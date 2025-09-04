Luma AI là gì? Hướng dẫn cách đăng ký và sử dụng Luma AI [2025]

Việc chuyển từ ý tưởng thành hình ảnh và video đầy sống động đang dần trở nên đơn giản hơn bao giờ hết. Những công cụ AI ngày nay không chỉ hỗ trợ, mà còn truyền cảm hứng, biến tưởng tượng thành tác phẩm nghệ thuật chân thực chỉ trong vài cú nhấp. Trong số đó, Luma AI nổi bật như một thế lực mới, mở ra cánh cửa đến thế giới hình ảnh và video 3D chất lượng cao. Vậy cụ thể Luma AI là gì?

Tổng quan về Luma AI

Luma AI là gì?

Luma AI là một nền tảng trí tuệ nhân tạo tiên tiến do Luma Labs phát triển, có trụ sở tại San Francisco (Mỹ), chính thức ra mắt từ năm 2024. Điểm nổi bật của Luma AI nằm ở khả năng biến văn bản, hình ảnh hoặc video gốc thành video 3D và hình ảnh động chân thực chỉ trong vài giây.

Với các mô hình tiên tiến như Dream Machine và Ray2, Luma AI nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng sáng tạo, nhà làm phim, nhà quảng cáo cũng như người dùng cá nhân nhờ chất lượng hình ảnh sống động, chuyển động mượt mà và khả năng tái hiện cảnh vật với độ chi tiết cao.

Đến năm 2025, Luma AI không chỉ được biết đến như một công cụ tạo video AI, mà còn là hệ sinh thái hỗ trợ sáng tạo đa phương tiện, từ render video ngắn, tạo hình ảnh, mô hình 3D, cho đến cung cấp API tích hợp cho các doanh nghiệp và nhà phát triển.

Về cơ bản, Luma AI đang trao cho các nhà sáng tạo một công cụ mạnh mẽ để hiện thực hóa ý tưởng nhanh chóng và trực quan hơn bao giờ hết.

Điều gì làm nên sự khác biệt của Luma AI so với các đối thủ cạnh tranh?

Nền tảng “thuần 3D” (3D-Native Foundation)

Điểm khác biệt cốt lõi và quan trọng nhất của Luma AI là nó được xây dựng dựa trên một nền tảng am hiểu sâu sắc về không gian 3D. Luma Labs có gốc gác từ công nghệ tái tạo 3D và Neural Radiance Fields (NeRFs).

Thay vì chỉ học cách “vẽ” ra một chuỗi các hình ảnh 2D trông có vẻ liên kết với nhau, mô hình của Luma tái tạo một cảnh 3D hoàn chỉnh trong “tâm trí” của nó. Sau đó, nó di chuyển một chiếc máy quay ảo qua không gian 3D đó để tạo ra video.

Cách tiếp cận này chính là lý do tại sao video của Luma AI thường có chuyển động máy quay mượt mà, tự nhiên và chân thực đến vậy. Khi bạn yêu cầu một cú lia máy (pan), zoom hay di chuyển song song (dolly), Luma AI thực sự tính toán sự thay đổi về phối cảnh như một máy quay vật lý, trong khi các đối thủ khác có thể tạo ra hiệu ứng bị “méo hình” (warping) hoặc không ổn định.

Chất lượng chuyển động điện ảnh

Vì Luma AI “hiểu” không gian nên nền tảng này có khả năng mô phỏng các chuyển động vật lý của máy quay một cách vượt trội. Video của Luma hiếm khi bị rung lắc hay biến hình đột ngột – những lỗi thường gặp ở các mô hình AI khác khi có nhiều chuyển động phức tạp.

Sự am hiểu 3D cũng giúp Luma AI mô phỏng vật lý của thế giới tốt hơn. Các vật thể di chuyển, tương tác và đổ bóng một cách thuyết phục hơn vì chúng tồn tại trong một không gian 3D nhất quán.

Triết lý dân chủ hóa và tốc độ tiếp cận

Luma Labs đã chọn một chiến lược tiếp cận thị trường rất khác biệt so với Sora của OpenAI. Trong khi Sora vẫn còn là một “hộp đen” và chỉ một nhóm nhỏ được tiếp cận, Luma đã nhanh chóng tung ra Dream Machine cho công chúng sử dụng, gồm một gói miễn phí rất hào phóng. Cách làm này giúp họ nhanh chóng xây dựng một cộng đồng người dùng đông đảo, tạo ra một làn sóng lan truyền mạnh mẽ và thu thập lượng dữ liệu phản hồi khổng lồ để cải thiện mô hình với tốc độ chóng mặt.

Những tính năng nổi bật của Luma AI

Tạo video từ văn bản & hình ảnh (Text-to-Video & Image-to-Video)

Đây là tính năng cốt lõi và ấn tượng nhất của Luma AI. Người dùng có thể biến những ý tưởng dù là trừu tượng nhất thành hiện thực chỉ bằng vài thao tác đơn giản.

Chỉ cần nhập một câu lệnh (prompt) mô tả chi tiết về bối cảnh, nhân vật, hành động và phong cách, AI sẽ tự động tạo ra một video ngắn tương ứng. Tương tự, bạn có thể tải lên một hình ảnh tĩnh và Luma AI sẽ “thổi hồn” vào đó, tạo ra chuyển động, biến bức ảnh thành một cảnh quay sống động.

Keyframes – Kiểm soát diễn biến theo thời gian

Để tăng cường khả năng kể chuyện, Luma AI đã giới thiệu công cụ Keyframes. Tính năng này cho phép bạn đặt các “mốc” quan trọng trong dòng thời gian của video, định rõ trạng thái của cảnh hoặc nhân vật tại những thời điểm đó. AI sẽ tự động tạo ra các chuyển động và diễn biến mượt mà giữa các keyframe này, giúp bạn đạo diễn câu chuyện một cách chi tiết hơn.

Điều khiển máy quay chuẩn điện ảnh

Điểm làm nên chất lượng “điện ảnh” đặc trưng của Luma AI chính là khả năng kiểm soát máy quay ảo một cách chuyên nghiệp. Người dùng có thể chỉ định rõ ràng các chuyển động máy quay phức tạp như lia máy (Pan), quét dọc (Tilt), zoom, di chuyển song song (Dolly), quay quanh vật thể (Orbit) hay các cú máy cẩu (Crane).

Duy trì nhân vật nhất quán

Một trong những thách thức lớn nhất của AI video đã được Luma AI giải quyết một cách hiệu quả. Bằng cách sử dụng tính năng “Character Reference”, bạn có thể tải lên hình ảnh của một nhân vật. Sau đó, trong các câu lệnh tiếp theo, AI sẽ nhận diện và tái tạo lại nhân vật đó với đúng đặc điểm khuôn mặt, vóc dáng trong các bối cảnh và hành động hoàn toàn mới.

Chỉnh sửa video bằng AI (Modify Video)

Modify Video cho phép bạn “quay lại” (reshoot) một video đã có chỉ bằng cách ra lệnh cho AI. Bạn có thể tải lên một video gốc, sau đó dùng văn bản hoặc hình ảnh tham chiếu để thay đổi hoàn toàn phong cách, bối cảnh, trang phục nhân vật hoặc thời gian trong ngày, trong khi vẫn giữ nguyên chuyển động máy quay và hành động của nhân vật.

Image Generation (Tạo ảnh từ AI)

Ngoài tạo video, người dùng Luma AI còn có thể nhập prompt để tạo ra hình ảnh tĩnh chất lượng cao. Luma AI áp dụng công nghệ render ánh sáng và chi tiết tự nhiên, mang lại kết quả gần với nhiếp ảnh thật.

Bên cạnh đó, tính năng Luma Photon ra mắt tháng 12/2024, cung cấp khả năng tạo hình ảnh 1080p siêu chi tiết với chi phí thấp, hỗ trợ cả video và mô hình 3D. Photon cho phép tạo hình ảnh chất lượng cao từ văn bản hoặc chỉnh sửa hình ảnh để làm cơ sở cho video.

Tích hợp đa nền tảng và chia sẻ dễ dàng

Luma AI hỗ trợ tích hợp với WebGL, AR, và các nền tảng mạng xã hội, cùng khả năng chia sẻ nội dung trực tiếp từ ứng dụng. Sau khi tạo video hoặc mô hình 3D, người dùng có thể nhúng nội dung vào website, xuất sang các công cụ như Unity, hoặc chia sẻ trực tiếp lên TikTok, Instagram.

Một số điểm còn hạn chế của Luma AI

Tính nhất quán của kết quả: Đôi khi, kết quả đầu ra (video hoặc 3D) giữa các lần tạo với cùng một prompt có thể không đồng nhất về phong cách, chất lượng hoặc chi tiết. Người dùng có thể cần thử nhiều lần để đạt được kết quả như ý.

Đôi khi, kết quả đầu ra (video hoặc 3D) giữa các lần tạo với cùng một prompt có thể không đồng nhất về phong cách, chất lượng hoặc chi tiết. Người dùng có thể cần thử nhiều lần để đạt được kết quả như ý.

Dù mạnh mẽ, Luma AI vẫn có thể hiểu sai hoặc diễn giải không chính xác prompt phức tạp, dẫn đến nội dung không mong muốn. Việc đòi hỏi sự kiểm soát chi tiết tuyệt đối (như đặt chính xác vị trí từng đối tượng) vẫn còn là thách thức.

Mặc dù xuất sắc trong việc tạo chuyển động máy quay mượt mà, Luma AI vẫn gặp khó khăn khi mô tả các hành động phức tạp, phi vật lý hoặc sự tương tác chi tiết giữa nhiều nhân vật.

Các video do Luma AI tạo ra thường rất ngắn, chủ yếu chỉ kéo dài khoảng 7-10 giây. Việc tạo ra các cảnh quay dài hơn, liền mạch vẫn là một thách thức lớn.

Mặc dù có gói miễn phí, nhưng để sử dụng cho mục đích thương mại hoặc với khối lượng công việc lớn, chi phí cho các gói Pro hoặc API có thể là một thách thức, đặc biệt đối với cá nhân hoặc doanh nghiệp nhỏ.

Phụ thuộc vào chất lượng đầu vào: Đối với tính năng quét 3D (NeRF Capture), kết quả cuối cùng phụ thuộc rất lớn vào chất lượng video đầu vào (ánh sáng, độ ổn định, độ phủ). Video kém chất lượng sẽ tạo ra mô hình 3D kém chính xác.

Chi phí sử dụng Luma AI bao nhiêu?

Luma AI cung cấp nhiều gói cước linh hoạt, từ miễn phí cho người dùng mới bắt đầu đến các gói chuyên nghiệp cho nhà sáng tạo và doanh nghiệp.

Gói Free:

Miễn phí.

Chỉ hỗ trợ tạo ảnh bằng model Photon ở độ phân giải 720p (có watermark), với mức ưu tiên xử lý thấp, không dùng cho mục đích thương mại.

Gói Lite:

Giá $9.99/tháng (hoặc $6.99/tháng khi đăng ký hàng năm, tiết kiệm ~30%).

Cho 3.200 credits mỗi tháng.

Cho phép tạo cả ảnh 1080p và video 720p/1080p (có watermark), ưu tiên xử lý cao, chỉ sử dụng cá nhân, không cho mục đích thương mại.

Gói Plus:

Giá $29.99/tháng (hoặc $20.99/tháng khi đăng ký năm—giảm ~30%).

10.000 credits mỗi tháng.

Có thể tạo ảnh và video chuẩn 1080p, không watermark, được phép sử dụng thương mại, ưu tiên xử lý cao.

Gói Unlimited:

Giá $94.99/tháng (hoặc $66.49/tháng với gói năm—giảm ~30%).

10.000 “fast credits” mỗi tháng (ưu tiên xử lý).

Không giới hạn số lượng thế hệ (generations) trong Relaxed Mode (xử lý ưu tiên thấp hơn).

Phù hợp cho người dùng tạo nội dung ở quy mô lớn, thương mại, không watermark.

Enterprise:

Giá tùy chỉnh.

Bao gồm bảo mật dữ liệu nâng cao, thường dành cho doanh nghiệp lớn.

Lưu ý quan trọng: Mức giá và số lượt tạo video có thể thay đổi tùy theo chính sách của Luma Labs. Để có thông tin chính xác và mới nhất, bạn nên truy cập trực tiếp trang web cung cấp giá chính thức của Luma AI.

Luma AI có hỗ trợ API không? Giá như thế nào?

Có, Luma AI (Dream Machine) hỗ trợ API dành cho nhà phát triển, cho phép tích hợp trực tiếp các công cụ như tạo video, ảnh, chỉnh sửa video… vào ứng dụng hoặc dịch vụ của bạn. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là credits (đơn vị tính phí) của API hoàn toàn tách biệt với hệ thống subscription trên nền web hoặc iOS – chúng không thể chuyển đổi qua lại giữa hai hệ thống này.

Giá API của Luma AI hoạt động theo mô hình trả tiền theo mức sử dụng (pay-as-you-go). Điều này có nghĩa là bạn chỉ trả tiền cho những gì bạn thực sự dùng. Cách tính giá dựa trên “credits” (tín dụng) hoặc trực tiếp trên khối lượng công việc xử lý. Dưới đây là cách tính giá tham khảo phổ biến nhất:

Tính giá dựa trên “Credits”

Mỗi tác vụ (như tạo 5 giây video ở độ phân giải 720p) sẽ tiêu tốn một lượng credits nhất định.

Ví dụ:

Tạo video 5 giây (720p, model Ray2): ~160 credits

Tạo video 10 giây (720p, model Ray2): ~320 credits

Tạo video 5 giây (1080p, model Ray2): ~170 credits

Bạn sẽ mua các gói credits, và giá mỗi credit sẽ rẻ hơn khi bạn mua số lượng lớn.

Tính giá dựa trên Pixel (Ví dụ cho API Modify Video)

Một số API cụ thể, như Modify Video, có thể được tính giá dựa trên tổng số pixel được xử lý.

Ví dụ tham khảo: Chi phí là $0.01582 cho mỗi triệu pixel. Như vậy, với một video đầu vào dài 5 giây, độ phân giải 720p (1280×720), chi phí xử lý sẽ rơi vào khoảng $1.75.

Luma AI API

Lời khuyên: Để có được bảng giá và tài liệu kỹ thuật (documentation) chính xác và cập nhật nhất, bạn nên truy cập trực tiếp vào trang dành cho nhà phát triển của Luma Labs (lumalabs.ai/api hoặc các trang tương tự trong hệ thống của họ). Mức giá có thể thay đổi khi họ ra mắt các model AI mới hiệu quả hơn.

Hướng dẫn cách đăng ký và sử dụng Luma AI

Cách đăng ký tài khoản Luma AI

Bước 1: Mở trình duyệt và truy cập: https://dream-machine.lumalabs.ai/

Bước 2: Tại màn hình đăng nhập, bạn có 3 lựa chọn:

Sign in with Google : đăng nhập bằng tài khoản Google.

: đăng nhập bằng tài khoản Google. Sign in with Apple: đăng nhập bằng Apple ID.

đăng nhập bằng Apple ID. Enterprise Sign In: dành cho tài khoản doanh nghiệp.

Cách đăng ký tài khoản Luma AI

Chọn phương thức đăng nhập phù hợp, sau đó Luma AI sẽ tự động tạo tài khoản và đưa bạn vào giao diện chính.

Cách đăng ký tài khoản Luma AI

Khám phá giao diện chính của Luma AI

Boards – Nơi lưu trữ ý tưởng

Ở thanh công cụ bên trái, chọn mục Boards. Đây là nơi bạn có thể nhóm các ý tưởng theo chủ đề, dự án.

Nếu chưa có board nào, nhấn Start a board để tạo mới.

Boards – Nơi lưu trữ ý tưởng

Ideas – Tạo và quản lý ảnh/video

Chọn Ideas trong menu bên trái. Tại đây, bạn có thể nhập prompt vào ô “What do you want to see…” để tạo ảnh hoặc video.

Ideas – Tạo và quản lý ảnh/video

Các tùy chọn quan trọng gồm:

Describe: Chế độ mặc định để tạo video từ văn bản.

Chế độ mặc định để tạo video từ văn bản. Keyframe: Thiết lập các khung hình chính để AI tạo chuyển động giữa chúng.

Thiết lập các khung hình chính để AI tạo chuyển động giữa chúng. Reference: Tải ảnh tham chiếu để AI tuân theo phong cách.

Tải ảnh tham chiếu để AI tuân theo phong cách. Modify: Chỉnh sửa một video đã có.

Chỉnh sửa một video đã có. Tùy chọn đầu ra: Bạn có thể tùy chỉnh các thông số cho video: Images / Videos: Chọn để tạo ảnh tĩnh hoặc video. Tỷ lệ khung hình : 9:16 (cho điện thoại), 16:9 (màn hình rộng), 1:1 (vuông)… Độ phân giải: 720p là tiêu chuẩn cho gói miễn phí.

Bạn có thể tùy chỉnh các thông số cho video:

Editor – Chỉnh sửa nội dung tải lên

Vào mục Editor. Bạn có thể tải lên ảnh hoặc video của mình để:

Modify (chỉnh sửa)

Reframe (thay đổi bố cục)

Upscale (nâng chất lượng)

Audio (thêm âm thanh)

Editor – Chỉnh sửa nội dung tải lên

Lưu ý: Chỉ người dùng có gói trả phí (subscribers) mới được tải video lên để chỉnh sửa.

Account – Quản lý tài khoản & gói dịch vụ

Trong phần Account, bạn có thể xem thông tin cá nhân, gói dịch vụ đang dùng, và nâng cấp khi cần.

Account – Quản lý tài khoản & gói dịch vụ

Kinh nghiệm sử dụng Luma AI hiệu quả

Nắm vững “nghệ thuật” viết prompt chi tiết

Một prompt chung chung sẽ cho ra kết quả ngẫu nhiên. Còn prompt chi tiết sẽ cho ra một tác phẩm có chủ đích.

Ghi nhớ công thức vàng: [Chủ thể] + [Hành động] + [Bối cảnh/Môi trường] + [Phong cách nghệ thuật/Ánh sáng] + [Chuyển động máy quay]. Thay vì: a girl walking in the rain. Hãy viết: A young woman with a red umbrella is walking briskly down a neon-lit Tokyo street at night, reflections glistening on the wet pavement, cinematic style, shot from a low angle, camera follows her steadily. (Một cô gái trẻ với chiếc ô màu đỏ đang đi nhanh trên con phố Tokyo rực rỡ ánh đèn neon vào ban đêm, những phản chiếu lấp lánh trên vỉa hè ẩm ướt, phong cách điện ảnh, quay từ góc thấp, máy quay đi theo cô ấy một cách ổn định.)

[Chủ thể] + [Hành động] + [Bối cảnh/Môi trường] + [Phong cách nghệ thuật/Ánh sáng] + [Chuyển động máy quay]. Sử dụng từ ngữ gợi hình: Dùng các tính từ và trạng từ mạnh để mô tả cảm xúc, không khí. Các từ như cinematic, dramatic lighting, golden hour, ethereal glow, nostalgic film grain sẽ định hướng rất tốt cho AI.

Dùng các tính từ và trạng từ mạnh để mô tả cảm xúc, không khí. Các từ như cinematic, dramatic lighting, golden hour, ethereal glow, nostalgic film grain sẽ định hướng rất tốt cho AI. Tách bạch các ý bằng dấu phẩy: Sử dụng dấu phẩy để phân tách các thành phần trong câu lệnh, giúp AI hiểu rõ từng yêu cầu riêng biệt.

Kinh nghiệm sử dụng Luma AI hiệu quả

Tư duy như một đạo diễn máy quay

Chất lượng “điện ảnh” của Luma AI nằm ở khả năng điều khiển máy quay. Đừng bỏ qua sức mạnh này.

Chủ động yêu cầu chuyển động: Luôn thêm vào prompt một yêu cầu về camera. Ví dụ: slow dolly shot, crane shot revealing the landscape, handheld camera following the character, extreme close-up on the eye.

Luôn thêm vào prompt một yêu cầu về camera. Ví dụ: slow dolly shot, crane shot revealing the landscape, handheld camera following the character, extreme close-up on the eye. Tạo chiều sâu: Sử dụng các góc quay có chủ đích. Low-angle shot (góc máy thấp) làm cho chủ thể trông hùng vĩ hơn. High-angle shot (góc máy cao) tạo cảm giác nhỏ bé, cô độc.

Tận dụng tối đa hình ảnh tham chiếu (Reference Image)

Đây là cách để kiểm soát sự nhất quán về phong cách và nhân vật.

Nhất quán nhân vật: Muốn một nhân vật xuất hiện trong nhiều cảnh? Hãy tạo ra một hình ảnh chân dung rõ nét của nhân vật đó (bằng AI tạo ảnh như Midjourney hoặc chính Luma) và sử dụng nó làm ảnh tham chiếu cho tất cả các prompt tiếp theo.

Muốn một nhân vật xuất hiện trong nhiều cảnh? Hãy tạo ra một hình ảnh chân dung rõ nét của nhân vật đó (bằng AI tạo ảnh như Midjourney hoặc chính Luma) và sử dụng nó làm ảnh tham chiếu cho tất cả các prompt tiếp theo. “Khóa” phong cách nghệ thuật: Tìm một hình ảnh có màu sắc, ánh sáng, và không khí mà bạn ưng ý. Sử dụng nó làm tham chiếu, Luma AI sẽ cố gắng áp dụng phong cách đó vào video của bạn. Đây là cách hiệu quả hơn nhiều so với việc chỉ mô tả bằng lời.

Kể chuyện bằng cách “nối ghép” các clip ngắn

Đừng cố tạo ra một video dài hoàn hảo trong một lần. Hãy tư duy theo từng cảnh quay.

Xây dựng kịch bản phân cảnh (Storyboard): Vạch ra câu chuyện của bạn thành 3-5 cảnh chính.

Vạch ra câu chuyện của bạn thành 3-5 cảnh chính. Tạo từng cảnh riêng lẻ: Sử dụng các prompt khác nhau để tạo từng clip ngắn (5-7 giây) cho mỗi cảnh. Hãy tập trung vào việc duy trì sự nhất quán của nhân vật và bối cảnh.

Sử dụng các prompt khác nhau để tạo từng clip ngắn (5-7 giây) cho mỗi cảnh. Hãy tập trung vào việc duy trì sự nhất quán của nhân vật và bối cảnh. Dùng phần mềm chỉnh sửa video: Đưa tất cả các clip đã tạo vào một phần mềm chỉnh sửa video (như CapCut, DaVinci Resolve, Adobe Premiere) để cắt ghép, thêm nhạc, hiệu ứng âm thanh và chuyển cảnh. Đây là cách các nhà làm phim AI chuyên nghiệp đang làm.

Sử dụng Board để tổ chức ý tưởng

Thay vì tạo ngẫu hứng, bạn có thể gom các prompt, hình ảnh, video theo Board để dễ quản lý dự án và tham khảo lại.

Quản lý Credits thông minh

Với các gói trả phí, credits rất quý giá. Bạn nên test ý tưởng bằng prompt ngắn và chất lượng thấp trước, sau đó tinh chỉnh để xuất phiên bản chất lượng cao.

Lặp lại, tinh chỉnh và học hỏi từ cộng đồng

Hiếm khi bạn có được kết quả hoàn hảo ngay lần đầu. Nếu video chưa ưng ý, hãy giữ nguyên prompt và thử lại. AI sẽ tạo ra một phiên bản khác. Hoặc tinh chỉnh một vài từ khóa trong prompt và tạo lại.

Ngoài ra, hãy dành thời gian xem các video thịnh hành trên trang chủ của Luma AI. Nền tảng này thường hiển thị cả prompt đã tạo ra video đó. Đây là nguồn học hỏi vô giá để bạn khám phá những cách viết prompt hiệu quả và các ý tưởng sáng tạo.

Kết luận

Dù vẫn còn đó những hạn chế cần được hoàn thiện, nhưng tiềm năng mà Luma AI mang lại là vô cùng to lớn, hứa hẹn một tương lai nơi mọi ý tưởng, dù bay bổng nhất, đều có thể được chuyển hóa thành những tác phẩm hình ảnh ấn tượng. Hành trình của AI trong nghệ thuật chỉ mới bắt đầu và Luma AI chính là một trong những người tiên phong dũng cảm nhất trên con đường này.

Những câu hỏi thường gặp

Tại sao video tạo ra đôi khi không như ý muốn? Điều này thường do prompt chưa đủ chi tiết hoặc gây hiểu nhầm. AI có thể khó hiểu các yêu cầu quá phức tạp về bố cục hoặc vật lý. Hãy thử viết lại prompt cụ thể hơn, sử dụng từ khóa rõ ràng và lặp lại nhiều lần.

Tôi có thể sử dụng các sáng tạo từ Luma AI cho mục đích thương mại không? Có. Khi sử dụng gói Plus trở lên, bạn có toàn quyền sở hữu và có thể sử dụng các nội dung do bạn tạo ra (từ prompt của bạn) cho mục đích thương mại. Hãy đọc kỹ Điều khoản dịch vụ (Terms of Service) để nắm rõ các quy định.

Tôi có cần kỹ năng kỹ thuật để sử dụng Luma AI không? Không. Giao diện của Luma AI rất trực quan và thân thiện với người dùng. Bạn không cần biết về lập trình hay đồ họa 3D. Kỹ năng quan trọng nhất bạn cần trau dồi chính là khả năng mô tả ý tưởng của mình thành những câu lệnh (prompt) chi tiết và sáng tạo.

Chất lượng video của Luma AI so với Sora của OpenAI thì sao? Cả hai đều là những mô hình hàng đầu. Luma AI được đánh giá rất cao về khả năng tạo ra chuyển động máy quay mượt mà, đậm chất điện ảnh và tính nhất quán vật lý do nền tảng 3D. Sora của OpenAI (khi được công bố) gây ấn tượng mạnh về độ phức tạp của cảnh và độ dài video.

Làm cách nào để nhân vật trong video trông giống nhau qua nhiều cảnh? Bạn có thể sử dụng tính năng “Reference Image” (Hình ảnh tham chiếu). Bằng cách tải lên một hình ảnh rõ nét của nhân vật, Luma AI sẽ cố gắng duy trì các đặc điểm của nhân vật đó qua nhiều video khác nhau khi bạn yêu cầu.