (Phổ biến)

Chi phí: $30/tháng

Bao gồm: 4,000 credits mỗi tháng.

4,000 credits mỗi tháng. Tính năng & Hạn chế: Bao gồm tất cả các quyền lợi của gói Basic. Lưu ý: Credit không được cộng dồn qua tháng tiếp theo.



4. Gói Professional (Giá tốt nhất)

Chi phí: $75/tháng

Bao gồm: 12,000 credits mỗi tháng.

12,000 credits mỗi tháng. Tính năng & Hạn chế: Bao gồm tất cả các quyền lợi của gói Creator. Lưu ý: Credit không được cộng dồn qua tháng tiếp theo.



Lưu ý: Bạn có thể tiết kiệm 20% chi phí nếu chọn hình thức thanh toán theo năm.

Xem chi tiết tại: https://www.hedra.com/plans

Bảng so sánh nhanh: Tính Năng Gói Free (Miễn phí) Gói Basic Gói Creator (Phổ biến) Gói Professional (Tốt nhất) Chi phí mỗi tháng $0 $10 $30 $75 Lượng Credits/Tháng 300 1 4 12 Tốc độ xử lý Chậm hơn Nhanh Nhanh Nhanh Giọng nói cao cấp ❌ ✅ ✅ ✅ Sao chép giọng nói ❌ ✅ ✅ ✅ Sử dụng thương mại ❌ ✅ ✅ ✅ Video không Watermark ❌ ✅ ✅ ✅ Mua thêm Credit ❌ ✅ ✅ ✅ Credit cộng dồn ❌ ❌ ❌ ❌

Hệ thống credits của Hedra AI

Hedra AI sử dụng một hệ thống “credits” để tính phí cho các hành động khác nhau trên nền tảng. Số credits bạn có sẽ bị trừ đi mỗi khi bạn tạo video, hình ảnh, hoặc âm thanh. Cách tính phí này cho phép bạn linh hoạt sử dụng tài nguyên của mình cho các tác vụ khác nhau.

Video

Chi phí tạo video phụ thuộc vào mô hình AI và độ phân giải bạn chọn:

Credits Video

Ví dụ: Tạo một video dài 10 giây bằng mô hình Character-3 ở độ phân giải 720p sẽ tốn của bạn: 10 giây x 6 credits/giây = 60 credits.

Image (Hình ảnh)

Chi phí tạo hình ảnh được tính dựa trên mô hình AI và đơn vị (mỗi ảnh hoặc mỗi megapixel):

Credits hình ảnh

Audio (Âm thanh)

Chi phí tạo âm thanh từ văn bản được tính trên 1,000 ký tự:

Credits âm thanh

Hedra AI hỗ trợ API như thế nào?

Hedra AI có cung cấp API cho các nhà phát triển và doanh nghiệp muốn tích hợp sâu công nghệ tạo video, hình ảnh, âm thanh của họ vào các ứng dụng, website hoặc quy trình làm việc của riêng mình.

Để sử dụng API của Hedra, bạn cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Mua một tài khoản trả phí

Đây là yêu cầu bắt buộc. Bạn phải đăng ký một trong các gói trả phí (Basic, Creator, Professional) tại trang https://www.hedra.com/plans.

Bước 2: Đăng ký một khóa API (API key)

Sau khi có tài khoản trả phí, bạn cần truy cập vào trang profile (hồ sơ) của mình.

Tại đây, bạn sẽ có tùy chọn để tạo (generate) một khóa API và mua thêm API credits dành riêng cho việc sử dụng API.

Bước 3 (Tùy chọn): Đăng ký gói Enterprise

Đối với các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng lớn, cần giới hạn tốc độ (rate limits) có thể tùy chỉnh và mức giá ưu đãi hơn, Hedra cung cấp các gói Enterprise. Bạn có thể liên hệ trực tiếp với đội ngũ kinh doanh của họ để được tư vấn.

Xem hướng dẫn chi tiết tại: https://www.hedra.com/docs/pages/getting_started/quickstart

Hướng dẫn cách đăng ký tài khoản và sử dụng Hedra AI

Cách đăng ký tài khoản

Bước 1: Đầu tiên, hãy truy cập vào trang chủ của Hedra: https://www.hedra.com/. Tại góc trên cùng bên phải, nhấp vào nút “Sign up” để bắt đầu.

Bước 2: Bạn có hai lựa chọn:

Điền Email, mật khẩu và xác nhận mật khẩu vào các ô tương ứng.

Để nhanh hơn, bạn có thể nhấp vào nút “Sign in with Google” để liên kết với tài khoản Google của mình.

Bước 3: Sau khi điền thông tin, bạn cần đồng ý với các điều khoản dịch vụ và chính sách bảo mật. Cuối cùng, nhấp vào nút “Create an account” để hoàn tất.

Khám phá giao diện và cách sử dụng Hedra AI

Sau khi đăng nhập, bạn sẽ được đưa vào giao diện làm việc chính của Hedra Studio.

Giao diện chính

Giao diện chính rất trực quan, bao gồm:

Khu vực trung tâm: Hiển thị 3 lựa chọn sáng tạo chính là Video , Image (Hình ảnh), và Audio (Âm thanh).

Hiển thị 3 lựa chọn sáng tạo chính là , (Hình ảnh), và (Âm thanh). Thanh công cụ bên trái: Cho phép bạn chuyển đổi nhanh giữa các chế độ tạo nội dung (Video, Image, Audio), xem lại lịch sử, và các cài đặt khác.

Khu vực quản lý Credits: Ở góc dưới bên trái, bạn có thể thấy số credits còn lại của mình. Nhấp vào đây sẽ hiện ra tùy chọn “Purchase credit packs” (Mua thêm credit) hoặc “Upgrade plan” (Nâng cấp gói).

Cách tạo video

Tại màn hình chính, chọn mục “Video”.

Bạn sẽ được chuyển đến giao diện tạo video với mô hình Character-3 mặc định (nhấp vào để chọn mô hình khác). Bạn cần:

Prompt your character…: (Không bắt buộc) Nhập mô tả về cảm xúc hoặc cử chỉ bạn muốn nhân vật thể hiện (ví dụ: “smiling”, “nodding head slightly”).

(Không bắt buộc) Nhập mô tả về cảm xúc hoặc cử chỉ bạn muốn nhân vật thể hiện (ví dụ: “smiling”, “nodding head slightly”). + Audio script: Nhấp vào đây để nhập văn bản (text-to-speech) hoặc tải lên file âm thanh của bạn.

Nhấp vào đây để nhập văn bản (text-to-speech) hoặc tải lên file âm thanh của bạn. + Start frame: Nhấp vào đây để tải lên hình ảnh nhân vật bạn muốn làm cho “biết nói”.

Nhấp vào đây để tải lên hình ảnh nhân vật bạn muốn làm cho “biết nói”. Thanh tùy chọn: Cho phép bạn chọn mô hình, tỷ lệ khung hình (16:9), và chất lượng video (720p).

Cách tạo hình ảnh (Image)

Trên thanh công cụ bên trái, nhấp vào biểu tượng hình ảnh.

Giao diện tạo ảnh sẽ hiện ra. Bạn chỉ cần:

Chọn mô hình: Mặc định là Flux AI

Mặc định là Flux AI Describe your image…: Nhập mô tả chi tiết về hình ảnh bạn muốn tạo vào ô prompt.

Nhập mô tả chi tiết về hình ảnh bạn muốn tạo vào ô prompt. Thanh tùy chọn: Cho phép bạn chọn mô hình, tỷ lệ và độ phân giải của ảnh.

Cho phép bạn chọn mô hình, tỷ lệ và độ phân giải của ảnh. Reference Image: Tải lên một ảnh tham khảo nếu muốn AI tạo ra ảnh có phong cách tương tự.

Cách tạo âm thanh (Audio)

Trên thanh công cụ bên trái, nhấp vào biểu tượng sóng âm.

Tại giao diện Generate speech, bạn hãy:

Nhập hoặc dán văn bản vào khung soạn thảo.

Ở phía dưới, chọn mô hình giọng nói (ví dụ: Eleven Multilingual), sau đó chọn giọng đọc và ngôn ngữ cụ thể.

(ví dụ: Eleven Multilingual), sau đó chọn và cụ thể. Nhấn nút “Generate audio” để tạo file âm thanh.

Kinh nghiệm sử dụng Hedra AI hiệu quả

Để có được kết quả tốt nhất và tiết kiệm chi phí, hãy áp dụng những kinh nghiệm sau:

Chất lượng ảnh gốc là “Vua”: Đối với tính năng tạo video, hãy luôn sử dụng hình ảnh chân dung có chất lượng cao, rõ nét, nhìn thẳng và đủ sáng. Ảnh đầu vào càng tốt, video kết quả sẽ càng chân thực.

Đối với tính năng tạo video, hãy luôn sử dụng hình ảnh chân dung có chất lượng cao, rõ nét, nhìn thẳng và đủ sáng. Ảnh đầu vào càng tốt, video kết quả sẽ càng chân thực. Tối ưu hóa âm thanh: Nếu bạn tự ghi âm, hãy đảm bảo âm thanh trong, rõ ràng và không có tạp âm. Âm thanh sạch sẽ giúp AI đồng bộ hóa môi chính xác hơn rất nhiều.

Nếu bạn tự ghi âm, hãy đảm bảo âm thanh trong, rõ ràng và không có tạp âm. Âm thanh sạch sẽ giúp AI đồng bộ hóa môi chính xác hơn rất nhiều. Tận dụng Prompt cảm xúc: Đừng bỏ qua ô prompt trong phần tạo video (có thể sử dụng ChatGPT hay Gemini để hỗ trợ). Hãy thử thêm các mô tả ngắn như “smiling slightly” (cười nhẹ), “looking confident” (trông tự tin), “nodding” (gật đầu) để video có hồn và bớt tĩnh hơn.

Đừng bỏ qua ô prompt trong phần tạo video (có thể sử dụng ChatGPT hay Gemini để hỗ trợ). Hãy thử thêm các mô tả ngắn như “smiling slightly” (cười nhẹ), “looking confident” (trông tự tin), “nodding” (gật đầu) để video có hồn và bớt tĩnh hơn. Kiểm tra trước khi render chất lượng cao: Để tiết kiệm credits, hãy tạo một đoạn video ngắn ở độ phân giải thấp (540p) để xem trước kết quả. Nếu bạn đã hài lòng với biểu cảm và Lip-Sync, lúc đó hãy tiến hành tạo phiên bản đầy đủ ở chất lượng 720p.

Để tiết kiệm credits, hãy tạo một đoạn video ngắn ở độ phân giải thấp (540p) để xem trước kết quả. Nếu bạn đã hài lòng với biểu cảm và Lip-Sync, lúc đó hãy tiến hành tạo phiên bản đầy đủ ở chất lượng 720p. Viết “văn nói” cho AI: Khi sử dụng tính năng chuyển văn bản thành giọng nói (Text-to-Speech), hãy sử dụng dấu câu (dấu phẩy, dấu chấm) một cách hợp lý. Điều này sẽ giúp AI tạo ra các quãng nghỉ tự nhiên, làm cho giọng đọc trở nên truyền cảm hơn.

Khi sử dụng tính năng chuyển văn bản thành giọng nói (Text-to-Speech), hãy sử dụng dấu câu (dấu phẩy, dấu chấm) một cách hợp lý. Điều này sẽ giúp AI tạo ra các quãng nghỉ tự nhiên, làm cho giọng đọc trở nên truyền cảm hơn. Thử nghiệm nhiều mô hình: Hedra liên tục cập nhật các mô hình AI mới. Đừng ngần ngại thử nghiệm các mô hình khác nhau (như Flux, Recraft cho hình ảnh) để tìm ra phong cách phù hợp nhất với yêu cầu của bạn.

Kết luận

Dù vẫn còn một số hạn chế nhất định, nhưng với tốc độ phát triển của AI, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng rằng Hedra AI sẽ còn tiếp tục hoàn thiện và mang đến nhiều tính năng đột phá hơn nữa trong tương lai. Ngay bây giờ, chính bạn cũng có thể trở thành một “nhà làm phim” chỉ với vài cú nhấp chuột. Hãy thử trải nghiệm và để Hedra AI thổi bùng sức sống cho những ý tưởng sáng tạo của bạn!

Những câu hỏi thường gặp

Hedra AI có hỗ trợ tiếng Việt không? Có, thông qua các mô hình giọng nói như của ElevenLabs được tích hợp sẵn, Hedra AI có thể tạo ra âm thanh và video nói chuyện bằng tiếng Việt một cách tự nhiên.

Hedra AI có cung cấp API cho nhà phát triển không? Có, Hedra cung cấp quyền truy cập API cho người dùng đăng ký các gói trả phí. API cho phép tích hợp các tính năng của Hedra vào website, ứng dụng hoặc quy trình làm việc của riêng bạn.

Tôi có thể sử dụng video tạo bởi Hedra AI cho mục đích thương mại không? Bạn chỉ có thể sử dụng video cho mục đích thương mại (quảng cáo, bán hàng,…) khi đăng ký các gói trả phí. Gói Miễn phí không bao gồm quyền sử dụng thương mại.

Video tạo từ gói miễn phí có bị dán logo (watermark) không? Có, tất cả các video được tạo từ gói miễn phí sẽ có watermark của Hedra. Để gỡ bỏ watermark, bạn cần nâng cấp lên các gói trả phí (từ Basic trở lên).